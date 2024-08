6 melhores conferências de gerenciamento de produtos para participar em 2024

Como líder de produto, você sabe a rapidez com que o gerenciamento de produtos mudanças no espaço. Novas ideias e estratégias inovadoras estão sempre no horizonte, mas cabe a você trazer essas novas percepções para a sua equipe. Sem ler regularmente as notícias do setor, o gerenciamento de produtos conferências de gerenciamento são a melhor maneira de ficar por dentro do que está em alta (e do que não está) no gerenciamento de produtos.

As conferências de gerenciamento de produtos são encontros profissionais criados para pessoas envolvidas no desenvolvimento de produtos. O espaço de desenvolvimento de produtos continua a crescer, e a demanda por gerenciamento de produtos é altíssima.

Quer você esteja liderando uma startup ou seja um líder experiente em uma grande corporação, participar de conferências dará à sua equipe uma riqueza de conhecimentos e uma plataforma para trocar ideias com especialistas do setor. 💡

Neste guia, detalharemos o valor de participar de conferências de produtos - você sabe, para o caso de precisar justificar isso para os superiores.

Também listaremos as principais conferências de produtos de 2024 e recomendaremos algumas ferramentas e técnicas úteis para tudo, desde o gerenciamento de conferências até o controle de presença.

O valor das conferências de produtos

O desenvolvimento e o gerenciamento de produtos não podem acontecer em um vácuo. Eles prosperam com a inovação, o que exige a conexão com outros profissionais de sua área. As conferências oferecem aos profissionais de produtos a chance de aprimorar sua arte e agregar mais valor. E quem não quer ser melhor em seu trabalho?

As conferências de produtos também permitem que você e sua equipe:

Aprender sobre as últimas tendências e estratégias de produtos com os líderes do setor

Participar de estudos de caso e discussões sobre experiência do usuário, design de produtos e planejamento de roteiros

Estabelecer contatos com equipes de produtos, designers de UX, diretores de produtos e cofundadores de grandes empresas como Amazon, Uber, LinkedIn e Slack

Obtenha insights dos palestrantes principais para projetar produtos melhores para seus clientes

Não é possível imitar a experiência de se conectar com outros profissionais individualmente. É bom ler as publicações do setor e inscrever-se em cursos de educação continuada, mas quando você precisa educar e inspirar sua equipe, as conferências de gerenciamento de produtos são o lugar certo.

6 Conferências de produtos para participar em 2024

Participar de grandes conferências dá à sua equipe mais oportunidades de se relacionar e aprender sobre coisas novas e interessantes no espaço do produto. Não deixe de lado essas grandes conferências de gerenciamento de produtos ao planejar sua temporada de conferências de 2024.

1. ProductCon

Data: 29 de maio de 2024

29 de maio de 2024 Localização: Cidade de Nova York

Cidade de Nova York Preço: Gratuito ProdutoCon é uma criação da Product School, uma escola on-line de certificação e treinamento hub. Essa é a maior conferência de gerenciamento de produtos do mundo, atraindo bem mais de 100.000 participantes todos os anos. Ah, e já mencionamos que os ingressos são sempre gratuitos? 🙌

A ProductCon acontece quatro vezes por ano, portanto, se você perdeu a última sessão, não se preocupe. Eles têm vários eventos nos EUA e na Europa em 2024, incluindo:

Londres : 20 de fevereiro de 2024

20 de fevereiro de 2024 Nova York : 29 de maio de 2024

29 de maio de 2024 Online: Agosto de 2024

Agosto de 2024 São Francisco : 16 de outubro de 2024

2. A Conferência de Produtos

Data: 23 a 25 de setembro de 2024

23 a 25 de setembro de 2024 Localização: Cleveland, Ohio

Cleveland, Ohio Preço: De US$ 845 a US$ 2.245

O Product Collective organiza o " Setor: A Conferência de Produtos " todos os anos para gerentes de produtos de software em todo o mundo. A programação de 2024 apresenta mais de 30 sessões, discussões em mesas-redondas, sessões de perguntas e respostas e (é claro) uma exposição de produtos. Eles realizam quatro eventos ao longo do ano, incluindo:

Nova York Cidade: 18 de abril de 2024

18 de abril de 2024 EMEA : 17 a 19 de junho de 2024

17 a 19 de junho de 2024 Global ( Cleveland , Ohio): 23 a 25 de setembro de 2024

23 a 25 de setembro de 2024 Virtual: 17 de outubro de 2024

A conferência virtual tem o maior número de participantes, mas o evento de Cleveland é a opção presencial mais badalada que atrai uma comunidade global de profissionais de produtos.

