10 Alternativas e concorrentes do Jupyter Notebook em 2024

Se você conhece o Jupyter Notebook, sabe que ele é uma excelente ferramenta para criar e compartilhar documentos que contêm código ativo, equações, visualizações e texto narrativo.

No entanto, o mundo da ciência de dados e da codificação evolui constantemente, e um ambiente de notebook colaborativo e interativo é imprescindível. Alguns usuários também procuram alternativas ao Jupyter porque ele não possui recursos de versão de dados e de conclusão de código.

Chega de compartilhar e gerenciar várias versões de notebooks Jupyter! Escolha uma ferramenta interativa que facilite a colaboração.

Vamos explorar as 10 melhores alternativas e concorrentes do Jupyter atualmente. Quer você seja um cientista de dados experiente ou esteja apenas começando sua jornada de codificação, há algo aqui para todos.

O que você deve procurar nas alternativas ao Jupyter Notebook?

Ao procurar alternativas ao Jupyter, certifique-se de selecionar aquelas que:

Oferecem uma ótima experiência de usuário: Procure alternativas ao Jupyter que simplifiquem a navegação e otimizem a experiência do usuário com uma interface intuitiva

As 10 melhores alternativas ao Jupyter Notebook para usar em 2024

Vamos agora explorar as melhores alternativas ao Jupyter para a ciência de dados em 2024.

1. ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta multifuncional que oferece uma abordagem versátil e colaborativa para gerenciar projetos e documentos.

Use o ClickUp Docs para documentar e compartilhar informações importantes com a equipe

Com sua interface amigável e uma ampla gama de opções de formatação, você pode usar facilmente o Documentos do ClickUp para criar e editar documentos para qualquer projeto, roteiro, base de conhecimento ou tarefa.

E tem mais. O ClickUp Docs também permite que você colabore com sua equipe em tempo real. Imagine trabalhar em documentos juntos, compartilhar ideias e fazer alterações conforme necessário, tudo em um só lugar.

Com o controle de versão, acompanhar as alterações e reverter para versões anteriores é muito fácil. Chega de confusão e caos!

Simplifique sua jornada de codificação com um gerador de snippet de código de IA, projetado para agilizar o processo de incorporação de snippets em seus projetos sem esforço

Além disso, você pode até mesmo adicionar arquivos HTML, criar especificações de teste e gerar trechos de código com a ajuda do Cérebro ClickUp um assistente de IA completo que também pode ajudá-lo a criar modelos e tabelas para armazenar dados.

Se você estiver preocupado com a análise de dados, o ClickUp também o ajudará. O Modelo de resultados da análise de dados do ClickUp é a opção ideal para organizar e apresentar suas descobertas.

Extraia insights, visualize tendências e tome decisões informadas com o modelo de descobertas de análise de dados do ClickUp

Com seções para resumir as principais descobertas, visualizar dados e fornecer recomendações, você pode facilmente criar, editar e compartilhar esse modelo com sua equipe.

E isso não é tudo! Bloco de notas ClickUp oferece uma abordagem mais versátil para tomar notas, fazer brainstorming e organizar ideias do que o Jupyter Notebook. É possível criar e organizar notas em uma estrutura hierárquica, facilitando o controle de diferentes tópicos e subtópicos. E com opções de formatação avançadas, como negrito, itálico e marcadores, suas anotações serão informativas e visualmente atraentes.

Registre notas rápidas, ideias e lembretes com o ClickUp Notepad

O ClickUp Notepad se integra perfeitamente a outros recursos do ClickUp. Vincule suas anotações a tarefas, documentos ou outros itens do ClickUp, facilitando a referência a informações relevantes. Além disso, a colaboração em tempo real significa que você pode fazer brainstorming e compartilhar ideias com os membros da sua equipe, não importa onde eles estejam.

