O gerenciamento de equipes remotas não é novidade para as equipes de desenvolvimento. Os desenvolvedores não precisam mais se sentar um ao lado do outro para realizar o trabalho. As equipes remotas de desenvolvimento de software são altamente capazes não apenas de serem produtivas, mas de trabalharem de forma ainda mais eficaz do que uma equipe no escritório.

Neste guia sobre como gerenciar uma equipe de desenvolvimento de software remotamente, analisaremos mais detalhadamente os prós e os contras de se ter uma equipe remota, como criar e gerenciar sua equipe e a melhor abordagem a ser adotada quando se trata de comunicação e segurança. 💻

A crescente influência do trabalho remoto no desenvolvimento de software

Embora as equipes de desenvolvimento de software já tenham sido criadas para trabalhar remotamente com sucesso, a mudança foi acelerada pela pandemia da COVID-19. Desde então, as equipes híbridas e remotas mantiveram sua popularidade por muitos bons motivos.

Vantagens e desafios do trabalho remoto no desenvolvimento de software

O trabalho remoto apresenta muitas vantagens tanto para as empresas quanto para os funcionários, especialmente quando você considera a riqueza de talentos disponíveis em todo o mundo.

Algumas das principais vantagens do trabalho remoto no desenvolvimento de software incluem:

A possibilidade de contratar os melhores talentos, independentemente do país ou do fuso horário em que trabalham

Cobertura de uma gama mais ampla de horários e agendas de trabalho, para uma cobertura mais completa do suporte ao produto

Adotar a comunicação assíncrona em primeiro lugar por padrão, permitindo mais tempo para o trabalho profundo

Manter um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional

No entanto, as equipes remotas de desenvolvimento de software têm suas desvantagens. Aqui estão alguns dos desafios que os líderes de equipe podem enfrentar:

Não poder se comunicar com os membros da equipe face a face ou em tempo real, em vez de assincronamente

Dificuldade para agendar reuniões e atualizações ao vivo para toda a equipe que funcionem em vários fusos horários diferentes 🌍

Problemas para garantir que a tecnologia e o espaço de trabalho de todos estejam configurados e mantidos corretamente

Dificuldade em organizar eventos e atividades de formação de equipes, especialmente se houver uma mistura de membros da equipe internos e remotos

O papel do desenvolvimento ágil de software, DevOps e Scrum no desenvolvimento remoto

Uma equipe de desenvolvimento remoto terá sucesso em uma configuração distribuída graças às ferramentas e metodologias de gerenciamento de projetos que ela pode adotar. Startups e empresas de desenvolvimento de software que adotam Agile, Scrum ou DevOps descobrem que esses métodos de trabalho se alinham naturalmente com um modelo de trabalho híbrido ou remoto.

A metodologia Agile (incluindo Scrum) divide o trabalho em sprints, solicitando que as equipes projetem, desenvolvam, testem e implantem rapidamente iterações de produtos e serviços. Esses sprints incluem reuniões diárias (ou semanais) de standup em que Equipe ágil os membros da equipe ágil fornecem atualizações e tentam aliviar os obstáculos. Tudo isso não só é possível em um ambiente remoto, como também costuma ser muito mais fácil, graças ao menor número de distrações e reuniões presenciais.

Crie uma lista de tarefas para organizar todas as suas reuniões e cerimônias de sprint ágil no ClickUp

As equipes que adotam o DevOps de forma independente ou em conjunto com o Agile têm ainda mais oportunidades de romper barreiras e avançar mais rapidamente, graças a uma integração mais enxuta entre as equipes de desenvolvimento e operações. 🔗

Criando e gerenciando equipes remotas de engenharia de software

O trabalho remoto é uma tendência que veio para ficar, portanto, nunca houve um momento melhor para aprender a gerenciar uma equipe de desenvolvimento de software remotamente. Aqui estão nossos melhores conselhos sobre como criar, gerenciar e estimular sua equipe a trabalhar no mais alto nível.

