GitLab vs. GitHub: Qual ferramenta de DevOps é a melhor em 2024?

A escolha entre o GitLab e o GitHub no desenvolvimento de software geralmente deixa muitos de nós em uma encruzilhada. Cada um tem sua estratégia, pontos fortes e uma legião de seguidores. Em 2024, o debate entre o GitLab e o GitHub continua a cativar os desenvolvedores e as equipes que buscam o melhor Ferramenta de DevOps .

Essas plataformas evoluíram para ecossistemas abrangentes que suportam todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software. Seja gerenciando repositórios privados, integrando ferramentas de terceiros ou navegando pelas complexidades de CI/CD, a escolha entre o GitLab e o GitHub afeta a forma como seus projetos Git se desenvolvem.

Vamos explorar as nuances do GitLab vs. GitHub e ver qual plataforma pode atender melhor às suas necessidades de desenvolvimento e colaboração.

O que é o GitLab?

via GitLab O GitLab é uma plataforma completa de DevSecOps fornecida como um único aplicativo. Ele muda fundamentalmente a maneira como as equipes de desenvolvimento, segurança e operações colaboram e criam software.

Ao oferecer uma experiência perfeita e integrada em todo o ciclo de vida do desenvolvimento, o GitLab simplifica o gerenciamento de projetos, o controle de versão do código e a integração e implantação contínuas (CI/CD), tornando-o uma ferramenta formidável para desenvolvedores que desejam aumentar a eficiência e a produtividade.

Recursos do GitLab

O GitLab se destaca por seus recursos abrangentes que dão suporte ao processo de desenvolvimento de ponta a ponta. Essa plataforma de código aberto oferece uma solução completa para equipes de software desde o planejamento de projetos e gerenciamento de código-fonte até CI/CD, monitoramento e segurança.

1. Integração contínua/implantação contínua (CI/CD)

Os recursos de CI/CD do GitLab automatizam o processo de entrega de software, desde a codificação inicial até a implantação, aumentando a eficiência e reduzindo os erros manuais.

2. Rastreamento de projetos e problemas

Com o GitLab, as equipes podem acompanhar o progresso e gerenciar projetos com ferramentas ágeis e metodologias, usando quadros, listas e problemas para manter tudo organizado e transparente.

3. Gerenciamento de código-fonte

O GitLab oferece um sistema robusto de controle de versão para seus repositórios de código, com suporte a codificação colaborativa e processos de revisão de código com solicitações de mesclagem, bifurcações e versões de ramificação.

4. Wiki para documentação

O GitLab inclui um wiki integrado que facilita a criação, o compartilhamento e a manutenção da documentação do projeto. Assim, as equipes podem manter toda a documentação em um só lugar, facilmente acessível e atualizada, garantindo que o conhecimento seja compartilhado e preservado dentro da equipe.

5. Registro de contêineres integrado

O registro de contêineres integrado do GitLab simplifica o gerenciamento de contêineres. Ele permite que as equipes criem, enviem e compartilhem imagens do Docker em seus projetos do GitLab. Essa abordagem integrada simplifica o fluxo de trabalho para gerenciar imagens do Docker e implantar aplicativos em contêineres, eliminando a necessidade de registros de terceiros.

6. Sugestões de código do GitLab Duo

O GitLab aproveita a IA generativa para fornecer conclusão e geração de código para ajudar os desenvolvedores a facilitar suas tarefas. Ele oferece conclusões de código para a linha atual que está sendo digitada e gera código com base em comentários de código em linguagem natural. Ele ajuda os desenvolvedores a simplificar o processo de desenvolvimento sugerindo trechos de código relevantes, completando linhas de código e gerando funções com base no contexto fornecido.

Esse recurso está disponível para os níveis Premium e Ultimate e requer o complemento GitLab Duo Pro. Ele suporta uma série de extensões e linguagens, aprimorando o fluxo de trabalho de desenvolvimento com sugestões orientadas por IA que se adaptam ao estilo de codificação do usuário e ao contexto do projeto.