Melhores recursos do ClickUp

Aprimore seus fluxos de trabalho de análise de dados integrando-se ao Jupyter Notebook, ao RStudio ou ao Python

Obtenha respostas instantâneas, precisas e contextuais de qualquer trabalho dentro do ClickUp e conectado a ele com o ClickUp Brain, seu assistente de IA

Crie, analise e compartilhe texto, código, documentos SOP, políticas de dados e muito mais com o ClickUp Docs

Use várias opções de visualização, como gráficos de Gantt, calendários e linhas do tempo para visualizar dados relacionados a tarefas, projetos e equipes

Integre-se a ferramentas de terceiros, como Google Sheets, Microsoft Excel e Tableau, para analisar e visualizar dados com eficiência

Automatize tarefas relacionadas a dados, como coleta, análise e visualização de dados, com recursos como fluxos de trabalho personalizados, campos personalizados e automação, economizando tempo e esforço

Garanta a segurança e a privacidade dos dados com criptografia, controles de acesso e logs de auditoria para proteger dados confidenciais

Limitações do ClickUp

O ClickUp tem muitos recursos e pode ser personalizado para diferentes funções, portanto, pode levar algum tempo para que os novos usuários aprendam tudo

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (9.380+ avaliações)

4,7/5 (9.380+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. CoCalc

via CoCalc O Collaborative Calculation and Data Science (CoCalc), da Sagemath, Inc., é uma plataforma on-line para codificação colaborativa. Ela é mais adequada para estudantes, pesquisadores e educadores para projetos colaborativos e ensino remoto.

Ela oferece um ambiente onde você pode criar, editar e executar códigos em várias linguagens de programação, incluindo Python, R, Julia e SageMath.

O CoCalc também é compatível com LaTeX edição de documentos e se integra com o Jupyter Notebooks.

Melhores recursos do CoCalc

Trabalhe no mesmo projeto simultaneamente com recursos de colaboração em tempo real

Use ferramentas de visualização de dados para criar tabelas, gráficos e plotagens em seus projetos

Comunique-se com os colaboradores por meio de recursos integrados de bate-papo e videoconferência

Limitações do CoCalc

A camada gratuita tem limitações de recursos, como cotas de memória e CPU, que podem restringir cálculos complexos ou grandes conjuntos de dados

Preços do CoCalc

Hobbyist: $10,86/mês

$10,86/mês Grupo de pesquisadores acadêmicos: US$ 123,98/mês

US$ 123,98/mês Grupo de trabalho empresarial: $104,16/mês

Classificações e avaliações do CoCalc

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações disponíveis

3. Próximo jornal

via Próximo jornal Nextjournal é uma plataforma baseada na Web que integra código computacional com texto narrativo.

A plataforma é compatível com várias linguagens de programação, incluindo Python, R, Julia e Clojure, além de fontes de dados e bibliotecas externas.

Um dos principais recursos do Nextjournal é sua capacidade de criar artigos de pesquisa reproduzíveis que incluem todo o código, os dados e as visualizações necessárias para reproduzir os resultados. Isso garante a transparência e permite que outros desenvolvam o trabalho.

Além disso, o Nextjournal oferece recursos de colaboração que permitem que vários usuários trabalhem no mesmo notebook simultaneamente. Isso facilita a colaboração das equipes em projetos e o compartilhamento do trabalho com outras pessoas.

Melhores recursos do Nextjournal

Escreva código, execute-o em tempo real e visualize os resultados por meio de texto, imagens e gráficos interativos

Compartilhe seu trabalho e colabore com outras pessoas

Acompanhe as alterações rapidamente com o controle automático de versões

Limitações do Nextjournal

Alguns usuários podem achar que ele pode não atender às necessidades dedocumentos de requisitos de produtos Preços da próxima revista

**Gratuito

Equipe: A partir de $299/mês

A partir de $299/mês Enterprise: A partir de US$ 499/mês

Classificações e resenhas do Nextjournal

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações disponíveis

4. Deepnote

via Nota profunda Outra alternativa ao Jupyter Notebook é o Deepnote. Trata-se de uma plataforma interativa de ciência de dados que visa facilitar a colaboração e a reprodutibilidade para cientistas de dados e analistas como você.

Ele fornece um editor de código e uma interface de notebook semelhante ao Jupyter, mas com recursos adicionais, como colaboração em tempo real, controle de versão, e a capacidade de compartilhar facilmente projetos com outras pessoas.

