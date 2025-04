10 melhores alternativas ao Bloomfire para gestão do conhecimento em 2025

Todos concordamos que conhecimento é poder. Mas será que você pode fazer bom uso dele sem gerenciá-lo bem?

Sua empresa provavelmente depende de muitas informações espalhadas em inúmeros documentos. A base de conhecimento bem organizada repleta de insights sobre clientes, produtos e processos de negócios ajuda você a navegar nesse oceano de dados.

Ao procurar um software de gerenciamento de conhecimento para construir sua enciclopédia organizacional, você pode ter cruzado com o Bloomfire. No entanto, as integrações limitadas e a automação básica do fluxo de trabalho podem atrapalhar suas operações.

Quando isso acontece, você precisa de uma alternativa que possa ajudá-lo. É por isso que pesquisamos e compilamos uma lista das 10 principais alternativas ao Bloomfire.

Mas antes de começarmos, veja o que consideramos ao criar essa lista.

O que você deve procurar nas alternativas ao Bloomfire?

O Bloomfire é conhecido por sua interface intuitiva e pela poderosa funcionalidade de pesquisa. Encontre uma alternativa ao Bloomfire com esses recursos que podem ir além para dar suporte ao seu estratégias de gerenciamento do conhecimento .

Vamos dar uma olhada nos principais recursos que você deve considerar:

Função de pesquisa poderosa: Encontre alternativas ao Bloomfire com uma pesquisa fácil de usar, permitindo que você encontre informações rapidamente com sugestões instantâneas enquanto digita

Encontre alternativas ao Bloomfire com uma pesquisa fácil de usar, permitindo que você encontre informações rapidamente com sugestões instantâneas enquanto digita Recursos alimentados por IA: Considere um software de gerenciamento de conhecimento que lhe dê sugestões inteligentes usando Ferramentas de IA para títulos de documentos, tags, resumos de artigos e descrições de SEO

Considere um software de gerenciamento de conhecimento que lhe dê sugestões inteligentes usando Ferramentas de IA para títulos de documentos, tags, resumos de artigos e descrições de SEO Altamente personalizável: Escolha uma alternativa ao Bloomfire que permita personalizar sua base de conhecimento de acordo com o estilo e o design da sua marca

Escolha uma alternativa ao Bloomfire que permita personalizar sua base de conhecimento de acordo com o estilo e o design da sua marca Relatórios e análises: Escolha uma ferramenta que tenha relatórios e análises integrados para ajudá-lo a avaliar o desempenho da sua base de conhecimento, rastreando métricas e alterações facilmente

Escolha uma ferramenta que tenha relatórios e análises integrados para ajudá-lo a avaliar o desempenho da sua base de conhecimento, rastreando métricas e alterações facilmente Sistema de feedback incorporado: Encontre uma solução de gerenciamento de conhecimento que ofereça suporte a formulários personalizados ou que se integre a ferramentas de terceiros para coletar feedback essencial dos usuários

Encontre uma solução de gerenciamento de conhecimento que ofereça suporte a formulários personalizados ou que se integre a ferramentas de terceiros para coletar feedback essencial dos usuários Integrações inteligentes: Procure um software que se integre às ferramentas existentes da sua equipe para que você possa adotá-lo rapidamente

As 10 melhores alternativas ao Bloomfire para usar em 2024

Com base em seus recursos, planos de preços e avaliações, aqui está nossa lista das 10 melhores alternativas ao Bloomfire para 2024:

1. ClickUp

A visualização ClickUp Item Hubs facilita a classificação de documentos, painéis e quadros brancos por recentes, favoritos ou "Criado por mim

Nossa escolha número 1 é o ClickUp para gerenciamento de conhecimento - combine isso com uma plataforma de produtividade completa projetada para equipes de todos os tamanhos e setores para centralizar o trabalho.

Colabore e mantenha sua base de conhecimento atualizada com o ClickUp Docs

Vá para Documentos do ClickUp para todas as suas necessidades de base de conhecimento. Com sua ferramenta de edição fácil de usar, você pode visualizar a aparência do documento antes de publicá-lo. Você pode adicionar diferentes tipos de conteúdo, como imagens, listas de verificação, páginas aninhadas e marcadores, para criar peças organizadas e visualmente atraentes.

E se você precisar de ajuda com seu conteúdo? Você sempre pode trazer seus colegas de equipe para trabalhar no mesmo documento simultaneamente.

