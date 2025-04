As 10 principais ferramentas para gerenciar e monitorar a dívida técnica em 2025

Seja devido à pressão para cumprir prazos de sprint, correções temporárias para resolver problemas urgentes, restrições tecnológicas, como sistemas legados, ou simplesmente falta de conhecimento especializado, dívida técnica encontra várias maneiras de se acumular em sua base de código.

As correções e soluções alternativas de curto prazo podem ajudá-lo a resolver desafios imediatos, mas tendem a causar dificuldades a longo prazo - desenvolvimento mais lento, bugs e grandes vulnerabilidades de segurança.

É por isso que as equipes de software devem criar um sistema para gerenciar sua dívida técnica crescente. A maneira mais conveniente de fazer isso é usar ferramentas de dívida técnica, como editores de código e Ferramentas de codificação de IA .

Neste blog, compilamos uma lista das 10 melhores ferramentas de gerenciamento de dívida técnica do mercado. Conheça seus recursos de destaque e como elas podem ajudá-lo a manter o padrão do seu código.

O que você deve procurar nas ferramentas de dívida técnica?

Ao considerar uma ferramenta de gerenciamento de débito técnico para a sua organização, é importante garantir que ela esteja alinhada com as metas da sua equipe de desenvolvimento, sincronizada com as ferramentas existentes e com o seu sistema de gerenciamento de débito técnico ferramentas de desenvolvimento de software e é compatível com seus fluxos de trabalho e processos atuais.

Aqui estão algumas características a serem avaliadas para que você possa tomar uma decisão bem fundamentada:

Análise abrangente de código : Certifique-se de que a ferramenta ofereça recursos robustos de análise de código, como code smells, duplicação e complexidade, para que você possa rastrear o débito técnico de forma eficaz

: Certifique-se de que a ferramenta ofereça recursos robustos de análise de código, como code smells, duplicação e complexidade, para que você possa rastrear o débito técnico de forma eficaz Suporte a idiomas : Verifique se a ferramenta de débito técnico é compatível com as linguagens de programação e plataformas que você usa

: Verifique se a ferramenta de débito técnico é compatível com as linguagens de programação e plataformas que você usa Visualização e geração de relatórios : Verifique se a ferramenta oferece recursos de visualização, como painéis interativos, gráficos de velocidade e outros, para ajudá-lo a rastrear e analisar as métricas de débito técnico ao longo do tempo

: Verifique se a ferramenta oferece recursos de visualização, como painéis interativos, gráficos de velocidade e outros, para ajudá-lo a rastrear e analisar as métricas de débito técnico ao longo do tempo Integrações : Procure ferramentas que se integrem perfeitamente às suas ferramentas de DevOps existentes, sistemas de controle de versão, software de automação de fluxo de trabalho ferramentas de gerenciamento de projetos e muito mais

: Procure ferramentas que se integrem perfeitamente às suas ferramentas de DevOps existentes, sistemas de controle de versão, software de automação de fluxo de trabalho ferramentas de gerenciamento de projetos e muito mais Análise de segurança : Além de analisar a qualidade do seu código, verifique se a ferramenta de dívida técnica testa o código em busca de vulnerabilidades de segurança e problemas de conformidade para que você possa resolvê-los a tempo

: Além de analisar a qualidade do seu código, verifique se a ferramenta de dívida técnica testa o código em busca de vulnerabilidades de segurança e problemas de conformidade para que você possa resolvê-los a tempo Privacidade e segurança de dados: Certifique-se de que a ferramenta cumpra as normas de privacidade de dados e os padrões do setor para lidar com códigos confidenciais e informações do projeto. Ela deve ter recursos como controle de acesso baseado em funções e criptografia de dados

Acima de tudo, escolha uma ferramenta de débito técnico que corresponda às preferências da sua equipe, aumenta a produtividade do desenvolvedor e permite que eles mantenham a qualidade do código.

