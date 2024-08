10 alternativas de vitória para a criação de vídeos com IA em 2024

Atualmente, as ferramentas de IA penetraram em quase todos os domínios, e o mundo criativo não é exceção. Indiscutivelmente, a IA se estabeleceu como indispensável nesse campo.

A IA geradora também afetou a produção de vídeo tradicional. De softwares de criação de vídeo a ferramentas de edição de vídeo on-line que refinam a forma como você aparece na tela, a inteligência artificial pode ajudá-lo a produzir vídeos de qualidade profissional atualmente. Os criadores e profissionais de marketing de conteúdo podem publicar conteúdo de alta qualidade na metade do tempo com uma plataforma de criação de vídeo.

Essas ferramentas fazem muitas coisas - algumas ajudam você a criar avatares personalizados usando IA, outras podem gerar vídeos incríveis com apenas instruções curtas, enquanto outras se concentram em refinar o vídeo removendo fundos e muito mais.

O Pictory é uma dessas ferramentas que se tornou uma das favoritas entre os criadores de conteúdo em todo o mundo. No entanto, os usuários têm procurado alternativas devido aos seus recursos de automação limitados e à interface complicada.

Se você é um deles, este blog é para você.

Compilamos as 10 principais alternativas ao Pictory para sua consideração. Abrangendo os principais recursos, prós e contras e planos de preços, fornecemos todos os insights para ajudá-lo a escolher a plataforma ideal para sua marca.

O que você deve procurar em uma alternativa ao Pictory?

Antes de fazer sua escolha, há alguns recursos que você deve considerar ao procurar alternativas para o Pictory.

Interface fácil de usar: Uma interface bem projetada e recursos de arrastar e soltar simplificam o processo criativo. Além disso, procure uma navegação clara e uma curva de aprendizado curta

Uma interface bem projetada e recursos de arrastar e soltar simplificam o processo criativo. Além disso, procure uma navegação clara e uma curva de aprendizado curta Uma ampla gama de opções de personalização: Escolha alternativas ao Pictory que permitam substituir ativos e ofereçam uma variedade de opções de personalizaçãomodelos de storyboardingtemas, fontes, cores, recursos de música e transições para que você possa produzir facilmente vídeos personalizados

Escolha alternativas ao Pictory que permitam substituir ativos e ofereçam uma variedade de opções de personalizaçãomodelos de storyboardingtemas, fontes, cores, recursos de música e transições para que você possa produzir facilmente vídeos personalizados Diferentes estilos e tipos de vídeo: Escolha seu criador de vídeos com IA com base no estilo específico de que precisa, sejam vídeos de animação, infográficos, vídeos de marketing ou anúncios de mídia social

Escolha seu criador de vídeos com IA com base no estilo específico de que precisa, sejam vídeos de animação, infográficos, vídeos de marketing ou anúncios de mídia social IA e automação: Sua alternativa ideal ao Pictory deve ser capaz de automatizar o processo de criação de vídeo com sugestões e narração de texto para fala. Além disso, garanta que os ativos de IA sejam precisos e relevantes

Sua alternativa ideal ao Pictory deve ser capaz de automatizar o processo de criação de vídeo com sugestões e narração de texto para fala. Além disso, garanta que os ativos de IA sejam precisos e relevantes Extensa biblioteca de mídia e ativos: Selecione alternativas do Pictory com uma extensa biblioteca de mídia que inclua imagens, filmes, faixas de áudio e gráficos de qualidade superior. Verifique também se há a opção de carregar sua mídia para aumentar o apelo visual

Selecione alternativas do Pictory com uma extensa biblioteca de mídia que inclua imagens, filmes, faixas de áudio e gráficos de qualidade superior. Verifique também se há a opção de carregar sua mídia para aumentar o apelo visual Recursos de edição de vídeo: Certifique-se de que as alternativas do Pictory selecionadas ofereçam recursos de edição como corte, recorte, adição de sobreposições de texto e aplicação de filtros para vídeos mais envolventes

Certifique-se de que as alternativas do Pictory selecionadas ofereçam recursos de edição como corte, recorte, adição de sobreposições de texto e aplicação de filtros para vídeos mais envolventes Opções de exportação e compartilhamento: Opções fáceis de compartilhamento que suportem vários formatos de saída e resoluções para compatibilidade são cruciais. Portanto, procure a integração com mídias sociais e recursos de compartilhamento direto para ajudá-lo a atingir seu público-alvo

As 10 melhores alternativas ao Pictory em 2024

Agora que você sabe em quais recursos deve prestar atenção, vamos conferir as 10 melhores alternativas ao Pictory.

