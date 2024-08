Como calcular o Takt Time para atender à demanda dos clientes

Na manufatura enxuta, há um ritmo, uma batida, que orienta os processos de produção. Esse ritmo - medido em Takt Time - é o batimento cardíaco das fábricas em todo o mundo.

Nesta postagem do blog, exploramos o Takt Time e como usá-lo para fortalecer seus processos de manufatura.

O que é Takt Time?

Takt time é a taxa na qual você deve produzir mercadorias para atender à demanda do cliente sem produzir demais ou de menos.

Com origem na década de 1930 no setor aeronáutico alemão, a palavra "Takt" significa "ritmo" ou "batida" Desde então, a métrica foi adotada por várias organizações de manufatura depois de ser popularizada pelo sistema de produção da Toyota.

No sistema de produção enxuta, o Takt time é um conceito simples que mantém a linha de produção em harmonia com as necessidades do cliente, garantindo a satisfação de todas as partes interessadas.

Como calcular o Takt Time?

A fórmula para o Takt time é Takt time = tempo de produção disponível/demanda do cliente.

Você divide o tempo que pode gastar na fabricação do produto pelo número de produtos que precisa fabricar. Você pode ajustar qualquer uma das três variáveis para otimizar os resultados comerciais.

Vamos dar uma olhada em um exemplo. Digamos que você administre uma padaria pitoresca no coração de Paris. Você, o padeiro, precisa saber exatamente com que frequência deve preparar um croissant para atender à demanda da manhã sem sobrecarregar os fornos ou desperdiçar recursos. Veja como você faria isso.

Etapa 1: Determinar a demanda do cliente

A demanda do cliente é o fator externo sobre o qual você tem pouco controle. Portanto, comece por aí. Entenda quantos croissants seus clientes precisam e em quais horários do dia.

Por exemplo, o café da manhã e a hora do chá podem ser mais concorridos para os croissants do que o almoço ou o jantar. Por outro lado, se você estiver administrando uma empresa de fabricação de bicicletas, sua demanda pode ser maior no verão do que quando neva. Como proprietário/gerente de uma empresa, você está na melhor posição para medir isso.

Portanto, determine a demanda de seus clientes no número de unidades que precisa produzir. Digamos que a demanda de seus clientes seja de 1.120 croissants.

Etapa 2: Calcule seu tempo de produção disponível

O tempo de produção disponível está sob seu controle, dependendo de sua capacidade, maquinário, tamanho da equipe etc. Para acompanhar os detalhes granulares de quanto cada processo está levando ou qual é a produtividade de cada funcionário, experimente um software de controle de tempo para pequenas empresas .

Por enquanto, vamos dar um exemplo simples. Se a sua equipe é formada por uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, 5 dias por semana, e tira uma hora de folga por dia para intervalos/reuniões, você tem 35 horas disponíveis por semana.

(1 padeiro * 8 horas * 5 dias) - (1 hora * 5 dias)

Se você tiver quatro padeiros dividindo igualmente dois turnos de 8 horas, todos os sete dias, sem intervalo, você terá 224 horas disponíveis por semana.

(8 horas * 7 dias * 4 padeiros)

Etapa 3: Aplicar a fórmula do tempo Takt

Takt time = tempo de produção disponível/demanda do cliente

Neste exemplo, o Takt time da padaria do seu croissant é 224/1120 = 0,2 ou 1/5 de hora.

Isso significa que, se você preparar um croissant em 12 minutos, atenderá efetivamente à demanda do cliente. Saber isso ajudará seus padeiros a planejar o tempo. Se for impossível amassar a massa, fazer o pão e assá-lo também, você terá de se contentar em não atender à demanda dos clientes ou contratar mais padeiros!

Tempo Takt em relação a outras métricas de tempo

Se você já trabalhou em manufatura, já ouviu falar de várias métricas relacionadas ao tempo, como lead time, touch time, tempo de ciclo etc. No gerenciamento do tempo do projeto, essas métricas se interligam umas com as outras. Mas como elas se relacionam com o Takt time? Vamos descobrir.

