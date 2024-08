10 alternativas ao Tallyfy para melhorar seu fluxo de trabalho em 2024

Imagine o seguinte: É segunda-feira de manhã e você começa a trabalhar com uma longa lista de tarefas zumbindo em sua mente. Ao se acomodar, você percebe que sua caixa de entrada está surpreendentemente leve e que o painel de projetos da equipe já está atualizado.

Não, não houve uma mudança durante a noite; é automação do fluxo de trabalho fazendo sua mágica. Enquanto você estava longe da sua mesa, as ferramentas de automação estavam ocupadas agendando reuniões, filtrando e-mails e atualizando o status dos projetos.

A automação do fluxo de trabalho usa a tecnologia para concluir tarefas repetitivas ou demoradas sem a intervenção humana. Ela melhora a produtividade da equipe e impulsiona as operações comerciais.

O Tallyfy é uma ferramenta popular de gerenciamento de processos de negócios para automação do fluxo de trabalho. No entanto, ele não está livre de problemas como limitações de personalização, sobrecarga de notificações e problemas de desempenho com processos complexos.

Então, qual software você deve usar para automatizar os processos de negócios? Esta postagem do blog discute as dez melhores alternativas ao Tallyfy para melhorar seu fluxo de trabalho.

O que você deve procurar nas alternativas ao Tallyfy?

Cada ferramenta de automação de fluxo de trabalho tem prós e contras, portanto, você deve conhecê-los ao escolher uma. Comece avaliando alguns fatores básicos para identificar a que melhor atende às necessidades de sua empresa.

Facilidade de integração: O software de automação de fluxo de trabalho que você escolher deve se integrar à sua pilha de tecnologia existente sem assistência técnica, evitando o estresse do gerenciamento manual de dados

Facilidade de uso: Você não quer algo com uma curva de aprendizado acentuada. Você deve ser capaz de descobrir como ele funciona rapidamente

Funcionalidade: A plataforma de gerenciamento de processos de negócios tem todos os recursos necessários, como gerenciamento de documentos de processos, automação de tarefas, coleta de dados e análise para transformação digital?

Escalabilidade: A plataforma de automação de fluxo de trabalho deve lidar com a capacidade adicional à medida que sua empresa se expande e seus projetos crescem em tamanho ou complexidade

Segurança: Com os dados confidenciais da empresa em jogo, você quer uma ferramenta que cumpra as leis de privacidade e segurança de dados e tenha medidas robustas de criptografia para proteger contra violações de dados

Relatórios: Você deve ser capaz de gerar relatórios detalhados e análises sobre várias métricas importantes, como tempo de conclusão de tarefas, taxa de erros, economia de custos e satisfação do cliente

10 alternativas ao Tallyfy para melhorar seu fluxo de trabalho em 2024

1. ClickUp ClickUp é um software robusto de gerenciamento de projetos desenvolvido para otimizar seus processos e eliminar tarefas repetitivas e demoradas de sua agenda diária. A integração de seus aplicativos de trabalho em um único ambiente colaborativo no ClickUp permite automatizar fluxos de trabalho com uma interface de arrastar e soltar.

Essa plataforma tem centenas de recursos flexíveis, incluindo Automações do ClickUp o ClickUp Automations é uma ferramenta de automação que permite que você selecione entre mais de 100 técnicas de automação pré-fabricadas para otimizar processos, tarefas de rotina e transferências de projetos para facilitar a automação e o gerenciamento do fluxo de trabalho.

Crie automação personalizada com base em seus fluxos de trabalho por meio do ClickUp Automation

Se você deseja atribuir tarefas ou comentários automaticamente, implementar SOPs claros em toda a sua equipe, alterar responsáveis e prioridades, definir datas de vencimento dinâmicas ou acionar notificações, o ClickUp Automations pode fazer isso acontecer. Modelo de fluxo de processo do ClickUp foi criado especificamente para ajudá-lo a visualizar, documentar, rastrear e otimizar todas as etapas do seu processo ou fluxo de trabalho. Você pode convidar membros relevantes da equipe ou convidados para o modelo para começar a colaborar.

Cérebro ClickUp funciona como seu próprio redator virtual. Ele responderá rapidamente a mensagens com taquigrafia e criará cópias do zero em seu tom. Você pode até mesmo automatizar resumos de projetos e atualizações de progresso e solicitar que o ClickUp Brain forneça relatórios de status sobre o projeto e os membros da equipe.

