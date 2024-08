10 integrações de intercomunicação para elevar o nível da comunicação com o cliente em 2024

A tecnologia mudou drasticamente a forma como nos comunicamos, e ferramentas de comunicação eficazes agora podem fazer a diferença para uma empresa, especialmente no relacionamento e suporte ao cliente. A Intercom é uma plataforma claramente destacada para a comunicação com o cliente. Mas aqui está o ponto alto - seus superpoderes brilham quando você o associa a outras ferramentas.

A integração perfeita de outras ferramentas pode aumentar significativamente a eficiência e a satisfação do cliente. Vamos nos aprofundar em como as integrações da Intercom podem elevar o nível de sua comunicação empresarial.

Veja o que procurar nas melhores integrações de intercomunicação e as 10 principais integrações de intercomunicação a serem consideradas em 2024.

O que você deve procurar nas integrações da Intercom?

Há muitos tipos de integrações disponíveis para a Intercom. Ao considerar as integrações de intercomunicação que funcionam melhor para a sua empresa, leve em conta o seguinte conjunto de recursos e capacidades para garantir que você faça seleções bem fundamentadas.

Recursos de sincronização de dados: A sincronização de dados entre produtos é essencial para manter os dados unificados dos clientes. Ela garante que as interações e os detalhes dos clientes estejam sempre atualizados em todas as plataformas

Criação automática de tíquetes: Com a capacidade de criar e rastrear automaticamente tíquetes de clientes a partir de conversas no Intercom, a eficiência da equipe de suporte aumentará

Coleta de feedback: Uma comunicação eficiente com o cliente permite um feedback valioso. Há várias integrações do Intercom disponíveis que podem ajudar a facilitar esse processo

Integração de dados primários do cliente: Os dados do cliente são valiosos. Com o fim dos cookies de terceiros, os dados primários se tornam muito mais importantes. Procure integrações que permitam a integração direta de dados primários de clientes em seu sistema

Integração perfeita do fluxo de trabalho: Qualquer integração que você escolher deve se encaixar perfeitamente nos fluxos de trabalho de suporte ao cliente existentes e, ao mesmo tempo, melhorar a experiência do cliente

Retenção de clientes e geração de leads: Procure integrações que ajudem na retenção de clientes e na geração de leads. Esses são componentes vitais de um sistema abrangente de gerenciamento de relacionamento com o cliente

10 melhores integrações de intercomunicação para usar em 2024

Como uma plataforma amplamente utilizada, a Intercom oferece integração perfeita com vários aplicativos. Reunimos uma lista de ferramentas poderosas que podem aprimorar a funcionalidade da Intercom ou ter sua funcionalidade ampliada por ela.

1.

ClickUp

Os profissionais podem usar o ClickUp Universal Search para encontrar registros de clientes e muito mais no Intercom para obter insights completos

Por si só, a plataforma de produtividade tudo-em-um do ClickUp vem com uma lista impressionante de recursos. Seu amplo conjunto de integrações de terceiros amplia ainda mais sua funcionalidade.

Integração do ClickUp com o Intercom

inclui

Pesquisa universal do ClickUp

do ClickUp. Com essa ferramenta, os usuários podem pesquisar rapidamente em todos os aplicativos, arquivos e outros itens conectados. A funcionalidade permite que os usuários pesquisem todos os aplicativos conectados simultaneamente, eliminando a necessidade tediosa de pesquisar cada um individualmente.

A gama completa do ClickUp pode ser percebida por meio da infinidade de modelos que ele oferece, que abrangem muitos casos de uso com os quais as empresas lidam diariamente. Os

modelo de automação de e-mail

por exemplo, usa a integração do ClickUp com o Intercom para agilizar as conversas com os clientes.

Melhores recursos do ClickUp

Universal Search para acesso rápido a aplicativos e arquivos

Extend Search para encontrar aplicativos com eficiência

Integração com a caixa de entrada da Intercom para comunicação centralizada

Ferramentas de automação para automatizar tarefas e aumentar a eficiência

Uma visão abrangente das interações com os clientes

Gerenciamento simplificado de tíquetes e consultas de clientes

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado acentuada para alguns usuários

Personalização limitada em determinados recursos

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

Business: US$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro por mês

Avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

2. Monitor de campanha

Via

Monitor de campanha

O Campaign Monitor ajuda as empresas a aproveitar o marketing por e-mail para melhorar o relacionamento com os clientes. A integração de campanhas de e-mail com os contatos da Intercom abre a porta para uma comunicação mais altamente direcionada. Essa conexão com os dados do cliente também permitirá que você crie um conteúdo mais relevante que tenha melhor repercussão junto ao público-alvo.

