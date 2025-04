10 melhores aplicativos e ferramentas autônomos para freelancers em 2025

O sucesso de sua carreira de freelancer depende quase que inteiramente dos aplicativos para autônomos que você usa.

Sejamos realistas: ser freelancer não é só sol e arco-íris.

Desde fazer malabarismos com prazos, controlar horas, enviar faturas e tentar não se esgotar, a rotina diária de um freelancer pode cobrar seu preço. Mas, com as ferramentas certas, você pode simplificar suas operações comerciais, aumentar a produtividade e, por fim, tornar sua vida mais fácil.

Fizemos nossa lição de casa e compilamos uma lista dos 10 melhores aplicativos para autônomos em 2024.

Nesta publicação do blog, detalharemos os principais recursos, as desvantagens e os planos de preços de cada aplicativo para que você possa tomar decisões informadas em minutos.

O que você deve procurar nos aplicativos para autônomos?

O que você precisa em um aplicativo para autônomos pode variar significativamente com base nas suas ofertas de serviços e no setor. Entretanto, identificamos alguns aspectos universais a serem considerados:

Rastreamento de tempo: Certifique-se de que o aplicativo possa registrar com precisão o tempo gasto em projetos e tarefas para que você possa cobrar seus clientes com precisão

Certifique-se de que o aplicativo possa registrar com precisão o tempo gasto em projetos e tarefas para que você possa cobrar seus clientes com precisão Opções de faturamento e cobrança: Escolha um aplicativo que tenha ferramentas de faturamento para criar e enviar faturas profissionais, acompanhar pagamentos e gerenciar a cobrança dos clientes

Escolha um aplicativo que tenha ferramentas de faturamento para criar e enviar faturas profissionais, acompanhar pagamentos e gerenciar a cobrança dos clientes Rastreamento de despesas: Procure recursos que facilitem a captura, a organização e o gerenciamento de despesas e recibos comerciais para fins de dedução fiscal

Procure recursos que facilitem a captura, a organização e o gerenciamento de despesas e recibos comerciais para fins de dedução fiscal Gerenciamento de projetos e tarefas: Isso é óbvio. Seu aplicativo deve ser capaz de ajudá-lo organizar suas tarefas e rastrear suas projetos freelance e fluxos de trabalho com eficiência

Isso é óbvio. Seu aplicativo deve ser capaz de ajudá-lo organizar suas tarefas e rastrear suas projetos freelance e fluxos de trabalho com eficiência Integração com software de contabilidade: Os freelancers também precisam cuidar de suas próprias finanças e deduções fiscais, portanto, certifique-se de que seu aplicativo para autônomos possa se conectar a aplicativos de contabilidade populares, como o QuickBooks Online ou o Xero

Os freelancers também precisam cuidar de suas próprias finanças e deduções fiscais, portanto, certifique-se de que seu aplicativo para autônomos possa se conectar a aplicativos de contabilidade populares, como o QuickBooks Online ou o Xero Relatórios e análises: Opte por um aplicativo com recursos detalhados de relatórios e análises para obter insights sobre o desempenho de sua empresa, receitas, despesas comerciais e dados relacionados a impostos

Opte por um aplicativo com recursos detalhados de relatórios e análises para obter insights sobre o desempenho de sua empresa, receitas, despesas comerciais e dados relacionados a impostos Acessibilidade móvel: Procure algo que venha na forma de aplicativos móveis para que você possa acessar e gerenciar seu trabalho e suas finanças de qualquer dispositivo, em qualquer lugar

Os 10 melhores aplicativos para autônomos a serem usados em 2024

Se você deseja criar propostas, controlar horas faturáveis, emitir faturas ou elaborar contratos legais, há um aplicativo que o ajudará a fazer isso melhor.

Estamos em uma missão para ajudá-lo a encontrá-lo!

Dê uma olhada na nossa lista dos 10 principais aplicativos para autônomos a serem considerados em 2024, selecionados para abranger todos os aspectos do seu negócio de freelancer:

1. ClickUp

Como autônomo, você pode se ver alternando entre e-mails, tarefas, projetos e lembretes em vários aplicativos.

E se você pudesse fazer tudo isso em um único aplicativo? Conheça o ClickUp.

O Software de gerenciamento de projetos ClickUp reúne todas as suas tarefas, dados e equipe em um só lugar. Ele foi projetado para equipes de qualquer tamanho e com qualquer orçamento.