Os ingressos com upgrade dão acesso a workshops exclusivos de meio dia e treinamento em grupo. Esse é um preço alto, bem acima de US$ 1.500 por ingresso com upgrade, mas os participantes sempre elogiam a qualidade dessa conferência de gerenciamento de produtos.

3. ProductWorld

Data: 21 a 29 de fevereiro de 2024

21 a 29 de fevereiro de 2024 Local: São Francisco, Califórnia (e on-line)

São Francisco, Califórnia (e on-line) Preços: De US$ 100 a US$ 1.590 Mundo do produto oferece uma variedade impressionante de sessões sobre:

De US$ 100 a US$ 1.590 Mundo do produto oferece uma variedade impressionante de sessões sobre: Práticas recomendadas de entrevista

Funções da equipe

Ciclo de vida do desenvolvimento do produto

Design da interface do usuário

Novos softwares e tecnologias

Escolha faixas da conferência sobre estudos de caso, metodologias, software e inovação, equipes de produtos e mesas-redondas de gerentes de produtos. O evento inclui workshops presenciais de 21 a 23 de fevereiro, um hackathon on-line de 5 a 23 de fevereiro e eventos on-line ao vivo de 27 a 29 de fevereiro.

4. Cúpula liderada por produtos

Data: 13-14 de fevereiro de 2024

13-14 de fevereiro de 2024 Localização: Austin, TX

Austin, TX Preço: $999-$1.999

Ouça os profissionais da Upwork, Indeed, Keller Williams Realty, GoodRx e Walgreens no Cúpula liderada por produtos este ano. A conferência de dois dias sobre gerenciamento de produtos se concentrará em tópicos como IA, experiência do cliente e crescimento orientado por dados. Todos os ingressos incluem acesso a sessões, eventos de networking, alimentação, gravações sob demanda e à área de exposição. Se você fizer upgrade para a assinatura PLA Pro+, também terá acesso a estruturas de certificação, um programa de orientação, conteúdo exclusivo e transmissões ao vivo.

5. Cúpula de diretores de produtos

Data: 20 de março de 2024

20 de março de 2024 Localização: Cidade de Nova York

Cidade de Nova York Preço: Grátis-$1.999

Os Cúpula do Diretor de Produtos é reconhecidamente muito pequena, com uma média de 80 participantes por ano, mas seu conteúdo especializado a torna adequada para a alta gerência. Este ano, a conferência inclui sessões sobre produtividade, IA generativa e construção de cultura.

Se você não puder ir ao evento de Nova York, eles também têm outros eventos em todo o mundo em 2024, incluindo:

Amsterdã: 15 de maio de 2024

15 de maio de 2024 São Francisco: 4 de setembro de 2024

4 de setembro de 2024 Londres: 20 de novembro de 2024

6. ProductCamp

Data: TBD

TBD Localização: Austin, Texas

Austin, Texas Preço: Gratuito ProductCamp se apresenta como uma "não conferência" menos estruturada do que outros eventos, mas ainda é uma das melhores conferências de gerenciamento de produtos do ano. Todos os participantes votam nas sessões que querem ver - na verdade, você não saberá quais sessões estão acontecendo até o dia do evento! O ProductCamp 2024 ainda está em fase de planejamento, portanto, fique atento à conferência deste ano.

Dicas para organizar e participar de uma conferência de produtos para sua equipe

Como você pode ver, há muitas conferências de gerenciamento de produtos para sua equipe em 2024. Mas sabemos que encontrar uma conferência é apenas metade da equação: Você também precisa obter valor tangível ao participar de uma conferência. Siga estas dicas para planejar uma temporada de conferências de 2024 repleta de valor para a sua equipe.

Pense no local e no momento

Faz sentido enviar todos os membros da equipe de produtos para conferências ao longo de 2024? Provavelmente não. Afinal de contas, sua equipe estaria constantemente na estrada, e essa é uma receita para um moral baixo e uma situação complicada programação de projetos . Se você tiver pouco tempo ou dinheiro, designe alguns representantes da sua equipe para ir à conferência e relatar suas descobertas. 🕵️

Também é importante considerar as restrições geográficas. Se você estiver, por exemplo, na Flórida, provavelmente faz mais sentido participar de uma conferência nos EUA do que em uma na Ásia ou na Europa, apenas por causa da logística de viagem.