Colabore com sua equipe em sincronia com as ferramentas de projeto e tarefa do ClickUp, vinculando documentos a fluxos de trabalho e conectando o gerenciamento da base de conhecimento à execução do projeto.

Use o ClickUp Brain para fazer brainstorming de ideias e escrever e editar conteúdo em segundos

Se você estiver com pouco tempo, deixe o Cérebro ClickUp toma as rédeas de você. O AI Writer for Work integrado à plataforma simplifica a criação de conteúdo resumindo o texto, gerando itens de ação, criando esboços de artigos e formatando o conteúdo em segundos.

Os usuários do ClickUp também podem usar a IA em toda a plataforma, aprimorando o gerenciamento do conhecimento. Essa integração permite que você escreva e resuma o conteúdo para wikis da empresa, transforme anotações em listas de tarefas acionáveis, preencha lacunas de conhecimento e gere ideias para documentos internos.

Economize tempo para criar sua base de conhecimento com os modelos pré-projetados do ClickUp

No entanto, se tudo o que você precisa é de algo para começar, navegue em nossa extensa biblioteca de modelos. Comece rapidamente com algo simples, como Modelo de base de conhecimento do ClickUp e crie sua biblioteca digital de informações. Ele tem seções para artigos de conhecimento, perguntas frequentes e recursos, simplificando a manutenção e o compartilhamento de conhecimento em uma empresa.

Além do gerenciamento de conhecimento, o ClickUp permite que suas equipes planejem projetos, acompanhem alterações e mantenham a organização durante todo o ciclo de vida do projeto. O ClickUp é a principal solução para empresas que buscam uma plataforma unificada de gerenciamento de projetos e conhecimento.

Melhores recursos do ClickUp

Personalize e aprimore seus wikis com opções flexíveis de estilo

Fácil organização em pastas, departamentos - como você precisar

A pesquisa universal ajuda você a encontrar qualquer coisa em segundos

Colabore em tempo real com suas equipes

Controle a edição, a privacidade e outros recursos de segurança

Ative o modo de foco para uma experiência de leitura sem distrações

Encontre facilmente documentos vinculados, conectando-os às suas tarefas no ClickUp

Use modelos predefinidos para sua base de conhecimento

Integre-se facilmente com mais de 1.000 ferramentas populares, como Slack, Zoom e Google Drive,

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado inicial

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/usuário por mês

$7/usuário por mês Empresarial: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Enterprise: Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços

Entre em contato com a equipe de vendas para obter preços ClickUp Brain está disponível para todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.300 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. SharePoint

via SharePoint O SharePoint da Microsoft é um sistema de gerenciamento de conhecimento bem conhecido que permite criar, gerenciar e compartilhar conteúdo com facilidade, perfeito para atualizar todos sobre cronogramas de projetos, notícias da empresa e muito mais.

Ele ajuda a manter os funcionários informados e engajados por meio de portais ou intranet da empresa e atualizações personalizadas no aplicativo Sharepoint. O que diferencia o SharePoint são suas ferramentas de personalização. Você pode criar sites personalizados para diferentes projetos e departamentos, aumentando a produtividade ao simplificar o compartilhamento de recursos e aplicativos.

O SharePoint se adapta facilmente ao estilo da sua equipe e suporta compartilhamento de área de trabalho, anotações de texto e muito mais, reunindo todas as informações do seu projeto em um único local e incentivando a participação da equipe.

Melhores recursos do SharePoint

Gerencie portais de base de conhecimento ilimitados em um espaçoso armazenamento de 1 TB

Implementar fluxos de trabalho de aprovação e controle de versão de documentos

Garanta o compartilhamento seguro de arquivos internos e externos

Integre-se ao MS Office, ao OneDrive, ao Microsoft Teams e ao Power BI

Limitações do SharePoint

A integração com ferramentas que não são da Microsoft é um pouco difícil

A configuração pode ser um pouco complexa

Preços do SharePoint

SharePoint (Plano 1): US$ 5/usuário por mês (cobrado anualmente)

US$ 5/usuário por mês (cobrado anualmente) Como parte do Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/usuário por mês (cobrado anualmente)

Classificações e análises do SharePoint

G2: 4/5 (mais de 8.300 avaliações)

4/5 (mais de 8.300 avaliações) Capterra: 4,3/5 (mais de 5.000 avaliações)

3. Noção

via Noção Para as equipes, o Notion se transforma em um hub de produtividade e colaboração baseado em nuvem. Como um software de base de conhecimento, ele reúne wikis, documentos e projetos em um espaço de trabalho conectado alimentado por IA.