melhores recursos do #### Campaign Monitor

Sincronização perfeita dos contatos da Intercom para campanhas de e-mail direcionadas

Modelos personalizáveis para várias jornadas de clientes

Análise detalhada para avaliar o desempenho da equipe

Uma interface fácil de usar que é adequada para pequenas empresas com conhecimento limitado de tecnologia

Mensagens automatizadas para nutrir leads e clientes

Integração com páginas de destino para geração eficaz de leads

Limitações do Campaign Monitor

Opções limitadas para automação avançada

Alguns modelos podem ser versáteis apenas para alguns setores

As ferramentas de relatório poderiam oferecer percepções mais detalhadas

Preços do Campaign Monitor

Básico: US$ 9/mês

Ilimitado: US$ 29/mês

Premier: $149/mês

Avaliações do Campaign Monitor

G2: 4/1/5 (mais de 500 avaliações)

Capterra: 4,5/6 (500 avaliações)

3. Quadro de produtos

Via

Painel de produtos

O Productboard é uma ferramenta abrangente

ferramenta de gerenciamento de produtos

. Sua forte integração com o aplicativo Intercom ajuda a preencher a lacuna entre o feedback do cliente e o desenvolvimento do produto. Com essa integração do Intercom, as empresas podem extrair insights dos clientes diretamente das conversas do Intercom. Com esses dados, as equipes podem moldar roteiros de produtos e recursos com base no feedback real do usuário.

Melhores recursos do Productboard

A integração direta com a caixa de entrada da Intercom permite coletar feedback dos clientes nas conversas com eles

Votação e priorização de recursos com base em dados e solicitações dos clientes

Ferramentas de visualização do roteiro que destacam as necessidades e o feedback dos clientes

Sincronização perfeita dos detalhes e do feedback dos clientes entre o Intercom e o Productboard

Ferramentas para coletar, organizar e analisar o feedback do cliente para tomar melhores decisões sobre o produto

Os recursos de colaboração permitem que as equipes discutam e integrem as percepções dos clientes no processo de desenvolvimento de produtos

Limitações do Productboard

Vários recursos são difíceis de aprender para alguns usuários

As integrações com outros aplicativos podem exigir configuração e ajustes manuais

O preço pode ser caro para empresas menores ou startups

Preços do Productboard

Starter: gratuito

Essentials: US$ 20/mês por usuário

Pro: US$ 80/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Comentários sobre o Productboard

G2: 4,3/5 (mais de 200 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

4. Calendly

Via

Calendly

O Calendly é uma ferramenta de agendamento poderosa e confiável para empresas de todos os tamanhos. O poder de seu software é ainda maior quando integrado à Intercom. A integração do Intercom com o Calendly permite o agendamento de reuniões diretamente das conversas do Intercom, melhorando significativamente a experiência do cliente ao encontrar horários de reunião imediatos e ajudando a eficiência da equipe de suporte.

Melhores recursos do Calendly

Integração direta com o messenger da Intercom, permitindo que os clientes agendem reuniões sem esforço

Opções de reunião personalizáveis para atender às diversas necessidades dos clientes

A automação do agendamento reduz a carga de trabalho das equipes de vendas e dos agentes de suporte

A sincronização de calendários em diferentes plataformas evita a duplicação de agendamentos

Fornece uma visão abrangente da jornada do cliente por meio de interações programadas

Mensagens automatizadas lembram os clientes e a equipe das próximas reuniões, melhorando o desempenho da equipe

Limitações do Calendly

Personalização limitada na versão gratuita

Desafio de integração com alguns outros aplicativos

Interface menos intuitiva para alguns usuários.

Preços do Calendly

Gratuito

Equipes: US$ 16/mês por usuário

Standard: US$ 10/mês por usuário

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações do Calendly

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 3.000 avaliações)

5. Mailchimp

Via

Mailchimp

A Mailchimp é um dos maiores nomes em software de marketing por e-mail. Ao procurar por integrações da Intercom que elevem a comunicação com o cliente e os esforços de marketing, o Mailchimp se integra perfeitamente. Essa integração permite campanhas de e-mail mais direcionadas, utilizando dados de clientes e contatos da Intercom.

As empresas podem se beneficiar de uma melhor retenção de clientes e gerar mais oportunidades de crescimento ao fazer essa conexão.

