10 melhores alternativas ao Vimeo para gravação de tela em 2025

Encontrar o software de gravação de tela perfeito pode alterar completamente sua experiência de vídeo em um mundo em que cada clique e movimento do cursor conta.

E o Vimeo, especialista em plataformas de vídeo, é conhecido por fazer exatamente isso.

No entanto, muitos usuários consideram desafiador lidar com os problemas de reprodução e o preço elevado do software, o que os leva a procurar alternativas melhores.

Entendemos a necessidade de encontrar uma solução de vídeo que faça o trabalho sem custar uma fortuna ou comprometer a qualidade.

Por isso, elaboramos uma lista das 10 principais alternativas ao Vimeo que atenderão às suas necessidades.

Analisaremos essas joias de gravação de tela em termos de recursos, compatibilidade e planos de preços para que você possa encontrar a opção ideal para você ou sua empresa.

O que você deve procurar em uma alternativa ao Vimeo?

Antes de escolher, você deve saber quais recursos precisa em sua alternativa ao Vimeo.

Considere os seguintes itens obrigatórios:

Opções de gravação: Escolha uma alternativa do Vimeo que permita gravar sua tela, webcam e áudio do microfone e do sistema

Escolha uma alternativa do Vimeo que permita gravar sua tela, webcam e áudio do microfone e do sistema Ferramentas de edição: Escolha uma alternativa com recursos de edição, como corte, recorte, ajuste de volume e silenciamento para refinar suas gravações

Escolha uma alternativa com recursos de edição, como corte, recorte, ajuste de volume e silenciamento para refinar suas gravações Vários formatos de saída: Certifique-se de que a alternativa do Vimeo ofereça suporte a vários formatos de arquivo, como MP4, MOV e GIFs

Certifique-se de que a alternativa do Vimeo ofereça suporte a vários formatos de arquivo, como MP4, MOV e GIFs Alta resolução: Opte por um software que ofereça saída de alta definição para que seus vídeos fiquem nítidos e claros

Opte por um software que ofereça saída de alta definição para que seus vídeos fiquem nítidos e claros Compartilhe vídeos facilmente: Procure uma alternativa ao Vimeo que permita carregar e compartilhar suas gravações facilmente, incluindo a opção de gerar links compartilháveis instantaneamente

Procure uma alternativa ao Vimeo que permita carregar e compartilhar suas gravações facilmente, incluindo a opção de gerar links compartilháveis instantaneamente Sem marcas d'água: Escolha uma plataforma que não inclua marcas d'água, pois elas podem reduzir a visibilidade do texto e causar distrações

Escolha uma plataforma que não inclua marcas d'água, pois elas podem reduzir a visibilidade do texto e causar distrações Vozes e áudio: Certifique-se de que você pode gravar vozes e adicionar narração e contexto às suas gravações

As 10 melhores alternativas ao Vimeo para usar em 2024

Depois de ter uma ideia clara do que precisa e deseja em seu software de gravação de tela, navegue pela nossa seleção das 10 melhores alternativas ao Vimeo para 2024:

1. ClickUp

Grave sua tela e compartilhe-a com sua equipe usando o ClickUp Clips

O ClickUp é um software popular de colaboração e produtividade tudo em um que pode lidar com projetos de todos os tipos. Ele também inclui uma ferramenta de gravação de tela capaz de se integrar facilmente ao seu fluxo de trabalho.

Transcreva automaticamente suas gravações com o ClickUp Brain em poucos minutos

Você pode criar um clipe em qualquer conversa do ClickUp com um simples clique. Além disso, Cérebro do ClickUp transcreve automaticamente cada clipe, facilitando o destaque de partes importantes e a navegação pelo vídeo.

Transforme seus clipes em tarefas acionáveis com apenas alguns cliques

Compartilhamento Clipes do ClickUp é fácil: incorpore um vídeo na plataforma, compartilhe um link público ou faça o download do arquivo de vídeo. Você pode até mesmo transformar os clipes em tarefas acionáveis, mantendo suas ideias organizadas e acionáveis. E com todos os seus clipes armazenados no Clips Hub, manter-se organizado nunca foi tão fácil.

Rastreie e gerencie todos os seus clipes em um único e abrangente hub

A ferramenta é perfeita para transmitir mensagens de vídeo claras e sem limites de tempo. Capture a tela, a janela ou a guia do navegador em tempo real, grave áudio e compartilhe facilmente. Além disso, é fácil de usar para iniciantes, para que você possa criar vídeos profissionais sem o incômodo de um software de edição complexo.