As 10 melhores ferramentas de dívida técnica em 2024

Não há escassez de ferramentas de débito técnico no mercado. Mas nem todas elas funcionarão para todos os casos de uso. Esta lista analisa as 10 melhores ferramentas para a sua equipe de desenvolvimento rastrear e medir a eficiência do código.

Escolhemos essas ferramentas após várias rodadas de testes e feedback, para que você não precise fazer isso do zero. Vamos lá!

1. ClickUp

O ClickUp é uma plataforma de produtividade e gerenciamento de espaço de trabalho que pode ajudar equipes de software planejam seus sprints, gerenciam requisitos e simplificam o rastreamento de bugs em um único console.

Agora, o ClickUp pode não ser uma ferramenta dedicada de gerenciamento de dívida técnica, mas sua ferramenta personalizável modelos de desenvolvimento de software os recursos de gerenciamento de projetos e os recursos de análise de código com tecnologia de IA são uma dádiva de Deus para as equipes de software rastrear e gerenciar o débito técnico com eficiência.

Use o Modelo de Registro de Dívida Técnica do ClickUp para acompanhar, gerenciar e aliviar sua dívida técnica

As equipes de desenvolvimento podem começar duplicando e personalizando o Modelo de registro de dívida técnica do ClickUp . Esse modelo de projeto pronto para uso permite que os desenvolvedores registrem e acompanhem sua dívida técnica usando metodologias e estruturas ágeis.

Veja a seguir como usar o modelo (em cinco etapas simples):

Inscreva-se no ClickUp (se ainda não o fez) e crie um espaço de trabalho para sua organização. Em seguida, crie um espaço para a sua equipe de software

No espaço, crie um projeto separado para gerenciar todos os problemas e descobertas da dívida técnica

Configure um Quadro de Prioridades e classifique as dívidas com base em sua prioridade para que você saiba quando escolher qual dívida

Use o Quadro Kanban para ter uma visão geral de todas as suas dívidas técnicas e seus status

Registre novas descobertas de dívidas técnicas como tarefas e adicione contexto como justificativa, nível de gravidade e muito mais

Crie documentação detalhada, como a estratégia, a justificativa e os itens de ação para dívidas técnicas complexas no ClickUp Docs

Você pode criar documentos individuais para cada descoberta de débito técnico em Documentos do ClickUp e adicione o link relevante a essa tarefa para facilitar a transparência e a colaboração em suas equipes.

Os líderes técnicos também podem criar um documento mestre que descreva as diretrizes básicas para o gerenciamento da dívida técnica em sua organização. Isso pode padronizar o processo, especialmente quando as organizações têm várias equipes de desenvolvimento.

Analise trechos de código para encontrar lacunas lógicas, faça brainstorming de ideias para limpar seu código e obtenha atualizações de status sobre sua dívida tecnológica com o ClickUp Brain

Um recurso particularmente útil para verificações de qualidade de código é o Cérebro ClickUp . Uma ferramenta de IA generativa, o ClickUp Brain pode ajudar os desenvolvedores a analisar o código em busca de bugs, obter sugestões para refatorar o código, fazer brainstorming de sugestões de código e muito mais.

As equipes também podem automatizar atualizações de status, resumir documentos e projetos e encontrar informações importantes por meio da ferramenta. Isso a torna uma excelente assistente virtual para desenvolvedores que buscam aumentar sua produtividade e eficiência.

melhores recursos do #### ClickUp

Registre a dívida técnica: Simplifique o processo de registro de itens de dívida técnica adicionando-os a um projeto separado no ClickUp ou usando tags e rótulos

Simplifique o processo de registro de itens de dívida técnica adicionando-os a um projeto separado no ClickUp ou usando tags e rótulos Monitore as tendências históricas da dívida : Visualize seu débito técnico geral e acompanhe as tendências para medir o índice de débito técnico ao longo do tempo

