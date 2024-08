10 melhores ferramentas de mockup para criar rascunhos de design em 2024

Você já imaginou reformular um site, mas hesitou devido ao custo e ao esforço de implementar as alterações? Imagine transformar suas ideias em mockups impressionantes e interativos antes de escrever qualquer código. Essa é a mágica das ferramentas de mockup.

Elas o ajudam a criar wireframes - plantas azuis para o seu projeto da Web, mostrando como o conteúdo de cada página, a navegação e os elementos da interface do usuário serão organizados. Elas também o ajudam a comunicar suas ideias aos seus clientes, colegas de equipe e partes interessadas.

Por que a criação de mockups é essencial? É simples. Fazer alterações diretamente em um site ou produto ativo pode ser demorado, caro e potencialmente prejudicial. As ferramentas de mockup oferecem um ambiente seguro e eficiente para experimentar, iterar e aperfeiçoar sua visão de design antes de investir recursos significativos.

Com as ferramentas de mockup, você pode transformar seus conceitos de design em realidade. Você pode aplicar as práticas recomendadas e os princípios de UX design que você aprende nos livros e cursos para criar mockups interativos.

Este guia analisa as 10 principais ferramentas de mockups de 2024, permitindo que você aprimore seu processo de design e dar vida aos seus sonhos de design. De potentes recursos a opções fáceis de usar, exploraremos a ferramenta perfeita para transformar suas ideias estáticas em mockups dinâmicos e revolucionar seu fluxo de trabalho de design.

O que você deve procurar em uma ferramenta de mockup?

Antes de escolher uma ferramenta de mockup, você precisa saber o que deseja alcançar com ela.

Aqui estão alguns recursos importantes que você deve procurar em todas as ferramentas de mockup:

Interface de usuário intuitiva: A ferramenta deve ter uma interface de usuário fácil, inteligente e adaptável. Você não quer perder tempo tentando descobrir como usá-la

A ferramenta deve ter uma interface de usuário fácil, inteligente e adaptável. Você não quer perder tempo tentando descobrir como usá-la Elementos e componentes: Ter uma variedade de elementos e componentes, como botões, ícones e fontes, pode aumentar a eficiência do mockup e economizar o tempo gasto na busca de recursos externos

Ter uma variedade de elementos e componentes, como botões, ícones e fontes, pode aumentar a eficiência do mockup e economizar o tempo gasto na busca de recursos externos Facilidade de colaboração: Ele deve ter recursos que permitam editar em tempo real, deixar comentários e ter um registro do histórico de versões para maior transparência e melhor colaboração

Ele deve ter recursos que permitam editar em tempo real, deixar comentários e ter um registro do histórico de versões para maior transparência e melhor colaboração Compatibilidade com dispositivos: A ferramenta deve ser compatível com vários dispositivos que você usa todos os dias e deve estar disponível na nuvem para acesso instantâneo

A ferramenta deve ser compatível com vários dispositivos que você usa todos os dias e deve estar disponível na nuvem para acesso instantâneo Recursos de personalização: A ferramenta de mockup deve oferecer recursos de personalização para atender às diretrizes de design da sua marca

Com esses fatores em mente, você estará bem equipado para encontrar uma ferramenta de mockup que se torne um recurso inestimável em sua jornada de design. Lembre-se de que a ferramenta ideal deve complementar seu fluxo de trabalho e estimular sua criatividade.

As 10 melhores ferramentas de mockup para usar em 2024

Você está pronto para descobrir as melhores ferramentas de mockup para seus projetos de web design em 2024? Aqui está nossa lista com curadoria das 10 melhores ferramentas de mockup que você pode usar para criar wireframes e protótipos impressionantes e realistas.

1. ClickUp

ClickUp, a ferramenta multifuncional ferramenta de produtividade para equipes de design o Mockups, é, sem dúvida, uma das melhores ferramentas de mockup para designers que desejam aprimorar seus projetos de design, incluindo rascunhos de documentos e apresentações.

