10 melhores livros sobre gerenciamento de tempo para pessoas ocupadas em 2024

Já se sentiu como se estivesse correndo contra o relógio ou desejando um botão de pausa, tentando espremer 48 horas de atividades em um dia de 24 horas?

O estresse dos prazos e o medo de ficar para trás podem fazer com que você se sinta como se estivesse preso em um tornado de tempo louco. Confie em mim, todos nós já passamos por isso. Quem quer lidar com prazos perdidos e listas intermináveis de tarefas em um mundo acelerado?

Fazer malabarismos com o trabalho, a vida pessoal e o fluxo constante de responsabilidades se tornou assustador, deixando muitos sobrecarregados. A má administração do tempo afeta você e se espalha pela sua vida profissional, afetando todos ao seu redor.

A chave para uma vida profissional mais satisfatória e produtiva está no refinamento das habilidades de gerenciamento de tempo e, adivinhe só? Temos o plano de jogo perfeito para enfrentar essa crise de tempo.

Este artigo abordará os 10 melhores livros sobre gerenciamento de tempo para pessoas ocupadas como você. Desde dominar a arte da priorização até vencer a procrastinação, esses livros são seus companheiros na jornada para o gerenciamento eficiente do tempo.

Vamos nos aprofundar.

Os 10 melhores livros sobre gerenciamento de tempo

1. Organize Tomorrow Today (Organize o amanhã hoje): 8 Ways to Retrain Your Mind to Optimize Performance at Work and in Life (8 maneiras de treinar sua mente para otimizar o desempenho no trabalho e na vida) por Jason Selk, Tom Bartow e Matthew Rudy

via Amazon

Sobre o livro

Autores: Jason Selk, Tom Bartow, Matthew Rudy

Jason Selk, Tom Bartow, Matthew Rudy Ano de publicação: 2015

2015 Tempo estimado de leitura: 6 horas

6 horas Nível recomendado: Iniciante

Iniciante Número de páginas: 240

240 Classificações: 4,7/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Organize Tomorrow Today é um guia transformador para o gerenciamento eficaz do tempo. Escrito por um psicólogo esportivo e um ex-técnico de basquete que se tornou consultor de negócios, o livro enfatiza o papel fundamental que sua mentalidade desempenha na administração do tempo.

O livro lista as oito maneiras mais eficazes de otimizar suas habilidades organizacionais. Ele muda seu foco de simplesmente gerenciar o tempo para aprimorar a resistência mental necessária para o sucesso.

O conceito de Hora de Poder ajuda a aumentar a produtividade e maximizar o tempo, juntamente com outras dicas práticas, como definir três tarefas essenciais para o dia seguinte e concentrar-se em atividades de alto impacto.

"A grandeza é baseada em fazer consistentemente coisas que os outros não podem ou não querem fazer. Simplificando, o sucesso não é ser brilhante. Trata-se de ser consistente."

Jason Selk

Organize o amanhã hoje - principais conclusões

Concentre-se em um objetivo de cada vez - a chave para resultados positivos. Organize-se e priorize as tarefas commetas de gerenciamento de tempo* Economize tempo estruturando metas e fazendo mudanças no estilo de vida que promovam novos hábitos e evitem a procrastinação

Reflita sobre seu processo de trabalho, não apenas sobre os resultados. Mantenha uma mentalidade positiva ao mesmo tempo em que abraça sua singularidade

O que os leitores dizem

"Ele já me ajudou a fazer avanços significativos. Sei que parece piegas, mas é só dar uma lida. Tendo enfrentado dificuldades com a consistência nos negócios e na vida pessoal, algumas lições importantes realmente repercutiram e levaram a uma mudança de mentalidade que me impulsionou a agir de forma consistente nos últimos 30 dias."

Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes: Lições poderosas sobre mudança pessoal, de Stephen Covey

via Amazon

Sobre o livro

Autor: Stephen Covey

Stephen Covey Ano de publicação: 1989

1989 Tempo estimado de leitura: 10 horas

10 horas Nível recomendado: Intermediário

Intermediário Número de páginas: 381

381 Classificações: 4.6/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)



Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem fazer mais coisas no mesmo tempo que outras? Bem, este livro explica esse segredo.

Publicado em 1989, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen R. Covey, é um guia atemporal para aumentar a produtividade nos âmbitos pessoal e profissional.

A mensagem central do livro é sobre a mudança de sua percepção para promover uma mudança efetiva de si mesmo. Os sete hábitos incluem ser proativo, começar com o fim em mente e fornecer uma abordagem holística para desenvolver bons hábitos que levem ao sucesso.