Lead time : Tempo entre o momento em que um pedido é feito e sua entrega

: Tempo entre o momento em que um pedido é feito e sua entrega Tempo de contato : Tempo em que os funcionários estão tocando o produto, ou seja, agregando valor

: Tempo em que os funcionários estão tocando o produto, ou seja, agregando valor Tempo de ciclo: Tempo necessário para concluir um ciclo de produção do início ao fim

Vamos voltar ao exemplo dos croissants.

Lead time

O lead time é o tempo entre o momento em que um cliente pede um croissant e o momento em que o recebe. Nesse caso, os croissants são preparados com antecedência e mantidos prontos para pedidos, portanto, o lead time pode ser uma questão de segundos. Entretanto, o lead time pode ser muito maior se você fizer bolos personalizados na mesma padaria.

A principal diferença entre o lead time e o Takt time é que o primeiro inclui a papelada, o processamento, a embalagem etc., enquanto o segundo é normalmente apenas o tempo de produção.

Tempo de toque

O tempo de contato vai do momento em que o padeiro recebe as matérias-primas até o momento em que ele empilha a fornada de croissants na bandeja. Qualquer ferramenta de gerenciamento de tempo que você usa para sua empresa capturará facilmente essas informações.

O tempo de contato é apenas a parte do processo de produção em que a equipe/máquina está trabalhando ativamente, ou seja, o processo de criação de valor. O takt time inclui também todo o tempo de espera e de movimentação.

Por exemplo, se o padeiro precisar de 10 minutos para preparar a massa, mas tiver que esperar 10 minutos até que a mesa da cozinha esteja pronta para ser usada, o Takt time é de 20 minutos, mas o Touch time é de 10 minutos.

Tempo de ciclo

O tempo de ciclo é o tempo médio que os padeiros levam para produzir os croissants.

Tempo de ciclo = tempo de produção disponível/unidades reais de produção

O Takt time compara a capacidade com a demanda, enquanto o tempo de ciclo compara a capacidade com o real.

Se isso parece ser um número excessivo de métricas para calcular, veja por que você deve prestar atenção ao Takt time.

Benefícios e limitações do Takt Time

O Takt time funciona como uma diretriz para o que você precisa concluir no tempo que tem para atender à demanda do mercado. Isso pode ser aplicado muito além da manufatura.

Se você é um redator de conteúdo que trabalha 8 horas por dia e a demanda por seu serviço é de 2 artigos por dia, você precisa escrever um artigo a cada 4 horas, que é o seu Takt time.

Se você trabalha com construção civil e recebe comissões para construir duas casas por ano, seu Takt time é de 6 meses. Um bom software de controle de tempo de construção deve lhe dizer se seu trabalho pode ser concluído nesse tempo com a capacidade fornecida.

Gerenciamento de construção e controle de tempo com o ClickUp

O Takt time ajuda as empresas a entender quando, quanto e com que frequência produzir. Veja como isso ajuda.

Benefícios do Takt time

Alinhamento da produção à demanda: Alinhar sua produção à demanda do cliente evitará excesso ou falta de produção.

Eliminação do desperdício: O takt time considera o número máximo de unidades que você pode vender em um determinado período de tempo. Com esse conhecimento, você pode eliminar o desperdício produzindo o número correto, solicitando a quantidade certa de matérias-primas, empregando o número exato de pessoas e assim por diante.

Melhoria da previsibilidade: A demanda do cliente funciona como uma âncora para o processo de produção. Ela ajuda a prever a quantidade que pode ser vendida e a quantidade de matérias-primas/capacidade da equipe/tempo de máquina necessários. Isso garante que você identifique e reduza os riscos com antecedência.

Melhoria da produtividade: O takt time informa exatamente qual é a produtividade necessária para maximizar a receita. Isso ajuda os líderes empresariais e os gerentes de instalações a otimizar seus recursos.