Quer você esteja criando um protótipo de site, um aplicativo ou um produto, o ClickUp funciona perfeitamente como uma ferramenta de gerenciamento de projetos de design, ferramenta de mockup de sites, ferramenta de wireframing e uma ferramenta de software de design UX.

Ele combina ferramentas de colaboração visual, como quadros brancos e mapas mentais, com recursos de gerenciamento de projetos e tarefas para acelerar o processo de design e aumentar a taxa de conclusão do projeto.

Inicie seu projeto de mockup e colabore em tempo real com suas partes interessadas usando os quadros brancos do ClickUp

No centro dos melhores recursos do ClickUp para designers estão Quadros brancos do ClickUp e sua extensa biblioteca de modelos.

Esboce wireframes, fluxos de usuário e conceitos de layout diretamente nos quadros brancos do ClickUp. Use ferramentas como canetas, caixas de texto, notas adesivas e formas para dar vida às suas ideias iniciais de design. Os quadros brancos também se integram aos elementos multimídia, permitindo que você adicione imagens aos quadros sem esforço.

Vários membros da equipe podem trabalhar simultaneamente no quadro branco, promovendo um ambiente dinâmico de brainstorming. Compartilhe ideias, obtenha feedback e repita seus wireframes e rascunhos de design em tempo real.

Sejam gráficos, diagramas ou apresentações, esses quadros brancos oferecem a tela perfeita para transformar seus conceitos em tarefas práticas. Você pode adicionar contexto ao seu trabalho vinculando seus quadros a tarefas, arquivos, documentos e muito mais no ClickUp. Além disso, você pode manter todos os seus wireframes e mockups no ClickUp junto com as tarefas e discussões do projeto para fácil acesso e referência.

Mas essa não é a melhor parte! Cérebro ClickUp aumenta sua criatividade gerando automaticamente personas de design, componentes, jornadas de usuário e resumos criativos com base em suas instruções e requisitos.

Ao eliminar o trabalho pesado desse processo, a ferramenta ajuda os designers e as pessoas envolvidas no projeto a economizar tempo e dinheiro.

Não se esqueça de que o ClickUp também suporta comentários e @menções, aprovações rápidas, iterações rápidas, anotações de mockup, integrações com arquivos Figma e Invision e colaboração com colaboradores externos.

Estabeleça um fluxo de trabalho de processo de design para que todas as partes interessadas estejam na mesma página com o modelo de plano de projeto de design de site do ClickUp

Adicionalmente, Modelo de plano de projeto de design de site do ClickUp do ClickUp permite organizar e programar seus projetos de design em um só lugar, resultando em um processo de design mais eficiente e eficaz. Esse modelo fornece o equilíbrio certo entre seus recursos e tarefas para executar seu plano de desenvolvimento de design de site com eficiência.

Esse modelo o ajudará a

Delinear todo o processo de design do site do início ao fim

Dividir cada tarefa em subtarefas gerenciáveis para melhor atribuição

Monitorar o progresso e definir prioridades para cumprir os prazos

melhores recursos do #### ClickUp

Gerencie todo o ciclo de vida do seu projeto com um conjunto abrangente de ferramentas para gerenciamento de projetos, design de sites e gerenciamento de documentos

Crie e edite seus projetos de design de sites e documentos de forma eficiente com a funcionalidade de arrastar e soltar e o ClickUp Whiteboard

Forneça e receba feedback diretamente sobre tarefas e documentos no ClickUp. Utilize comentários, menções e discussões em tempo real para garantir uma comunicação clara e iterar com eficiência

UseAutomação do ClickUp para simplificar tarefas repetitivas, como o envio de e-mails de notificação após a conclusão da tarefa ou a atualização automática de documentos com base em critérios específicos

Armazene ativos de design, quadros de humor e materiais de referência de forma centralizada em um local designadoDocumentos do ClickUp* Organize e acesse todos os ativos do seu projeto, como documentos, componentes e elementos, com mais de 15 visualizações personalizáveis do ClickUp

Adapte o ClickUp ao seu processo de design específico. Crie campos personalizados para rastrear as iterações do projeto, utilize formulários para obter feedback do cliente e aproveite as integrações com o software de design para obter um fluxo de trabalho contínuo

Limitações do ClickUp

O ClickUp é mais do que um simples software de mockup, portanto, pode levar algum tempo para dominar todos os seus recursos e capacidades

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/usuário por mês

$7/usuário por mês Empresarial: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro por espaço de trabalho por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Moqups

via Moquecas O Moqups é uma popular ferramenta de mockup gratuita que permite criar mockups, wireframes e protótipos para designs de sites ou produtos.