E o melhor de tudo? Software de gerenciamento de projetos de freelancers da ClickUp oferece uma ampla gama de recursos criados especialmente para freelancers para controlar o tempo, definir estimativas, gerenciar cargas de trabalho e até mesmo simplificar faturas - tudo em uma tela fácil de usar.

Visualize seus projetos e clientes da maneira que desejar com as mais de 15 visualizações do ClickUp

O ClickUp também tem recursos de gerenciamento de projetos com mais de 15 visualizações personalizáveis que se adaptam às necessidades individuais, permitindo que os freelancers visualizem e acompanhem seu trabalho de forma adequada a cada projeto ou cliente.

Esses modos de exibição incluem o modo de exibição de lista para obter uma visão geral de alto nível dos seus projetos, o modo de exibição Kanban para atualizações específicas de status e o modo de exibição de calendário para planejar sua carga de trabalho - todos esses e outros oferecem a flexibilidade de organizar e concentrar-se nas tarefas da maneira que preferir.

Priorize suas tarefas por urgente, alta, normal e baixa, e fique à frente de seus prazos

Se o em seu painel precisam de mais atenção do que outras, use Recursos de priorização de tarefas do ClickUp para definir níveis de urgência e prazos para concluí-las a tempo.

Acompanhe suas horas faturáveis com o Project Time Tracker do ClickUp e simplifique seu processo de faturamento

Você também pode usar o Rastreador de tempo de projeto do ClickUp uma ferramenta conveniente para freelancers que registra com precisão as horas gastas em projetos para faturamento de clientes, facilitando o processo de faturamento e garantindo que todos sejam pagos de forma justa.

Crie faturas e acompanhe os pagamentos com o modelo de fatura de freelancer do ClickUp

Isso significa que você ainda precisa criar suas próprias faturas? Não. Acesse a enorme biblioteca de modelos personalizáveis do ClickUp modelos de freelancer e escolha o modelo de fatura de sua preferência.

Por exemplo, com a opção Modelo de fatura de freelancer do ClickUp com o ClickUp Freelance Invoice Template, você pode criar facilmente faturas profissionais, controlar seus pagamentos e armazenar com segurança todas as informações de seus clientes em um único espaço de trabalho.

Os benefícios de usar esse modelo incluem:

Faturas personalizáveis que podem ser adaptadas às necessidades de qualquer cliente ou projeto

Facilidade no controle de pagamentos, garantindo que nenhuma fatura seja esquecida

Lembretes de faturamento automatizados para pagamentos pontuais e redução do tempo que você gasta acompanhando os clientes

melhores recursos do #### ClickUp

Use datas de início, datas de vencimento e horários exatos em suas tarefas para um agendamento preciso

Adicione estimativas de tempo às suas tarefas para planejar sua carga de trabalho

Obtenha horas faturáveis e relatórios precisos com o controle de horas

Use Mapas mentais para fazer brainstorming de ideias e dividir projetos complexos

Lance e execute rapidamente seus projetos com os modelos pré-fabricados do ClickUp

Defina direitos de acesso personalizados para seus clientes com base nas necessidades do projeto

Conecte mais de 1.000 aplicativos como QuickBooks, Google Drive, Teams e Zoom

Limitações do ClickUp

Pequena curva de aprendizado para novos usuários

O aplicativo móvel não tem todos os recursos da versão para desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/usuário por mês

$7/usuário por mês Empresarial: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Empresa: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro por espaço de trabalho por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (9450+ avaliações)

4,7/5 (9450+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4050 avaliações)

2. Aplique

via Implante O Apploye combina três dos processos essenciais de freelancer em um hub fácil de usar: controle de tempo, planejamento de projeto e agendamento.

Ele monitora o tempo gasto em tarefas, ajudando-o a manter o foco com ferramentas interessantes, como o cronômetro Pomodoro. Você pode gerenciar o tempo e o orçamento gastos em projetos individuais com recursos como projetos e orçamento.

