10 comunidades do Slack de marketing para participar em 2024

Uma comunidade do Slack é um espaço privado em que pessoas com ideias semelhantes se reúnem para compartilhar conhecimento sobre tópicos em alta e áreas de interesse comum.

Mas você poderia criar uma comunidade ativa no Facebook ou até mesmo no WhatsApp. Então, por que o Slack?

Com 80% das empresas da Fortune 100 usam o Slack como a maioria dos profissionais de B2B já está familiarizada com essa ferramenta, é mais simples aumentar as comunidades do Slack. Ao contrário dos grupos do WhatsApp ou do Facebook, o Slack se integra perfeitamente às soluções de seu local de trabalho.

Se você é um profissional de marketing em atividade que está descobrindo como lidar com as tendências de marketing em constante mudança, participar de comunidades de marketing relevantes do Slack o ajudará a se conectar com seus colegas profissionais e a obter suporte instantâneo de líderes do setor dentro da comunidade on-line.

Se você está procurando grupos do Slack para profissionais de marketing de crescimento e B2B, fizemos o trabalho de base para você. Aqui está nossa lista das 10 melhores comunidades somente para convidados para profissionais de marketing das quais você deve participar.

Entendendo o Slack para profissionais de marketing

Não importa se você é um CMO, um gerente de marketing de nível médio ou um novo integrante da equipe de marketing de uma empresa; abraçar a revolução digital e de IA em andamento é um dos aspectos críticos do seu trabalho.

Mas o que queremos dizer quando falamos em "abraçar a revolução digital"?

Como profissional de marketing, isso significa acompanhar as expectativas dos clientes, ajudando equipes multifuncionais com a geração de leads e a execução de projetos inovadores campanhas de marketing -tudo isso tendo em mente a jornada do comprador e o cenário incerto dos negócios.

Isso é muito caótico, e o Slack ajuda você a navegar por essas interrupções criando processos de marketing sólidos e automação.

O Slack elimina o fardo das atividades administrativas do dia a dia, para que você, profissional de marketing, possa se concentrar em um trabalho mais significativo, como pesquisar as jornadas dos compradores, idealizar iniciativas de marketing inovadoras e integrar a análise às suas campanhas de marketing para obter resultados de longo prazo.

Mas o Slack não é uma plataforma de mensagens instantâneas (IM)?

Bem, sim, mas não é uma ferramenta comum de mensagens instantâneas.

Slack vs. plataformas tradicionais de mensagens instantâneas

Embora o Slack ofereça todos os recursos de mensagens instantâneas, como bate-papo em grupo, compartilhamento de arquivos e mídia, compartilhamento de tela e bate-papos com áudio e vídeo, isso não é tudo o que ele pode fazer.

Diferentemente das ferramentas tradicionais de mensagens instantâneas, como Facebook Messenger, WhatsApp e Viber, o Slack também ajuda os profissionais de marketing a

Adicionar mais de 1.000 membros a cada canal, enquanto o Facebook Messenger, o Viber e ferramentas semelhantes podem acomodar no máximo 250 pessoas em um único grupo. Para os profissionais de marketing, isso significa que o Slack é a melhor opção para a criação de comunidades

Faça upload de arquivos grandes de até 1 GB entre os membros da equipe, enquanto as plataformas populares de mensagens instantâneas, como o WhatsApp e o Facebook Messenger, limitam os arquivos a mais de 16 MB. Isso significaria transferir vídeos, imagens, decks e outros recursos de conhecimento com sua equipe sem problemas

Integrá-lo com mais de 2.400 ferramentas que eles usam regularmente, enquanto as plataformas de IM tradicionais não oferecem essas integrações. Como profissional de marketing, você precisa usar uma longa lista de ferramentas que vão desdesoftware de gerenciamento de projetoscomo o ClickUp, a ferramentas de gerenciamento de conhecimento, como o Notion, e ferramentas de análise, como o Google Analytics. ComIntegrações com o Slack você não precisa alternar entre essas ferramentas, pois reunir todos os insights em uma única plataforma e colaborar com sua equipe é muito mais simples

O Slack é excepcional colaboração em tempo real estão muito à frente das ferramentas comuns de mensagens instantâneas.

