10 melhores alternativas e concorrentes da Timely em 2025

O sucesso profissional e pessoal depende muito do gerenciamento do tempo, especialmente no mundo corporativo. Técnicas de gerenciamento de tempo e habilidades são cruciais para atingir suas metas.

É aí que as ferramentas de controle de tempo, como a Timely, entram em cena.

O Timely é um aplicativo popular baseado em IA que ajuda os profissionais a gerenciar seu tempo e relatar suas tarefas com precisão. No entanto, dependendo das necessidades específicas de controle de tarefas, agendamento de funcionários e gerenciamento de equipes, ele pode não funcionar para todos.

Nesta publicação do blog, discutiremos as 10 principais alternativas do Timely e exploraremos seus principais recursos, restrições, custos e avaliações de usuários para ajudá-lo a fazer a escolha certa.

O que você deve procurar nas alternativas do Timely?

Ao explorar as alternativas do Timely, é essencial estar ciente de suas necessidades e exigências específicas. Aqui estão alguns fatores a serem considerados:

Facilidade de uso: Procure programas com curvas de aprendizado mínimas e uma interface fácil de usar. Atalhos de teclado e painéis personalizáveis podem melhorar a usabilidade e acelerar seu fluxo de trabalho

Confirme se o substituto da Timely selecionado funciona com os dispositivos e a combinação de softwares que você usa atualmente. Ele deve se integrar perfeitamente aos seus sistemas operacionais e ferramentas de gerenciamento de projetos Recursos: Procure por recursos como o projeto controle de tempo o Timely também oferece ferramentas de gerenciamento de tempo, gerenciamento de tarefas, agendamento e colaboração em equipe. Para transformar sua agenda agitada em dias bem organizados, uma boa alternativa ao Timely deve ter recursos como ferramenta de matriz de gerenciamento de tempo Opções de integração: Escolha uma ferramenta que se integre facilmente a outras ferramentas e plataformas que você usa regularmente, como Slack, Google Workspace, Microsoft Office, etc.

As 10 melhores alternativas de Timely para usar em 2024

Vamos agora explorar os 10 melhores concorrentes da Timely que aumentarão sua produtividade em 2024:

1. ClickUp

Mantenha o controle dos cronogramas dos projetos com o ClickUp Project Time Tracking

O ClickUp é um aplicativo tudo-em-um criado para atender a todas as necessidades de produtividade, com recursos que competem com o sistema e os recursos de controle de tempo do Timely.

O Rastreamento de tempo do projeto ClickUp permite que você comece a trabalhar em segundos. Ele é compatível com navegadores de desktop, móveis e da Web, para que você possa controlar o tempo e manter o controle de todas as suas tarefas em qualquer lugar. Use modelos personalizáveis para bloqueio de tempo para dar início ao seu planejamento e maximizar a eficiência.

Esses modelos oferecem diferentes durações de blocos de tempo (15 minutos, 30 minutos, etc.) e diferentes formatos, como diário, semanal e mensal. Isso permite que você experimente diferentes abordagens de registros de horas e encontre a que melhor se adapta às suas necessidades e compromissos.

Resume rapidamente as linhas de discussão com o ClickUp Brain

Usar Cérebro ClickUp para agendar e gerenciar novos projetos automaticamente, além de automatizar tarefas, linhas do tempo, planilhas, registros de tempo, roteiros e muito mais. Com o ClickUp, você fica livre para trabalhar em tarefas importantes do projeto e progredir constantemente.

Para obter um orçamento e uma contabilidade de projeto precisos, use o ClickUp for Time Management para criar uma lista de trabalhos faturáveis. Com recursos como relatórios de tempo personalizáveis e ClickUp Timesheets, o ClickUp facilita o controle de horas, a atribuição de recursos e o conhecimento dos cronogramas do projeto.

Quando estiver em trânsito, controle o tempo em seu celular aplicativo de relógio de ponto facilmente.

