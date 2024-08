10 alternativas da Softr para criar painéis de projetos em 2024

A visualização de dados é mais do que gráficos sofisticados - é um tradutor, transformando números em um roteiro para o sucesso. Ela revela padrões e tendências ocultos, facilitando as decisões complexas de gerenciamento de projetos.

Não é de surpreender, um estudo realizado pela Bain & Company mostrou que as empresas que usam a visualização de dados para projetos têm cinco vezes mais chances de tomar decisões mais rápidas e três vezes mais chances de executá-las.

Considerando o tempo que essa ferramenta economizará, faz sentido investir em uma ferramenta de painel personalizado sem código para gerenciar seus fases do projeto de forma eficiente. Essas plataformas intuitivas permitem que qualquer pessoa, independentemente de sua formação técnica, crie painéis e relatórios interativos em minutos.

O Softr é uma ferramenta de aplicativo da Web para criar painéis personalizados por meio de seu construtor intuitivo de aplicativos da Web e modelos pré-criados. Embora seja fácil de usar, ele oferece personalização e recursos limitados.

Por isso, estamos aqui para ajudá-lo com algumas recomendações como alternativas ao Softr. Neste artigo, vamos nos aprofundar nos principais recursos de diferentes ferramentas para criar painéis personalizados.

O que você deve procurar nas alternativas ao Softr?

Antes de passarmos às nossas principais alternativas ao Softr, vamos explorar alguns dos principais recursos que você deve procurar em um painel de trabalho personalizado:

Customização: As opções de customização são uma prioridade máxima. Procure por umsoftware de painel de trabalho que possa gerenciar processos ou projetos complexos

As opções de customização são uma prioridade máxima. Procure por umsoftware de painel de trabalho que possa gerenciar processos ou projetos complexos Facilidade de uso: A criação deve ser simples, sem a necessidade de habilidades de codificação. Os painéis devem ser fáceis de usar para garantir a adoção pela sua equipe

A criação deve ser simples, sem a necessidade de habilidades de codificação. Os painéis devem ser fáceis de usar para garantir a adoção pela sua equipe Gerenciamento de projetos: Um painel personalizado deve funcionar principalmente como uma ferramenta de gerenciamento de projetos para que as tarefas sejam concluídas no prazo

Um painel personalizado deve funcionar principalmente como uma ferramenta de gerenciamento de projetos para que as tarefas sejam concluídas no prazo Integração: É útil se o seu painel puder se integrar a outras ferramentas que você usa em seu fluxo de trabalho ou em sua pilha de negócios

É útil se o seu painel puder se integrar a outras ferramentas que você usa em seu fluxo de trabalho ou em sua pilha de negócios Preços: Os planos de preços devem se adequar ao crescimento de suas equipes para acomodar as necessidades de seus projetos em evolução sem comprometer o desempenho

Os planos de preços devem se adequar ao crescimento de suas equipes para acomodar as necessidades de seus projetos em evolução sem comprometer o desempenho Atualizações em tempo real: O painel deve ter atualizações de dados em tempo real para garantir que as informações mais precisas sejam exibidas

O painel deve ter atualizações de dados em tempo real para garantir que as informações mais precisas sejam exibidas Experiência do usuário: Deve ter uma interface visualmente atraente e intuitiva para melhorar a experiência do usuário

Deve ter uma interface visualmente atraente e intuitiva para melhorar a experiência do usuário Segurança: O painel deve ter medidas de segurança robustas para proteger os dados confidenciais do projeto

O painel deve ter medidas de segurança robustas para proteger os dados confidenciais do projeto Níveis de acesso: Deve oferecer diferentes níveis de acesso para acomodar várias funções dentro da equipe

Deve oferecer diferentes níveis de acesso para acomodar várias funções dentro da equipe Relatórios: O painel deve ter a capacidade de gerar relatórios detalhados para uma análise aprofundada do gerenciamento de projetos

As 10 melhores alternativas de Softr para usar em 2024

Descubra as 10 melhores alternativas ao Softr em 2024, selecionadas para atender às suas necessidades. Essas opções de software oferecem uma variedade de recursos, desde o gerenciamento de projetos simplificado até a colaboração sem esforço, para aumentar sua produtividade e eficiência.

