As melhores atividades secundárias para engenheiros de software

Olá, assistentes de software! 🧙‍♂️ Tem algum tempo livre entre a programação e a implementação de aplicativos? Por que não fazer com que suas habilidades e paixões trabalhem horas extras mergulhando em uma atividade secundária? Além de aumentar sua conta bancária, você também manteria suas engrenagens cerebrais lubrificadas.

Desde o trabalho clandestino até a criação de soluções SaaS rápidas, elaboramos uma lista das atividades paralelas mais legais e lucrativas, feitas especialmente para engenheiros de software como você. Quer você esteja disposto a ser mentor ou tenha vontade de começar a escrever um blog sobre tecnologia, há algo aqui para todo programador em busca de um playground lucrativo. Vamos começar a explorar essas oportunidades!

TL;DR-Estes são os nossos trabalhos paralelos favoritos para qualquer desenvolvedor

Transforme suas habilidades de engenharia de software em empreendimentos lucrativos com essas atividades paralelas:

Freelancer

Consultoria

Cursos on-line

Micro SaaS

Caça a bugs

Mentoria

Venda de APIs

Criação de NFTs

Blogs de tecnologia

Desenvolvimento de software de código aberto

Trabalho freelancer ou trabalho em lua de mel em engenharia de software

Trabalhar como freelancer ou como engenheiro de software pode ser lucrativo e gratificante. Comece criando um perfil atraente em plataformas como Upwork ou Freelancer. Mostre suas habilidades exclusivas e projetos anteriores para atrair clientes em potencial. Lembre-se de que o networking é fundamental! Entre em contato com ex-colegas ou participe de comunidades de tecnologia on-line para divulgar seu trabalho. Comece com projetos menores para criar credibilidade e um portfólio sólido e, em seguida, assuma gradualmente projetos mais complexos e com remuneração mais alta à medida que você crescer.

Consultoria em desenvolvimento de software

A transição para a consultoria em desenvolvimento de software é uma ótima etapa para engenheiros experientes que desejam alavancar seus conhecimentos. Comece identificando seu nicho com base em suas habilidades mais proficientes e no conhecimento do setor. Estabeleça-se como um líder de pensamento contribuindo em fóruns de tecnologia, escrevendo artigos perspicazes ou falando em conferências. Crie um site profissional descrevendo seus serviços e destacando depoimentos de clientes para gerar confiança. Comece localmente ou use sua rede profissional para encontrar seus primeiros clientes e, em seguida, expanda seu alcance à medida que ganhar mais experiência em consultoria e confiança.

Criação e venda de cursos on-line

Mergulhe na criação e venda de cursos on-line se você tiver habilidade para ensinar e um profundo conhecimento de tópicos de software. Primeiro, selecione um tópico em que você tenha experiência e uma perspectiva exclusiva. Use plataformas como Udemy ou Teachable para hospedar seu curso. Crie um conteúdo abrangente e envolvente, incluindo aulas em vídeo, questionários e exercícios interativos de codificação. Promova seu curso por meio de mídias sociais, blogs relevantes ou webinars. O feedback é fundamental - use as avaliações dos alunos para aperfeiçoar seu curso continuamente, garantindo que ele permaneça relevante e educativo.

Desenvolvendo e vendendo aplicativos Micro SaaS

Se você tem habilidade para identificar lacunas no mercado, desenvolver e vender aplicativos Micro SaaS pode ser a sua mina de ouro. Primeiro, identifique um problema específico que você possa resolver com uma solução de software simples. Mantenha seu aplicativo focado e fácil de usar. Desenvolva-o usando metodologias enxutas para minimizar os custos iniciais. Quando estiver pronto, implante seu aplicativo em plataformas como Shopify ou WordPress como plug-ins ou extensões, dependendo de onde ele se encaixar melhor. Comercialize-o de forma inteligente usando mídia social e marketing de conteúdo, concentrando-se no público específico que mais se beneficiaria do seu aplicativo Micro SaaS.

Caça de recompensas de bugs

A caça a bugs pode ser uma atividade paralela empolgante e gratificante para engenheiros de software com sólida formação em segurança. Comece estudando as vulnerabilidades mais comuns e como explorá-las de forma responsável. Plataformas como HackerOne ou Bugcrowd oferecem um caminho legal para relatar bugs e ganhar recompensas. Comece com empresas menores que talvez não tenham as equipes de segurança robustas que as grandes corporações têm. Dessa forma, você pode aprimorar suas habilidades com uma chance maior de encontrar bugs significativos. À medida que você se tornar mais confiante e bem-sucedido, passe a trabalhar em empresas mais importantes e em projetos mais desafiadores.

Mentoring de desenvolvedores emergentes

Orientar desenvolvedores emergentes é uma maneira gratificante de retribuir à comunidade de programação e, ao mesmo tempo, obter uma renda extra. Comece identificando suas áreas de especialização e as melhores maneiras de ajudar os novatos - seja por meio de noções básicas de codificação, linguagens de programação específicas ou ciclos de vida de desenvolvimento de software. Registre-se em plataformas como MentorCruise ou CodingCoach, onde você pode configurar um perfil detalhando sua experiência e o que você oferece como mentor. Decida o formato de sua mentoria - chamadas de vídeo, suporte por bate-papo ou revisões personalizadas de projetos. Defina expectativas e metas claras com seus mentorados para garantir a satisfação e o progresso mútuos.

