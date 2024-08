Os especialistas concordam: O ClickUp Brain é uma poderosa ferramenta de IA para acelerar todo o seu trabalho

O que acontece quando você reúne alguns dos mais proeminentes especialistas em IA para um evento virtual que os deixa maravilhados com o seu produto?

Chamamos isso de uma festa de lançamento bem-sucedida do ClickUp Brain!

Nosso incrível painel contou com a participação de Riley Brown, cofundador da Visionairy que testou o ClickUp Brain em primeira mão para desbloquear todas as possibilidades da IA em seu espaço de trabalho.

Outros especialistas, como Devin Reed, chefe de conteúdo da Clari shakira Floyd, diretora de marketing da Operações da Satori e Jonathan Maxim, fundador e CEO da Lançamento de aplicativo viral todos os usuários do ClickUp Brain compartilharam uma reação de espanto ao ver o ClickUp Brain em ação.

O que diferencia o ClickUp Brain é que ele não é apenas mais uma ferramenta generativa para criar e editar conteúdo ou fazer algumas piadas. Trata-se de uma poderosa solução de IA que funciona como uma rede neural que conecta tarefas, documentos, pessoas e todo o conhecimento de sua empresa para acesso imediato a respostas.

Em nosso evento, os palestrantes do painel compartilharam experiências com o tédio do trabalho manual. Especificamente, Riley Brown explicou a necessidade de acompanhar as edições de vídeo, mas muitas vezes fica atolado na parte operacional.

Encontrar tempo para trabalhar no trabalho mais impactante - que não pode ser feito por IA - é um sentimento comum entre a maioria dos profissionais de trabalho. Mas quando se trata de alinhar as equipes, obter atualizações rápidas do projeto, evitar a mudança de contexto e localizar informações do tipo "agulha no palheiro", ter uma ferramenta como o ClickUp Brain é um divisor de águas para economizar tempo, aumentar a eficiência e realizar o trabalho mais rapidamente.

Aqui, examinaremos os principais recursos apresentados em nossa festa de lançamento e forneceremos respostas a algumas de suas perguntas urgentes sobre o produto.

Recursos do ClickUp Brain que roubaram a cena

Passamos por uma tonelada de recursos impressionantes para mostrar a você como o ClickUp Brain não apenas se encaixa no seu trabalho diário, mas o aprimora significativamente e economiza seu tempo. Aqui estão alguns dos recursos que abordamos em nossa Festa de Lançamento:

Acesse o ClickUp Brain de qualquer lugar

Nossa ferramenta de IA não está escondida; em vez disso, a nova experiência de bate-papo com IA está acessível sempre que você precisar dela em seu espaço de trabalho. É um gateway de autoatendimento para buscar respostas e manter sua equipe em um estado de fluxo ininterrupto.

Automatize fluxos de trabalho e amplie seus negócios de SaaS com o ClickUp AI

Com acesso ao compartilhamento de informações sempre ativo, o foco individual e a colaboração da equipe se beneficiam de menos interrupções. À medida que as equipes atualizam suas tarefas ou colaboram em entregas, um simples toque convoca a IA para que qualquer pessoa possa consultar decisões e dados documentados existentes.

Quais tarefas são populares em seu espaço de trabalho

Você já começa o dia precisando saber qual é a tarefa mais importante e mais impactante?

Com o ClickUp Brain, você pode inserir perguntas para ver quais tarefas no seu espaço de trabalho têm mais atividade, para que você possa priorizar o trabalho que realmente precisa ser feito imediatamente. Veja facilmente resumos de atividades de tarefas para se atualizar e interromper a rolagem interminável das atualizações.

Pesquise documentos da base de conhecimento para obter informações precisas

Se você for como nós da ClickUp, temos todos os documentos da base de conhecimento de nossa empresa em nossa plataforma para acessar a qualquer momento. No entanto, esses documentos podem ter dezenas de páginas quando tudo o que precisamos é encontrar rapidamente uma informação como "O ClickUp comemora o Dia do Presidente?" ou "Qual é o valor da bolsa de bem-estar do ClickUp?"