Então, como o Slack ajuda os profissionais de marketing?

Além de ajudar os profissionais de marketing a criar processos de colaboração robustos com equipes internas e clientes, uma grande vantagem do Slack para as equipes de marketing é explorar o marketing orientado pela comunidade.

O marketing comunitário se tornou popular rapidamente devido à confiança que gera.

Do ponto de vista de um usuário, participar de uma comunidade de marca faz muito mais sentido do que confiar em anúncios e conteúdos patrocinados para suas decisões de compra. Em uma comunidade de marca, eles podem explorar as iniciativas de suporte ao produto da marca e interagir com clientes anteriores antes de decidirem investir no produto.

Do ponto de vista da marca, as comunidades criam uma oportunidade de atingir um grupo de usuários e compartilhar ideias antes de entrarem no estágio de desenvolvimento.

Com o Slack, os profissionais de marketing podem criar canais separados para discussões, organizar conversas por meio de tópicos do Slack e se comunicar diretamente com outros membros por meio de mensagens do Slack para networking.

As comunidades do Slack já são tendência e, na próxima seção, listamos algumas das melhores comunidades para profissionais de marketing que desejam criar uma rede profissional.

Canais notáveis do Slack aos quais todo profissional de marketing deve se juntar

Aqui está uma lista de comunidades do Slack para profissionais de marketing de conteúdo, profissionais de marketing de e-mail, profissionais de marketing de produtos e de hacking de crescimento e gerentes de mídia social curiosos para experimentar o marketing de comunidade em 2024:

1. Gênios Online

via Gêneros on-line A OnlineGeniuses é uma das melhores comunidades de marketing do Slack para profissionais de otimização de mecanismos de pesquisa (SEO) e marketing digital.

Com mais de 35.000 membros ativos e mais de dez canais, incluindo SEO, PPC, marketing de mídia social e marketing por e-mail, essa comunidade do Slack é agora o local ideal para os profissionais de marketing B2B adquirirem conhecimento, interagirem com pessoas que pensam da mesma forma, resolverem problemas, responderem a perguntas de forma colaborativa e realizarem pesquisas de mercado.

**Benefícios para os profissionais de marketing

Faça perguntas e aprenda com os melhores profissionais de marketing. Participe de sessões regulares de controle de qualidade com os principais profissionais de marketing de marcas como Google, Zillow, Stackoverflow, Zapier e Bumble

Encontre talentos para sua equipe de marketing, com mais de 35.000 profissionais de marketing em potencial já presentes na comunidade. Há um canal Slack dedicado a contratações, no qual os profissionais de marketing publicam sobre empregos de consultor em tempo parcial e integral

Pergunte a profissionais de marketing de nichos específicos sobre suas estratégias, ferramentas, estruturas e outros recursos e faça contatos com eles. Obtenha conhecimento por meio da colaboração e contribua de forma significativa para as discussões

Precificação: Comunidade gratuita do Slack. Para acessar recursos como uma rede de talentos de marketplace on-line e ignorar o processo de verificação, você deve optar pelo plano OG, que custa a partir de US$ 99,99/ano.

2. Bate-papo com profissionais de marketing

via Bate-papo com profissionais de marketing O Marketers Chat é uma comunidade de marketing do Slack que incentiva conversas em tempo real entre profissionais de marketing modernos. Com foco principal no marketing de afiliados, alguns dos canais do Slack nessa comunidade são SEO, SEM e Promo Zone. O canal Services permite que profissionais de marketing, gerentes de marca e marcas promovam seus serviços para o público.