Além disso, o Apploye pode calcular automaticamente suas horas de trabalho e gerar faturas com cobrança de horas para você quando se trata de faturar clientes.

melhores recursos do #### Apploye

Controle o tempo nos modos on-line e off-line

Fique de olho nas tarefas com a ajuda do painel de controle de tempo

Gere relatórios de atividades para entender seu desempenho

Integre-o com aplicativos de gerenciamento de projetos, como ClickUp e Asana

Mantenha a segurança com a hospedagem Amazon AWS e a criptografia SSL

Limitações do Apploye

Outros recursos, como agendamento de tarefas e gerenciamento de licenças, estão em desenvolvimento

Preços do Apploye

Standard: $5/usuário por mês

$5/usuário por mês Elite: $7/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Apploye

G2: 4,5/5 (mais de 10 avaliações)

4,5/5 (mais de 10 avaliações) Capterra: 4,9/5 (mais de 30 avaliações)

3. Relógio

via Relógio O Clockify é um software gratuito de controle de tempo que pode se transformar em uma ferramenta completa de gerenciamento de tempo, o que o torna uma boa opção para profissionais autônomos.

Você pode acompanhar facilmente seus projetos, registrar suas horas e fazer planilhas de horas para faturar seus clientes.

O Clockify também o ajuda a entender para onde vai o seu tempo. Você pode examinar relatórios detalhados para ver o que está fazendo, compará-lo com o que imaginava fazer e ver como está se saindo ao longo do tempo.

A plataforma também se conecta a vários outros aplicativos, de modo que você pode combiná-la com suas ferramentas favoritas e manter sua produtividade sem precisar trocar de ferramenta o tempo todo.

Melhores recursos do Clockify

Controle o tempo manual ou automaticamente em qualquer dispositivo

Tomar decisões melhores com relatórios em tempo real

Conecte-se com as equipes por meio de mensagens no aplicativo

Gerencie e aprove planilhas de horas com facilidade

Sincronize todos os seus calendários integrando o Google Calendar ou o Microsoft Outlook

Limitações do Clockify

Alguns usuários consideram a interface desatualizada

Estrutura rígida de preços

Preços do Clockify

Básico: US$ 4,99/usuário por mês

US$ 4,99/usuário por mês Standard: $6,99/usuário por mês

$6,99/usuário por mês Pro: $9,99/usuário por mês

$9,99/usuário por mês Enterprise: $14,99/usuário por mês

Clockify avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 160 avaliações)

4,5/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: 4,7/5 (4800+ avaliações)

4. QuickBooks

via QuickBooks Procurando um software de contabilidade de serviço completo que possa gerenciar suas finanças enquanto você se concentra no crescimento de seus negócios? Experimente o QuickBooks.

Esse aplicativo simples e eficaz para trabalhadores autônomos ajuda a controlar o que você ganha e gasta, a lidar com impostos e baixas contábeis, a enviar faturas a clientes e a ver relatórios sobre suas finanças.

O QuickBooks se destaca por simplificar suas contas bancárias. Se você importar suas transações bancárias para o software, ele classificará automaticamente as entradas e poupará seu tempo. Ele também permite que você carregue recibos facilmente, tirando fotos em vez de digitá-los.

Enquanto isso, seu criador de relatórios personalizados facilita a organização de seus relatórios financeiros da maneira que desejar. E se você estiver controlando as coisas que vende, o QuickBooks informará quando houver poucos itens e quais são os mais vendidos.

Melhores recursos do QuickBooks

Controle as receitas e as despesas comerciais com precisão e facilidade

Obtenha suporte fiscal por meio de rastreamento de milhagem, estimativa de impostos trimestrais, declaração de impostos e preparação de declarações

Crie faturas, automatize faturas recorrentes e acompanhe todos os seus pagamentos

Gerar relatórios personalizados com detalhes, como declarações de lucros e perdas e declarações de IVA

Manuseio de várias moedas

Mantenha a privacidade dos detalhes financeiros com senhas e criptografia

Limitações do QuickBooks

Não há pagamento direto de contas na plataforma

Alguns usuários relataram suporte deficiente ao cliente

Relativamente caro para freelancers

Preços do QuickBooks

Início simples: US$ 30/mês

US$ 30/mês Essentials: $60/mês

$60/mês Plus: $90/mês

$90/mês Advanced: $200/mês

QuickBooks ratings and reviews

G2: 4/5 (3200+ avaliações)

4/5 (3200+ avaliações) Capterra: 4,3/5 (6400+ avaliações)

5. Advogado Rocket

via Advogado de foguetes Seja como freelancer individual ou dirigindo uma pequena empresa, ter uma equipe jurídica é fundamental para manter seu negócio forte. E o Rocket Lawyer pode ser a solução.