Preços do GitLab

O GitLab oferece uma variedade de opções de preços adaptadas para atender às necessidades de diferentes equipes e projetos:

Free

Premium : uS$ 19 por usuário/mês (cobrado anualmente)

: uS$ 19 por usuário/mês (cobrado anualmente) Ultimate: uS$ 99 por usuário/mês (cobrado anualmente)

O que é o GitHub?

via GitHub O GitHub é um serviço de hospedagem baseado em nuvem que permite gerenciar um repositório Git. Ele fornece uma plataforma para controle de versão e colaboração, permitindo que os desenvolvedores trabalhem juntos em projetos de qualquer lugar.

O GitHub simplifica o processo de compartilhamento e publicação de código, tornando-o uma ferramenta essencial para software de código aberto e bases de código de empresas privadas. Ao integrar a revisão de código único e a CI/CD em uma única plataforma, o GitHub facilita o desenvolvimento contínuo de projetos de software.

Recursos do GitHub

O GitHub é conhecido por seus recursos avançados que dão suporte ao ciclo de vida do desenvolvimento, aprimoram a colaboração e simplificam o gerenciamento de projetos. Sua interface intuitiva e sua abordagem voltada para a comunidade fazem dele o favorito entre os desenvolvedores do mundo todo.

1. Sistema de controle de versão e colaboração

O GitHub oferece ferramentas poderosas para ramificação, mesclagem e extração de solicitações, permitindo que vários desenvolvedores trabalhem no mesmo projeto de forma eficiente e sem conflitos.

2. Ações do GitHub para CI/CD

O GitHub Actions automatiza seu fluxo de trabalho da ideia à produção, permitindo que você crie, teste e implante seu código diretamente no ecossistema do GitHub.

3. Rastreamento de problemas e projetos

Com o rastreamento de problemas e quadros de projetos, o repositório do GitHub fornece ferramentas abrangentes para planejar e rastrear seu trabalho, gerenciar projetos e manter-se alinhado com sua equipe.

4. Segurança e varredura de código

O GitHub vai além da funcionalidade básica do Git para garantir que seu código esteja seguro. Com recursos de segurança integrados, incluindo varredura automática de código e alertas de vulnerabilidade, o GitHub facilita a identificação e a correção de problemas de segurança antes que eles se tornem problemáticos, garantindo que seus projetos estejam protegidos em cada etapa.

5. Páginas do GitHub

As páginas do GitHub fornecem uma maneira direta para os desenvolvedores hospedarem e publicarem sites diretamente do repositório do GitHub. Esse recurso é perfeito para páginas iniciais de projetos, documentação e sites pessoais ou organizacionais, tornando-o uma ferramenta inestimável para compartilhar seu trabalho com o mundo.

6. Copiloto do GitHub

O GitHub Copilot funciona como seu Assistente de codificação de IA e aprimora os fluxos de trabalho dos desenvolvedores oferecendo sugestões baseadas em IA em tempo real. Ele transforma solicitações de linguagem natural em sugestões de codificação com base no contexto e nas convenções de estilo de seu projeto. Ele aumenta a produtividade do desenvolvedor em até 55% e ajuda os desenvolvedores a melhorar a qualidade do código.

Preços do GitHub

A estrutura de preços do GitHub foi projetada para acomodar indivíduos, equipes e empresas, com planos gratuitos e pagos:

Gratuito

Equipe : uS$ 4 por usuário/mês

: uS$ 4 por usuário/mês Empresa : uS$ 21 por usuário/mês

: uS$ 21 por usuário/mês GitHub One: Preços personalizados

GitLab vs. GitHub: Comparação de recursos

Tanto o GitHub quanto o GitLab oferecem ferramentas para simplificar o processo de desenvolvimento, desde a codificação inicial até as ferramentas de implantação final. O GitLab se posiciona como um aplicativo único para todo o ciclo de vida do DevSecOps, enquanto o GitHub se destaca com sua vasta comunidade e recursos colaborativos para desenvolvedores de todo o mundo.

