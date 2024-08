Claude AI vs. ChatGPT: Qual assistente de IA será o melhor em 2024?

Desde a verificação de fatos em debates familiares acalorados até a inspiração para um e-mail profissional, as ferramentas de IA podem cuidar de praticamente tudo, em segundos.

Em meio a vários modelos de linguagem grandes, dois grandes nomes estão na frente e no centro: Claude AI e ChatGPT. Eles são famosos porque podem gerar conteúdo semelhante ao humano quase instantaneamente. É claro que cada um tem seus recursos e pontos fortes exclusivos.

Quer saber qual deles pode ser melhor para você?

Estamos aqui para detalhar os recursos, os prós e os contras do Claude AI e do ChatGPT para que você possa escolher o que melhor se adapta a você. Também apresentaremos outro assistente de IA generativo supereficiente como alternativa.

Então, vamos descobrir qual assistente de IA é o verdadeiro MVP (jogador mais valioso) de 2024! 🦘

O que é Claude AI?

via Claude AI Claude é um chatbot de IA da Anthropic AI, uma startup de IA cofundada por ex-membros da Open AI, que tem como objetivo tornar a IA segura e útil.

Alimentado por um enorme Modelo de Linguagem Grande (LLM), o Claude entende e responde em linguagem natural. Seu "design constitucional" exclusivo garante que suas respostas sejam sempre úteis, inofensivas e honestas (é claro que, de vez em quando, podem ocorrer alucinações).

Esse chatbot pode fazer algumas coisas legais, como escrever textos criativos, traduzir idiomas e dar respostas mais detalhadas às suas perguntas. Os bate-papos do Claude AI são altamente conversacionais, quase como se você estivesse falando com alguém que o entende.

A melhor parte do Claude AI é que ele segue um conjunto de princípios para manter as coisas justas, evitar estereótipos e evitar a divulgação de informações falsas. A Anthropic AI lançou o Claude 2 como sua resposta ao ChatGPT e está constantemente aprimorando-o com novos recursos.

O Claude está disponível por meio de uma conta gratuita, enquanto o acesso prioritário e os recursos adicionais são oferecidos na versão Claude Pro.

Recursos do Claude AI

Então, o que faz o Claude AI se destacar em um mar de ferramentas de IA? Vamos dar uma olhada em alguns de seus recursos mais exclusivos.

1. Domínio e aprendizado de arquivos

via Claude AI A capacidade do Claude AI de lidar com arquivos em um chat o torna único entre outros

Ferramentas de IA

. Ele pode resumir os arquivos carregados e manter o contexto durante toda a conversa.

Você pode carregar facilmente até cinco arquivos de uma só vez, cada um limitado a 10 MB. Isso inclui documentos do Word, PDFs e até mesmo arquivos .txt. Você pode adicionar arquivos clicando em um botão ou arrastando-os para o bate-papo, e o Claude AI aprende com o conteúdo carregado.

Isso se mostra particularmente vantajoso para dissecar e assimilar materiais complexos, como estudos médicos, em que você pode fazer perguntas específicas de acompanhamento para obter uma compreensão mais profunda.

O Claude AI, no entanto, não pode lidar diretamente com planilhas do Excel. Você pode convertê-las em PDFs para que ela faça sua mágica com seus dados.

2. Janela de contexto expandida

A versão mais recente do Claude AI tem um limite de tokens de 100 mil tokens. Isso significa que ela pode falar com mais naturalidade e entender melhor você usando conjuntos de dados maciços, permitindo interações superlongas com até 75.000 palavras de cada vez!

Esse contexto ampliado ajuda a Claude AI a entender melhor as palavras e frases, dando respostas mais precisas e naturais. Em termos simples, o contexto mais amplo inclui bate-papos anteriores, conversas em andamento e suas preferências, tornando o chatbot mais inteligente e personalizado.

Essa atualização é conveniente para resumir documentos grandes, como estudos científicos, e gerar textos longos de vários milhares de palavras cada.

3. Ética constitucional de IA

A IA do Claude segue um código de princípios éticos para ser uma IA responsável e segura. Isso torna o Claude diferente de outros sistemas de IA e uma opção mais segura, especialmente para tarefas sensíveis a dados.

