10 melhores softwares de gerenciamento de fluxo de trabalho empresarial em 2025

O gerenciamento do fluxo de trabalho corporativo envolve a conclusão de tarefas e processos que abrangem vários departamentos sem entrada manual.

As organizações empresariais ou de rápida expansão usam o software de gerenciamento de fluxo de trabalho para:

Padronizar processos para obter resultados consistentes

Otimizar e gerenciar fluxos de trabalho e melhorar as conexões entre os processos

Eliminar silos de comunicação entre departamentos e locais

Automatizar tarefas manuais que obstruem os processos e reduzem a produtividade da equipe

Reduza o desperdício, os riscos e os custos eliminando processos manuais e repetitivos

Orientar a estratégia de negócios com insights, relatórios e painéis baseados em dados

Uma solução de gerenciamento de fluxo de trabalho concentra-se em automatizar e simplificar seus fluxos de trabalho, integrando diferentes aplicativos do local de trabalho. As tarefas que levariam horas ou até dias para serem concluídas (como inserir milhares de linhas de dados de várias fontes em um CRM) agora levam minutos ou segundos.

Este artigo aborda as melhores ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho empresarial, seus recursos, limitações e preços para ajudá-lo a escolher a mais adequada.

O que você deve procurar em uma solução de gerenciamento de fluxo de trabalho empresarial?

Aqui estão alguns recursos a serem observados ao selecionar um software de gerenciamento de fluxo de trabalho empresarial:

Interface sem código, personalizável e simples: Procure uma interface simples e intuitiva que possa ser usada por todos os membros da equipe de diferentes departamentos. Um construtor de arrastar e soltar garante a orquestração de fluxos de trabalho de processos personalizáveis de forma rápida e fácil, mesmo com conhecimento limitado de codificação

Procure uma interface simples e intuitiva que possa ser usada por todos os membros da equipe de diferentes departamentos. Um construtor de arrastar e soltar garante a orquestração de fluxos de trabalho de processos personalizáveis de forma rápida e fácil, mesmo com conhecimento limitado de codificação Integrações de terceiros: Como os fluxos de trabalho corporativos exigem a inclusão de conjuntos de dados de vários aplicativos, documentos, planilhas e outras fontes, a ferramenta de automação de fluxo de trabalho deve oferecer suporte a integrações de terceiros com bancos de dados, ferramentas de gerenciamento de projetos, plataformas financeiras, calendários, ferramentas de CRM e sistemas de RH

Como os fluxos de trabalho corporativos exigem a inclusão de conjuntos de dados de vários aplicativos, documentos, planilhas e outras fontes, a ferramenta de automação de fluxo de trabalho deve oferecer suporte a integrações de terceiros com bancos de dados, ferramentas de gerenciamento de projetos, plataformas financeiras, calendários, ferramentas de CRM e sistemas de RH Painel de relatórios centralizado: Procure um painel de relatórios em seu software de gerenciamento de fluxo de trabalho empresarial. Ele deve exibir todos os fluxos de trabalho e formulários do seu processo, identificar gargalos no fluxo de trabalho do processo, acompanhar cronogramas e definir prioridades

Procure um painel de relatórios em seu software de gerenciamento de fluxo de trabalho empresarial. Ele deve exibir todos os fluxos de trabalho e formulários do seu processo, identificar gargalos no fluxo de trabalho do processo, acompanhar cronogramas e definir prioridades Registros de atividades: Como vários membros da equipe e departamentos usam fluxos de trabalho paralelos para diferentes atividades, seu

gerenciamento de fluxo de trabalho

deve fornecer um registro de atividades detalhado com informações sobre interações, comunicações e modificações feitas pelos membros da equipe para incentivar uma cultura colaborativa

Escalabilidade: Seu sistema de fluxo de trabalho corporativo deve ser facilmente adaptável e compatível com fluxos de trabalho de processos complexos à medida que sua empresa cresce. Como a maioria das empresas passa por várias fases de transformação, o fluxo de trabalho deve ser capaz de sobreviver a elas sem precisar ser reconstruído do zero

