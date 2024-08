As 10 principais integrações do Pipedrive para aumentar a produtividade do CRM em 2024

Adapte-se ou fique para trás.

Esse ditado é particularmente verdadeiro no que se refere a vendas e gerenciamento do relacionamento com o cliente.

O poder das integrações de CRM, especialmente de plataformas como o Pipedrive, torna-se inconfundivelmente claro. Os aplicativos e as integrações do Pipedrive são ferramentas de marketing essenciais que transformam a maneira como as empresas lidam com seus processos de vendas e interações com os clientes.

Ao integrar perfeitamente vários aplicativos e serviços, as integrações de CRM do Pipedrive ampliam a funcionalidade de uma ferramenta de CRM já robusta. Elas permitem que as empresas criem um ambiente de vendas mais eficiente, interconectado e produtivo com uma visão geral clara do funil de vendas.

Para aqueles que buscam aprimorar seus recursos de gerenciamento de CRM, entender e utilizar essas integrações não é apenas uma opção - é necessário no cenário digital moderno.

O que você deve procurar nas integrações do Pipedrive?

A chave é buscar recursos que ajudem os representantes de vendas a aprimorar e aumentar a eficiência e a produtividade com os dados corretos do CRM. Fatores essenciais a serem considerados nas integrações de CRM do Pipedrive:

Recursos de automação de vendas: As integrações que automatizam tarefas relacionadas a vendas, como acompanhamento, agendamento e rastreamento de novos leads, podem aumentar significativamente a eficiência. Procure recursos que automatizem as atividades rotineiras de vendas para reduzir o trabalho manual e minimizar a chance de erro humano

Integração de e-mail marketing: A sincronização com plataformas de e-mail marketing é crucial. Esse recurso permite uma integração perfeita de gerenciamento de campanhas diretamente do CRM, rastreamento de interações e respostas para melhor nutrição e conversão de leads qualificados

Análises avançadas e relatórios personalizados: Escolha integrações com análises detalhadas e relatórios personalizáveis. Recursos de relatórios de CRM. Essas ferramentas devem ajudá-lo a acompanhar o desempenho das vendas, prever tendências e analisar os dados existentes para uma tomada de decisão mais informada

Recursos de colaboração: Os recursos que facilitam a colaboração da equipe, como calendários compartilhados, atribuições de tarefas e atualizações em tempo real, são essenciais. Eles garantem que todos na equipe estejam na mesma página e possam fazer o trabalho mais importante juntos de forma eficaz

Aplicativos de terceiros e integrações: Procure a capacidade de conectar facilmente o Pipedrive a uma ampla gama de aplicativos de terceiros e outros aplicativos, como software de contabilidade, Planilhas Google, ferramentas de comunicação e sistemas de gerenciamento de projetos. Isso expande a funcionalidade do Pipedrive, criando um ecossistema mais abrangente

Gerenciamento de contatos e leads: Recursos aprimorados de gerenciamento de contatos e leads, incluindo ferramentas de segmentação, rastreamento de histórico de contatos e critérios personalizáveis de qualificação de leads, são essenciais para o gerenciamento eficaz do CRM

Recursos aprimorados de gerenciamento de contatos e leads, incluindo ferramentas de segmentação, rastreamento de histórico de contatos e critérios personalizáveis de qualificação de leads, são essenciais para o gerenciamento eficaz do CRM Automação de fluxo de trabalho personalizável: A capacidade de criar e personalizar fluxos de trabalho adaptados aos seus processos de vendas específicos é fundamental. Esse recurso permite maior flexibilidade e eficiência no gerenciamento dos ciclos de vendas

Os 10 melhores aplicativos e integrações do Pipedrive para usar em 2024

O cenário de Ferramentas de CRM continuam a evoluir, com inúmeras integrações que aprimoram a funcionalidade e a eficiência de plataformas como o Pipedrive. Vamos nos aprofundar nas 10 melhores integrações do Pipedrive ou Alternativas que se destacam por seus recursos inovadores e impacto substancial nos fluxos de trabalho comerciais.

1. Talkdesk

Talkdesk Workspace via G2 O Talkdesk é uma solução de central de atendimento baseada na nuvem, ideal para empresas que desejam aprimorar o suporte ao cliente por meio do Pipedrive. Ele se integra perfeitamente ao Pipedrive, elevando o gerenciamento da interação com o cliente com seus recursos avançados.