Seja gerenciando projetos ou criando conteúdo educacional, o ClickUp Clip permite que você se comunique de forma eficaz e eficiente. Com a variedade de ferramentas de gerenciamento de projetos do ClickUp, você tem tudo o que precisa para apoiar seus negócios - e poucas ferramentas nesta lista são tão econômicas quanto o ClickUp.

Melhores recursos do ClickUp

Grave sua tela sem limites de tempo e sem marcas d'água, mesmo na versão gratuita

Compartilhe e grave vídeos de forma instantânea e segura, sem o incômodo de exportar ou fazer upload

Transcreva seus vídeos automaticamente com o ClickUp Brain

Adicione voz às suas gravações de vídeo usando um microfone

Crie tarefas diretamente das gravações de vídeo e atribua-as aos membros da sua equipe

Defina datas de início, datas de vencimento e horários exatos precisos para agendar prazos

Integre-se com mais de 1.000 outras ferramentas de trabalho, como Zoom, Slack, Google Workspace e Microsoft Office

Personalize os status das tarefas para obter atualizações rápidas do progresso em um relance

Aprimore a colaboração com gravação de vídeo contínua no ClickUp Clips

Limitações do ClickUp

Pequena curva de aprendizado

Não há ferramentas avançadas de edição de vídeo

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 10/usuário por mês

: uS$ 10/usuário por mês Empresarial : $19/usuário por mês

: $19/usuário por mês Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Tear

via Tear O Loom é uma alternativa popular ao Vimeo para criar vídeos profissionais rapidamente. É fácil de usar e você pode começar a gravar com apenas um clique.

Quer esteja demonstrando um software ou ensinando algo, o Loom permite gravar sua tela sem marcas d'água, facilitando o compartilhamento com sua equipe em diferentes plataformas.

Seu sistema de pastas organizado evita erros, garantindo que os vídeos corretos sejam acessíveis apenas às pessoas certas. Seja trabalhando no Windows ou em outros dispositivos, o Loom permite que você adicione anotações ou desenhos em tempo real durante a gravação.

O sistema de feedback do Loom permite que os espectadores forneçam feedback instantâneo por meio de comentários ou emojis. Você também pode compartilhar arquivos com suas equipes por meio de plataformas de comunicação integradas, como o Slack e o Google Workspace.

No entanto, suas ferramentas básicas de edição e a versão gratuita limitada podem fazer com que as pessoas procurem Alternativas ao Loom .

Melhores recursos do Loom

Grave ou compartilhe a tela do seu computador, o navegador da Web e o feed da webcam

Destaque informações cruciais na tela para os espectadores com anotações em tempo real

Obtenha transcrições e legendas em mais de 50 idiomas

Reduzir filtros de ruído desnecessários na qualidade do som

Integre-se a centenas de ferramentas, como Salesforce, Jira, Slack e Zoom

Compartilhe arquivos usando links diretos e vídeos incorporados

Grave a tela usando a extensão do Chrome, o aplicativo para desktop ou o aplicativo móvel

Limitações do Loom

Opções limitadas de edição de vídeo

Apresenta muitos bugs

Preços do Loom

Iniciante: Gratuito

Gratuito Empresarial: US$ 12,50/criador por mês (cobrado anualmente)

US$ 12,50/criador por mês (cobrado anualmente) Empresa: Preços personalizados

Loom classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 1850 avaliações)

4,7/5 (mais de 1850 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

3. Vidyard

via Vidyard O Vidyard é uma boa opção para carregar, organizar e compartilhar todas as demonstrações de produtos, vídeos de marcas e histórias de clientes em um só lugar. Esse top software de marketing de vídeo oferece ferramentas com tecnologia de IA para obter ótimos resultados e um recurso de hospedagem de vídeo para manter todos os seus vídeos juntos.

As ferramentas de vídeo interativo da Vidyard também incluem um gravador de tela gratuito. Use-o para criar vídeos em seu navegador ou desktop e, em seguida, compartilhe-os com seus colegas e clientes.

O Vidyard pode ser acessado por meio de uma extensão do Chrome ou de um aplicativo para desktop, ambos com um conveniente editor de vídeo integrado e recursos de mensagens de vídeo.

A plataforma também permite que você decida quem pode ver seus vídeos publicados. Deseja manter um vídeo privado? Proteja-o com senha. Precisa compartilhá-lo com o mundo? Altere as configurações de acesso para Público ou Qualquer pessoa com o link.

considere o seguinte Alternativas ao Vidyard _para encontrar uma opção mais adequada!

