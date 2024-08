10 melhores livros sobre habilidades de comunicação para aprimorar suas habilidades em 2024

Em um mundo saturado de informações, o verdadeiro desafio muitas vezes não está na abundância de palavras, mas na eficiência da comunicação.

Como George Bernard Shaw sabiamente observou, "...o maior problema na comunicação é a ilusão de que ela ocorreu". Às vezes, é difícil dizer o que queremos dizer, e as pessoas podem nos interpretar mal. Isso pode gerar confusão, erros de interpretação. Isso pode gerar confusão, interpretações errôneas e oportunidades perdidas.

Habilidades interpessoais e de comunicação deficientes podem prejudicá-lo nas áreas pessoal e profissional, afetando seu crescimento e seus relacionamentos.

Portanto, vamos reconhecer que a comunicação eficaz não se trata apenas de palavras - trata-se de compreensão e conexão.

Selecionamos dez livros notáveis sobre habilidades de comunicação para ajudá-lo a romper as barreiras da conversa e dominar a comunicação impactante para alcançar seus objetivos metas de comunicação .

Vamos explorar esses guias literários e aprender como se comunicar melhor!

Melhores livros para melhorar suas habilidades de comunicação

1. Como ganhar amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie

via Amazon

Sobre o livro

Autor: Dale Carnegie

Dale Carnegie Ano de publicação: 1936

1936 Tempo estimado de leitura: 8 horas

8 horas Nível recomendado: Iniciante

Iniciante Número de páginas: 291

291 Classificações: 4.7/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



Você já pensou por que fazer amigos às vezes parece uma arte?

Bem, adivinhe só? How to Win Friends and Influence People revela os segredos para criar conexões em um mundo em que as pessoas escolhem cuidadosamente seus companheiros com base em qualidades distintas.

Um dos mais antigos e ainda muito populares livros de habilidades de comunicação, ele se aprofunda na psicologia das interações humanas, oferecendo a você habilidades essenciais para atrair e aprofundar drasticamente relacionamentos significativos. Ele enfatiza a importância de influenciar os outros sem parecer manipulador - uma habilidade que pode ser cultivada e aperfeiçoada.

O livro também aborda os delicados tópicos de crítica, reclamação, condenação e obtenção de grande sucesso nos relacionamentos.

Por meio de anedotas e percepções, o livro o orienta a navegar no complexo mundo dos sentimentos e relacionamentos, incentivando uma forma de comunicação mais amigável e compreensiva.

"Qualquer tolo pode criticar, reclamar e condenar - e a maioria dos tolos o faz. Mas é preciso ter caráter e autocontrole para ser compreensivo e perdoar."

Dale Carnegie

Como fazer amigos e influenciar pessoas

Evite críticas e, em vez disso, compreenda, tenha empatia e aprecie os outros com sinceridade. Pratique a escuta ativa e centralize as conversas nos interesses dos outros para construir relacionamentos genuínos

Sincronize suas metas com as dos outros para criar cooperação. Além disso, lembre-se e use o nome das pessoas - uma ação simples, mas poderosa, para aumentar as conexões

Evite discussões para obter uma boa vontade duradoura. É tudo uma questão de reciprocidade. Interesse-se verdadeiramente pelos outros para ter interações bem-sucedidas

O que os leitores dizem

"O livro do Hall da Fama que ainda é relevante e atual quase 100 anos depois. Todo mundo precisa ler, e várias vezes!"

2. Como ouvir com intenção, de Patrick King

via Amazon

Sobre o livro

Autor: Patrick King

Patrick King Ano de publicação: 2020

2020 Tempo estimado de leitura: 6 horas

6 horas Nível recomendado: Iniciante

Iniciante Número de páginas: 198

198 Classificações: 4.6/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)



Imagine um mundo onde cada conversa que você tem causa um impacto real, onde as pessoas se sentem genuinamente ouvidas e compreendidas. É isso que este livro traz para a mesa.