Seu sistema de fluxo de trabalho corporativo deve ser facilmente adaptável e compatível com fluxos de trabalho de processos complexos à medida que sua empresa cresce. Como a maioria das empresas passa por várias fases de transformação, o fluxo de trabalho deve ser capaz de sobreviver a elas sem precisar ser reconstruído do zero **Com recursos de IA incorporados, a aceleração de tarefas repetitivas, como a criação de formulários, torna-se rápida e fácil. Por exemplo, os campos de formulário sugeridos pela IA ajudam os usuários corporativos a criar e executar formulários mais rapidamente e a capturar os conjuntos de dados necessários com eficiência

Controle de acesso baseado em função: Escolha uma ferramenta de gerenciamento de fluxo de trabalho empresarial com controle de acesso baseado em função (RBAC) para

permitir a colaboração entre os membros da equipe

sem prejudicar a privacidade de conjuntos de dados confidenciais

As 10 melhores ferramentas de gerenciamento de fluxo de trabalho empresarial para usar em 2024

1. ClickUp

Organize as tarefas no ClickUp, com suas 15 exibições dinâmicas, para um melhor gerenciamento do projeto e do fluxo de trabalho

As empresas precisam automatizar os fluxos de trabalho, criar sistemas personalizados para diferentes casos de uso e criar modelos padronizados de fluxo de trabalho ao expandir suas operações.

A plataforma de gerenciamento de fluxo de trabalho empresarial do ClickUp integra automação de fluxo de trabalho, recursos de IA e colaboração em processos de negócios para planejar, gerenciar e executar fluxos de trabalho.

Aqui estão os recursos essenciais que tornam o ClickUp ideal para automação e gerenciamento de fluxo de trabalho empresarial. ClickUp para gerenciamento de projetos oferece visualizações personalizadas para projetos multifuncionais para dimensionar as operações mais rapidamente. Os gerentes podem visualizar o status de cada tarefa, os membros correspondentes da equipe responsáveis pela tarefa e quem trabalhará no que vem a seguir no projeto processo de gerenciamento de fluxo de trabalho .

Com essas informações, os gerentes podem identificar possíveis obstáculos com bastante antecedência e responsabilizar a equipe pelo progresso.

Escolha entre mais de 100+ programas pré-construídos Automações do ClickUp para agilizar e organizar os fluxos de trabalho da sua equipe e eliminar tarefas repetitivas. Algumas de nossas automações favoritas para reduzir os esforços de gerenciamento de fluxo de trabalho incluem:

Atribuição automática de tarefas

Atualização do status das tarefas

Aplicação de modelos pré-criados para otimizar os processos de fluxo de trabalho Cérebro ClickUp o ClickUp Brain, o assistente de IA incorporado, automatiza itens de ação como atribuir uma tarefa ao membro certo da equipe, adicionar cronogramas, planejar subtarefas e preencher os dados necessários em fluxos de trabalho e modelos de fluxo de trabalho para que os membros da sua equipe possam se concentrar em atividades de valor agregado.

Automatize tarefas e atualizações em seu fluxo de trabalho com o ClickUp Brain

Não importa se você está criando um novo processo ou simplificando um já existente, Modelo de quadro branco de fluxo de processos do ClickUp pode ajudá-lo a entender os processos de negócios, identificar gargalos e simplificar a comunicação e a colaboração com as partes interessadas.

Agilize a visualização do projeto com uma visão geral clara e concisa de seu fluxo de trabalho de ponta a ponta com o modelo de quadro branco de fluxo de processos do ClickUp

Use status, visualizações e campos personalizados e crie vários escopos de gerenciamento de projetos para acompanhar o progresso da sua equipe em cada etapa, visualizar os processos existentes e priorizar as tarefas de forma realista.

