10 alternativas ao Databox para rastreamento de dados e geração de relatórios em 2024

Você provavelmente já conhece o Databox. E alguns de seus colegas do setor certamente o estão usando para rastreamento de dados, análise incorporada e necessidades de relatórios.

No entanto, apesar de sua utilidade, o Databox pode ser insuficiente ao lidar com tarefas de dados complexas. Ele também não possui recursos avançados de análise e pode ser caro para uso extensivo.

Junte-se a nós e conheça as 10 principais alternativas ao Databox. De interfaces fáceis de usar a recursos avançados de análise preditiva, essas ferramentas de visualização de dados têm algo para todos.

O que você deve procurar nas alternativas ao Databox?

Muitas alternativas ao Databox podem oferecer a funcionalidade e a flexibilidade de que você precisa. Mas quais são os principais recursos que você deve procurar?

Um software de business intelligence realmente moderno e eficiente deve ter:

Interface fácil de usar : Procure ferramentas com uma interface de usuário simples e intuitiva que não exija treinamento extensivo para navegar

: Procure ferramentas com uma interface de usuário simples e intuitiva que não exija treinamento extensivo para navegar Opções de personalização: Priorize as alternativas do Databox que permitem personalizar relatórios e painéis interativos de acordo com suas necessidades específicas e sua marca

Priorize as alternativas do Databox que permitem personalizar relatórios e painéis interativos de acordo com suas necessidades específicas e sua marca Suporte à integração: Considere plataformas que possam se integrar perfeitamente com seu software e fontes de dados existentes, como CRM ou plataformas de automação de marketing

Considere plataformas que possam se integrar perfeitamente com seu software e fontes de dados existentes, como CRM ou plataformas de automação de marketing Diversos formatos de visualização de dados: Seria uma boa ideia selecionar ferramentas que possam combinar dados e apresentá-los de maneiras visualmente atraentes e informativas, incluindo tabelas, gráficos e mapas de calor

Seria uma boa ideia selecionar ferramentas que possam combinar dados e apresentá-los de maneiras visualmente atraentes e informativas, incluindo tabelas, gráficos e mapas de calor Insights em tempo real: Considere alternativas do Databox que ofereçam recursos de rastreamento de dados e relatórios em tempo real, o que pode ser crucial para monitorar campanhas e tomar decisões oportunas

Considere alternativas do Databox que ofereçam recursos de rastreamento de dados e relatórios em tempo real, o que pode ser crucial para monitorar campanhas e tomar decisões oportunas Acessibilidade móvel: Soluções que tenham um aplicativo móvel ou sejam responsivas a dispositivos móveis para acesso em qualquer lugar podem ser preferíveis, permitindo que você se mantenha conectado e informado de qualquer lugar

Soluções que tenham um aplicativo móvel ou sejam responsivas a dispositivos móveis para acesso em qualquer lugar podem ser preferíveis, permitindo que você se mantenha conectado e informado de qualquer lugar Custos flexíveis: As melhores alternativas de Databox se ajustariam ao seu orçamento, levando em conta quaisquer recursos adicionais ou complementos que possam incorrer em custos extras

As melhores alternativas de Databox se ajustariam ao seu orçamento, levando em conta quaisquer recursos adicionais ou complementos que possam incorrer em custos extras Forte suporte ao cliente: Encontre uma alternativa que ofereça suporte confiável ao cliente para ajudá-lo com questões como configuração, solução de problemas e treinamento

As 10 melhores alternativas de Databox para usar em 2024

Agora que sabemos o que procurar em uma alternativa ao Databox, vamos considerar ferramentas que ofereçam alguns ou todos esses recursos.

1. Looker Studio

via Estúdio Looker O Looker Studio (antigo Google Data Studio) faz parte do Looker, uma plataforma de análise e business intelligence (BI) de propriedade do Google Cloud. Ele ajuda você a criar e compartilhar experiências de dados personalizadas, incluindo relatórios e painéis interativos. E você pode fazer tudo isso sem escrever consultas SQL ou usar ferramentas de BI complicadas!

