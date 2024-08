10 melhores alternativas ao Mindnode para mapeamento mental em 2024

Você tem uma ideia que deseja transformar em um plano claro. Provavelmente, você já usou a popular ferramenta de mapeamento mental - Mindnode.

Apesar de sua variedade de recursos, o Mindnode ainda tem limitações. A falta de recursos de colaboração ao vivo e de temas incorporados pode fazer com que você procure alternativas.

É por isso que compilamos uma lista das 10 principais alternativas ao Mindnode que podem lhe oferecer mais opções e benefícios.

Mas antes de começar, vamos entender um pouco mais as ferramentas de mapeamento mental on-line.

O que você deve procurar nas alternativas do Mindnode?

Uma ferramenta de mapeamento mental é uma ferramenta digital que o ajuda a criar uma representação visual de suas ideias, conceitos e planos. Diferentemente da caneta e do papel, essas ferramentas de pensamento visual oferecem flexibilidade, permitindo que você reorganize, adicione ou remova elementos com facilidade à medida que seu plano toma forma.

Entretanto, nem todas as ferramentas de mapeamento mental são iguais. Algumas têm mais recursos, enquanto outras são mais fáceis de usar e seguras. É por isso que você precisa saber o que procurar e encontrar em uma ferramenta de mapeamento mental.

Aqui estão os principais recursos que uma ferramenta de mapeamento mental deve ter:

Interface amigável: Procure ferramentas simples que permitam que você comece a usar rapidamente. A capacidade de personalização é vital aqui para que você possa adaptar seus mapas mentais a diferentes tarefas e preferências

Procure ferramentas simples que permitam que você comece a usar rapidamente. A capacidade de personalização é vital aqui para que você possa adaptar seus mapas mentais a diferentes tarefas e preferências Limitação de nós : A chave para o mapeamento mental são os nós e as conexões que o ajudam a fazer um brain dump e ver o quadro geral. Certifique-se de que a ferramenta não limite sua capacidade de criar o número de nós e conexões

: A chave para o mapeamento mental são os nós e as conexões que o ajudam a fazer um brain dump e ver o quadro geral. Certifique-se de que a ferramenta não limite sua capacidade de criar o número de nós e conexões Habilidades de colaboração : Procure alternativas ao Mindnode com recursos sólidos de colaboração. Isso inclui adicionar membros da equipe, deixar comentários e trabalhar em conjunto em tempo real. A colaboração tranquila em tempo real pode melhorar muito o trabalho em equipe e a eficiência

: Procure alternativas ao Mindnode com recursos sólidos de colaboração. Isso inclui adicionar membros da equipe, deixar comentários e trabalhar em conjunto em tempo real. A colaboração tranquila em tempo real pode melhorar muito o trabalho em equipe e a eficiência Flexibilidade de dados : Certifique-se de que a ferramenta ofereça suporte a funções fáceis de importação e exportação. Isso permite uma integração perfeita com outras ferramentas em seu fluxo de trabalho, facilitando a troca e o gerenciamento de informações comerciais

: Certifique-se de que a ferramenta ofereça suporte a funções fáceis de importação e exportação. Isso permite uma integração perfeita com outras ferramentas em seu fluxo de trabalho, facilitando a troca e o gerenciamento de informações comerciais Medidas de segurança: Priorize ferramentas com recursos de segurança robustos, especialmente quando estiver lidando com dados confidenciais. A criptografia e os controles de acesso são essenciais para proteger a sua privacidade

Priorize ferramentas com recursos de segurança robustos, especialmente quando estiver lidando com dados confidenciais. A criptografia e os controles de acesso são essenciais para proteger a sua privacidade Aprimoramentos de IA: Considere alternativas do Mindnode que utilizem inteligência artificial (IA) para aprimorar sua experiência de mapeamento mental. Os recursos orientados por IA, como a formatação de texto, podem simplificar a organização e a visualização, tornando seus mapas mentais mais atraentes e compreensíveis

10 melhores alternativas ao Mindnode para mapeamento mental em 2024

Agora que você sabe o que procurar e encontrar em uma ferramenta de mapeamento mental, vamos dar uma olhada nas melhores alternativas ao Mindnode em 2024.