Como as empresas lidam com fluxos de trabalho complexos e processos interconectados, as organizações devem priorizar a consistência e automatizar tarefas repetitivas para minimizar o retrabalho. ClickUp para equipes corporativas alinha as equipes às metas compartilhadas, simplifica a colaboração multifuncional e permite o gerenciamento do fluxo de trabalho em uma única plataforma.

Melhores recursos do ClickUp

Fluxos de trabalho automatizados: Economize o tempo da sua equipe automatizando os fluxos de trabalho com mais de 50 ações pré-criadas no ClickUp Automations. Mantenha seu fluxo de trabalho em movimento vinculando ações com status, tags e linhas de tempo variáveis

Configure automações personalizadas no ClickUp para tarefas repetitivas

Modelos pré-criados: Inicie projetos rapidamente com mais de 1.000 modelos personalizáveis para processos e tarefas

Inicie projetos rapidamente com mais de 1.000 modelos personalizáveis para processos e tarefas Rastreamento, relatórios e colaboração simplificados: Automatize o rastreamento do progresso da sua equipe para atingir uma meta compartilhada, crie exibições personalizadas alinhadas à sua equipe e simplifique a colaboração multifuncional com ClickUp Chat , Quadros brancos do ClickUp e Documentos do ClickUp

Adicione widgets para atualizar fluxos de trabalho, alterar status, atribuir tarefas e muito mais diretamente em seu editor do ClickUp

Gerenciamento de tarefas com IA: Automatize o gerenciamento de tarefas atribuindo tarefas a membros da equipe, definindo cronogramas, criando subtarefas e preenchendo campos de dados usando o ClickUp Brain. O ClickUp Brain também resume notas de reuniões e resumos de tópicos e ajuda você a criar resumos de projetos em segundos

Resuma instantaneamente longos tópicos de comentários com o clique de um botão usando o ClickUp Brain

Operações centralizadas: Use ClickUp para equipes de operações para centralizar suas atividades de gerenciamento de conhecimento e fluxo de trabalho, reduzir o uso de várias ferramentas e aumentar a eficiência da sua equipe. Com mais de 1.000 integrações, você pode centralizar facilmente seu trabalho diário, incluindo seus aplicativos favoritos, no ClickUp

Use ClickUp para equipes de operações para centralizar suas atividades de gerenciamento de conhecimento e fluxo de trabalho, reduzir o uso de várias ferramentas e aumentar a eficiência da sua equipe. Com mais de 1.000 integrações, você pode centralizar facilmente seu trabalho diário, incluindo seus aplicativos favoritos, no ClickUp Garantia de segurança e conformidade: Com o ClickUp, você pode ter certeza de que seus dados estão seguros. Todos os dados do ClickUp são criptografados em repouso usando a criptografia AES-256, e as comunicações de aplicativos da Web são criptografadas com TLS 1.2. Estamos em conformidade com SOC2, ISO e PCI

Limitações do ClickUp

O extenso conjunto de recursos pode, às vezes, sobrecarregar um novo usuário

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados o ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.400 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.400 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Fluxo de beijo

via Fluxo de beijo Os fluxos de trabalho personalizados e dimensionáveis do Kissflow automatizam tarefas, eliminam desperdícios, reduzem custos, aumentam o ROI e ajudam os membros da equipe a acessar os recursos certos para acelerar a entrega do projeto.

Como um software de gerenciamento de fluxo de trabalho empresarial, o Kissflow automatiza os fluxos de trabalho sem o envolvimento da equipe de TI, aumentando a visibilidade dos processos e gerando relatórios em tempo real sobre as tarefas e o desempenho dos funcionários.