Ele ensina você a controlar cada momento e a abandonar os hábitos de perda de tempo.

"A maneira como você gasta seu tempo é resultado da maneira como você o vê e da maneira como realmente vê suas prioridades."

Stephen R. Covey.

Principais conclusões sobre os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes

Controle sua vida implementando sete hábitos como assumir o controle, definir metas de vida e concentrar-se em prioridades reais

Obtenha vitórias públicas por meio de práticas como criar situações em que todos saem ganhando, entender os outros em primeiro lugar e colaborar com pessoas bem-sucedidas para obter maiores realizações

Recarregar seu corpo, mente, espírito e relacionamentos para manter o ritmo. Esse é o segredo do sucesso duradouro

O que os leitores dizem

"Gostaria de ter sabido disso há 40 anos! Meu paradigma mudou completamente e já estou mais calmo e mais concentrado em meu dia a dia e em minha vida."_

O Princípio 80/20: O Segredo para Conseguir Mais com Menos, de Richard Koch

via Amazônia

Sobre o livro

Autor: RichardKoch

RichardKoch Ano de publicação: 1999

1999 Tempo estimado de leitura: 10 horas

10 horas Nível recomendado: Iniciante a intermediário

Iniciante a intermediário Número de páginas: 336

336 Classificações: 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)



O Princípio 80/20 de Richard Koch é o seu guia de referência para obter resultados significativos com o mínimo de esforço.

A ideia central é que 80% dos resultados vêm de 20% de seus esforços. Esqueça a ocupação constante - o sucesso é canalizar seus 20% cruciais para as coisas essenciais.

Do contexto histórico às estratégias corporativas práticas, o livro enfoca os princípios 80/20 com ilustrações e exemplos, ensinando a você como esses princípios funcionam.

A última parte do livro fala sobre como parar de desperdiçar tempo, recuperar algum tempo livre e fazer as coisas com mais eficiência em diferentes áreas de sua vida.

"Não é a escassez de tempo que deve nos preocupar, mas a tendência de a maior parte do tempo ser gasta de maneira de baixa qualidade."

Richard Koch

Principais conclusões do princípio 80/20

Reconheça que uma pequena parte de seus esforços geralmente gera a maior parte de seus resultados. Portanto, identifique e priorize suas tarefas de maior impacto

Aplique o princípio 80/20 às estratégias de negócios para aumentar seus lucros e simplificar os processos

Estenda a aplicação desse princípio para além dos negócios e para sua vida cotidiana. Mude sua mentalidade e concentre-se em obter uma melhor qualidade de vida

O que os leitores dizem

"O que mais me chamou a atenção no livro foi o aspecto da aplicação pessoal do princípio 80/20 em nossa vida e a capacidade de equilibrar eficiência com experiências de melhoria de vida. Em geral, foi uma ótima experiência de leitura."

Eat That Frog: 21 Great Ways to Stop Procrastinating and Get More Done in Less Time (Coma esse sapo: 21 ótimas maneiras de parar de procrastinar e fazer mais em menos tempo), de Brian Tracy

via Amazônia

Sobre o livro

Autor: Brian Tracy

Brian Tracy Ano de publicação: 2016

2016 Tempo estimado de leitura: 3 horas

3 horas Nível recomendado: Iniciante

Iniciante Número de páginas: 144

144 Classificações: 4.7/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)



Você já se pegou procrastinando em tarefas críticas? E se houvesse uma estratégia bem-humorada e eficaz para vencer a procrastinação e otimizar a produtividade?

Inspirado nos conselhos peculiares de Mark Twain, o livro defende o enfrentamento das tarefas mais desafiadoras de frente, enfatizando a filosofia de lidar com o "maior sapo" logo pela manhã. Em poucas palavras, "coma esse sapo"

Tracy oferece 21 dicas práticas e eficazes técnicas de gerenciamento de tempo com princípios focados em decisão, disciplina, definição de metas e determinação. Ele compartilha verdades surpreendentemente simples, como planejamento, bloqueio de tempo e uso inteligente da tecnologia.

Experimente este livro para obter um plano de jogo para um melhor gerenciamento do tempo com o máximo impacto.

