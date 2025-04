10 melhores aplicativos de software de acompanhamento de trabalhos para gerentes de projeto em 2025

Os gerentes de projeto e líderes de equipe geralmente têm dificuldades para avaliar a capacidade de sua equipe. Para gerenciar os recursos de forma eficiente e aumentar a produtividade, é preciso conhecer a carga de trabalho da sua equipe como a palma da sua mão.

É preciso ficar por dentro dos principais detalhes - descobrir o tempo alocado para os projetos, a disponibilidade dos membros da equipe para trabalhar em novos projetos e alinhar o progresso deles com os cronogramas estimados.

É nesse ponto que o software de rastreamento de trabalho se mostra útil.

O principal objetivo do software de controle de tarefas é ajudar os funcionários a otimizar seu tempo, garantir que não percam oportunidades e manter uma cultura de transparência e crescimento.

E isso se traduz diretamente em ganhos organizacionais. Você mantém seus clientes satisfeitos com entregas no prazo, estabelece confiança e constrói uma reputação sólida que gera mais negócios.

O que é um software de controle de trabalho?

O software de acompanhamento de trabalhos oferece aos gerentes de projeto uma visão geral de todos os aspectos das tarefas em que sua equipe está trabalhando. Criadas para ajudar as equipes a planejar, organizar e gerenciar seus projetos com mais eficiência, essas ferramentas incluem recursos como listas de tarefas e agendamento,

rastreamento de projetos

o sistema de controle de projetos é um sistema de controle de tempo, colaboração e recursos de relatório.

As empresas podem usar esse software para otimizar os fluxos de trabalho do projeto, monitorar prazos, alocar recursos de forma eficaz, melhorar os resultados do projeto e aumentar a produtividade.

O que você deve procurar em um software de controle de trabalho?

Há várias opções de software de acompanhamento de trabalhos no mercado, mas é importante saber como filtrar aquele que é feito sob medida para suas necessidades.

Observe esses recursos essenciais antes de comprar uma plataforma:

Organização de tarefas: Uma plataforma ideal de rastreamento de trabalho deve ajudá-lo a dividir os resultados do projeto em tarefas menores, atribuí-las aos membros da equipe e organizar as tarefas

Uma plataforma ideal de rastreamento de trabalho deve ajudá-lo a dividir os resultados do projeto em tarefas menores, atribuí-las aos membros da equipe e organizar as tarefas Rastreamento de progresso: A capacidade de monitorar o progresso e os marcos do projeto e compará-los com os dados previstos é um dos requisitos mais essenciais em uma ferramenta de rastreamento de trabalho

A capacidade de monitorar o progresso e os marcos do projeto e compará-los com os dados previstos é um dos requisitos mais essenciais em uma ferramenta de rastreamento de trabalho Rastreamento de tempo: A ferramenta deve ter a capacidade de registrar e rastrear o tempo gasto em tarefas e projetos

A ferramenta deve ter a capacidade de registrar e rastrear o tempo gasto em tarefas e projetos **Gerenciamento de recursos: você deve ser capaz de alocar e gerenciar os recursos da equipe dentro da ferramenta, desde recursos humanos até recursos financeiros

**Ferramentas de colaboração: procure a capacidade de promover a comunicação transparente da equipe, o compartilhamento de arquivos e a colaboração

**Personalização: a flexibilidade de personalizar fluxos de trabalho, campos e visualizações de projetos para atender às suas necessidades pode ser uma vantagem significativa

**Integração: as integrações com ferramentas e softwares de terceiros que você usa em seu fluxo de trabalho diário simplificarão e acelerarão seu trabalho

Relatórios e insights: Seu software de controle de tarefas deve ser capaz de analisar os dados do projeto e as métricas de desempenho usando ferramentas de relatórios

Seu software de controle de tarefas deve ser capaz de analisar os dados do projeto e as métricas de desempenho usando ferramentas de relatórios Escalabilidade: A capacidade de escalar com o crescimento da sua equipe e lidar com a crescente complexidade do projeto é um ótimo complemento

Um único sistema de controle de tarefas pode não oferecer todos esses recursos. Mas, para evitar o inchaço de sua pilha de tecnologia, escolha uma plataforma que tenha a maioria desses recursos.

Vamos dar uma olhada nas 10 melhores opções do mercado atual!

