Modelos gratuitos de árvore genealógica em Excel, Word e ClickUp Docs

Pesquisar a história de sua família tem muitos benefícios - ajuda a se conectar com suas raízes, coletar informações médicas e se sentir mais próximo de sua família. Além disso, conectar-se com parentes distantes pode preservar seus vínculos familiares, ajudá-lo a se divertir com sua família estendida e criar um senso de pertencimento.

Você pode rastrear suas raízes usando recursos como o site ancestry.com, conversando com parentes mais velhos ou pesquisando documentos do censo nos arquivos nacionais. Depois de obter os dados, você pode usar um modelo de árvore genealógica para criar um gráfico com todos os seus parentes, rastreá-los por gerações, adicionar detalhes sobre eles e organizar seus gráficos para genealogia.

As árvores genealógicas, especialmente criadas usando software de mapeamento mental digital o mapa mental, que também pode ser compartilhado com outros membros da família, é uma experiência divertida e colaborativa para apreciar juntos o patrimônio comum.

O que são modelos de árvore genealógica?

Um modelo de árvore genealógica é uma estrutura pré-projetada que permite a você criar um diagrama da linhagem de sua família. Ele permitirá que você organize os membros da família por geração, rastreie as relações familiares e adicione informações sobre cada antepassado (ou descendente).

Os quatro aspectos principais de um modelo de árvore genealógica são:

Estrutura hierárquica : Organizar os membros da família em ordem cronológica para que você possa rastrear facilmente as gerações e os relacionamentos

: Organizar os membros da família em ordem cronológica para que você possa rastrear facilmente as gerações e os relacionamentos Ramos : Para ilustrar linhas familiares individuais e os descendentes vinculados a cada ancestral

: Para ilustrar linhas familiares individuais e os descendentes vinculados a cada ancestral Conectores : Para estabelecer relacionamentos entre vários membros da família, como pais, filhos, irmãos e cônjuges

: Para estabelecer relacionamentos entre vários membros da família, como pais, filhos, irmãos e cônjuges Perfis individuais: Fornece informações detalhadas sobre cada membro da família, incluindo datas de nascimento, profissões e outros detalhes pessoais

Os modelos de árvore genealógica estão disponíveis em vários formatos, tanto analógicos (gráficos, cadernos, fichários, modelos para impressão) quanto digitais (documentos, planilhas), quadro branco virtual ). Embora o primeiro possa dar uma sensação de antiguidade, o segundo pode ser mais útil para colaborar visualmente e criação de quadros de ideias .

O que faz um bom modelo de árvore genealógica?

Um bom modelo de árvore genealógica deve ajudar a tornar sua árvore genealógica informativa e fácil de entender.

Mas escolher o modelo certo pode ser confuso com tantos tipos de modelos de árvore genealógica disponíveis na Internet atualmente. Decidir sobre um modelo logo no início é fundamental, pois transferir sua história da família para um novo modelo nos estágios posteriores pode se tornar um incômodo.

Vamos explorar o que procurar em um exemplo de árvore genealógica para que você possa encontrar o modelo perfeito para acompanhar sua genealogia.

Estrutura clara e lógica : Verifique se o modelo de árvore genealógica tem uma estrutura hierárquica que divide as gerações e pode ser modificada para acomodar sua família

: Verifique se o modelo de árvore genealógica tem uma estrutura hierárquica que divide as gerações e pode ser modificada para acomodar sua família Design personalizável : Escolha um modelo que possa ser personalizado de acordo com suas preferências de design (cor, fonte, formatação, etc.)

: Escolha um modelo que possa ser personalizado de acordo com suas preferências de design (cor, fonte, formatação, etc.) Ferramentas de colaboração : Escolha um modelo de árvore genealógica que possa ser compartilhado com outras pessoas e usado para colaborar e adicionar sugestões

: Escolha um modelo de árvore genealógica que possa ser compartilhado com outras pessoas e usado para colaborar e adicionar sugestões Suporte multimídia : Selecione ferramentas que suportem vários tipos de mídia, como imagens, vídeo e arquivos de áudio. Isso pode ajudá-lo a catalogar achados importantes, como fotos, lembranças e até mesmo gravações de cada parente

: Selecione ferramentas que suportem vários tipos de mídia, como imagens, vídeo e arquivos de áudio. Isso pode ajudá-lo a catalogar achados importantes, como fotos, lembranças e até mesmo gravações de cada parente Várias opções de idiomas : Para famílias bilíngues ou multilíngues, obtenha um modelo que possa ser localizado em diferentes idiomas. Isso seria incrivelmente benéfico, tornando-o mais acessível para todos os membros da família

