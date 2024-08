10 alternativas ao RemNote para fazer anotações com eficiência em 2024

O RemNote é uma ferramenta de anotações conhecida por seu recurso exclusivo de criar flashcards a partir de anotações. Ele ajuda você a fazer anotações e memorizá-las. Ele também mostra os flashcards corretamente para garantir que você retenha as informações por mais tempo.

Embora seja excelente para estudantes, existem alternativas ao RemNote que são mais adequadas para várias finalidades comerciais.

Se você deseja mais recursos ou está explorando casualmente outras opções, confira nossa lista das principais alternativas ao RemNote.

Compare seus recursos, limitações e preços para fazer uma escolha informada.

O que você deve procurar nas alternativas ao RemNote?

Aqui estão os fatores que você deve considerar ao comparar as alternativas do RemNote:

Facilidade de fazer anotações : As melhores alternativas ao RemNote permitem que você capture ideias em qualquer lugar, a qualquer momento. Se você estiver navegando on-line e quiser salvar uma página ou gravar notas de áudio, ele deve ser capaz de capturar suas anotações facilmente

: As melhores alternativas ao RemNote permitem que você capture ideias em qualquer lugar, a qualquer momento. Se você estiver navegando on-line e quiser salvar uma página ou gravar notas de áudio, ele deve ser capaz de capturar suas anotações facilmente Organização e pesquisa de notas : Escolha ferramentas que ofereçam um sistema organizacional fácil para gerenciar suas anotações e acessá-las facilmente. Procure ferramentas que ofereçam opções de pesquisa fáceis e organização visual das anotações usando links, gráficos etc.

: Escolha ferramentas que ofereçam um sistema organizacional fácil para gerenciar suas anotações e acessá-las facilmente. Procure ferramentas que ofereçam opções de pesquisa fáceis e organização visual das anotações usando links, gráficos etc. Colaboração e compartilhamento : Quanto mais fácil for para você compartilhar suas anotações com outras pessoas e buscar a opinião delas, melhor será para você. Escolha alternativas ao RemNote que ofereçam recursos robustos de colaboração

: Quanto mais fácil for para você compartilhar suas anotações com outras pessoas e buscar a opinião delas, melhor será para você. Escolha alternativas ao RemNote que ofereçam recursos robustos de colaboração Interface do usuário e navegação : Escolha uma alternativa ao RemNote que tenha uma interface intuitiva e fácil de navegar, que qualquer pessoa possa usar sem treinamento prévio

: Escolha uma alternativa ao RemNote que tenha uma interface intuitiva e fácil de navegar, que qualquer pessoa possa usar sem treinamento prévio Integrações : Escolha aplicativos que ofereçam integrações nativas perfeitas com outras ferramentas para adicionar mais recursos e funcionalidades

: Escolha aplicativos que ofereçam integrações nativas perfeitas com outras ferramentas para adicionar mais recursos e funcionalidades Opções de exportação de dados : As ferramentas de anotações devem facilitar o download e o compartilhamento de anotações. Escolha aplicativos que ofereçam opções fáceis de exportação de dados

: As ferramentas de anotações devem facilitar o download e o compartilhamento de anotações. Escolha aplicativos que ofereçam opções fáceis de exportação de dados Preço: Por fim, verifique se a ferramenta cabe no seu orçamento e oferece todos os recursos essenciais de que você precisa

As 10 melhores alternativas ao RemNote para usar em 2024

Aqui estão nossas dez principais alternativas ao RemNote para você escolher.

1.

ClickUp O ClickUp oferece várias ferramentas e recursos que rivalizam com os recursos de tomada de notas do RemNote. O Bloco de notas do ClickUp é simples, mas eficaz. Ela tem uma interface amigável e navegação fácil para facilitar a tomada de notas pelos usuários. Use-o para fazer anotações rapidamente em qualquer lugar, formatá-las como quiser e organizá-las para referência futura.

Faça anotações rapidamente, organize-as e transforme-as em tarefas usando o ClickUp Notepad

A melhor parte é que ele permite que você converta suas anotações em tarefas com um clique. Ele também permite que você acesse suas anotações em um navegador e em aplicativos móveis. Deseja verificar as alterações que você fez no passado? Você também pode fazer isso!