How to Listen with Intention é o sétimo livro da série How to be More Likable and Charismatic do autor de best-sellers e treinador de habilidades sociais Patrick King. Ele o leva a uma jornada para dominar a arte da escuta ativa, uma das mais importantes habilidades de comunicação.

Por meio dessa leitura fácil, você aprenderá a se conectar, criar rapport e construir confiança sem esforço, aprimorando a qualidade de sua comunicação e de seus relacionamentos.

Este livro é seu guia para a habilidade essencial de conexão autêntica - mais crucial do que carisma ou brincadeiras espirituosas.

"Aqueles que parecem mais arrogantes em uma conversa, que guardam ciosamente a atenção ou falam sobre os outros, geralmente são os que se sentem mais inseguros em relação a si mesmos."

Patrick King

Como ouvir com intenção

Elimine as distrações e esteja totalmente presente nas conversas, oferecendo toda a sua atenção ao orador

Domine a escuta ativa indo além das palavras. Trata-se de entender as emoções subjacentes fazendo perguntas e demonstrando empatia

Abra espaço para uma comunicação aberta e sem julgamentos, construa relacionamentos mais fortes refletindo sobre o que você entendeu da conversa e aceite o silêncio

O que os leitores dizem

"O livro faz um ótimo trabalho ao explicar como ouvir de forma compreensível e aponta vários erros dos quais sei que sou culpado. Ele também ilustra maneiras práticas de melhorar como ouvinte e obter uma perspectiva melhor sobre a arte da conversa."

3. Crucial Conversations, de Joseph Grenny, Kerry Patterson, Ron McMillan, Al Switzler e Emily Gregory

via Amazônia

Sobre o livro

Autores: Joseph Grenny, Kerry Patterson, Ron McMillan, Al Switzer e Emily Gregory

Joseph Grenny, Kerry Patterson, Ron McMillan, Al Switzer e Emily Gregory Ano de publicação: 2001

2001 Tempo estimado de leitura: 8 horas

8 horas Nível recomendado: Iniciante a intermediário

Iniciante a intermediário Número de páginas: 288

288 Classificações: 4.7/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Imagine fazer de cada conversa um sucesso, mesmo as mais difíceis. Essa é a promessa de Crucial Conversations: Tools for Talking When Stakes Are High, o próximo da lista de livros imperdíveis sobre habilidades de comunicação. Não se trata apenas de um livro; é um guia que transforma a maneira como você se comunica nos complexos locais de trabalho de hoje.

Escrito em um estilo espirituoso e envolvente, o livro oferece habilidades poderosas para conduzir qualquer conversa, mesmo as difíceis, garantindo que você obtenha os resultados desejados.

O livro o ensina a ser persuasivo, não abrasivo, e a conduzir um diálogo de volta à produtividade quando as coisas ficam intensas. Além disso, ele o capacita com habilidades essenciais para dominar conversas de alto risco, sejam elas com colegas, familiares, amigos ou até mesmo inimigos.

Com base em 25 anos de estudos de comunicadores bem-sucedidos, o livro revela os segredos daqueles que lidam com conversas cruciais de forma eficaz. O objetivo é claro: capacitá-lo a se tornar um comunicador poderoso em qualquer situação.

Portanto, se você já enfrentou uma conversa que deu errado rapidamente, este livro pode ser o seu divisor de águas.

"Metas sem prazos não são metas; são apenas direções."

Kerry Patterson

Crucial Conversations takeaways

Concentre-se em um problema urgente de cada vez, em vez de tentar resolver vários problemas juntos

Encontre um objetivo mútuo para criar um ambiente produtivo para que todos tenham conversas abertas e seguras

Mantenha suas discussões respeitosas e construtivas sem deixar de se expressar

O que os leitores dizem

" Estes autores levaram suas ideias para o mundo corporativo em grande estilo, mas considero as habilidades e ideias incrivelmente úteis para conversas difíceis em qualquer área da vida. Dei de presente meu primeiro exemplar e depois comprei um segundo. Vale muito a pena."