Construindo e vendendo APIs

A criação e venda de APIs é uma opção fantástica para engenheiros de software que desejam criar ferramentas valiosas para outros desenvolvedores. Comece identificando as funcionalidades que estão em demanda, mas que atualmente não são atendidas. Desenvolva uma API robusta e dimensionável usando sua experiência em desenvolvimento de back-end. Certifique-se de documentar sua API minuciosamente para garantir facilidade de uso e integração para outros desenvolvedores. Hospede sua API em plataformas como a RapidAPI, onde você também pode definir um modelo de preços - considere oferecer o uso básico gratuitamente para aumentar o interesse e cobrar pelos recursos premium. Promova sua API por meio de fóruns de desenvolvedores, blogs e plataformas de mídia social para aumentar a visibilidade.

Criação de NFTs

Se você está intrigado com a tecnologia blockchain, a criação de NFTs (Tokens Não Fungíveis) pode ser um empreendimento empolgante. Comece entendendo os conceitos básicos de NFTs e a tecnologia de blockchain subjacente. Em seguida, decida quais ativos digitais exclusivos você deseja criar - seja arte digital, música ou até mesmo trechos de código. Use plataformas como OpenSea ou Rarible para cunhar suas NFTs. Lembre-se de que a história por trás de seu NFT pode aumentar seu valor, portanto, elabore uma narrativa convincente em torno de suas criações. Divulgue seus NFTs nas mídias sociais e nas comunidades de NFTs para atrair colecionadores e entusiastas. Não deixe de acompanhar as tendências do mercado e as considerações legais no espaço dos NFTs.

Criação de conteúdo ou blog de tecnologia

Os blogs de tecnologia ou a criação de conteúdo são uma maneira brilhante de compartilhar suas percepções e obter uma renda extra. Comece escolhendo um nicho específico que se alinhe com sua experiência e seus interesses no mundo da tecnologia. Quer se trate de tutoriais sobre IA, blockchain ou desenvolvimento de software, garanta que seu conteúdo ocupe um lugar exclusivo no vasto cenário de blogs de tecnologia. Crie um blog usando plataformas como WordPress ou Medium, onde você pode publicar e monetizar seu conteúdo com facilidade. Envolva seu público-alvo usando um tom de conversa e fornecendo valor por meio de tutoriais, insights ou as últimas tendências tecnológicas. Promova seu conteúdo nas mídias sociais e por meio de SEO para alcançar um público mais amplo. Mantenha as interações animadas, respondendo a comentários e feedback.

Desenvolvimento de software de código aberto

Começar a desenvolver software de código aberto pode ser imensamente impactante. Comece identificando um problema que muitos desenvolvedores enfrentam ou melhorando uma ferramenta existente que você acha que poderia ser otimizada. Depois de ter sua ideia, comece a codificar e hospede seu projeto em plataformas como GitHub ou GitLab. Isso não apenas torna seu projeto acessível, mas também convida a colaborações e melhorias por meio de contribuições da comunidade. O licenciamento é fundamental; escolha uma licença de código aberto que corresponda às suas metas para o projeto. Envolva-se com a comunidade por meio de documentação, problemas e solicitações de recursos para aumentar a visibilidade e a utilidade do seu projeto.

Dicas para uma carreira bem-sucedida como engenheiro de software

Mantenha-se atualizado: Aprenda constantemente sobre novas tecnologias, linguagens de programação e ferramentas. O campo da tecnologia evolui rapidamente, e manter-se atualizado é fundamental.

Aprenda constantemente sobre novas tecnologias, linguagens de programação e ferramentas. O campo da tecnologia evolui rapidamente, e manter-se atualizado é fundamental. Codifique diariamente: Pratique a codificação todos os dias, mesmo que sejam apenas pequenos projetos ou desafios, para refinar suas habilidades e sua capacidade de resolver problemas.

Codifique diariamente: Pratique a codificação todos os dias, mesmo que sejam apenas pequenos projetos ou desafios, para refinar suas habilidades e sua capacidade de resolver problemas.

Trabalhe em projetos paralelos: Envolva-se em projetos paralelos para explorar novas áreas e aprofundar seu conhecimento. Isso pode ser qualquer coisa, desde contribuições de código aberto até o desenvolvimento de aplicativos pessoais.

Enfatize as habilidades interpessoais: Cultive fortes habilidades de comunicação, trabalho em equipe e resolução de problemas. Elas são essenciais para colaborar de forma eficaz e trabalhar em equipes diversificadas.

Faça perguntas: Nunca hesite em pedir ajuda ou esclarecimentos quando necessário. O envolvimento com desenvolvedores mais experientes pode fornecer insights e atalhos que você pode perder por conta própria.

Priorize a qualidade do código: Procure sempre escrever códigos limpos, legíveis e eficientes. Refatore regularmente seu código e aprenda com as revisões de código dos colegas.

Construa uma rede profissional: Participe de conferências do setor, participe de fóruns de tecnologia e conecte-se com colegas em plataformas como o LinkedIn. O networking pode abrir portas para novas oportunidades e colaborações.

Foco na experiência do usuário: Ao desenvolver software, sempre considere a experiência do usuário final. Uma ótima experiência do usuário pode diferenciar um bom software de um ótimo software.

