As 10 principais integrações de make para automação de fluxo de trabalho em 2024

Está se sentindo sobrecarregado por tarefas intermináveis?

Todos nós já passamos por isso, fazendo malabarismos com um milhão de tarefas e desejando ter mais horas no dia.

Bem, existe uma maneira eficiente de vencer as tarefas repetitivas e economizar tempo para o que importa: Faça integrações. O Make é o seu super assistente para automatizar qualquer coisa, desde tarefas simples do dia a dia até fluxos de trabalho complexos! E é fácil de usar visualmente.

via Criar Imagine...💭

Chega de copiar e colar dados entre seus aplicativos de mensagens favoritos! O Make transfere informações sem esforço para você, poupando-lhe cliques e frustrações intermináveis

Nunca mais digite e-mails e mensagens tediosas. Automatize sua comunicação e diga olá para uma caixa de entrada livre de estresse

Cumpra todos os seus prazos! ️Make integra-se aos seus aplicativos favoritos para manter seus fluxos de trabalho complexos sob controle com lembretes e notificações automatizados

Vamos mostrar a você como se livrar do trabalho pesado e trabalhar de forma mais inteligente, e não mais difícil, com as 10 principais integrações do Make que revolucionarão os processos de negócios em 2024 (e além).

O que você deve procurar nas integrações do Make?

Pense nas integrações do Make como seus arquitetos pessoais de fluxo de trabalho. Aqui está o que você deve procurar nelas:

Criação e gerenciamento de cenários: O Make pode ajudá-lo a criar um novo cenário e a gerenciar cenários existentes, integrando as ferramentas mais usadas entre si. Isso significa que você pode criar sequências de automação de ações adaptadas às suas necessidades específicas de fluxo de trabalho

O Make pode ajudá-lo a criar um novo cenário e a gerenciar cenários existentes, integrando as ferramentas mais usadas entre si. Isso significa que você pode criar sequências de automação de ações adaptadas às suas necessidades específicas de fluxo de trabalho Integração de aplicativos personalizados: A força do Make está na sua capacidade de criar ou atualizar conexões em aplicativos personalizados. Isso é essencial para as empresas que desejam integrar soluções de software sob medida em seus fluxos de trabalho

A força do Make está na sua capacidade de criar ou atualizar conexões em aplicativos personalizados. Isso é essencial para as empresas que desejam integrar soluções de software sob medida em seus fluxos de trabalho Opções avançadas de personalização: A capacidade de criar ou atualizar funções e módulos personalizados da Integromat Markup Language (IML) diferencia o Make. Isso permite processos de automação complexos e personalizados que podem se adaptar a necessidades comerciais complexas

A capacidade de criar ou atualizar funções e módulos personalizados da Integromat Markup Language (IML) diferencia o Make. Isso permite processos de automação complexos e personalizados que podem se adaptar a necessidades comerciais complexas Funcionalidade de webhook e RPC: O suporte do Make para webhooks e RPCs (Remote Procedure Calls) oferece recursos avançados de troca de dados em tempo real e procedimentos externos, aprimorando a capacidade de resposta e a versatilidade de suas automações

Se você também estiver pronto para deixar o trabalho manual e demorado no passado, você definitivamente deve explorar as integrações do Make.

As 10 melhores integrações do Make para usar em 2024

Aqui estão as 10 melhores integrações do Make para desbloquear fluxos de trabalho mais simplificados e automatizados:

1. ClickUp

Use o construtor de automação visual do Make para vincular o ClickUp a milhares de ferramentas

Está com dificuldades para gerenciar várias ferramentas em seu fluxo de trabalho? Integração do ClickUp com o Make cuidará disso para você. Ela vincula o ClickUp a qualquer aplicativo on-line ou API, automatizando tarefas e sincronizando dados em tempo real.

Por exemplo, se você está cansado de enviar uma atualização do Slack para seu chefe sempre que publica uma postagem no blog do ClickUp, o Make pode automatizar isso.

Com uma configuração simples, toda vez que uma nova postagem é publicada na fila do ClickUp, o Make envia automaticamente uma notificação pelo Slack. Isso economiza seu tempo e garante que sua equipe esteja sempre informada.

Se você já sonhou em encontrar rapidamente qualquer tarefa, documento ou mensagem sem verificar manualmente cada aplicativo, então Pesquisa universal do ClickUp é o seu sonho.