1. Contrate os membros certos para a equipe remota 🤝

Liderar a melhor equipe começa com a contratação das pessoas certas, em primeiro lugar. Se você tiver participação no processo de contratação, tenha como prioridade garantir que ele esteja funcionando a seu favor para oferecer os melhores candidatos da categoria.

Ao contratar desenvolvedores remotos para sua equipe virtual se você não tiver uma equipe virtual, trabalhe com seu departamento de RH e recrutamento para orientá-los sobre o que você está procurando. Escreva uma descrição do cargo e defina tarefas de entrevista que se alinhem às suas necessidades. Sugira valores importantes, como trabalho em equipe ou resiliência, e procure maneiras de descobri-los no processo de entrevista.

Se não estiver obtendo candidatos de qualidade, tente entender onde está o problema. Considere se o salário é adequado, especialmente se estiver tentando atrair talentos de qualidade de áreas de alto custo. Certifique-se de que suas listas de empregos contenham todos os principais benefícios, mencione seu cultura da empresa e dê aos possíveis membros da equipe a chance de se imaginarem como parte da sua equipe.

2. Melhore seu processo de integração 🎉

A jornada não termina quando você encontra os membros certos para a equipe de desenvolvimento. Refine seu processo de integração para que os recém-chegados tenham uma introdução adequada sobre quem você é, o que faz e como trabalha.

Mesmo que alguém tenha trabalhado remotamente por algum tempo, sua empresa provavelmente funcionará de forma diferente da última. Prepare uma jornada de integração que possa ser personalizada para cada novo contratado e que reflita a experiência dele, atenda aos seus requisitos e facilite a entrada dele na sua organização.

Ao gerenciar equipes remotas, ofereça oportunidades de agendar reuniões on-line com membros da equipe ou colegas de trabalho de outros departamentos. Convide os novos contratados para reuniões gerais e eventos voltados para a cultura. Certifique-se de que eles tenham tudo o que precisam para começar da melhor maneira possível.

3. Estabeleça metas realistas 🎯

Ter uma meta para a qual trabalhar ajuda a motivar os membros da sua equipe e define uma expectativa clara sobre o que eles precisam fazer em seguida. Procure definir metas claras com prazos e marcos realistas para aumentar a automotivação e fazer seu projeto avançar.

Estabeleça metas mensuráveis para tarefas e projetos com progressão automática para atingir com mais eficiência os objetivos com cronogramas definidos e metas quantificáveis

Para uma melhor maneira de definir e monitorar o progresso em relação às metas, use Metas do ClickUp . O ClickUp Goals foi estruturado para facilitar o cumprimento dos objetivos da sua equipe de desenvolvimento por meio de cronogramas claros, KPIs e metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso.

Defina metas de sprint ainda mais rapidamente, transformando suas tarefas ativas em metas alcançáveis. Acompanhe o seu progresso de uma forma que faça sentido para a sua equipe, seja com sinalizadores de verdadeiro/falso ou valores numéricos. Veja todas as metas em um só lugar ou examine as pastas personalizadas para se concentrar apenas nas metas que deseja ver.

4. Use as melhores ferramentas da categoria ⚒️

As equipes remotas de desenvolvimento de software de alto desempenho não estão lutando para fazer as coisas com ferramentas de software arcaicas que não estão à altura do trabalho. Em vez disso, elas usam as melhores ferramentas de software da categoria, como A plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp .

O ClickUp tem tudo o que sua equipe distribuída precisa para trabalhar de forma eficiente, produtiva e bem-sucedida. Ele combina software de gerenciamento de projetos com ferramentas específicas para desenvolvimento de software colaboração e trabalho remoto .

Use prompts com a IA do ClickUp para criar rapidamente documentos de requisitos do produto (PDRs) em um piscar de olhos.

As equipes de software têm tudo o que precisam quando se trata de funcionalidade no ClickUp. Simplifique todo o ciclo de vida de desenvolvimento do início ao fim com fluxos de trabalho automatizados, backlogs de sprint, rastreamento de problemas, roteiros e painéis Agile. Você pode usar ClickUp AI para criar ideias e roteiros de produtos com mais rapidez.