**Benefício para os profissionais de marketing

Conecte-se com colegas profissionais de marketing que pensam da mesma forma e aprenda novas táticas de marketing sem seguir mais de 200.000 influenciadores no Twitter e em outras plataformas sociais

Receba atualizações regulares sobre blogs recém-publicados com um canal News Slack dedicado que se integra a blogs populares do setor e portais de notícias

Tenha acesso a toneladas de brindes gratuitos para apoiar suas responsabilidades de marketing em canais como Offers e Tools. Estamos falando de auditorias gratuitas, consultas, recomendações de ferramentas e muito mais

Preço: Gratuito

3. Crescimento

via Crescimento A Growmance começou como um pequeno fórum de discussão para os profissionais de marketing se reunirem. Sua popularidade cresceu e ele se tornou uma ferramenta confiável para que os profissionais de marketing B2B desbloqueassem novas oportunidades e participassem de discussões com especialistas sem pagar uma taxa de assinatura.

**Benefícios para os profissionais de marketing

Desfrute de uma comunidade confiável somente para convidados para profissionais de marketing, onde seus dados estão seguros e não há cobranças ocultas

Acesse vagas de emprego e oportunidades exclusivas nas equipes de marketing das principais organizações B2B. Entre em contato com anunciantes de vagas e gerentes de contratação e peça indicações de outros funcionários das mesmas marcas para aumentar suas chances

Entre em contato com especialistas com suas perguntas, obtenha treinamento rápido deles e aprenda seus truques de marketing testados e aprovados

Preço: Gratuito

4. Hacks de crescimento de CRO

via Hacks de crescimento de CRO O próximo nome em nossa lista de comunidades de marketing do Slack é CRO Growth Hacks. Os canais e discussões dessa comunidade no Slack giram principalmente em torno da otimização da taxa de conversão (CRO), e alguns dos melhores canais para participar são SEO Hacks e Business Hacks.

**Benefício para os profissionais de marketing

Aprenda com especialistas como eles combinam estratégias inovadoras de CRO para aumentar as possibilidades de conversão. Até mesmo profissionais de marketing experientes têm dificuldades para otimizar a conversão, e essa comunidade do Slack é a melhor fonte de conhecimento para obter respostas a todas as suas perguntas relacionadas a CRO.

Use o canal do Slack Shameless Plug para promover abertamente seus serviços, próximos webinars, lançamentos de produtos, eventos locais e boletins informativos

Acesse canais dedicados para sessões de controle de qualidade direcionadas

Preços: Gratuito

5. Crescimento orientado por produtos

via Crescimento orientado por produtos Product-led Growth é uma comunidade perspicaz do Slack para gerentes de marketing de produtos, profissionais de marketing de conteúdo e equipes de crescimento para aprender as práticas recomendadas relacionadas ao marketing orientado a produtos.

Com mais de 15.000 membros ativos, essa comunidade do Slack tem como objetivo ajudar as empresas a se transformarem de um modelo orientado por vendas em um modelo orientado por produtos para obter sucesso a longo prazo.

**Benefícios para os profissionais de marketing

Aprenda táticas de crescimento lideradas por produtos com alguns dos melhores profissionais de marketing, que trabalham na Amplitude, PayPal, Fullstory e HubSpot, entre outros

Discutir e aprender com as experiências de cada um e questionar as opiniões dos outros com respeito para iniciar discussões valiosas. Estabelecer o aprendizado colaborativo é um dos maiores objetivos desta comunidade

Descobrir estruturas e recursos práticos de marketing de produtos. Também é um grande banco de talentos para que os gerentes de contratação encontrem seus próximos colegas de equipe

Preços: Gratuito. Para aproveitar as vantagens, como chamadas de treinamento com especialistas, você deve optar pelos planos pagos, a partir de US$ 299 mensais.

6. RevGenius

via RevGenius Com 35.000 membros, a RevGenius é a próxima comunidade do Slack em nossa lista para profissionais de marketing B2B.

Com mais de 30 canais dedicados e profissionais de marketing experientes que representam marcas como Workato, Dooly, Dock e Clearbit, a RevGenius é um tesouro de conhecimentos e percepções de marketing. O Chat GTM, o Chat Marketing e o Chat RevOps são os canais mais populares para aprender estratégias de crescimento e análise de marketing.

