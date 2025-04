As 5 principais alternativas ao Wunderlist - concorrentes (recursos, contras, preços)

Procurando as melhores Alternativas ao Wunderlist ?

Digamos que você tenha adorado usar uma ferramenta porque ela é muito útil e facilitou sua vida. Mas, do nada, o software que você usava e adorava se despediu. Para sempre.

isso deve doer, certo?

Para os usuários do Wunderlist, essa é uma história real. E nós sentimos sua dor.

Por mais difícil que seja se separar do Wunderlist, você ainda precisa de um aplicativo de gerenciamento de tarefas .

E provavelmente é por isso que você está aqui.

Neste artigo, destacaremos os as cinco principais alternativas ao aplicativo Wunderlist juntamente com seus principais recursos, prós, contras, preços e avaliações de usuários.

Vamos começar.

O que é o Wunderlist?

O Wunderlist da Microsoft foi um excelente gerenciador de tarefas baseado em nuvem que ajudou várias pessoas e empresas a gerenciar tarefas e listas com eficiência.

Mas o ditado "todas as coisas boas têm um fim" também foi aplicado aqui.

a Wunderlist não existe mais.

Triste. Mas é verdade.

Em vez disso, Microsoft To Do está substituindo-o.

Mas, embora o Wunderlist esteja limpando sua mesa, seus projetos não precisam seguir o mesmo caminho.

Portanto, vamos começar nossa busca pela melhor alternativa ao Wunderlist.

As 5 principais alternativas ao Wunderlist

Com as novas ferramentas de gerenciamento de projetos e aplicativos de produtividade que inundam o mercado todos os meses, você não terá mais opções quando se trata de alternativas ao Wunderlist.

Opções = Confusão

A próxima coisa que você sabe é que passou o dia inteiro pesquisando a ferramenta perfeita que tem todos os recursos do Wunderlist, apenas para se sentir como..

Não se preocupe! Nós temos tudo o que você precisa.

Aqui está uma lista das cinco principais alternativas do Wunderlist para restringir sua pesquisa.

1. ClickUp

ClickUp é o mais bem avaliado do mundo software de gerenciamento de projetos usado por equipes altamente produtivas em pequenas e grandes empresas em todo o mundo.

Com uma ampla variedade de recursos avançados de colaboração e inúmeras personalizações, o ClickUp conquistou os gerentes de projeto em todo o mundo.

Além disso, o ClickUp é a melhor alternativa ao Wunderlist disponível atualmente!

_Por quê?

Porque você pode executar todas as tarefas do Wunderlist e muito mais no ClickUp.

Para comprovar isso, vamos dar uma olhada em alguns dos principais recursos que o ClickUp oferece:

Principais recursos do ClickUp

A. Auto-organização com Listas de verificação de tarefas Todo projeto tem grandes tarefas e um pouco menor subtarefas .

E, embora o ClickUp possa lidar com isso, às vezes, tudo o que você precisa é de uma simples lista de verificação de tarefas.

É exatamente isso que a Task Checklist do ClickUp oferece a você. Os itens da lista de verificação podem ser feitas ou não feitas.

Simples, não é?

B. Esboce seus pensamentos com Mapas mentais _Você ainda está desenhando suas visões e ideias do projeto em um bloco de notas de papel?

Em vez disso, por que não tentar algo mais criativo, como os Mind Maps do ClickUp?

O Mind Maps lhe dá a liberdade de visualizar seus pensamentos e ajude seu plano de projeto tomar forma. Organize e reorganize facilmente suas ideias com a praticidade da funcionalidade de arrastar e soltar.

_Diga adeus ao papel e dê um passo em direção às #savetrees com os mapas mentais

Nota: Há também Bloco de notas do ClickUp, que é uma ótima alternativa de aplicativo de anotações. Use-o para fazer anotações rápidas ou simplesmente fazer uma lista de compras de supermercado, tudo sem sair do ClickUp.

C. Veja as coisas do seu jeito com visualizações Pessoas diferentes têm preferências de perspectiva diferentes.

**Você pode gostar de organizar em uma lista.

Mas sua equipe financeira pode gostar quando as coisas estão em uma Visualização de tabela .

Então, quem vai se comprometer?

Nenhum de vocês!

Digamos apenas que... o ClickUp ama você e sua equipe financeira da mesma forma 😉 e os mima com várias visualizações de tarefas.

Aqui estão algumas das visualizações que você obtém com esse recurso essencial: Visualização da caixa do ano.