Por exemplo, se um padeiro não consegue fazer 280 croissants em um dia, ele é improdutivo e precisa de alguma forma de intervenção.

Se você for uma equipe de engenharia de software, use software de controle de tempo para desenvolvedores para identificar o tempo Takt e alocar recursos de forma mais otimizada para atingir o tempo Takt.

Melhoria da garantia de qualidade: O Takt time tende a ser apertado, portanto, os gerentes de produção devem definir padrões claros de garantia de qualidade. Isso ajuda a operacionalizar a produção para que os padrões de qualidade sejam mantidos.

Otimização do desempenho do programa: O takt time ajuda a harmonizar vários elementos de produção, desde os níveis de estoque e a alocação da força de trabalho até programação de recursos .

Como toda métrica, o Takt time também tem algumas limitações. Vamos explorá-las.

Limitações do Takt time

Rigidez em mercados dinâmicos: Em setores em que a demanda do cliente pode mudar tão rapidamente quanto o clima, a rigidez do Takt time pode se tornar uma limitação. É como planejar um piquenique com semanas de antecedência, mas chover. Sem a flexibilidade para se ajustar rapidamente, o sistema pode ter dificuldades.

Ênfase excessiva na uniformidade: O takt time pressupõe uma certa uniformidade ao considerar a demanda média e o tempo médio de produção. Na realidade, a demanda raramente é estável.

Pressuposição de controle: O takt time pressupõe que vários fatores, como a disponibilidade dos funcionários, o tempo de atividade das máquinas etc., podem ser controlados, o que geralmente não é o caso.

Apesar de suas limitações, o Takt time é uma ótima ferramenta para otimizar a produção em todos os setores, produtos e serviços. Aqui estão algumas etapas práticas para implementar o Takt time corretamente.

Implementação do Takt Time em projetos

A implementação do Takt time em projetos pode transformar fluxos de trabalho caóticos em fluxos eficientes, mas exige uma orquestração cuidadosa e um sistema robusto

software de gerenciamento de produtos como o ClickUp

. Considere o seguinte guia passo a passo para ajudá-lo em sua jornada de implementação.

Etapa 1: Entenda o ritmo da demanda de seus clientes

A demanda dos clientes raramente é uniforme. Você precisa entender seus fluxos e refluxos para avaliar e projetar a demanda. Se estiver usando o ClickUp como sua ferramenta de gerenciamento de produção, você poderá ver as tendências visualmente.

Painel de controle do ClickUp

pode ser personalizado para visualizar vendas, atividade de pedidos, tendências de receita e muito mais. Você também pode comparar isso com metas e KPIs.

ClickUp Dashboard para relatórios em tempo real

Etapa 2: rastrear a disponibilidade em todos os processos

O cálculo do "tempo de produção disponível" inclui o rastreamento de vários aspectos, como:

Disponibilidade de maquinário: Se você estiver em uma linha de produção compartilhada, precisará de informações sobre quando o maquinário está disponível.

Disponibilidade da equipe: Que trabalho seus funcionários têm atualmente e quando eles estão disponíveis? O controle de horas do ClickUp permite que os membros da equipe acompanhem seu trabalho em um nível granular. A visualização da carga de trabalho oferece uma visão geral dessa métrica para todos os membros da equipe.

Controle preciso do tempo para cada tarefa com o ClickUp

Disponibilidade de material: Quando sua matéria-prima chega? Se a sua equipe estiver disponível antes de a matéria-prima chegar, você desperdiçará o tempo dela. Para mapear essas dependências de forma eficaz, o

Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp

é ideal.

visualização do gráfico de Gantt do ClickUp para mapear dependências

Você pode usar um

aplicativo de planejamento diário

para monitorar todas essas métricas e calcular seu tempo de produção disponível. Esses

modelos de registro de horas

também podem ajudar a reunir todas as informações para tomar decisões informadas.

