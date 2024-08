Uma análise honesta do Aha! Para gerentes de produto em 2024

Há muita coisa envolvida no processo de gerenciamento de produtos, desde as ideias iniciais até a criação de roteiros, execução e manutenção. Com tanta coisa para gerenciar, as equipes de produtos precisam de uma ferramenta de software que facilite todo o processo.

Felizmente, as equipes de produtos têm acesso a muitos fornecedores de software e ferramentas que tornam isso possível - um deles é o Aha! Essa plataforma multifuncional afirma ser a melhor, mas será que isso é verdade?

Nesta análise, vamos nos aprofundar no que é o Aha!, seus principais recursos e os prós e contras de usá-lo para o desenvolvimento de produtos. Também apresentaremos um aplicativo que consideramos ainda melhor. 💡

O que é Aha!? Aha! (às vezes chamado de Aha.io) é um pacote de software de desenvolvimento de produtos que apresenta todas as ferramentas de que uma equipe precisa para levar um produto da ideia à execução. Embora algumas ferramentas ofereçam recursos apenas para parte do processo, o Aha! facilita para as equipes a visualização de ideias, a criação de roteiros, a iteração e a inovação, e o trabalho entre equipes para criar e manter produtos.

As equipes que procuram uma plataforma de desenvolvimento de produtos completa podem considerar o Aha! como uma forma de iniciar uma nova equipe de gerenciamento de produtos ou como uma oportunidade de parar de usar vários aplicativos de software e centralizar tudo em um só lugar. ✔️

Chave Aha! desenvolvimento de produtos características

Com uma solução de ponta a ponta, você pode esperar encontrar muitos estratégia de desenvolvimento de produtos e recursos de execução dentro do Aha!

A plataforma em si é dividida em quatro produtos diferentes: Aha! Roadmaps, Aha! Ideas, Aha! Notebooks e Aha! Develop. Vamos explorá-los em mais detalhes.

1. Aha! Roadmaps para roadmaps visuais

Via

Ahá!

O Aha! Roadmaps é a solução dedicada da plataforma para gerenciamento de produtos . Esse produto permite criar uma estratégia, priorizar determinados recursos e projetar roteiros envolventes que orientam a equipe de produtos durante todo o processo. 👀

As equipes podem criar roadmaps em instantes usando modelos personalizáveis e, em seguida, transformar essas linhas do tempo visuais em um recurso produtivo. Defina suas metas e veja atualizações em tempo real, use métricas de pontuação objetivas para definir prioridades e planeje lançamentos, datas de entrega e atualizações entre as equipes para obter melhores resultados.

2. Ideias Aha! para inovação de produtos e sucesso do cliente

Via

Ahá!

Para as equipes que estão procurando um local para armazenar não apenas ideias, mas também feedback, o Aha! Ideas oferece exatamente isso. Com essa ferramenta, você pode fazer crowdsource de feedback, obter insights dos clientes e usar isso para decidir o que priorizar em seguida. 📋

O Aha! Ideas ajuda a criar uma biblioteca de histórias de usuários, solicitações de clientes e feedback, usando formulários dinâmicos e integrações com ferramentas populares de CRM. Ele também contém um processo de revisão, para que sua equipe possa examinar o feedback, analisar os scorecards e criar uma lista de prioridades. O Aha! Ideas também oferece novas maneiras de obter insights por meio de enquetes e outros recursos de feedback no aplicativo.

3. Aha! Notebooks para banco de dados interno

Via

Ahá!

O Aha! Notebooks apresenta um local central para as equipes armazenarem e compartilharem conhecimento sobre produtos. Pense nisso como uma base de conhecimento interna, mas com recursos adicionais projetados para interação e funcionalidade entre equipes, como quadros brancos e listas de tarefas. ✏️

Colabore com anotações, documentos, listas de tarefas e quadros brancos. Organize arquivos por pastas e pesquise no banco de dados para encontrar anotações específicas. Comece do zero ou use uma das muitas opções disponíveis modelos de planos de desenvolvimento para criar novos documentos. Aproveite a inteligência artificial (IA) com suporte incorporado para escrever rascunhos.

