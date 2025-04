10 melhores programas de afiliados de software em 2025

Os programas de afiliados de software criam parcerias valiosas entre profissionais de marketing, criadores e consumidores. Como criador, você pode se inscrever nos principais programas de afiliados do setor de software, promover produtos e soluções de software de ponta por meio de anúncios pagos e ganhar altas comissões.

Sim, é simples assim!

Se estiver procurando maneiras de aumentar sua renda passiva e direcionar mais tráfego para suas lojas on-line, os programas de marketing de afiliados de software podem ajudar.

Este artigo lista os 10 principais programas de marketing de afiliados no nicho de software para ajudá-lo a começar. Vamos mergulhar de cabeça!

O que você deve procurar nos programas de afiliados de software?

Antes de se inscrever em um programa de afiliados de software, verifique vários fatores, como o tamanho das redes de afiliados, as taxas de comissão, as análises da empresa e a estrutura e os prazos de pagamento das comissões. Isso garante que você receba as recompensas adequadas por seus esforços.

Aqui estão alguns outros elementos vitais que você deve procurar nos principais programas de software de afiliados para aumentar suas vendas de afiliados.

Quadro de relatórios em tempo real: A análise avançada e em tempo real é importante nas campanhas de afiliados para acompanhar os KPIs, como conexões de afiliados, vendas e comissões

A análise avançada e em tempo real é importante nas campanhas de afiliados para acompanhar os KPIs, como conexões de afiliados, vendas e comissões Vida útil do cookie: Refere-se à validade de seu link de afiliado depois que o cliente em potencial clica nele. Uma vida útil mais longa do cookie significa mais oportunidades de conversões e pagamentos mais altos

Refere-se à validade de seu link de afiliado depois que o cliente em potencial clica nele. Uma vida útil mais longa do cookie significa mais oportunidades de conversões e pagamentos mais altos Integração: Os melhores programas de afiliados de software devem se integrar perfeitamente com ferramentas avançadas de análise e gateways de pagamento para otimizar seus esforços de marketing de afiliados e impulsionar as vendas.

Os melhores programas de afiliados de software devem se integrar perfeitamente com ferramentas avançadas de análise e gateways de pagamento para otimizar seus esforços de marketing de afiliados e impulsionar as vendas. Acesso a ferramentas de marketing: Ativos como banners, textos e modelos de mídia social ajudam os parceiros afiliados a maximizar seus esforços promocionais. Portanto, escolher um programa de indicação que ofereça ferramentas de marketing de mídia social pode maximizar seus esforços promocionais e suas recompensas

Ativos como banners, textos e modelos de mídia social ajudam os parceiros afiliados a maximizar seus esforços promocionais. Portanto, escolher um programa de indicação que ofereça ferramentas de marketing de mídia social pode maximizar seus esforços promocionais e suas recompensas Termos e condições: Antes de escolher qualquer programa de afiliados, é essencial examinar suas várias condições, políticas de pagamento e requisitos adicionais

10 melhores programas de afiliados de software para usar em 2024

Os programas de afiliados de software permitem que as empresas gerem conteúdo relacionável para os usuários em escala. Já falamos sobre o que procurar em um bom programa de afiliados. Agora, vamos explorar as 10 principais parcerias de afiliados em 2024.

1. ClickUp

Antes de falarmos sobre a plataforma de marketing de afiliados de software do ClickUp, vamos apresentar o ClickUp, para que você saiba por que as pessoas se inscrevem nele. O ClickUp é uma plataforma de gerenciamento de projetos tudo-em-um que simplifica os fluxos de trabalho e aumenta a produtividade geral de uma equipe.

Os profissionais do conhecimento, como gerentes de projeto e líderes de equipe, usam o ClickUp para planejar, delegar, monitorar e conduzir seus projetos de forma organizada, usando recursos como Metas do ClickUp .