: Visualize seu débito técnico geral e acompanhe as tendências para medir o índice de débito técnico ao longo do tempo Documente seus processos: Gerencie toda a documentação relacionada à sua dívida técnica, incluindo código legado, planos de reestruturação da arquitetura e muito mais

Gerencie toda a documentação relacionada à sua dívida técnica, incluindo código legado, planos de reestruturação da arquitetura e muito mais Brainstorm com IA : Use os recursos de GenAI do ClickUp Brain para analisar seu código ou encontrar soluções para seus desafios de codificação

: Use os recursos de GenAI do ClickUp Brain para analisar seu código ou encontrar soluções para seus desafios de codificação Integração com ferramentas de análise de código: Embora o ClickUp não ofereça análise de código integrada, ele pode se integrar a ferramentas de análise de código. Assim, você pode importar problemas de dívida técnica diretamente para as tarefas do ClickUp para um melhor acompanhamento

Limitações do ClickUp

O ClickUp Brain está disponível somente nos planos pagos

Alguns usuários relataram uma curva de aprendizado um pouco acentuada

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Enterprise : Preços personalizados

: Preços personalizados o ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro por espaço de trabalho por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.100 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.100 avaliações) Capterra: 4.6/5 (4000+ avaliações)

2. Códigos de cena

via Cena de código O CodeScene é uma ferramenta de análise e visualização de código que verifica a qualidade de seu código e correlaciona sua integridade a outros fatores, como tipo de código, autores e projetos. Isso dá aos usuários uma visão dos padrões de comportamento da sua equipe e de como eles influenciam o seu código.

Por exemplo, é possível saber quais são os pontos fortes da sua equipe, como o conhecimento técnico ou a experiência do sistema, e se é necessário alocar recursos diferentes em um projeto para melhorar a integridade do código.

O CodeScene também oferece insights sobre a "saúde arquitetônica" geral da sua base de código Isso inclui métricas como acoplamento e coesão de código para ajudar a identificar possíveis falhas de projeto que contribuem para o débito técnico.

Melhores recursos do CodeScene

Entenda a integridade do seu código por codificador individual, equipe ou projeto e obtenha informações sobre a dinâmica da sua equipe

Automatize as revisões de código com verificações de qualidade predefinidas para reduzir o tempo de desenvolvimento

Refatore o código legado e resolva facilmente a dívida técnica com ferramentas de refatoração de código alimentadas por IA

Limitações do CodeScene

Os usuários relatam uma curva de aprendizado acentuada que é exacerbada por uma experiência de UX não muito intuitiva

A ênfase do CodeScene na interação do desenvolvedor com o código pode não abordar diretamente todos os problemas de dívida técnica

Preços do CodeScene

Padrão : 20 euros/mês por autor ativo

: 20 euros/mês por autor ativo Pro : € 30/mês por autor ativo

: € 30/mês por autor ativo Enterprise: Preços personalizados

CodeScene avaliações e comentários

G2 : Não disponível

: Não disponível Capterra: Não disponível

3. Perforce

via Perforce (no Gliffy) O Perforce é uma plataforma DevOps completa que permite que as equipes de desenvolvimento gerenciem tudo, desde o controle de versões e revisões de código até o gerenciamento de requisitos e o gerenciamento ágil de projetos.

Projetado para empresas de software de grande porte, o Perforce inclui soluções importantes, como gerenciamento do ciclo de vida dos aplicativos, análise de código estático e automação da infraestrutura de TI, para citar algumas.

Os desenvolvedores também podem registrar sua dívida técnica e acompanhar o status de vários problemas no Perforce usando sua ferramenta de gerenciamento ágil de projetos. Essa combinação de produtividade do desenvolvedor e recursos de gerenciamento de operações torna o Perforce uma excelente ferramenta para grandes empresas que gerenciam projetos de software complexos.

