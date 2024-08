Conferências de gerenciamento de projetos para aprimorar suas habilidades em 2024

Os gerentes de projeto são estrelas do rock que orquestram tarefas, recursos e cronogramas para atingir objetivos específicos.

Eles são os mentores por trás da execução bem-sucedida de projetos, e as conferências de gerenciamento de projetos são o lugar onde eles vão para subir de nível. ⬆️ 🚀

Este artigo destaca 10 eventos que você não pode perder. Saiba mais sobre as melhores conferências de gerenciamento de projetos que 2024 tem a oferecer.

Importância das Conferências de gerenciamento de projetos

Manter-se à frente da concorrência é mais do que uma meta profissional; é um imperativo estratégico para os gerentes de projeto. As conferências são epicentros onde o conhecimento, a inovação e a colaboração convergem para moldar o futuro desse campo dinâmico.

Abaixo, destacamos algumas das muitas maneiras pelas quais as conferências de gerenciamento de projetos podem ajudar a fazer de 2024 o seu melhor ano.

Criar uma rede vencedora

As conferências funcionam como catalisadores de oportunidades de networking. Sessões de networking, conversas espontâneas durante o café e encontros casuais com líderes do setor ajudam você a criar conexões significativas com outros profissionais de projetos para impulsionar sua carreira.

Desenvolver suas habilidades

As conferências de gerenciamento de projetos oferecem exposição a diversas perspectivas, desafios do mundo real e workshops práticos. Reúna-se com profissionais do setor que pensam da mesma forma, aprimore suas habilidades e transforme a teoria em conhecimentos práticos que o ajudarão a lidar com

metas de gerenciamento de projetos

cronogramas e recursos como um profissional.

Compartilhe conhecimento

Reuniões de gerentes de projeto experientes e líderes de pensamento preparam o palco para uma troca apaixonada de percepções e práticas recomendadas. Use esses eventos sociais para acessar um tesouro de experiências, estudos de caso e metodologias que você não encontrará em livros didáticos.

Fique à frente das tendências

As tendências mudam em um piscar de olhos, e as conferências de gerenciamento de projetos podem ajudá-lo a ficar à frente da curva (e a permanecer nela). Obtenha uma visão de cima para baixo sobre o que está moldando o setor, desde as mais recentes tendências até as mais recentes inovações

software gratuito de gerenciamento de projetos

para aprofundar as metodologias emergentes.

Lista abrangente das principais Conferências de gerenciamento de projetos em 2024

Abaixo, destacamos sete eventos imperdíveis e oito menções honrosas de 15 conferências fantásticas para preencher seu calendário do ano. 📅✨

Simpósio de gerenciamento de projetos

Quando: 18-19 de abril de 2024

Onde: College Park, Maryland, EUA

Custo: US$ 525 (preço antecipado presencial)

Presencial ou virtual: Estão disponíveis opções de participação presencial, virtual e híbrida

Os

Simpósio de Gerenciamento de Projetos

reúne profissionais do setor todos os anos desde 2014. Escolha entre as opções de participação presencial, virtual e híbrida, um formato inspirado no excelente evento virtual do Project Management Symposium 2020 durante a pandemia.

Os participantes podem obter unidades de desenvolvimento profissional (PDUs) para a renovação das certificações Project Management Professional (PMP), além de uma riqueza de conhecimentos sobre tópicos como:

Gerenciamento de riscos

FinOps

Metodologias Lean e Agile

Gerenciamento de programas federais

Gerenciamento de projetos 4.0

O valor da curiosidade

Quer ter mais tempo para explorar a área metropolitana de Washington DC e interagir com os profissionais?

Desfrute de dois encontros consecutivos, combinando o Simpósio de Gerenciamento de Projetos com a 12ª Conferência Anual de Pesquisa da IPMA, destacada abaixo.

2. 12ª IPMA Conferência de Pesquisa

Quando: 19 a 21 de abril de 2024

Onde: College Park, Maryland, EUA

Custo: US$ 499 (preço antecipado)

Presencial ou virtual: Presencial

O curso

12ª Conferência Anual de Pesquisa da IPMA

está entre as maiores conferências de gerenciamento de projetos da América do Norte este ano. O tema é Gerenciamento de Projetos na Era da Inteligência Artificial. Serão explorados todos os aspectos da interseção AI-PM, incluindo os seguintes:

Colaboração

Estruturas éticas

Competências emergentes em projetos

Modelos de aprendizado

Sustentabilidade

Equipes

Esta conferência de três dias apresenta palestrantes de destaque que abordam tópicos como maximização do valor do projeto, diversidade da equipe e o impacto da IA no gerenciamento de projetos.