Os 10 melhores softwares de controle de tarefas para usar em 2024

Fizemos uma pesquisa minuciosa, pedimos avaliações aos usuários e testamos as ferramentas para encontrar o melhor software de acompanhamento de tarefas para você e sua equipe. Vamos explorá-las em detalhes.

1. ClickUp

O ClickUp é um software abrangente de gerenciamento de projetos que o ajuda a gerenciar projetos como um profissional, ajudando-o a planejar, organizar e colaborar em tarefas, além de controlar o tempo.

Plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp

oferece visibilidade dos detalhes de cada projeto em que sua equipe trabalha - atuando efetivamente como uma plataforma de rastreamento de trabalho. Essa visão geral permite alinhar as tarefas diárias com as metas de longo prazo da empresa, estimar o escopo do trabalho e alocar recursos.

Monitore rapidamente os projetos em andamento com

Gráficos de Gantt fáceis de entender do ClickUp

Fazendo malabarismos entre vários projetos? Os painéis ágeis do ClickUp e as mais de 15 exibições personalizáveis, incluindo a exibição de quadro, a exibição de gráfico de Gantt e a exibição de lista, facilitam o acompanhamento do projeto.

Gerencie vários projetos sem esforço e unifique equipes multifuncionais com o Dashboard visual do ClickUp

Divida seus grandes projetos em partes gerenciáveis usando o

Tarefas do ClickUp

. Use os recursos de gerenciamento de tarefas do ClickUp para priorizar tarefas, criar subtarefas dentro de tarefas e personalizar a plataforma para atender às suas necessidades usando mais de 35 ClickApps.

Os

ferramenta de gerenciamento de tarefas

também lida com a comunicação interna e mantém as partes interessadas informadas com a capacidade de:

Adicionar vários responsáveis e observadores a uma tarefa

Deixar comentários sobre tarefas atribuídas

Conversar com a sua equipe e trocar arquivos e anotações relacionados a uma tarefa em tempo real usando o Chat View

Estabelecer canais de comunicação claros por meio de comentários atribuídos em ClickUp Tasks

Se o acompanhamento do progresso e das atualizações das tarefas envolve muito trabalho manual, você pode economizar tempo configurando

Automações do ClickUp

e capacitando sua equipe a se concentrar nos principais itens de ação que movimentam a agulha.

Veja um exemplo:

Gatilho de automação: Quando o status de uma tarefa muda de "Em andamento" para "Concluído"

Ações de automação:

Atribuir alguém : Atribuir a tarefa ao testador de controle de qualidade para revisar o trabalho concluído

: Atribuir a tarefa ao testador de controle de qualidade para revisar o trabalho concluído Adicionar data de vencimento : Definir uma data de vencimento para a revisão de controle de qualidade, 3 dias após a tarefa ser marcada como concluída

: Definir uma data de vencimento para a revisão de controle de qualidade, 3 dias após a tarefa ser marcada como concluída Adicionar comentário: Publique automaticamente um comentário na tarefa, notificando o testador de controle de qualidade de que a tarefa está pronta para revisão

Reduza o trabalho manual desnecessário com o ClickUp Automations

E se você estiver procurando insights sobre o tempo gasto em cada tarefa em comparação com o tempo que sua equipe planejou para ela,

Rastreamento de tempo de projeto do ClickUp

simplifica o processo - tanto para empregadores quanto para funcionários. Os membros da equipe podem trabalhar em qualquer dispositivo ou plataforma de sua escolha, controlar o tempo de forma conveniente e adicionar notas às entradas de tempo para fazer referência à tarefa em que estão trabalhando.

Alterne entre plataformas sem perder horas faturáveis com o Project Time Tracking do ClickUp

Já está usando uma ferramenta de controle de horas? Integre seus aplicativos favoritos de controle de horas, como Toggl, Harvest ou Clockify, ao ClickUp para sincronizar as horas registradas.

Use o ClickUp para facilitar a integração com aplicativos populares de controle de tempo

O ClickUp

software gratuito de gerenciamento de projetos

também vem com modelos prontos para uso para simplificar ainda mais o controle de tarefas.

Modelos de escopo de projeto

ajudam os gerentes de projeto a organizar os detalhes e componentes críticos de um novo projeto.

Modelos de rastreadores de projetos

economizam um tempo precioso de rastreamento sem sacrificar a integridade do seu projeto.