Preços do ClickUp

O ClickUp tem três opções de preços:

Free Forever Plan: usuários e tarefas ilimitados com armazenamento de 100 MB

usuários e tarefas ilimitados com armazenamento de 100 MB Plano ilimitado (US$ 5/usuário por mês): armazenamento ilimitado, painéis, calendários, integrações, listas

armazenamento ilimitado, painéis, calendários, integrações, listas **Plano Empresarial (US$ 9/usuário por mês): logon único do Google (SSO), exportação personalizada, toneladas de automação, controle avançado de tempo e muito mais

Avaliações de usuários do ClickUp

Capterra: 4,7/5 (mais de 2050 avaliações)

4,7/5 (mais de 2050 avaliações) G2: 4,7/5 (1090+ avaliações)

2. Todoist

O Todoist é um ótimo aplicativo de lista de tarefas para garantir que você não se esqueça de tarefas importantes.

No entanto, embora o Todoist possa ser sua ferramenta de gerenciamento de tarefas para tarefas simples, talvez seja necessário procurar outro aplicativo para algumas alternativas para lidar com projetos complexos.

Principais recursos do Todoist

Comentários de tarefas para feedback imediato e colaboração

Pontos de carma e sequências para motivar os funcionários a concluir tarefas e aumentar a produtividade

Suporta a criação de tarefas a partir de sua caixa de entrada de e-mail

Prós do Todoist

Lembretes recorrentes para datas de vencimento de tarefas

Níveis de prioridade para tarefas

Atribua tarefas a uma equipe ou a você mesmo

Aplicativo para Android e iOS disponível

Contras do Todoist

Não há linha do tempo para programação de projetos Versão gratuita limitada a cinco pessoas por projeto

Nenhum rastro das tarefas depois de marcadas como concluídas

O aplicativo para Windows não está no mesmo nível do aplicativo para Mac

Preços do Todoist

O Todoist oferece três opções de preços:

Plano gratuito: inclui 80 projetos

inclui 80 projetos Premium (US$ 3/mês): inclui 300 projetos, tendências de produtividade, lembretes

inclui 300 projetos, tendências de produtividade, lembretes plano Business (US$ 5/ usuário por mês): inclui 500 projetos, faturamento da equipe, suporte prioritário

Avaliações de usuários do Todoist

Capterra: 4,6/5 (mais de 1200 avaliações)

4,6/5 (mais de 1200 avaliações) G2: 4,4/5 (mais de 600 avaliações)

3. Asana

No que diz respeito ao software de gerenciamento de projetos, o Asana é muito charmoso. Ele suporta várias integrações com serviços de terceiros e foi projetado para a maioria dos tamanhos de equipe.

Mas espere um pouco, sua equipe também trabalha em seus dispositivos móveis?

Bem, os aplicativos móveis da Asana não estão exatamente no mesmo nível de sua contraparte para desktop.

dê uma olhada em nosso_ *Razões convincentes para mudar da Asana para o Clickup* _e saiba mais sobre o_ *alternativas top à Asana* _.**_

Principais recursos da Asana

Quadros Kanban para gerenciar tarefas e visualizar o progresso

Tarefas recorrentes para trabalhos que precisam ser feitos repetidamente

Modelos de projeto incorporados para marketing, TI e RH

Profissionais da Asana

Veja atualizações de status em tempo real de vários projetos

Os recursos de colaboração são simples e intuitivos

Adicione comentários em um projeto em andamento ou diretamente a um membro da equipe

aplicativos para iOS (iPad e iPhone) e Android disponíveis

Contras da Asana

Não é possível atribuir vários responsáveis a uma única tarefa

Não há status personalizados

Não há autenticação de dois fatores

Não é fácil de usar para um iniciante em gerenciamento de projetos ou tarefas

Preços da Asana

Plano Básico Gratuito: recursos básicos, incluindo visualização de calendário, 100 MB de armazenamento e visualização de lista

recursos básicos, incluindo visualização de calendário, 100 MB de armazenamento e visualização de lista Plano Premium (US$ 10,99/usuário por mês): inclui outros recursos, como tarefas ilimitadas, painéis e marcos Plano Empresarial (US$ 24,99/usuário por mês): inclui recursos extras, como portfólios, provas e integrações

inclui outros recursos, como tarefas ilimitadas, painéis e marcos

Avaliações de usuários da Asana

Capterra: 4,4/5 (9100+ avaliações)

4,4/5 (9100+ avaliações) G2: 4,3/5 (mais de 6800 avaliações)

4. Google Tasks

Outra boa alternativa ao Wunderlist na lista é o Google Tasks.