Melhores recursos do Perforce

Crie ramificações isoladas de código para fins de experimentos e refatoração e proteja sua base de código

Visualize seu processo de gerenciamento de dívida técnica e adicione mais contexto usando o Gliffy, a ferramenta de diagramação do Perforce

Simplifique tudo estratégias de operação e processos (desenvolvimento de novos recursos, avaliação de riscos, testes e depuração) em um único console

Entenda e resolva a dívida técnica histórica usando o histórico de controle de versão e os recursos de mesclagem do Perforce

Realizar uma variedade de atividades de teste, como varreduras biométricas, contínuas e geológicas, para detectar problemas antecipadamente

Limitações do Perforce

Ele pode ser lento e lento ao executar varreduras de código complexas

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado acentuada devido à falta de treinamento e recursos suficientes

Pode ser caro para organizações de pequeno e médio porte

Preços do Perforce

**Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Perforce

G2 : Não disponível

: Não disponível Capterra: Não disponível

4. Tamanho da etapa AI

via Tamanho da etapa AI O Stepsize AI é uma ferramenta de IA generativa que ajuda as equipes de desenvolvimento a rastrear e gerenciar o débito técnico com mais eficiência. Diferentemente de outras ferramentas de análise de código, o Stepsize AI é um "rastreador" que ajuda os desenvolvedores a listar o débito técnico em todo o ciclo de vida de um projeto e a abordá-lo em cada projeto.

O Stepsize AI é conhecido por seus recursos de inteligência artificial, como a geração de relatórios contextuais e resumos automatizados de débito técnico em nível de projeto. Ele também pode ajudar os engenheiros a medir o débito técnico com base no esforço e no impacto para que possam priorizar melhor.

Os melhores recursos do Stepsize AI

Obtenha insights e comentários em nível de projeto sobre seu fluxo de dados, dívida técnica e rastreamento de problemas

Gerar atualizações automatizadas sobre seu débito técnico e os problemas mais recentes usando IA

Adicione anotações em linha ao seu código para adicionar contexto e gerenciar problemas de dívida técnica diretamente do seu editor de código

Integre-se a todos os editores de código e rastreadores de problemas populares para sincronizar seu débito técnico em todas as plataformas

Limitações da IA Stepsize

Suporta apenas um conjunto limitado de linguagens de programação

Você terá que integrar o Stepsize AI com outras ferramentas de análise de código para testes aprofundados de qualidade de código e varredura de vulnerabilidades

Alguns usuários relatam que a integração do Stepsize AI com outras ferramentas pode ser complexa

Preços do Stepsize AI

Equipe : uS$ 29/mês por quadro Jira ou Equipe Linear

: uS$ 29/mês por quadro Jira ou Equipe Linear Configuração personalizada: uS$ 29/mês por quadro do Jira ou equipe linear

Stepsize AI avaliações e comentários

G2 : Não disponível

: Não disponível Capterra: Não disponível

5. Sonarqube

via SonarQube O SonarQube é uma alternativa de código aberto às ferramentas comerciais de teste e análise de código. Ele é compatível com mais de 30 linguagens de programação e oferece uma variedade de soluções de análise de código e gerenciamento de qualidade para equipes de desenvolvimento de software.

Os principais recursos incluem análise de código personalizado, medição de débito técnico por meio de métricas detalhadas de integridade do código (pontuação de complexidade, duplicações e muito mais) e até mesmo uma ferramenta de detecção de segredos para evitar violações de segurança.

O SonarQube também tem uma comunidade de desenvolvedores vibrante e mais de 50 plug-ins para ajudar os desenvolvedores a obter respostas para suas perguntas e a se tornarem mais eficientes.