Obtenha visibilidade clara do progresso da tarefa com o modelo de rastreamento de projeto do ClickUp

Por exemplo,

Modelo do rastreador de projetos do ClickUp

facilita o rastreamento de projetos complexos. Você pode agrupar tarefas em um estágio designado e acompanhá-las adequadamente. Os membros da equipe designados podem traçar suas tarefas no projeto, garantindo que o gerente e todos os outros membros da equipe estejam na mesma página.

melhores recursos do #### ClickUp

Crie estágios ou status de trabalho personalizados que reflitam seu fluxo de trabalho específico. Você também pode definir campos personalizados para capturar detalhes adicionais específicos do trabalho, como prioridade, cliente ou orçamento

que reflitam seu fluxo de trabalho específico. Você também pode definir campos personalizados para capturar detalhes adicionais específicos do trabalho, como prioridade, cliente ou orçamento Estabeleça relações entre os trabalhos para ver como eles estão conectados e como a conclusão de um pode afetar o outro. Isso ajuda a gerenciar projetos complexos com vários trabalhos

para ver como eles estão conectados e como a conclusão de um pode afetar o outro. Isso ajuda a gerenciar projetos complexos com vários trabalhos Defina lembretes para reuniões diárias ou semanais com Recurring Tasks

com Recurring Tasks Permita que os funcionários registrem o tempo em qualquer dispositivo de sua escolha usando o aplicativo para desktop ou celular do ClickUp, a versão da Web ou a extensão gratuita do Chrome

de sua escolha usando o aplicativo para desktop ou celular do ClickUp, a versão da Web ou a extensão gratuita do Chrome Ofereça aos membros da equipe a flexibilidade de alternar entre dispositivos sem perder horas com o Global Timer

sem perder horas com o Global Timer Obtenha insights sobre a atividade e o desempenho dos funcionários com relatórios detalhados sobre Folhas de Ponto, Tempo Registrado, Relatório de Tempo e Tempo Estimado

Limitações do ClickUp

Tem uma ligeira curva de aprendizado

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/usuário por mês

$7/usuário por mês Empresarial: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain está disponível em qualquer plano pago por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e resenhas do ClickUp:

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Horário de funcionamento do Justworks

via

Horas do Justworks

O Justworks Hours é uma ferramenta de controle de horas criada para tornar sua equipe mais eficiente e produtiva. Adequada para empresas de todos os tamanhos, a ferramenta garante que os funcionários sejam remunerados por seu trabalho sem perder tempo com o controle manual de horas.

A ferramenta minimiza os erros no controle das horas registradas, ajudando-o a ficar em conformidade com as leis trabalhistas, evitar penalidades legais e manter práticas transparentes no local de trabalho.

Esta

software de monitoramento de funcionários

é fácil de usar tanto para funcionários quanto para empregadores. Os funcionários podem bater o ponto de entrada e saída com a plataforma da Web, o aplicativo móvel ou o Slack.

Os empregadores podem monitorar turnos, gerar relatórios, verificar a localização com geofencing e incluir prestadores de serviços em seu sistema quando a equipe crescer além dos funcionários horistas.

Os melhores recursos do Justworks Hours

Sincronize automaticamente os turnos registrados aprovados com a sua Organização Profissional de Empregadores (PEO) ou software de folha de pagamento

Manter práticas justas com alertas de horas extras incorporados e lembretes automáticos para refeições e descanso

Alocar recursos, definir orçamentos e gerenciar melhor sua força de trabalho com relatórios detalhados sobre planilhas de horas, folha de pagamento e horas extras

Integre funcionários remotos e no escritório facilmente na plataforma

Limitações do Justworks Hours

Pode ser caro para pequenas empresas

Preços do Justworks Hours

Básico: US$ 59/mês por funcionário (para PEO, incluindo controle de horas)

US$ 59/mês por funcionário (para PEO, incluindo controle de horas) Plus: $99/mês por funcionário (para PEO, incluindo controle de horas)

Avaliações e resenhas do Justworks Hours

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

4,6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 700 avaliações)

3. Planejador de hub

via

Planejador de hub

O Hub Planner é uma plataforma de gerenciamento de recursos, planejamento e agendamento que oferece visibilidade de projetos e recursos em um único local. Use essa ferramenta para avaliar como os membros da sua equipe utilizam seu tempo, quais funcionários estão disponíveis para novos projetos e encontrar instantaneamente funcionários com conjuntos de habilidades específicas.

