10 melhores alternativas ao Sora AI para criar vídeos em 2025

A OpenAI transformou o setor de produção de conteúdo alimentado por IA com sua ferramenta inovadora de conversão de texto em vídeo, o Sora AI. A estreia do Sora foi mais do que apenas um anúncio de produto; foi um momento notável em que a IA e a criação multimídia se cruzaram, abrindo novos horizontes para criadores de vídeo em todo o mundo.

Esse gerador de vídeo com IA usa algoritmos avançados para permitir que os usuários transformem texto em vídeos interativos. Ele integra perfeitamente o texto com imagens e música para produzir vídeos com aparência profissional, o que diferencia o Sora de seus concorrentes.

O Sora AI atende a muitos aplicativos, desde marketing de vídeo para conteúdo instrucional e vídeos de entretenimento.

Apesar de seus recursos impressionantes, o Sora AI tem limitações.

Primeiro, ele não foi lançado publicamente (em maio de 2024). Ele está disponível apenas para um número limitado de equipes vermelhas e profissionais criativos para que a OpenAI obtenha feedback sobre a otimização do modelo.

Em segundo lugar, ele não tem uma compreensão implícita da física e, portanto, pode nem sempre aderir às regras físicas do mundo real. Essa limitação pode levar a situações em que personagens, objetos ou animais podem desaparecer, deformar-se ou replicar-se com o tempo.

Por fim, o Sora AI só pode gerar vídeos de até um minuto de duração, o que limita sua adequação para conteúdo de vídeo mais longo.

Várias alternativas oferecem funcionalidade semelhante ou melhor do que a oferecida pelo Sora. Neste artigo, exploraremos as 10 principais alternativas ao Sora em 2024, analisando a fundo seus recursos, benefícios, preços e muito mais.

Mas, antes de mais nada..

O que você deve procurar nas alternativas de IA do Sora?

Ao considerar alternativas à Sora AI, é essencial procurar os principais recursos e capacidades que se alinham às suas necessidades específicas.

Aqui estão alguns fatores a serem considerados:

Conjunto de recursos: Certifique-se de que a alternativa ofereça um conjunto robusto de recursos que atendam às suas necessidades, como conversão de texto em vídeo, análise de sentimentos, resumo de texto, opções de personalização e recursos de integração

Certifique-se de que a alternativa ofereça um conjunto robusto de recursos que atendam às suas necessidades, como conversão de texto em vídeo, análise de sentimentos, resumo de texto, opções de personalização e recursos de integração Facilidade de uso : Escolha uma plataforma que seja fácil de usar e intuitiva, permitindo que você crie vídeos com eficiência sem a necessidade de treinamento extensivo

: Escolha uma plataforma que seja fácil de usar e intuitiva, permitindo que você crie vídeos com eficiência sem a necessidade de treinamento extensivo **Escalabilidade: selecione uma plataforma que possa ser dimensionada de acordo com sua empresa, acomodando as crescentes necessidades de produção de vídeo sem comprometer a qualidade ou o desempenho

Facilidade de integração: Verifique se a alternativa pode se integrar às suas ferramentas e fluxos de trabalho existentes, incluindo CRM, CMS, Adobe Suite e outras ferramentas, para garantir uma transição tranquila e a compatibilidade com sua configuração atual

Verifique se a alternativa pode se integrar às suas ferramentas e fluxos de trabalho existentes, incluindo CRM, CMS, Adobe Suite e outras ferramentas, para garantir uma transição tranquila e a compatibilidade com sua configuração atual Conformidade e segurança: Verifique se a plataforma adere às normas de privacidade de dados e aos padrões de segurança relevantes. Ela deve oferecer mecanismos robustos de proteção de dados e garantir a conformidade com os requisitos específicos do setor

Verifique se a plataforma adere às normas de privacidade de dados e aos padrões de segurança relevantes. Ela deve oferecer mecanismos robustos de proteção de dados e garantir a conformidade com os requisitos específicos do setor Custo e modelo de preços: Compare as estruturas de preços de diferentes plataformas, incluindo taxas de assinatura, preços baseados no uso e quaisquer custos adicionais para personalização ou serviços de suporte. Escolha uma solução que se alinhe ao seu orçamento e ofereça uma boa relação custo-benefício