Priorize as oportunidades de networking

Conhecimento é poder, mas o grande benefício de participar de conferências presenciais sobre gerenciamento de produtos é conectar-se com outros profissionais. Procure conferências com muitos participantes de diferentes disciplinas, incluindo designers de UX, líderes de produtos e outros.

Simplifique a participação em conferências com o ClickUp

Use o ClickUp Docs para fazer anotações em conferências, ver o que os outros membros da equipe estão aprendendo e fazer um brainstorming sobre como implementar seus aprendizados quando voltar ao trabalho

Participar de uma conferência com sua equipe requer um equilíbrio complicado de logística, e é fácil esquecer algo no caos de uma viagem em equipe. Se estiver planejando participar de uma conferência com a sua equipe, use um ferramenta de planejamento como o ClickUp, para organizar seus planos. 🦆 As equipes de produtos confiam no ClickUp para:

Gerenciamento de conferências: Acompanhar tarefas, participantes e praticamente todos os aspectos da conferência em um só lugar com oo modelo ClickUp Conference Management. O modelo oferece uma visão rápida de todas as partes móveis e centraliza todos os detalhes da conferência - não é mais necessário procurar informações

Acompanhar tarefas, participantes e praticamente todos os aspectos da conferência em um só lugar com oo modelo ClickUp Conference Management. O modelo oferece uma visão rápida de todas as partes móveis e centraliza todos os detalhes da conferência - não é mais necessário procurar informações Atribuição de tarefas: Use o ClickUp paraatribuir tarefas de pré-conferência aos membros da equipe. Isso pode incluir a pesquisa de palestrantes principais, o planejamento de encontros com profissionais de produtos ou a preparação de perguntas para discussões em mesas-redondas

Use o ClickUp paraatribuir tarefas de pré-conferência aos membros da equipe. Isso pode incluir a pesquisa de palestrantes principais, o planejamento de encontros com profissionais de produtos ou a preparação de perguntas para discussões em mesas-redondas Agendamento: Visualização do calendário do ClickUp oferece uma visão geral da programação da conferência em uma única exibição. Insira as principais sessões, workshops e eventos de rede para garantir que sua equipe saiba onde e quando estar

Visualização do calendário do ClickUp oferece uma visão geral da programação da conferência em uma única exibição. Insira as principais sessões, workshops e eventos de rede para garantir que sua equipe saiba onde e quando estar Tomada de notas: ComDocumentos do ClickUpos membros da equipe podem fazer anotações durante as sessões e compartilhá-las com a equipe. Isso é particularmente útil para capturar insights de estudos de caso ou sessões de estratégia de produto

ComDocumentos do ClickUpos membros da equipe podem fazer anotações durante as sessões e compartilhá-las com a equipe. Isso é particularmente útil para capturar insights de estudos de caso ou sessões de estratégia de produto Rastreamento de tempo: Para sessões com trilhas simultâneas, useO recurso de controle de tempo do ClickUp para gerenciar o tempo que cada membro da equipe gasta em diferentes sessões. Isso pode ajudar a avaliar os aspectos mais benéficos da conferência

Mas essa é apenas a ponta do iceberg. O ClickUp também gerencia a participação em conferências, tarefas diárias, sessões de brainstorming no quadro branco, dados de clientes, rastreamento de bugs e muito mais. Nosso modelos de gerenciamento de produtos por si só já fará sua cabeça girar.

Inscreva-se em sessões e workshops de desenvolvimento de habilidades

A maioria das conferências oferece algum tipo de upgrade para workshops ou oportunidades de networking. Quer seja um seminário de meio dia ou uma experiência prática de mentoria, você obterá mais valor de uma conferência de gerenciamento de produtos se se inscrever em uma que inclua aprendizado profundo.

É claro que você pode inscrever sua equipe em uma sessão de treinamento virtual, mas não há como substituir o treinamento presencial em uma conferência. O workshop certo aumentará a capacidade da sua equipe de habilidades de gerenciamento de produtos em apenas algumas horas, proporcionando a você um ROI ainda maior.