: Para famílias bilíngues ou multilíngues, obtenha um modelo que possa ser localizado em diferentes idiomas. Isso seria incrivelmente benéfico, tornando-o mais acessível para todos os membros da família Segurança e privacidade: Priorize modelos com configurações de privacidade incorporadas e medidas de segurança para proteger dados pessoais confidenciais contra acesso não autorizado

Lembre-se, um modelo de árvore genealógica deve ter esses recursos e permitir que você o personalize de acordo com suas necessidades. É por isso que selecionamos a lista perfeita de modelos de árvore genealógica para impressão para você.

6 modelos gratuitos de árvore genealógica em Word, Excel e ClickUp

Explore alguns de nossos modelos favoritos (e gratuitos) de árvore genealógica digital para ajudá-lo a organizar facilmente a história de sua família.

1. Modelo de árvore genealógica do ClickUp

Configure uma árvore genealógica, adicione perfis para cada membro da família e colabore com outras pessoas no modelo de árvore genealógica do ClickUp

O modelo Modelo de árvore genealógica do ClickUp permite que você organize sua pesquisa genealógica em um ambiente colaborativo modelo de quadro branco virtual . Como ele é digital, você pode adicionar novos marcos, como casamentos, nascimentos e mortes, e mantê-lo atualizado com as informações mais recentes.

Adicione elementos como rabiscos e imagens para tornar sua árvore genealógica mais atraente visualmente com o ClickUp Whiteboards

Esse modelo foi criado com base em Quadro branco do ClickUp e vem com suporte multimídia, facilitando a adição de imagens e gravações para dar mais contexto à história de vida de cada membro da família.

Além disso, diferentemente de documentos e planilhas, o ClickUp Whiteboard é totalmente personalizável, permitindo adicionar muitos outros elementos de design, como formas, rabiscos e gráficos, a um modelo de árvore genealógica em branco. Você também pode criar um mapa mental para fazer um brainstorming de ideias com sua família.

Você também pode compartilhá-lo com sua família estendida para que eles possam acrescentar mais contexto ou dar sugestões.

2. Modelo de quadro branco do diagrama de parentesco do ClickUp

Adicione suas informações de linhagem e compartilhe-as com sua família por meio do modelo de quadro branco de diagrama de parentesco do ClickUp

O ClickUp também oferece outro modelo gratuito de árvore genealógica chamado Modelo de quadro branco de diagrama de parentesco do ClickUp que também pode ser usado para criar sua árvore genealógica e rastrear sua linhagem. Assim como o modelo mencionado anteriormente, o modelo Kinship Diagram também é um quadro branco com todos os recursos de que você precisa para criar uma árvore genealógica cativante e rica em dados.

Adicione o modelo de quadro branco de diagrama de parentesco ao seu espaço de trabalho, insira os detalhes de sua linhagem, use conectores para exibir a relação entre os membros da família e inclua informações pessoais, como anedotas e marcos de cada indivíduo, para garantir uma história familiar detalhada.

Quando terminar, basta compartilhar o diagrama da árvore genealógica com sua família ampliada usando um link privado ou público para que todos possam visualizá-lo, compartilhar seus comentários e preencher as lacunas. Ou, melhor ainda, organize uma reunião virtual e trabalhe em sua árvore genealógica em conjunto.

Outra ideia é criar um projeto de grupo para sua árvore genealógica no ClickUp, adicionar os membros de sua família a ele e atribuir tarefas para eles concluírem, como pesquisar qual membro da família é responsável por desenhar o gráfico da árvore genealógica. Isso pode ser uma experiência divertida de união com outros membros da família à medida que você aprende mais sobre seus antepassados e a história compartilhada.

Um recurso benéfico é Cérebro ClickUp aI Writer for Work, um assistente de redação virtual integrado ao espaço de trabalho do ClickUp que pode ajudá-lo a fazer muitas coisas.

Faça perguntas e escreva melhor, mais rápido e sem esforço com o ClickUp Brain

Por exemplo, você pode usá-lo como um assistente de redação para ajudá-lo a redigir e editar suas anedotas, um tradutor para ajudá-lo a localizar a árvore genealógica em diferentes idiomas e muito mais.