Melhores recursos do Kissflow

Crie fluxos de trabalho personalizáveis para automatizar tarefas repetitivas com a interface de usuário intuitiva do Kissflow

Atribua tarefas automaticamente aos membros certos da equipe para garantir o cumprimento dos SLAs e das datas de vencimento dos projetos

Acompanhe todos os seus vários fluxos de trabalho em um painel centralizado para obter a máxima visibilidade das operações de gerenciamento de processos de negócios

Limitações do Kissflow

A capacidade de atualização automática dos conjuntos de dados do Kissflow precisa ser aprimorada, pois às vezes é necessária a intervenção manual

Preços do Kissflow

Basic: US$ 1.500/mês com recursos limitados

US$ 1.500/mês com recursos limitados Enterprise: Preços personalizados

Avaliações de clientes do Kissflow

G2: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

4,3/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 50 avaliações)

3. Cflow

via Fluxo C O software de fluxo de trabalho do Cflow é adequado para equipes com vários departamentos envolvidos em operações empresariais, como RH, vendas e marketing, finanças, TI e compras.

Com suas mais de 1.000 integrações de aplicativos, incluindo Google, Dropbox, Salesforce e Trello, diferentes equipes podem agilizar suas tarefas diárias, gastar menos tempo atribuindo tarefas e acessar rapidamente documentos existentes, reduzindo os esforços de gerenciamento de fluxo de trabalho.

Com fluxos de trabalho personalizados e eficientes e uma plataforma segura baseada na nuvem, manter-se produtivo é mais fácil com o fluxo de trabalho corporativo e o software Cflow software de gerenciamento de projetos .

Melhores recursos do Cflow

Organize fluxos de trabalho para aprimorar as operações de gerenciamento de projetos, independentemente do tipo de dispositivo e do local. O Cflow automatiza seus fluxos de trabalho diários e economiza tempo em tarefas repetitivas, como aprovações de faturas e aprovações de solicitações de compra

Modele os fluxos de trabalho da sua equipe usando um construtor visual de fluxos de trabalho do tipo arrastar e soltar para criar vários fluxos de trabalho modelos de fluxo de trabalho para diferentes casos de uso

Use a ferramenta Business Activity Monitor (BAM) do Cflow para rastrear todas as atividades do processo e gerar relatórios personalizados para ter uma visão geral do processo e tomar decisões informadas para as operações comerciais

Limitações do Cflow

O Cflow pode atrasar o processamento de dados ao trabalhar com grandes conjuntos de dados

Preços do Cflow

Happy: US$ 12/usuário/mês para 20 processos e 10 relatórios de painel

US$ 12/usuário/mês para 20 processos e 10 relatórios de painel Alegria: US$ 16/usuário/mês para processos ilimitados e 50 relatórios de painel

US$ 16/usuário/mês para processos ilimitados e 50 relatórios de painel Felicidade: US$ 22/usuário/mês para processos ilimitados e relatórios de painel ilimitados

Avaliações de clientes do Cflow

G2: 5/5 (mais de 50 avaliações)

5/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

4. Fluxo de gravidade

via Fluxo de gravidade O Gravity Flow é um plug-in de fluxo de trabalho do WordPress para criar e executar formulários e fluxos de trabalho personalizados.

Se a sua empresa usa formulários em vários pontos de contato para capturar conjuntos de dados, o Gravity Flow é o plugin adequado para isso aplicativo de fluxo de trabalho que encaminha automaticamente os envios de formulários em suas atividades de gerenciamento de processos de negócios.

O Gravity Flow ajuda a configurar até mesmo sites antigos do WordPress com fluxos de trabalho complexos com suas integrações incorporadas e ferramentas visuais. Você pode implementar facilmente processos automatizados para usuários registrados e não registrados sem atrito.