4. Habilidades de comunicação de elite para jovens profissionais por Ty Hoesgen

via Amazon

Sobre o livro

Autor: Ty Hoesgen

Ty Hoesgen Ano de publicação: 2022

2022 Tempo estimado de leitura: 8 horas

8 horas Nível recomendado: Iniciante

Iniciante Número de páginas: 288

288 Classificações: 4,8/5 (Amazon) 4,5/5 (Goodreads)



Já sentiu que está perdendo oportunidades ou não está recebendo o reconhecimento que merece só porque suas habilidades de comunicação não estão à altura? Bem, o Elite Communication Skills for Young Professionals está à sua disposição.

Este livro revela como o domínio da comunicação pode ser sua arma secreta para dar um pontapé inicial em sua vida e carreira.

Não importa se você é introvertido, extrovertido ou algo intermediário - este livro o ajudará a brilhar. Até Warren Buffet, o próprio guru das finanças, atesta o poder da comunicação para aumentar seu valor.

O livro fornece insights sobre como conquistar o respeito das pessoas sem dizer uma palavra, decodificar os sinais não verbais e conversar com confiança com qualquer pessoa, mesmo que você seja um pouco introvertido. Mas não se trata apenas de teoria; o livro está repleto de dicas práticas, ensinando-o a manter a calma antes de uma reunião importante, a fazer chamadas de vídeo e a resolver muitas outras situações desse tipo.

Portanto, seja você um profissional da comunicação ou esteja se sentindo um pouco inseguro, este livro aprimorará suas habilidades de comunicação, tornará o trabalho e a vida pessoal mais tranquilos e acelerará seu sucesso.

"Se a vida fosse fácil, perderia seu significado"

Ty Hoesgen

Habilidades de comunicação de elite para jovens profissionais

Os sinais não-verbais são tão importantes quanto suas palavras quando você se comunica

Use técnicas de respiração para se concentrar ao falar em público

Ao fazer as perguntas certas, você pode extrair informações dos outros e causar impressões positivas duradouras

O que os leitores dizem

"Achei este livro muito útil para ajudar minhas habilidades gerais e minha confiança na comunicação, além da confiança geral em mim mesmo. Como alguém que sempre teve medo de falar em público e em particular, achei que as dicas e os exemplos que Tyler fornece no livro ajudaram a aumentar minha confiança geral. É uma leitura obrigatória."_

5. Técnicas de escuta ativa por Nixaly Leonardo

via Amazon

Sobre o livro

Autor: Nixaly Leonardo

Nixaly Leonardo Ano de publicação: 2020

2020 Tempo estimado de leitura: 6 horas

6 horas Nível recomendado: Iniciante a intermediário

Iniciante a intermediário Número de páginas: 184

184 Classificações: 4.6/5 (Amazon) 3,6/5 (Goodreads)



Active Listening Techniques é um guia abrangente para aprimorar a habilidade de escuta ativa, um aspecto crucial das habilidades de comunicação eficazes.

O livro mostra como a escuta ativa pode ajudá-lo a construir um relacionamento, promover a empatia e resolver mal-entendidos.

O cerne do livro consiste em 30 métodos práticos, cada um deles cuidadosamente escrito para abordar desafios específicos que você pode encontrar com frequência. Cada técnica é explicada com exemplos do mundo real, estudos de caso e cenários para que você os compreenda claramente.

"A maioria das pessoas ouve passivamente, apenas esperando sua vez de falar."