Melhores recursos do Sonarqube AI

Use o mecanismo de teste de segurança de aplicativo estático (SAST) para executar a análise de código estático e sinalizar possíveis problemas

Receba feedback preciso e insights acionáveis com base em sua linguagem de programação e estilo de desenvolvimento

Reprovar automaticamente os pipelines que não correspondem às suas diretrizes ou formatação de código predefinidas

Detecte e corrija problemas no início do ciclo de desenvolvimento, integrando o SonarQube ao seu ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) e aos pipelines de entrega contínua (CD)

Limitações de IA do Sonarquube

Foi relatado que o Sonarqube gera relatórios de problemas falsos positivos em alguns casos

A configuração do SonarQube para grandes equipes de desenvolvimento pode ser um processo demorado e de alto esforço

Recursos de relatório limitados quando comparados a ferramentas de débito técnico semelhantes

Preços do Sonarqube AI

**Gratuito

Sonar Cloud : A partir de US$ 11,81 para 100 mil linhas de código (cobrado mensalmente)

: A partir de US$ 11,81 para 100 mil linhas de código (cobrado mensalmente) Desenvolvedor : A partir de US$ 160 por 100 mil linhas de código (cobrado anualmente)

: A partir de US$ 160 por 100 mil linhas de código (cobrado anualmente) Enterprise : A partir de US$ 21.600 por 1 milhão de linhas de código (cobrado anualmente)

: A partir de US$ 21.600 por 1 milhão de linhas de código (cobrado anualmente) Data Center: A partir de US$ 136.600 para 20 milhões de linhas de código (cobrado anualmente)

Sonarqube AI ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 50 avaliações)

6. Destaque do elenco

via Destaque do CAST O CAST Highlight é uma ferramenta de inteligência de software que fornece às equipes de desenvolvimento uma visão geral abrangente da integridade de uma base de código e dos possíveis obstáculos que possam surgir.

Seus principais recursos incluem um console central para monitorar o status de todos os seus aplicativos, um verificador de vulnerabilidades para executar varreduras automatizadas de código e sinalizar problemas, além de painéis personalizáveis para fornecer informações detalhadas sobre o desempenho do seu código.

Um recurso particularmente exclusivo do CAST Highlight é sua análise de sustentabilidade. Com dados como pontuações de impacto verde, estimativas de emissão de CO2 e deficiências verdes, você pode reduzir a pegada ambiental do seu software e tornar-se mais eficiente em termos de energia e custo.

Melhores recursos do CAST Highlight

Identifique os pontos fracos das bibliotecas de código aberto usadas em seu código e analise o risco potencial delas para seus aplicativos

Personalize painéis de controle com as principais métricas e tenha uma visão clara da integridade do seu portfólio de software ao longo do tempo

Segmentar e priorizar automaticamente os aplicativos para migração para a nuvem com base no impacto nos negócios e em considerações técnicas

Identifique as "deficiências verdes" em seu código, como a redução das emissões de CO2 ou a maior eficiência energética

CAST Destacar limitações

Não é adequado para empresas de pequeno e médio porte

Alguns usuários relatam uma "sobrecarga de dados" devido aos alertas e notificações constantes

Preços do CAST Highlight

Completo : A partir de US$ 39.000 para 25 aplicativos (cobrado anualmente)

: A partir de US$ 39.000 para 25 aplicativos (cobrado anualmente) Cloud : A partir de US$ 27.000 para 25 aplicativos (cobrado anualmente)

: A partir de US$ 27.000 para 25 aplicativos (cobrado anualmente) SCA : A partir de US$ 28.000 para 25 aplicativos (cobrado anualmente)

: A partir de US$ 28.000 para 25 aplicativos (cobrado anualmente) Verde: A partir de US$ 11.000 para 25 aplicativos (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do CAST Highlight

G2 : 4.5/5 (mais de 70 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: Não disponível

7. ReSharper

via ReSharper O ReSharper da JetBrains é uma extensão de análise de código popular para desenvolvedores de .NET. Ela é usada principalmente no Microsoft Visual Studio e apresenta recursos avançados de análise e refatoração de código, navegação simplificada de código, preenchimento inteligente de código e muito mais.