Melhores recursos do Gravity Flow

Use o Gravity Forms para gerar e integrar formulários para vários processos de negócios e casos de uso, como integração, geração de faturas e processamento de aplicativos em seu site WordPress

Crie automação interativa personalizada e otimize fluxos de trabalho a partir de mais de 40 etapas de ação predefinidas

Aproveite a segurança de nível empresarial para negócios baseados em formulários que armazenam dados na nuvem

Limitações do Gravity Flow

Os usuários reclamaram que as traduções do Gravity Flow não funcionam corretamente

Preços do Gravity Flow

Licença principal: $99/ano para um site WordPress

$99/ano para um site WordPress Licença Pro: $299/ano para três sites WordPress

$299/ano para três sites WordPress Licença Ultimate: $447/ano para 50 sites WordPress

Avaliações de clientes do Gravity Flow

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Colmeia

via Colmeia O software de gerenciamento de fluxo de trabalho da Hive inclui aplicativos para gerenciamento de trabalho, automação de tarefas, colaboração, relatórios e controle.

O Hive Automate criará tarefas, atribuirá proprietários e alterará status. Depois de estabelecer um fluxo de trabalho para uma tarefa específica, você não precisa verificar ou monitorar o status - o Hive Automate faz isso por você.

O Hive Analytics rastreia ações e projetos em todo o seu espaço de trabalho, analisa o tempo gasto em cada ação e projeto e fornece percepções de alto nível sobre métricas críticas e problemas pendentes.

Melhores recursos do Hive

Crie fluxos de trabalho personalizados e de várias etapas sem nenhum conhecimento de codificação usando o construtor de fluxo de trabalho de arrastar e soltar do Hive

Crie suas soluções de fluxo de trabalho pessoais, selecione acionadores e ações de automação e defina condições de automação personalizadas para Hive para Hive e Hive para outras ferramentas

Use o criador de formulários sem código do Hive para importar informações de várias fontes de dados e criar formulários compartilháveis sem código para facilitar a colaboração da equipe

Limitações do Hive

Os usuários reclamaram da incapacidade do Hive de se integrar a provedores de serviços de SMS

Preços do Hive

Gratuito: US$ 0 para 200 MB de armazenamento e dez membros do espaço de trabalho

US$ 0 para 200 MB de armazenamento e dez membros do espaço de trabalho Iniciante: US$ 1,50/mês/usuário para armazenamento ilimitado e dez membros de espaço de trabalho

US$ 1,50/mês/usuário para armazenamento ilimitado e dez membros de espaço de trabalho Equipe: US$ 5/mês/usuário para armazenamento ilimitado e 50 membros de espaço de trabalho

US$ 5/mês/usuário para armazenamento ilimitado e 50 membros de espaço de trabalho Empresa: Preços personalizados

Avaliações de clientes do Hive

G2: 4,6/5 (mais de 500 avaliações)

4,6/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 190 avaliações)

6. ProcessMaker

via ProcessMaker O ProcessMaker é um software de gerenciamento de fluxo de trabalho empresarial com IA, com uma interface simples e sem código que aumenta a produtividade da sua equipe.

Com a automação inteligente, as equipes podem automatizar e implementar exemplos de fluxo de trabalho como aprovação de faturas, integração de funcionários, gerenciamento de serviços comerciais e compras.

A plataforma automatiza os fluxos de trabalho empresariais multifuncionais e o fluxo de dados entre sistemas e departamentos, integrando IA e PNL (processamento de linguagem natural).

Melhores recursos do ProcessMaker

Conecte e orquestre processos de negócios, dados e sistemas complexos a partir de aplicativos e fluxos de dados existentes

Implementar automação inteligente combinando IA generativa, processamento inteligente de documentos, automação de processos de negócios e mecanismos de decisão

Use modelos pré-criados com processos predefinidos, compartilhe fluxos de trabalho bem-sucedidos com outras pessoas e salve seus processos exclusivos como modelos para uso futuro

Limitações do ProcessMaker

Os formulários da Web não são facilmente personalizáveis

Preços do ProcessMaker

Plataforma: Preços personalizados e ausência de recursos como construtor de telas móveis, teste de processos

Preços personalizados e ausência de recursos como construtor de telas móveis, teste de processos Pro: Preços personalizados e ausência de recursos como formulários com IA, pesquisa com IA

Preços personalizados e ausência de recursos como formulários com IA, pesquisa com IA Enterprise Plus: Preços personalizados e acesso a todos os recursos avançados