Com o Looker Studio, você pode misturar e combinar dados de todas as suas fontes favoritas, como as plataformas de CRM ou de marketing, para obter uma visão completa da sua empresa.

E a melhor parte? Ele é gratuito, está sempre atualizado e é amplamente personalizável, o que o torna uma das alternativas mais populares ao Databox.

Melhores recursos do Looker Studio

Configure alertas com base em limites de dados específicos e seja notificado instantaneamente em caso de alterações significativas

Colaborar com os membros da equipe e compartilhar facilmente relatórios e painéis

Incorporar relatórios e painéis em outros aplicativos e sites

Obtenha controle de acesso baseado em funções e criptografia para aumentar a segurança dos dados

Explore seus dados com uma ampla gama de visualizações interativas, incluindo tabelas, gráficos e mapas

Limitações do Looker Studio

Pode ser complexo para usuários que não estejam familiarizados com conceitos de modelagem e visualização de dados

Pode não se integrar a todas as suas ferramentas empresariais e plataformas de visualização de dados

Preços do Looker Studio

Looker Studio: Gratuito

Gratuito Looker Studio Pro: US$ 9/mês por usuário, por projeto

Avaliações e resenhas do Looker Studio

G2 :4.4/5 (mais de 400 avaliações)

:4.4/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

2. Observação de métricas

via Observação de métricas O Metrics Watch foi projetado para rastrear e relatar indicadores-chave de desempenho (KPIs) relacionados a métricas de negócios e marketing. Ele ajuda a monitorar o desempenho do seu site, dos canais de mídia social e das campanhas de marketing.

Com seus recursos de rastreamento automatizado e relatórios em tempo real, você pode se manter atualizado sobre suas métricas e tomar decisões informadas para melhorar o desempenho da sua empresa.

O Metrics Watch oferece painéis de controle personalizáveis, relatórios de marketing programados e opções de visualização de dados. Tudo isso torna a análise de seus KPIs muito mais fácil!

Melhores recursos do Metrics Watch

Colete dados de várias fontes, como o Google Analytics, plataformas de mídia social e fontes personalizadas, eliminando de uma vez por todas a entrada manual de dados

Acompanhar os dados de desempenho mais recentes em tempo real

Agende relatórios de marketing para receber atualizações regulares emMétricas de KPI sem precisar verificar a ferramenta manualmente

Exporte dados em vários formatos, como CSV e Excel, para análise posterior ou compartilhamento

limitações do #### Metrics Watch

Ferramenta paga. O custo pode ser uma limitação para empresas menores

Opções de personalização limitadas, especialmente se você precisar de recursos de rastreamento altamente específicos

Preços do Metrics Watch

Inicial: $29/mês

$29/mês Pro: $50/mês

$50/mês Planos Premium: $100/mês

$100/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Metrics Watch

G2 :Não há avaliações suficientes

:Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

3. Anaconda

via Anaconda O Anaconda fornece uma plataforma centralizada de visualização de dados para gerenciar e monitorar pipelines de dados, modelos e fluxos de trabalho de análise. Ele simplifica o gerenciamento de pacotes e ambientes e inclui um assistente de codificação com tecnologia de IA para ajudar no desenvolvimento.

Essa ferramenta de BI também pode rastrear o desempenho e o uso de modelos de aprendizado de máquina para monitorar a precisão do modelo, as métricas de desempenho e os dados usados para treinar e avaliar os modelos.

Com o Anaconda Enterprise, você pode rastrear e monitorar a execução de fluxos de trabalho de análise de dados. Isso inclui o rastreamento da execução de tarefas individuais, as dependências entre as tarefas e o progresso geral do fluxo de trabalho.