Etapa 3: Calcular o tempo Takt

O Takt time é o tempo de produção disponível dividido pela demanda do cliente. Use os campos de fórmula do ClickUp para calcular o tempo Takt. Adicione o progresso em relação às metas ao painel.

Programe seu projeto para atingir seu Takt time. Fique sempre de olho no seu desempenho em relação à demanda do cliente.

Se você é novo no gerenciamento de projetos, aqui estão alguns

Modelos de cronograma de projeto do ClickUp

para você começar.

Calcule o tempo Takt sem esforço com os campos de fórmula personalizados do ClickUp

Etapa 4: Identificar gargalos e otimizar o desempenho

O problema do Takt time é que você não atenderá a toda a demanda. Por exemplo, em vez de 1.120, se a demanda do cliente por croissants for de 5.000, seu Takt time será de 2,4 minutos, o que é quase impossível de ser alcançado.

O objetivo do Takt time não é forçar-se a atingi-lo, mas usá-lo para otimizar seu desempenho. Portanto, se a demanda aumentar, você pode:

Aceitar sua situação: Aceitar atender apenas uma parte da demanda do cliente que puder. Embora isso mantenha o negócio estável, também deixa de fora uma oportunidade significativa.

Aumentar a capacidade: Invista em maquinário adicional ou na capacidade das pessoas para aumentar o tempo de produção. Por exemplo, se a batedeira leva muito tempo para preparar a massa, você pode identificar isso como um gargalo e substituir a batedeira.

Reprojetar o produto: Se o produto atual demorar muito, você pode reprojetá-lo sem afetar a experiência do cliente. Por exemplo, você pode reduzir o tamanho do croissant para fazer mais unidades com a mesma matéria-prima.

Automatizar: As linhas de montagem são um exemplo perfeito de automação. Se você não estiver pronto para configurar uma linha de montagem em sua padaria, tente uma automação simples para faturamento, compras etc.

Automações do ClickUp

oferece mais de 100 modelos para simplificar fluxos de trabalho, tarefas de rotina, transferências de projetos e muito mais.

Automações de criação de tarefas no ClickUp

Atinja suas metas de Takt Time com o ClickUp

O Takt Time é uma métrica excelente que vai muito além da manufatura. É um ritmo fundamental que pode orquestrar o sucesso em vários setores, desde os andares movimentados das fábricas até os espaços dinâmicos de desenvolvimento de software. Ele ajuda a sincronizar o mercado com sua capacidade.

Ferramenta de gerenciamento de projetos ClickUp

ajuda a observar, rastrear, medir e atingir as metas de tempo Takt. Com recursos para controle de tempo, relatórios, painéis e cálculos, o ClickUp potencializa os processos de gerenciamento enxuto de forma eficaz.

Independentemente de você estar no ramo da construção ou do desenvolvimento de software, os recursos de gerenciamento de operações do ClickUp aumentam a eficiência e a produtividade. Experimente você mesmo.

Experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo!

Perguntas frequentes sobre Takt Time

1. Qual é a diferença entre Takt time e tempo de ciclo?

O tempo de ciclo é o tempo médio que leva atualmente para produzir o produto completo. Takt time é a taxa na qual você deve produzir mercadorias para atender à demanda do cliente.

O Takt time compara a capacidade com a demanda, enquanto o tempo de ciclo compara a capacidade com o real.

Tempo de ciclo = tempo de produção disponível/unidades reais de produção

Takt time = tempo de produção disponível/demanda do cliente

2. Qual é a fórmula para calcular o takt time?

Takt Time = tempo de produção disponível/demanda do cliente

3. O que é tempo takt na produção?

Tach time é um termo aeronáutico para medir a tensão sofrida por um motor de aeronave. Ele é frequentemente confundido com Takt time, que é um termo de fabricação.

Takt time é a taxa de produção ideal para atender à demanda do cliente sem produzir demais ou de menos.