Desde a preparação de documentos legais até a obtenção de conselhos de profissionais, o Rocket Lawyer cuida da parte legal quando você inicia seu próprio negócio.

Depois de se inscrever, você pode conversar com quantos advogados quiser, sempre que precisar de ajuda, e fazer com que eles revisem seus documentos. Além disso, há mais de 300 modelos de formulários para escolher, abrangendo vários requisitos legais diferentes, como o aluguel de um local ou a redação de uma carta solicitando um serviço.

Os melhores recursos do Rocket Lawyer

Conecte-se com um advogado para responder a disputas de documentos

Crie contratos personalizados, documentos de formação de LLC, marcas registradas, etc.

Navegue facilmente com entrevistas guiadas, instruções claras e modelos personalizados

Acesse mais de 300 modelos para lidar com várias necessidades legais

Limitações do Rocket Lawyer

Requer informações de cartão de crédito para se inscrever

Opções limitadas de associação

Falta de pacotes básicos de LLC

Preços do Rocket Lawyer

Rocket Legal: US$ 39,99/mês, cobrado mensalmente

US$ 39,99/mês, cobrado mensalmente Rocket Legal+: US$ 19,99/mês, cobrado anualmente

Rocket Lawyer classificações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,3/5 (6400+ avaliações)

6. Evernote

via Evernote Se você precisa de um lugar para reunir todas as suas ideias, pensamentos e planos brilhantes em um único local organizado, considere o Evernote.

Você pode anotar ideias, tarefas e detalhes importantes em notas, garantindo que tudo seja fácil de encontrar em todos os seus dispositivos. O Evernote organiza suas anotações em cadernos e etiquetas, para que você possa manter diferentes partes do seu negócio separadas e organizadas.

Compartilhe cadernos e colabore em projetos com equipes em tempo real, digitalize e armazene imagens de contas, recibos e cartões de visita com o scanner de documentos do Evernote e mantenha seu espaço de trabalho livre de desordem.

Melhores recursos do Evernote

Pegue páginas da Web, artigos e imagens com o web clipper

Escanear e digitalizar documentos com um scanner embutido

Grave notas de áudio em vez de sempre anotá-las

Fique por dentro das tarefas com listas de tarefas e lembretes

Dê o pontapé inicial nos projetos com modelos personalizáveis

Limitações do Evernote

Não é possível fazer anotações em PDFs digitalizados

A organização complicada dificulta a localização de arquivos

Espaço limitado na versão gratuita

Preços do Evernote

Gratuito

Pessoal: $14,99/mês

$14,99/mês Profissional: $17,99/mês

Avaliações e resenhas do Evernote

G2: 4,4/5 (mais de 2000 avaliações)

4,4/5 (mais de 2000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (8200+ avaliações)

7. Trello

via Trello O Trello é um popular ferramenta de gerenciamento de projetos com um layout visual para ajudá-lo a controlar as tarefas e os prazos. Você pode organizar tudo em quadros, listas e cartões e movê-los facilmente.

No entanto, não é apenas para trabalho individual - você também pode usar o Trello para colaborar com outros freelancers, equipes e clientes. Além disso, você pode personalizar seus fluxos de trabalho para atender às suas necessidades específicas, facilitando ainda mais o gerenciamento de seus projetos.

Você também pode conectar o Trello a outros aplicativos, automatizar tarefas repetitivas e tornar seus fluxos de trabalho mais eficientes.

Melhores recursos do Trello

Visualize projetos, tarefas e marcos em Quadros Kanban Acompanhe seus prazos usando a visualização Calendar

Acesse vários modelos diferentes para economizar tempo

Integre-se a mais de 200 aplicativos por meio do recurso Power-Ups

Crie suas próprias regras e acionadores para controlar as ações do fluxo de trabalho

Limitações do Trello

Personalização limitada

Dificuldade para pesquisar cartões

Tem uma curva de aprendizado para novos usuários

Preços do Trello

**Gratuito

Standard: $6/usuário por mês

$6/usuário por mês Premium: $12,50/usuário por mês

$12,50/usuário por mês Enterprise: $17,50/usuário por mês

Avaliações e críticas do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 18500 avaliações)

4,4/5 (mais de 18500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (8200+ avaliações)

8. Proporcionar

via Proponha Para os freelancers, uma proposta bem escrita é a chave para fechar os maiores negócios. Com o Proposify, você pode gerar automaticamente propostas com excelente aparência em questão de minutos.