Nixaly Leonardo

Técnicas de escuta ativa takeaways

Aprenda a realmente se sintonizar quando as pessoas falam. O livro mostra 30 maneiras fáceis de se tornar um excelente ouvinte, tornando seus relacionamentos mais fortes e mais genuínos

Ouvir ativamente não se trata apenas de ouvir palavras. É uma ferramenta que o ajuda a resolver conflitos, aliviar tensões e criar conversas mais produtivas

Aplique as técnicas em seus relacionamentos profissionais e pessoais, não apenas para melhorar a comunicação, mas também para ter uma vida mais feliz

O que os leitores dizem

"Um ótimo livro para quem está procurando aprimorar suas habilidades de escuta ativa. Também aborda técnicas de comunicação eficazes que você pode realmente usar no mundo real. Um livro prático que eu recomendaria (e já tenho) a todas as pessoas com quem me comunico diariamente!"

6. Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age (O poder da conversa em uma era digital), de Sherry Turkle

via Amazônia

Sobre o livro

Autor: Sherry Turkle

Sherry Turkle Ano de publicação: 2015

2015 Tempo estimado de leitura: 10 horas

10 horas **Nível recomendado: Intermediário

Número de páginas: 352

352 Classificações: 4.4/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)



Você já sentiu que sua conexão constante com a tecnologia está prejudicando as conversas reais, cara a cara?

Bem, Reclaiming Conversation investiga a fundo como o seu caso de amor com a tecnologia está atrapalhando a sua capacidade de ter conversas significativas.

Embora existam software de comunicação interna que o ajudam a se comunicar com sua equipe de forma eficaz, Sherry Turkle, uma profissional no mundo da tecnologia humana, analisa as consequências da obsessão digital e apresenta um argumento sólido para trazer de volta a arte perdida da conversa.

Ela expõe tudo, desde como as mensagens de texto afetam os relacionamentos até a bagunça dos jantares em família e das vibrações no trabalho. Ela enfatiza os desafios que a era digital nos impõe, como a solidão e a perda de identidade.

Turkle acredita que, ao compreender as limitações da tecnologia, podemos reviver a boa e velha conversa, ter conversas reais e enfrentar os problemas atuais.

Portanto, se você está sentindo vontade de largar o telefone e ter uma conversa real, o livro de Turkle pode ser o seu guia neste mundo digital!

"Antigamente, inteligência significava mais do que o que qualquer inteligência artificial faz. Costumava incluir sensibilidade, sensatez, consciência, discernimento, razão, perspicácia e sagacidade."

Sherry Turkle

Reclaiming Conversations takeaways

Faça das conversas face a face sua opção para conexões genuínas. Há algo especial nas conversas pessoais que não pode ser substituído por mensagens de texto ou telefonemas

Faça uma pausa na agitação digital. Passe algum tempo de qualidade na solidão, reflita e encontre um equilíbrio. O excesso de tempo de tela tem um efeito negativo física e mentalmente

Esteja presente para seus filhos e sempre fique de olho nas atividades digitais deles

O que os leitores dizem

"Este livro mudará a forma como você vê e entende a tecnologia e a conversação. Sherry Turkle é clara, as histórias são excelentes, ela faz uma afirmação e depois trabalha para sustentá-la, mas é justa e atenciosa com seus argumentos. Já reli algumas seções. Nunca mais verei a tecnologia da mesma forma. Já mudei alguns hábitos. Obrigada!"

7. Just Listen: Discover the Secret to Getting Through Absolutely Anyone (Apenas ouça: descubra o segredo para se comunicar com qualquer pessoa), de Mark Goulston

via Amazon

Sobre o livro

Autor: Mark Goulston

Mark Goulston Ano de publicação: 2015

2015 Tempo estimado de leitura: 8 horas

8 horas Nível recomendado: Iniciante

Iniciante Número de páginas: 256

256 Classificações: 4.6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Sabe aquelas pessoas que só falam de si mesmas? É cansativo, não é? Goulston entende isso. Uma boa conversa é uma via de mão dupla.

Just Listen é o seu guia para se tornar um ouvinte e comunicador excepcional, ajudando-o a criar confiança e conexão imediata. Neste livro, Mark Goulston, psiquiatra, consultor de negócios e coach, revela todos os seus segredos para transformar pessoas impossíveis ou inalcançáveis em seus aliados, clientes, colegas ou amigos para toda a vida.