Melhores recursos do Vidyard

Reúna todos os seus vídeos, documentos e recursos de vendas para colaboração

Grave a tela ou a guia do navegador, com ou sem a webcam

Gerencie e aprimore seus vídeos com a hospedagem e a análise da Vidyard

Simplifique o planejamento de vídeo com scripts personalizados gerados por IA

Receba notificações quando alguém visualizar sua mensagem de vídeo

Faça upload de vídeos em vários formatos (MP4, MOV, etc.)

Personalize o player de vídeo com miniaturas, capítulos e orientações personalizadas

Limitações do Vidyard

A interface de usuário complexa pode ser confusa para novos usuários

Alguns usuários acham os planos de preços caros, considerando a variedade de recursos da ferramenta

Opções limitadas de edição de vídeo

Preços da Vidyard

Gratuito

Pro : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Mais : $89/mês

: $89/mês Business: Preços personalizados

Vidyard avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (950+ avaliações)

4,5/5 (950+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4. Wistia

via Wistia O Wistia é uma ótima ferramenta para incorporar players de vídeo personalizáveis e de alta qualidade em seu site. É perfeita para profissionais de marketing que usam vídeos com muitos elementos de marca.

Ele vem com uma opção de gravação de vídeo, também conhecida como Soapbox, um gravador de tela e webcam projetado para equipes e profissionais de marketing. É fácil de usar e tem recursos como incorporação, compartilhamento e análise.

A análise é superdetalhada, de modo que você pode entender como as pessoas interagem com seus vídeos, o que o ajudará a aprimorar seus esforços de marketing. Além disso, ele vem com recursos de edição de vídeo e ferramentas para gerar leads.

Melhores recursos do Wistia

Crie demonstrações de produtos, tutoriais e muito mais com gravadores de tela e webcam

Hospede vídeos de forma rápida e segura, sem anúncios ou distrações

Capture informações do espectador e solicite ações com formulários e CTAs no vídeo

Use a análise nativa para otimizar o envolvimento e o ROI

Desenvolva sua marca com um player de vídeo personalizável e recursos de acessibilidade

Gerencie vídeos em todos os canais e plataformas em um só lugar com o Channel Content Management (CCM)

Integre-se com mais de 30 ferramentas, incluindo Drip, HubSpot, YouTube e Zoom

Limitações da Wistia

Estrutura de preços cara

A análise de vídeo pode ser confusa para novos usuários

Falta de tradução automática de narração

aqui estão alguns Alternativas ao Wistia _que você pode considerar para evitar essas limitações.

Preços do Wistia

Gratuito

Plus: $24/mês

$24/mês Pro: $99/mês

$99/mês Avançado: $399/mês

$399/mês Premium: Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Wistia

G2: 4,6/5 (mais de 550 avaliações)

4,6/5 (mais de 550 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

5. Síntese

via Síntese Synthesia é uma plataforma de criação de vídeos com tecnologia de IA que permite fazer vídeos profissionais sem usar microfones, câmeras, atores ou estúdios. Ela usa IA para criar avatares que podem vocalizar scripts para tornar os vídeos mais interativos e semelhantes aos humanos.

Se você precisar de recursos simples, o Synthesia tem tudo o que você precisa. Ele tem um gravador de tela que não requer ferramentas extras, legendas ocultas para que você possa adicionar legendas e diferentes proporções de aspecto para criar vídeos para todos os tipos de plataformas.

O Synthesia também oferece vários avatares de IA, modelos, planos de fundo personalizados e recursos como legendas ocultas e clonagem de voz para tornar a criação de vídeos fácil e envolvente para todos.

Melhores recursos do Synthesia

Grave sua tela, adicione legendas e redimensione usando a proporção correta

Crie vídeos envolventes com mais de 160 avatares de IA personalizáveis e diversos

Adicione dublagens profissionais de IA de diferentes tipos

Traduzir automaticamente seus vídeos para mais de 120 idiomas

Clone sua voz e adicione-a ao seu avatar personalizado

Escolha entre mais de 300 modelos para diferentes casos de uso

Colabore com sua equipe criando espaços de trabalho compartilhados

Incorpore vídeos onde quer que você precise deles

Limitações do Synthesia

Curva de aprendizado acentuada

A versão do navegador é lenta para responder

A biblioteca de avatares é limitada

dê uma olhada nisso Alternativas ao Synthesia _que não têm essas desvantagens

Preços do Synthesia

Iniciante: $29/mês

$29/mês Criador: $89/mês

$89/mês Enterprise: Preços personalizados

Synthesia avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (1300+ avaliações)

4,7/5 (1300+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

6. Brightcove

via Brightcove A Brightcove é uma plataforma de hospedagem de vídeo que ajuda as empresas a gerenciar, compartilhar e transmitir seus vídeos. Muitas grandes empresas confiam nela porque é escalável, confiável e segura.

