10 melhores softwares de viagens e despesas para usar em 2025

O reembolso manual de viagens e despesas é tedioso. É preciso manter planilhas, reunir todos os recibos de despesas de viagem dos funcionários, verificá-los, registrar os dados e aprovar o reembolso. Isso também dá margem a erros.

Por que passar por todo esse incômodo de dados de despesas quando você pode automatizar esse processo com o sistema de reembolso de viagens e despesas? gerenciamento de despesas software?

Em vez de manter um registro de centenas de recibos físicos e grandes filas de despesas de funcionários, basta digitalizar os recibos para registrar as despesas e automatizar os processos de aprovação por meio de fluxos de trabalho definidos, tornando o gerenciamento de viagens corporativas mais fácil do que nunca.

Vamos explorar os 10 principais softwares de gerenciamento de viagens e despesas para atender às suas necessidades de viagens de negócios, seus principais recursos e preços.

O que você deve procurar em um software de viagens e despesas?

Um software de viagens e despesas deve simplificar as reservas, o faturamento e os reembolsos. Aqui estão alguns recursos que permitem um processo de reembolso simplificado:

Painel de controle intuitivo : Um painel intuitivo ajuda a monitorar facilmente as despesas de viagem de cada funcionário quando eles enviam relatórios de despesas digitais. Procure visualizações personalizáveis, integrações de aplicativos e rastreamento em tempo real

: Um painel intuitivo ajuda a monitorar facilmente as despesas de viagem de cada funcionário quando eles enviam relatórios de despesas digitais. Procure visualizações personalizáveis, integrações de aplicativos e rastreamento em tempo real Automação : O software deve preencher automaticamente os detalhes da transação dos cartões corporativos e calcular os reembolsos de despesas

: O software deve preencher automaticamente os detalhes da transação dos cartões corporativos e calcular os reembolsos de despesas Captura de recibos digitais : Deve ser capaz de extrair dados de recibos digitais e preencher os campos de despesas, eliminando a necessidade de entrada manual de dados

: Deve ser capaz de extrair dados de recibos digitais e preencher os campos de despesas, eliminando a necessidade de entrada manual de dados Análise avançada: As melhores plataformas de gerenciamento de despesas oferecem recursos detalhados de relatórios e análises para ajudar as empresas a analisar e gerenciar as despesas de viagem

As melhores plataformas de gerenciamento de despesas oferecem recursos detalhados de relatórios e análises para ajudar as empresas a analisar e gerenciar as despesas de viagem Custo-benefício: O software deve oferecer preços personalizados e razoáveis de acordo com as necessidades de sua empresa

Os 10 melhores softwares de viagens e despesas para usar em 2024

Aqui estão os 10 melhores softwares de viagens e despesas que podem gerenciar suas necessidades de viagens de negócios de ponta a ponta - desde a reserva de viagens até o gerenciamento de despesas, controle de orçamento e gerenciamento de recibos.

1. TravelPerk

via Viagemerk O TravelPerk é uma plataforma que oferece gerenciamento contínuo de relatórios de viagens e despesas. Ela oferece suporte a vários casos de uso, como reservas de viagens em grupo para eventos externos, gerenciamento de viagens, gerenciamento de despesas e faturamento centralizado.

Com seu rastreador de viagens embutido, os gerentes de RH podem monitorar as viagens dos funcionários em tempo real e verificar se eles estão aderindo às políticas e conformidades de despesas de viagem.