Ela também oferece recursos de plataforma de gerenciamento de projetos, permitindo que você gerencie

marcos do projeto

definir taxas de faturamento dinâmicas e planejar gastos financeiros. Seus funcionários podem usar a plataforma para solicitar férias anuais ou programar folgas usando o agendador de recursos ou formulários de solicitação.

A ferramenta é adequada tanto para PMEs quanto para empresas. Os gerentes de todos os setores podem usar essa ferramenta para manter o controle do gerenciamento de capacidade.

Melhores recursos do Hub Planner

Meça o tempo gasto em projetos comparando o tempo real informado por meio de planilhas de horas com o tempo previsto

Obter visibilidade do desempenho individual ou coletivo com análises em tempo real

Adicione painéis de controle a qualquer relatório e compare os números reais com o tempo programado para gastos, utilização e horas trabalhadas

Planeje trabalhos não relacionados a projetos, como férias ou reuniões

Limitações do Hub Planner

As análises revelam insights limitados

Falta de opções de personalização

Preços do Hub Planner

Plug & Play: US$ 7/usuário por mês (cobrado anualmente)

US$ 7/usuário por mês (cobrado anualmente) Premium: $18/usuário por mês (cobrado anualmente)

$18/usuário por mês (cobrado anualmente) Business Leader: $54/usuário por mês (cobrado anualmente)

Hub Planner avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4.2/5 (mais de 100 avaliações)

4. Smartsheet

via

Smartsheet

O Smartsheet é uma plataforma de gerenciamento de trabalho para todo o ciclo de vida do seu projeto - desde o planejamento do projeto, gerenciamento de recursos e definição de orçamentos até a entrega de projetos.

Ele é poderoso para projetos complexos com várias dependências. O painel de controle permite gerar relatórios em tempo real sobre o progresso e o desempenho do projeto.

Se a sua equipe tem dificuldade em lidar com trabalhos repetitivos, é possível automatizá-los com fluxos de trabalho recorrentes ou baseados em condições.

Esse software de rastreamento de tarefas funciona melhor para empresas ou PMEs que estejam passando por um rápido aumento de escala.

Melhores recursos do Smartsheet

Visualize o progresso com gráficos de Gantt, quadros Kanban ou visualização em grade

Alocar recursos de forma eficaz com visualizações de recursos e mapas de calor

Acompanhe os limites de custo e os excessos para otimizar seu orçamento

Use integrações com Slack, Google Workspace, Jira e Microsoft Teams para reunir todas as suas informações em uma única plataforma

Limitações do Smartsheet

A interface móvel parece um pouco confusa

Preços do Smartsheet

Gratuito

Pro: $9/usuário por mês

$9/usuário por mês Business: $32/usuário por mês

$32/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Smartsheet ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 14.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 14.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

5. Trabalho na Web

via

Trabalho na Web

O WebWork é uma ferramenta de software de acompanhamento de projetos que ajuda empregadores e gerentes de projetos a monitorar as atividades dos funcionários e gerenciar projetos em uma plataforma unificada.

A ferramenta captura capturas de tela aleatoriamente para lhe dar visibilidade dos projetos em que os membros da sua equipe estão trabalhando. Está disponível como um aplicativo para desktop, um aplicativo móvel e uma extensão do Chrome, além de funcionar no navegador. Assim, ela permite que a sua força de trabalho trabalhe em qualquer plataforma e ainda registre o tempo sem perder horas.

O WebWork também simplifica o controle de tarefas. Você pode monitorar o status das tarefas, personalizar sua visualização e priorizar o trabalho com base em sua importância ou prazos. Sua equipe pode usar o recurso de bate-papo para colaborar e compartilhar recursos relacionados ao projeto.

melhores recursos do #### WebWork

Gerencie o tempo de forma eficiente com o controle de tempo em várias plataformas

Detectar padrões de trabalho e melhorar o desempenho com relatórios

Calcular com precisão as horas faturáveis e gerar faturas com base nas taxas horárias

Limitações do WebWork

Não é possível definir fusos horários personalizados para diferentes funcionários

Preços do WebWork

Pro: US$ 4,99/usuário por mês

US$ 4,99/usuário por mês Plus: US$ 7,99/usuário por mês

US$ 7,99/usuário por mês Premium: $11,99/mês por usuário

WebWork avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

4,7/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 100 avaliações)

6. Corrida

via

Executar

O Runn é um software de gerenciamento de recursos com planilhas de horas integradas, planejamento de projetos, gerenciamento de capacidade e recursos de previsão.