1. Lumen5

via Lumen5 Uma alternativa fácil de usar ao Pictory, o Lumen5 é uma ferramenta inteligente de criação de vídeo que usa IA para transformar blogs ou artigos longos em vídeos envolventes, seja para educação, notícias, entretenimento ou marketing de vídeo.

Feita sob medida para pequenas empresas com orçamentos de edição apertados, essa ferramenta com tecnologia de IA é excelente para equipes que não têm habilidades avançadas em vídeo, mas ainda assim querem vídeos com aparência profissional.

A Lumen5 foi projetada para ser fácil de usar, com edição de arrastar e soltar, modelos e a capacidade de transformar blogs e feeds RSS automaticamente em vídeos. Além disso, oferece recursos interessantes, como upload de kits de marca, vários espaços de trabalho e cores, fontes e marcas d'água personalizáveis.

Embora possa não ser o melhor para grandes equipes criativas que trabalham juntas, é uma opção sólida para indivíduos, empreendedores individuais e freelancers que gerenciam conteúdo para várias marcas.

Melhores recursos da Lumen5

Resuma o conteúdo do blog em vídeos com um clique

Converta postagens ou scripts em vídeo com narração de IA ou sua voz gravada

Estabeleça uma marca consistente carregando fontes, cores e um logotipo para criar um kit de marca personalizado

Personalize vídeos usando a biblioteca de mídia integrada para fotos, vídeos, áudio e AI Voiceover

Limitações da Lumen5

vídeos com resolução de 1080p estão disponíveis apenas nos planos mais caros

Alguns usuários acham a interface de usuário confusa e o layout de vídeo desatualizado

Preços da Lumen5

**Gratuito

Básico: $29/mês

$29/mês Starter: US$ 79/mês

US$ 79/mês Profissional: $199/mês

$199/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Lumen5

G2: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

4,5/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 130 avaliações)

2. Fliki

via Fliki O Fliki é uma plataforma de software fácil de usar para criar vídeos, podcasts e audiolivros, transformando texto em arquivos de áudio e vídeos. Ele está entre as alternativas mais acessíveis do Pictory para usuários sem habilidades técnicas avançadas.

Os usuários sempre aplaudem seu áudio realista e bem cronometrado, o que o diferencia de outros geradores de vídeo com IA. Além disso, sua coleção de mais de 1.000 vozes em 75 idiomas oferece uma gama diversificada de opções de narração.

Um dos recursos mais impressionantes do Fliki é seu generoso plano gratuito, que oferece cinco minutos de vídeo gratuito por mês. Ele fornece acesso a ferramentas essenciais para geração de conteúdo de texto para vídeo, vozes multilíngues, várias opções de dialeto e uma extensa biblioteca de imagens, videoclipes e clipes de música.

Melhores recursos do Fliki

Use a clonagem de voz para incorporar sua voz natural em vídeos gerados por IA

Acesse um rico estoque de mídia (integrado ao Pixabay) e modelos para criação de conteúdo diversificado

Use tweets, postagens de blog e apresentações do PowerPoint como solicitações de IA

Aplique a ferramenta para casos de uso versáteis, desde vídeos do YouTube até conversões de blogs

Aprimore a narração de histórias usando uma variedade de estilos de voz e emoções

Limitações do Fliki

Não há uso transparente de créditos

Recursos limitados de edição de vídeo

Preços do Fliki

**Gratuito

Standard: $28/mês por usuário

$28/mês por usuário Premium: $88/mês por usuário

$88/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Fliki

G2: 4,8/5 (mais de 120 avaliações)

4,8/5 (mais de 120 avaliações) Capterra: 4.8/5 (240+ avaliações)

3. Synthesia

via Síntese Outro produto de IA generativa, o Synthesia, destaca-se por seus mais de 140 avatares de IA, permitindo que os usuários escolham na biblioteca ou até mesmo criem seus próprios avatares.