Melhores recursos do Anaconda

Documentar e gerenciar metadados (fonte de dados, esquema e estatísticas de uso) para ativos de dados

Obter acesso a milhares de pacotes de ciência de dados e aprendizado de máquina, incluindo soluções de código aberto

Integrar-se com soluções populares de armazenamento de dados, como Hadoop e AWS S3, e estruturas de aprendizado de máquina, como TensorFlow e PyTorch

Lidar com grandes volumes de dados

Limitações do Anaconda

Menos versátil para organizações que usam um conjunto diversificado de plataformas de análise

Recursos limitados em casos de uso de análise avançada ou de nicho

Pode exigir treinamento e investimento adicionais para organizações que ainda não usam produtos Anaconda

Não há versão gratuita

Preços do Anaconda

Empresarial: US$ 50/mês por usuário

US$ 50/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Anaconda ratings and reviews

G2 :4,6/5 (mais de 120 avaliações)

:4,6/5 (mais de 120 avaliações) Capterra:4,7/5 (mais de 70 avaliações)

4. GeckoBoard

via GeckoBoard O Geckoboard é um painel em tempo real que ajuda você a visualizar e analisar dados e métricas importantes da melhor forma para você.

Ele também oferece widgets que exibem os dados mais essenciais de aplicativos como o Google Analytics e o Salesforce, como gráficos, tabelas e texto. Você pode compartilhar esses painéis com membros da equipe e vários clientes, facilitando o monitoramento do desempenho e o acompanhamento do progresso.

Como uma das alternativas mais simples do Databox, o Geckoboard é fácil de usar. Ele atualiza automaticamente os dados em tempo real, fornecendo as informações mais atualizadas. Esse Software de KPI permite até mesmo filtrar dados; agora, você pode se concentrar em subconjuntos específicos de informações.

Melhores recursos do GeckoBoard

Escolha entre uma variedade de temas, layouts e esquemas de cores para personalizar a aparência dos painéis de dados

Defina permissões para os dados de modo que somente usuários autorizados possam acessar informações confidenciais

Visualizar dados históricos para rastrear tendências ao longo do tempo

Limitações do GeckoBoard

Fontes de dados personalizadas podem exigir programação adicional e conhecimento técnico para transformações complexas de dados

Tem um limite para a quantidade de dados que podem ser exibidos em um único widget

Não há versão gratuita

Preços do GeckoBoard

Essencial: US$ 49/mês

US$ 49/mês Pro: $99/mês

$99/mês Escala: $699/mês

GeckoBoard avaliações e comentários

G2 :4,3/5 (mais de 40 avaliações)

:4,3/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

5. Whatagraph

via Que parágrafo O Whatagraph é uma ferramenta abrangente e fácil de usar ferramenta de relatório de clientes projetada para simplificar a visualização e a análise de dados para campanhas de marketing digital. Oferece muitos recursos, incluindo modelos personalizáveis, rastreamento de dados em tempo real e geração automática de relatórios.

Com sua interface intuitiva, você pode criar facilmente relatórios de marketing visualmente atraentes que mostram as principais métricas de desempenho em vários canais, como mídia social e marketing por e-mail.

A Whatagraph também se integra a plataformas populares como Google Ads, Google Analytics, Facebook Ads e Instagram Insights, o que a torna uma ferramenta versátil para profissionais de marketing.

Melhores recursos do Whatagraph

Personalizar modelos e gerar relatórios de marketing personalizados

Rastreie dados em tempo real para obter insights atualizados

Gerar relatórios automaticamente para economizar tempo

Integrar dados de plataformas de marketing populares

Trabalhe rapidamente e sem interrupções com sua interface amigável

Limitações da Whatagraph

Falta de análises comerciais avançadas

Suporte limitado a determinadas fontes de dados

O preço pode não ser adequado para pequenas empresas ou profissionais de marketing individuais

Preços da Whatagraph

Essencial: $249/mês (cobrado anualmente)

$249/mês (cobrado anualmente) Avançado: US$ 499/mês (cobrado anualmente)

US$ 499/mês (cobrado anualmente) Custom: Preços personalizados

Avaliações e críticas da Whatagraph

G2 :4,5/5 (260+ avaliações)

:4,5/5 (260+ avaliações) Capterra: 4.4/5 (80+ avaliações)

6. Klipfolio Powermetrics

via Klipfolio Powermetrics O Klipfolio PowerMetrics é uma ferramenta de BI e visualização de dados baseada na nuvem que permite criar painéis e relatórios personalizados a partir de seus dados.