No centro do bom comportamento do Claude estão os princípios da IA Constitucional, que se concentram em princípios fundamentais para manter suas respostas seguras, éticas e justas. Um desses princípios é a inofensividade - esse chatbot não será induzido a fazer nada prejudicial, perigoso ou ilegal.

A honestidade também é um aspecto importante: o Claude não divulga informações falsas e corrige rapidamente os erros que comete. A IA do Claude também é justa - não demonstrará preconceitos ou favoritismos.

O código de ética da Claude AI inclui transparência. Se ela não tiver certeza sobre algo, será clara. E se você perguntar, ela também explicará seu raciocínio.

Preços da Claude AI

Gratuito

Claude Pro: US$ 20/mês

O que é o ChatGPT?

via OpenAI Lançado pela OpenAI em novembro de 2022, o ChatGPT é um chatbot de IA que se destacou por sua incrível capacidade de conversar como um ser humano. Treinado com muito texto e código, esse chatbot pode traduzir idiomas e

escrever conteúdo criativo

.

Ele se tornou super popular, com mais de 180 milhões de usuários!

Quando foi lançado, o ChatGPT foi o primeiro de seu tipo e desempenhou um papel significativo na introdução da IA nas conversas convencionais. Ao contrário dos chatbots comuns, ele usa uma tecnologia exclusiva chamada Generative Pretrained Transformer (GPT) para conversas mais naturais.

Isso permite que os usuários tirem o máximo proveito do ChatGPT para várias tarefas, como responder a perguntas, escrever ou resolver problemas de matemática.

Você pode

usar o ChatGPT gratuitamente

com o GPT-3.5 ou uma versão paga chamada ChatGPT Plus com o GPT-4, mais avançado.

Como o assistente virtual dos seus sonhos, o GPT-4 vai além do bate-papo. Ele cria documentos, resolve problemas difíceis de matemática ou lógica e também pode decodificar imagens. 🤖

Recursos do ChatGPT

Então, o que torna o ChatGPT especial? Vamos nos aprofundar nos recursos que o diferenciam.

1. Processamento de linguagem natural

O ChatGPT é bom em entender como as pessoas falam, graças ao seu recurso de processamento de linguagem natural (NLP). Você não precisa usar palavras ou comandos específicos - basta falar como faria normalmente. Ele usa algoritmos inteligentes para descobrir os detalhes do que você está dizendo, tornando suas respostas mais avançadas e personalizadas.

Por exemplo, se você precisa de opções saudáveis para o jantar, pode pedir a resposta do ChatGPT e ele lhe fornecerá rapidamente uma lista. Ele até se lembra do que você disse antes, para que você possa pedir mais opções se as primeiras sugestões não forem adequadas. Ele lhe dará mais ideias imediatamente.

O que é extraordinário é que o ChatGPT também consegue entender a linguagem complicada de piadas, referências e sarcasmo. Portanto, ele pode lhe dar respostas inteligentes que fazem sentido. Isso o torna um dos melhores

Ferramentas de copywriting com IA

.

2. Recursos de voz e imagem

via OpenAI Em setembro do ano passado, o ChatGPT recebeu uma atualização fantástica - agora você pode conversar com ele em tempo real e usar imagens para conversar. 📷

Digamos que você esteja em uma viagem à Itália e tire uma foto da Torre Inclinada. O ChatGPT pode ser seu guia turístico e falar sobre a história do monumento. Em casa, tire fotos da sua geladeira, e o ChatGPT pode ajudá-lo a planejar o jantar com receitas passo a passo.

Você também pode conversar por voz com o ChatGPT. Se você estiver ocupado e precisar de uma dica rápida de trabalho ou quiser contar uma história para as crianças na hora de dormir, o ChatGPT está à sua disposição. Ele também pode criar vozes humanas super realistas com muita rapidez.

A Open AI até uniu forças com dubladores profissionais para fazer com que as vozes soem autênticas. Essa atualização torna o ChatGPT ainda melhor para conversar e interagir com imagens.

3. Banco de dados de vocabulário multilíngue

O ChatGPT é um especialista em idiomas, graças ao seu enorme conjunto de dados de 570 GB da vasta Internet.