Melhores recursos do TravelPerk

Controle seu orçamento de viagens com informações em tempo real no painel interativo do TravelPerk

Adicione integrações poderosas com um clique para gerenciar todas as suas despesas em um só lugar

Modifique suas reservas a qualquer momento com o Flexi Perk, uma solução de um toque para reservar passagens aéreas e hotéis a qualquer preço e cancelá-los a qualquer momento

Veja o status da viagem em tempo real com um mapa interativo

Obtenha as melhores percepções sobre as pegadas de carbono das viagens para introduzir soluções de viagem sustentáveis

Limitações do TravelPerk

Tem opções limitadas de reserva de viagens

Precisa de possíveis melhorias na interface do usuário para reservas de viagens. Por exemplo, não é possível pesquisar hotéis diretamente e é necessário percorrer toda a lista

Preços do TravelPerk

Inicial : Gratuito

: Gratuito Premium : $99/mês+3% de reserva

: $99/mês+3% de reserva Pro : $299/mês+3% de reserva

: $299/mês+3% de reserva Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o TravelPerk

G2 : 4.6/5 (mais de 1500 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1500 avaliações) Capterra: 4.8/5 (404 avaliações)

2. Estilo

via Estilo O Fyle é uma solução de gerenciamento de despesas que automatiza seu processo de despesas e reembolsos, o que inclui a conciliação de despesas com cartões corporativos e o processamento de reembolsos de despesas de funcionários. Conecte-o ao seu software de contabilidade para controlar as despesas de fornecedores, projetos e departamentos.

Você pode integrar o Fyle ao NetSuite, Xero, Sage Intact, BambooHR e QuickBooks. Embora não ofereça recursos de gerenciamento de viagens, ele pode ser integrado ao TravelPerk para analisar e relatar as despesas de viagem dos funcionários.

Melhores recursos do Fyle

Aproveite a IA de conversação para coletar relatórios de despesas digitais e associá-los à transação com cartão de crédito

Automatize o preenchimento de formulários de despesas, o envio de relatórios e a sincronização de despesas com seu software de contabilidade, como Quickbooks, Sage e Xero

Obtenha insights acionáveis em tempo real sobre seus dados de despesas por meio do poderoso e avançado painel de análise

Limitações do estilo

As categorias de despesas limitadas do Fyle dificultam o registro preciso de todos os tipos de despesas

Tem uma curva de aprendizado acentuada

Preços do Fyle

Padrão : uS$ 6,99 por mês por usuário, cobrado anualmente

: uS$ 6,99 por mês por usuário, cobrado anualmente Business : uS$ 11,99 por mês por usuário, cobrado anualmente

: uS$ 11,99 por mês por usuário, cobrado anualmente Empresa: Preços personalizados

Fyle ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 1300 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1300 avaliações) Capterra: 4.5/5 (146 avaliações)

3. WeGoPro (anteriormente Travelstop)

via WeGoPro (anteriormente Travelstop) O WeGoPro é um software de reserva e gerenciamento de viagens e de controle de despesas. Ele tem mais de 800 companhias aéreas e 600.000 hotéis listados para facilitar a reserva e o controle de viagens para empresas.

Com o WeGoPro, é possível acompanhar as despesas de toda a empresa em um único painel de controle em tempo real. Ele também permite manter um registro das violações frequentes da política de viagens e da conformidade.

Melhores recursos do WeGoPro

Economiza horas de papelada manual e acelera o reembolso com relatórios de despesas automatizados

Gerencie despesas em várias moedas com taxas de câmbio instantâneas para gerenciar despesas comerciais globais sem atrasos

Obtenha insights orientados por dados por meio de uma visão consolidada de seus gastos por categoria de despesas ou departamento em um único lugar

Acompanhe os dados dos viajantes de negócios em tempo real e garanta segurança e suporte imediato por meio de mapas interativos

Limitações da WeGoPro

Oferece opções limitadas de acomodação em comparação com outras plataformas de gerenciamento de viagens

Os preços mais altos por reserva podem afetar o orçamento de viagem, especialmente para pequenas empresas

Preços da WeGoPro

Padrão : uS$ 10/reserva

: uS$ 10/reserva Premium : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço Despesas: uS$ 5/mês por usuário

Avaliações e resenhas da WeGoPro

G2 : 4.4 /5 (12 avaliações)

: 4.4 /5 (12 avaliações) Capterra: 4.3/ 5 (18 avaliações)

4. Expensify

via Expe/%href/_ O Expensify é um aplicativo de gerenciamento de despesas com gerenciamento ilimitado de rastreamento de recibos. Seu recurso SmartScan escaneia todos os recibos com um clique e os carrega automaticamente no painel.