Vamos comparar seus principais recursos lado a lado para ver como eles se comparam.

Recurso nº 1: integração contínua/implantação contínua (CI/CD)

O GitLab assume uma ligeira liderança_ em CI/CD graças ao seu ambiente de CI/CD integrado e altamente integrado que atende perfeitamente ao ciclo de vida do DevOps. Ele permite o teste, a implementação e o monitoramento em várias etapas sem integrações de terceiros.

O GitHub, por outro lado, oferece o GitHub Actions, que fornece recursos avançados de automação, mas pode exigir mais configuração e integração com ferramentas de terceiros para atingir um nível semelhante de automação do fluxo de trabalho ao do GitLab.

Recurso #2: rastreamento de projetos e problemas

Quando se trata de rastrear projetos e problemas, o GitHub tem uma pequena vantagem_. Sua interface de usuário é intuitiva e o sistema de rastreamento de problemas é robusto, facilitando a colaboração entre as equipes, o acompanhamento do progresso e o gerenciamento de projetos. O GitHub Projects se integra estreitamente ao ecossistema do GitHub, oferecendo quadros no estilo Kanban para organizar tarefas e fluxos de trabalho.

O GitLab também oferece ferramentas abrangentes de gerenciamento de projetos, incluindo controle de problemas e quadros. No entanto, a comunidade e a adoção generalizada do GitHub lhe dão um pouco de vantagem em termos de colaboração e usabilidade para um público mais amplo.

Característica #3: Plataforma de controle de versão e colaboração

Tanto o GitLab quanto o GitHub foram desenvolvidos com base no Git, oferecendo excelente suporte para plataformas de controle de versão e colaboração. No entanto, o GitHub se destaca por sua abordagem de codificação social, promovendo uma comunidade vasta e ativa em que os desenvolvedores podem facilmente compartilhar, seguir e contribuir com o trabalho uns dos outros. O sistema de solicitação pull do GitHub é particularmente bem visto por seu processo de revisão de código.

O GitLab oferece ferramentas de colaboração semelhantes, incluindo solicitações de mesclagem, que são comparáveis às solicitações pull do GitHub. Embora os sistemas de controle de versão e as ferramentas de colaboração do GitLab sejam robustos e integrados em sua abordagem de aplicativo único, a comunidade e a base de usuários maiores do GitHub podem torná-lo a opção ideal para desenvolvedores que desejam se conectar com outras pessoas e compartilhar amplamente seus projetos.

A escolha entre o GitHub e o GitLab pode se resumir a necessidades específicas: O GitLab para aqueles que buscam uma plataforma de DevOps completa e o GitHub para aqueles que priorizam a comunidade e a colaboração.

GitLab vs. GitHub: Um resumo rápido

Aqui está uma tabela de comparação rápida dos principais recursos entre o GitLab e o GitHub, com foco nos aspectos críticos que influenciam a escolha do GitLab e do GitHub ferramentas de desenvolvimento de software :

**Vamos fazer uma rápida comparação dos diferentes planos de preços de ambas as ferramentas

GitLab vs. GitHub no Reddit

Para avaliar o sentimento e obter insights, exploramos as discussões no Reddit, especialmente no subreddit r/devops, onde os profissionais compartilham suas experiências e preferências em relação a esses dois gigantes do controle de versão. Um usuário do Reddit refletindo sobre sua mudança do GitHub para o GitLab antes da introdução do GitHub Actions, expressou satisfação com o GitLab. O usuário ponderou por que os profissionais de DevOps ainda preferem o GitHub apesar de suas interrupções, questionando se isso se deve a recursos exclusivos ou à inércia organizacional.