As organizações de mídia usam a Brightcove para monetizar vídeos, aumentar o alcance, envolver o público e oferecer vídeos em vários idiomas. Enquanto isso, as empresas o utilizam para atrair novos clientes, vender mais produtos, envolver os funcionários e construir sua marca por meio do marketing digital com vídeos.

Embora não tenha um gravador de tela integrado, a Brightcove oferece ferramentas com recursos como melhorias no fluxo de trabalho e gerenciamento de conteúdo. Também é possível integrá-lo a plataformas CMS de terceiros, como o Adobe Experience Manager, para gravar sua tela.

Melhores recursos da Brightcove

Hospedagem, compartilhar telas gerenciar e publicar vídeos com o Video Cloud

Use o player para desfrutar de uma reprodução de vídeo rápida e de alta qualidade em todos os dispositivos

Crie portais de marca, páginas de destino e sites de transmissão ao vivo

Melhore a qualidade da reprodução de vídeo usando configurações padrão e dicas de codificação

Monetize o conteúdo usando modelos baseados em anúncios, assinaturas ou híbridos, com ferramentas de marketing para geração de leads e alcance global

Limitações do Brightcove

Curva de aprendizado acentuada

Falta de dados analíticos de vídeo e áudio

Falta de métricas de transmissão ao vivo

Preços da Brightcove

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Brightcove

G2: 4/5 (mais de 40 avaliações)

4/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4,2/5 (mais de 17 avaliações)

7. Vídeo do Office 365

via Fluxo da Microsoft Se sua empresa depende em grande parte do ecossistema da Microsoft, o Office 365 Video ou o Microsoft Stream é ideal para todas as suas tarefas relacionadas a vídeo.

Com o Stream, você pode criar vídeos explicativos gravando sua tela ou a si mesmo e personalizá-los adicionando texto, desenhos ou efeitos. Você pode gravar diretamente as reuniões realizadas no Teams, acompanhar o envolvimento com análises detalhadas e acessar tudo isso de qualquer dispositivo que desejar.

Como qualquer outro arquivo da Microsoft, seus vídeos são armazenados no SharePoint, Teams e OneDrive. Isso simplifica o compartilhamento e a colaboração entre sua equipe.

Os melhores recursos do Office 365 Video

Grave você mesmo ou sua tela com base em suas necessidades

Anotar e personalizar vídeos usando texto e efeitos

Avalie o envolvimento por meio do recurso de análise

Grave reuniões diretamente do Teams

Compartilhe vídeos em vários aplicativos do sistema Microsoft 365

Limitações do Office 365 Video

Qualidade de reprodução de vídeo inconsistente

Não é possível compartilhar arquivos com convidados de fora da organização

Tendência a problemas de buffering

Adaptado para empresas e não para indivíduos

Preços do Office 365 Video

Pessoal: $69,99/ano

$69,99/ano Familiar: $99,99/ano

$99,99/ano Business Basic: $6/usuário por mês

$6/usuário por mês Business Standard: $12,50/usuário por mês

$12,50/usuário por mês Business Premium: $22/usuário por mês

Avaliações e críticas do Office 365 Video

G2: 4,3/5 (mais de 50 avaliações)

4,3/5 (mais de 50 avaliações) Capítulo: NA

8. Gerenciador de experiência da Adobe

via Gerenciador de experiência da Adobe Com a ferramenta Adobe Experience Manager (AEM) baseada na nuvem, as empresas podem gerenciar conteúdo e arquivos digitais e criar, organizar e compartilhar conteúdo em várias plataformas on-line.

Como o Brightcove, o AEM não tem um gravador de tela integrado. No entanto, você pode usá-lo com o LMS da Adobe chamado Adobe Learning Manager (ALM). Com o ALM, os usuários podem gravar, editar e compartilhar capturas de tela, vídeos de webcam e clipes de áudio e fazer upload desses arquivos diretamente de seus dispositivos usando um painel.

Você também pode usar um software de gravação de tela, o Adobe Captivate, um software de gravação responsivo que automatiza a gravação de tela em movimento total, para ajudá-lo a fazer vídeos de treinamento e módulos de avaliação.