O ClickUp Brain também pode ajudá-lo a procurar informações, revisar e responder a comentários de outros membros da família.

3. Modelo de árvore genealógica do Microsoft Word por Template.net

via Template.net O próximo modelo desta lista é do Template.net, uma biblioteca gratuita conhecida por seus modelos prontos para uso para quase tudo.

Esse Modelo de árvore genealógica simples é uma página única que inclui uma árvore com bolhas para vários membros da família. Ele pode acomodar até três gerações e oito membros da família.

Você pode fazer o download desse modelo instantaneamente e editá-lo em qualquer processador de texto, como MS Word, Google Docs e Apple Pages. Depois de pronto, você pode exportá-lo como PDF ou imprimi-lo como pôster. Isso o torna um excelente recurso para alunos e professores que trabalham em projetos de árvore genealógica.

4. Modelo de árvore genealógica simples e leve do Google Docs por GooDocs

via GooDocs A GooDocs, outra biblioteca de modelos gratuita e popular, oferece um Modelo de árvore genealógica simples e leve . Esta árvore genealógica simples, baseada em texto, conecta os membros da família usando linhas. Ela vem em dois tamanhos de papel padrão, A4 e Carta americana, e você pode editá-la no Google Docs e no MS Word.

Há também uma seção no documento em que você pode incluir um ou dois parágrafos sobre sua família ou sobre o propósito da árvore genealógica.

Além disso, embora o modelo original permita inserir dados de até cinco gerações, você pode adicionar mais usando as formas e os conectores padrão do processador de texto. Da mesma forma, dependendo das opções de colaboração do seu processador de texto, você pode compartilhá-lo com um membro da família para receber feedback.

Embora esse seja um ótimo modelo de árvore genealógica (e mais detalhado do que o anterior do Template.net), ele é mais adequado para um ambiente educacional.

5. Modelo de árvore genealógica de 7 gerações do Microsoft Word por Template.net

via Template.net Se você quiser rastrear a história de sua família por várias gerações, este modelo de árvore genealógica de 7 gerações do Template.net pode ser um ótimo ponto de partida.

Ele permite que você visualize sete gerações da sua família em uma única página. Além disso, é fácil duplicar em seu processador de texto preferido e preencher os detalhes dos membros de sua família.

Como os processadores de texto são simples de usar, o modelo pode ser acessível aos membros mais velhos da família que talvez não sejam muito experientes em tecnologia. Depois de adicionar os detalhes da família, você poderá imprimi-los ou salvá-los como PDF.

6. Modelo de árvore genealógica em Excel da Vertex.com

via Vertex.com A última Modelo de árvore genealógica é um fluxograma para download do Vertex.com com modelos padrão para árvores genealógicas de seis e sete gerações. Você pode simplesmente duplicar a planilha no Planilhas Google e começar a inserir as informações da sua família, sem necessidade de formatação.

Isso a torna um recurso conveniente para pessoas que estão começando a pesquisar sua árvore genealógica e desejam armazenar detalhes básicos de cada membro da família. Ela também permite que você tenha uma visão geral de todos os membros da família em uma única tela.

Outra ideia é tratar esse modelo como uma "página de índice" para sua árvore genealógica, criando um documento para inserir a história de cada membro da família e adicionando o link para o nome deles nessa planilha.

Você também pode complementar essa planilha com outro recurso gratuito da Vertex - o rastreador de pesquisa genealógica que permite acompanhar o progresso de sua pesquisa. Esse rastreador inclui filtros para classificar os membros da família como homens ou mulheres, dados de nascimento e morte e links adicionais, como obituários.

Preserve seu patrimônio com modelos de árvore genealógica

Traçar a linhagem de sua família pode ser incrivelmente gratificante. Quer você seja um pai ajudando seus filhos a entender a cultura deles, um professor ajudando os alunos a explorar sua herança ou um adulto documentando a história de sua família, esses modelos de genealogia podem ser muito úteis.

Para aqueles que desejam abordar seu projeto de árvore genealógica de forma mais estruturada e organizada, sugerimos usar o ClickUp.

Ele tem os modelos de árvore genealógica mais flexíveis e recursos de gerenciamento de projetos de alto nível para ajudá-lo a se manter organizado e a construir sua árvore genealógica junto com o restante dos membros da família. Registrar-se gratuitamente hoje e explore como o ClickUp pode ajudá-lo a criar uma árvore genealógica detalhada, organizar sua pesquisa, organizar reuniões virtuais com a família e muito mais.