Você pode criar bancos de dados, documentos e wikis internos para armazenar e organizar o conhecimento da equipe, facilitando a colaboração aprimorada e o compartilhamento fácil de informações.

Apesar de sua aparência simples, o Notion tem opções de personalização, oferecendo vários modelos personalizáveis e elementos divertidos, como memes e emojis. Isso o torna uma opção bastante flexível também para o gerenciamento de conhecimento pessoal.

Melhores recursos do Notion

Crie bases de conhecimento internas com páginas e bancos de dados

Personalize documentos usando uma variedade de elementos, como índice, alternâncias e trechos de código

Edite documentos em conjunto em tempo real e marque os membros da equipe com perguntas e comentários

Resumir e editar conteúdo e identificar pontos-chave usando IA

Limitações de movimento

Os acionadores de automação de fluxo de trabalho do Notion são limitados em comparação com outras ferramentas

Não é possível configurar permissões de usuário para subconjuntos de dados nos wikis da empresa

Preços do Notion

Gratuito

Plus: $10/usuário por mês

$10/usuário por mês Business: $18/usuário por mês

$18/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Notion AI está disponível por um adicional de US$ 10/usuário por mês

Classificações e avaliações do Notion

G2: 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4. KnowledgeOwl

via KnowledgeOwl Um popular software de compartilhamento de conhecimento entre o público de TI, o KnowledgeOwl se destaca por sua capacidade de criar sites baseados em conhecimento fáceis de usar e de pesquisar.

Seu recurso de pesquisa "tolerante a erros de digitação" facilita a localização de informações, especialmente se a ortografia não for seu ponto forte. A plataforma mantém tudo limpo, simples e intuitivo, facilitando a criação e a manutenção de bases de conhecimento para clientes e funcionários.

O KnowledgeOwl funciona bem para empresas que prestam serviços, oferecendo a elas uma maneira simples de lidar com conteúdo como guias de software, políticas e processos.

Melhores recursos do KnowledgeOwl

Organize e navegue com um índice flexível

Use o editor What You See Is What You Get (WYSIWYG) e edite o HTML de origem

Adicione notas internas para autores e notifique todos com atualizações

Controle o acesso ao conteúdo e a marca com domínios privados

Defina frases de pesquisa para resultados específicos de artigos

Limitações do KnowledgeOwl

Recursos limitados de relatórios personalizados

Não é econômico para pequenas organizações

Preços do KnowledgeOwl

Plano único: A partir de US$ 100/mês

A partir de US$ 100/mês Extras para empresas: A partir de US$ 275/mês

A partir de US$ 275/mês Extras empresariais: A partir de US$ 1150/mês

Classificações e resenhas do KnowledgeOwl

G2: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

4,6/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

5. Confluência

via Confluência O Confluence é outra opção sólida para gerenciar o conhecimento. É ideal para criar, editar e organizar a documentação de projetos e wikis internos.

Basta criar documentos e visualizar suas ideias com o recurso Pages e Whiteboards do Confluence. Em seguida, você pode organizá-los ordenadamente em pastas do tipo Spaces e decidir quais podem ser públicas ou privadas, permitindo que todos trabalhem juntos em tempo real.

As pessoas elogiam particularmente o Confluence pela forma como ele amplia a comunicação interna. Além do gerenciamento do conhecimento, ele centraliza as informações técnicas, tornando as atualizações e os planos de projeto facilmente acessíveis.

Melhores recursos do Confluence

Criar, editar e organizar seu banco de dados de conteúdo gratuitamente e em tempo real

Use espaços flexíveis e personalizáveis para criar áreas dedicadas a projetos ou departamentos específicos

Use ferramentas de IA, como ChatGPT, Copywriter e Wordsmith, para tarefas rápidas de conteúdo

Automatize tarefas repetitivas em vários documentos para aumentar a eficiência

Acesse a funcionalidade de pesquisa avançada para recuperação rápida e precisa de informações

Limitações de influência

Dificuldades com a formatação e exportação de PDFs

O gerenciamento de permissões para a criação de documentação técnica é complexo

Preços do Confluence

**Gratuito

Standard: US$ 6,05/usuário por mês

US$ 6,05/usuário por mês Premium: US$ 11,55/usuário por mês

US$ 11,55/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Confluence

G2: 4,1/5 (mais de 3.700 avaliações)

4,1/5 (mais de 3.700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (3.300+ avaliações)

6. HelpDocs

via Documentos de ajuda Se você deseja criar e gerenciar suas informações de suporte ao cliente, o HelpDocs é uma ótima alternativa ao Bloomfire. Esse software de banco de dados é usado por pequenas empresas iniciantes e grandes empresas. Ele tem uma interface fácil de usar e um editor integrado para criar bancos de dados personalizáveis com imagens e vídeos.