**Benefícios para os profissionais de marketing

Interagir com líderes de pensamento futuristas em marketing B2B e aprender com suas experiências passadas

Participar regularmente de eventos impactantes de vendas, marketing e RevOps B2B para aprender os meandros da execução e da realização de campanhas de marketing B2B bem-sucedidas, sem argumentos de vendas ocultos

Identificar as melhores oportunidades de trabalho no Chat Job Postings, que já é um sucesso entre os membros

Preço: Gratuito

7. Curva de demanda

via Curva de demanda A Demand Curve é a comunidade premium para os principais líderes de marketing de crescimento que buscam escalar e inovar suas operações de crescimento.

Há canais do Slack dedicados à discussão de todos os assuntos relacionados a marketing, seja copywriting, marketing de vídeo ou plug-ins do Shopify. Há uma lista de espera de 30 dias para participar dessa comunidade e, ao contrário de outros grupos do Slack, o Demand Curve tem um processo de aprovação para examinar cada membro.

**Benefício para profissionais de marketing

Encontrar recursos pagos e gratuitos para freelancers e agências de marketing

Faça contatos com líderes do setor, pois a Demand Curve representa profissionais das principais empresas B2B, como Zendesk, Webflow, Stripe, Airtable, Salesforce e plataformas de financiamento de startups, como a YC Combinator

Desbloqueie o acesso a canais ocultos do Slack dentro dessa comunidade on-line, fornecendo contribuições significativas

Preço: Gratuito

8. Superpath

via Supercaminho A Superpath é uma comunidade do Slack dedicada a profissionais de marketing de conteúdo B2B. Ela os ajuda a criar redes com outros profissionais de conteúdo e proprietários de agências de marketing e a fazer parte de um ecossistema de crescimento focado em seus pares.

Com mais de 18.000 membros, é uma das melhores comunidades para aprender sobre tudo relacionado a conteúdo e conseguir as melhores oportunidades de trabalho na área.

**Benefícios para profissionais de marketing

Encontre oportunidades de tendências em redação de conteúdo, marketing e SEO. O Superpath tem um canal dedicado chamado Freelance Gigs para dar suporte aos freelancers com tudo isso e muito mais

Colabore com contribuições de guest posts, insights sobre o assunto e troque backlinks em um dos canais mais populares do Superpath - Content Collab

Compartilhe fotos de seus amigos peludos no canal Pets, apropriadamente chamado. Esse canal é uma boa distração em meio a discussões sérias sobre marketing

Preços: Há um plano gratuito disponível. Para acessar vantagens como transcrições de podcasts, chamadas individuais e cursos exclusivos, você deve optar por um dos planos pagos, a partir de US$ 20/mês.

9. Peak Freelance

via Pico Freelance A Peak Freelance é uma comunidade do Slack que capacita redatores freelancers com acesso a quadros de empregos, dicas de redação, modelos e cursos para que possam se destacar em seus negócios como freelancers. Se você é um redator freelancer que planeja escalar e trabalhar com marcas B2B globais, esta comunidade do Slack é para você.

**Benefício para profissionais de marketing

Acesse um extenso quadro de empregos onde todos os trabalhos freelance mais recentes são publicados quase diariamente

Aproveite os recursos profissionais de freelancer, como modelos e cursos, para dar ao seu negócio freelancer a direção que ele exige

Beneficie-se de oportunidades de networking com os melhores freelancers em diferentes nichos B2B para que você aprenda com as experiências deles

Preço: Gratuito

10. Geeks de e-mail

via E-mailgeeks Por fim, se você é um profissional de marketing por e-mail e está tentando acompanhar as últimas tendências de marketing por e-mail, a Email Geeks é a sua comunidade do Slack. Com 82 canais, ela é uma das maiores comunidades de marketing.