1. ClickUp

O ClickUp é um software personalizado ideal painel de controle do projeto devido aos seus recursos de gerenciamento de projetos, colaboração e automação que não exigem habilidades de codificação.

Você obtém visibilidade em tempo real das tarefas, o que facilita a identificação de gargalos, aumenta a produtividade e conclui seus projetos no prazo.

Crie um projeto personalizado Painéis do ClickUp para requisitos específicos do projeto usando campos personalizados e várias exibições para acompanhar o progresso, gerenciar tarefas e colaborar de forma eficaz.

Visualize projetos de forma eficaz com os ClickUp Dashboards

Crie listas de tarefas rapidamente com o Tarefas do ClickUp que preencherá automaticamente os dados nos calendários da sua equipe. A função de arrastar e soltar permite que os gerentes de projeto reorganizem os prazos e definam dependências de tarefas com base em tarefas urgentes.

Visualize, gerencie, atribua e priorize tarefas usando o ClickUp Tasks

Aproveite Automação do ClickUp para simplificar tarefas repetitivas e agilizar fluxos de trabalho.

Seja atribuindo tarefas com base em determinados critérios, atualizando status automaticamente ou enviando notificações para os membros da equipe, use o ClickUp para aumentar a produtividade e ajudar as equipes a se manterem organizadas em relação às suas metas em painéis personalizados.

Esses dashboards garantem as operações funcionem sem problemas e você gerencie todo o seu trabalho em uma única plataforma.

Crie ações automatizadas acionadas por eventos ou condições específicas usando o ClickUp Automation

Melhores recursos do ClickUp

Gerencie tarefas em tempo real para obter melhor visibilidade dos gargalos e aumentar a produtividade

Simplifique os fluxos de trabalho com poderosas opções de automação

Personalize painéis de controle usando modelos específicos do setor e campos personalizados para rastreamento de dados personalizado

Configure seu trabalho para qualquer equipe usandoClickApps para o trabalho gerenciamento, colaboração, organização e geração de relatórios

Visualize projetos em vários formatos, incluindo Lista, Quadro e Calendário, para uma visualização versátilgerenciamento de projetos* Integre-se perfeitamente a ferramentas populares, como Slack, Google Drive e Zapier

Limitações do ClickUp

Há uma curva de aprendizado para recursos avançados

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/usuário por mês

$7/usuário por mês Empresarial: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.400 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.400 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Adalo

via Adalo A Adalo é especializada no desenvolvimento de aplicativos móveis e da Web, permitindo que você crie aplicativos nativos sem código. Com sua interface intuitiva, você pode criar facilmente painéis de projetos personalizados para dispositivos móveis.

A interface amigável da Adalo e a extensa biblioteca de componentes pré-criados permitem que você crie painéis de projetos personalizados com funcionalidade de arrastar e soltar, experiência de aplicativo nativo e funcionalidade off-line opcional.

Você também pode usar o recurso de ações personalizadas da Adalo para acionar ações como o envio de um e-mail e a conexão com APIs. Você também pode usar o Adalo para criar protótipos de aplicativos.

Melhores recursos do Adalo

Otimize os processos de negócios criando ferramentas de comunicação interna e aplicativos de suporte ao cliente

Personalize seu aplicativo (paletas de cores, ícones, logotipos, fontes) para combinar com a identidade de sua marca

Garanta atualizações e sincronização em tempo real em todos os dispositivos

Integre-se perfeitamente a serviços de terceiros, como Mixpanel e Airtable

Limitações do Adalo

Alguns recursos avançados podem exigir soluções alternativas

Suporte limitado a estruturas de dados complexas

Preços do Adalo

Gratuito

Iniciante: $45/mês

$45/mês Profissional: $65/mês

$65/mês Equipe: $200/mês

$200/mês Empresarial: $250/mês

Adalo ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 3,5/5 (20+ avaliações)

3. Planilha de aplicativos

via Google O AppSheet do Google é outra excelente alternativa ao Softr, totalmente integrado ao Google Workspace. O AppSheet oferece suporte ao desenvolvimento de aplicativos orientados por dados, permitindo que você crie aplicativos e painéis que aproveitem estruturas de dados e fluxos de trabalho complexos.