1. ClickUp

Use os Mind Maps do ClickUp para fazer um brainstorming de ideias sem problemas

O ClickUp é um software de gerenciamento de projetos e produtividade que tem uma ferramenta de mapas mentais entre seus vários recursos.

Mapas mentais do ClickUp

do ClickUp é uma ferramenta versátil e poderosa para visualizar ideias, organizar pensamentos, fazer brainstorming e planejar projetos de forma rápida e eficiente.

Mas isso não é tudo.

Você também pode armazenar e conectar suas tarefas aos mapas mentais em uma única plataforma. Isso o ajuda a manter todo o seu trabalho organizado, acessível e sob o mesmo teto.

Melhores recursos do ClickUp

Colabore com suas equipes e adapte os mapas mentais de acordo com suas necessidades. Você pode convidar membros da equipe, compartilhar seus mapas mentais e editá-los juntos em tempo real. Você também pode deixar comentários e anotações em seus mapas mentais

Colabore com seus colegas de equipe em tempo real para manter todos na mesma página com o ClickUp Mind Maps

Crie mapas mentais do zero ou use tarefas existentes como nós. Você também pode arrastar e soltar tarefas e nós para reorganizar seus mapas mentais.

Crie facilmente diagramas de mapas mentais usando tarefas e nós no ClickUp Mind Maps, a melhor alternativa ao Mindnode

Integre seus mapas mentais a outras ferramentas e aplicativos que você usa. Você pode importar dados de várias fontes, como arquivos, imagens, links e anotações

Basta arrastar e soltar e refazer o layout para criar mapas mentais organizados usando o ClickUp

Use inteligência artificial (IA) para aprimorar sua experiência com mapas mentais.

Recursos orientados por IA do ClickUp podem ajudá-lo a formatar seu texto, organizar seus elementos e visualizar seus dados

Recursos orientados por IA do ClickUp podem ajudá-lo a formatar seu texto, organizar seus elementos e visualizar seus dados Personalize seus mapas mentais com cores, ícones e estilos. Você pode adicionar anexos, comentários e listas de verificação aos seus nós e tarefas

Simplifique o brainstorming com um aplicativo pronto para uso e totalmente personalizável Modelo de mapa mental simples do ClickUp . O ClickUp também oferece outros modelos facilmente personalizáveis modelos de mapas mentais

Simplifique o brainstorming de ideias com o modelo de mapa mental simples do ClickUp

Limitações do ClickUp

A interface abrangente pode ser muito difícil para os usuários de primeira viagem

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. MindManager

via

MindManager

O MindManager funciona como um quadro branco digital, permitindo que você adicione e organize ideias sem esforço, conectando-as conforme necessário. Você pode acompanhar o andamento do projeto incorporando datas de vencimento, prioridades e recursos.

Com a funcionalidade de arrastar e soltar, você pode manipular rapidamente nós e subnós, posicionando-os em qualquer lugar da tela de acordo com suas necessidades.

Você pode usar o recurso de mapa do painel de destaque para consolidar todos os dados relacionados ao projeto em um único local acessível para você e os membros da sua equipe analisarem.

Melhores recursos do MindManager

Colaborar em tempo real nos mapas do MindManager de forma segura

Gerencie tarefas, painéis de controle e colabore no Microsoft Teams

Crie rapidamente fluxos de processos visuais para processos complexos

Planeje projetos de forma eficaz com cronogramas e marcos visuais

Categorize e analise dados do Excel nos mapas do MindManager

Limitações do MindManager

Não há plano gratuito disponível

Recursos limitados de edição e gráfico de Gantt

Preços do MindManager

Essencial: US$ 99 por ano

US$ 99 por ano Profissional: US$ 179 por ano

US$ 179 por ano Enterprise: Preços personalizados

Classificações e análises do MindManager

G2: 4,5/5 (mais de 190 avaliações)

4,5/5 (mais de 190 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 70 avaliações)

3. Mural

via

Mural

O próximo na nossa lista de alternativas ao Mindnode é o Mural, uma plataforma de trabalho visual projetada para o trabalho em equipe eficaz em qualquer local. Ela permite que as equipes usem

técnicas criativas

para colaboração visual.

