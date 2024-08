Pai Rico, Pai Pobre Resumo: Principais Conclusões & Revisão

Poucos livros de finanças pessoais alcançaram o status de cult que o livro Pai Rico, Pai Pobre alcançou.

Quando foi publicado pela primeira vez em 1997, ele causou impacto no mundo das finanças ao introduzir ideias revolucionárias. Ele mudou a maneira como a maioria das pessoas pensa sobre dinheiro e como adquirir riqueza.

Se você não leu o livro, mas quer ter uma ideia geral de todas as ideias brilhantes que ele apresentou, leia este resumo detalhado de Pai Rico, Pai Pobre. Você também encontrará as melhores citações, as principais conclusões do livro e maneiras práticas de implementá-las.

Vamos começar.

Resumo do livro Pai Rico, Pai Pobre em um relance

pai Rico, Pai Pobre, de Robert T. Kiyosaki, é um dos livros mais importantes sobre finanças pessoais que introduziu uma nova perspectiva sobre a gestão de patrimônio.

O autor explica os principais conceitos de gerenciamento financeiro comparando e contrastando as filosofias financeiras de seus dois pais - o pai rico e o pai pobre.

Seu pai pobre era um homem assalariado, altamente educado, que acreditava no trabalho árduo, na segurança do emprego e na educação formal universitária.

Seu pai rico era um empresário que não acreditava em educação formal - ele acreditava em educação financeira. Ele tinha uma visão diferente do pai pobre sobre gerenciamento financeiro. Ele acreditava que a única maneira de construir riqueza era administrar um negócio e investir em ativos que gerassem fluxos de renda passivos.

via Pai Rico Pai Pobre - Robert Kiyosaki

O conceito mais notável e revolucionário do livro foi a explicação de Kiyosaki sobre ativos versus passivos. Ele explicou que os ativos geram dinheiro, enquanto os passivos drenam dinheiro.

Muitas pessoas pensam em casas ou carros como ativos, mas eles são passivos. Propriedades para investimento e aluguel que geram renda são os ativos reais.

De modo geral, o livro Pai Rico, Pai Pobre trata de obter uma educação financeira e tomar decisões financeiras sábias para adquirir riqueza e escapar da corrida dos ratos.

Key Takeaways from Rich Dad Poor Dad by Robert T. Kiyosaki

capa do livro Pai Rico, Pai Pobre via_ Penguin Esse clássico tem várias preciosidades, mas vamos nos restringir às sete maiores lições que você aprende com o livro.

1. Concentre-se nos ativos, não nos passivos

O foco principal do livro era ensinar as pessoas a serem financeiramente independentes e a construir riqueza.

Kiyosaki diz que a maioria das pessoas não entende a diferença entre ativos e passivos. Ele os define como:

Ativos são coisas que geram dinheiro, como imóveis, ações e negócios

Os passivos, por outro lado, drenam o dinheiro de seu bolso. Isso inclui empréstimos para casa ou carro, dívidas de cartão de crédito e muito mais

Para isso, ele dá o exemplo de uma casa, que a maioria das pessoas considera um ativo, mas é um passivo. Ele explica que, se você comprar uma casa para si mesmo e usar uma hipoteca, só incorrerá em despesas e não obterá nenhuma receita com ela, o que a torna um passivo.

Somente imóveis comerciais, para os quais você recebe uma renda de aluguel, são um ativo. Construa ativos que lhe tragam renda, não passivos que incorram em despesas.

2. Obtenha uma educação financeira

A lição mais importante de Rich Dad, Poor Dad é que a educação financeira é crucial para o sucesso financeiro.

Ele argumenta que a educação escolar falha nesse aspecto e precisa ensinar efetivamente a alfabetização financeira, incluindo os fundamentos da gestão financeira e da construção de riqueza.

Ele usa o exemplo de seus dois pais - rico e pobre - e as diferenças em suas filosofias financeiras para mostrar por que a educação financeira é essencial.

Seu pai pobre era bem educado e acreditava em ganhar um salário. Embora menos instruído, seu pai rico era mais instruído financeiramente e acreditava em investir dinheiro e administrar um negócio para construir riqueza e se tornar financeiramente independente.

Portanto, por mais vital que seja ter uma boa educação, ter uma educação financeira é um jogo totalmente diferente. Invista em educação financeira e aprenda os conceitos básicos de gerenciamento de dinheiro, avaliação de riscos e outros aspectos vitais para gerenciar melhor suas finanças.

3. Administre seu próprio negócio

Outra lição de Rich Dad, Poor Dad é que ter um emprego e ganhar um salário não o tornará rico; administrar um negócio sim.

De acordo com Kiyosaki, os ricos adquirem ativos e fazem o dinheiro trabalhar para eles. Eles não trabalham para os outros, mas apenas para si mesmos.

Obter renda passiva com ativos é a chave para acumular riqueza ao longo do tempo, em vez de depender de um salário. Em vez de trabalhar duro para ganhar dinheiro para outra pessoa, deixe que os outros trabalhem para você para torná-lo mais rico.

4. Entenda o código tributário e o sistema jurídico

Kiyosaki diz que os ricos entendem e usam o código tributário a seu favor.