Outra maneira de fazer anotações no ClickUp é usar Documentos do ClickUp . É uma ferramenta de criação de documentos simples e colaborativa, como o Google Docs, com opções avançadas de formatação e estilo.

_Use opções de formatação avançada e comandos de barra para formatar o conteúdo no ClickUp Docs

Use-o para fazer anotações ou criar listas de verificação e compartilhá-las com sua equipe.

Precisa de ajuda para criar anotações ou resumir blocos de texto longos? Cérebro ClickUp pode ajudar. Esse Ferramenta de escrita de IA gerará resumos automáticos do projeto e enviará atualizações oportunas do projeto. O ClickUp Brain criará notas e resumos de reuniões automatizados se você precisar de atas de reuniões consolidadas.

Crie resumos automatizados de tópicos usando o ClickUp AI

No geral, o ClickUp é o melhor aplicativo de anotações e uma alternativa digna do RemNote, fornecendo uma solução completa de criação e organização de anotações para gerenciar projetos.

Melhores recursos do ClickUp

UsoFerramentas de IA para anotações de reuniões e resumos

Aproveite as opções de compartilhamento fácil para o Bloco de Notas e o Docs

Colabore com sua equipe em anotações e documentos com histórico de rastreamento de versões seguro

Aproveite a interface fácil de usar e os recursos de anotações rápidas

Use a opção de converter notas em tarefas rastreáveis

Vá além do registro de notas e use também os recursos de gerenciamento de projetos

Limitações do ClickUp

Os usuários de primeira viagem levam algum tempo para dominar todos os seus inúmeros recursos e ferramentas

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por mês por usuário

: uS$ 7 por mês por usuário Business : $12 por mês por usuário

: $12 por mês por usuário Empresa : Preços personalizados

: Preços personalizados ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.386 avaliações)

: 4.7/5 (9.386 avaliações) Capterra: 4.7/5 (4.013 avaliações)

2. TiddlyWiki

via TiddlyWiki O TiddlyWiki é uma ferramenta de anotações exclusiva e não linear que permite organizar informações complexas de forma simples.

Ela é bem diferente dos aplicativos tradicionais de anotações. Ele permite que você crie "tiddlers", que são unidades individuais de conteúdo que você pode vincular, marcar e organizar de várias maneiras.

Use-o para criar uma página de anotações no estilo da Wikipedia, em que o conteúdo é conectado por meio de hiperlinks e tags.

É uma solução de software de código aberto e de uso gratuito. Use uma conta on-line ou faça o download em seu dispositivo Windows, Mac ou Linux.

Melhores recursos do TiddlyWiki

Use seus recursos avançados de edição de texto

Obtenha ótimas opções de personalização para customizar a interface do usuário

Altere o idioma facilmente usando plug-ins

Adicione tags e pesquise facilmente por notas

Acesse-o em uma ampla variedade de dispositivos e plataformas

Rastreie as alterações com a ajuda do histórico de versões

Limitações do TiddlyWiki

Requer muito esforço inicial para entender seus recursos, apesar dos guias e tutoriais

Oferece recursos de colaboração limitados em comparação com outras alternativas do RemNote

Oferece uma experiência de usuário ruim e não funciona bem em dispositivos móveis

Preço do TiddlyWiki

**Gratuito

Classificações e resenhas do TiddlyWiki

G2 : Não disponível

: Não disponível Capterra: Não disponível

3. Noção

via Notion O Notion é um aplicativo de produtividade que oferece vários recursos além do simples registro de anotações. Ele fornece um espaço de trabalho conectado para colaborar com os membros da equipe e gerenciar tarefas.

Use-o para criar documentos, listas de tarefas ou wikis ou gerenciar suas tarefas ou projetos. Ele oferece várias visualizações para organizar as informações, como visualizações de calendário, quadro e linha do tempo.

O Notion tem um enorme mercado de modelos, tanto gratuitos quanto pagos. Os usuários do aplicativo também criam e vendem modelos personalizáveis para vários casos de uso.

No geral, é um aplicativo de anotações fácil de usar e intuitivo e uma das melhores alternativas ao RemNote.