Você pode alinhar perfeitamente todos os membros da equipe com recursos como mapas, fluxos de processos, diagramas e integração de imagens.

O quadro branco digital intuitivo do Mural vai além do brainstorming tradicional. É um espaço dinâmico para ideação, planejamento e inovação, independentemente de as equipes trabalharem pessoalmente, de forma híbrida ou remotamente.

Todas as vozes são ouvidas com o Mural, garantindo a inclusão e a realização de metas coletivas.

Melhores recursos do Mural

Escolha entre uma variedade de tamanhos de tela para atender às suas metas de colaboração, oferecendo flexibilidade sem limites

Adicione ideias, itens de ação e muito mais como notas adesivas ou caixas de texto com cores personalizáveis e agrupamento para identificar padrões

Crie visualizações fáceis de fluxos, mapas, processos, hierarquias, jornadas e muito mais

Aprimore a comunicação incorporando ícones, GIFs e imagens por meio de integrações com Noun Project, GIPHY e Unsplash

Economize tempo e padronize métodos em sua organização criando e publicando modelos personalizados em seu espaço de trabalho

Limitações do mural

Os usuários iniciantes notaram uma curva de aprendizado

Preços do mural

**Gratuito

Equipe+ : uS$ 12/usuário por mês

: uS$ 12/usuário por mês Business: $17,99/usuário por mês (cobrado anualmente)

$17,99/usuário por mês (cobrado anualmente) Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do mural

G2 : 4.6/5 (mais de 1.300 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 1.300 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 120 avaliações)

4. FreeMind

via FreeMind O FreeMind é uma ferramenta versátil de mapeamento mental que permite a captura visual de ideias. Seja para planejar um projeto, escrever ou conceituar, ele oferece criação flexível de diagramas além das estruturas lineares.

A compatibilidade entre plataformas com Windows, Linux e macOS, com a tecnologia Java Runtime Environment, garante acessibilidade a uma ampla base de usuários. Como um projeto de código aberto, o FreeMind convida todos a contribuírem.

Melhores recursos do FreeMind

Criar mapas mentais de todos os tipos com sua interface fácil de usar e intuitiva

Operar universalmente com sua ampla compatibilidade de plataforma baseada em Java

Personalize seus mapas mentais com sua ampla gama de opções de personalização para atender às suas necessidades específicas

Use uma variedade de plug-ins que podem adicionar novos recursos e funcionalidades ao software

Limitações do FreeMind

Não há atualizações do produto há vários anos, e os avaliadores se mostraram inseguros quanto ao seu uso

Oferece opções limitadas de colaboração

Pode ser complexo para iniciantes

Preços do FreeMind

Gratuito para sempre

Classificações e resenhas do FreeMind

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

5. IdeaNote

via

Ideanote

O Ideanote é uma ferramenta de gerenciamento de comunicações projetada para reunir ideias de indivíduos, com coleta, colaboração e gerenciamento eficientes de ideias para empresas.

Ele promove a inovação ao permitir contribuições de vários níveis de partes interessadas e departamentos, criando uma cultura de criatividade e comunidade.

Com o Ideanote, você pode analisar e executar ideias rapidamente, aumentando a produtividade e a identificação de oportunidades. Sua agilidade e disponibilidade o tornam adequado para várias finalidades, desde o desenvolvimento de produtos até o aprimoramento de processos.

O Ideanote se integra a outros aplicativos por meio do Zapier para que você experimente funcionalidade e flexibilidade aprimoradas ao conectar as ferramentas com as quais já trabalha.