Test-drive de diferentes ferramentas no salão de exposições

Nem todo mundo gosta muito do salão de exposições, mas ele é, na verdade, uma ótima oportunidade para testar as ferramentas mais recentes do mercado ferramentas de gerenciamento de produtos . Talvez você tenha que ouvir alguns discursos de vendas, mas se os produtos economizarem seu tempo e aborrecimento, sua ida ao salão de exposições valeu a pena. Fique atento às inovações em software de marketing de produtos e outros Ferramentas SaaS para tornar sua vida muito mais fácil.

Acompanhe suas métricas

Obtenha uma visão holística do status do projeto e das tarefas restantes em sua equipe ou departamento com os Dashboards no ClickUp 3.0

É provável que os chefes de sua empresa queiram ver o retorno do investimento, especialmente no caso de ingressos caros para conferências. Além disso, você precisa saber se a sua equipe realmente obteve algum resultado da conferência.

Acompanhe seus kPIs e métricas de gerenciamento de produtos antes e depois da participação em conferências. Participar de conferências de gerenciamento de produtos certamente não é uma solução milagrosa, mas pode ajudar a melhorar métricas importantes, como

Taxa de retenção

Taxas de conversão

Custo de aquisição de clientes (CAC)

Defeitos e eficácia da detecção

Tíquetes de suporte

Receita recorrente

Você já entendeu a ideia. A premissa é que a participação regular nessas conferências deve manter a sua equipe no melhor nível possível para que ela atenda melhor à sua empresa e aos seus clientes. Se isso não estiver acontecendo, não significa que você precise cancelar as conferências futuras. É simplesmente um convite para analisar mais profundamente os dados para identificar o que precisa mudar, se é que precisa mudar alguma coisa.

Powering Product People With ClickUp

Participar de uma conferência de gerenciamento de produtos é uma experiência transformadora para qualquer profissional de produtos. Desde o aumento do seu conhecimento sobre estratégia de produtos até o networking com profissionais do setor, essas conferências são um tesouro de crescimento profissional.

A única desvantagem é que a participação em conferências exige muito planejamento. Desde voos e passagens até o equilíbrio da carga de trabalho, há muita coisa que acontece nos bastidores para a realização de uma conferência. Coloque sua equipe na mesma página com o ClickUp. Nossa plataforma completa é perfeita para gerenciar a participação em conferências, seu trabalho diário e todas as suas grandes ideias em um só lugar.

Você também não precisa acreditar em nossa palavra. Crie seu espaço de trabalho ClickUp gratuito agora para agilizar sua próxima conferência de gerenciamento de produtos.

FAQ

**1. Quanto tempo duram as conferências de produtos?

Em geral, as conferências de produtos duram de um a três dias. Conferências maiores, com várias trilhas ou workshops, podem durar cinco ou até sete dias.

**2. Qual é o objetivo de uma conferência?

O objetivo de uma conferência é reunir profissionais para compartilhar conhecimento, conversar sobre novas tendências e fazer contatos. Esses eventos são plataformas para aprendizado e desenvolvimento profissional, bem como uma fonte de inspiração muito necessária em um espaço de ritmo acelerado como o desenvolvimento de produtos.

**3. Qual é o significado e a importância das conferências?

É difícil arranjar tempo para participar de uma conferência, mas é uma ótima maneira de promover uma cultura de crescimento e aprimoramento contínuos. As conferências são um caldeirão de ideias em que os profissionais podem aprender com os outros - e até mesmo fazer um nome para si mesmos como apresentadores.

**4. Qual é o objetivo de uma conferência de produtos?

As conferências de produtos são voltadas especificamente para profissionais de gerenciamento e desenvolvimento de produtos. Cada conferência é diferente, mas a maioria dos eventos se concentra em tópicos como:

Estratégia de produto

Estudos de caso do mundo real

Roadmapping

Experiência do usuário

O objetivo final de uma conferência de produtos é dar à sua equipe uma visão das novas tendências, ferramentas e técnicas para criar produtos melhores para os seus clientes.

**5. As conferências de produtos valem a pena?

A maioria das pessoas considera que as conferências de gerenciamento de produtos valem o investimento. É claro que isso depende da sua equipe, das metas, do orçamento e da própria conferência. As conferências são o que você faz delas, e é por isso que é tão importante ter tudo em ordem com uma solução como o ClickUp antes do início da conferência.