Melhores recursos do Talkdesk

Suporte omnichannel: Oferece integração perfeita com vários canais de comunicação, incluindo voz, SMS e mídia social

Oferece integração perfeita com vários canais de comunicação, incluindo voz, SMS e mídia social Recursos avançados de call center: Recursos como gravação de chamadas, relatórios em tempo real e análises aprimoram o suporte ao cliente

Recursos como gravação de chamadas, relatórios em tempo real e análises aprimoram o suporte ao cliente Integração com o CRM: Integra-se diretamente com o Pipedrive, garantindo a sincronização e o acesso aos dados existentes

Integra-se diretamente com o Pipedrive, garantindo a sincronização e o acesso aos dados existentes Insights alimentados por IA: Fornece insights orientados por IA para melhor tomada de decisões e análise de interação com o cliente

Limitações do Talkdesk

Algumas avaliações sugerem que a configuração inicial pode ser complexa para novos usuários

Preços do Talkdesk

CX Cloud Essentials: US$ 75/usuário/mês

CX Cloud Elevate: US$ 95/usuário/mês

CX Cloud Elite: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Talkdesk

G2: 4,4/5 (2181 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (721 avaliações)

2. PandaDoc

Temas personalizados no PandaDoc via G2 O PandaDoc simplificou Fluxo de trabalho de documentos por meio da integração com o Pipedrive, oferecendo uma solução eficiente para criar, gerenciar e rastrear documentos diretamente na plataforma de CRM.

Melhores recursos do PandaDoc

Fluxo de trabalho de documentos simplificado: Facilita a criação, o envio e o rastreamento de documentos sem sair do Pipedrive

Facilita a criação, o envio e o rastreamento de documentos sem sair do Pipedrive Capacidade de assinatura eletrônica: Oferece a funcionalidade de assinatura eletrônica legalmente vinculada, aumentando a velocidade e a eficiência das aprovações de documentos

Oferece a funcionalidade de assinatura eletrônica legalmente vinculada, aumentando a velocidade e a eficiência das aprovações de documentos Biblioteca de modelos : Acesse vários modelos personalizáveis para diversas necessidades de negócios.

: Acesse vários modelos personalizáveis para diversas necessidades de negócios. Notificações em tempo real: Mantém você atualizado sobre o status do documento, incluindo quando os documentos são abertos, visualizados ou assinados

Limitações do PandaDoc

Personalização limitada nos planos de nível inferior

Preço do PandaDoc

Assinatura eletrônica gratuita: US$ 0

Essentials: US$ 19/usuário/mês

Business: US$ 49/usuário/mês

Empresarial: Preços personalizados

Classificações e avaliações do PandaDoc

G2: 4,7/5 (2317 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (1085 avaliações)

3. Aircall

Novo telefone de mesa da Aircall via G2 O Aircall surge como uma poderosa solução de call center e sistema telefônico baseada em nuvem, integrando-se perfeitamente ao Pipedrive para otimizar a telefonia dentro de Fluxo de trabalho de CRM s. Essa integração otimiza os canais de comunicação, aprimorando o envolvimento do cliente e os recursos de suporte.

Melhores recursos do Aircall

Integração direta com o CRM: Sincroniza sem esforço com o Pipedrive, garantindo o registro de chamadas sem problemas

Sincroniza sem esforço com o Pipedrive, garantindo o registro de chamadas sem problemas Interface fácil de usar : É fácil para as equipes adotarem e utilizarem

: É fácil para as equipes adotarem e utilizarem Recursos avançados de chamadas : Inclui gravação de chamadas, correio de voz e opções personalizáveis de roteamento de chamadas

: Inclui gravação de chamadas, correio de voz e opções personalizáveis de roteamento de chamadas Análise em tempo real: Fornece insights valiosos sobre o desempenho das chamadas e as interações com os clientes

Limitações do Aircall

Por ser baseada na nuvem, a qualidade da chamada depende muito da conectividade com a Internet

Alguns recursos avançados só estão disponíveis em planos de nível superior

Preços do Aircall

Essentials: US$ 30/usuário/mês

Profissional: US$ 50/usuário/mês

Classificações e avaliações da Aircall

G2: 4,3/5 (938 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (410 avaliações)

4. Yesware

Rastreamento de e-mail no Yesware via G2 A Yesware é uma notável empresa de rastreamento de e-mail e Ferramenta de produtividade que se conecta ao Pipedrive, aprimorando as estratégias de comunicação por e-mail nos sistemas de CRM. Ela foi projetada para simplificar os fluxos de trabalho de e-mail e melhorar o envolvimento das vendas por meio de rastreamento e análise eficazes.