Ele oferece uma ampla gama de conectores de dados, incluindo Google Analytics, Salesforce e MySQL, para ajudá-lo a integrar suas fontes de dados.

Essa ferramenta de gerenciamento de dados também oferece uma biblioteca de modelos de painéis e widgets pré-criados, facilitando o início das atividades.

O Klipfolio PowerMetrics foi projetado para empresas de todos os tamanhos e pode ser usado em vários setores. Eles oferecem uma avaliação gratuita e planos de assinatura com preços baseados no número de usuários e fontes de dados.

Os melhores recursos do Klipfolio Powermetric

Escolha entre uma variedade de tipos de gráficos, incluindo gráficos de linhas, gráficos de barras e gráficos de pizza

Visualize seus dados em tempo real para tomar decisões informadas com base nas informações mais atualizadas

Compartilhe seus painéis e relatórios com os membros da equipe

Manipule seus dados usando fórmulas e cálculos para uma análise de dados flexível

Compile dados de várias fontes por meio de integrações com dbt, Snowflake, Google Analytics, Hubspot, etc.

Limitações do Klipfolio Powermetrics

Não possui recursos avançados de transformação de dados

Os novos usuários consideram essa ferramenta complexa

O modelo de preços pode ser mais alto para organizações maiores

Preços do Klipfolio Powermetrics

**Gratuito

Padrão: $300/mês

$300/mês Personalizado: $800/mês (cobrado anualmente)

Klipfolio Powermetrics ratings and reviews

G2 :4,5/5 (mais de 250 avaliações)

:4,5/5 (mais de 250 avaliações) Capterra:4,7/5 (mais de 180 avaliações)

7. AgencyAnalytics

via AgencyAnalytics O AgencyAnalytics é uma plataforma de marketing abrangente, projetada especificamente para profissionais de marketing digital que precisam de ferramentas robustas para rastrear e relatar dados de campanhas com eficiência.

Essa plataforma de visualização de dados oferece um conjunto integrado de recursos que suportam SEO, PPC, mídia social, marketing por e-mail e relatórios personalizáveis.

O AgencyAnalytics se destaca como um ferramenta de relatórios por sua interface e recursos fáceis de usar.

Você pode extrair dados e criar relatórios personalizados para os clientes, demonstrando facilmente o valor dos seus serviços e fornecendo insights detalhados sobre o desempenho da campanha.

O AgencyAnalytics está entre as alternativas preferidas do Databox para agências de marketing, freelancers e equipes internas de marketing que buscam otimizar o fluxo de trabalho e realizar campanhas bem-sucedidas.

Melhores recursos do AgencyAnalytics

Crie painéis personalizados para acompanhar o desempenho da campanha em tempo real

Monitorar classificações de palavras-chave, backlinks e integridade de SEO na página

Acompanhe o desempenho dos anúncios, gerencie orçamentos e realize pesquisas de palavras-chave

Agende postagens, acompanhe o envolvimento e analise as percepções do público

Segmentar públicos, monitorar o desempenho da campanha e rastrear o envolvimento com e-mails

Crie relatórios personalizados para clientes com dados de várias plataformas

Limitações do AgencyAnalytics

Não oferece recursos avançados de escuta social, que podem ser necessários para alguns usuários

Recursos e capacidades extensos podem ser excessivos para iniciantes

Alguns recursos, como relatórios de marca branca e de campanhas cruzadas, só estão disponíveis nos níveis de preços mais altos

AgencyAnalytics preços

Freelancer: $12/mês por campanha de cliente

$12/mês por campanha de cliente Agência: US$ 18/mês por campanha de cliente

US$ 18/mês por campanha de cliente Empresa: Preços personalizados

Preços personalizados O Keyword Rank Tracker é opcional e custa US$ 50 a mais por mês

Classificações e resenhas da AgencyAnalytics

G2 : 4.7/5 (277 avaliações)

: 4.7/5 (277 avaliações) Capterra:4.8/5 (113 avaliações)

8. Cyfe

via Cyfe O Cyfe é um aplicativo de painel de negócios tudo-em-um que ajuda a monitorar e analisar dados de várias fontes em um único painel em tempo real.