Você pode sincronizar o Expensify com softwares de contabilidade, RH e viagens para reunir todos os dados, facilitando os processos de auditoria financeira.

Melhores recursos do Expensify

Capture todos os recibos em um clique com o SmartScan para importar automaticamente suas despesas e obter reembolsos rápidos

Ganhe até 2% de cashback nos cartões Expensify em transações acima de US$ 250.000

Crie regras de despesas para categorizar automaticamente os pagamentos recorrentes

Limitações do Expensify

O envio de relatórios de despesas separados para cartões pessoais e de negócios pode ser um desafio para os funcionários

Falhas frequentes no processo de digitalização de recibos exigem esforço manual para enviar contas de despesas

Preços da Expensify

Coleta : uS$ 5/mês por usuário, cobrado anualmente

: uS$ 5/mês por usuário, cobrado anualmente Controle: uS$ 9/mês por usuário, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do Expensify

G2 : 4.5/5 (mais de 5100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 5100 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 1000 avaliações)

5. Navan

via Navan O Navan é um software de automação de gerenciamento de despesas que coleta detalhes dos gastos da empresa a partir de recibos de funcionários e despesas com cartões de visita. As empresas podem limitar o uso do cartão para evitar gastos excessivos dos funcionários.

Você pode usar o Navan para reembolsar as despesas de bolso de viajantes a negócios em 45 países e 25 moedas. Além disso, o Navan Rewards permite que os funcionários ganhem prêmios em suas viagens.

melhores recursos do #### Navan

Rastreie os gastos de viagem dos funcionários com o avançado relatórios de despesas e análises

Obtenha dados de emissão de carbono em tempo real para acompanhar suas metas de viagens sustentáveis

Limitações de Navan

A equipe de suporte ao cliente pode levar mais tempo do que o normal para responder aos seus tíquetes de suporte

A falta de suporte a GPS off-line dificulta o registro de viagens quando os funcionários estão viajando para outro país sem um cartão SIM internacional

Preços do Navan

Crescimento : Gratuito

: Gratuito Profissional: Preços personalizados

Navan ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 7500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 7500 avaliações) Capterra: 4.6/5 (176 avaliações)

6. Feliz

via felizmente O Happay é uma plataforma abrangente para gerenciamento de viagens e despesas. Ela oferece diferentes soluções de gerenciamento de despesas para vários casos de uso, como a Self Booking Tool (SBT), para reservar passagens e hotéis para fins comerciais, e o Xpendite, para rastrear automaticamente as despesas de mais de seis fontes.

Sua solução de auditoria inteligente ajuda os gerentes a identificar e sinalizar violações da política de viagens por parte dos funcionários. A análise inteligente do Happay oferece insights valiosos sobre os padrões de gastos dos funcionários, permitindo maior controle sobre as despesas da empresa.

Além disso, sua integração perfeita com sistemas de contabilidade o torna a solução definitiva para um gerenciamento financeiro eficiente.

Melhores recursos do Happay

Obtenha relatórios de despesas 100% precisos de mais de 6 fontes com o Happay Xpendite

Detecte recibos duplicados e violações de políticas usando o SmartAudit para garantir a conformidade

Gerencie suas viagens e despesas de qualquer lugar com o aplicativo móvel Happay com todos os recursos da web

Obtenha insights sobre viagens e despesas em tempo real com o DeepAnalyze para tomar decisões bem informadas

Limitações do Happay

Pode consumir muito tempo e gerar relatórios errôneos

Pode ser difícil gerenciar despesas que envolvem várias categorias de despesas, projetos e moedas

Preços do Happay

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Happay

G2 : 4.5/5 (305 avaliações)

: 4.5/5 (305 avaliações) Capterra: 4.6/5 (829 avaliações)

7. Emburse Certify

via Emburse Certify O Emburse é outro software popular de gerenciamento de despesas para criação, envio e aprovação de despesas. Ele também oferece um sistema de gerenciamento de viagens e despesas que simplifica o planejamento de viagens, a conformidade com as políticas, o registro de despesas e a coleta de informações sobre vistos e saúde dos viajantes.

