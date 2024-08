As 10 principais conferências globais de tecnologia para participar em 2024

Deseja estar lado a lado com as mentes mais brilhantes da tecnologia, obter insights sobre as últimas tendências do setor ou compartilhar suas próprias ideias em uma exposição? Participar de conferências de tecnologia é uma ótima maneira de atingir suas metas.

Mas você não pode simplesmente ir a qualquer conferência. Por isso, criamos esta lista das melhores conferências de tecnologia para que você possa ir às conferências certas e aproveitar ao máximo sua viagem. 👀

Além disso, vamos nos aprofundar no que são conferências de tecnologia e no que você pode esperar ao participar de uma. Você aprenderá sobre os benefícios de participar de conferências de tecnologia e encontrará dicas sobre como escolher a conferência certa para suas necessidades. Por fim, compartilharemos nossas principais dicas e práticas recomendadas para tirar o máximo proveito de cada conferência de tecnologia que você participar.

O que são Conferências de tecnologia ?

As conferências de tecnologia são eventos em que palestrantes e líderes do setor compartilham percepções sobre as últimas tendências, os novos desenvolvimentos e o futuro da tecnologia. O formato da conferência pode mudar, mas a maioria dos eventos apresenta palestrantes principais, apresentações, painéis de discussão ou exposições. ✨

O objetivo e a meta das conferências de tecnologia é reunir profissionais para compartilhar ideias e falar sobre a situação do setor. Essas conferências servem como experiências de aprendizado em que os participantes podem obter lições importantes para implementar em seus próprios negócios ou compartilhar maneiras inovadoras de usar a tecnologia.

3 Benefícios de participar Conferências de tecnologia

Há muitos motivos para participar de conferências de tecnologia, incluindo a oportunidade de aprender, conhecer novas pessoas e descobrir novas ideias. Está se perguntando se você ou sua equipe devem participar de uma conferência de tecnologia? Aqui estão alguns dos principais benefícios que você pode esperar ao programar um evento de tecnologia em sua agenda. 🗓️

1. Encontre oportunidades de networking

As conferências são ótimos lugares para se conectar com líderes do setor e profissionais da sua área. Ao participar de conferências, você pode encontrar investidores e apresentar seus produtos ou serviços como soluções de ponta. Você também pode avançar em sua carreira promovendo-se como uma contratação valiosa ou um acréscimo a uma equipe existente.

Nas conferências, você também conhecerá pessoas com a mesma opinião e que gostam de tecnologia. Esses eventos são uma oportunidade de fazer novos amigos, conectar-se com profissionais e expandir seus contatos.

2. Inspire-se em outras pessoas

As conferências de tecnologia são uma ótima fonte de inspiração. Seja ouvindo um palestrante principal, obtendo insights de profissionais em painéis de discussão ou assistindo jovens inovadores apresentarem novas ideias, a inspiração é inesgotável.

3. Aprenda e se divirta

Participar de uma conferência de tecnologia também é divertido! Você passará o dia - ou alguns dias - aprendendo e explorando novas ideias. De podcasts a hackathons e encontros em bares, há uma maneira de todos participarem de uma conferência e aprenderem algo novo.

Top 10 Conferências de tecnologia para participar em 2024

Confira esses eventos de tecnologia nos EUA, do Texas e da Califórnia à Flórida, e conferências globais na Europa e na Ásia. 💻

1. AI & Big Data Expo

Essa conferência de tecnologia é um dos maiores eventos do mundo que aborda tópicos relacionados a inteligência artificial (IA) e dados. Projetada para empreendedores e profissionais de tecnologia, a

Exposição de IA e Big Data

o evento inclui 250 palestrantes, incluindo palestras, bate-papos e painéis de discussão.

O evento é realizado todos os anos em vários locais do mundo, incluindo Holanda, Santa Clara e Londres. Os principais tópicos em que o evento se concentra incluem avanços em segurança cibernética e IA ética,

software de gerenciamento de projetos para startups

a Internet das Coisas (IOT) e a transformação digital.