Independentemente de você estar monitorando o engajamento nas mídias sociais, as métricas de vendas ou a análise do site, o Cyfe lhe dá o poder de criar painéis personalizados com widgets que exibem as informações de que você precisa em um piscar de olhos.

Além disso, com alertas e relatórios automatizados, você pode ficar por dentro de mudanças importantes sem precisar ficar verificando constantemente.

Melhores recursos do Cyfe

Acompanhe todas as métricas importantes do seu negócio em um só lugar

Aprofunde-se em seus dados com painéis personalizados com gráficos e diagramas customizados

Configure alertas e relatórios para se manter informado

Conecte-se a mais de 100 serviços e aplicativos populares para importar dados sem esforço

Compartilhe painéis incorporáveis com sua equipe ou clientes para uma colaboração perfeita

Mantenha seus dados seguros com criptografia SSL segura e controles de acesso de usuários

Limitações do Cyfe

Opções limitadas de visualização de dados

Curva de aprendizado acentuada para recursos avançados

Preços do Cyfe

Inicial: $19/mês

$19/mês Padrão: $29/mês

$29/mês Pro: $49/mês

$49/mês Premier: $89/mês

$89/mês Agência: A partir de $150/mês

Cyfe ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (mais de 60 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 60 avaliações) Capterra:4.6/5 (mais de 70 avaliações)

9. DashThis

via DashThis O DashThis é uma ferramenta poderosa para simplificar seus relatórios de marketing digital. Com sua interface amigável, você pode criar facilmente painéis personalizados que rastreiam e analisam seus esforços de marketing.

Se estiver usando o Google Analytics, o Facebook Ads ou outras fontes de dados, essa plataforma de visualização de dados integra perfeitamente os dados dessas e de muitas outras plataformas para oferecer uma visão abrangente do seu desempenho.

É possível personalizar relatórios com widgets de arrastar e soltar, compartilhá-los com sua equipe ou clientes e até mesmo programar atualizações automáticas por e-mail.

DashThis melhores recursos

Crie painéis personalizados e visualmente agradáveis com widgets de várias fontes de dados

Consolidar dados do Google Analytics, Facebook Ads e muito mais

Agende atualizações por e-mail e envie relatórios automaticamente

Crie relatórios de marca branca com sua marca

Comece rapidamente com modelos predefinidos para relatórios padrão

Compartilhe relatórios nos formatos PDF, Excel ou CSV

Limitações do DashThis

Atraso no processamento de fontes de dados externas

Opções limitadas de exportação e formatação de relatórios

Preços do DashThis

Individual: $49/mês

$49/mês Profissional: $149/mês

$149/mês Empresarial: $289/mês

$289/mês Padrão: $449/mês

DashThis classificações e comentários

G2 :4.8/5 (mais de 70 avaliações)

:4.8/5 (mais de 70 avaliações) Capterra:4.4/5 (20+ avaliações)

10. Bloco de dados

via Bloco de dados O Datapad foi projetado para simplificar a criação, a visualização e o compartilhamento de análises de dados sem codificação.

Sua interface intuitiva de arrastar e soltar permite que você manipule e visualize seus dados sem esforço. Não importa se você está trabalhando com planilhas, bancos de dados ou APIs, o Datapad tem tudo o que você precisa.

Essa ferramenta de visualização de dados oferece recursos robustos de colaboração e integração perfeita com outras ferramentas, como GitHub e Slack.