Essa imensa coleção de dados lhe dá um vasto vocabulário, que abrange mais do que apenas o básico. Ele está familiarizado com palavras cotidianas e pode lidar facilmente com termos incomuns e técnicos.

Além disso, as barreiras linguísticas são inexistentes com o ChatGPT. Como ele foi treinado em textos de vários idiomas, você pode conversar com ele em mais de 200 idiomas - inglês, francês, alemão, espanhol e outros.

Preços do ChatGPT

Gratuito

Plus: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Team: US$ 30/mês por usuário

US$ 30/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

verifique o site da OpenAI para obter mais informações sobre as inúmeras opções flexíveis que você pode incluir em seu plano

Claude vs. ChatGPT: Recursos comparados

Aqui está um gráfico das principais diferenças entre o Claude e o ChatGPT:

Funcionalidade

Tanto o Claude quanto o ChatGPT são incríveis no que fazem em seus modos exclusivos.

Claude AI

A IA do Claude é excelente em casos de uso específicos, como atendimento ao cliente, assuntos jurídicos, operações de back-office e vendas. Ela personaliza suas respostas com base em conjuntos de dados específicos, fala vários idiomas e até entende linguagens de programação.

Embora não faça buscas solo na Internet, o Claude pode realizar tarefas usando o texto que você fornece da Web. Ele foi criado para empresas, seguindo regras éticas de IA, concentrando-se em obter fatos corretos e manter respostas responsáveis.

ChatGPT

O ChatGPT dá respostas que parecem que você está conversando com um profissional. Isso o torna ideal para casos de uso de atendimento ao cliente. Ele automatiza até mesmo tarefas como agendamento, reservas e processamento de pagamentos on-line.

O ChatGPT está melhorando com recursos como geração de imagens com IA, análise de dados e plug-ins. Ele está direcionado a um público amplo por meio de uma conta gratuita e opções pagas em níveis.

Respostas e precisão

Um bot de IA prejudica seu objetivo se fornecer respostas erradas ou respostas de baixa qualidade. Vamos nos aprofundar na qualidade e na precisão das respostas desses chatbots.

Claude AI

A IA do Claude não é perfeita. Mas algumas pessoas acham que o Claude é bom em especialidades como história e geografia porque analisa um conjunto menor de informações. O que diferencia o Claude é a sua honestidade - ele admite quando não sabe as coisas.

O Claude aprendeu coisas até dezembro de 2022, portanto, pode saber o que está acontecendo no início de 2023. Isso é mais recente do que outros chatbots de IA, o que dá ao Claude uma vantagem.

ChatGPT

O ChatGPT melhorou seu jogo com o GPT-4, proporcionando maior precisão. A OpenAI mencionou que o GPT-4 tem 82% menos probabilidade de produzir conteúdo contra as regras da OpenAI e 60% menos probabilidade de criar respostas em comparação com a versão anterior.

O ChatGPT, mais amplamente usado que o Claude, fornece respostas mais rápidas e detalhadas. Ele apresenta velocidades de processamento mais rápidas e tempos de resposta mais curtos, especialmente para tarefas de geração de conteúdo mais simples.

Integração

Se você tem um modelo sólido de IA, não seria útil usá-lo em todos os seus aplicativos de negócios? Bem, tanto o Claude AI quanto o ChatGPT oferecem suporte a integrações úteis.

Claude AI

O Claude se uniu a grandes nomes como Notion, Quora, DuckDuckGo, Slack e Zoom. Mais integrações com o Google são esperadas em breve. O Claude se integra facilmente a vários aplicativos por meio de sua API.

No Slack, o aplicativo Claude resume tópicos e responde a perguntas, enquanto no Zoom, o Claude está se tornando uma peça-chave no centro de contato, reuniões, telefone, bate-papo em equipe, quadro branco e Zoom IQ.

ChatGPT

O ChatGPT é super versátil - ele se encaixa facilmente em diferentes aplicativos usando uma API.

Há plug-ins para Kayak, Expedia, OpenTable, Slack, Shopify e outros que estão a caminho. Além disso, ele funciona sem problemas com várias linguagens de programação, o que o torna flexível e adaptável.