Resuma rapidamente a atividade da tarefa em um determinado período e faça perguntas específicas sobre o proprietário da tarefa, data de vencimento, comentários e muito mais.

Essas entradas de perguntas e respostas parecem pequenas, mas evitam que nossa equipe perca tempo procurando em documentos. E com centenas de funcionários desperdiçando regularmente alguns minutos aqui e ali, isso se acumula rapidamente.

Crie reuniões pessoais ou atualizações de equipe em um piscar de olhos

Libere o poder da IA com o StandUp e gere resumos de status para até 10 pessoas, transformando check-ins de rotina em revelações de progresso emocionantes. Esses pontos de verificação regulares não apenas nos mantêm responsáveis, mas também celebram os esforços individuais e da equipe.

Produza uma recapitulação de uma tarefa em um determinado período de dias para registrar rapidamente atualizações, tarefas e gargalos

Imagine suas reuniões individuais, reuniões de equipe e retrospectivas acontecendo ao mesmo tempo. As apresentações diárias com a tecnologia ClickUp AI fornecem visibilidade em tempo real, garantindo que você permaneça ágil e, ao mesmo tempo, atenda a objetivos maiores, como a definição de metas.

Para aqueles dias em que um rápido instantâneo do progresso é o que você precisa para manter o ritmo, abra o cartão StandUp para solicitar as informações que mais importam para você durante a semana.

Perguntas frequentes sobre a segurança, o produto e o desempenho do ClickUp Brain

Como proprietário de um ClickUp Workspace, eu poderia extrair dados de documentos particulares?

Resposta curta: Ninguém pode acessar documentos privados a menos que tenha recebido permissão.

Por mais que nos orgulhemos da transparência por meio da plataforma ClickUp, temos uma prioridade ainda maior para manter seus dados e seu conhecimento organizacional seguros.

Nossas funções de pesquisa de IA dependem totalmente de permissões, portanto, os dados privados que você fornece ao seu ambiente ClickUp - ou o que é compartilhado publicamente com você - é apenas o que você verá.

A colaboração é fundamental com o ClickUp 3.0 Docs para que você possa compartilhar, definir permissões ou exportar rapidamente para usuários internos ou externos

Os recursos de segurança relacionados ao ClickUp Brain fazem parte das medidas gerais de segurança do ClickUp, que incluem itens como conformidade com SOC 2, certificações ISO, conformidade com GDPR e hospedagem de dados localizada.

_Qual é a melhor maneira de aprender todas as novas ferramentas o mais rápido possível... dicas para se manter atualizado e treinamento adicional?

Resposta curta: ClickUp AI, é claro!

O AI Knowledge Manager no ClickUp Brain está conectado a todos os documentos de ajuda do ClickUp, o que significa que você pode obter respostas rápidas sobre como usar todos os seus vários recursos, sem precisar procurá-las em uma página diferente.

Faça perguntas gerais ao ClickUp Brain, perguntas específicas sobre seu espaço de trabalho ou até mesmo como usar o ClickUp Brain

Qual é o limite de IA? Por exemplo, o ChatGPT tem um limite de quantas vezes você pode usá-lo em um período de 3 horas.

Resposta curta: Uso ilimitado em nossos planos pagos

Não há limite para suas entradas do ClickUp Brain em nossos planos pagos - além de qualquer limitação que viria da API do ChatGPT se grandes quantidades (estamos falando de centenas de milhares) de entradas forem usadas em um período muito curto.

Além disso, você pode ter certeza de que não temos acesso ao conteúdo dos usuários, portanto, seus dados de IA no ClickUp são seguros e privados.

Para aqueles que desejam primeiro experimente o ClickUp AI gratuitamente ótimo! Você provavelmente deveria fazer isso agora mesmo. No entanto, temos limitações de entrada em nossa avaliação gratuita, mas isso termina com uma assinatura paga.