A ferramenta oferece uma ampla variedade de layouts, modelos de design gráfico e elementos, como ícones, estênceis, imagens e fontes, para desenvolver e projetar prontamente uma página de produto ou site.

Independentemente de sua necessidade estar relacionada à criação de wireframes, diagramas ou quadros brancos, o Moqups é um ecossistema completo de ferramentas que elimina a necessidade de alternar entre várias plataformas.

Melhores recursos do Moqups

Integre o Moqups a outros softwares, como Google Drive, Jira, Okta, Slack e Microsoft Azure

Colabore com sua equipe em tempo real em seus projetos de design

Acesse o Moqups de qualquer dispositivo e plataforma

Limitações do Moqups

O Moqups pode ser demorado, pois você precisa selecionar e editar cada elemento individualmente usando o editor de arrastar e soltar

A versão gratuita não permite que você baixe o mockup final

Preços do Moqups

Gratuito

Solo : $12/mês

: $12/mês Equipe: $24/mês

$24/mês Ilimitado: $65/mês

Moqups ratings and reviews

G2: 4,2/5 (mais de 90 avaliações)

4,2/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,6/5 (20+ avaliações)

3. Figma

via Figma O Figma é uma ferramenta de maquete de site popular entre os designers para criar wireframes e protótipos interativos para sites e aplicativos móveis. Ela é adequada tanto para iniciantes sem experiência em certificação de design e designers experientes, pois oferece elementos e componentes pré-construídos e personalizáveis.

A equipe pode trabalhar facilmente em conjunto usando essa ferramenta porque os designs são criados no mesmo aplicativo da Web. Isso permite que todos vejam o progresso do design e compartilhem suas ideias imediatamente. Eles podem até mesmo deixar feedback diretamente nos arquivos de design como comentários.

O Figma foi desenvolvido especialmente para dar suporte ao design de UI e UX e oferece recursos como sistemas de design com componentes vinculados à UI, software de prototipagem interativa e uma vasta biblioteca repleta de estilos de design.

Melhores recursos do Figma

Conecte o Figma a outros softwares, como Trello, Jira, Slack, Zoom e Asana, para agilizar seu fluxo de trabalho

Use vários plugins e widgets para simplificar e acelerar suas tarefas de design

Dê e receba feedback diretamente em seus wireframes para melhorar a comunicação e a colaboração

Limitações do Figma

O Figma não é compatível com muitos idiomas, o que pode limitar seu alcance global

O Figma precisa de sistemas potentes com muita memória e pode não funcionar bem em sistemas mais antigos ou mais lentos

Preços do Figma

Iniciante: Gratuito

Gratuito Profissional: US$ 12/usuário por mês (cobrado anualmente)

US$ 12/usuário por mês (cobrado anualmente) Organização: US$ 45/usuário por mês (cobrado anualmente)

US$ 45/usuário por mês (cobrado anualmente) Enterprise: $75/usuário por mês (cobrado anualmente)

Figma avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 1000 avaliações)

4,7/5 (mais de 1000 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 700 avaliações)

4. Mockplus

via Mockplus Se a colaboração eficaz da equipe é uma prioridade para você, o Mockplus deve ser a sua ferramenta preferida. Trata-se de uma ferramenta de mockup que ajuda a criar protótipos interativos de interfaces de usuário para projetos de software. A ferramenta tem uma vasta modelo de wireframe biblioteca que consiste em kits de interface do usuário de alta e baixa fidelidade e gratuitos.