Melhores recursos do ClickUp

Faça brainstorming, adicione notas, arquivos e links e reúna suas melhores ideias em uma tela criativa usando o ClickUp Whiteboard

Estruture todo o seu fluxo de trabalho, começando pelo menor item de tarefa, em Workspaces, Spaces, Folders, Lists e Tasks

AproveiteVisualizações do ClickUp para visualizar tarefas, projetos e fluxos de trabalho da maneira que for melhor para você. Elas vêm com mais de 15 opções personalizáveis

Monitore seu trabalho diário e acompanhe o progresso em vários formatos com o ClickUp Views

Integre-se a mais de 1.000 aplicativos, incluindo Calendly, Google Sheets, Dropbox, Slack, Airtable e GitHub

Use uma biblioteca de gatilhos e ações para personalizar e implementar tarefas

Agende atribuições, acompanhe o andamento dos projetos, gerencie prazos e lide com gargalos com oVisualização do gráfico de Gantt do ClickUp* Configure ações de automação, desde atualizações de status até datas de vencimento, para que seu processo comece exatamente quando você quiser

Limitações do ClickUp

O ClickUp AI é um recurso pago

Nem todos os recursos do ClickUp estão disponíveis atualmente no aplicativo móvel

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7 por mês por usuário

US$ 7 por mês por usuário Empresarial: $12 por mês por usuário

$12 por mês por usuário Empresarial: Preços personalizados

Preços personalizados ClickUp AI: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do espaço de trabalho por mês

Avaliações de clientes do ClickUp

2. Rua do processo

via Rua do processo O Process Street é uma lista de verificação e software de automação de fluxo de trabalho que permite que as empresas criem e acompanhem os processos existentes, colaborem com as equipes e acompanhem os trabalhos.

Um de seus pontos fortes é o agendamento de fluxos de trabalho para execução automática regular ou única em uma data ou hora específica.

O Process Street pode ser usado para várias tarefas, desde a integração de funcionários e acompanhamento de vendas até o gerenciamento de eventos.

Melhores recursos do Process Street

Acesse um repositório centralizado para armazenar dados

Capture, organize e compartilhe POPs e informações essenciais da equipe com um editor de documentos simples

Crie e personalize formulários, pesquisas e questionários que se integram facilmente aos seus fluxos de trabalho automatizados

Obtenha uma visão geral de todas as atividades na plataforma, acompanhando o status de várias listas de verificação simultaneamente

Limitações do Process Street

O aplicativo móvel da plataforma não tem uma versão para Android

A atribuição de tarefas a uma única pessoa em um fluxo de trabalho é complicada; os usuários corporativos devem configurar um novo fluxo de trabalho ou atribuir tarefas individualmente

Preços do Process Street

Inicial: US$ 100 por mês

US$ 100 por mês Pro: US$ 1.500 por mês

US$ 1.500 por mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações de clientes da Process Street

G2: 4,6/5 (mais de 350 avaliações)

4,6/5 (mais de 350 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

3. Núcleo Coolfire

via Núcleo Coolfire Se você está procurando um sistema de gerenciamento de trabalho flexível com colaboração em tempo real, então o Coolfire Core é para você. Ele se adapta facilmente às necessidades exclusivas da empresa, ajudando você e sua equipe a saber o que está vencido, o que está por vir e o que precisa de sua atenção.

Essa alternativa ao Tallyfy digitaliza e automatiza o trabalho de equipes internas, clientes, prestadores de serviços e fornecedores, dando-lhes acesso em tempo real a seus trabalhos, pedidos e entregas.

O Coolfire Core é uma plataforma confiável de gerenciamento de processos de negócios para agências corporativas e governamentais, desde as Operações Especiais do Exército dos EUA até a Enterprise Rent-A-Car e a American Expediting Company.