Basta conectar seus aplicativos e arquivos e começar a pesquisar em todo o espaço de trabalho do ClickUp, mais rápido do que nunca.

Essa integração simplifica o gerenciamento de tarefas e aprimora sua capacidade de acessar e organizar informações em várias plataformas.

Com a sincronização de dados em tempo real e recursos de pesquisa abrangentes, você pode trabalhar com mais eficiência do que nunca.

Pesquise e localize facilmente arquivos no ClickUp, em aplicativos conectados ou em sua unidade local com a Pesquisa Universal

Melhores recursos do ClickUp

Automatize diversas tarefas do ClickUp com centenas de modelos, vinculando o Slack, o HubSpot CRM e outras ferramentas, sem necessidade de conhecimento de codificação

Personalize amplamente as ações do ClickUp, incluindo a criação de tarefas, atribuições de comentários e interações de API

Pesquise e acesse dados do ClickUp em todos os aplicativos, desde visualizações do Space até subtarefas específicas

Simplifique os fluxos de trabalho com modelos prontos para integrar aplicativos de mensagens e contatos do HubSpot CRM em tarefas

Limitações do ClickUp

Alguns usuários acham a interface complexa inicialmente

Custos mais altos para necessidades extensas de armazenamento de dados

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (4000+ avaliações)

2. Calendly

via Calendly Cansado de vasculhar intermináveis cadeias de e-mail apenas para agendar uma reunião? O Make for Calendly traz o agendamento sem complicações para você com uma interface simples de arrastar e soltar.

Ele permite que você conecte o Calendly a vários aplicativos sem esforço, facilitando o gerenciamento de projetos e os fluxos de trabalho de CRM, tudo isso sem exigir nenhum conhecimento de codificação.

É um kit de ferramentas robusto, visualmente intuitivo e sem código. Apesar de uma curva de aprendizado inicial, você poderá planejar e automatizar até mesmo os fluxos de trabalho mais complexos em pouco tempo usando a integração do Make com o Calendly. Essa facilidade de uso o torna um dos melhores ferramentas sem código para gerentes de produtos .

Melhores recursos do Calendly

Integração comCRM e gerenciamento de projetos ferramentas para criação de tarefas e gerenciamento de contatos

Crie ou atualize tíquetes em seu sistema para cada evento

Atualize automaticamente registros e status no Google Sheets ou em bancos de dados a partir de eventos do Calendly (ou mesmo do Google Agenda)

Limitações do Calendly

Pode não ser compatível com todos os aplicativos de terceiros desejados

Pode duplicar funções já presentes em outras ferramentas

Preços do Calendly

Gratuito para sempre

Essentials: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Profissional: $20/mês por usuário

$20/mês por usuário Equipes: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Calendly

G2: 4,7/5 (mais de 2.100 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.100 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.300+ avaliações)

3. Pipedrive

via Pipedrive Imagine um pipeline de vendas que se gerencia sozinho. Parece irreal? Não é. O Pipedrive e o Make, juntos, tornam isso possível.

Essa colaboração vai além do gerenciamento padrão do funil de vendas - trata-se de transformar sua eficiência de vendas.

Essa integração permite que você lide automaticamente com conexões de dados entre o Pipedrive e aplicativos como Airtable, Asana e Mailchimp. E tudo isso em uma interface intuitiva plataforma sem código .

Por exemplo, adicione um novo negócio no Pipedrive, e o Make configura automaticamente uma nova tarefa no Asana para gerenciá-lo. Novos leads no Pipedrive? Eles são adicionados instantaneamente ao Mailchimp para acompanhamento imediato por e-mail.

Além disso, a integração do Pipedrive com o Airtable atualiza seus bancos de dados em tempo real, melhorando a precisão dos relatórios e a análise de tendências.

Essa automação elimina a necessidade de entrada manual de dados, mantendo sua equipe de vendas concentrada nas vendas. Automatizar fluxos de trabalho complexos em minutos permite que sua equipe passe mais tempo com clientes e leads, gerando os resultados que você deseja.

