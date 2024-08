Evernote x GoodNotes: Qual é a melhor ferramenta para fazer anotações?

Qual é a ferramenta perfeita para anotar suas ideias geniais às 3h da manhã? Qual plataforma permite que você faça um brainstorming de estratégias com seus colegas de trabalho? E qual software transforma o turbilhão bagunçado de seus pensamentos em um plano limpo e organizado?

Bem, a resposta para todas as suas perguntas é aplicativo de anotações .

Se você estiver recapitulando uma reunião criar um plano de marketing matador ou salvar aqueles artigos de leitura obrigatória, é importante ter um aplicativo de anotações de primeira linha.

E se você está em busca de um, nós o apoiamos.

Compararemos dois lendários aplicativos populares de anotações - o Evernote e o GoodNotes - detalhando seus recursos, preços e avaliações de usuários.

Explore os principais recursos, pondere os prós e os contras e encontre seu companheiro perfeito para fazer anotações. Além disso, temos uma alternativa que pode roubar a cena.

Vamos começar!

O que é o Evernote?

via Evernote O Evernote é um aplicativo popular de anotações que existe há muito tempo. Ele é conhecido por sua colaboração e gerenciamento de tarefas e você pode usá-lo para fazer anotações diárias, definir lembretes ou até mesmo escrever um bullet journaling.

O Evernote mantém você organizado com um painel central para rastrear e categorizar notas usando pilhas e etiquetas. Ele permite que você recupere rapidamente os itens sem pesquisar em todo o banco de dados.

Além disso, você pode sincronizar notas entre dispositivos, tornando-as acessíveis em qualquer lugar. Ele promove a colaboração em projetos de equipe sem se preocupar com a incompatibilidade de dispositivos.

Vamos dar uma olhada em alguns dos melhores recursos e planos de preços do Evernote.

Recursos do Evernote

Aqui estão os principais recursos do Evernote:

1. Capturador da Web

via Evernote O Evernote Web Clipper é uma extensão do navegador que permite que você pegue páginas da Web inteiras, artigos, imagens ou apenas texto selecionado da Internet e salve-os diretamente na sua conta do Evernote.

Assim, se você descobrir um artigo interessante, poderá capturá-lo facilmente no Evernote sem todos os anúncios e manchetes extras.

Esses clipes são armazenados de forma organizada na sua conta do Evernote, para que você possa voltar a eles rapidamente sempre que quiser.

2. Modelos

via Evernote Escolha entre mais de 50 modelos pré-formatados e prontos para uso do Evernote para economizar tempo e agilize suas tarefas.

Não importa se você precisa de um registro diário para sua agenda ou de um modelo de gerenciamento de projeto para acompanhar marcos, o Evernote tem tudo o que você precisa.

Por exemplo, o Modelo de Diário de Gratidão do Evernote vem pré-preenchido com tabelas para seu diário matinal, lições de vida e expressões de gratidão. Ele permite que você se concentre diretamente no seu conteúdo e não se preocupe com o design.

3. Lembrete de notas

via Evernote O recurso de lembrete de notas do Evernote permite que você defina datas e horários para que suas tarefas recebam alertas por e-mail e fiquem em dia com as atividades urgentes.

Depois de concluir uma tarefa, marque-a com um simples toque, gerenciando as tarefas com eficiência sem perder a nota original.

O Evernote também ajuda você a manter o foco, exibindo lembretes no topo da lista de notas, o que facilita o acesso a tarefas essenciais.

4. Gravação de áudio

via Evernote O Evernote oferece notas de áudio úteis ou um recurso de gravação de áudio se a escrita não for seu método preferido. Abra uma nova nota, toque no botão de gravação e capture notas com sua voz.

Esse recurso se torna inestimável quando você precisa anotar rapidamente algo durante uma conversa ou quando sua mente está muito preocupada para escrever. Além disso, você pode acessar esse recurso tanto no desktop quanto no telefone.

Além desses recursos, o Evernote também conta com a tecnologia de reconhecimento óptico de caracteres (OCR), que converte notas escritas à mão e as adiciona ao aplicativo em um formato digital.

Preços do Evernote

Versão gratuita: Grátis

Grátis Pessoal: US$ 14,99/mês

US$ 14,99/mês Profissional: $17,99/mês

O que é GoodNotes?

via GoodNotes O GoodNotes é uma poderosa plataforma de anotações que transforma qualquer dispositivo em um caderno virtual.

Projetada para reproduzir a sensação de escrever no papel, ela tem uma interface de usuário simples, funciona bem com diferentes canetas e permite personalizar amplamente suas anotações.

Além de fazer anotações, o aplicativo se destaca pela conversão precisa de escrita à mão em texto, anotação de documentos, estudo interativo e modelos personalizáveis.

