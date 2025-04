ClickUp nomeada para a lista anual da Fast Company das empresas mais inovadoras do mundo de 2025

ClickUp se junta à Nvidia, YouTube, Taco Bell e outros

San Diego, Califórnia - 19 de março de 2024 - ClickUp , a plataforma de produtividade que reúne o trabalho em um só lugar, foi nomeada para a prestigiada lista da Fast Company das Empresas Mais Inovadoras do Mundo de 2024.

A lista deste ano destaca as empresas que estão moldando o setor e a cultura por meio de suas inovações. Essas organizações estão definindo novos padrões e alcançando marcos notáveis em todos os setores da economia. Juntamente com as 50 empresas mais inovadoras do mundo, a Fast Company reconhece 606 organizações em 58 setores e regiões.

"É incrível ser reconhecido no Top 10 da categoria Workplace dessa prestigiada lista pelo segundo ano consecutivo!", disse Zeb Evans, CEO e fundador da ClickUp. "Estamos dobrando a inovação em 2024 e no caminho certo para atingir vários marcos em nossa jornada para nos tornarmos o Everything App for Work. No início deste ano, lançamos o ClickUp Brain, a primeira rede neural de IA para o trabalho. O ClickUp Brain é a primeira oferta de IA que extrai conhecimento de todo o espaço de trabalho de uma organização para eliminar o trabalho sobre o trabalho e economizar o tempo das pessoas. O tempo é o nosso recurso mais precioso e somos apaixonados por devolvê-lo aos nossos clientes."

The World's Most Innovative Companies é a franquia de marca registrada da Fast Company e um de seus esforços editoriais mais esperados do ano.

os editores e redatores da Fast Company identificaram as empresas que estão impulsionando o progresso em todo o mundo e em todos os setores, avaliando milhares de inscrições por meio de um processo de candidatura competitivo. O resultado é um guia de inovação que abrange todo o globo, desde startups em estágio inicial até algumas das empresas mais valiosas do mundo. o pacote Most Innovative Companies da Fast Company está disponível online bem como no aplicativo via iTunes, e nas bancas de jornal a partir de 26 de março. A hashtag é #FCMostInnovative.

"Nossa lista das empresas mais inovadoras é uma visão abrangente da economia da inovação e um retrato das tendências de negócios que definiram o ano", disse o editor-chefe da Fast Company, Brendan Vaughan. "Vimos inovações extraordinárias em todos os setores em 2023, mas também vimos alguns padrões claros: a crescente pegada e o impacto da IA, o retorno triunfante dos eventos ao vivo e grandes avanços na tecnologia climática. Enfrentamos desafios assustadores em muitas frentes, mas as soluções que celebramos no MIC me dão muita esperança em relação ao futuro."

Esse reconhecimento mais recente vem na esteira de vários prêmios e honrarias para a ClickUp. A empresa também foi nomeada uma Inc Power Partner e um dos Melhores empregadores de start-ups das Américas da Forbes em 2024 . A empresa também foi nomeada a número 1 em várias categorias do G2, incluindo Gerenciamento de Projetos e Portfólio, Gerenciamento de Trabalho e Colaboração em Projetos.

SOBRE O CLICKUP

O ClickUp é a única plataforma de produtividade completa do mundo que se adapta à maneira como as pessoas querem trabalhar. Ela substitui todas as ferramentas individuais de produtividade no local de trabalho por uma plataforma única e unificada que inclui IA, gerenciamento de projetos, colaboração de documentos, quadros brancos, planilhas e metas. Fundada em 2017 e sediada em San Diego, a ClickUp tem a missão de tornar o mundo mais produtivo. Como uma das empresas de SaaS de crescimento mais rápido do mundo, a ClickUp ajudou mais de 10 milhões de usuários e 2 milhões de equipes a levar uma vida mais produtiva e a economizar pelo menos um dia por semana. Para saber mais, visite www.clickup.com

.

SOBRE A FAST COMPANY

a Fast Company é a única marca de mídia totalmente dedicada à interseção vital de negócios, inovação e design, envolvendo os líderes, as empresas e os pensadores mais influentes sobre o futuro dos negócios. Com sede na cidade de Nova York, a Fast Company é publicada pela Mansueto Ventures LLC, juntamente com nossa publicação irmã Inc., e pode ser encontrada on-line em www.fastcompany.com