Melhores recursos do Yesware

Rastreamento de e-mail: Oferece insights sobre quando os e-mails são abertos e lidos, ajudando as equipes de vendas a avaliar os níveis de interesse

Oferece insights sobre quando os e-mails são abertos e lidos, ajudando as equipes de vendas a avaliar os níveis de interesse Modelos e relatórios: Fornece modelos de e-mail personalizáveis e relatórios detalhados sobre o desempenho da campanha de e-mail

Fornece modelos de e-mail personalizáveis e relatórios detalhados sobre o desempenho da campanha de e-mail Agendador de reuniões : Simplifica o processo de agendamento de reuniões diretamente dos e-mails, aumentando a eficiência

: Simplifica o processo de agendamento de reuniões diretamente dos e-mails, aumentando a eficiência Integração com o Salesforce: Junto com o Pipedrive, ele se integra bem ao Salesforce, adicionando versatilidade aos seus aplicativos populares

Limitações do software

Alguns usuários acham os recursos mais avançados um pouco complexos de usar inicialmente

Centrado principalmente nas funcionalidades de e-mail, o que pode limitar seu escopo para alguns usuários

Preços do software

Pro: US$ 15/usuário/mês

Premium: US$ 35/usuário/mês

Enterprise: US$ 65/usuário/mês

Classificações do Yesware

G2: 4,4/5 (812 avaliações)

Capterra: 4,2/5 (175 avaliações)

5. Aeroleads

Aeroleads prospect generation software via G2 O AeroLeads é uma poderosa ferramenta de geração de leads e prospecção conhecida por sua eficácia em encontrar e-mails e números de telefone de empresas. Sua integração com o Pipedrive agiliza a transferência desses valiosos leads diretamente para o Sistema de CRM B2B auxiliando significativamente os esforços da equipe de vendas.

Melhores recursos do AeroLeads

Geração de leads: Excelente para encontrar e-mails comerciais e números de telefone, o que é crucial para campanhas de marketing de saída

Excelente para encontrar e-mails comerciais e números de telefone, o que é crucial para campanhas de marketing de saída Gerenciamento de clientes potenciais: Permite a organização e o gerenciamento eficientes de clientes potenciais, que podem ser sincronizados diretamente com o Pipedrive

Permite a organização e o gerenciamento eficientes de clientes potenciais, que podem ser sincronizados diretamente com o Pipedrive Extensão do Chrome: Oferece uma extensão conveniente do Chrome para capturar leads do LinkedIn, AngelList e outras plataformas

Oferece uma extensão conveniente do Chrome para capturar leads do LinkedIn, AngelList e outras plataformas Exportação de dados em massa: Permite que os usuários exportem dados existentes em massa, que podem ser importados para o Pipedrive para ações futuras

Limitações do AeroLeads

Alguns usuários relatam uma curva de aprendizado para dominar todos os recursos da ferramenta

Seu foco principal é a geração de dados de leads, o que pode não atender a todos os aspectos das necessidades de CRM

Preços do AeroLeads

Início: US$ 49/mês

Subida: $149/mês

Cruzeiro: US$ 499/mês

Empresa: Preços personalizados

Classificações da AeroLeads

G2: 4,0/5 (61 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (38 avaliações)

6. Kixie

Chamadas e mensagens de texto automatizadas no Kixie via G2 O Kixie se integra perfeitamente ao Pipedrive, oferecendo uma solução de telefonia avançada que aprimora a comunicação e os processos de vendas dentro da empresa Plataforma de CRM . É uma escolha popular para empresas que buscam melhorar suas operações de chamadas e o envolvimento do cliente por meio da integração direta com o CRM.