Suas anotações são mantidas atualizadas em todos os seus dispositivos Apple por meio da sincronização em nuvem. O GoodNotes agora está disponível para dispositivos Android e Windows, tornando-o ainda mais acessível.

Recursos do GoodNotes

Aqui estão os principais recursos do GoodNotes:

1. Conversão de escrita à mão para texto

via GoodNotes O GoodNotes transforma com precisão notas manuscritas em texto digitado. Use a ferramenta Lasso para selecionar o que deseja, clique em 'Convert' e veja suas anotações se transformarem em palavras digitadas.

Você pode mover facilmente esse texto para outros aplicativos, como um aplicativo de lista de tarefas, tornando seu fluxo de trabalho mais flexível.

Como o GoodNotes é compatível com uma variedade de estiletes, você pode escrever ou desenhar com suas ferramentas preferidas. Ele também tem recursos como rejeição de palma e suporte para canhotos.

2. Ferramenta Lasso

via GoodNotes A ferramenta Lasso do GoodNotes é um recurso conveniente para gerenciar o conteúdo dentro do aplicativo. Com essa ferramenta, você pode selecionar facilmente um conteúdo específico desenhando um laço ao redor dele.

Uma vez selecionado, você pode escolher entre várias ações, como mover, cortar, copiar, excluir, redimensionar e girar o conteúdo escolhido.

A ferramenta Lasso oferece uma maneira versátil e eficiente de manipular e editar suas anotações e desenhos sem precisar reescrever ou redigitar tudo.

3. Anotações em documentos

Via GoodNotes O recurso de anotações em documentos permite destacar, desenhar e escrever em PDFs. Você pode aumentar o zoom para adicionar anotações com precisão, desenhar setas e formas rapidamente, além de ajustar e mover suas marcas conforme necessário. Escreva em qualquer lugar do documento e compartilhe facilmente suas ideias com outras pessoas.

E compartilhar os PDFs editados também é muito simples; você pode enviá-los por e-mail, salvá-los ou compartilhá-los com outros aplicativos de compartilhamento de arquivos.

4. Modo de apresentação

via GoodNotes O GoodNotes oferece um prático "Modo de apresentação" que transforma seu dispositivo em um quadro digital para demonstrações claras. Quando conectado a uma tela maior, ele mantém os espectadores envolvidos e concentrados.

Há três opções de exibição: 'Mirror Entire Screen' (Espelhar a tela inteira) para uma visibilidade abrangente, 'Mirror Presenter Page' (Espelhar a página do apresentador) para zoom e movimentos, e 'Mirror Full Page' (Espelhar a página inteira) para exibir um conteúdo amplo.

Além disso, o recurso Laser Pointer, disponível nos modos Dot (Ponto) ou Trail (Trilha), permite enfatizar pontos específicos. Esse modo é especialmente útil durante reuniões de diretoria e discussões em equipe.

Preços do GoodNotes

Grátis: 3 notebooks

3 notebooks Anual para todas as plataformas: US$ 9,99/ano

US$ 9,99/ano Pagamento único da Apple: $29,99/único

$29,99/único Android e Windows anual: $6,99/ano

Evernote Vs. GoodNotes: Recursos comparados

Embora o Evernote e o GoodNotes tenham recursos sólidos e um grupo dedicado de fãs, eles estão longe de ser idênticos.

Aqui está uma comparação rápida dos recursos do Evernote e do GoodNotes:

Recursos de anotações

Fazer anotações envolve várias ações - desde anotar pensamentos até digitalizar cópias impressas. Depois, há a tarefa de organizar pilhas de informações. Um aplicativo de anotações sólido deve ser capaz de fazer tudo isso sem nenhuma falha.

Tanto o Evernote quanto o GoodNotes são muito bons nessas ações, mas de maneiras ligeiramente diferentes.

Evernote

Quer você esteja digitando ou fazendo anotações à mão, o Evernote vai além. Ele permite salvar mensagens do Slack e notas de e-mails e ajustar o alinhamento de imagens para manter seu texto e mídia em ordem.

Ele também faz um bom trabalho ao digitalizar e transformar suas anotações em um PDF organizado. Mas o problema é que você não pode fazer anotações nesse PDF.

Todas as suas anotações são organizadas em uma hierarquia de três camadas nessa plataforma: anotações, cadernos e pilhas de cadernos. Esse estilo de organização, no entanto, pode ser um pouco complicado, o que dificulta a localização rápida de suas anotações.

GoodNotes

O GoodNotes dá um toque criativo aos seus recursos de anotações com a capacidade de adicionar formas - retângulos, círculos, triângulos, etc. Ele também tem um ícone de marcador de página. Com um clique, suas anotações específicas são salvas na seção de marcadores ou favoritos.