Conhecido por seu pacote completo de opções de prototipagem, teste, iteração e dimensionamento, o Mockplus oferece três produtos para diferentes estágios de desenvolvimento de design. O Mockplus Cloud se concentra em impulsionar a colaboração; o Mockplus RP é um plano gratuito para projetar protótipos; e o Mockplus DS é melhor para fazer alterações em projetos existentes.

Recursos como prototipagem rápida, design de UI vetorial, códigos de clientes e colaboração remota fazem dele uma escolha popular entre os iniciantes. Além disso, o Mockplus também é compatível com outros softwares de design, como o Adobe Photoshop, permitindo que os designers exportem arquivos em diferentes formatos.

Melhores recursos do Mockplus

Personalize seu design com elementos pré-criados, como ícones, fontes e outros componentes, e economize tempo e esforço

Integre o Mockplus a vários softwares, como Slack, Jira, Photoshop, Confluence, Lark e Adobe XD, para aprimorar seu fluxo de trabalho de design

Acompanhe o progresso do seu projeto e colabore com os membros da sua equipe facilmente com o Mockplus

Conecte gerentes de produtos, desenvolvedores e designers de forma eficaz para coordenar melhor os projetos, desde o início

Limitações do Mockplus

O Mockplus requer plug-ins para carregar arquivos de diferentes formatos, o que pode ser inconveniente ou incompatível

A disponibilidade de muitos recursos pode ser excessiva ou confusa para iniciantes

Preços do Mockplus

**Individual

**Gratuito

Anual: $99 (cobrado anualmente)

$99 (cobrado anualmente) Perpétuo: US$ 499 (pagamento único)

**Equipe

Gratuito

Ultimate: US$ 29,50/usuário por mês

US$ 29,50/usuário por mês Empresa: Preços personalizados

Mockplus avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Marvel

via Marvel Se estiver procurando uma ferramenta de maquete gratuita que ajude a agilizar o processo de feedback, a Marvel é a ferramenta ideal para você. A ferramenta reduz essencialmente qualquer atrito na obtenção de aprovações oportunas em diferentes estágios e para as várias versões de um protótipo de design.

O recurso Handoff da Marvel facilita a colaboração e o processo de transferência entre designers e desenvolvedores.

Ele fornece especificações detalhadas de design, ativos e um modo de inspeção para os desenvolvedores extraírem informações. Comentários, anotações e exportação eficiente de ativos aprimoram a comunicação.

A Marvel tem um repositório de imagens pré-carregadas com uma interface de design de arrastar e soltar facilmente navegável e bibliotecas de equipe que ajudam a manter a consistência nos requisitos de marca.

Melhores recursos do Marvel

Projete e crie protótipos de mockups de seu site ou produto com as ferramentas intuitivas e poderosas da Marvel

Teste e valide seus mockups com usuários reais e obtenha feedback e insights

Exporte e compartilhe seus mockups com seus clientes e partes interessadas em vários formatos, como PDF, PNG, HTML e Sketch

Limitações da Marvel

Tem uma biblioteca limitada de componentes e elementos, o que pode restringir suas opções de design

Tem alguns recursos que não são suaves ou fáceis de usar, o que pode afetar a experiência do usuário

Preços da Marvel

Gratuito

Pro : uS$ 10/mês

: uS$ 10/mês Equipe: US$ 30/mês

US$ 30/mês Enterprise: Preços personalizados

Marvel ratings and reviews

G2: 4,2/5 (mais de 200 avaliações)

4,2/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 80 avaliações)

6. UXPin

via UXPin A ferramenta de protótipo UXPin é orientada por componentes de código, o que permite que você use componentes de interface do usuário existentes para criar maquetes. A tecnologia Merge permite que os designers projetem com os mesmos componentes de código da interface do usuário que os desenvolvedores usaram para criar o produto.

Isso permite que você crie um mockup de UI personalizado que se alinhe às diretrizes da sua marca. Faça a integração com o Storybook, o repositório Git ou o pacote NPM para usar os mesmos componentes de código do seu sistema de design, aplicativo ou site.