Segurança e proteção

Se você estiver usando um bot de IA para sua empresa, é provável que tenha preocupações com a segurança da IA. Você não pode se dar ao luxo de perder informações confidenciais, e o Claude AI e o ChatGPT oferecem certos níveis de segurança.

Claude AI

O Claude AI leva a sério a privacidade dos dados do usuário. Ele usa medidas inteligentes, como coleta limitada de dados, criptografia e auditorias externas para manter a segurança.

Com a IA Constitucional em seu núcleo, o Claude tem recursos de segurança como Curadoria Constitucional, Mascaramento de Capacidade, Treinamento Adversarial, Ética Aplicada e Integração de Supervisão. Essas práticas e a análise e o manuseio de dados padrão garantem que o Claude opere com segurança em áreas específicas.

ChatGPT

O ChatGPT tem recursos de segurança, mas pode captar vieses de seus dados de treinamento. A verificação das informações pode ser complicada, pois nem sempre menciona as fontes. Às vezes, ele se inclina mais para a criatividade do que para fatos puros, o que pode levar a algumas imprecisões.

A segurança não foi um grande foco durante o desenvolvimento, mas o ChatGPT está trabalhando nisso com a ajuda de especialistas. É inteligente evitar usá-lo quando houver informações comerciais confidenciais envolvidas.

Claude AI Vs. ChatGPT: Temos um vencedor claro?

É difícil escolher entre o Claude AI e o ChatGPT, pois ambos ainda estão evoluindo.

O Claude AI é um programa super seguro e preciso, ótimo para tarefas comerciais. Ele segue um design constitucional, portanto, é responsável e honesto. Mas aqui está o problema: ele não é tão bom com diferentes idiomas ou recursos de voz.

Agora, o ChatGPT é versátil. Ele se encaixa em quase tudo e funciona para um grande público. Mas ele não foi atualizado com informações atualizadas desde setembro de 2021, portanto, pode perder alguns fatos.

Em última análise, tudo se resume ao que você precisa para si mesmo - o profissional de negócios ou o versátil amigo de IA do dia a dia.

Claude AI vs. ChatGPT no Reddit

O que os Redditors pensam sobre a batalha entre ChatGPT e Claude AI?

É interessante notar que muitos deles parecem jogar em ambas as equipes, usando os dois chatbots de IA, dependendo da tarefa em questão.

Principais destaques de nossa pesquisa:

"Nas últimas duas semanas, tenho usado tanto o GPT-4 quanto o Claude (gratuito). Como um profissional de marketing que usa ambos os LLM para uma série de finalidades, eu escolhi o resultado do Claude em cerca de 70% das vezes em relação ao GPT-4."

Outro Redditor menciona que prefere o GPT-4 especificamente para geração de código devido ao seu raciocínio complexo e melhor compreensão do que o Claude AI.

"Eu uso tanto o GPT-4 quanto o Claude diariamente. Pelo que vi, o GPT4 é melhor para a maioria dos problemas de codificação. Ele tem um raciocínio melhor e pode adivinhar melhor as lacunas que eu espero que ele faça (como escrever testes novos e originais com os existentes como exemplos)."

Conheça o ClickUp - A melhor alternativa para o Claude AI vs. ChatGPT

Gerencie seus projetos com o poder da IA, mais de 15 visualizações personalizadas e automação de tarefas com o ClickUp

E se você estiver procurando um assistente de IA que combine a precisão do Claude AI com a versatilidade do ChatGPT?

Nós temos o que você precisa.

Apresentando

ClickUp

-sua solução completa para gerenciamento de projetos e assistência de IA. É uma excelente

alternativa ao ChatGPT

e Claude.

Em vez de alternar entre várias ferramentas, inscreva-se em uma plataforma única e fácil de usar, repleta de recursos. Desde a edição de textos avançados até o sólido

gerenciamento de tarefas

e a integração sem esforço com mais de 1.000 aplicativos, o ClickUp é a solução ideal para concluir tarefas antes do prazo, facilitar os fluxos de trabalho e aumentar a produtividade.

O ClickUp é feito para todos. Não importa se você está trabalhando em um projeto de software que exige discrição ou desenvolvendo material de marketing, o ClickUp ajuda a planejar e atribuir tarefas, trabalhar com sua equipe e acompanhar o andamento do projeto - tudo em um só lugar.

