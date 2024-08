A automação é a melhor amiga do desenvolvedor, não é mesmo? Se você é um programador, administrador de sistemas ou profissional de TI, é provável que conheça os webhooks.

Sim, eles são os milagreiros que permitem que os aplicativos enviem mensagens de forma autônoma (mensagens de webhook) para outros aplicativos.

Quando seu aplicativo de contabilidade é notificado sobre um novo pagamento por meio do PayPal, suas chamadas são direcionadas para seu número via Twilio ou você recebe alertas no Slack sobre novos pedidos feitos em sua conta do WooCommerce, graças aos webhooks.

No entanto, com tantas tarefas on-line software de automação disponíveis, descobrir qual é o mais adequado para sua empresa pode ser um desafio. Para simplificar, compilamos as 10 melhores integrações de webhooks para conectar seus aplicativos em 2024.

O que você deve procurar nas integrações de webhooks?

Ao trabalhar com integrações de webhooks, você deve considerar vários fatores para garantir a comunicação eficaz e a troca segura de dados entre sistemas diferentes. Aqui estão alguns aspectos importantes a serem observados:

Formato de carga útil: Uma das primeiras considerações é o formato e o conteúdo da carga útil. Use webhooks que suportem formatos de dados amplamente utilizados, como JSON ou XML, e garanta que a documentação forneça informações claras sobre a estrutura da carga útil e os campos de dados

As políticas de limitação de taxa evitam o abuso ou o uso excessivo. A implementação de limites de taxa ajuda a manter a integridade e o desempenho da integração do webhook Ambiente de teste: Ter um ambiente de teste dedicado ou um Sandbox como um em muitosSoftware de campanha de SMS é extremamente benéfico. Ele permite simular eventos de webhook e garantir a integração adequada antes da implementação em um ambiente de produção.

Marque esta lista para avaliar as integrações de webhooks em relação aos requisitos do seu aplicativo.

As 10 melhores integrações de webhooks para usar em 2024

À medida que a demanda por integrações de webhooks de qualidade cresce em 2024, garantimos que nossa lista das 10 melhores integrações de webhooks atenda a diversas necessidades. Temos certeza de que você encontrará o ajuste perfeito para seus projetos em uma delas.

1. ClickUp

Conecte seus aplicativos favoritos com as integrações do ClickUp Webhooks para obter atualizações em tempo real

O ClickUp não é apenas uma solução abrangente de gerenciamento de projetos; é a melhor opção para equipes que desejam integrar webhooks ao seu fluxo de trabalho.

Com o Integração de webhooks do ClickUp com o ClickUp Webhook, você pode facilitar a comunicação entre o ClickUp e seus outros aplicativos, aprimorar a automação e a troca de dados em tempo real e aumentar sua capacidade de colaboração. A melhor parte? Você não precisa ser um profissional em codificação para fazer isso, nem baixar aplicativos de terceiros.

O ClickUp permite que você se inscreva em mais de 30 eventos com webhooks que se conectam diretamente à API do ClickUp. Esse recurso envia notificações em tempo real quando são feitas alterações em sua Hierarchy, Tasks ou Goals no ClickUp.

A Universal Search do ClickUp também permite localizar rapidamente informações em aplicativos conectados e até mesmo em seus arquivos locais a partir de um hub centralizado. O recurso Extend Search aprimora ainda mais o processo, para que você não precise mais pesquisar todos os aplicativos individualmente para encontrar uma informação.

Estenda a pesquisa super rápida para seus aplicativos favoritos com a Pesquisa Universal do ClickUp

A abordagem proativa de gerenciamento de projetos do ClickUp e o compromisso com recursos fáceis de usar capacitam as equipes a navegar pelos projetos com rapidez e mínimo esforço.

Conecte todos os seus aplicativos favoritos em um só lugar com o ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Automatize tarefas e permita que o ClickUp converse com seus aplicativos favoritos em tempo real com a Integração de Webhooks do Click Up

Encontre aplicativos e arquivos instantaneamente em todos os aplicativos com a Pesquisa Universal do ClickUp

Personalize seu espaço de trabalho para atender às necessidades e preferências exclusivas de sua equipe

Experimente a navegação suave da interface com o design amigável do ClickUp

Assine mais de 30 eventos de webhooks para se manter atualizado com suas tarefas

Limitações do ClickUp

Pode levar algum tempo para se acostumar com a interface do ClickUp devido aos seus vários recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Planilhas Google

via Mercado do Google Workspace A maioria de nós já usou o Google Sheets pelo menos uma vez, graças à sua interface amigável para criar, editar e colaborar em planilhas. É uma ferramenta poderosa que é útil em vários casos de uso para indivíduos e empresas.