Assim como o Evernote, o GoodNotes também é útil para digitalizar documentos e transformá-los em PDFs. No entanto, ao contrário do Evernote ele permite que você faça anotações nos PDFs sem problemas.

A organização é simples com o GoodNotes - ele tem pastas especiais e personalizáveis onde suas notas são armazenadas. Deseja encontrar uma anotação de meses atrás? Basta um clique e ela estará lá.

Colaboração

Ao trabalhar com várias equipes, é inevitável colaborar com as anotações que você fez. É por isso que é fundamental conhecer os recursos de colaboração de sua plataforma de anotações.

Tanto o Evernote quanto o GoodNotes permitem a colaboração em equipe de maneiras distintas.

Evernote

O Evernote oferece muitos recursos que facilitam a colaboração e dão a você controle total sobre como as pessoas visualizam e editam suas anotações.

Além do compartilhamento básico de links, as versões Premium e Business da plataforma têm ferramentas para tarefas e gerenciamento de fluxo de trabalho e brainstorming. Isso o ajuda principalmente a lidar com grandes tarefas e responsabilidades enquanto gerencia os prazos.

GoodNotes

O GoodNotes também oferece recursos de colaboração valiosos para trabalhar com colegas e membros da equipe.

Seu principal recurso de colaboração é o compartilhamento de links, que permite compartilhar vários links para todas as suas anotações e documentos no aplicativo com um único clique.

Além disso, você pode salvar links compartilhados por outras pessoas diretamente em suas anotações, o que o torna uma plataforma conveniente para facilitar a colaboração.

Integrações

Se você estiver fazendo malabarismos com tarefas em diferentes plataformas, é bom que seu aplicativo de anotações funcione bem com elas. Quem quer ficar trocando de aplicativos o dia todo, não é mesmo?

Um aplicativo de anotações com integrações sólidas economiza tempo e agiliza seu trabalho com eficiência.

Tanto o Evernote quanto o GoodNotes oferecem suporte para integrações úteis.

Evernote

O Evernote entende a importância das integrações, especialmente em um ambiente de trabalho.

Ele pode se integrar a plataformas populares relacionadas ao trabalho, como Microsoft Teams, Gmail, Outlook e Slack, para que você possa acessar informações a partir delas sem precisar alternar entre as tarefas manualmente.

GoodNotes

Da mesma forma, o GoodNotes oferece suporte à integração entre plataformas, permitindo que você visualize o GoodNotes em vários dispositivos usando navegadores como Safari, Firefox, Google Chrome e outros.

Além disso, ele oferece suporte à integração com aplicativos como Microsoft PowerPoint, Microsoft Word e iCloud.

Entretanto, em comparação com o Evernote, o suporte à integração do GoodNotes é limitado. Ele se conecta apenas com algumas plataformas gerais.

Evernote Vs. GoodNotes: Quem é o campeão?

Escolher um campeão entre o GoodNotes e o Evernote é complicado porque ambos os aplicativos de anotações têm suas próprias limitações.

O Evernote é ótimo para ambientes profissionais. Ele pode lidar com documentos grandes, gerenciar tarefas com eficiência e integrar-se perfeitamente a plataformas de trabalho populares, como Slack, Microsoft Teams e Gmail.

Além disso, ele oferece ferramentas para simplificar os fluxos de trabalho e estimular ideias criativas.

Por outro lado, o GoodNotes é mais adequado para uso acadêmico e pessoal. Ele tem ferramentas como flashcards incorporados para melhorar o estudo interativo, o que o torna um ótimo companheiro para os alunos.

Evernote vs. GoodNotes no Reddit

Exploramos o que os Redditors tinham a dizer sobre o GoodNotes e o Evernote. Muitos deles usam tanto o Evernote quanto o GoodNotes, mas para casos de uso diferentes.

Alguns usuários não se cansam de usar o Evernote.

"Adoro o web clipper, a organização das minhas notas com cadernos e etiquetas, a capacidade de encontrar notas a partir do conteúdo de documentos anexados, a capacidade de enviar e-mails para o Evernote para cadernos designados, e a câmera de documentos é muito legal. A sincronização é perfeita."

Outro usuário menciona como o GoodNotes é uma solução acadêmica ideal com sua personalização, organização e compatibilidade com dispositivos Apple.

"Eu uso o GoodNotes 5 para anotações acadêmicas e..

Gosto da grande variedade de tipos de papel disponíveis no GoodNotes (por exemplo, papel quadriculado, papel pautado, papel comum) e de como é fácil baixar diferentes modelos (por exemplo, papel de química) de diferentes fontes. Também gosto de como o aplicativo permite organizar as anotações em pastas e "cadernos". Ele funciona incrivelmente bem com o Apple Pencil de segunda geração e tem muitos recursos úteis..."