4. Aha ! Desenvolva para a engenharia ágil

Um problema comum que as equipes enfrentam é a falta de comunicação e sinergia entre a ideação ou o gerenciamento do produto e o processo de engenharia. Com o Aha! Develop, é possível reunir as duas equipes para que trabalhem mais estreitamente em fluxos de trabalho de desenvolvimento simplificados. 💻

Crie seu próprio fluxo de trabalho de desenvolvimento de produtos e use seu roteiro para orientar o gerenciamento e o desenvolvimento de produtos. Escolha a estrutura de que você precisa entre Scrum, Kanban ou Agile e comece a trabalhar imediatamente. O Aha! Develop também se integra com os populares ferramentas de desenvolvimento como GitHub e Sentry para facilitar o gerenciamento.

Preços

O modelo de preços da Aha! pode ser confuso para os usuários no início, especialmente se você quiser optar por mais de um de seus produtos. Cada produto tem sua própria assinatura mensal, de modo que você pode adaptar seu pacote exatamente ao que precisa.

Veja a seguir os preços atuais do Aha!

Aha ! Roadmaps (incluindo Aha ! Ideas Essentials e Aha ! Notebooks Advanced): A partir de US$ 59/mês por usuário

A partir de US$ 59/mês por usuário Aha ! Ideas (incluindo Aha ! Notebooks Advanced): A partir de US$ 39/mês por usuário

Aha ! Notebooks Advanced): A partir de US$ 39/mês por usuário Aha ! Notebooks: A partir de US$ 9/mês por usuário

A partir de US$ 9/mês por usuário Aha ! Develop: A partir de US$ 9/mês por usuário

Individualmente, as assinaturas não são muito caras. No entanto, se você quiser investir no conjunto completo de produtos, terá uma grande despesa mensal - e isso por usuário.

Vantagens do uso Aha !

A Aha! é uma plataforma popular de desenvolvimento de produtos, e isso se deve em grande parte à sua ampla e robusta gama de recursos.

Vamos dar uma olhada em alguns dos principais motivos pelos quais as equipes de desenvolvimento de produtos continuam a usar a Aha!, com base em avaliações reais de usuários reais do produto.

1. Centralizado desenvolvimento de produtos e gerenciamento

Uma plataforma como a Aha! reúne todas as suas equipes de desenvolvimento de produtos, gerenciamento e engenharia para trabalhar em ideias e execução em um só lugar. Isso significa que você não só pode dizer adeus ao pagamento de assinaturas de várias ferramentas, como também pode desfrutar de uma experiência mais simplificada. 🌻

É extremamente útil poder criar roteiros de produtos, armazenar conhecimento sobre o produto e obter ideias e feedback em um só lugar. Isso permite que as equipes iterem e tomem decisões com base em insights e se movimentem mais rapidamente. Trabalhar com sua equipe de engenharia por meio do Aha! Develop agiliza ainda mais esse processo, criando um processo de desenvolvimento simplificado.

2. Extensivo roteiro de produtos

O Aha! Roadmaps oferece uma ferramenta integrada de roadmapping de produtos que vai além do básico. Você pode criar uma linha do tempo visual em várias ferramentas de produtos, mas a vantagem de usar o Aha! Roadmaps para isso são os detalhes por trás da linha do tempo. 📝

Dentro do Aha! Roadmaps, você tem acesso a recursos que lhe permitem analisar recursos e capacidade, definir dependências, atribuir prioridades, definir metas e muito mais. Tudo isso está vinculado a outros recursos, como quadros de planejamento e suas metas estratégicas, dando aos seus roteiros ainda mais valor.

3. Colaboração entre equipes

Qualquer plataforma multifuncional pode facilitar a união de diversas equipes para criar um trabalho ainda melhor. Isso é algo que a Aha! faz muito bem, graças ao Aha! Notebooks e ao Aha! Develop. ⚒️

Com o Aha! Notebooks, você pode criar um recurso central para todos os aspectos do gerenciamento de produtos. Armazene informações sobre as personas de seus clientes, estratégia, metas, roteiro, membros da equipe, informações sobre produtos e planos de marketing. Chega de silos e de dificuldades para encontrar os detalhes de que você precisa.