É possível definir pré-aprovações para despesas de viagem para um melhor controle de custos. Ele também elimina tarefas manuais, como o envio de um pedido de reembolso relatório de despesas ou um recibo físico.

Melhores recursos do Emburse Certify

Programe a criação automática de relatórios de despesas com o ReportExecutive para evitar o trabalho tedioso dos relatórios manuais

Detecta violações e duplicatas usando o Embrace Audit para um processo transparente de reembolso e gerenciamento de despesas

Elimina gargalos no fluxo de caixa ao fornecer pré-aprovação para programas de viagem

Aprimora a tomada de decisões financeiras por meio da análise de despesas e padrões de gastos

Limitações do Emburse Certify

Sua interface de usuário complexa dificulta a navegação dos usuários pelo aplicativo

Oferece recursos de integração limitados

Preços do Emburse Certify

Certify Now: US$ 12/mês por usuário

US$ 12/mês por usuário Profissional: Preço personalizado

Embrace Certify ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (2035 avaliações)

: 4.5/5 (2035 avaliações) Capterra:4.7/5 (1279 avaliações)

8. SAP Concur

via SAP Concur O SAP Concur oferece uma solução integrada para gerenciamento de despesas, viagens e faturas. Ele conecta as despesas de viagem e o faturamento dos funcionários em um único sistema para oferecer maior visibilidade das transações e garantir a conformidade.

Os melhores recursos do SAP Concur

Automatize o sistema de gerenciamento de despesas com o Concur expense e processe os reembolsos mais rapidamente

Analise dados e insights de despesas de negócios e cronogramas de liberação de faturas com painéis abrangentes

Simplifique os detalhes de viagens de negócios conectando viagens, viajantes e itinerários em um só lugar com o Concur Travel

Automatize o processamento de contas a pagar para reduzir possíveis fraudes e riscos de conformidade

Limitações do SAP Concur

Incapacidade de mostrar relatórios de despesas com mais de 90 dias

Tem um tempo de resposta alto para os tíquetes de suporte

Preços do SAP Concur

Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o SAP Concur

G2 : 4.0/5 (6000+reviews)

: 4.0/5 (6000+reviews) Capterra: 4.3/5 (2030 avaliações)

9. TravelBank

via Trabanco de dados O TravelBank é outra solução abrangente para gerenciamento de cartões, controle de despesas e gerenciamento de viagens. Você pode enviar relatórios de despesas digitais, automatizar aprovações, otimizar gastos com viagens, conciliar transações com cartões corporativos e obter melhor visibilidade dos dados com o TravelBank.

Melhores recursos do TravelBank

Monitore a alocação e o gasto de fundos para controlar as despesas comerciais

Prever despesas futuras e planejar o orçamento de viagens de acordo

Integrar todos os cartões virtuais de viagem corporativa e sincronizar automaticamente a transação na plataforma de gerenciamento de despesas do TravelBank

Limitações do TravelBank

Pode ser difícil modificar suas reservas

Às vezes, a ferramenta de digitalização captura informações incorretas de uploads de recibos

Preços do TravelBank

Viagem : uS$ 25/mês por usuário

: uS$ 25/mês por usuário Despesas : uS$ 10/mês por usuário

: uS$ 10/mês por usuário Viagens e despesas: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o TravelBank

G2 : 4.5/5 (333 avaliações)

: 4.5/5 (333 avaliações) Capterra: 4.7/5 (226 avaliações)

10. Zoho Expense

via Zoho Expense O Zoho Expense é uma ferramenta de gerenciamento de viagens e despesas para empresas que automatiza o relatório de despesas e simplifica a reserva de viagens de negócios. Ele também faz a varredura automática de transações de cartões de crédito e corporativos com recibos para uma melhor reconciliação. Você também pode definir subsídios diários para funcionários em diferentes regiões.