É uma solução ideal para equipes se manterem organizadas e atingirem seus objetivos mais rapidamente. Ele permite o rastreamento de metas de sprint, o gerenciamento de OKRs de funcionários e scorecards semanais para o sucesso do projeto.

defina e acompanhe suas metas usando o ClickUp Goals_

O Painel de controle do ClickUp fornece uma visão abrangente de todos os projetos, permitindo que as equipes acompanhem o progresso do projeto, identifiquem gargalos e tomem decisões informadas para aumentar a eficiência.

Use o Painel do ClickUp para melhorar o desempenho do projeto e gerenciar equipes

Nosso

Gerenciamento de projetos ClickUp

automatiza o planejamento, a execução e os relatórios do projeto. Ele também cria tarefas e subtarefas automaticamente e resume os tópicos de discussão, o que o torna uma excelente plataforma para colaboração entre equipes multifuncionais. Espere, ainda não terminamos!

Use a solução ClickUp Project Management para melhorar a colaboração e aumentar a eficiência Visualização do ClickUp atende de forma exclusiva aos gerentes de projeto e aos membros da equipe. Enquanto o primeiro pode acompanhar o progresso do projeto, os membros da equipe podem personalizar sua visualização de trabalho com 15+ visualizações personalizáveis para priorizar tarefas e manter-se organizados.

Visualize seu trabalho em mais de 15 visualizações personalizáveis usando o ClickUp View

Se você já estiver liderando uma grande

marketing de afiliados

o ClickUp pode ajudá-lo a simplificar isso também! Ele funciona como uma plataforma de gerenciamento de afiliados. Use Modelo de gerenciamento de campanha de marketing do ClickUp para analisar e acompanhar o desempenho de suas campanhas de marketing de afiliados para descobrir estratégias de aumento de receita.

Aproveite o modelo de gerenciamento de campanhas de marketing do ClickUp para planejar, executar e gerenciar suas campanhas de marketing em uma única plataforma

Programa de marketing de afiliados do ClickUp

Inscreva-se agora

Participe do Programa de Afiliados do ClickUp e ganhe comissões por apresentar o ClickUp ao seu público

Inscreva-se aqui para começar a ganhar dinheiro

Vamos falar sobre o

Programa de Afiliados do ClickUp

. Sendo um parceiro afiliado do ClickUp, você pode obter uma renda de afiliado de até US$ 24 para cada novo cliente que você trouxer. Ele funciona em três etapas simples:

Registrar-se para o programa e obtenha um link de afiliado

Promova o ClickUp e faça com que novos usuários se inscrevam usando o link de afiliado

Ganhe comissão por cada usuário que ativar sua conta usando seu link de afiliado

O processo de pagamento é simples e rápido - você recebe seu dinheiro 15 dias após o bloqueio de uma conta.

Observação: A indicação de clientes não conta se o cliente em potencial já for um cliente ClickUp.

melhores recursos do ####

Dentre os vários recursos do ClickUp, dê uma olhada em alguns que o tornam uma potência de produtividade em um mundo digital:

Relatórios abrangentes : Visualize o progresso de um projeto, acompanhe o desempenho da equipe e tome decisões inteligentes com painéis personalizáveis

: Visualize o progresso de um projeto, acompanhe o desempenho da equipe e tome decisões inteligentes com painéis personalizáveis Rastreamento de metas : Simplificar definição de metas e rastreamento para que as equipes monitorem os prazos e até modifiquem as metas de acordo com eles

Colaboração eficiente: Use Quadro branco ClickUp para visualizar ideias e fluxos de trabalho e colaborar com sua equipe em tempo real

Use Quadro branco ClickUp para visualizar ideias e fluxos de trabalho e colaborar com sua equipe em tempo real Automatize tarefas: Aumente a produtividade com o Cérebro ClickUp que automatiza várias tarefas, como elaboração de respostas de mensagens, criação de modelos, transcrição de vídeos e resumo de tarefas e tópicos

Limitações

O ClickUp oferece uma grande variedade de modelos e soluções que podem ser muito difíceis para novos usuários

Embora o ClickUp tenha suporte por e-mail e texto 24 horas por dia, 7 dias por semana, não há suporte telefônico imediato