2. TECHSPO

TECHSPO

é uma conferência global de tecnologia que oferece eventos em todo o mundo, desde a Europa e o Oriente Médio até a América do Norte e a Ásia. Há vários locais nos EUA que sediam eventos da TECHSPO, incluindo Las Vegas, São Francisco, Boston, Cingapura, Chicago, Atlanta, Los Angeles, San Diego, Washington D.C. e Nova York.

A exposição combina negócios, inovação e tecnologia. Ela abrange as últimas tendências em tecnologia de ponta, incluindo inteligência artificial,

Software OKR

e aprendizado de máquina. Cada evento conta com expositores e os participantes podem optar por participar como visitantes ou para mostrar seus próprios produtos e serviços.

3. Londres Tech Week

Vá a Londres, Inglaterra, para

Semana tecnológica

onde você pode se juntar a 45.000 inovadores, investidores, empreendedores e organizações de mídia em mais de 70 eventos. O evento presencial de cinco dias apresenta mais de 350 palestrantes e a oportunidade de participar de laboratórios de aprendizado. ✍️

Visite um dos dois palcos para ouvir os palestrantes ou dirija-se ao Bar Central para ter um bate-papo mais tranquilo com outros participantes. Se tiver sorte, terá até a chance de se conectar pessoalmente com um dos palestrantes, se ele estiver lá ao mesmo tempo que você.

4. Viva a tecnologia

Tecnologia Viva

é um dos maiores eventos de startups da Europa e é realizado em Paris, na França. Com a participação de alguns dos maiores nomes da tecnologia e dos negócios - incluindo Salesforce e Microsoft - é o lugar perfeito para quem deseja obter insights de líderes de ponta. Os principais palestrantes incluem uma mistura de empreendedores de negócios e influenciadores políticos, incluindo Elon Musk, Marc Benioff, Emmanuel Macron e Tim Cook.

Com foco no futuro da tecnologia, os tópicos da conferência mudam de ano para ano, mas já incluíram operações de desenvolvimento (DevOps),

Operações de TI

tecnologia de código aberto, inclusive APIs, e ciência de dados.

Visite os diferentes palcos para ouvir vários palestrantes ou participe do salão de expositores para ver as últimas tendências e dispositivos. É fácil programar seu tempo na conferência usando o site da Viva, onde você pode filtrar os eventos com base no interesse ou nas faixas de tópicos.

5. Web Summit

Cúpula da Web

é um evento de tecnologia realizado em Lisboa, Portugal, Rio de Janeiro, Brasil, e Doha, Qatar. Os cérebros por trás da cúpula também organizam eventos relacionados, incluindo o RISE em Hong Kong e o Collision em Toronto, Canadá. Com mais de 70.000 participantes de 150 países, está entre as maiores conferências desta lista.

Embora a tecnologia esteja no centro desse evento, o foco está na criação de conexões para impulsionar os negócios, o networking e o aprendizado. Em geral, os eventos incluem uma série de palestrantes com líderes do setor de tecnologia, painéis de discussão e sessões de discussão em que os participantes podem aprender e desenvolver habilidades em

tecnologia da informação

e outros setores.

6. Cúpula Sul

Cúpula Sul

é uma conferência de tecnologia com eventos de dois dias em Madri, na Espanha, e em Porto Alegre, no Brasil. Com a participação de mais de 32.000 startups, ela foi criada para oferecer aos empreendedores inspiração de líderes do setor, a chance de se conectar com pessoas que pensam da mesma forma e uma oportunidade de fazer contatos e obter financiamento para novas ideias. 💰

7. Dublin Tech Summit

Chamado de "festival de tecnologia", o

Cúpula Tecnológica de Dublin

na Irlanda não é apenas um bom lugar para expandir seus negócios - é um lugar divertido para se estar. Dirija-se a um dos quatro palcos para ouvir os palestrantes em destaque ou participe de um workshop de nicho para aprender sobre a tecnologia mais recente. Os podcasts ao vivo oferecem discussões interessantes sobre tudo, desde SaaS e

IA para startups

à computação quântica.