Ele explica que você paga impostos altos quando recebe um salário ou faz empréstimos. Alguns impostos incluem o imposto de renda, o imposto da previdência social e o imposto do Medicare.

Mas se você tiver uma corporação, poderá dar baixa nas despesas comerciais e pagar menos impostos. Você pode até reinvestir o lucro gerado por uma empresa no negócio para expansão e crescimento. Também é possível pagar os lucros aos proprietários na forma de dividendos, que têm impostos mais baixos do que os incorridos sobre os salários.

Você pode manter mais de seus ganhos e minimizar sua obrigação fiscal administrando uma empresa.

5. Aprenda a inventar dinheiro

Essa é uma das lições mais controversas ensinadas por Robert T. Kiyosaki, em que ele diz que o trabalho árduo não o ajuda a ganhar dinheiro; tomar decisões estratégicas, sim.

Ele descarta a filosofia de que trabalhar duro e fazer um bom trabalho o tornará rico. Em vez disso, ele argumenta que os ricos inventam dinheiro, não o ganham. Eles aproveitam as oportunidades, assumem riscos e criam vários fluxos de renda passiva para adquirir riqueza.

A lição?

Não trabalhe para ganhar dinheiro. Compre ativos que trabalharão para lhe render dinheiro e proporcionar retornos infinitos. Alguns exemplos de tais ativos incluem

Negócios que não requerem supervisão ativa

Propriedades de aluguel que proporcionam uma renda passiva

Investimentos financeiros que pagam dividendos ao longo do tempo

6. Trabalhar para aprender, não por dinheiro

Outra conclusão importante de Rich Dad, Poor Dad é que os ricos trabalham para adquirir habilidades, não para ganhar dinheiro.

Se você trabalha para ganhar um salário, nunca conseguirá sair da corrida dos ratos e adquirir riqueza real. Entretanto, se trabalhar para desenvolver novas habilidades, você se tornará mais talentoso e abrirá novas oportunidades de ganho para si mesmo no longo prazo.

Essa mudança de mentalidade faz com que as pessoas deixem de aspirar a empregos bem remunerados e passem a se tornar empreendedoras. Ele também enfatiza a importância de desenvolver habilidades comercializáveis e usa o McDonald's como exemplo.

Quando ele perguntou a uma sala cheia de pessoas: "Quem pode fazer um hambúrguer melhor do que o McDonald's?", quase todos levantaram a mão. No entanto, o McDonald's é uma empresa multibilionária.

Todos podem fazer um ótimo hambúrguer, mas transformá-lo em um negócio lucrativo é uma habilidade mais valiosa. Portanto, adquira habilidades comercializáveis que o ajudem a ganhar dinheiro e trabalhe para se aperfeiçoar, não para ganhar um salário.

7. Assuma riscos financeiros

Assuma riscos para ficar rico. Se você seguir os passos de todos os outros, fará parte da multidão. Se quiser escapar da corrida dos ratos, você deve fazer algo diferente. Os ricos experimentam coisas novas e exploram várias oportunidades em vez de deixá-las passar. Se você deseja obter lucros enormes, deve assumir riscos elevados.

Kiyosaki explica que a segurança no emprego é diferente da segurança financeira. Um emprego seguro proporciona uma falsa sensação de segurança que pode levar à complacência. Fatores externos sempre podem mudar isso, e você pode perder seu emprego, não importa o quão seguro você pense que ele seja.

Entretanto, investir em ações, títulos, imóveis e outros ativos que criam vários fluxos de renda o deixará financeiramente seguro. Se um fluxo de renda for afetado, você ainda terá muitos outros.

Isso significa que você deve correr riscos desnecessários?

Absolutamente não! Ele enfatiza a importância de correr riscos calculados para alcançar o sucesso financeiro. Você deve pesar cuidadosamente suas opções, mas não hesite em apostar em uma boa oportunidade por causa de crenças limitantes e aversão ao risco.

The Five Big Ideas

Aqui estão cinco grandes ideias do livro que você deve entender e implementar para alcançar o sucesso financeiro.

1. Os ricos não trabalham por dinheiro; somente os pobres trabalham

Os ricos não trabalham pelo dinheiro, mas fazem com que o dinheiro trabalhe para eles.

Eles investem em ativos e criam vários fluxos de renda passiva. Kiyosaki aprofundou mais essa ideia em seu segundo livro, "The Cashflow Quadrant"

Se você investe nos negócios de outras pessoas - por meio de ações, por exemplo - está deixando seu dinheiro trabalhar para gerar mais dinheiro. Você não está trabalhando ativamente para isso, mas gerará renda e acumulará riqueza ao longo do tempo.

2. Pessoas ricas adquirem ativos e pessoas pobres adquirem passivos

As pessoas ricas constroem riqueza adquirindo ativos que geram renda, como ações, títulos e imóveis.

As pessoas pobres adquirem casas, carros e outros bens que parecem ativos, mas são passivos porque drenam dinheiro.

3. Não importa quanto dinheiro você ganha, mas quanto você economiza

O único dinheiro que faz alguma diferença em sua vida é o dinheiro que você poupa. Você pode ganhar muito, mas pagar impostos e gastá-lo em despesas essenciais, deixando quase nada com você.