Navegue pelos aplicativos e integrações disponíveis no ClickUp para realizar o trabalho em uma plataforma centralizada

Sua equipe não precisa dispersar sua atenção em várias ferramentas, graças a Integrações do ClickUp com mais de 1.000 outras ferramentas. Reúna tudo dentro do melhor ferramenta de desenvolvimento de software para um fluxo de trabalho ainda mais focado que capacita sua equipe a ter o melhor desempenho possível.

5. Faça check-in regularmente 💬

As pessoas costumam pensar que os funcionários remotos são deixados à própria sorte e trabalham de forma independente. Embora isso possa ser verdade, os melhores líderes de equipes de software remoto tentam se comunicar com os membros da equipe regularmente.

Os check-ins regulares ajudam os membros da sua equipe a se sentirem mais conectados e são uma parte necessária do desenvolvimento de software, especialmente se você estiver usando a estrutura Agile. Reuniões regulares, como standups diários, permitem que você lide com problemas antes que eles se tornem significativos.

Reúna a comunicação da equipe em um único espaço com o ClickUp Chat, compartilhe atualizações, vincule recursos e colabore sem esforço.

Além das preocupações práticas com o desenvolvimento de produtos e software, o controle regular é uma obrigação para os bons líderes. Reserve um tempo para agendar reuniões individuais com os membros da equipe para perguntar como eles estão se saindo, ver se há algo em que você possa ajudar e discutir os planos de crescimento deles - para que você possa obter feedback valioso e apoiar as metas de desenvolvimento de carreira deles.

6. Use uma estrutura de gerenciamento de projetos 🧰

Começar do zero com sua abordagem de gerenciamento de projetos geralmente é uma péssima ideia. Embora seja possível obter um fluxo de trabalho ultrapersonalizado, adotar uma metodologia testada e comprovada e personalizá-la de acordo com suas necessidades faz mais sentido.

A maioria das equipes de desenvolvimento de software trabalha com Agile, pois a metodologia faz sentido, especialmente para equipes híbridas ou remotas. Essa estrutura permite que você envie rapidamente, teste com eficiência e avance rapidamente em direção ao seu objetivo final. Ela também inclui muitas reuniões e comunicação, essenciais para qualquer equipe de desenvolvimento de software remoto.

Não comece seu trabalho do zero - escolha opções pré-fabricadas no Template Center ou crie seu próprio modelo que sua equipe possa usar

O ClickUp foi desenvolvido com Engenharia ágil equipes em mente. Você não precisará passar semanas criando seus próprios fluxos de trabalho do zero dentro do ferramenta de gerenciamento de projetos (embora você possa fazê-lo, se quiser). Em vez disso, você pode usar a ferramenta integrada modelos de desenvolvimento de software e modelos de engenharia para estar pronto e funcionando em instantes.

7. Cultivar a cultura correta da empresa ✨

As melhores equipes de software remoto não existem por acaso. Elas são apoiadas por uma cultura empresarial sólida e acolhedora que promove valores, práticas recomendadas, fluxos de trabalho e qualidades que se alinham às metas e às necessidades da equipe.

Ter a cultura certa da empresa e da equipe é imprescindível em qualquer ambiente de trabalho remoto. Um equilíbrio saudável entre o espírito de equipe e o feedback honesto geralmente se combina da melhor forma para criar um ambiente em que as pessoas se sintam bem-vindas, apoiadas, capacitadas e desafiadas a fazer seu melhor trabalho.

Os líderes individuais nem sempre têm muita influência na cultura da empresa, mas certifique-se de usar qualquer influência que tenha para fazer mudanças que beneficiem sua equipe. Incentive a comunicação aberta, a tomada de decisões mais rápida, a adoção de aplicativos de formação de equipes e quaisquer outros recursos que facilitem o trabalho confortável da sua equipe de software remoto.