Sua força está na capacidade de criar aplicativos que se integram a diversas fontes de dados, automatizam processos e sincronizam dados em tempo real. O que o torna ainda melhor é o recurso de visualização de dados, que torna seus painéis informativos.

Ative a segurança e a autenticação baseadas em funções quando vários funcionários usarem os painéis.

Melhores recursos do AppSheet

Aproveite a poderosa modelagem de dados para aplicativos complexos

Use bots para automatizar ações, como acionar notificações

Utilize a IA incorporada (Duet AI) para geração inteligente de aplicativos

Habilite a funcionalidade off-line para produtividade ininterrupta

Automatize processos de negócios e fluxos de trabalho complexos com configurações avançadas de bots

Aproveite as fontes de dados, incluindo o Google Analytics, formulários, códigos de barras, locais, assinaturas e fotos

Limitações do AppSheet

Controle limitado sobre a aparência do aplicativo sem codificação

Curva de aprendizado mais acentuada para funcionalidades avançadas

Preços do AppSheet

Inicial: $5/usuário por mês

$5/usuário por mês Core: $10/usuário por mês

$10/usuário por mês Enterprise Standard: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise Plus: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o AppSheet

G2: 4,8/5 (mais de 300 avaliações)

4,8/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

4. Deslizar

via Glide O Glide é a plataforma mais fácil de usar para criar aplicativos móveis e da Web diretamente sem escrever código.

Esses painéis de projetos têm sincronização de dados em tempo real. Com sua interface intuitiva de arrastar e soltar e opções de design personalizáveis, o Glide simplifica a criação de painéis dinâmicos adaptados às necessidades de seu projeto.

Seu painel pode ser facilmente gerenciado com componentes como painéis de configuração e visualizações de dispositivos. Ele também permite a colaboração ao vivo e ajuda a controlar o login e o acesso do usuário para o trabalho baseado em funções.

melhores recursos do #### Glide

Crie fluxos de trabalho complexos para atualizações e tarefas e conecte-os a outras ferramentas

Integre-se sem esforço com o Google Sheets para importar dados comerciais existentes em tempo real

Use seu painel em qualquer dispositivo e em qualquer lugar

Escolha entre mais de 400 modelos para criar e personalizar seus painéis

Limitações do Glide

Integrações limitadas com serviços de terceiros ou acesso a fontes de dados externas

Dependência do Google Sheets para armazenamento de dados

Preços do Glide

Gratuito: Para dois editores com recursos limitados

Para dois editores com recursos limitados Maker: A partir de US$ 60/mês

A partir de US$ 60/mês Equipe: A partir de $125/mês

A partir de $125/mês Business: A partir de $310/mês

Glide ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 500 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 90 avaliações)

5. Noloco

via Noloco A Noloco é outra plataforma que não exige conhecimento de codificação para criar ferramentas internas personalizadas, CRMs e portais de clientes. A Noloco se destaca por sua extensa biblioteca e se concentra no desenvolvimento de aplicativos móveis e da Web, além da criação de painéis.

Ela oferece muitos modelos visualmente impressionantes com opções de personalização para vários setores e casos de uso. Você pode adicionar lógica condicional para automatizar partes do seu fluxo de trabalho.