Melhores recursos do Kixie

Discador integrado: Permite fazer chamadas diretas dentro do Pipedrive, simplificando o processo de comunicação

Permite fazer chamadas diretas dentro do Pipedrive, simplificando o processo de comunicação Gravação e análise de chamadas: Oferece gravação de chamadas para conformidade e treinamento, além de análise detalhada de chamadas

Oferece gravação de chamadas para conformidade e treinamento, além de análise detalhada de chamadas Registro automático de chamadas : Garante que todas as chamadas sejam registradas automaticamente no Pipedrive, mantendo registros precisos

: Garante que todas as chamadas sejam registradas automaticamente no Pipedrive, mantendo registros precisos Recursos de SMS: Inclui funcionalidades de SMS para uma estratégia de comunicação mais diversificada

Limitações do Kixie

Como um sistema baseado em nuvem, a qualidade da chamada pode ser afetada pela estabilidade da Internet

Alguns recursos avançados são limitados a planos de nível superior, o que pode exigir investimento adicional

Preços do Kixie

Integrado: US$ 30/usuário/mês

Profissional: US$ 50/usuário/mês

Enterprise: US$ 70/usuário/mês

Classificações da Kixie

G2: 4,0/5 (61 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (273 avaliações)

7. Gotejamento

Criador de e-mail no Drip via G2 O Drip é uma renomada plataforma de CRM para comércio eletrônico que se integra facilmente ao Pipedrive, trazendo recursos avançados de marketing por e-mail e automação para o ecossistema de CRM. Ela é adequada para empresas de comércio eletrônico que aproveitam os dados dos clientes para obter um marketing personalizado Campanhas de marketing personalizadas .

Melhores recursos do Drip

CRM de comércio eletrônico: Especializado em gerenciamento de relacionamento com clientes de comércio eletrônico, oferecendo ferramentas personalizadas para esse setor

Especializado em gerenciamento de relacionamento com clientes de comércio eletrônico, oferecendo ferramentas personalizadas para esse setor Automação de e-mail marketing: Recursos robustos de automação para criar e gerenciar campanhas de e-mail direcionadas

Recursos robustos de automação para criar e gerenciar campanhas de e-mail direcionadas Segmentação e personalização: Recursos avançados de segmentação permitem interações altamente personalizadas com os clientes

Recursos avançados de segmentação permitem interações altamente personalizadas com os clientes Construtor de fluxo de trabalho visual: Construtor visual intuitivo para criar fluxos de trabalho de automação complexos com facilidade

Limitações do Drip

Embora poderoso, ele é adaptado principalmente para comércio eletrônico, o que pode não se alinhar a todos os modelos de negócios

Alguns usuários podem achar que os recursos avançados exigem um período de aprendizado para serem dominados

Preços do Drip

Básico: US$ 19/mês

Pro: $122/mês

Enterprise: Preços personalizados

Classificações de gotejamento

G2: 4,4/5 (458 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (180 avaliações)

8. Alimentador de chumbo

painel de controle do visitante da Web no Leadfeeder_ via G2 O Leadfeeder é uma poderosa ferramenta de geração de leads e rastreamento da web que se integra perfeitamente ao Pipedrive. Ele é especializado em identificar visitantes anônimos de sites e transformá-los em leads de qualidade, um recurso que aprimora significativamente as estratégias de vendas e marketing quando combinado com os recursos de CRM do Pipedrive.

Melhores recursos do Leadfeeder

Identificação de visitantes: Identifica empresas e indivíduos que visitam seu site, fornecendo informações valiosas sobre os leads

Identifica empresas e indivíduos que visitam seu site, fornecendo informações valiosas sobre os leads Pontuação e classificação de leads: Oferece recursos de pontuação e classificação de leads para priorizar os leads mais promissores

Oferece recursos de pontuação e classificação de leads para priorizar os leads mais promissores Sincronização automática de leads: Sincroniza perfeitamente os leads com o Pipedrive, simplificando o processo de gerenciamento de leads

Sincroniza perfeitamente os leads com o Pipedrive, simplificando o processo de gerenciamento de leads Filtros de leads personalizáveis: Permite a criação de filtros personalizados para segmentar leads com base em critérios específicos

Limitações do Leadfeeder

Ele nem sempre identifica todos os visitantes, especialmente os consumidores individuais