O Deepnote se integra a bibliotecas e ferramentas populares de ciência de dados, como pandas, sci-kit-learn e TensorFlow, e também oferece suporte a uma ampla variedade de linguagens de programação, incluindo Python, R e SQL.

A plataforma foi projetada para ser amigável ao usuário, concentrando-se em facilitar o início e o trabalho com outras pessoas em projetos de ciência de dados.

Melhores recursos do Deepnote

Colabore com colegas de equipe em tempo real e gerencie o controle de versões com a integração com o Git

Escolha entre uma variedade de formatos atraentes de gráficos e tabelas

Integre o SQL para consultar bancos de dados diretamente em seu notebook, simplificando o processo de análise de dados

Compartilhe seu trabalho com facilidade por meio de links ou exporte como arquivos PDF/HTML e personalize sua experiência com temas e atalhos personalizados para um fluxo de trabalho mais eficiente

Limitações do Deepnote

Suporte limitado a linguagens de programação

Dependência de conectividade com a Internet

Preços do Deepnote

**Gratuito

Equipe: US$ 39/editor por mês

US$ 39/editor por mês Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações aprofundadas

G2: 4,8/5 (mais de 70 avaliações)

4,8/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: Nenhuma avaliação disponível

5. Google Colab

via Google Colab O Google Colab, também conhecido como Google Colaboratory, é um serviço baseado em nuvem que permite escrever e executar código Python em um ambiente baseado em navegador. Ele está entre as alternativas populares do Jupyter para tarefas de análise de dados, aprendizado de máquina e aprendizado profundo.

Ele fornece acesso a GPUs (Graphics Processing Units, unidades de processamento gráfico) e TPUs (Tensor Processing Units, unidades de processamento de tensores) para computação mais rápida, o que é especialmente útil para o treinamento de modelos de aprendizagem profunda. Além disso, o Google Colab se integra ao Google Drive, facilitando a importação de conjuntos de dados e a exportação de resultados. Você também pode colaborar com outras pessoas compartilhando seus notebooks com elas.

O Google Colab vem com bibliotecas pré-instaladas, como NumPy, pandas, matplotlib e TensorFlow, para que você possa começar rapidamente a realizar tarefas de análise de dados e aprendizado de máquina. Ele também é compatível com Markdown, permitindo que você criar documentos com código incorporado, visualizações e texto explicativo.

O compartilhamento dos seus notebooks com outros usuários é simples com o Google Colab; é possível gerar um link ou exportar o notebook como um arquivo .ipynb.

Os melhores recursos do Google Colab

Obtenha acesso gratuito a potentes aceleradores de hardware, acelerando cálculos complexos

Importe conjuntos de dados e exporte resultados, facilitando a colaboração

Faça experiências com códigos e visualize os resultados em uma interface interativa

Ensine e aprenda aprendizado de máquina e ciência de dados com uma plataforma acessível

Limitações do Google Colab

A versão gratuita tem limitações quanto ao tempo máximo de execução (12 horas), ao tamanho máximo do notebook (100 MB) e à memória máxima (25 GB). Se precisar de mais recursos, talvez seja necessário fazer upgrade para um plano pago ou usar outras plataformas

Preços do Google Colab

**Gratuito

Pay As You Go: A partir de US$ 11,79 para 100 unidades de computação

A partir de US$ 11,79 para 100 unidades de computação Colab Pro: US$ 11,79/mês

US$ 11,79/mês Colab Pro+: US$ 58,99/mês

US$ 58,99/mês Colab Enterprise: Pague pelo que você usa

Classificações e análises do Google Colab

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações disponíveis

6. Kaggle

via Kaggle O Kaggle é uma plataforma para encontrar e publicar conjuntos de dados, explorar e criar modelos em um ambiente de notebook de ciência de dados baseado na Web, trabalhar com outros cientistas de dados e engenheiros de aprendizado de máquina e participar de competições para resolver desafios de ciência de dados.

A plataforma oferece ferramentas de limpeza e exploração de dados, uma interface de codificação baseada na Web e um ambiente de execução baseado em nuvem.