8. Mobile Congresso Mundial ( MWC )

Realizado em Barcelona,

MWC

é uma feira de negócios para profissionais de comunicações móveis. A cada ano, a conferência destaca tendências específicas, como 5G, transformação digital da manufatura e conectividade.

A feira é o local perfeito para fazer contatos com pessoas de vários setores e promover suas ofertas de negócios. Assista às apresentações dos palestrantes e aos painéis de discussão para obter insights sobre as últimas tendências tecnológicas que afetarão seu setor.

9. O AI Summit Nova York

O

Cúpula de IA

convida os participantes a aprender com líderes empresariais em um evento de dois dias. Com a presença de especialistas, inovadores e formuladores de políticas, esse evento trata de inteligência artificial, seu papel no futuro e os desafios que ela apresenta.

Inscreva-se para participar do AI Hackathon, no qual você apresentará uma solução de IA, demonstrando o potencial da tecnologia enquanto pensa com os pés no chão. Participe das sessões do Intellidate, onde você poderá se relacionar com profissionais do setor ou ir ao AI Accelerator Hub para assistir a apresentações de ideias individuais. Obtenha acesso ao The Visionaries Lounge - um programa exclusivo criado para

criar roteiros

e estratégia de negócios - com um ingresso VIP.

10. CES

Com o apelido de "o evento de tecnologia mais poderoso do mundo", o

CES

é uma ótima opção para empreendedores e amantes da tecnologia. Com a participação de mais de 135.000 pessoas, é o lugar certo para quem deseja fazer contatos, aprender e descobrir as últimas novidades em tecnologia. Participe do evento como expositor ou visite as sessões de palestrantes e painéis de discussão para aprender com os líderes do setor.

Choosing the Right Tech Conference

Antes de começar a colocar os eventos em seu calendário, é importante parar e pensar se a conferência de tecnologia é a certa para você. Afinal de contas, como profissional de negócios, seu tempo é valioso e você quer gastá-lo em eventos que ofereçam o melhor custo-benefício. Aqui estão alguns fatores a serem considerados ao escolher uma conferência de tecnologia para participar. 💪

Avalie os benefícios comerciais

Acompanhe facilmente como a conferência se encaixa em suas metas comerciais existentes ao usar as Metas do ClickUp para acompanhar a direção individual ou da equipe

Se o objetivo de ir a conferências de tecnologia é promover sua empresa ou conhecer um cliente, você pode usar o ClickUp Goals para isso

objetivo profissional

se você não estiver presente na conferência, considere como a conferência pode fazer sua empresa avançar. Há oportunidades de expor seus produtos? O evento permite que você se apresente a investidores ou conheça empresas específicas?

objetivos do projeto

? Considere o formato e certifique-se de que ele atenda às necessidades de sua empresa antes de fazer planos para participar.

Considere o momento

Com visualizações individuais e de toda a equipe, a visualização do Calendário do ClickUp o ajudará a avaliar como uma conferência se encaixaria na programação da sua equipe

Você é ocupado e nem todas as datas de conferências serão adequadas à sua agenda. Decida se vale a pena participar do evento. Se o evento cair em uma data conflitante, considere o que é mais importante. Por exemplo, se você tem uma grande reunião de negócios com um investidor que está agendada há meses, não deve deixá-la de lado só para participar de uma conferência. No entanto, se houver um conflito menos importante, você pode considerar a possibilidade de reagendar para poder encaixar as duas coisas em seu calendário.

Encontre um bom acesso a especialistas

Nem todas as conferências de tecnologia oferecem o mesmo acesso. Alguns eventos exigem ingressos VIP para participar de painéis com líderes do setor. Outros eventos não têm nenhum tempo reservado para interação. Não deixe de conferir a programação do evento e ver que tipo de acesso você terá com base no seu ingresso.