Você pode fazer tudo, desde planejar o orçamento mensal até acompanhar o desempenho do site no Sheets. O uso de webhooks confere ainda mais poder ao Google Sheets.

Aproveitando o Google Apps Script ou serviços de terceiros, como o Zapier, os usuários podem criar integrações personalizadas e fluxos de trabalho que reagem a eventos do Sheets em tempo real.

Os URLs de webhooks personalizados podem ser uma ótima maneira de ferramenta de produtividade para desenvolvedores pois permitem a comunicação direta e integrações personalizadas para necessidades específicas. Os benefícios incluem maior eficiência, colaboração em tempo real e funcionalidades avançadas. Tudo isso se combina para tornar o Google Sheets uma potente ferramenta de automação e gerenciamento de dados.

Os melhores recursos do Google Sheets

Obtenha atualizações instantâneas de dados

Estabeleça acionadores baseados em eventos com Webhooks

Automatize tarefas repetitivas

Limitações do Google Sheets

Dependência de serviços externos durante o tempo de inatividade, afetando a confiabilidade das atualizações de dados

Pode apresentar riscos de segurança se não for implementado e gerenciado adequadamente

Preços do Planilhas Google (como parte do Google Workspace)

Gratuito para sempre

Business Starter: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Business Standard: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Google Sheets

G2 : 4.7/5 (mais de 90 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4.6/5 (12.950+ avaliações)

3. Gmail

Via Nuvem do Google O Gmail, a plataforma de e-mail mais popular, revolucionou a comunicação com sua interface amigável, detecção de spam e recursos avançados de classificação e filtragem para a caixa de entrada. Com a integração de webhooks, o Gmail se transforma em uma ferramenta de comunicação ainda mais avançada.

Aqui estão algumas das possibilidades que se abrem para você com os webhooks do Gmail:

Receber notificações de novos e-mails para realizar ações

Extrair conteúdo de e-mail e anexos em um aplicativo

Automatizar fluxos de trabalho como eventos de calendário a partir de e-mails

Integrar com outros aplicativos, como CRM, usando dados de e-mail

Criar chatbots treinados por mensagens de e-mail

Sincronizar e-mails entre dispositivos

Faça backup de e-mails importantes no armazenamento em nuvem

A integração dos webhooks do Gmail facilita a transferência e a sincronização de dados em tempo hábil, o que otimiza o gerenciamento de e-mails.

Melhores recursos do Gmail

Receba notificações imediatas de novos e-mails

Automatizar respostas de e-mail

Obter acesso a um hub central para sincronização de dados

Aproveite os webhooks para personalizar os fluxos de trabalho do Gmail

Limitações do Gmail

Personalização limitada da automação

Pode causar sobrecarga de notificações

Preços do Gmail

Gratuito

Business Starter: $6/mês por usuário

$6/mês por usuário Business Standard: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business Plus: $25/mês por usuário

$25/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Gmail ratings and reviews

G2 : 4.7/5 (mais de 90 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 12.900 avaliações)

4. LINHA

Via LINHA O LINE, um aplicativo freeware para comunicação instantânea em dispositivos eletrônicos, usa integrações de webhooks para aprimorar seus recursos nativos.

As integrações de webhooks do LINE permitem a notificação instantânea de novas mensagens, respostas interativas e integração suave com sistemas externos por meio de APIs.

Os desenvolvedores podem aproveitar esses elementos técnicos para criar experiências personalizadas, acionar eventos com base nas interações do usuário e sincronizar os bate-papos do LINE com outras plataformas.

Por exemplo, um aplicativo de entrega de comida pode usar a integração do webhook do LINE para enviar notificações aos usuários quando um pedido estiver pronto; um aplicativo de comércio eletrônico pode fazer o mesmo quando o pagamento for recebido etc.