O ReSharper também eleva a experiência do IntelliSense (a ferramenta de autocompletar código integrada do Visual Studio) para desenvolvedores de .NET, oferecendo recursos adicionais como sugestões de código baseadas em contexto e sugestões de importação automática.

Melhores recursos do ReSharper

Reestruture o código com opções de refatoração incorporadas e melhore a organização e a legibilidade do código

Execute inspeções de código e corrija possíveis problemas com sugestões automáticas de correção rápida do ReSharper

Configure diretrizes de formatação de código específicas do idioma e padronize sua base de código

Use ações de geração de código para gerar propriedades e sobrecargas e criar código padrão

Limitações do ReSharper

O ReSharper foi projetado para o ecossistema .NET e não oferece suporte a outros sistemas de desenvolvimento

A execução de análises de código complexas pode tornar seu sistema mais lento

Alguns usuários relataram uma curva de aprendizado

Preços do ReSharper

Gratuito : O ReSharper é gratuito para estudantes, professores e comunidades

: O ReSharper é gratuito para estudantes, professores e comunidades Organizações : A partir de US$ 34,90/mês por usuário

: A partir de US$ 34,90/mês por usuário Pessoas físicas: A partir de US$ 13,90/mês por usuário

ReSharper ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 80 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: Não disponível

8. Estilo de controle

via Estilo de verificação O Checkstyle, introduzido no início dos anos 2000, é uma ferramenta de formatação de código de código aberto e de análise de código estático para projetos Java. Ela pode ajudar os desenvolvedores a estabelecer um estilo de codificação uniforme em todos os projetos, adicionando convenções de nomenclatura, espaços em branco e muito mais.

Você pode integrar o Checkstyle aos seus pipelines de CI/CD e automatizar suas revisões de código para garantir que todo o código siga regras e diretrizes predefinidas. Isso se mostra particularmente vantajoso para projetos de código aberto com diversos colaboradores ou pequenas equipes Java que precisam de um verificador de formatação simples e gratuito.

melhores recursos do #### Checkstyle

Padronize a formatação de sua base de código para garantir a legibilidade fácil

Crie regras personalizadas para sinalizar problemas de formatação específicos de sua organização

Integre-se aos IDEs e receba alertas em tempo real sobre quaisquer violações de formatação de código

Limitações do Checkstyle

O Checkstyle é compatível somente com Java

Oferece apenas verificações básicas de qualidade de código

Preços do Checkstyle

**Gratuito para uso

Avaliações e resenhas do Checkstyle

G2 : 4.3/5 (21 avaliações)

: 4.3/5 (21 avaliações) Capterra: Não disponível

9. Mend.io

via Mend.io O objetivo do Mend é simplificar a segurança dos aplicativos automatizando processos e fornecendo aos desenvolvedores as ferramentas necessárias para escrever códigos seguros. Como uma ferramenta AppSec de nível empresarial para equipes de desenvolvimento e segurança, o Mend tem ferramentas exclusivas, mas complementares, para ambas as funções.

Ele oferece um conjunto de ferramentas que abordam vários aspectos da segurança de aplicativos, concentrando-se especificamente na automatização de tarefas e na redução da carga das equipes de desenvolvimento. Alguns dos principais recursos incluem análise de código personalizado, identificação automatizada de riscos de código aberto e detecção precoce de vulnerabilidades.