O Kaggle também oferece recursos educacionais, como tutoriais, cursos e webinars, para ajudá-lo a desenvolver suas habilidades em ciência de dados e aprendizado de máquina.

Melhores recursos do Kaggle

Mergulhe na vasta coleção de conjuntos de dados da Kaggle, explorando uma grande variedade de tópicos

Use a interface Kaggle Notebooks para criar e compartilhar análises e modelos de aprendizado de máquina, promovendo a colaboração

Permitir o acesso a dados de aplicativos por meio de APIs e gerar texto com base em um prompt de texto

Participe dos fóruns do Kaggle, fazendo perguntas, compartilhando ideias e colaborando com outros cientistas de dados e profissionais de aprendizado de máquina

Limitações do Kaggle

Difícil para iniciantes, pois as competições e os conjuntos de dados são geralmente voltados para cientistas de dados mais experientes

Alguns usuários podem achar difícil se destacar ou receber reconhecimento por seu trabalho, especialmente em competições maiores em que há muitos participantes

Preços do Kaggle

**Gratuito

Classificações e resenhas do Kaggle

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

4,7/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: Nenhuma avaliação disponível

7. *Zeppelin

via Zeppelin O Apache Zeppelin é uma ferramenta avançada que permite explorar, analisar e visualizar dados usando várias linguagens de programação, como SQL, Python, Scala e R.

Ele está entre as alternativas populares do Jupyter para cientistas de dados, analistas e engenheiros que trabalham com grandes conjuntos de dados e realizam tarefas de análise complexas.

Com ferramentas de visualização incorporadas e integração com o Apache Spark, o Zeppelin permite que você crie notebooks interativos, compartilhe seu trabalho e colabore com outras pessoas em projetos orientados por dados.

Não importa se você é um iniciante ou um especialista em análise de dados preditivos o Apache Zeppelin pode ajudá-lo a transformar dados brutos em insights valiosos.

Melhores recursos do Zeppelin

Crie visualizações impressionantes e realize análises de dados complexas

Habilite o suporte a vários idiomas para fins de depuração de código eficiente

Use recursos robustos de análise de big data

Realize a exploração completa dos dados com notebooks interativos

Adapte sua experiência de análise e dimensione sem esforço para grandes conjuntos de dados e computação distribuída

Limitações do Zeppelin

Suporte limitado para fontes de dados em comparação com outras ferramentas de análise de dados

Para iniciantes, a interface e o uso do Apache Zeppelin podem ter uma curva de aprendizado acentuada

Preços do Zeppelin

**Gratuito

Classificações e resenhas do Zeppelin

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

8. Nuvem de Saturno

via Nuvem de Saturno A Saturn Cloud é uma fornecedora líder de plataformas de ciência de dados e aprendizado de máquina baseadas em nuvem.

Com foco em acessibilidade e colaboração, a Saturn Cloud permite que cientistas e analistas de dados trabalhem sem problemas em várias estruturas e ferramentas de aprendizado de máquina. Sua plataforma oferece ambientes gerenciados para estruturas populares, como TensorFlow e PyTorch, facilitando o desenvolvimento e a implantação rápida de modelos.

Além disso, o suporte do Saturn Cloud para computação distribuída permite que você dimensione suas cargas de trabalho com eficiência.

Com recursos como controle de versão, gerenciamento de dados e recursos de implementação, o Saturn Cloud capacita as equipes de dados a simplificar seus fluxos de trabalho de aprendizado de máquina e a colocar seus modelos em produção mais rapidamente.