As empresas também podem usar a integração de webhooks para criar chatbots do LINE que interagem com os usuários quando uma ação é acionada. Também é possível implementar pesquisas, registros e geração de leads enviando mensagens LINE a partir de envios de formulários.

Os webhooks do LINE, portanto, elevam sua capacidade de criar experiências de comunicação inovadoras, interativas e em tempo real.

Melhores recursos do Line

Receba notificações instantâneas sobre novas mensagens e atualizações

Crie chatbots que se envolvam em conversas interativas com os usuários

Crie experiências de usuário personalizadas, adaptando interações e conteúdo com base em acionadores específicos

Limitações da linha

Personalização limitada para chatbots

Preços da linha

Light: Grátis com até 500 mensagens

Grátis com até 500 mensagens Standard: US$ 50 com até 10.000 mensagens

US$ 50 com até 10.000 mensagens Premium: $150 com até 40.000 mensagens

Line avaliações e comentários

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

5. TP-Link Tapo

Via tp-link A TP-Link, uma marca líder em dispositivos domésticos inteligentes, transforma a automação residencial com tecnologias avançadas. O sistema de câmera sem fio TP-Link Tapo se integra com webhooks, proporcionando controle e automação inigualáveis.

Os usuários podem receber notificações instantâneas e sincronizar os dispositivos Tapo com sistemas externos, aproveitando os webhooks. Os desenvolvedores podem utilizar seus recursos técnicos para criar fluxos de trabalho de automação personalizados, acionar eventos com base nas alterações de status do dispositivo e garantir atualizações em tempo real.

Por exemplo, os usuários podem interagir com os dispositivos Tapo usando o IFTTT como um "intermediário". O IFTTT pode enviar solicitações de webhook para um cenário "Make" que começa com um URL personalizado. Ele também pode receber webhooks provenientes do aplicativo HTTP Make.

Aqui estão algumas maneiras adicionais pelas quais os webhooks podem ser usados com os dispositivos domésticos inteligentes TP-Link Tapo:

Receba notificações quando as câmeras de segurança Tapo detectarem movimento

Acionar luzes e interruptores para ligar/desligar quando os sensores detectarem condições como mudanças de temperatura

Crie assistentes de voz para controlar os dispositivos Tapo usando comandos de linguagem natural

Crie painéis de monitoramento que extraiam o status ao vivo dos dispositivos Tapo

Conecte os dados dos dispositivos Tapo aos sistemas de manutenção preditiva

Os webhooks da TP-Link Tapo permitem fácil integração para desenvolver automação e controle personalizados para construir um ecossistema de casa inteligente.

Os melhores recursos do TP-Link Tapo

Receba notificações em tempo real sobre o status dos dispositivos domésticos inteligentes

Conecte os dispositivos TP-Link Tapo com sistemas externos para uma integração e sincronização de dados sem problemas

Monitore o consumo de energia em tempo real e os gastos com energia

Limitações do TP-Link Tapo

Alguns usuários apresentaram erros de firmware

Preços do TP-Link Tapo

Teste gratuito por 30 dias

Básico: US$ 39,99 para uma câmera por ano ou US$ 144,99 para cinco câmeras por ano

US$ 39,99 para uma câmera por ano ou US$ 144,99 para cinco câmeras por ano Premium: US$ 4,99 por mês para uma câmera ou US$ 8,99 por mês para duas câmeras

TP-Link Tapo avaliações e comentários

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

6. Reddit

Via Reddit O Reddit é uma comunidade on-line dinâmica que prospera com o envolvimento dos usuários e discussões diversificadas. O Reddit se integra aos webhooks para oferecer aos desenvolvedores ferramentas poderosas para atualizações em tempo real e automação.

Para fazer isso, você deve criar um aplicativo de desenvolvedor do Reddit, gerar tokens de acesso e configurar um ponto de extremidade de webhook em uma plataforma escolhida.

Ao se inscrever em eventos específicos e manipular os dados de entrada do webhook, você pode receber notificações instantâneas sobre novas postagens, comentários ou palavras-chave específicas por meio dos webhooks do Reddit.

Essa integração ativa facilita a criação de bots personalizados, automatiza a moderação de conteúdo e aciona eventos com base nas atividades da comunidade.