Como lembrete, o ClickUp Brain está disponível por US$ 5/mês por usuário, o que é uma pechincha quando se considera que o custo do ChatGPT4 é de US$ 19,99/mês.

_Poderemos usar o ClickUp AI para extrair dados de painéis?

Resposta curta: Ainda não

Já estamos trabalhando duro no futuro do ClickUp Brain e isso significa garantir que os clientes tenham os melhores recursos de IA para usar em seu espaço de trabalho. Extrair dados de Dashboards está em nossa lista, portanto, fique atento a mais detalhes em breve!

Vocês podem dar à IA acesso ao ClickUp Docs para o recurso de geração de conteúdo? (ou seja, usar o Docs para treinar a IA em sua marca ou tom de voz?

Resposta curta: Ainda não, mas os Wikis serão lançados em breve

Os wikis estão em nosso roteiro de recursos de IA e serão lançados em breve. Então, o que isso significa?

Os wikis funcionarão como uma maneira de classificar documentos específicos em uma posição mais alta na pesquisa de IA, o que permitirá que você priorize conteúdos específicos. Esse seria um exemplo perfeito de inclusão de Wikis para sua marca ou tom de voz, para que nossa pesquisa de IA saiba que deve procurar lá primeiro.

É possível salvar automaticamente suas entradas anteriores no ClickUp AI?

Resposta curta: Somente suas cinco entradas anteriores podem ser acessadas

No momento, o ClickUp Brain só pode salvar automaticamente suas últimas cinco entradas. Entretanto, recebemos muitos comentários sobre esse recurso específico, por isso estamos pensando em adicioná-lo no futuro.

_Com que rapidez o ClickUp Brain aprende o contexto? Se eu carregar 50 tarefas, com que rapidez ele aprenderá os dados contextualmente?

Resposta curta: Assim que os dados estiverem disponíveis

O ClickUp Brain foi projetado para entender e utilizar o contexto de seu espaço de trabalho o mais rápido possível. Isso inclui a assistência a tarefas, documentos, painéis e outras consultas de perguntas e respostas.

As respostas do ClickUp Brain baseiam-se simplesmente nos dados e nas interações disponíveis em seu Workspace, de modo que ele pode se adaptar a novas informações assim que elas forem incluídas.

Eu uso o OtterAI, que é sincronizado com meu calendário, faz anotações, transcreve reuniões e resume os pontos principais. O recurso de transcrição de IA do ClickUp é comparável? Eu adoraria consolidar tudo isso no ClickUp!

Resposta curta: O ClickUp não é uma alternativa direta, mas há soluções simples

Embora o ClickUp Brain não seja uma alternativa direta ao Otter.ai você tem a capacidade de integrar o ClickUp com o Otter ou o Zoom AI (que está convenientemente disponível gratuitamente em todos os planos pagos do Zoom).

Quando a transcrição ou notas da reunião estão no ClickUp, o conteúdo pode ser formatado como você quiser e, é claro, pode ser acessado pelo ClickUp Brain.

Pergunta da enquete bônus: Qual é o seu nível de conforto com IA?_

Fizemos uma enquete durante nossa festa de lançamento perguntando sobre sua experiência com IA, e digamos que todos vocês parecem profissionais! Aqui estão os resultados:

67% disseram que estão usando ativamente a IA

23% disseram que estão usando, mas testando as águas

10% disseram que ainda não experimentaram, mas estão interessados

Se você ainda não tem certeza sobre o poder da IA e do ClickUp Brain, precisa ver como eles funcionam em seu próprio espaço de trabalho. Esses são recursos realmente eficientes para ajudá-lo a reduzir o trabalho manual e se concentrar no que é mais importante

Veja como o ClickUp Brain está mudando o jogo e agende uma demonstração rápida com nossa equipe hoje mesmo para turbinar sua produtividade.