Melhores recursos do Datapad

Analise conjuntos de dados complexos com facilidade usando uma interface intuitiva de arrastar e soltar

Crie visualizações impressionantes que dão vida aos seus dados e facilitam a compreensão

Colabore perfeitamente com a sua equipe, permitindo que vários usuários trabalhem no mesmo projeto simultaneamente

Proteja suas informações confidenciais com recursos como controle de acesso baseado em funções e criptografia de dados

Use recursos avançados de análise, como modelagem preditiva e aprendizado de máquina, para obter insights mais profundos dos seus dados

Limitações do Datapad

As opções de visualização têm personalização limitada em comparação com outras plataformas, o que pode dificultar os usuários com necessidades específicas de design

Os usuários podem encontrar problemas de compatibilidade com determinados formatos de arquivo ou estruturas de dados

Preços do Datapad

Gratuito

Padrão: $30/mês

$30/mês Empresarial: US$ 100/mês

Datapad ratings and reviews

G2 :4.2/5 (20+ avaliações)

:4.2/5 (20+ avaliações) Capterra:Não há avaliações suficientes

Outras ferramentas de gerenciamento de dados

Agora você já conhece as melhores alternativas ao Databox se estiver procurando uma ferramenta de visualização de dados pura. Mas e quanto a outras ferramentas que podem monitorar o progresso em tempo real e fornecer insights profundos sobre o seu projeto, oferecendo muito mais?

Embora possa não ter os recursos para registrar e integrar dados (ainda não), o ClickUp é uma excelente solução de gerenciamento de dados para empresas de todos os tamanhos. Com dashboards personalizáveis do ClickUp você pode gerenciar e compartilhar facilmente a análise de dados em sua organização ou equipe.

Monitore seu desempenho de vendas, a receita gerada, a atividade do pipeline e muito mais com relatórios e painéis personalizados no ClickUp Dashboards do ClickUp combinam relatórios de várias fontes, como Google Analytics, HubSpot, Salesforce e outras ferramentas, todos atualizados em tempo real. Esse nível de visibilidade permite que você se mantenha informado sobre o desempenho da campanha, o progresso do pipeline de vendas e kPIs do projeto sem demora.

Selecione entre mais de 100 automações do ClickUp Automation para otimizar fluxos de trabalho, tarefas de rotina, transferências de projetos e muito mais

Além disso, o recurso de automação do ClickUp é inestimável para notificações proativas. Você pode configurar alertas para desvios nas métricas ou quando os limites predefinidos estiverem sendo ultrapassados. Por exemplo, se suas taxas de conversão caírem inesperadamente ou se houver um aumento repentino nas consultas dos clientes, o ClickUp poderá notificar automaticamente as equipes relevantes, permitindo que você resolva os problemas imediatamente e mantenha a consistência do desempenho.

As integrações desempenham um papel significativo no apelo do ClickUp, especialmente para os profissionais de vendas e marketing. Você pode conectar perfeitamente o ClickUp a ferramentas importantes como HubSpot, Google Sheets, Slack, Salesforce, Calendly e Tableau. Essa integração simplifica o fluxo de dados e a colaboração entre as equipes, melhorando a eficiência e reduzindo os erros de entrada manual de dados.

Com Modelo de relatório do ClickUp Analytics você obterá os insights de que precisa para acompanhar seu progresso e tomar decisões mais inteligentes - tudo em um só lugar!

Mas isso não é tudo. O ClickUp também oferece recursos personalizáveis de relatórios e análises. Você pode criar relatórios personalizados adaptados às suas necessidades específicas, sejam eles relatórios de desempenho, análise de ROI ou projeções de previsão. Esse nível de personalização permite que você obtenha insights acionáveis e tome decisões orientadas por dados que impulsionam o crescimento estratégico.

E a melhor parte? O ClickUp oferece espaços de trabalho colaborativos e funcionalidades de gerenciamento de tarefas. As equipes de vendas e marketing podem colaborar em projetos, atribuir tarefas, definir prazos e acompanhar o progresso no ClickUp. Esse ambiente coeso promove o trabalho em equipe, melhora a produtividade e garante o alinhamento com as metas organizacionais.