Você pode ser criativo com a ferramenta de design predefinida da ferramenta ou com vários elementos de IU incorporados. A ferramenta se concentra na jornada do usuário e mapeamento de processos e também apresenta uma opção de mapa de calor que rastreia o comportamento de clique e rolagem do usuário.

Melhores recursos do UXPin

Simule o daltonismo e verifique o contraste ao testar seu protótipo

Crie protótipos baseados em lógica que permitem que você defina suas próprias regras e condições

Experimente o UXPin gratuitamente antes de pagar por um plano de assinatura que atenda às suas necessidades

Limitações do UXPin

Permite apenas uma ação de desfazer, o que torna difícil desfazer alterações indesejadas

Tem uma interface de usuário suave, mas lenta, o que pode aumentar seu tempo de resposta

Preços do UXPin

**Gratuito

Essenciais: US$ 8/editor por mês

US$ 8/editor por mês Avançado: $39/editor por mês

$39/editor por mês Profissional: $83/editor por mês

$83/editor por mês Empresa: $149/editor por mês

$149/editor por mês Empresarial: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o UXPin

G2: 4,2/5 (mais de 110 avaliações)

4,2/5 (mais de 110 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 20 avaliações)

7. Esboço

via Esboço O Sketch é uma ferramenta de mockup para usuários do macOS. É útil para projetar protótipos, interfaces de usuário e até mesmo designs de ícones, graças a uma tela baseada em pixels.

Como o Sketch permite designs vetoriais simples e protótipos complexos, você pode montar rapidamente um layout usando gráficos vetoriais individuais e uma combinação de pranchetas pré-criadas.

Você pode controlar cada pixel na página e desenhar usando uma ferramenta de caneta ou criar formas de sua escolha.

O Sketch tem uma vasta comunidade de designers que criaram kits de design acessíveis gratuitamente a todos os usuários do Sketch.

Melhores recursos do Sketch

Baixe uma vasta biblioteca de designs, ícones, botões e outros elementos com um único clique

Colabore em tempo real com designers e outras partes interessadas em todos os dispositivos usando espaços de trabalho compartilhados

Acompanhe o progresso, o feedback e os comentários dos membros da equipe com divertidos cursores codificados por cores com nomes

Limitações do Sketch

O Sketch tem uma curva de aprendizado acentuada, pois as opções e os elementos de design não são fáceis de encontrar

O Sketch é apenas para usuários de Mac e só pode ser acessado pela Web

Preços do Sketch

Assinatura padrão: US$ 12/mês por editor

US$ 12/mês por editor Licença somente para Mac: US$ 120/assento

US$ 120/assento Assinatura comercial: US$ 20/mês por editor (cobrado somente anualmente)

Avaliações e resenhas do Sketch

G2: 4,5/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 800 avaliações)

8. Wondershare Mockitt

via Wondershare Mockitt O Wondershare Mockitt tem como objetivo específico criar mockups de interface do usuário e prototipagem com inteligência artificial. Com essa única ferramenta, você pode desenvolver wireframes, fluxogramas e mapas mentais acionáveis.

A parte mais fácil de usar o Wondershare Mockitt é projetar fluxos de trabalho realistas, várias pranchetas e interações suaves usando elementos incorporados.

Mas ele não é apenas para os designers. Quando se trata de inspeção, os desenvolvedores podem examinar o design e converter facilmente pixels em código sem ter um diploma de design.

O Mockitt AI também oferece design inteligente sem esforço para transformar suas ideias de design em realidade de forma precisa e instantânea. Esse recurso ainda é novo, mas vale a pena experimentá-lo.

Os melhores recursos do Wondershare Mockitt

Aprenda com uma grande biblioteca de recursos e aumente sua produtividade

Compartilhe, edite e receba feedback sobre seus mockups em tempo real e colabore sem esforço com sua equipe

Use a tecnologia com tecnologia de IA para criar e testar seus protótipos

Limitações do Wondershare Mockitt

Não se integra a outros softwares, o que pode limitar seu fluxo de trabalho

Requer uma curva de aprendizado acentuada, pois depende de tecnologias baseadas em IA

Preços do Wondershare Mockitt

Iniciante: Gratuito

Gratuito Profissional: $12/editor por mês

$12/editor por mês Empresarial: $15/editor por mês

Wondershare Mockitt avaliações e comentários

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Estúdio InVision

via InVision O InVision Studio é uma ferramenta de design e maquete de interface do usuário para criar protótipos com designs baseados em vetores, camadas flexíveis e um número infinito de páginas de tela.