Melhores recursos do Notion

Use sua ampla variedade de modelos personalizáveis e predefinidos

Organize todos os seus dados de várias maneiras, como visualizações de tabela, quadro e calendário

Aproveite seus recursos robustos e avançados de edição de texto

Adicione recursos visuais e outros formatos de conteúdo

Compartilhe notas, atribua tarefas ou deixe comentários para melhorar a colaboração

Use recursos como páginas aninhadas, tags, filtros e bancos de dados vinculados

Limitações de movimento

Tem uma curva de aprendizado acentuada para recursos avançados

Oferece uma experiência ruim com aplicativos móveis

Leva tempo para instalar e configurar o espaço de trabalho inicialmente

Preço de promoção

Gratuito

Mais : uS$ 10 por mês

: uS$ 10 por mês Business : $18 por mês

: $18 por mês Enterprise : Preços personalizados

: Preços personalizados O Notion AI está disponível separadamente por US$ 10 por membro por mês

Classificações e avaliações do Notion

G2 : 4.7/5 (5.060 avaliações)

: 4.7/5 (5.060 avaliações) Capterra: 4.7/5 (2.057 avaliações)

4. Coda

via Coda

O Coda é um espaço de trabalho colaborativo completo que combina recursos de gerenciamento de projetos e aplicativos de anotações .

Ele combina os recursos e a funcionalidade de documentos, planilhas e bancos de dados em uma plataforma integrada. Oferece ferramentas avançadas de edição de texto, opções para inserção de imagens e conteúdo multimídia e opções de colaboração.

Melhores recursos do Coda

Organize o conteúdo em páginas com aninhamento infinito

Escolha entre vários modelos pré-construídos e prontos para uso

Faça uso de mais de 600 integrações nativas com vários aplicativos e ferramentas

Adicione conteúdo multimídia com facilidade e use a edição de rich text

Acesse-o em vários dispositivos e plataformas

Limitações do Coda

Apresenta atrasos e falhas ocasionais

Os usuários acham que ele não tem uma interface de usuário intuitiva

Cobra relativamente mais do que outras alternativas do RemNote

Preço do Coda

Gratuito

Pro : uS$ 12 por mês por Doc Maker; os editores podem editar gratuitamente

: uS$ 12 por mês por Doc Maker; os editores podem editar gratuitamente Equipe : uS$ 36 por mês por Doc Maker; os editores podem editar gratuitamente

: uS$ 36 por mês por Doc Maker; os editores podem editar gratuitamente Empresarial: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Coda

G2 : 4.7/5 (422 avaliações)

: 4.7/5 (422 avaliações) Capterra: 4.6/5 (88 avaliações)

5. Obsidiana

via Obsidian O Obsidian é um aplicativo para escrever e fazer anotações que é uma excelente alternativa ao RemNote. Ele é perfeito para capturar, organizar e conectar ideias relacionadas.

Baixe o aplicativo em seu desktop ou em dispositivos móveis. Ele permite que você acesse suas anotações on-line e off-line.

O Obsidian permite que você capture, organize e conecte facilmente ideias relacionadas usando links e gráficos. Também permite que você transforme suas anotações em Wikis, em um banco de dados de conhecimento ou em qualquer outro tipo de documentação.

Melhores recursos da Obsidian

Integre-se a centenas de plug-ins e aplicativos para obter funcionalidade aprimorada

Acesse-o em várias plataformas e dispositivos

Acompanhe o histórico de versões e as alterações em suas anotações

Use a exibição de gráfico para visualizar as conexões entre suas anotações

Beneficie-se das opções fáceis de sincronização de dados e backup

Use a opção de armazenar dados nos dispositivos dos usuários para aumentar a segurança automaticamente

Limitações do Obsidian

Oferece recursos limitados de colaboração em equipe

Oferece muitos recursos essenciais como complementos separados, em vez de incluí-los nos planos mensais

Tem planos de preços confusos

Preços obsidianos

Uso pessoal : Gratuito

: Gratuito uso comercial Licença: US$ 50 por ano por usuário

US$ 50 por ano por usuário Sync Add-On : uS$ 10 por mês por usuário

: uS$ 10 por mês por usuário Add-On de publicação : uS$ 10 por mês por usuário

: uS$ 10 por mês por usuário Catalisador: taxa única de US$ 25 para obter acesso antecipado a versões beta

Classificações e resenhas do Obsidian

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.9/5 (24 avaliações)

6. Evernote

via Evernote O Evernote é um aplicativo popular de anotações conhecido por sua facilidade de uso e flexibilidade. Ele permite que você capture notas em vários dispositivos e plataformas usando vários formatos.