Em resposta, vários pontos foram levantados:

Estabilidade do GitHub: Um usuário mencionou que o tempo de inatividade do GitHub é comparável ao do GitLab, sugerindo que a escolha não é influenciada pela confiabilidade. O debate vai além do tempo de atividade para considerar os recursos e o suporte da comunidade que cada plataforma oferece

Um usuário mencionou que o tempo de inatividade do GitHub é comparável ao do GitLab, sugerindo que a escolha não é influenciada pela confiabilidade. O debate vai além do tempo de atividade para considerar os recursos e o suporte da comunidade que cada plataforma oferece GitHub Actions vs. GitLab CI/CD : O GitHub Actions recebeu elogios por seus saltos no desenvolvimento e pela vibrante comunidade de software de código aberto que contribui para seu crescimento. Por outro lado, o GitLab CI/CD foi visto como adequado, mas com atraso em termos de inovação e atualizações de recursos

: O GitHub Actions recebeu elogios por seus saltos no desenvolvimento e pela vibrante comunidade de software de código aberto que contribui para seu crescimento. Por outro lado, o GitLab CI/CD foi visto como adequado, mas com atraso em termos de inovação e atualizações de recursos Suporte e implementação de recursos: Alguns usuários sentiram que os recursos do GitLab muitas vezes parecem incompletos ou são lentos para evoluir, citando o gerenciamento de pacotes da plataforma como um exemplo de desempenho abaixo do esperado

Alguns usuários sentiram que os recursos do GitLab muitas vezes parecem incompletos ou são lentos para evoluir, citando o gerenciamento de pacotes da plataforma como um exemplo de desempenho abaixo do esperado Mudanças de preço: O recente aumento de preço do GitLab gerou discussões sobre custo versus valor, levando alguns usuários a reconsiderar sua escolha de plataforma. Os custos de licenciamento aumentados sem os aprimoramentos de recursos correspondentes levaram a comparações e análises de custo-benefício entre o GitHub e o GitLab

O recente aumento de preço do GitLab gerou discussões sobre custo versus valor, levando alguns usuários a reconsiderar sua escolha de plataforma. Os custos de licenciamento aumentados sem os aprimoramentos de recursos correspondentes levaram a comparações e análises de custo-benefício entre o GitHub e o GitLab Comunidade e ecossistema: O GitHub Marketplace e sua infinidade de ações foram destacados como uma vantagem significativa, oferecendo ampla funcionalidade por meio de plug-ins e integrações desenvolvidos pela comunidade

"Passei muito tempo em ambos os sistemas nos últimos anos e o GH é mais funcional devido ao investimento da MS e à comunidade maior, na minha opinião. O GL está tendo dificuldades com a escala..."

Os usuários do Reddit parecem se inclinar para o GitHub por seus recursos avançados de CI/CD robustos, aprimorados pelo GitHub Actions, e seu ecossistema abrangente apoiado por uma grande comunidade. No entanto, a preferência não é unânime, com alguns apreciando a plataforma DevOps integrada e as opções de auto-hospedagem do GitLab.

Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao GitLab vs. GitHub

Como o debate entre o GitLab e o GitHub continua entre as equipes de desenvolvimento, é fundamental explorar alternativas que possam se alinhar melhor às suas necessidades de desenvolvimento.

Entre no ClickUp, uma plataforma versátil que oferece um conjunto abrangente de ferramentas projetadas para aumentar a produtividade, os recursos de colaboração e o ciclo de vida geral do desenvolvimento. O ClickUp é um concorrente formidável, oferecendo recursos exclusivos que atendem às equipes de software.

Recurso rival nº 1 do ClickUp: adaptado para equipes de software

Organize projetos complexos de engenharia com o ClickUp ClickUp para equipes de software oferece uma plataforma centralizada em que a codificação e a colaboração convergem perfeitamente.