Melhores recursos do Coolfire Core

Organize seu trabalho, atribua tarefas à sua equipe e monitore o progresso com a tecnologia patenteada Sessions

Coordene o trabalho dentro e fora da sua equipe com aplicativos móveis para Android e iOS, compartilhe links e anexe arquivos para documentar seu progresso

Aproveite os formulários de trabalho digitais que estruturam os trabalhos e capturam os detalhes exatos necessários para concluir o trabalho

Limitações do Coolfire Core

As atualizações frequentes do software podem, às vezes, introduzir pequenos bugs no sistema

Preços do Coolfire Core

Teste gratuito

A partir de US$ 450 por mês

Avaliações de clientes do Coolfire Core

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

4. Microsoft Power Automate

via Microsoft Power Automate Anteriormente conhecido como Microsoft Flow, o Microsoft Power Automate é uma plataforma de automação em nuvem para que as empresas automatizem tarefas manuais repetitivas e processos em papel usando uma interface de fluxo de trabalho de arrastar e soltar ou um fluxo sequencial baseado em regras.

Por exemplo, você pode visualizar um processo criando um fluxograma com diferentes etapas, variáveis e loops e, em seguida, replicá-lo no Microsoft Power Automate.

Essa ferramenta é adequada tanto para programadores quanto para não programadores. Para uma implementação rápida, você pode escolher entre várias opções integradas modelos de fluxo de trabalho desde a ingestão de dados até relatórios personalizados predefinidos.

O Microsoft Power Automate se integra a outras ferramentas da Microsoft, como Excel, OneDrive e Teams, para um fluxo de trabalho ininterrupto.

Melhores recursos do Microsoft Power Automate

Envie alertas por e-mail para as partes interessadas relevantes para que elas se mantenham atualizadas sobre os acontecimentos recentes

Use sistemas legados automatizados com ações de interface de usuário pré-criadas ou personalizadas usando a automação de processos robóticos (RPA)

Empregar vários processos automatizados de coleta de dados, como conversão de PDF para texto, extração de texto de uma imagem ou conversão de PDF para Word

Limitações do Microsoft Power Automate

Uma curva de aprendizado acentuada devido à falta de guias e materiais de treinamento

O desempenho pode diminuir ao trabalhar com grandes conjuntos de dados, afetando a eficiência do sistema

Preços do Microsoft Power Automate

Avaliação gratuita

Power Automate Premium: US$ 15 por usuário por mês

US$ 15 por usuário por mês Power Automate Process: US$ 150 por bot por mês

Avaliações de clientes do Microsoft Power Automate

G2: 4,5/5 (mais de 400 avaliações)

4,5/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4/4 (mais de 150 avaliações)

5. Fluxo de beijo

via Fluxo de beijo O Kissflow é uma solução hospedada na nuvem gerenciamento de fluxo de trabalho plataforma que ajuda as empresas a projetar, criar e personalizar seus fluxos de trabalho sem escrever uma única linha de código.

Desde o reembolso de milhagem e o faturamento de pedidos de compra até a integração de funcionários e o desenvolvimento de software, você pode editar e gerenciar fluxos de trabalho para qualquer coisa com a interface amigável do Kissflow.

Também é possível identificar gargalos operacionais com uma rápida representação visual dos fluxos de trabalho e automatizar e-mails de acionamento para que a sua equipe fique em dia com as tarefas e os prazos.

Melhores recursos do Kissflow

Acompanhe os fluxos de trabalho e as métricas de forma eficaz com relatórios pré-criados

Acesse modelos predefinidos, para que você não precise criar seus fluxos de trabalho do zero

Aproveite os benefícios de uma fácil configuração de integração, implantação de processos e desenvolvimento deaplicativos de fluxo de trabalho sem assistência técnica

Delegue tarefas com fórmulas, listas de usuários e tabelas e controle quem pode iniciar um processo e o que cada um pode ver ou editar em cada etapa

Limitações do Kissflow

A resposta do suporte ao cliente pode ser lenta, o que é problemático devido à vasta gama de ferramentas da plataforma

A transição para uma nova versão inclui um grande aumento de preço e um tedioso processo de migração

Preços do Kissflow

Básico: US$ 1.500 por mês

US$ 1.500 por mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações de clientes do Kissflow

G2: 4,3/5 (mais de 500 avaliações)

4,3/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,1/5 (55 avaliações)

6. Pipefy

via Pipefy O Pipefy é uma ferramenta de gerenciamento de processos sem código que ajuda as equipes de RH, finanças, TI, suporte ao cliente e marketing a criar, organizar e supervisionar seus fluxos de trabalho em uma única plataforma.

Equipado para lidar com todos os tipos de cenários operacionais, ele permite que você crie fluxos de trabalho com base nas práticas recomendadas do seu setor usando o ferramentas de mapeamento de processos .