Trabalhe mais rápido com a IA do ClickUp

Resuma e aprimore sua redação em 30 segundos com o ClickUp AI

ClickUp AI

é sua opção

assistente de redação

projetado para tornar sua equipe mais eficiente e produtiva. Ele fornece

Modelos de prompt de IA

para diferentes funções, tornando o trabalho mais rápido sem comprometer a qualidade.

O ClickUp AI é um excelente

Ferramenta de IA para pesquisa de palavras-chave

também. Quando usada com o ClickUp Docs, ela gera ideias de palavras-chave relacionadas e cria grupos de palavras-chave.

Com o chatbot de IA do ClickUp, você pode:

Resumir textos

Aprimorar sua escrita para uma comunicação clara e cristalina

Elaborar ideias para blogs, mídias sociais e eventos

Criar e-mails atraentes como um profissional

Elabore resumos detalhados de projetos sem esforço

Crie perguntas perspicazes para pesquisas

Planeje reuniões como um campeão com pautas bem estruturadas, resuma as principais discussões e muito mais

O ClickUp se dá bem com todo mundo. Não importa se você trabalha com marketing, vendas, RH ou gerenciamento de projetos, ele é seu parceiro de confiança!

Imagine o ClickUp AI como seu assistente virtual definitivo, ampliando sua produtividade, acelerando seu trabalho e liberando seu valioso tempo para lidar com as tarefas que realmente afetam você. 🌟

Mantenha seus documentos em ordem com o ClickUp Docs

Crie, edite e compartilhe seus documentos em tempo real com sua equipe usando o ClickUp Docs

Se você lida diariamente com documentos extensos, mantenha-os arrumados e organizados com o ClickUp Docs.

Com o

Documentos do ClickUp

com o ClickUp Docs, você tem tudo pronto para criar, editar, armazenar e compartilhar documentos. Não se trata apenas de um local para suas ideias; a verdadeira mágica acontece quando sua equipe participa e colabora com você nos documentos.

Vocês podem editar documentos juntos em tempo real, não importa onde estejam. Deixe comentários, atribua tarefas no local e transforme partes do seu texto em tarefas para manter tudo funcionando sem problemas.

E adivinhe só? Quando o documento estiver pronto, você poderá vinculá-lo a uma tarefa para manter tudo organizado em um só lugar. O ClickUp Docs permite que você ajuste cada pequeno detalhe, garantindo que seus documentos se adaptem perfeitamente às suas tarefas, projetos e ao estilo de trabalho exclusivo da equipe. ⚡

Organize tudo em um só lugar com o ClickUp Notepad

Organize tudo, de anotações a listas de verificação e tarefas, com o ClickUp Notepad

Se você tem dificuldade para manter o controle de suas ideias e conteúdos dispersos, conte com a ajuda do

Bloco de notas ClickUp

. É o seu assistente para organizar anotações, listas de verificação e outras tarefas, tudo em um local aconchegante e seguro.

Use o ClickUp Notepad para anotar todas as suas melhores ideias em um piscar de olhos, e você pode até mesmo incrementar as coisas com uma formatação sofisticada - cabeçalhos, marcadores, cores - o que mais lhe agradar para fazer anotações.

Arraste e solte itens, aninhe-os para criar uma hierarquia visual e agrupe-os em listas de verificação. Você não fica preso apenas a anotações; pode transformá-las em itens de ação impactantes.

Preço do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/usuário por mês

$7/usuário por mês Empresarial: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Aprimore sua jornada de IA com o ClickUp!

Não consegue decidir entre o Claude e o ChatGPT, mas ainda precisa de uma solução completa de IA? Escolha o ClickUp.

Você colherá os

benefícios do gerenciamento de projetos

sem comprometer nenhum dos principais recursos de IA. O ClickUp pode ajudá-lo a simplificar o gerenciamento de informações e tarefas e aumentar sua produtividade com o poder da automação.

Escolha seu assistente virtual definitivo, organize suas ideias sem esforço e mantenha-se em dia com suas metas usando o ClickUp.

Desbloqueie infinitos recursos de IA

Registre-se no ClickUp

hoje mesmo!