O InVision Studio oferece um conjunto de ferramentas para armazenar e compartilhar seu fluxo de trabalho de design de produto e uma biblioteca para armazenar todos os componentes de UX da sua marca.

É uma ferramenta de prototipagem de mockup altamente colaborativa que pode criar protótipos responsivos sem escrever código. Os designs criados podem ser compartilhados com a equipe e os clientes para feedback em tempo real.

Os melhores recursos do InVision Studio

Crie e use animações complexas em seus vídeos

Teste seu protótipo em seu telefone com um simples clique

Baixe arquivos de softwares como o Sketch e importe-os para o InVision Studio

Limitações do InVision Studio

Não há opções de plug-in

Pode ficar lento e apresentar falhas com frequência

Preços do InVision Studio

**Gratuito

Iniciante: US$ 15/designer por mês

US$ 15/designer por mês Profissional: US$ 25/designer por mês

US$ 25/designer por mês Equipe: US$ 99/mês

InVision Studio avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 670 avaliações)

4,4/5 (mais de 670 avaliações) Capterra: 4,6/5 (740+ avaliações)

10. Balsamiq

via Balsamiq O Balsamiq é uma ferramenta de mockup que cria protótipos recriando a experiência de projetar em um quadro branco ou papel. Ela retorna aos princípios básicos da criação de layouts usando caneta e papel, mas em uma tela.

Embora o protótipo pareça ter sido esboçado no papel, o design pode mudar para uma aparência mais profissional para apresentações. Naturalmente, ele suporta prototipagem de baixa e alta fidelidade.

O foco do Balsamiq está no conteúdo e na estrutura do design, o que também se mostra em seus modelos pré-criados. Ele permite que você posicione elementos usando seus recursos de arrastar e soltar para reduzir os prazos gerais de conclusão. Além disso, o Balsamiq oferece uma vasta biblioteca de componentes e permite exportar e importar dados.

Melhores recursos do Balsamiq

Aprenda e use o Balsamiq facilmente, pois ele tem uma interface simples e intuitiva

Economize tempo e melhore suas taxas de entrega com modelos personalizáveis para seus mockups

Trabalhe com os membros da sua equipe e compartilhe notas e feedback sobre seus protótipos

Limitações do Balsamiq

Tem uma tela simples em preto e branco, que pode ser entediante ou limitante para alguns designers

Não oferece suporte à conversão de fios de baixa fidelidade em fios de alta fidelidade, o que pode exigir ferramentas ou etapas adicionais

Preços do Balsamiq

2 projetos: US$ 9/mês

US$ 9/mês 20 projetos: US$ 49/mês

US$ 49/mês 200 projetos: $199/mês

Balsamiq ratings and reviews

G2: 4.2/5 (490+ avaliações)

4.2/5 (490+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (380+ avaliações)

Projete seus Mockups sem esforço

Um mockup ou wireframe projeto de design requer colaboração entre designers, desenvolvedores e gerentes de produto. É por isso que o ClickUp é a ferramenta de mockup certa para qualquer projeto de design.

Ele tem recursos de gerenciamento de projetos e uma ferramenta de quadro branco dedicada para ajudar a dar vida aos designs de protótipos. Ao contrário de outras ferramentas que podem ser limitadas, difíceis ou isoladas, o ClickUp tem tudo o que você precisa em um só lugar.

Ter todos na mesma página é essencial para manter uma visão coerente e entregar seus projetos no prazo.

Com o ClickUp, você pode levar seus designs, mockups e wireframes do estágio de design do quadro branco para o estágio de desenvolvimento com todas as partes interessadas a bordo. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!