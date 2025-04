Otimize os custos de marketing para obter melhores ROIs: O melhor guia de orçamento de marketing [2025]

Planejar um orçamento de marketing é fundamental para todas as empresas, independentemente do tamanho ou do setor. Ele permite que você aloque recursos de forma eficiente, meça o ROI e tome decisões informadas.

A primeira etapa do planejamento de um orçamento de marketing é entender suas metas comerciais gerais. Todos os esforços de marketing devem estar alinhados a esses objetivos. Quando suas metas estiverem claras, prossiga e defina seus objetivos de marketing.

Esses objetivos podem variar desde aumentar o conhecimento da marca, impulsionar o tráfego do site ou melhorar as vendas em geral.

Em seguida, considere os custos. Um orçamento de marketing típico inclui despesas como publicidade, criação de conteúdo, SEO, mídia social, marketing por e-mail, eventos e relações públicas. Também é importante incluir custos inesperados para ter flexibilidade.

A determinação do seu orçamento de marketing depende muito do setor, do tamanho da empresa, do estágio de crescimento e da receita. Como regra geral, as pequenas empresas com receita inferior a US$ 5 milhões devem alocam 7-8% de suas receitas para o marketing.

Para as empresas B2C, o orçamento de marketing deve ser de cerca de 9,5% do orçamento total da empresa, enquanto as empresas B2B devem ter como meta cerca de 6,3%.

Um plano de orçamento de marketing também deve levar em conta o custo de aquisição do cliente (CAC) e o valor do tempo de vida do cliente (CLV). A compreensão dessas métricas pode ajudá-lo a alocar seu orçamento de forma mais eficaz.

Em termos de alocação de seu orçamento, recomenda-se seguir a regra 70/20/10: 70% devem ser destinados a táticas de marketing comprovadas, 20% a estratégias que demonstrem potencial e 10% a táticas experimentais.

Monitorar e ajustar seu orçamento de marketing é um processo contínuo. Use uma ferramenta de gerenciamento de projetos para monitorar seu orçamento e ajustá-lo conforme necessário com base no desempenho e nos resultados.

Uma maneira inteligente de monitorar seu orçamento de marketing é configurar gráficos de pizza e gráficos relacionados a finanças em Painéis do ClickUp Desde a priorização e a despriorização até o acompanhamento do progresso e a avaliação do desempenho da equipe, esse é o lugar certo para quem deseja ter uma visão panorâmica dos projetos.

No final das contas, um orçamento de marketing bem planejado pode ajudar sua empresa a atingir suas metas, maximizar o ROI e ficar à frente da concorrência.

