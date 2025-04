ClickUp é premiado na lista dos melhores empregadores de startups da América 2025 da Forbes

San Diego, 11 de março de 2024 - A ClickUp foi premiada na lista da Forbes dos melhores empregadores de startups dos Estados Unidos em 2024. Esse prestigioso prêmio é apresentado pela Forbes e pela Statista Inc., o portal de estatísticas líder mundial e provedor de classificação do setor. A lista de prêmios foi anunciada em 5 de março de 2024 e pode ser visualizada no site da Forbes.

A classificação America's Best Startup Employers 2024 examina as startups com melhor desempenho como empregadoras por meio de KPIs definidos para orientar candidatos em potencial a encontrar startups inovadoras e estáveis para trabalhar. As empresas consideradas na avaliação devem estar sediadas nos EUA, ter sido fundadas entre 2014 e 2021, empregar pelo menos 50 funcionários e apresentar uma estrutura de startup.

Mais de 7 milhões de pontos de dados foram coletados e analisados. Das 20.000 empresas, apenas 3.000 se qualificaram para uma análise aprofundada com base em três critérios:

Reputação do empregador: Aspectos relevantes do local de trabalho e termos de pesquisa são definidos e testados (por exemplo, envolvimento do funcionário, cultura da empresa/corporativa, estratégia da empresa, ...). A análise de texto baseada em algoritmo foi usada para categorizar o conteúdo positivo, neutro ou negativo. Satisfação do funcionário: Os tópicos envolviam retenção, remuneração e benefícios, flexibilidade no local de trabalho, diversidade e inclusão, etc Crescimento: Foram analisados dados referentes ao tráfego do site, crescimento do número de funcionários, total de funcionários, vagas de emprego, etc.

Com base nos resultados do estudo, a ClickUp está entusiasmada por ser reconhecida na lista da Forbes dos Melhores Pequenos Empregadores da América 2024.

"Estamos incrivelmente orgulhosos de sermos reconhecidos como um dos Melhores Empregadores de Startups pela Forbes", disse Derek Dahlin, Diretor de Pessoas e Jurídico da ClickUp. "Nosso compromisso na ClickUp não é apenas se destacar em software de produtividade, mas promover uma cultura onde indivíduos excepcionais possam prosperar e construir carreiras lendárias. Esse reconhecimento da Forbes é uma prova do ambiente vibrante e orientado para o crescimento que cultivamos para nossa equipe."

Sobre o ClickUp

O ClickUp é a única plataforma de produtividade completa do mundo que se adapta à maneira como as pessoas querem trabalhar. Ela substitui todas as ferramentas individuais de produtividade no local de trabalho por uma plataforma única e unificada que inclui IA, gerenciamento de projetos, colaboração de documentos, quadros brancos, planilhas e metas. Fundada em 2017 e sediada em San Diego, a ClickUp tem a missão de tornar o mundo mais produtivo. Como uma das empresas de SaaS que mais crescem no mundo, a ClickUp ajudou mais de 10 milhões de usuários e 2 milhões de equipes a levar uma vida mais produtiva e a economizar pelo menos um dia por semana. Para saber mais, visite www.clickup.com .