Mas há um problema.

Embora Aplicativo Google Tasks pode ser um aplicativo de gerenciamento de tarefas eficiente, mas não foi projetado para gerenciar projetos.

Portanto, se você estiver procurando um aplicativo organizacional adequado que abranja planejamento, definição de tarefas, subtarefas, criação de cronogramas e muito mais... o Google Tasks não é para você.

Principais recursos do Google Tasks

Definir datas de vencimento e lembretes sincronizados com o Google Agenda

Adicionar e-mails como tarefas (do Gmail)

Reagendamento e reorganização usando a visualização do calendário

Prós do Google Tasks

Atalhos de teclado para facilitar a experiência do usuário

Acesso rápido às tarefas no painel complementar do Gmail, Docs, etc.

Interface de usuário super simples e limpa

Aplicativo da Web e aplicativos móveis disponíveis (iOS e Android)

Contras do Google Tasks

Não foi projetado para organizar e gerenciar todos os aspectos ou detalhes de um projeto

Limitado apenas a usuários do Gmail

Não é possível definir níveis de prioridade para as tarefas

Não há gerenciamento de planilha de horas

Preços do Google Tasks

Plano gratuito: inclui recursos como quadros personalizáveis e listas de tarefas compartilháveis

inclui recursos como quadros personalizáveis e listas de tarefas compartilháveis Premium (US$ 3,30/mês): inclui recursos como vários quadros, etiquetas de prioridade e planos de fundo personalizados

Avaliações de usuários do Google Tasks

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

5. Basecamp

O Basecamp é uma ferramenta simples de gerenciamento de projetos, excelente para rastrear projetos e progresso para pequenas organizações.

Embora seja uma boa alternativa ao Wunderlist, o Basecamp é como se fosse o velho conhecido.

quero dizer, você já viu o preço dele?

Para desfrutar de projetos e usuários ilimitados, você terá que desembolsar US$ 99... todo mês! **Confira nossa análise do Basecamp e **Guia de gerenciamento de projetos .

Principais recursos do Basecamp

Recurso Campfire para bate-papo em grupo em tempo real em um projeto específico

Listas de tarefas para indivíduos e membros da equipe

Gráficos de colina para visualizar o progresso em um período de tempo

Prós do Basecamp

Perguntas automáticas de check-in, como "no que você está trabalhando esta semana?"

Caixa de entrada separada para notificações

Backup automático de hora em hora dos arquivos do projeto

O aplicativo da Web está disponível juntamente com os aplicativos para iOS (iPhone e iPad) e Android

Contras do Basecamp

A versão gratuita é limitada a três projetos e 20 usuários

Não há rastreador de tempo nativo

Visualizações limitadas de gerenciamento de tarefas

Recursos limitados de controle de progresso (gráficos de Hill é tudo o que você tem)

Preços do Basecamp

Basecamp Personal (gratuito): suporta três projetos, 20 usuários, com 1 GB de armazenamento

suporta três projetos, 20 usuários, com 1 GB de armazenamento Plano Empresarial (US$ 99/mês): suporta listas de tarefas, check-ins, usuários ilimitados, clientes ilimitados

Avaliações de usuários do Basecamp

Capterra: 4,3/5 (mais de 12.300 avaliações)

4,3/5 (mais de 12.300 avaliações) G2: 4,3/5 (6.800+ avaliações)

As alternativas ao Wunderlist vieram para ficar

Claro, o Wunderlist não está voltando.

Mas isso não significa que você não possa contar com outros excelente gerenciamento de projetos ou software de gerenciamento de tarefas.

Felizmente, existem inúmeras alternativas ao Wunderlist, e tudo o que você precisa fazer é escolher a que mais lhe agrada.

Falando em cliques, o ClickUp tem uma tonelada de recursos a oferecer em comparação com outras alternativas do Wunderlist, incluindo Marcos , Sprints , reagendamento em massa e muito mais. Com seus automação e opções de personalização, qualquer pessoa vai se sentir como se a ferramenta tivesse sido feita sob medida para eles.

O mais importante é que o ClickUp supera ferramentas populares como Evernote e Jira simplesmente porque você obtém vários recursos poderosos sem nenhum custo!

Assim obtenha o ClickUp hoje mesmo gratuitamente e esqueça o fato de o Wunderlist ter lhe passado a perna.

Porque a entrega de projetos bem-sucedidos não pode parar.