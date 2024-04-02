Como encontrar uma substring em Python?

Olá! Curioso para saber como localizar todos os esconderijos de uma determinada substring dentro de uma string maior em Python? Bem, você está com sorte! Vamos mergulhar nesse assunto com um método divertido e fácil de seguir que usa o método `find()` do Python. Essa pequena aventura na programação não só resolverá seu problema, mas também adicionará um trecho legal ao seu kit de ferramentas!

Compreender a tarefa

As strings do Python vêm com um conjunto robusto de métodos para manipular e pesquisar textos. Se você deseja encontrar todos os índices onde uma determinada substring começa dentro de uma string, precisa de uma maneira sistemática de fazer isso, especialmente porque o método `find()` integrado do Python retorna apenas a primeira ocorrência a partir de um determinado ponto inicial.

A solução proposta

Para capturar todas as ocorrências, mesmo aquelas que se sobrepõem, podemos criar uma função personalizada. Essa função vasculhará a string do início ao fim, capturando todos os índices iniciais onde a substring aparece. Veja como você pode fazer isso:

Como funciona a função

Inicializar o início: Começamos no início da string (índice `0`). Pesquisar a substring: O método `find()` pesquisa a substring a partir do índice `start` atual. Retornar se não for encontrado: Se `find()` não encontrar a substring, ele retornará `-1`, o que indica à nossa função para interromper a pesquisa. Renderizar o índice: Se encontrado, nós `renderizamos` (semelhante a retornar) o índice. Avançar: Incremente o índice `start` pelo comprimento da substring para pular essa ocorrência. Para encontrar substrings sobrepostas, basta incrementar em 1 (`start += 1`).

Exemplo em ação

Vamos ver a função em um cenário real para entender melhor:

Explicação da saída:

Ao executar o código acima, você deverá ver:

[1, 11, 18, 21]

Esses números representam os índices em `input_string` onde a substring `”in”` começa. Observe que há algumas sobreposições — muito inteligente, não é mesmo?

Em resumo

Essa abordagem oferece uma maneira versátil de encontrar subcadeias de caracteres de forma abrangente em qualquer cadeia de caracteres. Seja para filtrar dados, fazer análises de texto ou apenas se divertir com cadeias de caracteres, essa função amplia a capacidade do Python de maneira direta e eficiente.

Sinta-se à vontade para brincar com o incremento no loop para lidar com casos de sobreposição e ver como a saída muda. Boa programação e lembre-se: cada linha de código é um passo em direção ao domínio do Python! 🚀