Melhores recursos do Pipedrive

Design eautomatizar fluxos de trabalho visualmente com uma interface de arrastar e soltar, mesmo sem nenhum conhecimento de programação

Conecte-se a milhares de aplicativos, incluindo Airtable, Asana e Mailchimp, para uma automação abrangente

Integre vários aplicativos em um único fluxo de trabalho para obter possibilidades ilimitadas de automação

Limitações do Pipedrive

As vastas opções e personalizações podem ser esmagadoras para novos usuários

Beneficia principalmente os fluxos de trabalho de vendas e CRM

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 11,90/mês por usuário

US$ 11,90/mês por usuário Avançado: $24,90/mês por usuário

$24,90/mês por usuário Profissional: $49,90/mês por usuário

$49,90/mês por usuário Power: US$ 59,90/mês por usuário

US$ 59,90/mês por usuário Enterprise: $74,90/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2: 4,2/5 (mais de 1.700 avaliações)

4,2/5 (mais de 1.700 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.900 avaliações)

4. Mesa de ar

via Criar Juntos, o Make e o Airtable não apenas armazenam seus dados; eles dão vida a eles.

O resultado? As tarefas complexas de dados se transformam em processos organizados e automatizados.

Por exemplo, você pode automatizar o processo de atualização do status do projeto no Airtable com base em atualizações de e-mail.

Quando você recebe um e-mail com uma atualização de projeto, Make pode analisar o conteúdo do e-mail e atualizar o registro correspondente em uma base do Airtable, garantindo que os status do projeto estejam sempre atualizados sem a necessidade de entrada manual.

Outro exemplo é a integração do Airtable com sua plataforma de suporte ao cliente. Sempre que um novo tíquete de suporte é criado, o Make pode adicionar automaticamente um registro no Airtable.

Isso permite o rastreamento e a análise detalhados das solicitações de suporte, ajudando a sua equipe a identificar tendências e melhorar os tempos de resposta.

Para utilizar todo o potencial da integração do Airtable do Make, você deve aceitar sua curva de aprendizado e integrá-lo a outras plataformas de suporte ao cliente ferramentas de automação de processos .

Melhores recursos do Airtable

Conecte o Airtable a vários aplicativos, abrindo caminho para uma ampla automação

Obter uma interface de arrastar e soltar fácil de usar, facilitando o design do fluxo de trabalho automatizado

Permitir a configuração de automação sofisticada que não requer nenhum conhecimento de codificação

Limitações do Airtable

A grande variedade de recursos pode inicialmente sobrecarregar os usuários não técnicos

Preços do Airtable

Gratuito: Recursos básicos

Recursos básicos Equipe: $24/mês por usuário

$24/mês por usuário Empresarial: US$ 54/mês por usuário

US$ 54/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Airtable

G2: 4,6/5 (mais de 2.200 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 1.900 avaliações)

5. HubSpot CRM

via HubSpot As equipes de vendas são frequentemente sobrecarregadas com leads, contatos e negócios, todos precisando de atenção oportuna. A integração do HubSpot CRM com o Make pode transformar esse caos potencial em um pipeline de vendas organizado e eficiente para operações de vendas mais tranquilas.

Essa solução atende às equipes que buscam automatizar suas tarefas de CRM, fornecendo recursos que simplificam o gerenciamento de contatos e negócios.

Por exemplo, quando um novo lead preenche um formulário de contato no seu site, o Make pode adicionar automaticamente as informações dele ao HubSpot CRM como um novo contato.

Essa integração também pode acionar uma sequência de e-mails de acompanhamento da HubSpot, garantindo o envolvimento imediato sem intervenção manual.

Como um exclusivo exemplo de automação de processos de negócios com o HubSpot CRM e o Make collaboration, você pode aumentar o impacto de suas operações de vendas.

Os melhores recursos do HubSpot CRM

Adicione contatos a listas e fluxos de trabalho automaticamente

Simplificar o processo de criação e gerenciamento de negócios

Crie objetos personalizados para organizar melhor os dados

Limitações do HubSpot CRM

É benéfico principalmente para tarefas focadas em CRM, menos para outras áreas de negócios

Melhor utilizado somente no ambiente da HubSpot

Preços do HubSpot CRM

Gratuito

Iniciante: A partir de US$ 25/mês

A partir de US$ 25/mês Profissional: A partir de US$ 400/mês (compromisso anual)

A partir de US$ 400/mês (compromisso anual) Enterprise: A partir de US$ 1.200/mês

Avaliações e opiniões sobre o HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (mais de 10.600 avaliações)

4,4/5 (mais de 10.600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 4.000 avaliações)

6. Fluxo da Web

via Fluxo da Web O espaço de trabalho de um designer é onde a criatividade encontra a eficiência. O Webflow é um exemplo perfeito disso. Trata-se de uma plataforma visual com recursos avançados para design de sites sem código.