Por meio desse livro envolvente, ele explica como se conectar com as pessoas em um nível mais profundo e falar com confiança. O livro é uma mina de ouro de técnicas: como causar uma primeira impressão incrível, ouvir como um profissional, entender estranhos, controlar a raiva etc.

E aqui está o truque principal: Quando você precisar transmitir uma mensagem, especialmente para pessoas complicadas, como funcionários insatisfeitos ou clientes insatisfeitos, comece ouvindo-os. Esse é o ingrediente secreto.

"Se alguém não pode ou não quer ouvir você, faça com que ele ouça a si mesmo

Mark Goulsto

Just Listen takeaways

Priorize ouvir antes de falar. Se você conseguir fazer com que os outros se sintam compreendidos, valorizados e interessantes, será mais fácil se conectar com eles

Convença os outros fazendo com que eles "aceitem" suas ideias. Incentive as pessoas a identificar metas desejáveis, mas aparentemente impossíveis, e explore maneiras de torná-las possíveis

Surpreenda os outros com empatia para conquistá-los. Permita que as pessoas desabafem e liberem o estresse antes de apresentar suas ideias. Aborde os problemas abertamente e discuta-os com franqueza para um melhor entendimento

O que os leitores dizem

" Este livro é uma joia magnífica que deveria ser lida nas escolas. Ele ensina como se dar bem neste mundo de uma forma que todos nós deveríamos aprender a fazer. O Dr. Goulston fez um excelente trabalho ao abrir minha mente."

8. Judô Verbal, de George J. Thompson

via Amazônia

Sobre o livro

Autor: George J. Thompson

George J. Thompson Ano de publicação: 2010

2010 Tempo estimado de leitura: 7 horas

7 horas Nível recomendado: Iniciante

Iniciante Número de páginas: 224

224 Classificações: 4.6/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)



Essa joia entre os livros de habilidades de comunicação orienta você a transformar discussões acaloradas em vitórias.

Verbal Judo: The Gentle Art of Persuasion (Judô verbal: a arte suave da persuasão) é um guia sobre como usar as palavras para lidar com desentendimentos e transformar conversas difíceis em resultados positivos. De autoria do ex-policial e especialista em comunicação George J. Thompson, o livro compara a comunicação eficaz às artes marciais, enfatizando a abordagem do judo verbal.

Thompson divide as pessoas em três tipos: as simpáticas, as difíceis e as fracas, oferecendo um guia passo a passo sobre como lidar com cada uma delas.

Ele também descreve um processo de cinco etapas para a conformidade voluntária e compartilha dicas sobre como ouvir, ter empatia, perguntar, parafrasear e resumir para obter habilidades de comunicação eficazes.

Repleto de exemplos de histórias policiais e situações da vida real, este livro é um guia prático para dominar a arte da persuasão nos relacionamentos, o que o torna valioso para uma comunicação eficaz em qualquer cenário.

"Nunca reaja ao que as pessoas dizem. Reaja ao que elas querem dizer. Lembre-se: As pessoas quase nunca dizem o que querem dizer."

George J. Thompson

Conclusões sobre o judô verbal

A empatia é a melhor maneira de fazer com que as pessoas o ouçam

Evite comandos autoritários com os outros e explique as razões por trás das regras. Uma comunicação bem-sucedida tem a ver com entender a perspectiva da outra pessoa em vez de falar com ela

Identifique suas falhas para se tornar um orador melhor

O que os leitores dizem

"O livro é fantástico, gostaria de poder conhecer o autor algum dia. Muito útil, consegui colocar as lições em ação. O resultado foi positivo ao dar más notícias para aqueles poucos azarados."