Depois de configurar sua base de conhecimento de autoatendimento, você pode organizar os artigos em diferentes tópicos ou seções e usar tags para facilitar a localização das informações pelos usuários.

O HelpDocs também se integra bem a outras ferramentas, como plataformas de suporte e chatbots, melhorando a experiência de suporte.

Melhores recursos do HelpDocs

Crie um modelos de base de conhecimento para combinar com sua marca e estilo

Economize e gerencie o tempo selecionando modelos pré-desenhados de carregamento rápido

Mantenha-se atualizado com atualizações programadas de artigos e versões numeradas

Integre-se com ferramentas de comunicação e suporte, como Slack, Intercom e Drift

Controle o acesso e a visibilidade dos artigos para funcionários e clientes

Limitações do HelpDocs

Os usuários relatam que o software pode apresentar bugs devido a vários problemas menores

Preços do HelpDocs

Início: $69/mês

$69/mês Build: $139/mês

$139/mês Crescimento: $279/mês

Classificações e avaliações do HelpDocs

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

7. *Guru

via Guru Uma excelente alternativa ao Bloomfire, o Guru combina funções de pesquisa, intranet e wiki em uma plataforma simples. Com um recurso de pesquisa robusto, sugestões úteis e controle de versão, ele é excelente para criar e gerenciar bases de conhecimento internas.

Enquanto isso, os recursos de wiki do Guru são alimentados por IA para facilitar o uso. Ele foi projetado para ser fácil para todos, seja você criando um banco de dados de conteúdo ou procurando respostas. Os autores recebem ajuda de IA para marcar especialistas e escrever melhor, enquanto os pesquisadores recebem respostas diretas e úteis.

Além disso, ele funciona bem com ferramentas como Slack, Salesforce e Microsoft Teams, facilitando ainda mais o trabalho em equipe.

Melhores recursos do guru

Crie e gerencie cartões de conhecimento, permitindo que os usuários adicionem comentários e perguntas

Examine a base de conhecimento e conecte ferramentas externas para obter respostas complexas

Sincronize seus fluxos de trabalho e plataformas existentes em tempo real

Colabore usando comentários no contexto e espaços de equipe

Limitações do guru

As opções de personalização da marca visual e do layout são limitadas

A funcionalidade de pesquisa pode ser aprimorada

Preços do guru

Teste gratuito por 30 dias

por 30 dias All-in-one: US$ 18/usuário por mês

US$ 18/usuário por mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações de gurus

G2: 4,7/5 (mais de 1.600 avaliações)

4,7/5 (mais de 1.600 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

8. Trainual

via Treinamento Se você precisa de uma plataforma para gerenciar sua integração e treinamento, experimente o Trainual. Trata-se de uma plataforma de transferência de conhecimento e treinamento projetada para equipes em crescimento.

O Trainual facilita a documentação, a organização, a atribuição e a pesquisa de todos os processos, políticas e procedimentos. Com foco na automação da integração e do treinamento, o Trainual estabelece as bases para uma escalabilidade mais rápida.

Você pode usá-lo para criar bases de conhecimento, definir fluxos de trabalho, esclarecer funções e garantir um treinamento consistente. Isso ajuda as empresas a reter talentos, manter a consistência e reduzir a carga operacional diária.

Melhores recursos do Trainual

Centralize todos os seus processos de negócios em wikis interativos criando um manual de operações

Automatizar a integração associando conteúdo a funções, departamentos ou locais

Retenha talentos, mantendo os funcionários envolvidos com treinamento contínuo

Localize e consulte SOPs e materiais de treinamento com sua forte funcionalidade de pesquisa

Limitações de treinamento

Mudanças frequentes dificultam o treinamento das equipes

As páginas levam muito tempo para carregar

Preços do treinamento

Pequenas empresas: US$ 300/mês

US$ 300/mês Negócios em crescimento: $500/mês

$500/mês Ilimitado: Preço personalizado

Classificações e avaliações de treinamento

G2: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

4,7/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,8/5 (400+ avaliações)

9. Document360

via Documento360 O Document360 se destaca por criar documentação de alto nível, desde bases de conhecimento até documentos técnicos. Ele mantém as coisas simples com uma interface intuitiva, facilitando a colaboração e a centralização do conhecimento.