Os melhores recursos do Saturn Cloud

Configure e dimensione facilmente suas estruturas de aprendizado de máquina

Colabore com o Jupyter Notebooks para trabalhar de forma interativa e compartilhar insights com sua equipe

Distribua a computação e dimensione suas cargas de trabalho em várias máquinas para um processamento mais rápido

Acompanhe as alterações e colabore de forma eficaz com os recursos de controle de versão

Acesse, manipule e visualize dados dentro da plataforma

Simplifiquemapeamento de processos para seus modelos de aprendizado de máquina

Limitações do Saturn Cloud

Pode haver restrições quanto à quantidade de recursos de computação, armazenamento ou largura de banda que podem ser usados

Certos recursos ou integrações podem estar disponíveis apenas em planos de assinatura específicos

Preços do Saturn Cloud

Hospedado: Gratuito

Gratuito Organizações hospedadas: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise: Preços personalizados

Classificações e análises do Saturn Cloud

G2: 5/5 (mais de 250 avaliações)

5/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Notebooks do Microsoft Azure

via Notebooks do Microsoft Azure O Microsoft Azure Notebooks fornece um ambiente baseado em nuvem que permite criar e executar notebooks sem instalar nenhum software em seu computador local.

Essa plataforma de código aberto facilita a colaboração entre equipes em projetos, pois todas podem acessar os mesmos notebooks de qualquer dispositivo com conexão à Internet.

Além de fornecer um ambiente colaborativo, o Azure Notebooks facilita o gerenciamento e o compartilhamento de notebooks. Por exemplo, você pode criar projetos para organizar seus notebooks e usar o controle de versão para acompanhar as alterações ao longo do tempo. Você também pode compartilhar seus notebooks com outras pessoas gerando um link que abre o notebook no navegador da Web delas.

O Azure Notebooks é integrado a outros serviços do Azure, como o Azure Machine Learning, para que você possa implantar facilmente modelos de aprendizado de máquina criados em seus notebooks na nuvem. Isso facilita o desenvolvimento e a implantação de soluções de aprendizado de máquina.

Melhores recursos do Microsoft Azure Notebooks

Crie e compartilhe Notebooks para colaborar com colegas e partes interessadas em projetos

Integre-se aos serviços do Azure, implante modelos de aprendizado de máquina e dimensione suas cargas de trabalho conforme necessário

Crie visualizações de dados interativas, analise seus dados e aprenda com suas descobertas usando uma variedade de linguagens de programação

Use células markdown para formatar seus notebooks para apresentações profissionais e garantir a segurança dos dados e a conformidade regulatória usando os recursos robustos do Azure

Execute notebooks localmente ou na nuvem, rastreie alterações, repita seu trabalho e explore seus dados

Limitações do Microsoft Azure Notebook

A camada gratuita tem limitações de recursos, incluindo recursos limitados de CPU e memória

Opções de personalização limitadas para notebooks, especialmente temas e extensões personalizados

Preços dos Notebooks do Microsoft Azure

**Gratuito

Classificações e análises do Microsoft Azure Notebooks

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações disponíveis

10. IBM Watson Studio

via Estúdio IBM Watson A última ferramenta em nossa lista de alternativas ao Jupyter é o IBM Watson Studio. Essa é uma plataforma abrangente de ciência de dados e aprendizado de máquina projetada para ajudar as empresas a criar, treinar e implantar modelos de IA.

Ela fornece ferramentas para preparação de dados, desenvolvimento de modelos e implantação e recursos de colaboração para facilitar o trabalho em equipe entre cientistas de dados e analistas de negócios.

O Watson Studio oferece suporte a linguagens de programação populares, como Python e R, integrando-se a várias fontes de dados e ambientes de nuvem.

A plataforma também inclui recursos avançados, como AutoAI, que automatiza documentação do processo, e o Watson Machine Learning, que facilita a implantação e o gerenciamento de modelos.

Melhores recursos do IBM Watson Studio

Use a AutoAI para acelerar o processo de criação e otimização de modelos de aprendizado de máquina

Conecte e integre dados de várias fontes para garantir uma análise de dados abrangente e eficiente

Simplifique a implantação de modelos de aprendizado de máquina em ambientes de produção para uso no mundo real

Limitações do IBM Watson Studio

Os recursos e serviços premium podem resultar em altos custos operacionais

Preços do IBM Watson Studio

No IBM Cloud Pak para dados: Preços personalizados

Preços personalizados No IBM Cloud Pak® for Data as a Service: Preços personalizados

Classificações e análises do IBM Watson Studio

G2: 4,2/5 (mais de 160 avaliações)

4,2/5 (mais de 160 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