Vamos parar com os eventos consecutivos depois deste, mas se você quiser continuar a festa, pegue um avião para Orlando para o ProjectSummit*BusinessAnalystWorld destacado abaixo. ✈️🗺️

3. ProjectSummit*BusinessAnalystWorld

Quando: 22 a 24 de abril de 2024

Onde: Orlando, Flórida, EUA

Custo: US$ 2.209 (preço antecipado)

Presencial ou virtual: Presencial

ProjectSummit*BusinessAnalystWorld

ou PS*BAW é a maior conferência de 2024 na América do Norte para gerentes de projeto e analistas de negócios.

Esse evento está oferecendo unidades de desenvolvimento contínuo (CDUs) e PDUs para cada hora de aprendizado; os participantes de quatro dias têm a oportunidade de ganhar um total de 26 créditos.

O PS*BAW foi criado para líderes de equipe, gerentes de projeto, coordenadores de projeto, diretores de projeto, gerentes estratégicos, analistas de negócios e muito mais.

O programa oficial do evento ainda não foi definido no momento em que este artigo foi escrito, mas você terá a garantia de ouvir especialistas de todos os setores do mundo.

Prepare-se para se munir de novas ferramentas, habilidades e técnicas que poderão ser aplicadas imediatamente em seu local de trabalho.

4. Encontro Global de Scrum

Quando: 19 a 22 de maio de 2024

Onde: Nova Orleans, Louisiana, EUA

Custo: US$ 1.400 (preço antecipado)

Presencial ou virtual: Presencial

O curso

Encontro Global de Scrum 2024

ou GSGNOLA24, é organizado pela Scrum Alliance em Nova Orleans, e promete ser um dos eventos mais divertidos do ano.

Os participantes aprenderão com líderes ágeis globais, celebrarão suas conquistas e terão acesso a recursos para acelerar suas carreiras.

O GSGNOLA24 contará com:

Sessões de treinamento personalizadas

Serviços de carreira

Palestras perspicazes sobre as mais recentes metodologias ágeis

Festa Mingle na segunda-feira para ajudar os participantes a se conectarem e se soltarem

Caça ao tesouro na terça-feira para explorar locais históricos em todo o French Quarter

Esses encontros começaram em 2004, quando a comunidade scrum se reuniu para o primeiro evento colaborativo, e vêm crescendo a cada ano. Eles são destinados a todos os interessados em scrum e agilidade, independentemente de seu setor.

Além disso, não há nada melhor do que uma conferência com uma festa e uma caça ao tesouro no final. 🍷🔎

5. Agile2024

Quando: 22 a 26 de julho de 2024

Onde: Grapevine, Texas (área de Dallas), EUA

Custo: US$ 1.849 (preço antecipado somente para membros)

Presencial ou virtual: Presencial

Conferência anual da Agile Alliance,

Agile2024

o Agile2024, um evento de desenvolvimento de software ágil, conecta membros apaixonados de comunidades ágeis em todo o mundo. Juntos, os participantes aprenderão sobre as ideias, práticas e estratégias mais recentes que estão moldando o desenvolvimento ágil de software.

Obtenha uma visão aprofundada de todos os aspectos do Agile, incluindo os seguintes:

Métricas e medições ágeis

Práticas recomendadas

Estratégias de melhoria contínua

Últimas tendências e tecnologias

Este é O evento para os agilistas que desejam fazer contatos e conversar com especialistas do setor sobre tudo relacionado ao gerenciamento de projetos.

Cúpula Global da PMI

Quando: 18 a 21 de setembro de 2024

Onde: Los Angeles, Califórnia, EUA

Custo: A ser anunciado (o preço geralmente é de quatro dígitos; os membros do PMI recebem descontos significativos)

Presencial ou virtual: Presencial

O curso

Cúpula Global do PMI

é uma das maiores cúpulas de PM de 2024. Organizado pelo Project Management Institute, esse evento se concentrará nas melhores práticas de gerenciamento de projetos e fará um mergulho profundo nos padrões PMP.

No momento em que este artigo foi escrito, a chamada de trabalhos para essa conferência ainda estava aberta. Embora as coisas ainda não estejam definidas, sabemos que haverá sessões com foco em IA, oportunidades de aprendizado, atividades e conversas.

Quer uma desculpa para viajar internacionalmente este ano? Participe da PMI Global Summit Series Europe em Berlim, Alemanha, de 10 a 11 de abril de 2024, ou da PMI Africa Conference em Ruanda, de 18 a 20 de novembro de 2024.