Compare as estruturas de preços de diferentes plataformas, incluindo taxas de assinatura, preços baseados no uso e quaisquer custos adicionais para personalização ou serviços de suporte. Escolha uma solução que se alinhe ao seu orçamento e ofereça uma boa relação custo-benefício Suporte ao cliente: Avalie o nível de suporte ao cliente oferecido pela alternativa, incluindo disponibilidade, capacidade de resposta e experiência em produção de vídeo

Ao avaliar esses fatores de forma abrangente, você pode identificar a alternativa mais adequada à Sora AI que atenda aos seus requisitos de negócios e apoie suas iniciativas orientadas por IA de forma eficaz.

As 10 melhores alternativas à Sora AI para usar em 2024

Várias alternativas, incluindo plataformas estabelecidas e empresas mais novas, estão disponíveis para atender a diversas necessidades de marketing de vídeo. A seguir, exploraremos as 10 principais alternativas à Sora AI para geração de vídeo.

1. ClickUp

Organize as tarefas de produção de vídeo no ClickUp, com suas 15 exibições dinâmicas, para um melhor gerenciamento de projetos de vídeo

Embora o Sora AI tenha sido uma escolha popular para várias tarefas de produção de vídeo, algumas alternativas oferecem funcionalidades semelhantes, complementadas por recursos exclusivos.

Uma dessas alternativas é o ClickUp, um versátil software de gerenciamento de projetos para produção de vídeo que integra várias ferramentas de produtividade, incluindo o ClickUp Brain e o ClickUp Clip.

O ClickUp combina o melhor da tecnologia de IA e Ferramentas de transcrição de IA para gerenciar todos os projetos de vídeo, atribuir funções e prioridades e garantir que todos cumpram os prazos e se mantenham informados.

Use o ClickUp Brain para transcrever clipes de voz

Com Cérebro ClickUp você pode transcrever rapidamente clipes de voz para adicionar legendas aos seus vídeos. Esse recurso simplifica a criação de conteúdo de vídeo acessível e melhora o envolvimento do usuário. Tudo o que você precisa fazer é simplesmente carregar o clipe de voz no ClickUp Brain, que transcreverá o áudio em texto.

Confira este vídeo para saber como:

Em seguida, você pode usar esse texto como legenda em seus vídeos, garantindo que os espectadores possam acompanhar o vídeo mesmo sem som. Esse recurso é útil para criar tutoriais, vídeos de treinamento e outros conteúdos educacionais em que a comunicação clara é fundamental.

Experimente o resumo baseado em IA com o ClickUp Brain

Aproveite o ClickUp Clip para gravar a tela e criar instruções em vídeoUse o ClickUp Clip para gravar a tela e criar instruções em vídeo

Compartilhe sua mensagem de vídeo do ClickUp com um link direto do navegador que não requer downloads e pode ser visualizado imediatamente após a gravação

Canais de vídeo bem-sucedidos exigem mais do que apenas uma ótima filmagem. O recurso tudo-em-um do ClickUp software de gravação de tela para Windows mac e seu navegador ajuda a criar, gravar, editar e publicar seus vídeos. Clipes do ClickUp permite gravar a tela, adicionar áudio do microfone e compartilhar clipes de vídeo com um link. Esse recurso permite que você crie mensagens, faça brainstorming de ideias e se comunique instantaneamente com equipes multifuncionais.

Você pode usar o recurso de gravação de tela do ClickUp extensão do Chrome do gravador de tela para capturar mensagens e imagens de produção para maior comodidade.

Além disso, você pode aprimorar o brainstorming e a ideação com modelos de storyboard na plataforma e atribuir tarefas em todos os projetos de produção usando várias exibições de gerenciamento de projetos. O ClickUp oferece Modelos de SOP para criar e revisar fluxos de trabalho internos, ajudando todos a concluir suas tarefas de produção mais rapidamente.