Melhores recursos do Mailchimp

Segmentação avançada com base nos dados do usuário da Intercom, permitindo campanhas de e-mail personalizadas

Recursos de automação que criam e enviam e-mails automaticamente com base no comportamento do cliente

Integração com a caixa de entrada da Intercom para mensagens consistentes em todas as plataformas

Análises detalhadas para acompanhar o desempenho da campanha de e-mail e as interações com os clientes

Ferramentas de design fáceis de usar para criar e-mails visualmente atraentes

Landing page e ferramentas de geração de leads para atrair e converter novos usuários

Limitações do Mailchimp

Preços altos à medida que sua lista de assinantes aumenta

Opções de personalização limitadas para usuários avançados

Algumas integrações com outros aplicativos podem ser complexas de configurar

Preços do Mailchimp

Plano gratuito (limita o número de contatos e envios)

Essentials: US$ 13/mês

Standard: US$ 20/mês

Premium: $350/mês

Avaliações do Mailchimp

G2: 4,6/5 (mais de 16.000 avaliações)

Capterra: 4,3/5 (mais de 12.000 avaliações)

6. Jira

Via

Jira

O Jira é uma solução bem conhecida de rastreamento de problemas e projetos da Atlassian. O software se integra efetivamente com a Intercom, permitindo fluxos de trabalho de suporte ao cliente simplificados e aumentando a produtividade da equipe. Essa integração permite que as equipes gerenciem tíquetes e feedbacks de clientes diretamente no Jira, proporcionando uma abordagem mais coordenada dos problemas dos clientes e das tarefas da equipe de suporte, além dos recursos já poderosos do Jira.

**Melhores recursos do Jira

A integração perfeita com as conversas da Intercom facilita o rastreamento e o gerenciamento de tíquetes de clientes

Ferramentas avançadas de gerenciamento de projetos para monitorar e melhorar o desempenho da equipe

Fluxos de trabalho personalizáveis para atender às necessidades específicas de suporte ao cliente

Capacidade de sincronizar dados entre o Intercom e o Jira para atualizações em tempo real

Recursos para rastrear o feedback do cliente e incorporá-lo ao desenvolvimento do produto

Ferramentas robustas de geração de relatórios oferecem uma visão abrangente das interações com os clientes e do status do projeto

Limitações do Jira

Curva de aprendizado acentuada para determinados recursos

A integração com outros aplicativos pode, às vezes, ser menos intuitiva

Preços do Jira

Projetos: US$ 10/mês para 10 usuários

Central de serviços: uS$ 20/mês para 10 usuários

Desenvolvimento: US$ 20/mês para 10 usuários

Avaliações do Jira

G2: 4,3/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (mais de 13.000 avaliações)

7. Slack

Via

Slack

O Slack deve estar no topo da sua lista ao procurar integrações da Intercom que agilizem os processos de comunicação, pois é uma das plataformas de mensagens mais populares. Essa integração transforma a comunicação com o cliente ao trazer as conversas do Intercom diretamente para os canais do Slack. Além disso, as equipes de suporte e de vendas podem colaborar efetivamente nas consultas dos clientes.

Melhores recursos do Slack

Integração direta da caixa de entrada da Intercom com os canais do Slack, facilitando a comunicação em tempo real

Capacidade de compartilhar e discutir tíquetes de clientes no Slack para uma resolução mais rápida

Monitoramento simplificado do desempenho da equipe por meio de canais compartilhados

Experiência aprimorada do cliente como resultado de tempos de resposta mais rápidos

Integrações de terceiros que permitem o rastreamento e o gerenciamento do feedback do cliente

Colaboração simplificada da equipe em questões de clientes, melhorando os recursos de solução de problemas

Limitações do Slack

Possibilidade de sobrecarga de informações em canais ocupados

A variedade de conversas facilita a distração de alguns usuários

A integração pode exigir tempo de configuração inicial para otimizar os fluxos de trabalho

Preços do Slack

Gratuito

Padrão: US$ 6,67/mês por usuário

Plus: US$ 12,50/mês por usuário

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações do Slack

G2: 4,5/5 (mais de 32.000 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (mais de 23.000 avaliações)

8. SurveySparrow

Via

SurveySparrow

Ao considerar as integrações do Intercom para coletar feedback vital do usuário, o SurveySparrow se integra perfeitamente ao Intercom. O software oferece uma maneira dinâmica de coletar diretamente as percepções dos clientes, permitindo que as empresas tomem medidas para melhorar a experiência do cliente. Com a integração do SurveySparrow, as conversas com os clientes da Intercom podem se transformar em outra fonte valiosa de feedback.