A poderosa ferramenta de pesquisa do Runn ajuda a classificar a sua força de trabalho e a encontrar membros de equipe adequados para o seu próximo projeto. Ele oferece uma visão geral clara dos cronogramas de todos com mapas de calor, garantindo que não haja conflito de recursos.

Você pode permitir que suas equipes preencham as planilhas de horas automaticamente. Acompanhe o status do projeto em tempo real e as planilhas de horas em relação aos dados previstos para entender melhor o desempenho geral da empresa.

O recurso de relatórios oferece uma visão geral do seu negócio com gráficos dinâmicos, tabelas e gráficos, permitindo que você extraia insights valiosos e identifique o que pode ser melhorado.

melhores recursos do #### Runn

Atribua tarefas aos membros da equipe com o recurso de arrastar e soltar

Filtre os colegas de equipe por funções, conjuntos de habilidades, equipes e tags

Tenha uma visão geral do seu portfólio de projetos, incluindo fases e marcos, e priorize as tarefas mais importantes

Registre horas faturáveis e não faturáveis com planilhas de horas simples

Limitações do Runn

Demora para ser configurado

Opções limitadas de relatórios

Preços da Runn

Gratuito

Pro: $10/usuário por mês

$10/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Runn avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (não há avaliações suficientes)

4,5/5 (não há avaliações suficientes) Capterra: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

7. Asana

via

Asana

Como um software de gerenciamento de trabalho, a Asana mantém você atualizado com o status mais recente dos seus projetos, oferece visibilidade da carga de trabalho da equipe e ajuda a estabelecer uma comunicação transparente entre as partes interessadas.

O recurso de carga de trabalho avalia a ocupação da sua equipe e se ela tem largura de banda para novos projetos. O recurso de controle de tempo ajuda a medir o tempo gasto nas tarefas para que você possa definir orçamentos com precisão, e os painéis de relatórios transformam os dados coletados em percepções visuais.

A Asana atende a equipes de todos os tamanhos, sejam elas pequenas empresas ou grandes corporações.

Melhores recursos da Asana

Use modelos de projeto e adicione automação para reduzir o trabalho manual

Personalize as seções do projeto e alterne entre layouts como Gantt, lista, calendário, quadro ou linha do tempo

Visualize a capacidade da sua equipe e reequilibre o trabalho com o recurso de carga de trabalho

Automatize processos em sua pilha de tecnologia com mais de 270 integrações

Limitações da Asana

Pode ser cara para pequenas empresas

Preços da Asana

Pessoal: Gratuito

Gratuito Iniciante: $13,49/usuário por mês

$13,49/usuário por mês Avançado: 30,49 dólares/usuário por mês

30,49 dólares/usuário por mês Empresarial: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre a Asana

G2: 4,3/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 12.000 avaliações)

8. Segunda-feira

via

Segunda-feira

Desde o planejamento de projetos e o gerenciamento de tarefas até a alocação de recursos, o Monday permite que você veja seus projetos como um livro aberto. A interface visual é envolvente e atende bem às equipes criativas.

Se quiser saber quanto tempo a sua equipe gasta em tarefas específicas, você pode adicionar a coluna Time Tracking ao seu fluxo de trabalho. Inicie ou pause as tarefas de forma conveniente usando o botão de reprodução. No entanto, esse recurso está disponível apenas para os planos Pro e Enterprise.

Uma plataforma colaborativa em sua essência, o Monday mantém você atualizado sobre o andamento do projeto e permite que todas as partes interessadas fiquem por dentro dos projetos, se comuniquem e mantenham um ambiente de trabalho transparente.

Melhores recursos do Monday

Estabeleça suas metas e objetivos, defina projetos e processos para atingir seus objetivos e crie tarefas para alinhar seus projetos e processos com suas metas

Planejar, programar e alocar recursos para equilibrar a carga de trabalho dos seus funcionários

Organize seu fluxo de trabalho priorizando tarefas, atribuindo responsabilidades e definindo prazos

Visualize o progresso usando painéis de controle em tempo real

Limitações de segunda-feira

Alguns usuários reclamam de notificações atrasadas

Recursos de rastreamento de tempo limitado

Preços de segunda-feira

**Gratuito

Básico: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Standard: $14/usuário por mês

$14/usuário por mês Pro: $24/usuário por mês

$24/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Monday avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 10.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 10.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (4.000+ avaliações)

9. Trabalho em equipe

via

Trabalho em equipe

Como plataforma de gerenciamento de trabalho, o Teamwork permite que você organize os recursos da equipe, estime cronogramas e acompanhe as horas registradas com precisão.