9. Cinco estrelas: Os segredos da comunicação para ir do bom ao ótimo, de Carmine Gallo

via Amazônia

Sobre o livro

Autor: Carmine Gallo

Carmine Gallo Ano de publicação: 2018

2018 Tempo estimado de leitura: 8 horas

8 horas Nível recomendado: Intermediário

Intermediário Número de páginas: 256

256 Classificações: 4,4/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)



No mundo acelerado de hoje, ter uma ideia legal não é suficiente. De acordo com Carmine Gallo em Five Stars, você precisa dominar a antiga habilidade de persuasão para realmente brilhar, seguir em frente e alcançar grande sucesso.

Gallo mergulha na fórmula de persuasão antiga, mas de ouro, de Aristóteles, mostrando como ela ainda é relevante para inspirar as pessoas hoje em dia.

O livro enfatiza a importância das habilidades de comunicação à medida que a tecnologia encolhe nosso mundo. Gallo conversa com neurocientistas, economistas e líderes de várias instituições, como a NASA, para mostrar a você como falar corretamente é a chave para chamar a atenção e despertar grandes sonhos.

Mas espere, não se trata apenas de você - trata-se também de tornar as experiências comerciais e dos clientes inesquecíveis. Gallo compartilha métodos simples de empresas bem-sucedidas para criar momentos que transformam as pessoas em fãs leais.

"Sua carreira é seu negócio. Você é o CEO dela. A complacência gera fracasso. Como CEO de sua carreira, você deve aprimorar continuamente suas habilidades, especialmente a arte da comunicação."

Carmine Gallo

Cinco estrelas takeaways

Concentre-se em um objetivo único, concreto e específico no tempo para falar com eficiência. Impressione os recrutadores e consiga o emprego dos seus sonhos narrando histórias interessantes sobre você

Torne as apresentações cativantes, mantendo-as breves e incorporando recursos visuais, como fotos. A qualidade da comunicação distingue as boas equipes das grandes

Inspire os outros conectando-se em um nível emocional. Os melhores comunicadores optam por palavras curtas em vez de longas, reconhecendo o poder da simplicidade

O que os leitores dizem

_"Histórias e fatos incríveis reunidos para elevar suas habilidades de comunicação a um novo patamar. Comecei a usar as técnicas antes mesmo de terminar o livro e funcionou perfeitamente!

10. A Linguagem Silenciosa, de Edward T. Hall

via Amazônia

Sobre o livro

Autor: Edward T. Hall

Edward T. Hall Ano de publicação: 1959

1959 Tempo estimado de leitura: 7 horas

7 horas Nível recomendado: Intermediário a avançado

Intermediário a avançado Número de páginas: 217

217 Classificações: 4,5/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)



Esse livro perspicaz de Edward T. Hall deve estar em sua lista de leitura obrigatória de livros sobre habilidades de comunicação. Ele se aprofunda no complexo mundo da comunicação não verbal, explorando como os gestos e ações não ditos formam a "linguagem silenciosa" que molda as interações humanas.

Hall usa exemplos da vida cotidiana, como a ordem das bicadas em um galinheiro, para explicar como essa linguagem silenciosa funciona. Ele também fala sobre choque cultural, quando você se sente desorientado em uma nova cultura porque as coisas são muito diferentes.

Embora o livro tenha sido escrito há muito tempo, seus princípios continuam relevantes. As observações de Hall sobre as regras culturais e como nos comunicamos sem palavras são atemporais.

Pode ser um pouco complicado acompanhar algumas partes, já que o livro foi escrito em uma época diferente, mas, no geral, The Silent Language é um guia interessante para quem quer entender as formas não ditas de nos conectarmos e entrarmos em conflito com os outros.

"Uma das maneiras mais eficazes de aprender sobre si mesmo é levar a sério as culturas dos outros. Isso o obriga a prestar atenção aos detalhes da vida que os diferenciam de você."