Ele se destaca na transformação de scripts de texto em vídeos com áudio em vários idiomas e vozes. Os usuários podem personalizar os planos de fundo e as cores da marca, adicionar música e inserir marcadores para animações simples.

Ele atende a muitos casos de uso, desde treinamento até vendas e marketing de vídeo . A popularidade do Synthesia se deve à sua simplicidade, recursos avançados, avatares de IA com som natural e ferramentas de colaboração. Quando um rascunho de vídeo estiver pronto, os criadores poderão compartilhá-lo facilmente com outras pessoas, receber feedback na plataforma e, em seguida, incorporar ou baixar o vídeo.

Melhores recursos do Synthesia

Transforme seu texto em vídeos envolventes em questão de minutos

Acesse uma variedade de vozes de IA com som natural em mais de 120 idiomas

Publique e compartilhe vídeos facilmente com um link compartilhável gerado

Crie avatares de IA personalizados para projetos de vídeo, materiais de treinamento e muito mais

Crie scripts de vídeo com o assistente de script de IA

Grave sua tela para obter instruções evídeos de treinamento* Adicione legendas em vários idiomas e alinhe animações com conteúdo de áudio

Limitações do Synthesia

A edição de vídeos e a adição de legendas consomem muito tempo

O número de cenas que você pode adicionar a cada vídeo depende do seu plano de preços

Preços do Synthesia

Iniciante: $22/mês (cobrado anualmente)

$22/mês (cobrado anualmente) Criador: US$ 67/mês (cobrado anualmente)

US$ 67/mês (cobrado anualmente) Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Synthesia

G2: 4,7/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 110 avaliações)

4. Descrição

via Descrição O Descript é um software exclusivo de edição de vídeo on-line com tecnologia de IA que permite que você edite seu vídeo da mesma forma que faria com um documento.

O recurso de transcrição automática significa que todas as alterações feitas no texto, como excluir, mover ou copiar, são traduzidas diretamente para o vídeo. É ideal para criadores de conteúdo que buscam uma solução completa para edição.

É como editar um documento do Word- carregue mídia ou grave áudio, obtenha uma transcrição instantânea e, em seguida, edite seus clipes de mídia ajustando o texto.

Você pode criar uma narração realista com base em sua voz com vozes de IA. Além disso, o Green Screen reconhece automaticamente o fundo do seu vídeo, permitindo que você o altere para o que quiser.

Descreva os melhores recursos

Gerar transcrições automaticamente com até 95% de precisão

Edite áudio e vídeo usando dicas de edição baseadas em texto

Reorientar o olhar com o recurso Eye Contact, que é especialmente útil ao ler um roteiro

Remova palavras de preenchimento e impasses com um único clique

Limitações de descrição

A interface do usuário carece de intuitividade

Os prompts são frequentemente interpretados de forma incorreta

Descrição do preço

Gratuito

Creator: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Pro: $30/mês por usuário

$30/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações descritivas

G2: 4,6/5 (mais de 390 avaliações)

4,6/5 (mais de 390 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 160 avaliações)

5. Steve.ai

via Steve.ai O Steve.ai é uma ferramenta de criação de vídeo orientada por IA que oferece opções de vídeo ao vivo e animado. Ela vem com várias imagens, personagens e faixas de áudio, permitindo que você personalize o layout do texto, ajuste a duração das cenas e use modelos de cores.

Projetado para usuários corporativos, equipes de marketing e educadores, o Steve.ai garante uma experiência fácil de usar. Seja você um blogueiro que está redirecionando conteúdo ou um iniciante na criação de vídeos, o Steve.ai tem um recurso de blog para vídeo que amplia o alcance do seu público.

Você também pode adicionar música, efeitos sonoros e texto para adaptar seus vídeos a necessidades específicas.