Não há um vencedor claro; os usuários tentam escolher a ferramenta que mais se alinha ao seu trabalho diário. Ambos os aplicativos de anotações têm sua própria base de fãs. Mas há um aplicativo que pode fazer com que os dois ganhem.

Conheça o ClickUp - A melhor alternativa ao Evernote vs. GoodNotes GoodNotes

Portanto, o Evernote é mais adequado para profissionais, e o GoodNotes funciona bem para estudantes. E se você quiser ter as qualidades de ambos em uma única ferramenta?

Conheça o ClickUp, uma poderosa plataforma de produtividade que é a alternativa perfeita para o Evernote e o GoodNotes. ClickUp não é apenas mais um aplicativo glorificado; é a sua solução completa para anotações e gerenciamento de projetos.

Imagine substituir várias ferramentas por uma plataforma fácil de usar, repleta de recursos como edição de texto avançada, gerenciamento robusto de tarefas e fortes integrações com mais de 1.000 aplicativos ajudando você a concluir tarefas bem antes do prazo, simplificando o fluxo de trabalho e aumentando a produtividade.

O ClickUp foi projetado para atender a vários casos de uso pessoal e comercial, quer você esteja trabalhando em um projeto escolar ou criando estratégias para o lançamento de um novo produto. Com o ClickUp, você pode visualizar, colaborar e acompanhar o progresso de seus projetos sem esforço - tudo em um único lugar.

Gerencie ideias e tarefas com o ClickUp Docs

Gerencie e colabore em seus documentos com o ClickUp DocsDocumentos do ClickUp são ideais para gerenciar suas anotações, criar wikis, adicionar tabelas, incorporar marcadores e vincular suas tarefas ou tarefas pendentes a anotações. Essa ferramenta permite que você trabalhe, escreva e editar documentos de forma colaborativa com sua equipe em tempo real, garantindo que todos estejam na mesma página (literalmente!). Você também pode marcar membros, atribuir-lhes itens de ação, solicitar atualizações e deixar comentários nos documentos criados.

Enquanto isso, o editor integrado permite que você adicione widgets para atualizar o status do projeto, atribuir tarefas e alterar projetos. E se você estiver preocupado com o vazamento de informações confidenciais, não se preocupe. A privacidade é a principal prioridade do ClickUp Docs. Você também pode criar links compartilháveis e gerenciar permissões para controle de acesso.

Além disso, os recursos que economizam tempo, como os modelos do ClickUp e o modo de foco, melhoram sua experiência de escrita.

Escreva mais rápido com o ClickUp AI

Escreva, resuma e gere respostas de e-mail em segundos com o ClickUp AI

Diferente de muitas outras ferramentas de escrita de IA o ClickUp se destaca por sua Assistente de IA para fazer anotações que pode concluir suas tarefas de 30 minutos em 30 segundos.

Não importa se você está delineando um projeto, preparando relatórios de status para o suporte ao cliente ou planejando o próximo e-mail para uma campanha de marketing, IA do ClickUp tem tudo o que você precisa.

Ele ajuda você a fazer anotações com mais eficiência, auxilia na edição do conteúdo e garante a formatação perfeita com tabelas pré-estruturadas, cabeçalhos e muito mais. Não há melhor ferramenta para automação de documentos de fato!

Organize tudo com o ClickUp Notes

Use o ClickUp Notes para gerar listas de verificação e tarefas a partir de suas anotações

Criar listas de verificação a partir de suas anotações não precisa mais ser entediante. Notas do ClickUp simplifica a organização e o controle de tarefas, mesmo que você nunca tenha feito isso antes. O editor permite que você converta facilmente suas anotações em tarefas rastreáveis e as organize como itens de ação em uma lista de verificação.

Como as notas são sincronizadas automaticamente entre o aplicativo móvel e a extensão do Chrome, você pode criá-las em qualquer lugar e acessá-las sem esforço onde quer que esteja trabalhando.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/usuário por mês

$7/usuário por mês Empresarial: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Comece a fazer anotações com o ClickUp hoje mesmo!

Se estiver procurando uma solução de anotações completa para sua vida profissional ou acadêmica agitada, o ClickUp é o caminho certo.

Ele simplifica a tomada de notas e oferece recursos abrangentes para colaborar em projetos e gerenciar tarefas com eficiência.

Com o ClickUp, você pode aprimorar sua experiência de anotações, organizar seus pensamentos e manter-se em dia com todas as suas atividades sem esforço. Comece a usar o plano gratuito para sempre do ClickUp hoje mesmo!