Compartilhe facilmente sua tela e grave-a em um ClickUp Task para se comunicar com outros usuários mais rapidamente, sem a necessidade de outras ferramentas de gravação de tela

O Clip é perfeito para criar tutoriais detalhados de produtos ou serviços. Isso pode beneficiar muito as vendas, conforme demonstrado por estatísticas de marketing de vídeo de 2022 indicando que 96% das pessoas assistem a vídeos explicativos para aprender sobre novos produtos. Além disso, você pode usar a plataforma para produzir orientações para funcionários ou gravações práticas de telas de instruções.

**Use o modelo de produção de vídeo do ClickUp

Mantenha toda a sua produção de vídeo organizada, desde o conceito inicial até a publicação final, com Modelo de produção de vídeo do ClickUp .

Planeje, gerencie e personalize seus vídeos com a produção de vídeos do ClickUp

O modelo vem com estágios predefinidos para acompanhar o progresso do seu vídeo. Categorize seus vídeos em status personalizados, como Filmagem, Edição, Revisão, Aprovação e Corte final, para monitorar facilmente o fluxo de trabalho da produção de vídeo.

Isso ajuda a garantir que todos os envolvidos estejam na mesma página com relação a prazos, tarefas e progresso geral.

Ele também fornece um roteiro claro para cada projeto de vídeo, facilitando um processo de produção tranquilo.

melhores recursos do #### ClickUp

Transcreva clipes de voz com precisão com o ClickUp Brain

Garanta qualidade de áudio e vídeo de nível profissional

Grave sem limites de tempo ou marcas d'água em suas gravações de tela

Acesse mais de 1.000 modelos, incluindo modelos de produção de vídeo, marketing e redação de conteúdo

Aproveite ClickUp Dashboards com relatórios e widgets integrados

Compartilhe vídeos por e-mail ou links públicos ou privados

Aproveite a compatibilidade com várias plataformas

Use a extensão do Chrome para recorte rápido de sites e capturas de tela

Utilize o ferramentas de apresentação para criar apresentações envolventes e criativas

Limitações do ClickUp

Os novos usuários podem achar a ampla gama de recursos do ClickUp esmagadora, exigindo algum tempo para utilizar plenamente seus recursos

Ele não pode gerar vídeos do zero como o SORA (mas pode ajudar no processo de brainstorming criativo e no gerenciamento da produção de vídeo)

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $10/usuário por mês

$10/usuário por mês Empresarial: $19/usuário por mês

$19/usuário por mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços o ClickUp Brain está disponível em qualquer plano pago por US$ 5 por membro por espaço de trabalho por mês

ClickUp ratings & reviews

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. RunwayML

vis RunwayML Aqui está outra alternativa ao Sora AI para você. Essa ferramenta permite que você crie vídeos a partir de texto sem esforço. Com sua interface amigável e recursos abrangentes, o RunwayML é uma excelente opção para iniciantes e criadores de conteúdo digital experientes.

Uma atualização recente do RunwayML é o Multi-Motion Brush, que oferece maior controle sobre o movimento nos vídeos gerados. Esse recurso da geração 2 está disponível na plataforma da Web Runway e no aplicativo móvel, oferecendo flexibilidade para projetos criativos em qualquer lugar.

Você pode visualizar e baixar os vídeos gerados, escolhendo o que melhor se adapta à sua visão. Além disso, o RunwayML permite que você edite, corte e anime suas entradas, aumentando as possibilidades criativas.