Preços

O ClickUp tem quatro categorias de preços diferentes para seus usuários:

Gratuito: para sempre

para sempre Ilimitado : uS$ 7 por mês

: uS$ 7 por mês Business : $12/mês

: $12/mês Enterprise : Entre em contato com a equipe de vendas para obter uma demonstração

: Entre em contato com a equipe de vendas para obter uma demonstração ClickUp Brain: Adicione US$ 5 por usuário/mês a qualquer plano pago para o ClickUp AI

Ratings & Reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 4000 avaliações)

2. Programa de afiliados da Semrush

Dentre os inúmeros outros benefícios do programa de afiliados da Afiliado da Semrush program aqui estão os dois que estão no topo da lista:

Os afiliados de software ganham US$ 200 por cada venda

Mais US$ 10 extras por cada avaliação gratuita de suas indicações

Isso oferece uma oportunidade atraente para os profissionais de marketing afiliados, editores de conteúdo, profissionais de marketing digital e pequenas agências de marketing ganharem e acompanharem suas comissões em troca da indicação da Semrush aos clientes por meio de várias estratégias de marketing.

O programa de afiliados da Semrush funciona no modelo de atribuição de último clique, no qual você pode obter benefícios até 120 dias após um cliente em potencial clicar no seu link de indicação. Você obtém um painel de afiliados personalizado para gerenciar pagamentos de afiliados e obter acesso a outras ferramentas de marketing, como banners e páginas de destino, para facilitar o processo de indicação.

3. Programa de afiliados do Norton

Há muito tempo, o Norton é um nome confiável em segurança cibernética. Recentemente, adquiriu a Lifelock para lançar o Programa de afiliados do Norton Lifelock que promete comissões altíssimas.

Portanto, se estiver procurando por pagamentos generosos sem limites máximos de comissão, o Lifelock da Norton pode ser o software de afiliado certo.

Com o programa de afiliados do Norton, você pode acessar o suporte de gerenciamento de contas de seus especialistas dedicados e outras ferramentas promocionais e de marketing do cliente para aumentar seus lucros.

Você pode participar desse programa de afiliados e começar a ganhar dinheiro em três etapas simples:

Inscreva-se preenchendo um formulário de inscrição simples

Promova a Lifelock, líder em proteção contra roubo de identidade

Comece a ganhar prêmios ilimitados por indicação

4. Programa de afiliados de segunda-feira

O Monday tem um dos melhores programas de afiliados de software, permitindo que você ganhe até 100% de comissão sobre as vendas do primeiro ano de seus clientes indicados. Além disso, você pode maximizar seus ganhos por meio do suporte instantâneo ao cliente e de estatísticas de desempenho criteriosas. Programa de afiliados Monday também oferece vários recursos de marketing, como modelos de postagens em mídias sociais, banners e links para otimizar seus lucros. Ele oferece pagamentos mensais via Stripe ou PayPal.

5. Programa de afiliados planejável

Marketing de afiliados de software planejável pro grama

é mais adequado para profissionais de mídia social e agências de marketing. Ele oferece comissões progressivas de acordo com os seguintes planos:

15% no plano básico

20% no plano profissional e

25% no plano empresarial

O programa tem um processo de integração extenso, que inclui o preenchimento de um formulário de inscrição detalhado. Uma vez inscrito, você pode acompanhar seus ganhos usando um painel de controle pessoal e receber pagamentos mensais, além de benefícios extras, em sua conta via PayPal.

6. Programa de afiliados estelar

Ganhe mais de US$ 150.000 de comissão anual por meio de Estadoafiliados da Larprograma de afiliados . Ele tem uma estrutura de pagamento dinâmica para seus afiliados:

30% para a comissão de nível inicial

40% para afiliados com bom desempenho (vendas acima de US$ 8.000 por mês)

50% para afiliados poderosos (vendas acima de US$ 12.000 por mês)

Além disso, há uma comissão de 10% em sites de cupons.

Além dos altos pagamentos, o programa de afiliados oferece suporte dedicado ao afiliado e vários materiais promocionais, como conteúdo de produtos, feeds de produtos e links de texto, para que você não perca nenhuma venda.