A eficácia está intimamente ligada à quantidade e à qualidade do tráfego do site

Preços do Leadfeeder

Lite: Versão gratuita

Premium: US$ 55/mês

Classificações do Leadfeeder

G2: 4,4/5 (771 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (129 avaliações)

9. Klenty

Cadence Playbook em Klenty via G2 A Klenty é uma plataforma de engajamento de vendas que se integra efetivamente ao Pipedrive, aprimorando A automação de vendas e envolvimento do cliente potencial. Ele foi projetado para automatizar tarefas repetitivas no processo de vendas, permitindo que as equipes de vendas se concentrem mais no envolvimento com clientes potenciais e no fechamento de mais negócios.

Muitos dos melhores recursos

Automação de e-mail de vendas : Automatiza o envio de e-mails de vendas personalizados em escala, aumentando a eficiência

: Automatiza o envio de e-mails de vendas personalizados em escala, aumentando a eficiência Rastreamento do envolvimento do prospecto : Rastreia o envolvimento dos clientes potenciais com os e-mails, fornecendo insights para estratégias de acompanhamento

: Rastreia o envolvimento dos clientes potenciais com os e-mails, fornecendo insights para estratégias de acompanhamento Importação automática de clientes potenciais: Permite a importação automática de clientes potenciais do Pipedrive para simplificar o gerenciamento de campanhas

Permite a importação automática de clientes potenciais do Pipedrive para simplificar o gerenciamento de campanhas Sincronização de atividades: Sincroniza todas as atividades de e-mail com o Pipedrive, garantindo que os registros do CRM estejam atualizados

Muitas limitações

Embora seja forte em automação de e-mail, ele pode ter funcionalidades limitadas em outros canais de engajamento

Preços da Klenty

Inicialização: US$ 35/usuário/mês

Crescimento: US$ 60/usuário/mês

Empresa: US$ 100/usuário/mês

Percepções abundantes

G2: 4,6/5 (367 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (43 avaliações)

10. Wishpond

Página de perfil do líder do Wishpond via G2 A Wishpond surge como uma plataforma de marketing versátil que pode ser integrada diretamente à sua conta do Pipedrive. Ela oferece várias ferramentas para criar, gerenciar e otimizar campanhas de marketing. Essa integração permite que você gerencie facilmente suas atividades de marketing e pipelines de vendas em um só lugar, simplificando o processo desde a geração de leads até o fechamento do negócio.

Melhores recursos do Wishpond

Conjunto de marketing abrangente: Oferece ferramentas para marketing por e-mail, páginas de destino e anúncios em mídias sociais, todos gerenciáveis no Pipedrive

Oferece ferramentas para marketing por e-mail, páginas de destino e anúncios em mídias sociais, todos gerenciáveis no Pipedrive Geração de leads e automação: Eficiente na criação e nutrição de leads com ações e fluxos de trabalho automatizados

Eficiente na criação e nutrição de leads com ações e fluxos de trabalho automatizados Integrações de comércio eletrônico: Integra-se perfeitamente com plataformas de comércio eletrônico, aumentando a capacidade de executar campanhas de marketing direcionadas

Integra-se perfeitamente com plataformas de comércio eletrônico, aumentando a capacidade de executar campanhas de marketing direcionadas Análise em tempo real: Fornece análises e insights atualizados, ajudando na tomada de decisões de marketing informadas

Limitações do Wishpond

Novos usuários podem achar a vasta gama de recursos esmagadora no início

Para alguns recursos, como a conexão com o Pipedrive, ele depende de integrações por meio da plataforma do Zapier

Preços do Wishpond

A partir de: uS$ 49/mês

Tudo o que você precisa: uS$ 99/mês

Crescimento rápido: US$ 199/mês

Classificações do Wishpond

G2: 3,7/5 (161 avaliações)

Capterra: 4,1/5 (133 avaliações)

Outras integrações de CRM

Embora as integrações do Pipedrive ofereçam uma série de ferramentas para aprimorar sua experiência de CRM, é fundamental procurar outras ferramentas de CRM que se integrem a vários aplicativos e plataformas para otimizar seus fluxos de trabalho. Um ótimo exemplo é o ClickUp, uma ferramenta versátil que se destaca no CRM e no gerenciamento de projetos.