Se você deseja rastrear SLAs com mais eficiência, melhorar o trabalho em equipe ou oferecer um melhor atendimento ao cliente, o Pipefy pode fornecer as ferramentas necessárias para realizar suas tarefas.

Melhores recursos do Pipefy

Aproveite as vantagens da integração de ERPs, bancos de dados e soluções verticais armazenadas em sistemas de nuvem privada ou no local

Crie fluxos de trabalho personalizados, definindo o ponto de partida, as fases e as integrações necessárias. Empregue Kanban e Scrum

Centralize todos os fluxos de trabalho de aquisição para pagamento - compras, pagamentos, aprovações e muito mais - e conecte-se com as partes interessadas por meio de um hub central

Limitações do Pipefy

Não tem a capacidade de gerar relatórios diretamente sobre registros de bancos de dados conectados, o que exige soluções manuais

As opções de filtragem de dados são limitadas, levando a uma dependência excessiva da rotulagem

Preços do Pipefy

Iniciante: Gratuito

Gratuito Empresarial: US$ 20 por usuário por mês

US$ 20 por usuário por mês Enterprise: $34 por usuário por mês

Avaliações de clientes do Pipefy

G2: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

4,6/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,6 (mais de 300 avaliações)

7. ProcessPlan

via Plano de processo O ProcessPlan é uma solução dinâmica baseada em nuvem e alimentada por IA que automatiza todo o ciclo de vida do seu processo de negócios usando ferramentas de monitoramento de tarefas, branding de contas, logon único e agendamento.

A tecnologia de aprendizado de máquina (ML) do ProcessPlan identifica proativamente possíveis problemas, prevenindo-os antes que surjam, o que a torna essencial para departamentos como contabilidade, gerenciamento de projetos e operações.

A ampla biblioteca de recursos oferece exemplos de fluxo de trabalho e modelos de processos para centenas de casos de uso comercial e setores.

Melhores recursos do ProcessPlan

Utilize funcionários robôs treinados para realizar suas tarefas administrativas, como gerar relatórios, fazer pesquisas e preencher formulários

Conclua as tarefas atribuídas por e-mail, bate-papo e outros programas de terceiros; não é necessário fazer login

Atribua e distribua tarefas automaticamente para as pessoas adequadas nos momentos apropriados sempre que o fluxo de trabalho for executado

Gerencie seus dados corporativos de forma segura junto com seus processos e fluxos de trabalho com uma base de conhecimento integrada

Limitações do ProcessPlan

As ações automatizadas podem ser confusas e podem não funcionar com todos os campos selecionados, exigindo tentativa e erro

Pode deixar de responder com uma codificação extensa e não possui recursos de salvamento automático, o que dificulta o gerenciamento de automações complexas

Preços do ProcessPlan

Humanos: $29 por mês por usuário

$29 por mês por usuário Robôs: Complemento opcional com preço personalizado

Avaliações de clientes do ProcessPlan

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Próxima matéria

via Próxima matéria O Next Matter é uma plataforma de gerenciamento de processos de negócios para empresas de médio e grande porte que desejam integrar a automação de processos para trabalhos de missão crítica em seus sistemas, incluindo funcionalidades de CRM.

Uma de suas características típicas exemplos de automação de processos de negócios é personalizar e lidar com fluxos de trabalho complexos com amplo controle de permissões, o que aumenta a visibilidade do processo e a eficiência dos negócios.

Não importa se você é uma fintech em rápida expansão ou o próximo gigante do comércio eletrônico, o Next Matter é extremamente útil, pois se integra ao Microsoft Office e fornece relatórios e análises detalhados para melhorar a tomada de decisões e o acompanhamento do desempenho.

Melhores recursos do Next Matter

Integre sua pilha de tecnologia atual com uma API REST personalizada

Personalize os fluxos de trabalho para iniciar, pausar ou terminar com base em eventos de acionamento designados

Atribua etapas de processo únicas ou múltiplas a colaboradores externos, além da atribuição de tarefas usuais para equipes

Limitações do Next Matter

Os processos maiores dentro do sistema sofrem um atraso significativo no carregamento

As integrações são complexas, com pouco material de treinamento, e o suporte é afetado por diferenças de fuso horário, causando atrasos

Preços do Next Matter

Crie seus próprios fluxos de trabalho: US$ 180 por fluxo de trabalho por mês

US$ 180 por fluxo de trabalho por mês A NextMatter cria fluxos de trabalho para você: US$ 300 por fluxo de trabalho por mês

US$ 300 por fluxo de trabalho por mês Preços personalizados

Avaliações de clientes da Next Matter

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

9. VisualCron

via VisualCron O VisualCron é uma ferramenta de integração e automação de fluxo de trabalho do Windows projetada para ajudar as empresas a automatizar processos manuais, como manipulação de dados, agendamento de tarefas, auditoria e muito mais.