7. FuturePMO

Quando: 3 de outubro de 2024

Onde: Londres, Inglaterra, Europa

**Custo: US$ 464 (preço antecipado)

Presencial ou virtual: Presencial

Com um tema como "O mundo mágico da PMO", o

FuturePMO 2024

da Wellingtone é garantia de sucesso. 🧙

É uma conferência de PMO de um dia em Londres, criada para reunir palestrantes e profissionais líderes do setor em um evento envolvente e empolgante.

Essa conferência foi projetada para ser inspiradora, informativa, divertida e (rufem os tambores, por favor) não comercial. Os participantes podem se reunir, aprender, compartilhar e crescer sem que nada lhes seja vendido.

Afinal, se você for participar, já pagou pelo seu ingresso.

Você desfrutará de insights e discussões sobre insights sérios de PMO e PPM combinados com atividades divertidas para manter as coisas leves.

O FuturePMO 2024 é o principal evento anual realizado em outubro, mas essas cúpulas acontecem todos os meses e são organizadas pela Microsoft em seus escritórios em Londres, Manchester e Dublin. Se você não puder comparecer a esse evento, fique de olho no calendário deles para ver se há um mais adequado.

8. Conferência de gerenciamento de projetos menções honrosas

Precisa de mais opções para desenvolver seu plano de aprimoramento de suas habilidades de gerenciamento de projetos? Dê uma olhada em uma das oito conferências de gerenciamento de projetos que receberam menções honrosas:

Principais conclusões das conferências para profissionais de gerenciamento de projetos

As conferências de gerenciamento de projetos aprimorarão seu conhecimento, ampliarão sua rede de contatos e o manterão atualizado sobre as tendências de gerenciamento de projetos. Mas o que você aprenderá?

Algumas conferências escolhem um tema específico a cada ano e organizam seu programa em torno dele. Outras abrangem tudo o que você precisa saber sobre a área.

Independentemente da estrutura do evento do qual você participará, você terá ideias inovadoras sobre tópicos como:

Metodologias ágeis e scrum

Gerenciamento de portfólio

Gerenciamento de mudanças

Gerenciamento de riscos

Usando roteiros para o gerenciamento eficaz de projetos

Planejamento e gerenciamento de recursos

Desenvolvimento profissional

O melhores aplicativos de agendamento e tecnologia para manter sua equipe à frente do jogo

Gerenciamento de equipes e partes interessadas

Os mais recentes Ferramentas de IA para fazer anotações planejamento de projetos, gerenciamento de tarefas e colaboração

Gerenciamento de projetos em engenharia e desenvolvimento de software

Previsões futuras sobre gerenciamento de projetos

As especificidades variam entre os eventos, mas essas são algumas das áreas de foco mais comuns.

Por exemplo, um evento pode apresentar um workshop sobre como usar

modelos de notas de reunião

com um especialista no assunto, outra pode ter um dia inteiro de aprofundamento em Agile e Scrum, e outra pode ter ambos (ou nenhum) desses recursos!

Confira a programação dos eventos dos quais você planeja participar para que possa escolher suas conferências de acordo!

Enquanto aguarda o primeiro evento empolgante, recomendamos que você atualize seu conhecimento sobre a situação do setor com

podcasts sobre gerenciamento de projetos

para que você não perca nenhum momento. Afinal de contas, você quer estar tomando nomes e compartilhando anotações, e não tentando recuperar o atraso.

Aplicando o conhecimento de uma Conferência de gerenciamento de projetos

Aplicar uma grande quantidade de conhecimento e sabedoria sobre as últimas tendências em gerenciamento de projetos em ambientes de trabalho reais pode ser intimidador. Mas não precisa ser assim!

Há um ingrediente final para maximizar o valor dessas conferências de gerenciamento de projetos:

software de gerenciamento de projetos para eventos

. ☑️

É aí que

ClickUp

entra em cena.

Vamos ver como você pode usar o ClickUp de forma eficaz antes, durante e depois de uma conferência de gerenciamento de projetos.

Antes de uma conferência de gerenciamento de projetos

Quando estiver planejando participar de uma conferência, você precisará comprar sua passagem, reservar um voo e garantir reservas de hotel. Você pode criar tarefas com prazos para si mesmo no ClickUp para não se esquecer.

Gerencie e organize projetos e agende tarefas na visualização flexível do Calendar para manter as equipes em sincronia

Então, antes do início da conferência, use

Visualização do calendário do ClickUp

para ter certeza de que você sabe de quais sessões quer participar, onde precisa estar e quando precisa estar lá, para que possa aproveitar ao máximo a conferência.

Crie uma agenda para você mesmo com as sessões e os eventos da conferência aos quais você assistirá e dos quais participará

Emparelhe a exibição do Calendário com o

Modelo de agenda de conferência do ClickUp

para cobrir todas as suas bases. Embora esse modelo tenha sido criado para a organização de conferências, ele é igualmente útil para os participantes.