Melhores recursos do RunwayML

Crie vídeos envolventes e transforme textos em vídeos com a tecnologia de IA

Melhore a qualidade geral dos vídeos com ferramentas para edição impecável

Personalize os vídeos de acordo com suas necessidades

Integre-se a outras ferramentas e aplicativos de IA

Limitações do RunwayML

Devido aos seus recursos avançados, o RunwayML pode ter uma curva de aprendizado mais acentuada para usuários que são novos no software de IA

Preços do RunwayML

Básico: Gratuito para sempre

Gratuito para sempre Standard : uS$ 15/usuário por mês

: uS$ 15/usuário por mês Pro : $35/usuário por mês

: $35/usuário por mês Ilimitado : uS$ 95/usuário por mês

: uS$ 95/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

RunwayML ratings and reviews

G2: Não há classificações disponíveis

Não há classificações disponíveis Capterra: Não há classificações disponíveis

3. Kaiber AI

via IA da Kaiber A Kaiber AI é uma plataforma revolucionária que capacita os criadores a converter suas ideias em experiências visuais impressionantes.

Ela utiliza um mecanismo avançado de geração de IA para transformar textos, vídeos, fotos e músicas em cenas realistas e imaginativas cativantes que deixam uma impressão duradoura. Basta fazer o upload de uma música e aplicar um toque artístico para que o Kaiber AI faça sua mágica, criando uma jornada audiovisual hipnotizante.

O estilo de animação quadro a quadro da plataforma incentiva a criatividade com um apelo atemporal. Cada camada se baseia na anterior, permitindo que você explore novos estilos e estéticas sem esforço.

A tecnologia de IA da Kaiber transforma perfeitamente os prompts em experiências visuais cativantes, caracterizadas pela fluidez e pelo movimento.

Os melhores recursos do Kaiber AI

Projete suas narrativas na interface de usuário do Kaiber modelos de storyboard Explore novos estilos e estéticas com camadas em evolução

Inspire-se com o trabalho de outras pessoas e mostre suas criações ao mundo, tudo em um só lugar

Limitações de IA do Kaiber

Exige que os usuários se inscrevam e façam login para acessar seus recursos

Preços da Kaiber AI

Explorador : uS$ 5/usuário por mês

: uS$ 5/usuário por mês Pro : uS$ 15/usuário por mês

: uS$ 15/usuário por mês Artista: uS$ 30/usuário por mês

Kaiber AI classificações e comentários

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há classificações disponíveis

4. DescriptAI

via Descrição O Descript não é apenas um editor de vídeo, mas uma plataforma multifuncional que transforma sem esforço seu conteúdo escrito em vídeos. Com o DescriptAI, você pode transcrever rapidamente gravações de áudio para texto escrito, um recurso benéfico para alunos que preferem ler a ouvir ou para aqueles que têm deficiência auditiva.

O Descript também possui recursos avançados de colaboração, permitindo que vários usuários trabalhem em um projeto simultaneamente. Os membros da equipe podem deixar comentários e fazer sugestões, simplificando o processo de edição.

Além disso, a plataforma apresenta fácil integração com ferramentas amplamente utilizadas, como Slack, Castos, Podbean, Restream e Final Cut Pro. Sua compatibilidade com o Adobe Premiere Pro reforça ainda mais seu status de ferramenta essencial para tarefas de edição avançadas.

Ela também inclui um gravador de tela integrado, permitindo que você crie facilmente vídeos de ensino ou de apresentação do início ao fim dentro da plataforma.

melhores recursos do #### Descript

Transcreva gravações de áudio para texto escrito em 23 idiomas

Adicione conteúdo facilmente com os recursos de arrastar e soltar

Aprimore o áudio com uma solução de clique único para melhorias de áudio e edição baseada em texto

Dê suporte à criação de vídeos com modelos, legendas e transições para enriquecer seu processo de criação de vídeos com elementos essenciais

Limitações da descrição

Os usuários podem precisar de uma conexão estável com a Internet e investir tempo para aprender todos os seus recursos, pois o Descript tem uma curva de aprendizado

Tem custos mais altos para equipes maiores, pois seu preço é por usuário/editor

Preços do Descript

**Gratuito

Criador : uS$ 15/usuário por mês

: uS$ 15/usuário por mês Pro : $30/usuário por mês

: $30/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Descript ratings and reviews

G2 : 4.6/5 (mais de 440 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 440 avaliações) Capterra: 4.8/5 (160+ avaliações)

5. Pika.art

via Pika.art O Pika.art é uma plataforma inovadora que apresenta vários recursos projetados para tornar a criação de vídeos mais eficiente e sem complicações.