**Benefícios para profissionais de marketing

Aprenda as melhores práticas e estratégias de marketing por e-mail com mais de 21.000 especialistas em e-mail das principais marcas, como Google, Uber, Mailchimp, Twitter e outras marcas populares

Obtenha ajuda com os principais problemas que os profissionais de marketing de e-mail enfrentam e insights úteis de líderes de opinião. Com canais como Email Design e Email Deliverability, você sempre terá alguém para entrar em contato

Preço: Gratuito

Os méritos dos canais do Slack para diferentes disciplinas de marketing

Os canais do Slack de marketing ajudam diferentes disciplinas de profissionais de marketing de diferentes maneiras. Veja como os profissionais de marketing de conteúdo, de marketing por e-mail e de marketing digital se beneficiam com essas comunidades:

Profissionais de marketing de conteúdo

Aprendendo estratégias de crescimento orgânico que funcionaram para outras marcas

Entendendo as práticas recomendadas para criar vários recursos de conteúdo

Desenvolver a reutilização de conteúdo, a otimização, a geração de relatórios e outras habilidades essenciais de conteúdo, perguntando aos membros da comunidade de especialistas e participando de webinars

Profissionais de marketing de e-mail

Obter dicas e exemplos reais de alguns dos casos de uso mais importantes do marketing por e-mail, como criar uma lista de e-mails, aumentar o boletim informativo da sua empresa e criar uma sequência de e-mails de integração

Acesso a insights orientados por dados relacionados ao design de e-mails, páginas de destino de boletins informativos e posicionamentos de CTA para obter o máximo de conversão

Aprimorar suas habilidades de redação com modelos de e-mail, dicas de redação de linhas de assunto e modelos de e-mail testados e aprovados que trouxeram altas taxas de abertura para outras marcas

Profissionais de marketing digital

Acompanhar as principais tendências de marketing digital e se preparar para fazer as mudanças necessárias em suas habilidades para acomodar a IA e suas implicações

Encontrar vagas de emprego relevantes nas principais organizações B2B e conectar-se com pessoas de dentro da empresa para obter indicações

Usando o Slack como uma ferramenta de marketing

O Slack permite que profissionais de marketing como você colaborem e se comuniquem com os membros da sua equipe em tempo real. Algumas maneiras de integrar o Slack às suas responsabilidades diárias incluem:

Criar fluxos de trabalho centralizados para otimizar as operações de marketing

Por exemplo, se você estiver prestes a lançar uma campanha de mídia social, crie fluxos de trabalho automatizados no Slack integrando o Slack a ferramentas relevantes como o Notion (para manter seu conteúdo de mídia social), ClickUp (para gerenciar suas tarefas e KPIs), ferramentas de escuta social (para coletar insights sobre o público) e Figma (para projetar os criativos).

Dessa forma, sua equipe terá acesso fácil a todos os recursos da campanha em um só lugar e poderá lançar a campanha mais rapidamente.

Criação de um espaço de trabalho colaborativo para diferentes iniciativas de marketing

Por exemplo, Gerenciamento de projetos do Slack permitem que você reúna toda a sua equipe usando a integração Slack-ClickUp, o Canvas permite que você faça um brainstorming de novas ideias e o Slack Connect ajuda a convidar consultores e freelancers de outros espaços de trabalho para garantir que todos estejam na mesma página.

Convertendo o Slack em seu repositório de recursos rápidos

Use a opção de pesquisa avançada do Slack para encontrar rapidamente todos os recursos e arquivos de mídia compartilhados em uma conversa, defina lembretes personalizados para não perder nenhuma tarefa pendente e integre-se ao Google Docs, DropBox, Notion e aplicativos semelhantes para receber todas as notificações relacionadas ao gerenciamento de documentos no seu canal compartilhado do Slack.