A integração entre o Webflow e o Make combina a essência artística do software de web design com a praticidade do software de automação de tarefas .

Embora seja uma vantagem para os designers, liberar todo o seu potencial para projetar, criar e automatizar sites requer uma abordagem estratégica e alguma familiaridade com as APIs.

Melhores recursos do Webflow

Integre-se a mais de 1.500 aplicativos populares usando o Make

Usar uma interface de arrastar e soltar para criar fluxos de trabalho com facilidade

Permite que os cenários sejam executados instantaneamente ou por programação, adaptando-se às necessidades dinâmicas do design

Limitações do Webflow

Oferece benefícios limitados a usuários que não trabalham com design na Web

Requer familiaridade com APIs

Preços do Webflow

Inicial: Gratuito

Gratuito Básico: US$ 18/mês

US$ 18/mês CMS: $29/mês

$29/mês Business: $49/mês

$49/mês Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Webflow

G2: 4,4/5 (mais de 520 avaliações)

4,4/5 (mais de 520 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 230 avaliações)

7. OpenAI

via Criar O OpenAI for Make integra a IA aos seus processos comerciais diários.

Essa poderosa combinação oferece vantagens significativas na automação de tarefas simples e complexas. Aqui estão alguns exemplos:

Automatizar a análise de dados: Resumir automaticamente o feedback do cliente para identificar rapidamente os níveis de satisfação e as áreas de melhoria

Resumir automaticamente o feedback do cliente para identificar rapidamente os níveis de satisfação e as áreas de melhoria Geração de conteúdo em linguagem natural: Criar descrições de produtos ou textos de marketing instantaneamente a partir de informações breves, economizando tempo

Criar descrições de produtos ou textos de marketing instantaneamente a partir de informações breves, economizando tempo Otimização dos processos de tomada de decisões: Analisar dados de vendas e tendências de mercado para recomendar estratégias eficazes, acelerando a tomada de decisões

Dica de profissional: se estiver pensando em fazer integrações com IA para seu software, experimente alternativas para o OpenAI Playground bem como para criar e automatizar qualquer coisa.

Melhores recursos do OpenAI

Aproveite o poder do GPT-3 para diversos aplicativos em fluxos de trabalho ilimitados

Use a IA para gerar conteúdo textual e processar dados

Empregue algoritmos de IA para tomar decisões com base em uma interpretação criteriosa dos dados

Limitações do OpenAI

Limitado pelos recursos e limitações específicos da API OpenAI GPT-3

Pode exigir recursos computacionais significativos, afetando a eficiência do fluxo de trabalho

Preços do OpenAI

Básico: Gratuito

Gratuito Plus: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Team: US$ 30/mês por usuário

US$ 30/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do OpenAI

G2: 4,7/5 (mais de 420 avaliações)

4,7/5 (mais de 420 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 35 avaliações)

8. Noção

via Noção Listas intermináveis de tarefas e documentos dispersos estão dificultando a vida no trabalho? Com o Make, você pode enviar informações entre o Notion e outras plataformas para garantir que você tenha o conhecimento necessário exatamente onde precisa.

Use a integração do Notion com o Make para:

Adicionar automaticamente novos detalhes às entradas existentes no banco de dados

Configurar novas páginas em seções específicas para organizar notas ou documentação de projetos

Gerar novos bancos de dados como subpáginas para rastreamento detalhado de projetos ou clientes

Definir automaticamente páginas ou blocos como arquivados para manter seu espaço de trabalho limpo e atualizado

Aproveite o conhecimento organizacional do Notion, aprimorado pelo poder de automação do Make, para automatizar tarefas rotineiras e concentrar-se no panorama geral.

Melhores recursos do Notion

Crie fluxos de trabalho personalizados usando acionadores, ações e pesquisas específicas

Organizar processos entre o Notion e outras ferramentas, aumentando a eficiência

Obtenha possibilidades ilimitadas para conectar o Notion a outros aplicativos e serviços

Limitações do Notion

Depende da compatibilidade e da funcionalidade de outros aplicativos conectados

Possibilidade de duplicação de funções que já podem existir no Notion ou em outras ferramentas integradas

Preços do Notion

Pessoal: Gratuito

Gratuito Plus: $10/mês por usuário

$10/mês por usuário Empresarial: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

Notion avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 2.000 avaliações)

9. Segunda-feira.com

via Criar A Monday.com e a Make são de primeira linha software de automação de carga de trabalho .