Avaliações de clientes do ProcessMaker

G2: 4,3/5 (mais de 280 avaliações)

4,3/5 (mais de 280 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 170 avaliações)

7. Fluxo de trabalho pneumático

via Pneumático O Pneumatic é um sistema SaaS de gerenciamento de fluxo de trabalho para o desenvolvimento iterativo e a melhoria contínua dos processos de negócios. Comece documentando os processos de sua empresa usando modelos de fluxo de trabalho e, em seguida, execute-os, verifique seu desempenho, identifique gargalos e faça ajustes para maximizar a eficiência.

melhores recursos do #### Pneumatic Workflow

Utilize a ferramenta Template Builder da Pneumatic para criar e refinar novos modelos, fazer alterações em modelos existentes, etc para adicionar novos POPs e adicionar ou remover proprietários de modelos

Execute vários fluxos de trabalho a partir de cada modelo de fluxo de trabalho e crie novos fluxos de trabalho clonando os existentes

Use o painel de controle da Pneumatic para obter uma visão geral dos fluxos de trabalho e atribuir tarefas a cada usuário para que eles identifiquem os bloqueadores e definam prioridades

Limitações do fluxo de trabalho da Pneumatic

Não é adequado para grandes empresas com fluxos de trabalho complexos

Preços do fluxo de trabalho pneumático

Ilimitado: US$ 99/mês sem gerente de implementação dedicado

US$ 99/mês sem gerente de implementação dedicado COO fracionário: US$ 599/mês com um gerente de implementação dedicado e outros recursos avançados

Avaliações de clientes do fluxo de trabalho pneumático

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Rua do processo

via Rua do processo O Process Street é um software de automação de processos de negócios que substitui tarefas manuais por fluxos de trabalho sem código. Ele se integra a aplicativos de terceiros como Slack, Zapier, HubSpot, Google Drive e outras ferramentas de automação para criar fluxos de trabalho personalizados para envio de e-mails, importação de dados, envio de faturas e tarefas semelhantes.

O Process Street ajuda você a atualizar e refinar regularmente suas regras de automação de fluxo de trabalho sem afetar todo o sistema ou interromper as atividades em andamento.

Melhores recursos do Process Street

Crie cadeias de valor robustas de ponta a ponta por meio de formulários personalizados e fluxos de trabalho automatizados e gerencie o fluxo de informações entre diferentes equipes, departamentos e processos

Gere relatórios de desempenho de automação de fluxo de trabalho para monitorar o desempenho da equipe e identificar gargalos no nível individual ou da equipe em um painel intuitivo

Defina a lógica condicional como se/então para se adaptar automaticamente a diferentes situações e requisitos da equipe

Limitações do Process Street

Sem uma biblioteca de processos reutilizável, é difícil vincular processos e eventos

Preços do Process Street

Inicial: US$ 100/mês e desenvolvimento restrito de aplicativos

US$ 100/mês e desenvolvimento restrito de aplicativos Pro: US$ 1.500/mês e personalização limitada (cobrado anualmente)

US$ 1.500/mês e personalização limitada (cobrado anualmente) Empresarial: Preço personalizado com acesso a todos os recursos e personalização

Avaliações de clientes da Process Street

G2: 4,6/5 (mais de 350 avaliações)

4,6/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

9. Wrike

via Wrike Crie fluxos de trabalho personalizados e espaços de trabalho automatizados para suas diferentes equipes e departamentos comerciais usando a configuração de fluxo de trabalho do Wrike.

O Wrike ajuda grandes equipes a personalizar seus fluxos de trabalho com automação personalizada, onde elas definem suas próprias regras e acionadores. Crie aprovações automáticas, formulários de solicitação e projetos repetíveis para eliminar o esforço manual nas operações empresariais.