O Evernote permite que você use vários estratégias para fazer anotações o aplicativo permite que você capture anotações em texto, áudio, recortes da Web, etc., e acesse-as on-line ou off-line. A melhor parte é que suas anotações serão sincronizadas automaticamente entre os dispositivos.

O Evernote também é útil para criar listas de afazeres e organizar tarefas e agendas.

Melhores recursos do Evernote

Salve recortes de páginas da Web e artigos diretamente em suas anotações

Use a digitalização de documentos para organizar todos os documentos essenciais on-line

Pesquise textos em PDFs, imagens e documentos digitalizados para encontrar o que está procurando

Personalize seu painel de controle usando widgets e organizando-os da maneira que preferir

Aproveite os modelos de notas predefinidos para economizar tempo e esforço

Acesse-o como uma extensão de navegador para Chrome, Firefox e Safari

Limitações do Evernote

Impõe vários limites e restrições de uso no plano gratuito

Sofre com atrasos e falhas ocasionais na sincronização

Preços do Evernote

**Gratuito

Pessoal : uS$ 14,99 por mês

: uS$ 14,99 por mês Profissional : uS$ 17,99 por mês

: uS$ 17,99 por mês Equipes: uS$ 24,99 por mês

Classificações e resenhas do Evernote

G2 : 4.4/5 (2.007 avaliações)

: 4.4/5 (2.007 avaliações) Capterra: 4.4/5 (8.106 avaliações)

7. Hipernotas

via Hypernotes O Hypernotes é uma das alternativas ao RemNote e é mais do que um aplicativo de anotações; é um aplicativo de software de gerenciamento de conhecimento solução. Seu modelo baseado em gráficos permite que você crie um hub de conhecimento com nós interconectados.

Ele permite criar e organizar notas, wikis, scripts, artigos e muito mais em uma rede interconectada.

O Hypernotes também oferece recursos integrados de gerenciamento de tarefas, que permitem atribuir tarefas e colaborar com os membros da sua equipe.

Melhores recursos do Hypernotes

Crie conexões visuais entre as notas

Use vários formatos de conteúdo, como texto, arquivos, links, etc.

Aproveite seu recurso personalizávelmodelos de notas de reunião* Vincule notas de forma rápida e intuitiva

Aproveite seus recursos multiplataforma

Beneficie-se dos recursos de segurança, como criptografia de ponta a ponta e controle de acesso

Limitações do Hypernotes

Oferece menos integrações em comparação com outras alternativas do RemNote

Requer uma curva de aprendizado para novos usuários

Preços do Hypernotes

Pessoal : Gratuito

: Gratuito Mais : uS$ 8 por mês por usuário

: uS$ 8 por mês por usuário Empresarial : $19 por mês por usuário

: $19 por mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Hypernotes

G2 : 3/5 (1 avaliação)

: 3/5 (1 avaliação) Capterra: 5/5 (1 comentário)

8. Supernotas

via Supernotas O Supernotes é uma ferramenta de anotações que oferece uma maneira exclusiva de criar anotações - cartões de anotações. Ele permite que você salve anotações em cartões interativos em vez de arquivos e documentos enfadonhos.

Ele oferece opções avançadas de edição de conteúdo e permite adicionar várias formas de conteúdo, como tabelas, imagens, emojis e até mesmo equações matemáticas.

A melhor parte é que ele permite adicionar links para outros cartões, como em qualquer aplicativo de anotações. Ele também pode organizar as anotações visualmente em uma visualização gráfica hierárquica (2D e 3D).

Além disso, é fácil compartilhar cartões de anotações com outras pessoas. Eles não precisam ser usuários do Supernotes para lê-lo, mas precisam ser usuários para editar notas e deixar comentários.