Ao contrário do GitLab e do GitHub, que se concentram principalmente no controle de versão e no gerenciamento do repositório git, o ClickUp amplia sua funcionalidade para incluir ferramentas detalhadas de planejamento, rastreamento e execução de projetos, projetadas especificamente para a plataforma de desenvolvimento. Com recursos como status personalizados, sprints e quadros ágeis, o ClickUp facilita uma abordagem holística.

Mantenha todas as suas equipes alinhadas com roteiros visuais compartilháveis no ClickUp. Crie seus próprios fluxos de trabalho e visualizações ágeis para gerenciar o trabalho da maneira que desejar.

Salve todos os seus roteiros, documentos de requisitos, listas, etc., dentro do ClickUp Documentos do ClickUp vincule-os a tarefas, compartilhe-os com membros da equipe e adicione-os a fluxos de trabalho. Já mencionamos que os Docs vêm com controle de versão?

Planeje e gerencie seus sprints com o Sprints ClickApp e automatize tarefas repetitivas com o Automações de Sprint . Personalize os relatórios com gráficos de Burnup, Burndown, Velocity, etc. e adicione-os a relatórios personalizados Painéis do ClickUp que são atualizados em tempo real.

Recurso rival do ClickUp #2: Modelos de desenvolvimento

Para simplificar o processo de desenvolvimento, o ClickUp oferece uma variedade de modelos de desenvolvimento de software adaptados para vários estágios e aspectos de projetos de software. Esses modelos de gerenciamento de projetos incluir:

Modelo de planejamento de desenvolvimento de software ClickUp : Um modelo abrangente para dar o pontapé inicial em seu projeto de desenvolvimento, cobrindo todas as fases, desde a concepção até a implementação

Use o modelo de planejamento de desenvolvimento de software do ClickUp para necessidades complexas

Modelo de rastreador de projeto de software ClickUp : Este modelo ajuda as equipes a monitorar o progresso, gerenciar tarefas e manter a visibilidade dos marcos e prazos

Experimente o Software Project Tracker Template da ClickUp para planejar e executar seus projetos de software

Modelo de linha do tempo de implementação do software ClickUp : Ideal para gerenciar cronogramas de lançamento, este modelo garante a entrega em tempo hábil e a comunicação clara entre as partes interessadas

Libere software com facilidade usando o modelo de implementação de software do ClickUp

Esses modelos prontos para uso economizam tempo e promovem as práticas recomendadas nas equipes, permitindo um processo de desenvolvimento tranquilo e eficiente.

Recurso rival do ClickUp #3: Gerenciamento abrangente de projetos para equipes de software

Além de apenas gerenciar o código, o ClickUp oferece uma solução abrangente para as equipes de software lidarem com todos os aspectos de seus projetos. Os recursos do ClickUp dão suporte ao ciclo de vida completo do desenvolvimento de software, desde a concepção até o lançamento e a manutenção.

Colete solicitações de bugs e problemas no ClickUp usando formulários com lógica condicional e transforme-os automaticamente em Tarefas do ClickUp -adicione status personalizado, prioridade, proprietários, datas de vencimento etc. e acompanhe-os com os outros projetos da equipe.

Com documentos integrados, rastreamento de metas e ferramentas de feedback, as equipes podem se manter alinhadas, iterar rapidamente e fornecer soluções de software de alta qualidade. As opções de flexibilidade e personalização da plataforma garantem que ela possa se adaptar a qualquer fluxo de trabalho, o que a torna uma excelente opção para equipes que gerenciam o código e o escopo mais amplo do projeto em um ambiente unificado.

Além disso, o ClickUp é integrado ao GitHub, ao GitLab e ao Bitbucket. Inclua o ID da tarefa em um título e o ClickUp associará automaticamente o commit a uma tarefa!

Conecte e automatize seu trabalho em seu pipeline de DevOps e CI/CD. O ClickUp também se integra ao Figma, Sentry e a centenas de outras ferramentas.