Edward T. Hall

Conclusões sobre The Silent Language

Vá além da linguagem falada - deixe que sua linguagem corporal, gestos e espaço pessoal transmitam mensagens. Essas habilidades de comunicação não verbal, que operam subconscientemente, influenciam muito a forma como as mensagens são percebidas e interpretadas

Entenda as diferenças de espaço pessoal e gestos em diferentes culturas. Isso o ajuda a fazer a comunicação intercultural correta, evitando confusões e conflitos

Adotar o conceito de culturas de alto e baixo contexto. Reconhecer os vários estilos de comunicação para uma comunicação eficaz em ambientes culturais diversos

O que os leitores dizem

" Li este livro pela primeira vez para um projeto da Poly quando era jovem. Seu brilhantismo se baseia no que você sabe, ou acha que sabe, mas talvez não aprecie totalmente até que lhe seja dito ou explicado. O ET Hall está um nível acima. Dê uma lida, ele destacará muita coisa, você ficará surpreso e muito impressionado."

Leitura bônus:_ Livros de hacking de crescimento

Aprimore suas habilidades de comunicação com o ClickUp

Em um ambiente profissional, a comunicação eficaz e as habilidades de liderança são componentes cruciais para o sucesso.

As percepções obtidas nos principais livros de habilidades de comunicação podem fornecer uma base sólida. Mas as teorias e as estruturas por si só podem não ser suficientes. Você precisa de algo mais do que apenas literatura.

É nesse ponto que ClickUp , uma ferramenta versátil de comunicação e gerenciamento de projetos, preenche essa lacuna. Enquanto os livros de habilidades de comunicação fornecem o "o que" e o "por que" da comunicação eficaz, o ClickUp oferece o "como", permitindo que você implemente esses princípios em um espaço digital onde as equipes podem se comunicar de forma eficaz, colaborar e gerenciar projetos em tempo real.

Obtenha uma visualização completa para antecipar e organizar melhor seu trabalho diário, lembretes e eventos do calendário com o ClickUp Home

Então, vamos explorar os recursos do ClickUp em detalhes e ver como ele pode transformar estratégias de comunicação desde conceitos no papel até resultados produtivos no espaço de trabalho digital.

Ferramentas de gerenciamento de projetos Clickup

O ClickUp é uma ferramenta multifuncional de gerenciamento de projetos e ferramenta de produtividade com o objetivo principal de tornar as pessoas mais produtivas. Ela aprimora os fluxos de trabalho e facilita a comunicação da equipe ao reunir todas as suas tarefas e projetos em uma plataforma centralizada. Gerenciamento de projetos do ClickUp concentram-se em aproximar as equipes por meio de fluxos de trabalho conectados, conversas, documentos, painéis em tempo real e muito mais. Essa abordagem integrada aprimora a colaboração, permitindo que suas equipes trabalhem com mais eficiência, tomem decisões informadas e, por fim, economizem tempo.

defina rapidamente a prioridade da tarefa em uma tarefa do ClickUp para comunicar o que precisa de atenção primeiro_

Com mais de 15 visualizações diferentes, incluindo gráficos de Gantt, linhas de tempo, listas, quadros e calendários, esse aplicativo versátil acomoda as preferências de cada membro da equipe. Ele permite que você escolha a visualização mais adequada, proporcionando visibilidade e transparência para toda a equipe.

Ferramentas de comunicação ClickUp

Colabore com ideias e crie documentos ou wikis incríveis com páginas aninhadas e opções de formatação personalizadas para roteiros, bases de conhecimento e muito mais

Descubra Visualização de bate-papo do ClickUp que reúne a comunicação da sua equipe, permitindo que você compartilhe atualizações, vincule recursos e colabore de forma contínua e sem esforço. Quer se trate de atualizações para toda a empresa, discussões em equipe ou bate-papos específicos de projetos, é possível criar um espaço dedicado para qualquer trabalho dentro do ClickUp.