Melhores recursos do Supernotes

Salve as anotações como cartões de anotações, que são mais atraentes visualmente do que documentos

Use o calendário de mapa de calor para acompanhar sua atividade de anotações ao longo do tempo

Faça e acesse anotações no modo off-line

Aproveite as opções fáceis de pesquisa e organização usando tags e filtros

Compartilhe notas e colabore com outras pessoas em tempo real

Use seuaplicativos de anotações para Androidwindows, Mac, Linux e dispositivos iOS

Limitações do Supernotes

Oferece funcionalidade limitada no modo off-line

Coloca um limite de 100 cartões no plano gratuito

Preços do Supernotes

Inicial : Gratuito

: Gratuito Ilimitado: ~$10 por mês

Classificações e resenhas de supernotas

G2 : Não disponível

: Não disponível Capterra: Não disponível

9. Microsoft OneNote

via Microsoft O OpenNote é uma ferramenta de organização e tomada de notas baseada em nuvem que faz parte do conjunto de ferramentas da Microsoft. É por isso que ele é perfeito para quem usa o MS Office, pois se integra perfeitamente a outros aplicativos da Microsoft.

Ele permite que você faça anotações usando uma caneta stylus para escrever ou desenhar em uma tela, como faria com papel e caneta. É claro que a digitação de anotações também é uma opção.

Melhores recursos do OpenNote

Faça anotações escrevendo, digitando ou desenhando

Aproveite a pesquisa simples por palavra-chave ou a pesquisa avançada usando tags e indexação

Beneficie-se de seus robustos recursos de colaboração, incluindo colaboração em tempo real

Acesse-o em vários dispositivos e plataformas

Limitações do OpenNote

Não oferece tantas opções de formatação de conteúdo avançado quanto algumas outras alternativas do RemNote

Não possui alguns recursos avançados, como links e visualização de gráficos para notas

Preços do OpenNote

Gratuito para todos os usuários do Microsoft Office

Classificações e resenhas do OpenNote

G2 : 4.5/5 (1.830 avaliações)

: 4.5/5 (1.830 avaliações) Capterra: 4.6/5 (1.513 avaliações)

10. Workflowy

via fluxo de trabalho O Workflowy é um aplicativo simples para fazer anotações e listas com uma interface de usuário intuitiva e um design minimalista. Use-o para criar uma lista com marcadores de vários níveis, fazer anotações importantes ou organizar suas ideias.

Ele permite que você arraste e solte, insira imagens e arquivos em seu espaço de trabalho e os organize da maneira que desejar.

Um de seus recursos mais notáveis são as listas de aninhamento infinito que permitem adicionar quantos pontos e subpontos você quiser.

Melhores recursos do Workflowy

Criar listas de aninhamento infinito

Beneficie-se de uma interface intuitiva do tipo arrastar e soltar

Use o recurso de pesquisa global para encontrar notas de todo o seu repositório de notas

Use uma estrutura hierárquica para organizar notas, documentos e arquivos

Mencione pessoas usando o sinal "@" e colabore

Acesse-o por meio de um aplicativo da Web no navegador e aplicativos móveis e de desktop

Limitações do Workflowy

Falta de opções avançadas de formatação de conteúdo

Tem limites mensais de marcadores no plano gratuito, o que torna a atualização obrigatória após um certo ponto

Preços do Workflowy

Básico : Gratuito

: Gratuito Workflowy Pro: uS$ 4,99 por mês

Classificações e avaliações do Workflowy

G2 : 4.4/5 (24 avaliações)

: 4.4/5 (24 avaliações) Capterra: 4.7/5 (15 avaliações)

Qual dessas alternativas ao RemNote você escolherá?

Aí está nossa lista das dez principais alternativas ao RemNote. Compare seus recursos, prós e contras para escolher a que melhor atenda às suas necessidades.

Se estiver procurando a melhor alternativa ao RemNote que ofereça muito mais do que simples anotações e organização, considere o ClickUp. Ele é uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos, organização de anotações e colaboração em equipe.

Além disso, o ClickUp Brain aumenta o volume de suas anotações criando resumos automáticos e atas de reunião. Registre-se para o ClickUp e explore seus inúmeros recursos.