Melhores recursos da Noloco

Escolha entre oito layouts para exibir seus dados

Garanta atualizações em tempo real e visualização dinâmica

Personalize sem esforço com uma interface de arrastar e soltar

Colabore em tempo real com a sua equipe

Limitações da Noloco

Opções limitadas de personalização avançada

Não está equipado para lidar com grandes conjuntos de dados ou problemas complexos

Preços da Noloco

Iniciante: US$ 49/mês

US$ 49/mês Profissional : $149/mês

: $149/mês Empresarial: $319/mês

Noloco ratings and reviews

G2: 4,9/5 (mais de 20 avaliações)

4,9/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

6. Fluxo da Web

via Fluxo da Web O Webflow é uma plataforma de desenvolvimento e design da Web altamente avançada e com pouco código que lhe concede controle total sobre o design e as interações do seu site.

O Webflow permite que você crie painéis dinâmicos com seu editor visual intuitivo e recursos avançados de CMS. Ele simplifica a criação de painéis de projetos com elementos de design exclusivos adaptados a um domínio personalizado.

Você pode usar o Webflow com ferramentas como o Memberstack para criar recursos como faturamento e cobrança. Você também pode projetar interações baseadas em rolagem e em várias etapas sem escrever código.

Melhores recursos do Webflow

Crie painéis totalmente personalizados com precisão de arrastar e soltar com perfeição de pixels

Utilizar Flexbox e CSS Grid para opções avançadas de layout

Inclui hospedagem e CMS para um gerenciamento perfeito do site

Integração com o Zapier para automatizar fluxos de trabalho

Limitações do Webflow

Suporte limitado para estruturas de banco de dados complexas

Os recursos de back-end são relativamente limitados

Preços do Webflow

**Gratuito

Básico: US$ 18/mês

US$ 18/mês CMS: $29/mês

$29/mês Business: $49/mês

$49/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Webflow

G2: 4,4/5 (mais de 500 avaliações)

4,4/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 200 avaliações)

7. Caspio

via Caspio A Caspio é uma ferramenta escalável de baixo código para criar aplicativos de banco de dados on-line. Você pode arrastar e soltar ou usar ferramentas integradas para integração de dados a fim de criar painéis visualmente atraentes e adaptados aos requisitos específicos do projeto.

A Caspio é especializada no desenvolvimento de aplicativos orientados por banco de dados, o que a torna ideal para aplicativos com requisitos de dados complexos. Ela também ajuda com gráficos e relatórios perspicazes sobre seus painel de controle para aprimorar a tomada de decisões .

Melhores recursos da Caspio

Obtenha visualizações exclusivas de dados em uma única página, de acordo com suas necessidades

Importação fácil deDados de planilhas do Excel e acessar bancos de dados

Crie aplicativos mais rapidamente com a ferramenta de apontar e clicar

Implemente o controle de acesso baseado em funções para aumentar a segurança

Limitações da Caspio

Opções limitadas de personalização do design em comparação com algumas alternativas

Preços mais altos para usuários e armazenamento adicionais

Preços da Caspio

**Gratuito

Iniciante: $50/mês

$50/mês Profissional: $600/mês

$600/mês Empresa: $2250/mês

Caspio ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 100 avaliações)

4,4/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 200 avaliações)

8. Visual Composer/WPBakery

via Visual Composer O WPBakery ou Visual Composer é um construtor de sites de fácil utilização, usado principalmente como um plug-in do WordPress, mas também pode ser usado para criar painéis personalizados.

O Visual Composer simplifica a criação e o design de painéis cativantes para um domínio personalizado. O Visual Composer Hub pode acessar elementos, modelos e complementos.