Compartilhe atualizações, vincule recursos, compartilhe arquivos e @mencione pessoas para atribuir tarefas no ClickUp Chat View

Gerencie e acesse bate-papos, fique por dentro das notificações e simplifique a comunicação da equipe com os canais de bate-papo em tempo real do ClickUp, onde você pode marcar colegas, compartilhar arquivos, atribuir tarefas e muito mais

Quando as tarefas parecerem muito pesadas, atribua comentários para maior clareza e faça o acompanhamento usando Comentários atribuídos pelo ClickUp . Ele cria itens de ação instantaneamente, atribuídos a outras pessoas ou a você mesmo.

Converta comentários em tarefas e atribua-os à sua equipe com o ClickUp

Ferramenta de colaboração ClickUp

Os principais livros sobre habilidades de comunicação nos lembram da importância do alinhamento. Mantenha todos na mesma página com os recursos de colaboração do ClickUp Docs que permite criar, editar e organizar documentos com sua equipe.

Crie documentos atraentes e colabore com colegas de trabalho no ClickUp com comentários, tags, edição sincronizada e bate-papo integrado

Centralize todos os documentos e projetos de sua equipe em um só lugar, tornando-os facilmente acessíveis a todos. Você e sua equipe podem editar e compartilhar documentos em tempo real. Ao ajudar as equipes a trabalharem juntas em vários projetos, o ClickUp é um excelente ferramenta de comunicação no local de trabalho. Além disso, explore Quadros brancos ClickUp para uma experiência divertida e colaborativa em equipe!

É como ter uma tela virtual onde você pode liberar sua criatividade e transformar ideias em ação. Se você estiver fazendo brainstorming, mapeando estratégias ou trabalhando em fluxos de trabalho ágeis, os quadros brancos ClickUp oferecem o espaço perfeito.

Faça brainstorming, crie estratégias ou mapeie fluxos de trabalho com os quadros brancos ClickUp visualmente colaborativos

Colabore em tempo real, mesmo que sua equipe esteja a quilômetros de distância, e passe da ideia à ação com facilidade, criando tarefas diretamente nos quadros brancos e adicionando todo o contexto necessário.

Outro recurso notável é E-mail ClickUp que permite que você gerencie seus e-mails sem sair da plataforma. Ao integrar aplicativos de e-mail populares, como Gmail, Outlook ou Front, você pode enviar e receber e-mails perfeitamente dentro do Tarefas do ClickUp . Essa integração agiliza a comunicação e mantém todas as informações relevantes em um só lugar.

Modelos Clickup

Deseja colocar em prática rapidamente o que aprendeu nesses livros de habilidades de comunicação? O ClickUp oferece vários modelos de comunicação que podem melhorar a forma como você se comunica com sua equipe e constrói relacionamentos.

Esses modelos vão além de fornecer uma estrutura para seus planos de comunicação e colaboração. Eles o ajudam a organizar suas ideias, melhorar a eficiência e aprimorar seu fluxo de trabalho.

Um desses modelos personalizáveis é o Modelo de plano de comunicação do ClickUp que aprimora a comunicação e o gerenciamento de projetos. Ele facilita a comunicação com o cliente e fornece seções para planejamento detalhado, como detalhes do projeto, objetivos e resumos.

Use o modelo de plano de comunicação ClickUp para executar o que aprendeu nos livros de habilidades de comunicação e criar um roteiro de processo para uma comunicação perfeita

A integração de elementos de gerenciamento de projetos, como datas de vencimento, comentários de tarefas, automação e IA, ajuda ainda mais o planejamento eficaz da comunicação.

Comunique-se melhor com o ClickUp

O ClickUp é uma plataforma completa em que os princípios aprendidos nos 10 principais livros de habilidades de comunicação são testados e refinados por meio de interação e colaboração.

Ele oferece um ambiente dinâmico para a aplicação prática das habilidades de comunicação.

Então, o que está esperando? Registre-se gratuitamente e dê mais um passo para se tornar um comunicador melhor no local de trabalho!