7. Programa de afiliados da Adobe

A Adobe tem uma ampla gama de aplicativos criativos que você pode indicar para outras pessoas e ter a chance de ganhar um dinheiro atraente como um parceiro afiliado da Adobe.

Adobe' pr de afiliados da Adobe ograma

promete taxas de comissão variáveis em sua biblioteca de ferramentas de criação, incluindo a Creative Cloud, a Document Cloud e o Adobe Stock.

As taxas de comissão para a Creative Cloud e a Document Cloud são:

Assinatura mensal: 85% do primeiro mês

Assinaturas anuais (pagamento mensal): 85% do primeiro mês

Assinaturas anuais (pagamento único): 8.33% do primeiro ano

O pagamento do Adobe Stock é de US$ 72 para assinaturas mensais e anuais. No entanto, a Document Cloud e o Stock só estão disponíveis em países limitados. Portanto, leia atentamente as políticas relevantes antes de aderir ao programa.

Além das oportunidades de monetização para seus parceiros, o programa de afiliados da Adobe também recompensa seus clientes como:

Creative Cloud para indivíduos e grupos

Pagamento sem complicações quando eles compram por meio de seu link de afiliado

Grandes descontos para estudantes

8. Programa de afiliados da Crexi

A Crexi é uma empresa de software que se concentra em inteligência imobiliária. A plataforma oferece uma generosa programa de marketing de afiliadosram . As comissões de afiliado são de até US$ 50 por lead por indicar o software da Crexi para seu público.

No entanto, a vida útil do cookie é curta, de 7 dias, o que lhe dá tempo limitado para converter seus clientes potenciais em clientes.

Tenha acesso à interface amigável e ao sistema de rastreamento robusto se estiver de olho em um fluxo de renda passiva confiável.

9. Programa de afiliados do Wix

O Wix é um software líder de construção de sites que gera grandes volumes de tráfego em seus sites. Portanto, se você for um criador de conteúdo ou um profissional de marketing digital com um site de alto volume com o Wix, poderá promover o Wix em seu site e ganhar comissões.

Marca de afiliado do Wix eting programa

oferece vários benefícios, como referências ilimitadas, recursos criativos e um painel de controle intuitivo. Você pode participar do programa de afiliados do Wix preenchendo os dados básicos e começar a ganhar possíveis recompensas promovendo os planos premium do Wix em seu site.

10. Programa de afiliados da Hubspot

Você é um criador de conteúdo ou um educador digital que gosta de criar conteúdo significativo, especialmente para profissionais de negócios? Se sim, então o Programa de afiliados da Hubspot é perfeito para você.

Ele tem uma estrutura de pagamento em níveis, o que significa que quanto mais você converter, mais poderá ganhar. Você pode começar ganhando uma comissão recorrente de 30% por até 1 ano e depois receber um bônus adicional por mais conversões por mês.

Além disso, você pode escolher entre a grande biblioteca de ferramentas criativas, que o guiará na promoção da Hubspot para seus clientes em potencial. Para começar como afiliado da Hubspot, você deve se inscrever no programa e aguardar um ou dois dias para a análise da inscrição. Depois de aprovado, você poderá começar a ganhar dinheiro inserindo links de afiliados em conteúdo relevante.

Marketing de afiliados simplificado

O marketing de afiliados, quando bem feito, pode ser uma estratégia de marketing eficaz e, ao mesmo tempo, fornecer sua parcela de lucro aos parceiros. Com o aumento dos produtos de software, isso não vai mudar tão cedo.

Não deixe de se inscrever em vários programas. Mas gerencie os afiliados e acompanhe suas comissões usando um software dedicado de acompanhamento de afiliados ou uma ferramenta de gerenciamento de projetos.

Não importa se você é um profissional de marketing de afiliados experiente ou está apenas começando, o ClickUp pode ajudá-lo a eliminar a confusão e acompanhar suas campanhas de afiliados. Registre-se para obter um conta gratuita do ClickUp hoje!