Os desenvolvedores utilizam configurações de webhook para aprimorar as experiências do usuário, editar código simplifique o fluxo de informações e crie aplicativos interativos que respondam dinamicamente ao conteúdo em constante evolução do Reddit. A implementação de medidas de segurança e testes completos garantem uma integração segura e funcional.

Melhores recursos do Reddit

Receba notificações instantâneas de novas postagens, comentários ou atividades específicas do subreddit

Automatize a moderação de conteúdo criando bots personalizados acionados por meio de URL de webhook

Crie aplicativos interativos que respondam dinamicamente às atividades da comunidade

Personalize os acionadores de eventos e adapte as notificações a interações específicas da comunidade

Limitações do Reddit

A manutenção pode ser cara

Não é adequado para integrações complexas que exigem comunicação bidirecional ou exclusão de dados

Preços do Reddit

Gratuito para sempre

Reddit Premium: uS$ 5,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Reddit

G2 : 4.2/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: Não há comentários suficientes

7. SwitchBot

Via SwitchBot O SwitchBot é um ecossistema inovador de dispositivos domésticos inteligentes que se integra a webhooks por meio de sua API, facilitando a automação avançada. Especificamente, a integração permite a comunicação com plataformas como o Home Assistant quando o status do dispositivo é alterado.

O processo envolve o sensor do SwitchBot que detecta uma mudança de estado e transmite uma mensagem para o SwitchBot Hub, que então se comunica com o servidor da API do SwitchBot. O servidor registra um URL de webhook apontando para o Home Assistant, o que garante atualizações em tempo real.

Para usar a API do SwitchBot, você deve enviar uma assinatura de autenticação especializada no cabeçalho, detalhada na documentação da API. Para usuários com assinaturas do HA Cloud, a configuração de um URL de webhook otimiza ainda mais a integração, reduzindo as chamadas de API.

Melhores recursos do SwitchBot

Use o fluxo de informações imediatas e sincronizadas

Permitir a comunicação em tempo real com o Home Assistant, facilitando a automação dinâmica com base nas alterações de status do dispositivo

Configure URLs de webhook para reduzir as chamadas de API para receber dados, otimizando a eficiência das integrações do SwitchBot

Aumente a segurança por meio de uma assinatura de autenticação especializada no cabeçalho

Limitações do SwitchBot

O recurso Blind Tilt do SwitchBot não oferece suporte para o endpoint do webhook

Depende de um servidor de API, o que pode afetar a capacidade de resposta em caso de problemas relacionados ao servidor

Preços do SwitchBot

API do SwitchBot para integração MQTT: $21.78

Avaliações e opiniões sobre o SwitchBot

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Twitch

Via Twitch A Twitch, uma importante plataforma de transmissão ao vivo, utiliza webhooks para uma poderosa automação do fluxo de trabalho. Os desenvolvedores podem criar integrações personalizadas utilizando o URL dos webhooks da Twitch para acionar eventos em vários cenários.

Alguns exemplos incluem a publicação de webhooks quando os streamers iniciam transmissões ao vivo, a geração de solicitações de URL de webhook do Zapier a partir de novas transmissões ao vivo da Twitch e a notificação de webhooks sobre novos seguidores da Twitch ou início de transmissões.

Os webhooks da Twitch se integram a serviços como o Integrately, permitindo que os usuários criem soluções personalizadas para casos de uso não padrão. Esses webhooks utilizam mensagens HTTP POST com dados JSON, oferecendo flexibilidade nos formatos de dados.

As opções de integração se estendem ainda mais com plataformas como o Onlizer Studio e o IFTTT, fornecendo conectores de API visual para a Twitch e webhooks e permitindo uma ampla automação.

Melhores recursos do Twitch

Acione eventos para novas transmissões ao vivo, seguidores ou outras atividades específicas da Twitch

Crie integrações personalizadas para conectar aplicativos gerando solicitações de URL de webhook do Zapier a partir de novas transmissões ao vivo da Twitch

Personalize uma gama diversificada de integrações por meio da capacidade da Twitch de oferecer suporte a mensagens HTTP POST com dados JSON

Limitações da Twitch

Os usuários não podem usar http://localhost como um retorno de chamada

O número máximo de condições que podem ser adicionadas a um webhook é 200

Preços da Twitch

Nível um : uS$ 4,99/mês por usuário

: uS$ 4,99/mês por usuário Nível dois : uS$ 9,99/mês por usuário

: uS$ 9,99/mês por usuário Nível três: uS$ 24,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Twitch

G2 : 4.3/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

9. Ações da Alexa por mkZense

Via mkZense O Alexa Actions by mkZense é uma sofisticada plataforma de automação residencial inteligente que aprimora os recursos do Alexa.