Melhores recursos do Steve.ai

Produza vídeos animados e ao vivo de alto nível com IA

Economize tempo com scripts gerados automaticamente para seus vídeos

Aprimore seus vídeos incorporando um apresentador de notícias animado

Crie conteúdo mais inclusivo usando personagens de IA que representam diferentes idades, etnias e profissões

Limitações do Steve.ai

Modelos limitados

Falta um botão direto de "compartilhar"

Preços do Steve.ai

**Gratuito

Básico: US$ 20/mês

US$ 20/mês Starter: $60/mês

$60/mês Pro: $80/mês

$80/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Steve.ai

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

4,7/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

6. RunwayML

via RunwayML O Runway, outro favorito entre as possíveis alternativas ao Pictory, usa "ferramentas mágicas" de IA para criar vídeos, imagens, animações em 3D e aprimorar o áudio, tudo a um custo muito menor do que os projetos conduzidos por humanos.

Ele oferece mais de 30 recursos de IA dedicados à criação de vídeos, e seus mais recentes recursos Gen-2 permitem criar vídeos inovadores a partir de texto e/ou imagens.

Você também pode adicionar áudio fazendo o upload de um arquivo separado e sincronizá-lo facilmente com o seu vídeo. O Runway funciona em desktops e dispositivos móveis.

Melhores recursos do Runway

Crie ou aprimore mídias com sugestões de texto para vídeo e de vídeo para vídeo

Pode ser usado tanto por grandes corporações quanto por artistas individuais

Personalize o Runway treinando o modelo de IA para que corresponda ao estilo da sua marca e às diretrizes do assunto

Limitações da Runway

Não há avatares de IA

Preços de pista

Básico: Gratuito

Gratuito Standard: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Pro: $35/mês por usuário

$35/mês por usuário Ilimitado: $95/mês por usuário

$95/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Runway

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações disponíveis

7. DeepReel

via DeepReel Imagine clonar a si mesmo para criar vídeos personalizados em grande escala.

Com o DeepReel, você pode escrever seu roteiro e ver seu avatar falar com sua voz, e ele está disponível em mais de 30 idiomas. Isso faz com que a plataforma seja a sua opção para estabelecer conexões personalizadas com clientes e clientes potenciais, fazendo com que sua marca se destaque. Dimensione seu processo de criação de conteúdo de vídeo enquanto você aumenta a produtividade das vendas interagindo com clientes individuais. Você também pode personalizar e-mails e páginas de destino de vídeo com os ativos da sua marca.

Melhores recursos do DeepReel

Gera vídeos enriquecidos com áudio a partir de texto

Aprimore seus vídeos com avatares de IA para dar um toque de qualidade de estúdio

Importe vídeos conectando sua conta do Canva

Lance campanhas de vídeo personalizadas para alcançar seu público de forma eficaz

Limitações do DeepReel

Falta de aplicativos dedicados para dispositivos móveis e desktop

Preços do DeepReel

Iniciante: $5/mês

$5/mês Creator: $19/mês

$19/mês Creator plus: $39/mês

$39/mês Pro: $99/mês

$99/mês Business: $199/mês

$199/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do DeepReel

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações disponíveis

8. **Hora um

via Primeira hora O Hour One se destaca entre as alternativas do Pictory por sua interface amigável e compatibilidade global. A plataforma permite a criação de vídeos com IA em mais de 100 idiomas, com 200 vozes com sotaques e pronúncias realistas.

Além de seus recursos multilíngues, o Hour One oferece recursos exclusivos, como modelos de projetos em 3D e ferramentas de assistente de IA. Essas ferramentas, desenvolvidas pelo ChatGPT, ajudam os usuários a criar vídeos, scripts e traduções mais inteligentes em escala.

A plataforma de edição de vídeo de autoatendimento da Hour One, Reals, é minimalista e fácil de usar, enfatizando fortemente a criação de scripts. Ela tem mais de 30 avatares de IA que oferecem narração em 19 idiomas, permitindo que os usuários criem rapidamente vídeos de alta qualidade a partir de scripts baseados em texto.