Recursos do IdeaNote

Defina o nível de anonimato, incluindo não anônimo, totalmente anônimo e parcialmente anônimo

Acesse a API do Google App Script e as integrações do Notion

Selecione várias ideias e execute ações em massa

Limitações do IdeaNote

Não possui recursos avançados de mapeamento mental

Recursos limitados de colaboração para mapas mentais

Preços do IdeaNote

Gratuito: Até 10 usuários

Até 10 usuários Empresarial: $49-$859/mês para 10 a 1000 usuários

$49-$859/mês para 10 a 1000 usuários Enterprise: US$ 2.899/mês para usuários ilimitados (cobrado anualmente)

Classificações e resenhas do IdeaNote

G2 : 4.7/5 (mais de 250 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4.9/5 (mais de 130 avaliações)

6. MindMeister

via

MindMeister

O MindMeister é uma ferramenta poderosa e versátil de mapeamento mental e anotações que permite criar e compartilhar ideias com sua equipe.

Ele oferece uma excepcional

recursos de colaboração

: convida membros da equipe e convidados a criar mapas mentais, permitindo comentários fáceis,

brainstorming e apresentação de ideias

.

No entanto, alguns recursos, como a exportação de mapas conceituais e a anexação de conteúdo multimídia, são reservados para usuários pagos.

O MindMeister se destaca entre as alternativas do Mindnode com sua interface moderna e muitas opções de personalização, incluindo layouts corporativos. Seu recurso de alinhamento automático de nós também garante que seus mapas mentais sejam visualmente atraentes e adequados para ambientes profissionais.

Melhores recursos do MindMeister

Crie mapas mentais com a sua equipe com os excelentes recursos de colaboração do MindMeister

Faça uso de suas abundantes opções de personalização

Integre-se ao MeisterTask para um gerenciamento abrangente de tarefas

Limitações do MindMeister

Recursos adicionais podem reduzir a intuitividade

Um pouco caro para usuários individuais de mapas mentais

Preços do MindMeister

Básico : Gratuito

: Gratuito Pessoal: $3,50/usuário por mês (cobrado anualmente)

$3,50/usuário por mês (cobrado anualmente) Pro: US$ 5,50/usuário por mês (cobrado anualmente)

US$ 5,50/usuário por mês (cobrado anualmente) Business: US$ 8,50/usuário por mês (cobrado anualmente)

Classificações e resenhas do MindMeister

G2 : 4.5/5 (mais de 30 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 290 avaliações)

7. Coggle

via

Coggle

O Coggle é uma das principais ferramentas on-line de mapeamento mental e uma das alternativas mais populares do Mindnode. Sua plataforma baseada na Web oferece velocidade, intuitividade e facilidade de uso, além de atalhos de teclado práticos para aumentar a eficiência.

Melhor ainda, o Coggle é gratuito para até três mapas mentais privados (com um número ilimitado de mapas públicos). Você também pode salvar seu mapa mental como PDF, documento de texto ou imagem.

Sua simplicidade o torna ideal para uso digital ocasional. Ao iniciar um diagrama no Coggle, você é recebido com o nó central de um novo mapa mental. A adição de novos nós é simples: clique no sinal de mais ou use os atalhos do teclado para uma experiência mais rápida.

Familiarizar-se com os atalhos de teclado do aplicativo, convenientemente listados no canto inferior direito, aumenta a produtividade.

Marcar os melhores recursos

Convide outras pessoas para participar de seus diagramas e trabalhar juntos em sincronia

Crie novos nós com um clique ou por meio de atalhos de teclado

Escolha entre uma variedade de modelos predefinidos para iniciar seu mapa mental ou fluxograma

Crie diagramas organizados e com aparência profissional com o recurso de layout inteligente do Coggle

Limitações do Coggle

Não permite que os usuários insiram imagens ou as editem nos diagramas

Não possui recursos avançados de mapeamento mental, como anotações, anexos, ícones ou rótulos

Preços do Coggle

Gratuito

Awesome : uS$ 5/mês

: uS$ 5/mês Organização: $8/usuário por mês

Coggle ratings and reviews

G2 : Não há classificações suficientes

: Não há classificações suficientes Capterra: 4.5/5 (40+ avaliações)

8. XMind

via

XMind

Se você estiver procurando uma alternativa ao Mindnode que se concentre no processo de mapeamento mental, talvez queira considerar o Xmind.