Você pode otimizar o planejamento de capacidade antecipando as necessidades de recursos, acompanhando os pipelines de projetos e sabendo quando precisa de mais pessoal de suporte. Com uma visão geral completa da carga de trabalho de todos, você pode decidir reatribuir tarefas ou editar detalhes do projeto para garantir a entrega do projeto no prazo.

Essa plataforma, projetada principalmente para agências, empresas de TI e serviços de consultoria, pode ser adaptada a diferentes tipos de empresas, grandes ou pequenas.

melhores recursos do #### Teamwork

Envie alertas automáticos para lembrar os funcionários de registrar suas horas

Use o controle de tempo para registrar horas, gerenciar orçamentos e gerar faturas sem erros dentro do prazo

Obtenha uma visão centralizada das horas estimadas, alocadas, registradas e disponíveis

Analise o fluxo de trabalho da sua equipe e lide com o planejamento de recursos de curto e longo prazo de forma eficaz

Limitações do trabalho em equipe

A exportação de relatórios pode ser um incômodo

Preços do Teamwork

**Gratuito

Entrega: US$ 13,99/usuário por mês

US$ 13,99/usuário por mês Crescimento: US$ 25,99/usuário por mês

US$ 25,99/usuário por mês Escala: Preços personalizados

Classificações e comentários sobre o trabalho em equipe

G2: 4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 800 avaliações)

10. Hubstaff

via

Equipe do Hub

O Hubstaff é um software de controle de projetos com recursos para controle de tempo, gerenciamento da força de trabalho e análise de atividades.

Ele permite que a sua equipe economize tempo com o controle de tempo e a folha de pagamento automatizados. A ferramenta se integra ao PayPal, Payoneer, Wise e outros métodos de pagamento, permitindo a liberação automática de pagamentos com base nas horas faturáveis.

Você também pode criar relatórios personalizáveis com os dados derivados do controle de horas, do monitoramento de atividades e da colaboração da equipe e usar esses insights para tomar decisões comerciais críticas.

Os melhores recursos do Hubstaff:

Rastreie as horas dos funcionários para a força de trabalho remota, híbrida e no escritório e garanta a cobrança e o faturamento precisos

Permitir que os funcionários registrem as horas em qualquer sistema operacional ou dispositivo de sua escolha

Gerenciar turnos, disponibilidade e solicitações de PTO e evitar conflitos de agendamento com o recurso de agendamento de funcionários

Gerar relatórios com o HubStaff Insights e identificar tendências e padrões de dados

Limitações do Hubstaff:

Pode ser difícil configurar diferentes fusos horários no Hubstaff

Preços do Hubstaff

**Gratuito

Iniciante: $7/usuário por mês

$7/usuário por mês Crescimento: $9/usuário por mês

$9/usuário por mês Equipe: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Enterprise: $25/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Hubstaff

G2: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

4,3/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1.000 avaliações)

Dirija seus projetos rumo ao sucesso com o software de acompanhamento de trabalhos

Os aplicativos de acompanhamento de trabalhos garantem que o trabalho árduo de seus funcionários não seja esquecido, abrindo caminho para pagamentos transparentes e precisos. Os membros da sua equipe têm uma visão clara do tempo que gastam e podem usá-la para assumir o controle das horas de trabalho e manter a produtividade.

Essas ferramentas ajudam as organizações a gerenciar recursos para projetos em andamento e projetos futuros em andamento. Elas oferecem relatórios em tempo real para que você possa decidir quanto orçamento deve ser alocado para cada projeto e quando e onde reorganizar os recursos.

Não há nenhuma plataforma de rastreamento de trabalho tão eficiente e fácil quanto o ClickUp - seja para gerenciamento de projetos, rastreamento de tempo, estimativa de orçamento, alocação de recursos ou todas essas tarefas combinadas.

Como uma plataforma multifuncional, ela mantém sua pilha de tecnologia enxuta e mais eficiente, além de mantê-lo atualizado sobre o status de todos os seus projetos. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo e gerencie sua força de trabalho com confiança!