O Aha! Develop cria uma nova maneira de interação entre as equipes de gerenciamento de produtos e de engenharia. Ambas as equipes se beneficiam da maior visibilidade do roteiro do produto e das atualizações do progresso da engenharia. As integrações com ferramentas de desenvolvimento aprimoram ainda mais essa colaboração.

4. Análises e relatórios

O Aha! tem análises e relatórios incorporados em toda a plataforma, oferecendo aos usuários uma visão de áreas como feedback do usuário, progresso de metas e muito mais. Ter esses dados facilmente disponíveis permite que as equipes criem estratégias e priorizem as tarefas que fazem a diferença. 📈

No Aha!, as equipes podem capturar dados, acompanhar tendências de feedback, pontuar recursos e ideias, monitorar o progresso do roteiro e acompanhar o sucesso das metas. Também é possível usar relatórios, gráficos e tabelas pré-construídos ou personalizados para visualizar os dados da maneira mais adequada à sua equipe e às suas metas.

5. Integrações

Embora não tenha a maior lista de integrações compatíveis, as que o Aha! apresenta fazem sentido para a base de usuários e geralmente funcionam bem. 🔗

As integrações da Aha! incluem ferramentas para engenharia, comunicação, CRM e gerenciamento de tarefas. Os engenheiros e líderes de produtos podem se beneficiar das integrações com ferramentas como GitHub, Azure DevOps e Jira. Para facilitar as comunicações da equipe, o Microsoft Teams e o Slack são compatíveis. Você também pode vincular o Aha! a CRMs populares, como Zendesk e Salesforce, e a ferramentas de rastreamento de tarefas, como Asana e Trello.

Pontos de dor comuns Aha ! Os usuários enfrentam

Como qualquer ferramenta de software, o Aha! tem suas desvantagens. Vamos explorar alguns dos pontos problemáticos mais comuns enfrentados pelos usuários da Aha!

1. Falta de personalização visual

Embora seja possível criar seus próprios roadmaps e relatórios, alguns usuários relatam que gostariam que a ferramenta oferecesse mais opções de personalização. Os usuários acharam isso especialmente frustrante quando se trata de aplicar cores a roteiros e relatórios, em que a capacidade de personalizar os aspectos visuais é limitada. 🎨

2. Curva de aprendizado íngreme

O Aha! é um aplicativo de software flexível, o que é ótimo para equipes que desejam criar seus processos e fluxos de trabalho de forma personalizada. Para os membros da equipe, isso apresenta alguns desafios de aprendizagem, e alguns usuários relatam que precisam passar por um processo de treinamento intensivo para entender como usar o software de forma eficaz. 🧗

3. Interface do usuário

Um tema recorrente quando os usuários falam sobre o que não gostam é a interface e a experiência do usuário. Alguns usuários relatam que a interface do usuário não é tão simples ou intuitiva quanto a de ferramentas de software semelhantes e que gostariam que a interface e o visual da plataforma fossem mais simplificados e contemporâneos. 🖥️

4. Modelo de preço caro por produto

Uma consideração importante para muitos compradores de software é o preço. O modelo de preços da Aha! não é o mais acessível para startups e, quando ampliado para uma empresa de grande porte, pode se tornar caro rapidamente. Você também precisa se inscrever em vários produtos para desfrutar de uma verdadeira experiência tudo em um, em comparação com ferramentas de software como ClickUp onde você paga uma pequena taxa mensal para ter acesso a todos os recursos. 💰

Um usuário disse:

"Eu adoro o produto e o utilizo em várias organizações. É uma ótima ferramenta de roadmap visual, integra-se facilmente ao Jira, tem um portal de ideias gratuito e é superpersonalizável. A única desvantagem que encontrei é que não é possível criar uma lista de recursos de arrastar e soltar por prioridade. O que acabo fazendo é criar um campo numérico personalizado chamado 'prioridade', pelo qual posso classificar."