O editor de blocos do sistema garante a criação de conteúdo simplificado, enquanto as opções de personalização permitem o ajuste fino, tornando-o adaptável a várias necessidades de documentação, desde a integração da equipe até as perguntas frequentes dos clientes.

O Document 360 é uma ferramenta de gerenciamento de conhecimento valiosa para empresas de diferentes escalas, incluindo startups, empresas e organizações em crescimento.

Melhores recursos do Document360

Crie, gerencie e revise o conteúdo por meio do portal interno da base de conhecimento

Use o site externo da Base de Conhecimento para compartilhar seus documentos de forma pública ou privada

Acesse análises detalhadas para acompanhar como seu conteúdo está sendo visualizado e utilizado

Encontre seus documentos usando filtros avançados, pesquisas de palavras-chave e sugestões baseadas em IA

Limitações do Document360

Não possui recursos básicos, como corretor ortográfico e tradução de idiomas incorporados

É necessária codificação personalizada para ajustar designs e layouts

Preços do Document360

**Gratuito

Padrão: US$ 199/projeto por mês

US$ 199/projeto por mês Profissional: $299/projeto por mês (cobrado anualmente)

$299/projeto por mês (cobrado anualmente) Empresarial: $399/projeto por mês (cobrado anualmente)

$399/projeto por mês (cobrado anualmente) Enterprise: $599/projeto por mês (cobrado anualmente)

Classificações e análises do Document360

G2: 4,7/5 (375+ avaliações)

4,7/5 (375+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 190 avaliações)

10. Slab

via Laje Criado para equipes de todos os tipos, o Slab é uma ferramenta de gerenciamento de conhecimento empresarial de alto nível, geralmente utilizada por equipes de engenharia com diferentes necessidades. Ele se destaca principalmente por seus wikis visuais e formatação avançada.

O que diferencia o Slab é seu design moderno, que facilita a navegação. Em vez da configuração usual de pastas, o Slab apresenta os "Tópicos do Slab", o que torna mais fácil para os membros da equipe encontrarem informações.

O foco é a colaboração e o compartilhamento de conhecimento, com recursos como coedição, controle de versão e discussões por meio de comentários.

Além disso, suponha que você esteja usando o plano Business ou Enterprise - o Slab permite que você dê ao seu wiki interno uma identidade exclusiva usando um domínio personalizado, acrescentando um toque pessoal à forma como você gerencia o conhecimento.

Melhores recursos do SLAB

Organize o conteúdo com pastas, tags e tópicos, aumentando a funcionalidade de pesquisa

Integração rápida com outros softwares, planilhas e gerenciadores de tarefas para maior conveniência

Concentre-se na criação de conteúdo com a interface intuitiva e a formatação moderna da ferramenta

Maximize o uso da ferramenta com a assistência da central de ajuda e os tutoriais em vídeo da universidade

Limitações do laboratório

Recursos de edição limitados

Suporta apenas a criação e o armazenamento de documentos, não pode gerenciar equipes ou tarefas

Preços do Slab

**Gratuito

Inicial: US$ 8/mês por usuário

US$ 8/mês por usuário Empresa: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações do laboratório

G2: 4,6/5 (mais de 270 avaliações)

4,6/5 (mais de 270 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

Simplifique a gestão do conhecimento com a melhor alternativa ao Bloomfire

Quer você use sua base de conhecimento para acompanhar os insights da empresa, procurar informações cruciais ou integrar novos funcionários, uma base de conhecimento bem organizada pode levar sua empresa a novos patamares. Ela aumenta a satisfação do cliente com as plataformas de suporte e melhora sua qualidade a longo prazo.

Faça sua escolha entre nossas 10 principais alternativas ao Bloomfire e encontre a que melhor se alinha às necessidades de sua empresa.

No entanto, se tivéssemos que recomendar uma para você, sugeriríamos o ClickUp. O ClickUp oferece gerenciamento robusto de documentos, recursos de IA e opções de personalização para ajudá-lo a criar sua base de conhecimento ideal.

O melhor de tudo é que ele é gratuito para começar. Registre-se no ClickUp e experimente você mesmo!