Dicas e etiqueta para profissionais de marketing que usam o Slack

Antes de usar o Slack como seu principal canal de marketing, conheça as principais Hacks do Slack e etiqueta para aproveitar ao máximo o Slack:

Use os tópicos do Slack para colaboração em equipe. Em vez de enviar uma nova mensagem sempre que for responder a uma conversa em andamento, use tópicos para ajudar a simplificar a comunicação, economizar o tempo dos membros da sua equipe e ajudá-los a encontrar respostas mais rapidamente

Use uma linguagem inclusiva. Ao se dirigir à sua equipe, substitua "Pessoal" por "Pessoal" ou "Equipe" para que todos se sintam incluídos

Para acompanhamentos rápidos ou respostas como "Sim, vou fazer isso" ou "Concordo", use emojis. Por exemplo, para as duas respostas acima, os emojis adequados seriam ✅ e "+1", respectivamente

Defina o status "Não perturbe" para criar expectativas realistas. Dessa forma, sua equipe estará ciente do cronograma de trabalho e entrará em contato com você durante esse período ou aguardará sua resposta no dia seguinte

Incentive a comunicação assíncrona, reduza as reuniões e ajude os funcionários a se manterem produtivos. Participe de Huddles curtos quando necessário para uma comunicação rápida

Não marque "Canal" ou "Todos" toda vez que publicar uma mensagem, pois isso notificará todos os membros de um canal, mesmo que eles não tenham nada a ver com a mensagem. Notifique somente aqueles que fazem parte de um projeto

Simplifique suas operações de marketing com o ClickUp

O Slack ajuda profissionais de marketing de diferentes disciplinas a otimizar a colaboração interna, criar modelos de roteiro de marketing para equipes inteiras e experimente uma gerenciamento de projetos de marketing integrando o Slack com soluções como ClickUp, Notion e Airtable.

Participe das comunidades do Slack para ter acesso a soluções testadas e aprovadas modelos de planos de marketing , faça contatos com especialistas do setor para aprender novas técnicas de conversão e otimização e aproveite regularmente as oportunidades de trabalho e consultoria.

E se você estiver procurando mais opções, o ClickUp é um ótimo Alternativa ao Slack para otimizar as operações e a colaboração da sua equipe de marketing. Solução do ClickUp para equipes de marketing é uma ferramenta dimensionável para líderes e equipes de marketing criarem um local de trabalho completo. Sua equipe de marketing pode:

Usar oClickUp Brain para desenvolver conteúdo de campanha de marketing mais rapidamente. Gere ideias de conteúdo, briefs, e-mails e estudos de caso para suas próximas campanhas de marketing na velocidade da luz e capacite os membros da sua equipe a serem mais produtivos

Use o ClickUp Brain para fazer brainstorming de ideias e escrever e editar conteúdo em segundos

Use oQuadros brancos ClickUp para fazer brainstorming com os membros da sua equipe em um só lugar, incentivar todos a participarem de discussões estratégicas contínuas e garantir que todos estejam em sincronia com o pipeline de tarefas

Transforme as ideias de sua equipe em ações coordenadas com o ClickUp-all in one Whiteboard

Estabeleça transparência em toda a equipe e acompanhe como os membros da equipe estão progredindo em direção a um objetivo comum com oMetas do ClickUp Acompanhe e gerencie o progresso da sua equipe em direção a metas comuns com o ClickUp Goals

Acompanhe o progresso de suas tarefas usando o ClickUp Goals

Elimine fluxos de trabalho redundantes comAutomações do ClickUp e monitore os cronogramas para garantir que os membros da equipe não estejam trabalhando em tarefas repetitivas e se mantenham produtivos

Configure automações personalizadas no ClickUp para tarefas repetitivas

Use oIntegração do Slack ClickUp para criar um amplo painel de marketing acessível a todos os membros da equipe

Crie e gerencie tarefas no ClickUp com sua integração com o Slack

Para explorar o ClickUp, registre-se para uma avaliação gratuita .

FAQs

1. O que é uma comunidade do Slack?

Uma comunidade do Slack é um grupo de pessoas que se reúne para discutir tendências do setor, colaborar em novos projetos e interagir com líderes de pensamento experientes para obter mais insights.

2. Você pode usar o Slack para marketing?

Sim, usar o Slack para marketing ajuda a otimizar as atividades da sua equipe de marketing e torna cada iniciativa de marketing um esforço colaborativo.

3. O que é o Slack no marketing digital?

O Slack é a solução da nova era para que as equipes de marketing digital colaborem melhor.