Um recurso de destaque do Pika.art é sua interface intuitiva, que garante que você possa navegar facilmente pela plataforma. Todas as etapas são diretas e fáceis de usar, desde o upload da filmagem até a edição e a adição de efeitos.

Outro recurso importante é a vasta biblioteca de modelos predefinidos e elementos personalizáveis. Não importa se você está procurando animações de texto, transições ou gráficos, o Pika.art tem tudo o que você precisa. A plataforma também oferece recursos de colaboração, permitindo que as equipes colaborem em projetos em tempo real.

Além disso, o Pika.art oferece opções de exportação robustas que você pode usar para salvar seus vídeos finais em vários formatos e resoluções. Se estiver criando conteúdo para mídia social, sites ou apresentações, você poderá otimizar facilmente seus vídeos para a plataforma desejada.

Melhores recursos do Pika.art

Use o recurso de sincronização labial do Pika.art para dar voz aos seus personagens

Crie histórias animadas envolventes sem esforço

Aproveite o recurso de efeitos sonoros oferecendo prompts ou permitindo que o Pika.art os gere para você

Personalize modelos facilmente utilizando o recurso "expandir tela"

Aumente a duração do vídeo e salve suas criações em vários formatos

Limitações do Pika.art

Alguns usuários encontraram problemas de compatibilidade com softwares ou plug-ins externos

Preços do Pika.art

Básico: Gratuito

Gratuito Padrão : uS$ 10/usuário por mês

: uS$ 10/usuário por mês Ilimitado : $35/usuário por mês

: $35/usuário por mês Pro: uS$ 70/usuário por mês

Pika.art avaliações e comentários

G2 : Não há classificações disponíveis

: Não há classificações disponíveis Capterra: Não há classificações disponíveis

6. Vídeo

via Vídeo O Invideo é uma plataforma versátil de edição de vídeo on-line que permite que você crie facilmente vídeos com aparência profissional.

Um de seus melhores recursos é a extensa biblioteca de modelos personalizáveis. Com mais de 4.000 modelos prontos disponíveis, você tem amplas opções para vários tipos de vídeos.

Outro destaque do Invideo é a interface intuitiva e o editor fácil de usar. A funcionalidade de arrastar e soltar facilita a adição de texto, imagens e clipes de vídeo ao seu projeto e a organização de acordo com sua preferência.

O Invideo também fornece acesso a uma vasta biblioteca de imagens, faixas de música e efeitos sonoros, eliminando a necessidade de obter ativos externos para seus projetos.

Além disso, a plataforma oferece vários elementos de design incorporados, como adesivos, ícones e animações, para aprimorar o apelo visual de seus vídeos.

Melhores recursos do Invideo

Use modelos personalizáveis para vários tipos de vídeos, como anúncios de mídia social, vídeos de marketing e apresentações

Adicione instruções, como público-alvo e plataforma, para personalizar seus vídeos

Utilize o editor de vídeo completo para alterar os scripts e a mídia do vídeo com uma interface fácil

Use locuções com som humano para dar vida aos seus vídeos

Limitações do Invideo

As opções de personalização podem ser limitadas em comparação com o software autônomo

Preços do Invideo

**Gratuito

Mais : A partir de US$ 25/usuário por mês

: A partir de US$ 25/usuário por mês Máximo: A partir de US$ 60/usuário por mês

Invideo ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.6/5 (370+ avaliações)

7. Lumen5

via Lumen5 O Lumen5 é um poderoso criador de vídeos on-line que simplifica a criação de conteúdo de vídeo envolvente.

Sua plataforma fácil de usar permite que os membros da equipe, independentemente das habilidades técnicas ou da experiência, produzam vídeos com aparência profissional sem esforço. A plataforma apresenta uma interface de apontar e clicar, arrastar e soltar, permitindo que você adicione rapidamente texto, imagens e clipes de vídeo aos seus projetos.