Acompanhe os prazos das tarefas com o ClickUp Timesheets

O ClickUp é uma das melhores alternativas ao Timely, fornecendo uma solução abrangente de gerenciamento e controle de tempo.

Melhores recursos do ClickUp

Alavancagem Gerenciamento de tempo do ClickUp ferramentas para organizar seus compromissos de calendário, tarefas de trabalho e lembretes automatizados

Personalize a forma como você usa o ClickUp com apenas alguns cliques, usando uma variedade de modelosMonitore as horas faturáveis O Everhour, uma ferramenta de gerenciamento de projetos e controle de tempo, tem como objetivo aumentar a eficiência e simplificar os processos. Sua capacidade de integração com sistemas populares de gerenciamento de projetos, como Basecamp, Trello e Asana, faz dele um recurso útil.

Com sua interface simples gerenciamento de tempo o Everhour oferece um controle preciso do tempo para todos os projetos, graças aos seus recursos de gerenciamento de tarefas, análise detalhada e rastreamento e detecção automáticos de atividades.

Melhores recursos do Everhour

Use o Zapier para mover facilmente dados entre o Everhour e mais de 1.000 aplicativos

Saiba quem está trabalhando em tempo real sem distrair os membros da equipe

Integração perfeita com plataformas populares de gerenciamento de projetos, como a Asana

Limitações do Everhour

O tempo é arredondado para cima e não é salvo com precisão

Há uma curva de aprendizado para usar o aplicativo

Preços do Everhour

Gratuito (para até 5 assentos)

(para até 5 assentos) Equipe: $10/mês

Classificações e avaliações do Everhour

G2: 4,7/5 (mais de 160 avaliações de usuários)

4,7/5 (mais de 160 avaliações de usuários) Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações de usuários)

4. Doutor do Tempo

via Time Doctor O Time Doctor é uma plataforma de análise da força de trabalho que fornece percepções valiosas de todos os níveis de sua empresa por meio de relatórios e painéis detalhados. Para equipes pagas por hora, o software de controle de horas oferece recursos que simplificam a folha de pagamento e o faturamento.

Ele mede a duração das tarefas e o uso da Internet e de aplicativos. Essa ferramenta facilita a identificação de áreas de aprimoramento e lacunas de capacidade e a obtenção de insights acionáveis para aumentar a produtividade do trabalho.

**Melhores recursos do Time Doctor

Analise os relatórios de conectividade com a Internet para solucionar problemas de hardware e conectividade

Mantenha o controle das horas trabalhadas, mesmo quando estiver off-line

Utilize o rastreamento por GPS e lembretes fora do caminho para gerenciar funcionários fora do local de trabalho

Equilibre o bem-estar dos funcionários com a produtividade para aumentar a lucratividade

Limitações do Time Doctor

As integrações podem ser limitadas em termos de funcionalidade

Funcionalidade móvel limitada

Preços do Time Doctor

Básico: US$ 7/mês

US$ 7/mês Standard: $10/mês

$10/mês Premium: uS$ 20/mês

Classificações e avaliações do Time Doctor

G2: 4,4/5 (mais de 370 avaliações de usuários)

4,4/5 (mais de 370 avaliações de usuários) Capterra: 4,6/5 (mais de 500 avaliações de usuários)

5. ClickTime

via Tempo de clique O ClickTime é um software robusto de controle de tempo e uma solução de gerenciamento de despesas para empresas de todos os portes. Ele utiliza relatórios e análises para entender o uso do orçamento do projeto e a produtividade da equipe. Os insights de projeto da ferramenta podem fornecer insights sobre os resultados do projeto.