Às vezes, eventos menores oferecem ambientes mais íntimos onde você pode conversar com líderes em pequenos grupos. Esses eventos são mais vantajosos em comparação com grandes reuniões em que você não terá nenhum tempo individual com palestrantes ou líderes do setor.

Procurar novas perspectivas

Se quiser tirar o máximo proveito das conferências de tecnologia para sua empresa, você precisa procurar aquelas que ofereçam ideias inovadoras - não apenas conselhos comuns. Isso significa reservar um tempo para examinar cuidadosamente a programação e ver quais tópicos serão discutidos.

Os eventos que apresentam apenas apresentações de palestrantes podem oferecer novos insights, mas não gerarão tanta discussão ou ideias inovadoras quanto os painéis ou bate-papos. Procure conferências que apresentem um conjunto diversificado de palestrantes para ter a melhor chance de ouvir novas ideias.

Considere o tamanho e o local do evento

O tamanho aqui é objetivo e um número grande ou pequeno de participantes não reflete necessariamente a qualidade do evento. Em vez disso, pense no que você deseja obter com o evento. Se a sua meta for fazer contatos pessoais, participar de um evento com sessões de discussão será uma opção melhor do que ir a um evento com palestrantes principais.

O local também é importante. Pode ser mais fácil para você e sua equipe participar de uma conferência local do que de um evento internacional com planos de viagem mais complexos. Pesquise também as opções de conferências virtuais, já que muitas das grandes reuniões de tecnologia oferecem determinadas partes do evento on-line.

Dicas e práticas recomendadas para participar de conferências de tecnologia

Aproveite a colaboração ao vivo, a formatação avançada e os comandos de barra para fazer anotações rápidas e bonitas na conferência com o ClickUp Docs

Agora você sabe quais são as conferências mais populares e como escolher uma que atenda às suas necessidades comerciais. A próxima etapa é desenvolver processos e seguir as práticas recomendadas para que você possa tirar o máximo proveito da participação no evento. 🙌

Antes do evento, use uma ferramenta como

Visualização do calendário do ClickUp

para criar um calendário de eventos personalizado. Use-o para planejar cronogramas e visualizar todos os eventos que você ou sua equipe participarão. Sincronize facilmente seu Google Calendar com o ClickUp Calendars e crie filtros personalizados para ver os eventos de uma forma que

ajuda você a ser mais organizado

.

Na conferência, use

Documentos do ClickUp

para fazer anotações e registrar ideias. Com a edição avançada, você pode incorporar links, adicionar recursos visuais, como gráficos, e formatar o documento para facilitar a revisão. Aproveite o recurso incorporado

IA do ClickUp

para resumir suas anotações e gerar instantaneamente as principais conclusões para compartilhar com sua equipe quando você voltar.

Deseja implementar ideias ou processos com base no que aprendeu em uma conferência de tecnologia?

Gerenciamento de projetos do ClickUp

do ClickUp facilitam a criação de um banco de dados de conhecimento usando insights de líderes do setor e o desenvolvimento de melhores processos técnicos. O

software gratuito de gerenciamento de projetos

inclui automações, campos personalizados e relatórios incorporados. O ClickUp oferece uma abordagem do início ao fim para criar fluxos de trabalho e sistemas aprimorados com base no que você aprendeu no evento.

Além de participar de conferências, você pode usar ferramentas tecnológicas para promover sua carreira. Inscreva-se em uma ferramenta como

ClickUp para equipes de software

para gerar instantaneamente roteiros de produtos, lançar iniciativas e acompanhar o progresso em um único espaço. Essa ferramenta permite que sua equipe seja mais ágil, criativa e eficiente para que você possa se adaptar tão rapidamente quanto a tecnologia mais recente.

Use o ClickUp para tirar o máximo proveito de Conferências de tecnologia

Participar de conferências de tecnologia é uma ótima maneira de fazer contatos com profissionais do setor, inspirar-se em líderes inovadores e levar sua carreira em tecnologia a novos patamares. Com essas 10 principais conferências e dicas para escolher as mais adequadas, você certamente encontrará um evento que seja gratificante para sua empresa.