Ganhar muito dinheiro não o torna rico, mas guardar a maior parte dele sim. Se quiser ser rico, você precisa aprender a maximizar sua economia de impostos e manter a maior parte do dinheiro que ganha.

4. Aptidão financeira é o que você faz com o dinheiro que ganha

Ganhar dinheiro é o primeiro passo. Para ser rico, você precisa ter aptidão financeira para saber o que fazer com esse dinheiro.

Investir em ativos financeiros é a melhor maneira de usar seu dinheiro e fazer com que ele trabalhe para você. Compre ações, títulos, imóveis para aluguel e outros ativos financeiros geradores de renda.

A alfabetização financeira o ajudará a adquirir inteligência financeira e a aprender como fazer com que seu dinheiro renda mais dinheiro.

5. Nosso ativo mais valioso é nossa mente

Por fim, se você quiser aprender alguma coisa com o livro Rich Dad, Poor Dad, que seja isto: sua mente é seu ativo mais valioso.

Não se trata de seus bens materiais - casa, carro etc. - ou dinheiro ou qualquer outra coisa.

Se você tiver uma mente perspicaz e treiná-la bem para desenvolver um QI financeiro sólido, poderá acumular riquezas e se tornar rico. O que você precisa mudar é sua mentalidade e seus valores.

Mude a forma como você pensa sobre o dinheiro, inclusive como ganhá-lo e gerenciá-lo, para mudar sua situação financeira e se tornar rico.

Citações populares de Pai Rico e Pai Pobre

pai Rico, Pai Pobre está repleto de ótimas citações sobre finanças pessoais e gerenciamento de dinheiro. Ele fornece conselhos inteligentes sobre como ganhar dinheiro, gerar riqueza e mudar nossa mentalidade em relação ao dinheiro.

Aqui estão cinco citações inspiradoras do livro.

"No mundo real, as pessoas mais inteligentes são aquelas que cometem erros e aprendem. Na escola, as pessoas mais inteligentes não cometem erros." "O ativo mais poderoso que todos nós temos é nossa mente. Se for bem treinada, ela pode criar uma enorme riqueza no que parece ser um instante." "Os ricos adquirem ativos. Os pobres e a classe média adquirem passivos que eles acham que são ativos." "Não é o que você diz com a boca que determina sua vida. É o que você sussurra para si mesmo que tem o maior poder." "Os trabalhadores trabalham duro o suficiente para não serem demitidos, e os proprietários pagam apenas o suficiente para que os trabalhadores não se demitam."

Aplique os aprendizados de Pai Rico e Pai Pobre com o ClickUp

pai Rico, Pai Pobre ensina os fundamentos do gerenciamento financeiro.

Embora seja bom estabelecer uma base sólida para um bom gerenciamento de patrimônio, é preciso haver uma solução abrangente para gerenciar seu patrimônio de forma prática. Se estiver procurando uma ferramenta útil para gerenciar seu fluxo de caixa, experimente

ClickUp Finance

.

Use-o para criar painéis personalizados para controlar suas receitas e despesas,

gerenciar orçamentos de projetos

e gerenciar seus pagamentos. O ClickUp oferece vários modelos de finanças e contabilidade para ajudá-lo a gerenciar suas finanças sem precisar começar do zero.

Use esses

Modelos de finanças e contabilidade do ClickUp

para criar demonstrações financeiras, gerenciar contas a pagar e a receber e todas as outras tarefas de contabilidade financeira de sua empresa.

Os

Modelo de contabilidade do ClickUp

é ideal para gerenciar suas contas comerciais, contas a pagar e contas a receber. É um modelo personalizável que pode ser modificado de acordo com suas necessidades específicas.

Faça o download deste modelo

Se você concorda com a filosofia de Pai Rico em Pai Rico, Pai Pobre, você entende a importância de controlar suas despesas. As

Modelo de relatório e despesas comerciais do ClickUp

pode ajudá-lo com isso.

Faça o download deste modelo

Use o botão

Modelo de análise de custo-benefício do ClickUp

para avaliar suas decisões estratégicas de negócios e investimentos financeiros de risco.

Faça o download deste modelo

Por fim, dê uma olhada no site do ClickUp

modelos de orçamento de projeto

para garantir que cada projeto permaneça lucrativo e que você ganhe mais do que gasta. Afinal de contas, foi isso que o Pai Rico nos ensinou - o que importa é quanto dinheiro guardamos, não quanto ganhamos.

Ace Financial Management with ClickUp

Em geral, Pai Rico, Pai Pobre é um livro que mudará sua mentalidade sobre dinheiro e como ficar rico. Ele ensina conceitos valiosos, desfaz vários mitos e fornece informações práticas.

Pronto para colocar em prática as valiosas lições financeiras de Robert T. Kiyosaki?

Use o ClickUp para simplificar os processos financeiros e contábeis de sua empresa e concentre-se em como aproveitar as oportunidades para gerar riqueza.

Registre-se gratuitamente no ClickUp

e explore seus recursos financeiros e muito mais!