Os melhores recursos do Adobe Experience Manager

Crie conteúdo envolvente facilmente com o ALM e seu design simples

Crie páginas da Web e gerencie ativos no CMS

Integre ferramentas como o Captivate para criar gravações de tela interativas

Personalize o conteúdo com base no comportamento e nas preferências do usuário

Acesse o AEM Assets diretamente da Adobe Creative Cloud

Acompanhe seu progresso em um único painel

Limitações do Adobe Experience Manager

A interface complexa dificulta a navegação

Requer muito treinamento para iniciantes

Preços do Adobe Experience Manager

**Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Adobe Experience Manager

G2: 4/5 (mais de 280 avaliações)

4/5 (mais de 280 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

9. Dacast

via Dacast O Dacast é uma plataforma de vídeo para empresas, organizações sem fins lucrativos e eventos que permite aos usuários transmitir vídeos ao vivo e sob demanda usando um painel. Com hospedagem segura e suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana, ela atende a mais de 15.000 clientes há mais de 10 anos.

A plataforma permite que você veja como seu público se envolve com seu conteúdo, analise os vídeos de melhor desempenho e acompanhe a receita e a localização dos espectadores. A ferramenta de vídeo permite que você publique, grave e compartilhe transmissões ao vivo para que os espectadores possam assisti-las a qualquer momento.

Melhores recursos do Dacast

Transmita e grave eventos ao vivo sem problemas usando as principais CDNs

Conecte vídeo ao vivo e conteúdo sob demanda com APIs

Assista a vídeos em qualquer dispositivo com um player HTML5

Personalize, ganhe dinheiro e acompanhe as estatísticas

Compartilhe informações e eduque usando um portal on-line seguro

Aproveite o streaming de alta qualidade e baixa latência para eventos esportivos

Limitações do Dacast

Atendimento ao cliente ruim

Falta de bate-papo ao vivo e reações

A análise tende a ser confusa

Preços da Dacast

Iniciante: $39/mês (cobrado anualmente)

$39/mês (cobrado anualmente) Event: US$ 63/mês (cobrado anualmente)

US$ 63/mês (cobrado anualmente) Escala: US$ 250/mês

US$ 250/mês Personalizado: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Dacast

G2: 4,5/5 (mais de 20 avaliações)

4,5/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 200 avaliações)

10. Jogador de fluxo

via Reprodutor de fluxo Editoras e empresas de mídia usam a plataforma de vídeo on-line Flowplayer para gerenciar e transmitir vídeos de nível profissional.

Ela ajuda os usuários a lidar com a transmissão ao vivo e resolve os desafios de criação de vídeo tanto para grandes empresas de mídia quanto para pequenas empresas. Você pode transmitir e gravar vídeos ao vivo para todos e ganhar dinheiro com soluções de monetização.

Enquanto isso, a análise de vídeo do Flowplayer oferece insights em tempo real sobre seu conteúdo e público, ajudando você a entender as tendências de engajamento e desempenho do vídeo.

Melhores recursos do Flowplayer

Transmita e grave eventos ao vivo ou transmita vídeos pré-gravados

Exibir uma caixa pop-up após o vídeo com conteúdo personalizável, como links e imagens

Compartilhe facilmente vídeos nas mídias sociais

Suporte a vários formatos de vídeo e áudio, como fluxos MP4, FLV e HLS

Personalize as opções de reprodução, como reprodução automática e legendas

Limitações do Flowplayer

A plataforma tende a apresentar muitos bugs

A interface não é tão intuitiva quanto outras listadas neste artigo

Preços do Flowplayer

Preço personalizado

Avaliações e resenhas do Flowplayer

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

Prepare gravações de tela de alta qualidade com o ClickUp!

Uma ferramenta confiável de gravação de tela pode fazer com que seu conteúdo se destaque se você planeja realizar um webinar ou fazer uma apresentação de negócios.

Com a ferramenta de gravação de tela repleta de recursos do ClickUp, você pode capturar seu conteúdo com alguns cliques rápidos - sem marcas d'água, qualidade de vídeo comprometida ou taxas ocultas.

No entanto, o mais importante é que o ClickUp integra facilmente a criação de tarefas à gravação de tela. Isso significa que você pode gerenciar seus projetos e colabore de forma mais eficiente com sua equipe em qualquer tarefa que exija vídeos e capturas de tela. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e capture gravações de tela de alta qualidade!