O Xmind é uma ferramenta elegante de gerenciamento de ideias que permite criar e organizar seus pensamentos de forma flexível e intuitiva. Em vez de se concentrar na colaboração e no controle de versões em tempo real, o Xmind prioriza o aprimoramento do próprio processo de mapeamento mental.

O Xmind tem aplicativos nativos para Windows, macOS, iOS, Android e Linux para acessar e usar seus mapas mentais em diferentes dispositivos. Isso é ideal para indivíduos ou equipes que desejam manter a consistência sem a necessidade de colaboração constante.

Melhores recursos do XMind

Personalize temas de diagramas, formatação de texto e estilo de diagramas

Utilize um estilo de mapa mental padrão profissional e visualmente atraente

Use o modo de apresentação incorporado para apresentações profissionais

Limitações do XMind

Não é ideal para colaboração frequente ou tempo real extenso sessões de brainstorming

Preços do XMind

**Plano gratuito

Plano Pro: uS$ 59,99/ano

Revisões e classificações do XMind

G2 : 4.3/ 5 (mais de 50 avaliações)

: 4.3/ 5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 110 avaliações)

9. Whimsical

via

Extravagante

O Whimsical é um pacote de colaboração que permite criar e compartilhar mapas mentais e outros diagramas com sua equipe. Você pode comentar as conexões, acompanhar os movimentos do cursor dos colegas de equipe e integrar mapas mentais com wireframes e documentos.

O Whimsical facilita a organização de ideias com opções de estilo simplificadas e atalhos de teclado. Você pode adicionar texto, imagens, links e ícones aos seus diagramas. Não são necessários aplicativos adicionais ou extensões de navegador - todas as funcionalidades estão acessíveis no software.

O Whimsical oferece integração direta com o GitHub e o Notion e oferece suporte à autenticação de dois fatores para segurança.

Melhores recursos do Whimsical

Convide outras pessoas para participar de seus diagramas e trabalhar juntos em sincronia

Escolha entre uma variedade de modelos predefinidos para iniciar seu mapa mental ou fluxograma

Crie diagramas organizados e com aparência profissional com o recurso de layout inteligente do Whimsical

Limitações do Whimsical

Não possui recursos relacionados ao gerenciamento de projetos como outros concorrentes

Preços extravagantes

Gratuito

Pro : $12 /mês por editor

: $12 /mês por editor Org: $20 /mês por editor (cobrado anualmente)

Revisões e classificações caprichosas

G2 : 4.6/5 (mais de 170 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 170 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 50 avaliações)

10. SimpleMind

via

SimpleMind

O SimpleMind é um aplicativo de mapeamento mental e de anotações que ajuda a organizar seus pensamentos, lembrar informações e gerar ideias.

Você pode usar a versão gratuita em dispositivos iPad, iPhone e Android ou atualizar para a versão paga para obter mais recursos.

O SimpleMind permite criar e editar mapas mentais com diferentes layouts, estilos e mídias. Você também pode vincular tópicos a capítulos de texto para entender melhor conceitos complexos.

Melhores recursos do SimpleMind

Escolha entre vários layouts e temas

Adicione imagens, ícones, memos de voz e gravações de vídeo aos tópicos

Integração com o Dropbox, iCloud Drive e Google Drive

Limitações do SimpleMind

O mapeamento de conexões cruzadas pode se tornar caótico

Não há colaboração simultânea entre vários usuários

Preços do SimpleMind

**Gratuito

SimpleMind Pro: Preços personalizados

Revisões e classificações do SimpleMind

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

Comece sua jornada de mapeamento mental hoje

O mapeamento mental oferece um método valioso para gerar e vincular conhecimentos e ideias.

O mapeamento tem muitos benefícios, como a simplificação de conceitos complexos, a categorização de informações, o fornecimento de contexto, o aumento da criatividade e o aprimoramento da memória.

O software de mapeamento mental é uma ferramenta de pensamento visual e de brainstorming que ajuda você a pensar com mais clareza. Se você ainda estiver indeciso sobre qual ferramenta escolher, recomendamos o ClickUp.

Experimente os mapas mentais do ClickUp hoje mesmo e visualize sua ideia sem esforço com seus vários recursos personalizáveis.