Melhores recursos do Wrike

Use os modelos de automação de fluxo de trabalho incorporados do Wrike para agendar seus projetos, dividi-los em tarefas mais curtas, simplificar a visualização e entregar os projetos dentro dos prazos planejados para obter maior satisfação do cliente

Filtre automaticamente suas tarefas, mantenha seu espaço de trabalho organizado e fixe listas de tarefas conforme a prioridade.

Use ferramentas de colaboração no aplicativo para planejar projetos, ativar a edição ao vivo e definir entregas sem esperar por respostas de e-mail

Limitações do Wrike

Recursos essenciais, como aprovações, estão disponíveis no aplicativo móvel, mas não no aplicativo para desktop do Wrike

Preços do Wrike

Grátis

Equipe: US$ 9,8/mês para 2-25 usuários

US$ 9,8/mês para 2-25 usuários Empresarial: $24,8/mês para 5-200 usuários

$24,8/mês para 5-200 usuários Enterprise: Preço personalizado para 5 a ilimitados usuários com segurança e escalabilidade de nível empresarial

Preço personalizado para 5 a ilimitados usuários com segurança e escalabilidade de nível empresarial Pinnacle: Preço personalizado para 5 a um número ilimitado de usuários com análises avançadas

Avaliações de clientes do Wrike

G2: 4,2/5 (mais de 3.500 avaliações)

4,2/5 (mais de 3.500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 2.500 avaliações)

10. Nintex

via Nintex O sistema de gerenciamento de fluxo de trabalho da Nintex é conhecido por sua interface de usuário intuitiva e fácil integração com aplicativos de terceiros.

A Nintex usa ferramentas com tecnologia de IA para criar fluxos de trabalho em minutos, integrar vários repositórios internos e externos e desenvolver processos de negócios de ponta a ponta para automatizar operações, gerenciamento de dados e modelagem e mapeamento de processos.

O painel de análise pré-criado da Nintex oferece insights acionáveis sobre as automações em execução em sua organização. Acompanhe e avalie o status de suas instâncias de fluxo de trabalho, o gerenciamento de inventário e o impacto nos negócios.

Melhores recursos do Nintex

Use um software de documentação de processos para mesclar dados em seus documentos sem cortar e colar e automatizar o roteamento de documentos para revisões e assinaturas e armazená-los na nuvem

Crie processos personalizados de automação de fluxo de trabalho para importar dados de diferentes fontes em sua organização e tomar decisões melhores

Conceituar, visualizar e iterar seus fluxos de trabalho ágeis com a tela de designer de arrastar e soltar da Nintex

Limitações do Nintex

Recursos como o mapeamento de processos podem ser difíceis para usuários iniciantes

Preços da Nintex

Pro: US$ 25.000/ano para 2.000 gerações de documentos

US$ 25.000/ano para 2.000 gerações de documentos Premium: US$ 50.000/ano para 10.000 gerações de documentos

US$ 50.000/ano para 10.000 gerações de documentos Custom: Preços personalizados para gerações de documentos personalizadas

Avaliações de clientes da Nintex

G2: 4,3/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 80 avaliações)

Encontre o melhor software de gerenciamento de fluxo de trabalho para sua equipe

Se a sua equipe gasta muito tempo atribuindo tarefas manualmente e alternando entre aplicativos para coletar diferentes pontos de dados, é hora de usar um software de gerenciamento de fluxo de trabalho empresarial.

Se estiver começando, recomendamos o ClickUp como uma solução de gerenciamento de fluxo de trabalho amigável para iniciantes para automatizar seus fluxos de trabalho. Ele tem modelos pré-criados para aprimorar seus processos de negócios e é alimentado pelo ClickUp Brain para eliminar tarefas repetitivas.

O que diferencia o ClickUp como o melhor software de gerenciamento de fluxo de trabalho empresarial é a combinação da automação do fluxo de trabalho com o gerenciamento de projetos para executar fluxos de trabalho manualmente e com ações automatizadas.

Para começar,

registre-se no ClickUp gratuitamente.