Melhores recursos do ClickUp

Personalize seu painel com widgets personalizados, layouts eTipos de gráficos do ClickUp para análise e organização eficientes dos dados. Use filtros para se concentrar em pontos de dados específicos e classifique-os de forma a facilitar a análise de categorias para identificar tendências

com widgets personalizados, layouts eTipos de gráficos do ClickUp para análise e organização eficientes dos dados. Use filtros para se concentrar em pontos de dados específicos e classifique-os de forma a facilitar a análise de categorias para identificar tendências Mantenha-se informado em qualquer lugar com acesso móvel. Visualize e interaja com seus painéis em qualquer dispositivo para que você esteja sempre atualizado, não importa onde esteja. Além disso, não há necessidade de atualizar ou atualizar manualmente; os ClickUp Dashboards exibem automaticamente os dados em tempo real

Veja as mais de 15 visualizações no ClickUp para personalizar o fluxo de trabalho de dados de acordo com suas necessidades

Escolha entre um conjunto diversificado de **Visualizações do ClickUp , cada uma oferecendo vantagens exclusivas. A visualização List ajuda no gerenciamento detalhado de tarefas, enquanto a visualização Board oferece uma representação visual das tarefas. A visualização Calendar ajuda a rastrear prazos e eventos cronologicamente, fornecendo uma visão geral clara das tarefas agendadas e datas importantes

**Visualizações do ClickUp , cada uma oferecendo vantagens exclusivas. A visualização List ajuda no gerenciamento detalhado de tarefas, enquanto a visualização Board oferece uma representação visual das tarefas. A visualização Calendar ajuda a rastrear prazos e eventos cronologicamente, fornecendo uma visão geral clara das tarefas agendadas e datas importantes Extraia dados de fontes como HubSpot, Google Sheets, Slack, Salesforce, Calendly e Tableau. Os robustos recursos de integração do ClickUp ajudam a centralizar os dados e a otimizar seu fluxo de trabalho

como HubSpot, Google Sheets, Slack, Salesforce, Calendly e Tableau. Os robustos recursos de integração do ClickUp ajudam a centralizar os dados e a otimizar seu fluxo de trabalho Compartilhe facilmente seus painéis com as partes interessadas ou colaboradores. Exporte seu painel nos formatos PDF ou CSV ou compartilhe um link para fornecer acesso a outras pessoas

com as partes interessadas ou colaboradores. Exporte seu painel nos formatos PDF ou CSV ou compartilhe um link para fornecer acesso a outras pessoas Configure gatilhos e ações para economizar tempo e otimizar seu fluxo de trabalho. Automatize tarefas repetitivas ou notificações com base em condições predefinidas

Limitações do ClickUp

Acostumar-se a todas as funcionalidades pode levar algum tempo. Mas, depois que os usuários se familiarizarem, poderão aproveitar facilmente todos os recursos da ferramenta

Alguns usuários podem achar que não precisam ou não usam todos os recursos disponíveis no ClickUp, o que pode levar a uma sensação de complexidade para aqueles que preferem uma abordagem mais simples. No entanto, o ClickUp permite que os usuários personalizem seu espaço de trabalho para se concentrar nos recursos mais importantes para eles

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Business: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa:Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços *ClickUp Brain: Disponível para todos os planos pagos a US$ 5 por membro do Workspace por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.200 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 4.000 avaliações)

Relacionados: Ferramentas populares de mapeamento de processos para experimentar hoje

Atualize seu business intelligence com a ferramenta certa

Há várias alternativas do Databox para rastrear e gerar relatórios de dados. Você pode selecionar a ferramenta de gerenciamento de dados mais adequada considerando a facilidade de uso, a personalização, as integrações disponíveis, as opções de visualização, o rastreamento em tempo real, os preços e o suporte ao cliente.

A plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp oferece muito mais do que relatórios e rastreamento de dados em tempo real. Ela oferece uma interface fácil de usar, painéis interativos e visualmente atraentes, integração perfeita com várias ferramentas e preços competitivos.

Agora, acrescente a tudo isso um processo de suporte ao cliente de alto nível! Se você deseja levar os recursos de BI da sua empresa para o próximo nível, experimente o ClickUp !