Comunicação e colaboração em equipes remotas

Não é possível liderar uma equipe forte e eficaz sem uma comunicação intencional. Os melhores líderes sabem o que comunicar, quando e com que frequência, de modo que conseguem o equilíbrio certo entre o excesso e a falta de comunicação.

Comunicação excessiva versus comunicação clara: Encontrando um equilíbrio

Uma comunicação clara e eficaz é essencial ao liderar uma equipe remota de desenvolvimento de software. Alguns líderes vão muito longe em uma única direção, sobrecarregando os membros da equipe existentes e novos com muitos detalhes. Isso é conhecido como comunicação excessiva. 🗨️

Para obter o equilíbrio certo, os líderes da equipe de desenvolvimento devem:

Promover a comunicação aberta e compartilhar todas as atualizações relevantes nos canais da equipe e não em mensagens privadas

Definir orientações sobre o que é bomcomunicação da equipe parece

Evite o microgerenciamento e capacite os membros da equipe a resolver problemas de forma independente com apoio

Escolha uma plataforma de videoconferência, como Zoom ou Google Meet, e use-a de forma consistente

Defina expectativas claras sobre como se comunicar de forma eficaz ao discutir e gerenciar solicitações pull em ferramentas de desenvolvimento como o GitHub

Utilize a comunicação assíncrona para transmitir comunicações de forma clara e concisa, sem que as pessoas tenham que esperar por mais detalhes

Introduzirferramentas de colaboração remota e ferramentas de comunicação que complementem o estilo de trabalho e as preferências da equipe, como o Slack ou o Microsoft Teams

Use o feedback para melhorar os processos, fluxos de trabalho e hábitos de comunicação existentes

Evite alternar entre plataformas e crie uma ramificação ou uma nova solicitação pull em uma tarefa usando a integração com o Github

Você nem sempre conseguirá o equilíbrio perfeito, mas tudo se resume a adotar princípios e demonstrá-los diariamente. Ofereça orientações claras, defina o tom e trabalhe em conjunto com a sua equipe para desenvolver uma abordagem de comunicação que faça sentido para todos.

Segurança e conformidade no desenvolvimento remoto de software

A segurança e a conformidade são grandes prioridades para as equipes de desenvolvimento de software, e o foco parece ainda mais importante se você estiver gerenciando uma equipe remota. 🔐

Com uma equipe interna, é mais fácil para o departamento de TI monitorar e proteger de perto o uso indevido ou a não conformidade acidental. Se o seu software implementar uma correção de bug ou patch crucial, a equipe de TI poderá garantir pessoalmente que todos os dispositivos tenham sido atualizados.

Em um ambiente remoto, você não terá acesso físico a todo o hardware ou software que sua equipe usa. O que você pode fazer, no entanto, é proteger os dispositivos remotamente, o que lhe dá uma maneira de ser proativo na garantia de um ambiente seguro e de agir como uma proteção caso algo dê errado.

As equipes remotas também devem considerar outras questões de conformidade, especialmente se estiverem contratando em todo o mundo. Embora suas equipes de RH e jurídica devam assumir a maior parte da responsabilidade em relação a isso, os líderes de equipe proativos vão querer saber o que podem e o que não podem fazer em relação à terceirização de talentos, ao gerenciamento de comportamento e à dispensa de membros da equipe.

Capacite sua equipe a trabalhar da melhor maneira possível

Saber como gerenciar uma equipe de desenvolvimento de software remotamente sempre será útil, especialmente porque as equipes híbridas e remotas vieram para ficar. Use este guia para apoiar seu crescimento como gerente e líder, para que possa apoiar e capacitar sua equipe de desenvolvimento a fazer o que faz de melhor.

Se estiver procurando uma plataforma que permita gerenciar projetos e fluxos de trabalho de desenvolvimento de software e que tenha sido projetada com as equipes ágeis em mente, experimente o ClickUp gratuitamente hoje mesmo . Nada é melhor do que ele para o gerenciamento de equipes de software. 🤖