Ela permite que você crie habilidades personalizadas da Alexa e automatize ações ativadas por voz usando webhooks, possibilitando um controle personalizado e complexo sobre dispositivos e serviços conectados no ecossistema de casa inteligente.

Você também pode iniciar uma automação avançada, como acionar a ação HumidityHigh ou ajustar os modos da casa. Por exemplo, quando uma câmera detecta um evento de alarme, a integração permite o envio de uma ação IFTTT Trigger para dispositivos Alexa conectados.

Para configurar essa integração, você deve vincular o serviço Alexa Actions ao IFTTT usando as credenciais da Amazon, criar rotinas do Alexa e utilizar as opções de acionamento do IFTTT nos acionadores do Smarthome.

Melhores recursos do Alexa Actions by mkZense

Obtenha automação ativada por voz para melhor controle da casa inteligente

Criar habilidades personalizadas do Alexa por meio de webhooks

Fácil conectividade com dispositivos e serviços de terceiros

Limitações do Alexa Actions by mkZense

Gratuito se você usar três ou menos acionadores

Os nomes dos acionadores não podem conter caracteres que não sejam do inglês

Preços do Alexa Actions by mkZense

Gratuito (até 3 acionadores)

Plano pago: $5/ano

Alexa Actions by mkZense avaliações e comentários

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

10. Telegrama

Via Telegrama O Telegram é um aplicativo de mensagens seguro conhecido por seus bate-papos criptografados e recursos versáteis. Ao fornecer suporte para integração de webhooks para troca eficiente de dados com aplicativos de terceiros, o Telegram passa de funcional a superpoderoso.

Sempre que um evento ocorre e uma nova mensagem é enviada para um bot, o Telegram envia uma solicitação com o objeto de atualização para o servidor do usuário. Essa integração permite que os usuários compartilhem dados em uma ampla gama de aplicativos.

Para configurar os webhooks do Telegram, os usuários seguem um processo estruturado: obter um token de autorização, configurar uma planilha do Google, criar uma doca de carregamento, armazenar links em variáveis, configurar o webhook, configurar o bot e estabelecer uma solicitação de postagem HTTP.

Uma integração bem-sucedida requer uma porta de servidor aberta com opções compatíveis com 443, 80, 88 e 8443. Isso garante que o bot possa ser acessado por meio de seu endereço público.

Melhores recursos do Telegram

Configure uma solicitação de webhook facilmente e comece a usá-la em seu aplicativo por meio de API e documentação simples

Personalize mensagens incorporadas e mensagens automatizadas

Obtenha armazenamento ilimitado no servidor

Limitações do Telegram

Oferece suporte às portas 443, 80, 88 e 8443; outras portas não são compatíveis com a integração de webhooks

Impõe um tempo limite para cada atualização de webhook; reenvia se não for processado rapidamente, podendo causar processamento duplicado

Preços do Telegram

Gratuito para sempre

Premium: $4,99/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Telegram

G2 : 4.5/5 (mais de 20 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4.7/5 (6.200+ avaliações)

Escolhendo a integração de webhooks certa para sua empresa

Os webhooks são ferramentas indispensáveis para a troca de dados e automação em tempo real. Desde o aprimoramento da comunicação em colaborações de equipe até a otimização de fluxos de trabalho em desenvolvimento de software o potencial dos webhooks é infinito.

A melhor maneira de ver qual integração de webhook é a certa para você é testá-la (ou, melhor dizendo, conectá-la?). Você descobrirá rapidamente que o ClickUp está quilômetros à frente dos demais.

Aproveitar os recursos inovadores do ClickUp é crucial para conexões perfeitas entre seus aplicativos da Web. Além de ser um software de banco de dados para pequenas empresas ele se destaca como um dos melhores ferramentas de produtividade com uma gama versátil de funcionalidades e usos.

Descubra como ClickUp pode ser um balcão único para todas as suas necessidades de integração!