Melhores recursos do ClickTime

Personalize as planilhas de horas de acordo com suas necessidades comerciais e acompanhe as variáveis

Use a ferramenta de insights do projeto para prever a lucratividade dos projetos

Visualize e planeje a capacidade da sua equipe para garantir cargas de trabalho equilibradas

Limitações do ClickTime

O layout do programa pode ser difícil de entender

Os usuários não podem ajustar a meta diária para suas horas mínimas

Preços do ClickTime

Iniciante: $15/mês

$15/mês Team: $19/mês

$19/mês Premier : uS$ 31/mês

: uS$ 31/mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Classificações e avaliações do ClickTime

G2: 4,6/5 (mais de 790 avaliações de usuários)

4,6/5 (mais de 790 avaliações de usuários) Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações de usuários)

6. Toggl

via Toggl Os usuários do Toggl podem monitorar facilmente o tempo em projetos, tarefas e clientes, conhecendo as horas faturáveis e aumentando a produtividade. Além do controle de tempo, a ferramenta oferece opções para controlar projetos e a carga de trabalho da equipe. Monitore as horas de trabalho da equipe, acompanhe as horas faturáveis, crie relatórios de planilhas de horas e distribua as responsabilidades dos recursos para evitar o esgotamento.

Melhores recursos do Toggl

Gerar relatórios claros e abrangentes com todos os detalhes necessários para facilitar a criação de faturas

Organize as atividades do projeto, monitore as horas do projeto e compare o tempo e as despesas projetadas e reais

Rastreie o tempo em aplicativos da Web, móveis e de desktop

Limitações do Toggl

Adicionar tarefas enquanto um cronômetro está em execução pode ser inconveniente

Modificar as informações do espaço de trabalho pode ser problemático às vezes

Preços do Toggl

Gratuito (para até 5 usuários)

(para até 5 usuários) Inicial: $10/mês

$10/mês Premium : uS$ 20/mês

: uS$ 20/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Toggl

G2: 4,6/5 (mais de 1.500 avaliações de usuários)

4,6/5 (mais de 1.500 avaliações de usuários) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.200 avaliações de usuários)

7. BigTime

via BigTime O BigTime é um programa de controle de tempo e faturamento para profissionais de contabilidade e empresas de serviços profissionais. Ele permite que os usuários gerenciem projetos com eficiência, monitorem o tempo e simplifiquem os procedimentos de faturamento.

O BigTime permite que você acompanhe o progresso e a lucratividade do projeto com seus recursos configuráveis de controle de tempo, painéis de controle e recursos de relatório. Com o BigTime, você pode fornecer as informações de que os gerentes de projeto precisam para se manterem no caminho certo.

Melhores recursos do BigTime

Preenchimento automático de informações repetitivas para acelerar a criação de registros

Monitore e gerencie os orçamentos dos projetos com acompanhamento em tempo real

Receba insights práticos para erros instantâneos no faturamento

Limitações do BigTime

Aprender as ferramentas de análise pode ser complicado no início

Os usuários não podem anular uma fatura

Preços do BigTime

Essenciais: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Avançado : uS$ 35/mês por usuário

: uS$ 35/mês por usuário Premier: $45/mês por usuário

Classificações e avaliações do BigTime

G2: 4,5/5 (mais de 1300 avaliações de usuários)

4,5/5 (mais de 1300 avaliações de usuários) Capterra: 4,6/5 (mais de 600 avaliações de usuários)

8. Paymo

via Pagamento O Paymo é um software de gerenciamento de projetos e controle de tempo automatizado para empresas de pequeno e médio porte e freelancers. Ele ajuda você a fazer tudo em um só lugar, seja gerenciando projetos, controlando o tempo ou faturando clientes.

O Paymo oferece diferentes métodos automatizados de controle de tempo, garantindo a captura precisa de dados em todos os dispositivos.