Outro usuário, no entanto, apontou que a experiência do usuário não é tão boa quanto eles esperavam: "Eu o implementei no ano passado na minha organização e os resultados não foram satisfatórios. É uma ótima ideia e definitivamente voltada para a equipe de produtos, mas a usabilidade e a interface do usuário deixam muito a desejar. A equipe de produtos precisa ser muito dedicada para que funcione, pois requer muito gerenciamento para mantê-lo preciso."

Como acontece com qualquer aplicativo de software, sua experiência depende de quais são suas metas, de como você gosta de trabalhar e se você depende de integrações ou recursos específicos.

Ferramentas alternativas de gerenciamento de produtos para usar em vez do Aha!

Use o ClickUp para visualizar as cargas de trabalho da equipe com a visualização Timeline para acompanhar o progresso e ajustar as datas de vencimento das tarefas

O Aha! pode ser o preferido de algumas equipes de produtos, mas definitivamente não é a única ferramenta de gerenciamento de produtos que existe. Na verdade, temos uma sugestão que oferece maneiras ainda melhores de trabalhar em conjunto para criar e manter os melhores produtos da categoria - o ClickUp. 🎉

ClickUp's suíte de gerenciamento de produtos é excelente em simplificar o processo para que você possa lançar mais rapidamente. Mapeie a visão do seu produto, alinhe sua equipe e trabalhe em sprints para levar seu produto ao mercado.

Crie roteiros de produtos intuitivos e compartilhe-os com a equipe, para que todos saibam no que trabalhar em seguida. Visualize cada momento do ciclo de vida do produto em diferentes visualizações e gráficos de Gantt. Monitore as iniciativas, Metas do ClickUp , obstáculos e prioridades. Colaborar por meio de Quadros brancos ClickUp e Documentos do ClickUp e mantenha contato deixando comentários na plataforma.

Garanta que seus comentários sejam vistos atribuindo comentários aos usuários diretamente nas tarefas e obtenha uma visualização rápida dos comentários atribuídos em uma lista de verificação

O ClickUp também tem muitas funcionalidades incorporadas especificamente para equipes de software . Use a plataforma para gerenciar backlogs de sprint e rastreamento de problemas, integrar com ferramentas Git, automatizar fluxos de trabalho, monitorar o progresso com painéis ágeis e muito mais.

Acelere o planejamento e a documentação do seu produto com ClickUp AI . Solicite que a IA faça brainstorming de ideias, crie roteiros e escreva rascunhos de documentação sem sair do aplicativo. 🤖

Assim como o software de gerenciamento de produtos recursos e assistência com IA, o ClickUp também tem muitos modelos de planos de desenvolvimento de software e modelos de estratégia de produto . Alguns dos mais populares incluem:

Com tantos recursos, você pode pensar que um produto e um ferramenta de gerenciamento de projetos como o ClickUp seria ainda mais cara do que o Aha!, certo? Na verdade, o ClickUp é muito mais acessível, e você não precisa decidir quais recursos ou produtos deseja ativar - tudo o que você precisa para gerenciar produtos está incluído por padrão.

Aqui está uma olhada nos preços do ClickUp:

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Com o ClickUp, você pode reunir suas equipes de gerenciamento de produtos e engenharia de uma maneira perfeita. Trabalhar em conjunto é parte integrante do ClickUp, e a plataforma foi criada com a colaboração em mente. É uma maneira mais inteligente de idealizar, criar e implementar produtos.

Encontre seu ideal Gerenciamento de produtos Combinação

O Aha! é uma ferramenta útil para equipes de gerenciamento de produtos que desejam uma plataforma completa que inclua feedback do cliente e integrações de engenharia. Muitas avaliações são elogiosas, mas sempre vale a pena considerar os contras também - especialmente se você precisar de personalização, preços acessíveis ou uma melhor experiência do usuário.

Se essas considerações forem importantes para você, experimente o ClickUp gratuitamente . Ele oferece uma maneira imbatível de planejar roteiros de produtos, monitorar o progresso, trabalhar com sua equipe de engenharia e colaborar para que cada lançamento e atualização de produto ocorra sem problemas. ✨