Melhores recursos do Hour One

Crie vídeos envolventes com avatares de IA em vários idiomas

Gerar imagens a partir de texto no editor de vídeo

Crie vídeos usando modelos de vídeo 2D e 3D ou até mesmo simples prompts de IA

Use o kit de marca e introduções/encerramentos de marca para obter uma aparência consistente da marca

Limitações da primeira hora

Estoque limitado de modelos

Falta de realismo nos avatares

Preços do Hour One

Gratuito

Lite: $30/mês

$30/mês Business: $112/mês

$112/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Hour One

G2: 4,5/5 (mais de 100 avaliações)

4,5/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Pipio

via Pipio O Pipio é uma alternativa fácil ao Pictory que permite criar vídeos profissionais com IA simplesmente digitando, clicando e arrastando elementos na tela.

Com mais de 100 porta-vozes virtuais que podem ser personalizados, o Pipio é adequado para várias finalidades, como marketing, vendas e treinamento. Esses avatares de IA falam em mais de 40 idiomas com diversos sotaques, oferecendo uma solução versátil para suas necessidades de vídeo.

Preferido por cineastas, profissionais de marketing, empresários e muito mais, o Pipio cria vídeos com aparência profissional e aparência, voz e idioma personalizáveis.

Melhores recursos do Pipio

Personalize uma grande variedade de avatares digitais para seus vídeos

Gerar vídeos de alta qualidade diretamente de seu script

Personalize seu vídeo com sua voz preferida, efeitos visuais, etc.

Limitações do Pipio

A qualidade do vídeo não é tão alta quanto a dos outros da lista

Preços da Pipio

Premium: $25/mês

Enterprise: Preço personalizado

Classificações e avaliações do Pipio

G2: Não há avaliações disponíveis

Não há avaliações disponíveis Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Veed

via Veed Favorito entre os criadores de conteúdo de mídia social, o Veed é uma plataforma on-line fácil de usar, projetada para iniciantes e profissionais que desejam criar e editar vídeos rapidamente.

O editor de arrastar e soltar, juntamente com recursos como legendagem automática, gravação de tela e um teleprompter, facilita a criação de vídeos usando a tecnologia de IA generativa.

Personalize o texto, as fontes, as cores e a música para criar vídeos exclusivos e escolher entre diferentes temas para transmitir mensagens específicas. A plataforma simplifica a transcrição de vídeos- basta carregar seu vídeo, clicar em 'Auto Transcribe' e fazer o download da transcrição.

Veja os melhores recursos

Simplifique a edição com uma linha do tempo intuitiva e ferramentas de um clique

Economize tempo usando o gerador de script de vídeo com IA para estruturar a narrativa do seu vídeo

Adicione legendas ou transcreva o áudio para texto instantaneamente

Aprimore os vídeos incorporando mídia de estoque livre de royalties

Converta texto em voz sem esforço com um avatar personalizado

Limitações de uso

A plataforma é muito lenta, especialmente para vídeos com mais de 10 minutos

Opções de personalização limitadas

Preço da Vered

**Gratuito

Básico: $290,67/mês por usuário

$290,67/mês por usuário Pro: $599/mês por usuário

$599/mês por usuário Business: US$ 1.500/mês por usuário

US$ 1.500/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Veja classificações e avaliações

G2: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

4,6/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 3,4/5 (mais de 40 avaliações)

Outras ferramentas de IA de gerenciamento de vídeo: ClickUp

Diferente das alternativas do Pictory que se concentram na geração de vídeos profissionais usando IA, plataformas de produtividade para gerenciar projetos de vídeo como o ClickUp, oferecem uma gama muito mais ampla de ferramentas com tecnologia de IA. Essas ferramentas simplificam seu fluxo de trabalho criativo, aprimoram a colaboração e aumentam a produtividade.

Explore o ClickUp para gerenciar seus projetos com o poder da IA, mais de 15 visualizações e automações de tarefas

A software de gerenciamento de projetos o ClickUp é um hub de produtividade centralizado que reúne todo o seu trabalho. Com recursos flexíveis de gerenciamento de projetos e tarefas, uma biblioteca de modelos e mais de 1.000 integrações, o ClickUp é a plataforma ideal para que as equipes otimizem seus projetos e tarefas de vídeo em um único espaço de trabalho colaborativo.