Os melhores recursos do Zoho Expense

Obtenha uma visão abrangente das solicitações de viagem de seus funcionários com análises instantâneas e painéis de controle intuitivos

Automatize o rastreamento de milhagem sem comprometer a segurança dos dados

Aprimore a auditoria de despesas e o controle de fraudes para não ter que revisar cada transação manualmente

Simplifique o rastreamento de recibos comerciais por meio da digitalização automática avançada em mais de 14 idiomas

Limitações do Zoho Expense

Pequenas discrepâncias no recurso de reconhecimento de recibos levam a relatórios de despesas ineficazes

Ele tem integrações limitadas

Preços do Zoho Expense

**Gratuito

Padrão : uS$ 4/mês por usuário, cobrado anualmente

: uS$ 4/mês por usuário, cobrado anualmente Premium : uS$ 6/mês por usuário, cobrado anualmente

: uS$ 6/mês por usuário, cobrado anualmente Custom: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Zoho Expense

G2 : 4.5/5 (mais de 1100 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 1100 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 900 avaliações)

Outras ferramentas de gerenciamento de viagens

O software de gerenciamento de viagens e despesas pode ajudá-lo a rastrear gastos excessivos e violações de políticas de viagens. No entanto, para evitar gastos excessivos, você precisa de um planejamento estratégico de viagem. Experimente o ClickUp, uma plataforma completa para criar planos de viagem inteligentes.

ClickUp

Com o ClickUp, você pode criar planos detalhados de viagens pessoais ou de negócios a baixo custo. É uma ferramenta de viagem completa para gerentes de viagens e indivíduos. Comece com planejamento orçamentário . Para isso, você não precisa de um Ferramenta de contabilidade com IA . Usar Documentos do ClickUp para colaborar com a equipe de viagens, discutir orçamentos e criar itinerários.

Use os documentos do ClickUp para colaborar com ideias de viagem

Com ClickUp para finanças você e sua equipe financeira podem acompanhar as metas financeiras da organização e definir um orçamento de viagem de acordo com elas.

Rastreie suas finanças e calcule seus lucros com o ClickUp's Finance

Em seguida, você precisa modelos de itinerário para planejar uma viagem de negócios tranquila.

O ClickUp oferece vários modelos de itinerário para atender às suas diferentes necessidades de viagem. Esses modelos ajudam você a a planejar com mais eficiência e lidar com mudanças de última hora no plano.

Também é possível simplificar o planejamento de viagens pessoais ou de negócios com Modelo de planejador de viagens do ClickUp. O modelo ajuda a rastrear voos e reservas de hotéis e a compartilhar seus planos de viagem com amigos, familiares ou colegas.

Use os modelos de planejamento de viagem do ClickUp para se manter organizado e priorizar tarefas importantes

Agora que você já planejou a viagem e o orçamento, é hora de criar um cronograma para o seu programa de viagem com Visualização do calendário do ClickUp . Você pode planejar todas as atividades da viagem, incluindo dias de descanso e tempo de viagem.

Arraste e solte eventos em seu calendário com o ClickUp

Facilite o planejamento e o gerenciamento de viagens com o ClickUp

A escolha do software certo de gerenciamento de viagens e despesas é essencial para garantir a conformidade, manter o fluxo de caixa e processar os reembolsos rapidamente.

No entanto, eles geralmente não possuem recursos de planejamento de viagens e têm opções de reserva caras.

O ClickUp é a melhor solução para preencher essa lacuna. Combine seus processos de gerenciamento de viagens e despesas com o ClickUp para simplificar o planejamento e a execução de viagens de negócios, o que, por sua vez, resulta em um melhor gerenciamento de despesas. Registre-se no ClickUp gratuitamente para organizar planos de viagem e controlar os custos de viagens de negócios sem esforço!