Um dos principais recursos da Lumen5 é sua avançada tecnologia de automação, que pode transformar postagens de blog ou gravações do Zoom em vídeos cativantes com apenas alguns cliques.

Essa automação - combinada com vários modelos, fontes, cores e animações - permite que você crie vídeos impressionantes que comunicam efetivamente a mensagem ao público.

Seja para fins de marketing, treinamento ou educacionais, os designs personalizáveis e as ferramentas de colaboração da Lumen5 fazem dela a melhor opção para empresas de todos os tamanhos.

Melhores recursos da Lumen5

Use o AI Script Composer da Lumen5 para converter seus textos em vídeos

Tenha acesso a uma biblioteca de clipes de vídeo e imagens de alta qualidade

Converta suas postagens de blog, artigos, PDFs, whitepapers e outros materiais escritos em vídeos dinâmicos

Utilize a IA para combinar texto com recursos visuais relevantes automaticamente

Limitações da Lumen5

Caro em comparação com outras alternativas da Sora

Preços da Lumen5

Básico : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Starter : uS$ 79/mês

: uS$ 79/mês Profissional : uS$ 199/mês

: uS$ 199/mês Enterprise: Preços personalizados

Lumen5 avaliações e comentários

G2 : 4.5/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 130 avaliações)

8. Animaker

via Criador de animações O Animaker é uma plataforma do tipo "faça você mesmo" para criar vídeos profissionais animados e ao vivo em minutos.

A plataforma ajuda você a criar vídeos em 4K de alta qualidade para várias finalidades, como integração, marketing, branding e simplificação de conceitos complexos, sem a necessidade de conhecimento técnico. Isso permite que as empresas se adaptem às mudanças do mercado e obtenham uma vantagem competitiva rapidamente.

Um dos principais recursos do Animaker é o suporte a infográficos em vídeo, que ajuda as equipes empresariais a apresentar dados visualmente por meio de uma ampla variedade de gráficos, ícones e mapas.

A plataforma também oferece recursos de nível profissional, como gravação, vários movimentos, curvas, efeitos de transição, entrada e saída de câmera e efeitos de entrada/saída, permitindo a criação de animações profissionais e envolventes.

Além disso, o Animaker oferece ferramentas para dar vida aos vídeos, como o recurso de conversão de texto em fala, uma biblioteca de faixas de música de fundo e efeitos sonoros e gravação direta de voz. Você pode exportar seus vídeos em qualidade Full HD e otimizá-los verticalmente para telas de celulares.

melhores recursos do #### Animaker

Use mais de 50 vozes, mais de 25 idiomas e outras personalizações para humanizar a conversão de texto em fala

Crie personagens personalizados com mais de 15 características faciais, 10 slots de acessórios e 20 expressões faciais

Aproveite centenas de modelos para ambientes corporativos

Adicione imagens, vídeos e GIFs aos seus projetos do Giphy e do Getty

Simplifique sua carga de trabalho interagindo com seus projetos em tempo real

Aproveite os recursos do AnimakerSteve.ai para converter texto em vídeos

Limitações do Animaker

Como o software é novo, ele tem animações de personagens limitadas

Alguns usuários dizem que ele consome mais dados para edição de vídeo

Preços do Animaker

Básico : uS$ 24/mês

: uS$ 24/mês Starter : uS$ 37/mês

: uS$ 37/mês Pro : uS$ 79/mês

: uS$ 79/mês Enterprise: Preços personalizados

Animaker avaliações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 600 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4.2/5 (mais de 200 comentários)

9. Vidyo.ai

via Vidyo.ai Você pode aprimorar a edição e a produção de vídeos com o Vidyo.ai. Com sua avançada tecnologia de IA, o Vidyo.ai oferece muitos recursos e ferramentas que simplificam a criação de vídeos de alta qualidade.

Um de seus principais recursos é a capacidade de gerar automaticamente os destaques do vídeo, facilitando a identificação e o compartilhamento dos principais momentos de sua filmagem.