ClickUp

O ClickUp é mais do que uma ferramenta de gerenciamento de projetos; é uma plataforma abrangente que reúne todo o seu trabalho em várias ferramentas para facilitar o acesso. Com o recurso Universal Search, os usuários do ClickUp podem pesquisar rapidamente em aplicativos conectados, arquivos e muito mais, eliminando a necessidade de pesquisar cada aplicativo individualmente. CRM do ClickUp conecta-se a outros aplicativos e integrações como Google Sheets, Facebook e outros, tornando-o uma ferramenta indispensável para gerenciar negócios e novos leads do Pipedrive. Sua flexibilidade e facilidade de uso ajudam os representantes de vendas e outros profissionais a se concentrarem no que é realmente crucial - fechar mais negócios e automatizar fluxos de trabalho.

Melhores recursos do ClickUp

1. Pesquisa universal

Gerencie o campo personalizado com a Pesquisa Universal do ClickUp Recursos de pesquisa universal do ClickUp ajudam a encontrar dados em ferramentas favoritas e aplicativos populares. Esse recurso é útil para equipes de vendas e organizações focadas em suporte ao cliente e marketing por e-mail, pois permite a organização eficiente e o acesso rápido às informações existentes.

2. Gerenciamento abrangente de tarefas

Adicionar tarefas no painel de gerenciamento de tarefas do ClickUp

Permite que os usuários criem, atribuam e atualizem tarefas diretamente no ClickUp. Essa funcionalidade é vital para manter as equipes de vendas no caminho certo, garantindo que cada lead, nota e ação sejam meticulosamente registrados e acompanhados.

3. Modelos de CRM personalizáveis

Mapeie seu fluxo de trabalho de CRM usando o modelo de CRM do ClickUp

O ClickUp oferece uma gama diversificada de Modelos de CRM e Modelos de casos de negócios que estão prontos para uso e são altamente personalizáveis. Esses modelos atendem às necessidades exclusivas de diferentes organizações, permitindo que elas personalizem seus processos de CRM com precisão.

4. Integrações de aplicativos e automação do fluxo de trabalho O ClickUp permite integrações com muitos aplicativos populares, incluindo o Google Sheets para análise de dados e o Facebook para marketing de mídia social. Por meio da plataforma Zapier, essas integrações permitem a transferência perfeita e automatizam vários fluxos de trabalho, aumentando assim a produtividade e a eficiência.

5. ClickUp AI

Criação de modelos usando a IA do ClickUp

Esse recurso representa um avanço significativo nas ferramentas de gerenciamento de projetos e CRM. A IA do ClickUp Ferramenta de IA para CRM foi projetada para aumentar sua produtividade, auxiliando em várias tarefas textuais. Desde a elaboração de e-mails e a criação de conteúdo para campanhas de marketing até a geração de resumos concisos de reuniões e relatórios, o ClickUp AI entra em ação para simplificar esses processos.

O ClickUp AI analisa e otimiza o texto para torná-lo mais envolvente ou profissional, dependendo do contexto. Essa ferramenta é especialmente útil no gerenciamento de um grande volume de dados, onde ela pode gerar automaticamente Itens de ação e as principais conclusões, ajudando as equipes a se concentrarem no trabalho mais importante sem se prenderem a detalhes administrativos.

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado: Novos usuários podem precisar de algum tempo para compreender todos os recursos por completo

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Empresarial: Plano personalizado

O ClickUp Brain está disponível para todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 8.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

Embrace o futuro: Otimize o CRM com as principais integrações do Pipedrive para 2024

No mundo dinâmico do CRM, as integrações certas podem ser a chave para liberar o máximo de eficiência e produtividade. Esta lista abrangente das 10 melhores integrações do Pipedrive para 2024 oferece uma gama de ferramentas que atendem a diversas necessidades de negócios, desde vendas e marketing por e-mail até suporte ao cliente e gerenciamento de leads.

Além disso, plataformas como o ClickUp demonstram a versatilidade e o poder das ferramentas de CRM, fornecendo soluções robustas para gerenciamento de tarefas e automação de fluxo de trabalho. Aproveite essas integrações para garantir que suas equipes de vendas e marketing estejam equipadas para prosperar no cenário competitivo atual. Registrar-se no ClickUp hoje mesmo!