A plataforma vem com uma grande seleção de modelos personalizáveis para diferentes tipos de clientes. Com recursos como assinaturas eletrônicas, você pode fazer com que os clientes assinem as propostas diretamente no aplicativo.

Além disso, ele se conecta a outros aplicativos para profissionais autônomos, como o FreshBooks, para que você possa lidar com o faturamento e o processamento de pagamentos de uma só vez.

Melhores recursos do Proposify

Combine o estilo de cada cliente ou apresente sua marca com modelos personalizados

Use preços interativos para que os clientes possam ajustar as opções dentro da proposta

Armazene e reutilize o conteúdo da proposta

Acompanhe o status da proposta com métricas e análises úteis

Acesse-o em qualquer lugar usando o aplicativo móvel

Limitações do Proposify

O editor de texto apresenta muitos bugs para alguns usuários

Falta de notificações ou alertas personalizados

Preços do Proposify

Plano de equipe: US$ 49/usuário por mês

US$ 49/usuário por mês Plano de negócios: Preços personalizados

Avaliações e críticas do Proposify

G2: 4,4/5 (18500+ avaliações)

4,4/5 (18500+ avaliações) Capterra: 4,5/5 (270+ avaliações)

9. Listrado

via Listras O Stripe é uma ferramenta de pagamento on-line e global para todos os tipos de empresas, sendo particularmente útil para profissionais autônomos. Com o checkout personalizável, a guia de informações do cliente e as assinaturas do Stripe, você pode lidar com transações de clientes em um único hub.

Indivíduos autônomos ou proprietários de pequenas empresas podem facilmente configurar suas contas, criar links de pagamento ou adicionar um checkout ao seu site. Enquanto isso, com seu faturamento integrado, você pode processar pagamentos com algumas etapas simples.

Melhores recursos do Stripe

Gerencie pagamentos e faturas recorrentes para manter seu fluxo de caixa otimizado

Mantenha suas contas bancárias e transações seguras com criptografia e SSL

Integre facilmente em seu site ou aplicativo usando uma API simples

Globalize seus negócios com mais de 135 moedas

Limitações do Stripe

Há uma taxa de transação para cada pagamento que você faz

Funcionalidade complicada com pagamentos recorrentes

A instalação e a configuração podem ser complicadas

Preços do Stripe

O Stripe tem uma estrutura de preços por transação.

Padrão: 2,9% + 30¢ por cobrança bem-sucedida para cartões nacionais

2,9% + 30¢ por cobrança bem-sucedida para cartões nacionais Personalizado: Preços personalizados

Stripe ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 300 avaliações)

4,3/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 270 avaliações)

10. Wix

via Wix O Wix é uma excelente ferramenta sem código para freelancers ou profissionais autônomos que desejam criar um site de alto nível. Ele oferece uma rica biblioteca de modelos que você pode personalizar para exibir seus serviços ou produtos.

Com o sistema fácil de arrastar e soltar do Wix, você pode criar seu site exatamente como deseja. Além disso, ele tem recursos de SEO integrados para garantir que você seja notado pelo seu público-alvo.

Se o seu negócio é a venda de produtos, o Wix permite que você crie uma loja on-line e venda em todo o mundo. Seus URLs e tags personalizáveis garantem que as pessoas possam descobrir seu site on-line. De modo geral, o Wix é uma ótima opção para freelancers que desejam ter uma presença on-line sólida para atrair clientes ou consumidores.

Melhores recursos do Wix

Crie um site automaticamente com o Wix ADI (inteligência artificial de design)

Tenha acesso a mais de 800 modelos e encontre o que melhor se adapta às suas necessidades

Melhore a visibilidade do site com ferramentas de SEO incorporadas

Use ferramentas para exibição de produtos e opções de pagamento seguro do Wix Stores

Limitações do Wix

A loja de modelos tende a ser lenta e cheia de bugs

A versão gratuita tem limitações de SEO e exibe anúncios desnecessários

Preços do Wix

Light: $17/mês

$17/mês Core: $29/mês

$29/mês Business: $36/mês

$36/mês Business Elite: $159/mês

Wix avaliações e comentários

G2: 4.2/5 (1600+ avaliações)

4.2/5 (1600+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (9400+ avaliações)