Os melhores recursos do Visual Composer

Use opções avançadas de design com efeitos de fundo

Criar layouts personalizados com o recurso Theme Builder

Garanta a melhor visualização em qualquer dispositivo com um design responsivo

Amplie a funcionalidade integrando-se a outros plug-ins populares

Limitações do Visual Composer

Opções limitadas de personalização avançada para desenvolvedores

Problemas de compatibilidade com alguns plug-ins de terceiros

Preços do Visual Composer

Único: US$ 49/ano para um site

US$ 49/ano para um site Plus: $99/ano para cinco sites

$99/ano para cinco sites Accelerate: $149/ano para 20 sites

$149/ano para 20 sites Agency: $349/ano para 1000 sites

Visual Composer avaliações e comentários

G2: 4/5 (mais de 20 avaliações)

4/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)

9. Torta de maçã

via Torta de maçã O Appy Pie é uma das ferramentas de IA sem código que transforma um site em um aplicativo. A Appy Pie se concentra no desenvolvimento de aplicativos móveis para vários casos de uso, oferecendo uma interface fácil de usar e uma extensa biblioteca de modelos. É perfeita para projetos que exigem uma abordagem mobile-first.

Você também pode usar as ferramentas de design de IA da Appy Pie para criar gráficos para seu painel. Você pode automatizar fluxos de trabalho e adicionar filtros, mapeamentos de campos e lógica condicional.

A ferramenta também oferece autenticação de dois fatores e criptografia para aumentar a segurança.

Os melhores recursos do Appy Pie

Desenvolva aplicativos sem esforço com uma interface de editor de arrastar e soltar

Explore uma vasta biblioteca de modelos pré-criados e elementos de design

Teste a funcionalidade do aplicativo em tempo real com uma visualização ao vivo

Aprimore os recursos do aplicativo integrando-se a serviços populares, como Google Maps e Shopify

Limitações do Appy Pie

Depende de serviços e fontes de dados de terceiros para determinados recursos e funcionalidades

O desempenho do aplicativo pode variar de acordo com a complexidade e o tamanho

Preços do Appy Pie

Básico: US$ 16/app por mês

US$ 16/app por mês Ouro : $36/app por mês

: $36/app por mês Platinum: $60/app por mês

$60/app por mês Enterprise: Preços personalizados

Appy Pie avaliações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 1300 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 1300 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 100 avaliações)

10. SuiteDash

via SuiteDash O SuiteDash é uma plataforma completa para portais de clientes, gerenciamento de projetos e faturamento. Você pode projetar e personalizar painéis sem esforço a partir de vários widgets, gráficos e módulos pré-criados ou criar componentes personalizados que se ajustem ao restante do seu plano de negócios.

Com o SuiteDash, você pode criar painéis para acompanhar o andamento de projetos, gerenciar relacionamentos com clientes e analisar o desempenho dos negócios, aumentando a produtividade, a colaboração e a tomada de decisões.

Ele funciona como uma plataforma centralizada para gerenciar projetos e interações com clientes.

Melhores recursos do SuiteDash

Comunicação segura e compartilhamento de arquivos com um portal do cliente

Acompanhe tarefas e colabore com sua equipe usando ferramentas de gerenciamento de projetos * Gerencie as finanças de forma eficiente com as funcionalidades de faturamento e cobrança

Personalize a marca com opções de white-labeling

Limitações do SuiteDash

Personalização limitada em comparação com ferramentas especializadas

Problemas ocasionais de desempenho durante os períodos de pico de uso

Preços do SuiteDash

Início: $19/mês

$19/mês Thrive: $49/mês

$49/mês Pinnacle: $99/mês

Classificações e análises do SuiteDash

G2: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

4,8/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

Escolhendo a ferramenta sem código certa

Com inúmeras alternativas de construtores de aplicativos Softr disponíveis em 2024, este é o momento ideal para explorar novas opções. Se você precisa de uma plataforma sem código, de um construtor de aplicativos móveis ou de uma ferramenta abrangente para alcançar seus objetivos, você pode escolher a ferramenta certa metas de gerenciamento de projetos as dez alternativas discutidas neste artigo devem ser capazes de resolver suas necessidades de painel.

Entre os concorrentes, o ClickUp é uma excelente opção, oferecendo versatilidade e funcionalidade. Seus recursos robustos e os recursos de integração perfeita garantem um ajuste harmonioso em seu ecossistema tecnológico existente.

O ClickUp é uma prova de inovação, preenchendo a lacuna entre o design e a produtividade com graça e sem esforço. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!