Melhores recursos do SurveySparrow

Fácil criação e distribuição de pesquisas diretamente nas conversas da Intercom

Acionadores de pesquisa automatizados com base em interações ou marcos específicos do cliente

Análise avançada para extrair insights valiosos das respostas às pesquisas

Modelos de pesquisa personalizáveis que combinam facilmente com a marca da empresa

As integrações com outros aplicativos ajudam a aumentar a satisfação do cliente por meio da coleta proativa de feedback

Útil para coletar dados primários de clientes para informar estratégias de negócios

Limitações do SurveySparrow

Opções limitadas de personalização na versão gratuita

Às vezes, a lógica da pesquisa pode ser complexa de configurar

A integração pode exigir alguma configuração inicial e familiarização

Preços do SurveySparrow

Gratuito (limite do número de pesquisas e perguntas ativas)

Básico: US$ 19/mês

Essencial: US$ 49/mês

Business: US$ 99/mês

Empresarial: Preços personalizados

Avaliações do SurveySparrow

G2: 4,4/5 (mais de 1.900 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (83 avaliações)

9. Salesforce

Via

Força de vendas

A Salesforce, líder em gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), oferece uma integração robusta com a Intercom. Essa integração estreita permite que as empresas aproveitem suas conversas com a Intercom e os dados dos clientes para impulsionar as vendas e melhorar o suporte ao cliente. A integração permite um fluxo contínuo de informações, proporcionando maior satisfação do cliente e eficiência da equipe de vendas.

Melhores recursos do Salesforce

Integração profunda com a Intercom para fornecer uma visão unificada dos dados do cliente

Capacidade de sincronizar dados e detalhes de clientes da Intercom com o Salesforce para obter registros enriquecidos de CRM

Sincronização automatizada de contatos do Intercom com o Salesforce, melhorando a geração de leads e os processos de acompanhamento

As tarefas e oportunidades do Salesforce podem ser criadas diretamente do Intercom para um melhor gerenciamento do processo de vendas

Ferramentas avançadas de relatórios para analisar as interações com os clientes e o desempenho da equipe

Fluxos de trabalho de suporte ao cliente simplificados, permitindo que os agentes de suporte acessem e atualizem os registros do Salesforce a partir do Intercom

Limitações do Salesforce

A complexidade pode ser esmagadora para novos usuários

A personalização e a integração podem exigir conhecimento técnico especializado

Custo mais alto em comparação com outras soluções de CRM

Preços do Salesforce

Starter: US$ 25/mês por usuário

Professional: US$ 80/mês por usuário

Enterprise: US$ 165/mês por usuário

Ilimitado: US$ 330/mês por usuário

Avaliações do Salesforce

G2: 4,3/5 (mais de 18.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 18.000 avaliações)

10. Zendesk

Via

Zendesk

A Zendesk é líder em

software de suporte ao cliente

. Ele também oferece uma integração perfeita com o Intercom. A combinação dessas duas potências melhora o gerenciamento de tíquetes de clientes e consultas de suporte. A Intercom transforma o Zendesk em um sistema de suporte ao cliente ainda mais eficiente e responsivo. Ele permite um melhor acompanhamento e resolução dos problemas dos clientes, afetando diretamente a satisfação do cliente e a eficácia da equipe de suporte.

Melhores recursos do Zendesk

Integração direta com a caixa de entrada da Intercom, simplificando as conversas dos clientes em tíquetes de suporte

Sistema avançado de emissão de tíquetes que trata com eficiência as consultas e o feedback dos clientes

Fluxos de trabalho de suporte personalizáveis para atender às diversas necessidades dos clientes

Integração com as conversas da Intercom para uma experiência mais personalizada do cliente

Ferramentas robustas de geração de relatórios para monitorar o desempenho da equipe e as tendências de interação com o cliente

Recursos que ajudam no suporte proativo ao cliente, antecipando e resolvendo problemas com eficiência

Limitações do Zendesk

A navegação na interface pode ser um desafio para novos usuários

Alguns recursos avançados podem exigir custos adicionais de assinatura

A integração com outros aplicativos e sistemas pode exigir assistência técnica

Preços da Zendesk

Equipe: US$ 19/mês por usuário

Pro: US$ 55/mês por usuário

Enterprise: $115/mês por usuário

Avaliações da Zendesk

G2: 4,3/5 (mais de 5.000 avaliações)

Capterra: 4,4/5 (mais de 3.000 avaliações)

O poder da integração da Intercom e do ClickUp

Pronto para elevar o nível de suas tarefas comerciais? O ClickUp está com você! E adivinhe só? Combiná-lo com o Intercom levará seu jogo de comunicação e colaboração a outro nível.

Se você estiver usando ou explorando

Alternativas de intercomunicação

você provavelmente encontrará muitas na extensa lista de integrações do ClickUp. Comece a usar o ClickUp hoje mesmo para ver como ele pode otimizar os fluxos de trabalho de sua empresa.