Durante uma conferência de gerenciamento de projetos

Você receberá muitas informações durante a conferência. Use

Bloco de notas do ClickUp

para fazer anotações de discussões, discursos e workshops. Posteriormente, você pode transformar essas entradas em documentos organizados e tarefas rastreáveis que você e sua equipe podem acessar de qualquer lugar, a qualquer momento.

Capture notas sem esforço, edite-as com formatação avançada e converta-as em tarefas rastreáveis acessíveis de qualquer lugar no ClickUp Notepad

Depois de uma conferência de gerenciamento de projeto

Com

Reuniões ClickUp

na reunião do ClickUp Meetings, você e sua equipe podem discutir o que aprenderam e fazer um brainstorming sobre como aplicar esse conhecimento aos seus projetos e processos do mundo real. É possível atribuir comentários a membros individuais da equipe e até mesmo criar tarefas recorrentes para reuniões futuras.

Defina Recurring Tasks (Tarefas recorrentes) para agilizar seu trabalho, escolhendo o horário da reunião e visualizando-o em seu calendário no ClickUp

Mas você não precisa parar por aí.

O ClickUp é para gerenciamento de projetos

o que significa que você pode usá-lo para tornar seu dia a dia mais organizado e colaborativo. Reúna sua equipe com fluxos de trabalho conectados, ClickUp Docs compartilhados, painéis de controle em tempo real e muito mais.

Ele tem as ferramentas de que você precisa para ajudar todos os membros da sua equipe a se movimentarem mais rapidamente, trabalharem de forma mais inteligente e economizarem tempo.

Divida metas, tarefas, pontos ágeis e status do projeto no altamente personalizável ClickUp 3.0 Dashboard

Ah, sim, já mencionamos que o uso do ClickUp é gratuito? Para sempre? Sim. Porque estamos aqui para ajudar você, e não o contrário. #humblebrag

Perguntas frequentes comuns

Aqui estão algumas respostas para as perguntas mais frequentes sobre conferências de gerenciamento de projetos.

1. O que é uma conferência de gerenciamento de projetos?

Uma conferência de gerenciamento de projetos é um evento especializado criado para conectar profissionais, especialistas e entusiastas do setor. Você se reunirá para conversar, fazer contatos, compartilhar percepções e explorar as últimas tendências em gerenciamento de projetos. As conferências normalmente apresentam palestrantes principais, workshops, painéis de discussão e oportunidades de networking, além de bônus como festas após o evento ou até mesmo caças ao tesouro.

2. Quais são as vantagens de participar de uma conferência de gerenciamento de projetos?

Participar de uma conferência de gerenciamento de projetos é uma oportunidade de ficar por dentro das últimas tendências, metodologias e práticas recomendadas da área. Elas também são grandes centros de networking, permitindo que os profissionais se conectem com colegas, líderes do setor e possíveis mentores. Além disso, os participantes participam de workshops e sessões para aprimorar suas habilidades e descobrir soluções inovadoras para problemas comuns

desafios do gerenciamento de projetos

.

**3. Você pode utilizar ferramentas como o ClickUp durante a conferência?

Com certeza! Ferramentas como o ClickUp são inestimáveis durante uma conferência de gerenciamento de projetos. Os recursos versáteis de gerenciamento de projetos do ClickUp são perfeitos para agendamento, planejamento, anotações e acompanhamento pós-conferência.

Em uma tarefa do ClickUp, crie e organize facilmente listas de verificação detalhadas com grupos de itens de tarefas que podem até ser atribuídos a outros usuários

Crie tarefas para delinear as principais conclusões, definir prazos de calendário para a implementação de novas estratégias e atribuir novas responsabilidades aos membros da equipe. Você também pode usar os recursos de integração do ClickUp para compartilhar perfeitamente os insights da conferência entre plataformas, maximizando a eficiência e a colaboração. 🌐🔧

Let the Networking Begin

Ao concluirmos nossa lista das melhores conferências do ano para profissionais de gerenciamento de projetos, sua jornada para (e por) esses eventos está apenas começando.

Portanto, verifique seu calendário, reserve seus ingressos, planeje suas viagens e aproveite todas as oportunidades para elevar o nível do seu jogo de gerenciamento de projetos. O importante é manter-se informado, conectado e inspirado.

Cabe a você transformar os insights obtidos em sucesso prático. Dê o primeiro passo otimizando seus processos de gerenciamento de projetos com o ClickUp, a ferramenta definitiva para transformar as conclusões da conferência em conquistas reais.

Pronto para conquistar suas metas de projeto?

Registre-se no ClickUp hoje mesmo

-é grátis! 🌻💸