Recurso rival do ClickUp #4: cérebro de ponta do ClickUp

O ClickUp aumentou as expectativas com o ClickUp Brain, um revolucionário Ferramenta de IA revolucionária para desenvolvedores para automatizar e simplificar tarefas como nunca antes.

Gerencie suas operações com facilidade e eficiência, aproveitando o poder do ClickUp Brain

Esse revolucionário assistente de IA pode ajudar os desenvolvedores a aumentar sua produtividade. Aqui estão alguns recursos notáveis do ClickUp Brain que você deve procurar:

AI Knowledge Manager: ClickUp Brain atua como um abrangente Knowledge Manager, permitindo que os desenvolvedores façam instantaneamente consultas e recuperem informações de documentos, tarefas e projetos. Isso elimina a necessidade de examinar manualmente os dados ou perguntar aos colegas, economizando tempo e aumentando a eficiência

ClickUp Brain atua como um abrangente Knowledge Manager, permitindo que os desenvolvedores façam instantaneamente de documentos, tarefas e projetos. Isso elimina a necessidade de examinar manualmente os dados ou perguntar aos colegas, economizando tempo e aumentando a eficiência AI Project Manager: Funciona como um gerenciador de projetos automatizado, supervisionando e simplificando fluxos de trabalho, como atualizações e relatórios de progresso . Os desenvolvedores podem automatizar resumos de projetos, itens de ação, planejamento de subtarefas e até mesmo o preenchimento automático de dados. Isso reduz significativamente o esforço manual e concentra-se mais no pensamento crítico e na inovação

Funciona como um gerenciador de projetos automatizado, supervisionando e simplificando fluxos de trabalho, como . Os desenvolvedores podem automatizar resumos de projetos, itens de ação, planejamento de subtarefas e até mesmo o preenchimento automático de dados. Isso reduz significativamente o esforço manual e concentra-se mais no pensamento crítico e na inovação AI Writer for Work: Desde verificações ortográficas sem a necessidade de plugins ou extensões até a geração de respostas rápidas com o tom perfeito, o ClickUp Brain simplifica a criação de conteúdo . Ele também pode gerar tabelas com dados ricos, criar modelos para tarefas, documentos e projetos e transformar voz em texto para transcrições de reuniões

Desde verificações ortográficas sem a necessidade de plugins ou extensões até a geração de respostas rápidas com o tom perfeito, o ClickUp Brain simplifica a . Ele também pode gerar tabelas com dados ricos, criar modelos para tarefas, documentos e projetos e transformar voz em texto para transcrições de reuniões Ferramentas de produtividade e engenharia: O ClickUp BrainAI equipa os desenvolvedores com ferramentas para escrever documentos de requisitos de produtos (PRDs), projetar estudos de teste de usuários, criar planos de teste e muito mais. Isso atende diretamente às suas necessidades específicas de desenvolvimento de produtos e tarefas de engenharia

Acelere seu fluxo de trabalho de desenvolvimento com o ClickUp

Embora o GitHub e o GitLab ofereçam ferramentas potentes para controle de versão e colaboração, o ClickUp apresenta uma alternativa versátil que atende às necessidades abrangentes das equipes de desenvolvimento. Ele surge como uma alternativa completa que acomoda a necessidade das equipes de desenvolvimento de controle de versão e revisão de código e também melhora o gerenciamento de tarefas, o planejamento e a colaboração.

Com sua interface fácil de usar, amplas opções de integração e recursos personalizáveis, o ClickUp oferece uma plataforma robusta que suporta projetos de desenvolvimento de software dinâmicos e multifacetados.

Se você está procurando gerenciar projetos com mais eficiência, colaborar de forma contínua ou simplesmente encontrar uma ferramenta que se adapte ao seu fluxo de trabalho, o ClickUp é a solução. Pronto para transformar seu processo de desenvolvimento. Explore o ClickUp hoje mesmo e descubra como ele pode elevar a produtividade de sua equipe a novos patamares.