Além disso, o Vidyo.ai oferece uma série de ferramentas de edição, como a detecção automática de cenas e o corte inteligente, que tornam o processo de edição mais eficiente e melhoram a qualidade geral dos seus vídeos.

O aprimoramento de voz com tecnologia de IA pode melhorar a qualidade do áudio dos seus vídeos, reduzindo o ruído de fundo e aumentando a clareza da fala. Esse recurso é útil para entrevistas, webinars e outros conteúdos em que um áudio claro é essencial.

O Vidyo.ai também oferece uma série de ferramentas de colaboração, permitindo que vários usuários trabalhem no mesmo projeto simultaneamente.

Melhores recursos do Vidyo.ai

Adicione legendas aos seus vídeos com o gerador automático de legendas de vídeo com IA

Use o criador de destaques e trailers de vídeo com IA para vídeos longos

Aumente seu público on-line com o recurso Virality Scores do Vidyo.ai para seus curtas, rolos e TikToks

Limitações do Vidyo.ai

A versão gratuita permite que os usuários carreguem apenas um vídeo de cada vez

A plataforma não corta automaticamente os silêncios ou os preenchimentos

Preços do Vidyo.ai

Gratuito

Essencial : uS$ 35/mês

: uS$ 35/mês Growth : $50/mês

: $50/mês Custom: $75-150/mês

Vidyo.ai avaliações e comentários

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações indisponíveis

10. Vitória AI

via Imagem AI O Pictory é uma ferramenta altamente intuitiva que transforma seus scripts em vídeos com rapidez e sem esforço. Com o Pictory AI, você pode criar fundos de vídeo, narrações em AI, legendas, subtítulos e muito mais diretamente de seus textos.

Use essa ferramenta para redimensionar vídeos para que se ajustem a várias plataformas de mídia social, como Instagram, YouTube, TikTok etc.

Embora os usuários premium possam acessar recursos adicionais, o plano gratuito permite criar apenas vídeos curtos. O Pictory foi projetado para simplificar o processo de criação de vídeos, tornando-o acessível a todos, independentemente de seus conhecimentos técnicos.

Os melhores recursos do Pictory AI

Use as ferramentas com tecnologia de IA do Pictory para transformar seus textos, imagens e scripts em vídeos

Acesse uma vasta biblioteca de músicas para aprimorar seus vídeos

Adicione música aos vídeos facilmente usando as músicas da biblioteca do Pictory

Escolha entre uma variedade de estilos para seus vídeos

Limitações do Pictory AI

Os usuários obtêm recursos avançados limitados com o plano inicial

A taxa de renderização de vídeo pode ser mais lenta do que a de outras ferramentas

Preços do Pictory AI

Inicial : uS$ 29/mês

: uS$ 29/mês Profissional : uS$ 59/mês

: uS$ 59/mês Equipes: $149/mês

Pictory AI ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 75 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 75 avaliações) Capterra: Nenhuma classificação disponível

Escolhendo a melhor alternativa ao Sora AI para suas necessidades de produção de vídeo

Concluindo nossa lista das principais alternativas ao Sora em 2024, fica claro que as plataformas de texto para vídeo estão evoluindo rapidamente para atender às diversas demandas dos usuários. Cada opção oferece recursos exclusivos, destacando a natureza competitiva desse espaço.

À medida que a tecnologia avança, podemos esperar o surgimento de ainda mais plataformas, oferecendo a você maneiras inovadoras de criar vídeos envolventes. Uma dessas plataformas é a ClickUp, que não apenas transforma textos escritos em vídeos incríveis, mas também ajuda a organizar e gerenciar seus projetos (e não apenas os relacionados à produção e distribuição de vídeos!).

Com o ClickUp, você pode simplificar e agilizar seu fluxo de trabalho de edição de vídeo. Enquanto isso, não perca a oportunidade de aproveitar Assistentes virtuais de IA e software de podcasting para aprimorar seu processo de criação de conteúdo com o ClickUp. Registre-se no ClickUp hoje mesmo, de graça!