Melhores recursos do Mend.io

Aumente a velocidade de desenvolvimento e a qualidade do código, analisando seu código e resolvendo problemas de débito em tempo real

Consolide fluxos de dados, mescle problemas comuns e resolva várias vulnerabilidades por meio de uma única alteração no código

Obtenha etapas claras e acionáveis sobre como você pode corrigir problemas e evitar problemas semelhantes no futuro

Inicie verificações de segurança periódicas e automatizadas em todo o seu ciclo de vida de desenvolvimento para detectar vulnerabilidades antecipadamente e evitar problemas de conformidade

Limitações do Mend.io

O Mend.io pode não ser adequado para empresas menores, pois oferece apenas planos anuais destinados a um mínimo de 25 desenvolvedores

Opções de personalização limitadas em comparação com outras ferramentas semelhantes

Preços do Mend.io

Mend Renovate : A partir de US$ 25.000 por ano para 100 desenvolvedores

: A partir de US$ 25.000 por ano para 100 desenvolvedores Mend SCA : A partir de US$ 18.000 por ano para 25 desenvolvedores

: A partir de US$ 18.000 por ano para 25 desenvolvedores Remendar contêineres : A partir de US$ 15.000 por ano para 100 desenvolvedores

: A partir de US$ 15.000 por ano para 100 desenvolvedores Mend SAST: A partir de US$ 18.000 por ano para 25 desenvolvedores

Avaliações e resenhas do Mend.io

G2 : 4.3/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: Não disponível

10. Escala da equipe

via Escala da equipe O Teamscale by CQSE é uma plataforma de gerenciamento de qualidade de software criada em 2010 por pesquisadores da Universidade Técnica de Munique.

A ferramenta agora é conhecida por seus recursos de análise de código automatizada, como inspeção contínua, perfis de qualidade personalizáveis e recursos de análise de segurança.

Outros recursos importantes do Teamscale incluem sua ampla variedade de linguagens e estruturas de programação e relatórios e painéis abrangentes para monitorar e gerenciar o índice de dívida técnica e as tendências de qualidade de código.

Ele também se integra a ferramentas populares de rastreamento de problemas e registro de produtos sistemas como o Jira e o GitHub, que permitem a colaboração entre várias equipes.

Melhores recursos do Teamscale

Analisar dados de diferentes fontes, como repositórios de código, rastreadores de bugs e até mesmo ferramentas de gerenciamento de requisitos

Destacar áreas não testadas do código e executar testes periódicos de garantia de qualidade em seu código

Obtenha dados e métricas detalhados sobre a qualidade do seu código, analise problemas de segurança e teste a arquitetura do seu software

Integre o Teamscale com suas ferramentas de colaboração, gerenciamento de código e ferramentas de controle de bugs para unificar seus dados

Limitações do Teamscale

O Teamscale não oferece um plano gratuito ou uma avaliação gratuita para os usuários

Não há recursos de inteligência artificial disponíveis no momento

Preços do Teamscale

Pagamento conforme o uso: A partir de € 110 por usuário para cinco usuários, por mês

Avaliações e resenhas do Teamscale

G2 : Não disponível

: Não disponível Capterra: Não disponível

Analise o código e reduza a dívida técnica com o ClickUp

O gerenciamento da dívida técnica em sua base de código oferece uma série de benefícios: você pode aumentar a velocidade da sua equipe de desenvolvimento e melhorar a segurança do seu código. E é fácil fazer isso usando ferramentas de débito técnico sofisticadas.

Você pode usar qualquer uma das ferramentas que listamos neste blog, e elas certamente serão úteis para sua equipe de desenvolvimento de software.

No entanto, sugerimos que você experimente o ClickUp para começar a gerenciar a dívida técnica.

Uma solução completa de gerenciamento de espaço de trabalho, o ClickUp vem com ferramentas integradas para gerenciamento de projetos, criação de documentos e comunicação com a equipe. Isso o torna uma ótima ferramenta para rastrear o débito técnico e criar documentação que explique as restrições da API, as inconsistências comerciais e muito mais.

Suas equipes também podem colaborar entre si diretamente na plataforma ClickUp usando várias ferramentas integradas de comunicação e colaboração, como ClickUp Whiteboards, Clips, Chat view e muito mais.

Por que não experimentar o ClickUp? Registre-se gratuitamente e explore como o ClickUp pode ajudar a refinar sua base de código e aumentar a produtividade do desenvolvedor.