Melhores recursos do Paymo

Controle o tempo em massa para vários projetos semanalmente

Transforme suas planilhas de horas em faturas para processamento de pagamentos de acordo com suas horas

Visualize fluxos de trabalho com quadros Kanban personalizáveis

Limitações do Paymo

O preço pode ser alto para empresas menores

As versões móveis têm funcionalidade limitada em comparação com a versão para desktop

Preços da Paymo

**Gratuito

Inicial: $9,9/mês por usuário

$9,9/mês por usuário Small Office : uS$ 15,9/mês por usuário

: uS$ 15,9/mês por usuário Empresarial: $23,9/mês por usuário

Classificações e avaliações da Paymo

G2: 4,6/5 (mais de 550 avaliações de usuários)

4,6/5 (mais de 550 avaliações de usuários) Capterra: 4,7/5 (mais de 650 avaliações de usuários)

9. Beebole

via Espaço de trabalho do Google O Beebole ajuda as pequenas empresas a se tornarem mais produtivas, monitorando o tempo e os recursos com mais eficiência. Ele usa cronômetros, entrada manual e aplicativos móveis para garantir que os dados corretos sejam coletados em todos os dispositivos e locais. Por meio de ferramentas de relatório e análise, você também pode saber mais sobre a utilização de recursos, a lucratividade do projeto e os registros de tempo da sua equipe.

Melhores recursos do Beebole

Acompanhe aspectos específicos de seus projetos, como clientes, trabalhos, contas ou tudo de uma vez

Use os recursos de controle de PTO para solicitar, aprovar e gerenciar facilmente as folgas dos funcionários

Use a criptografia de 256 bits para manter os dados da planilha de horas seguros

Use o Beebole em vários idiomas para acomodar equipes diversas

Limitações do Beebole

Há uma curva de aprendizado mais acentuada para usar o recurso de orçamento

Há ferramentas limitadas para personalizar os resultados da pesquisa e criar relatórios precisos

Preços do Beebole

€ 6,99/mês por usuário

Classificações e resenhas do Beebole

G2: 4,5/5 (mais de 60 avaliações de usuários)

4,5/5 (mais de 60 avaliações de usuários) Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações de usuários)

10. TrackingTime

via Tempo de rastreamento O TrackingTime é uma ferramenta simples, mas poderosa, para empresas e freelancers gerenciarem seu tempo. Com seus recursos e interface amigável, é fácil gerenciar projetos e avaliar a produtividade. O TrackingTime oferece várias maneiras de controlar o tempo e sincronizar o progresso com suas ferramentas diárias. As ferramentas de relatório e análise permitem que os usuários tomem decisões inteligentes e aprimorem seus fluxos de trabalho.

Melhores recursos do TrackingTime

Sincronize-o com suas ferramentas diárias para acomodar as rotinas de trabalho

Use opções avançadas, como bloqueio de tempo, para se alinhar melhor com as necessidades da sua equipe

Acompanhe quase tudo com o cronômetro acessível a partir do navegador

Limitações do TrackingTime

Os usuários podem, às vezes, encontrar falhas de navegação

A integração com outras ferramentas de gerenciamento pode ser facilitada

Preços do TrackingTime

**Gratuito

Freelancer: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Pro: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

Classificações e resenhas do TrackingTime:

G2: 4,5/5 (mais de 80 avaliações de usuários)

4,5/5 (mais de 80 avaliações de usuários) Capterra: 4,6/5 (mais de 35 avaliações de usuários)

Encontre a alternativa perfeita para suas necessidades oportunas

A principal coisa a saber sobre o Timely, ou sobre os aplicativos de controle de tempo em geral, é que você nunca está apenas controlando o tempo. Se você tem uma empresa, está monitorando e gerenciando suas tarefas, projetos, equipes, clientes, faturas, produtividade e possivelmente muito mais. Bem, você entendeu a ideia!

É exatamente por isso que você precisa de uma plataforma de produtividade completa que lide com todos os aspectos de sua empresa. O ClickUp pode ajudá-lo a fazer tudo isso e muito mais. Registre-se para receber seu ClickUp e faça mais com seu tempo.