Ele permite que você use um agendador de tarefas integrado para criar tarefas, atribuí-las à sua equipe e gerar relatórios para analisar o desempenho. Você também pode classificar arquivos locais ou remotos aplicando filtros com base em pastas, tamanho do arquivo, data e conteúdo.

Melhores recursos do VisualCron

Arraste, clique e crie com uma interface consistente e fácil de aprender

Conecte-se local ou remotamente pela Internet para controlar um servidor VisualCron

Utilizar os protocolos padrão para transferência de arquivos e execução de scripts em diferentes plataformas, como SFTP, SCP e HTTP

Use sua API para integrar o sistema a várias plataformas de terceiros, como SAP, OneDrive, SharePoint e Slack

Limitações do VisualCron

Uma curva de aprendizado acentuada devido a suas vastas combinações de tarefas e variáveis

A compra obrigatória de um plano de suporte para transferências de licenças, mesmo entre servidores, é criticada

Preços do VisualCron

Licença para 1 servidor (Basic): $229 por mês

$229 por mês Licença para 1 servidor (Pro): $249 por mês

$249 por mês Licença de site (Pro): US$ 1.249 por mês

US$ 1.249 por mês Licença por país (Pro): US$ 1.599 por mês

US$ 1.599 por mês Licença mundial (Pro): US$ 1.999 por mês

Avaliações de clientes do VisualCron

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

10. ProcessMaker

via ProcessMaker O ProcessMaker é uma ferramenta de fluxo de trabalho de automação de processos de negócios (BPA) de baixo código para automatizar e implementar fluxos de trabalho corporativos a fim de otimizar a alocação de recursos para trabalhos de missão crítica.

É mais adequado para proprietários de empresas de médio porte, líderes de TI, arquitetos corporativos e engenheiros de software. Você pode obter insights de dados não estruturados com extração e classificação automatizadas de dados.

Você também pode criar facilmente seus próprios modelos usando modelos prontos do Process Modeler ou do software de design de fluxo de trabalho ProcessMaker. Ele se integra a muitas ferramentas, incluindo Typeform, Salesforce, SAP, DocuSign, Microsoft Dynamics 365, etc.

Melhores recursos do ProcessMaker

Crie recibos eletrônicos, cartas, confirmações, faturas e contratos necessários para administrar qualquer negócio com o Document Builder

Crie processos e scripts e traduza-os para vários idiomas em minutos

Acesse os dados, pois ele lhe dá acesso off-line. Sincronize-os mais tarde quando você estiver on-line

Prepare sua pilha de tecnologia para o futuro, integrando-se aos sistemas principais, eliminando silos de dados e aplicativos

Limitações do ProcessMaker

Requer habilidades de programação, especialmente em PHP e JavaScript, para uso prático, o que o torna menos adequado para o desenvolvimento do usuário final

Novas versões podem introduzir bugs e deixar o sistema off-line sem notificação prévia

Preços do ProcessMaker

Plataforma: Preços personalizados

Preços personalizados Pro: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise+: Preços personalizados

Avaliações de clientes do ProcessMaker

G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

4,3/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

Aprimore seu fluxo de trabalho com a melhor plataforma de gerenciamento de processos de negócios

Pesquise e estime como cada alternativa do Tallyfy pode melhorar o seu fluxo de trabalho e tornar a sua equipe ainda mais produtiva. O software certo de automação de processos de negócios ajuda você a tomar decisões confiantes, baseadas em dados, para seus aplicativos de negócios e gerenciamento de fluxo de trabalho.

O ClickUp é a melhor alternativa ao Tallyfy para ajudar você e sua equipe a se concentrarem na colaboração e na criatividade, em vez de se preocuparem com tarefas administrativas. Registre-se no ClickUp gratuitamente para começar.