Use o ClickUp Brain para cuidar de todas as suas tarefas relacionadas à IA, desde a redação até o trabalho administrativo ClickUp Brain com seu AI Knowledge Manager, AI Project Manager e AI Writer for Work, oferece percepções contextuais e economia de tempo para aumentar a produtividade.

Use o assistente de redação com tecnologia de IA para gerar ideias de vídeo, esboços e roteiros em segundos. Ele pode corrigir a ortografia e a gramática, até mesmo traduzir seu texto para vários idiomas e alterá-lo como você desejar - seja ele mais longo, mais curto, mais envolvente ou mais simples.

O ClickUp também oferece ferramentas colaborativas de brainstorming, como Quadros brancos do ClickUp para ajudar você e sua equipe de criação a idealizar ideias de vídeo e criar histórias.

Use o ClickUp Brain para transformar parágrafos de blogs em legendas/comentários cativantes para seus vídeos

Use o Documentos do ClickUp como seu espaço de trabalho colaborativo para salvar ideias de roteiros, fontes de inspiração, resumos criativos e muito mais. Você também pode usá-lo para compartilhar vídeos com sua equipe e partes interessadas para comentários e revisões.

Se você tem dificuldade em controlar seus vários projetos criativos, temos a solução ideal para você. Com Tarefas do ClickUp com o ClickUp Tasks, você pode organizar e acompanhar todos os seus projetos com as respectivas tarefas, definir prioridades, atribuí-las aos respectivos proprietários, adicionar comentários e lembretes e até mesmo automatizar tarefas repetitivas. Você pode acompanhar o progresso por meio de diferentes visualizações, como o estilo Kanban Visualização do quadro , Visualização do gráfico de Gantt ou Visualização da linha do tempo .

Para equipes de design e criação, o ClickUp oferece uma ampla biblioteca de modelos selecionados para criar fluxos de trabalho que espelham seus processos ideais, promovendo a eficiência e a criatividade.

Especificamente para a produção de vídeo, o ClickUp tem o seguinte Modelo de produção de vídeo para ajudá-lo a dar início a seus projetos de vídeo. Use-o para organizar e acompanhar seus projetos de vídeo por tipo, status, datas de vencimento, etc.

Planeje, gerencie e personalize seus vídeos com o modelo de produção de vídeo do ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Acesse mais de 100 prompts integrados no ClickUp Brain para obter resultados precisos em sua primeira tentativa de criação de conteúdo com o auxílio da IA

Crie roteiros gerados por IA, esboços de vídeos e ideias de histórias em segundos

Supere as barreiras linguísticas usando a ação Traduzir e forneça interpretações quase perfeitas em 12 idiomas

Compartilhe seus roteiros e vídeos com as partes interessadas para comentários e revisões dentro da plataforma

Faça brainstorming coletivo de histórias e ideias de roteiros com sua equipe usando o ClickUp Whiteboards

Acompanhe com eficiência todos os seus diferentes projetos criativos, cronogramas, dependências, etc., usando o ClickUp Tasks com campos e status personalizados

Conecte-se por meio de mais de 1.000 integrações com as principais ferramentas de trabalho sem esforço

Explore uma biblioteca de modelos em constante expansão com recursos pré-criados e personalizáveis para iniciar qualquer processo no ClickUp

Limitações do ClickUp

Há uma curva de aprendizado no início, pois há uma grande variedade de recursos oferecidos

O aplicativo móvel não oferece todas as visualizações disponíveis

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

Criar vídeos com a plataforma de IA certa

A plataforma de IA certa pode se tornar seu parceiro mais confiável na criação de vídeos. No entanto, escolher a ferramenta ideal em nossa lista de alternativas ao Pictory é apenas o primeiro passo.

Embora essas alternativas ofereçam recursos fantásticos para a criação de vídeos, você também precisa de uma ferramenta para gerenciar seus fluxos de trabalho e conteúdo criativos.

É aí que entra o ClickUp com seu arsenal de recursos de gerenciamento de projetos e tarefas.

Com o ClickUp, é possível otimizar o processo de produção de vídeo, colaborar com a equipe e garantir que os projetos permaneçam no caminho certo do início ao fim. Registre-se no ClickUp hoje gratuitamente e transforme a maneira como você trabalha em seus projetos de vídeo!