Se você sente que está fazendo malabarismos com muitas tarefas ao gerenciar projetos, essa combinação é a sua rede de segurança e um poderoso impulsionador da produtividade.

Por exemplo, configure um formulário no Monday.com para obter os detalhes do cliente e simplificar a integração do cliente. Depois de enviado, o Make pode criar automaticamente um novo quadro de projeto para o cliente, atribuir membros da equipe e enviar um e-mail de boas-vindas ao cliente com os detalhes do projeto e as próximas etapas.

Além disso, se quiser informar a sua equipe quando o status de uma tarefa mudar, você pode automatizar essas notificações com o Monday.com.

Quando o status de uma tarefa é atualizado para "Concluído", o Make pode disparar um e-mail para a equipe, comemorando a conquista e informando-a sobre as próximas etapas.

Melhores recursos do Monday.com

Automatize a adição de assinantes e colunas aos quadros, melhorando a colaboração da equipe

Simplifique o manuseio de documentos adicionando arquivos a atualizações e colunas de arquivos

Crie novos quadros, grupos e subitens para projetos personalizados

Limitações do Monday.com

Exige planejamento cuidadoso de acionadores e ações para automação

As integrações com outras ferramentas de negócios podem ser desafiadoras

Preços do Monday.com

Grátis para sempre

Básico: $12/assento/mês

$12/assento/mês Standard: $14/assento/mês

$14/assento/mês Pro: $24/assento/mês

$24/assento/mês Enterprise: Preços personalizados

Monday.com avaliações e críticas

G2: 4,7/5 (mais de 9.900 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.900 avaliações) Capterra: 4,6/5 (4.500+ avaliações)

10. Discórdia

via Criar Quando o Discord une forças com o Make, ele simplifica sua comunidade e os processos de negócios por meio da automação.

Tanto as empresas quanto as comunidades podem se beneficiar dessa dupla poderosa. Você pode usar o Make para organizar tarefas simples no Discord, inclusive gerenciar funções, enviar lembretes ou acionar fluxos de trabalho complexos com base em mensagens de bate-papo específicas.

O Make também se integra a alguns aplicativos populares Alternativas ao Discord para facilitar o gerenciamento da comunidade e a colaboração no local de trabalho.

Melhores recursos do Discord

Organize tarefas como notificações e gerenciamento de membros no Discord

Facilitar respostas automatizadas e compartilhamento de conteúdo nos canais do Discord

Conecte as atividades do Discord com outras ferramentas de negócios para um gerenciamento coeso do fluxo de trabalho

Limitações do Discord

Pode oferecer benefícios limitados para empresas não centradas na comunidade

Requer um planejamento cuidadoso para integrar as atividades do Discord com outros fluxos de trabalho de negócios de forma eficaz

Preços do Discord

Gratuito: Recursos básicos

Recursos básicos Nitro Basic: $2,99/mês

$2,99/mês Nitro clássico: $4,99/mês

$4,99/mês Nitro: $9,99/mês

Discord classificações e comentários

G2: N/A

N/A Capterra: 4,7/5 (mais de 400 avaliações)

Simplifique seu fluxo de trabalho com as integrações do Make

Vimos como as integrações do Make, como Calendly, Monday.com e outras, podem aprimorar significativamente seus processos de negócios. Essas ferramentas são vitais para automatizar e simplificar tarefas, economizar tempo e aumentar a eficiência.

Entre elas, o ClickUp se destaca. Ele é mais do que apenas outra integração do Make; é o único aplicativo de que você precisará para gerenciar diversos projetos, equipes e fluxos de trabalho. Em sua essência, o ClickUp simplifica o trabalho em equipe colaborativo com uma plataforma visual que permite centralizar as informações do local de trabalho e automatizar tarefas.

Mas o ClickUp se torna ainda mais poderoso quando integrado a seus outros aplicativos favoritos. A melhor parte? Não requer nenhum conhecimento de codificação.

Os resultados? Chega de alternar constantemente entre aplicativos, transferências mais suaves entre equipes e processos que se movem automaticamente em segundo plano. Você mantém o foco no trabalho que mais importa. Pare de lutar com um fluxo de trabalho fragmentado. Experimente o ClickUp e experimente um novo nível de eficiência.