"A parte mais difícil de qualquer tarefa importante é começar a realizá-la. Quando você realmente começa a trabalhar em uma tarefa valiosa, parece estar naturalmente motivado a continuar."-Brian Tracy

Eat that frog key takeaways

Dê o pontapé inicial em sua jornada de sucesso elaborando um plano sólido. Esse é o primeiro passo para transformar suas metas em triunfos

Estabeleça e priorize suas metas, concentrando sua energia no que realmente importa para o progresso e o sucesso

Conheça seus pontos fortes, pontos fracos e zonas de crescimento. Manter-se otimista e autodisciplinado o ajudará a controlar seu tempo

O que os leitores dizem

"_O livro é curto e agradável. Ele descreve os princípios mais importantes de gerenciamento de tempo para torná-lo uma pessoa bem-sucedida e satisfeita

Este livro é bom para todos. Se você se sente sobrecarregado com sua carga de trabalho ou está procurando fazer mais com o pouco tempo que tem, este é definitivamente o livro para você."

5. Getting Things Done: The Art of Stress-Free Productivity (A arte da produtividade sem estresse), de David Allen

via Amazônia

Sobre o livro

Autor: David Allen

David Allen Ano de publicação: 2001

2001 Tempo estimado de leitura: 6 horas

6 horas Nível recomendado: Iniciante

Iniciante Número de páginas: 267

267 Classificações: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Se você está se afogando em tarefas, suando por causa de assuntos triviais ou iniciando projetos, mas lutando para terminá-los, este livro pode ser o seu ponto de virada.

o livro Getting Things Done é um clássico entre os especialistas em produtividade e livros sobre foco que oferece uma abordagem abrangente e prática para o gerenciamento do tempo pessoal e profissional.

A ideia deste livro é bastante simples: o excesso de informações em sua cabeça dificulta a identificação do que é crucial. Você pensa mais nas tarefas do que as executa, o que gera estresse e confusão.

A metodologia de Allen, comumente conhecida como sistema GTD (Getting Things Done), ensina sistematicamente aos leitores a organização de tarefas para liberar espaço mental, o que leva a uma produtividade sem estresse.

"Sua capacidade de gerar energia é diretamente proporcional à sua capacidade de relaxar."

David Allen

Principais conclusões sobre como fazer as coisas

Registre todas as suas tarefas em um sistema confiável e decida se deseja descartá-las, delegá-las ou adiá-las. Siga este procedimento para manter seu trabalho organizado e arrumado

Concentre-se nos resultados em vez de pensar apenas em realizar tarefas para atingir suas metas

Busque a melhoria contínua para otimizargerenciamento de tarefas e clareza mental

O que os leitores dizem

"_É muito simples de entender, com exemplos claros e um guia passo a passo sobre como organizar seu dia a dia e sua visão de futuro de uma forma que sua mente possa ficar livre para fluir e criar

The Productivity Project: Accomplishing More by Managing Your Time, Attention, and Energy (O Projeto Produtividade: Realizando mais gerenciando seu tempo, atenção e energia), de Chris Bailey

via Amazônia

Sobre o livro

Autor: Chris Bailey

Chris Bailey Ano de publicação: 2017

2017 Tempo estimado de leitura: 8 horas

8 horas Nível recomendado: Iniciante

Iniciante Número de páginas: 304

304 Classificações: 4,5/5 (Amazon) 3,9 (Goodreads)



The Productivity Project, de Chris Bailey, não é um livro típico de autoajuda; é como um experimento de produtividade que se tornou um guia.

Chris passou um ano fazendo todo tipo de loucura - desde sobreviver com o mínimo de sono até viver isolado por dez dias. E o livro revela o que ele aprendeu durante essa jornada louca.

Você terá acesso a dicas úteis de produtividade, como diminuir o ritmo para trabalhar melhor, cortar o que não é importante e vários outros truques - inclusive a regra dos 20 segundos para lidar com distrações. Além disso, terá acesso a mais de 25 práticas para aumentar sua produtividade.

Se você gosta de experimentar novas maneiras de lidar com tarefas ou está curioso para saber por que a multitarefa é um mito, experimente! Porque, convenhamos, estar ocupado nem sempre significa ser produtivo.

"Direcionar sua atenção para o objeto mais importante de sua escolha - e depois manter essa atenção - é a decisão mais importante que tomaremos ao longo do dia. Nós somos aquilo em que prestamos atenção."

Chris Bailey

Principais conclusões do projeto de produtividade

Aumente o nível de sua produtividade trabalhando de forma mais inteligente - trata-se de fazer malabarismos com seu tempo, atenção e energia como um profissional

Aumente a produtividade alinhando as tarefas ao que realmente importa para você - encontre o ponto ideal em que os valores e as motivações pessoais andam de mãos dadas

Aplique a Regra dos 3 para organizar e otimizar sua vida e, ao mesmo tempo, combater a procrastinação, tornando as tarefas mais atraentes e gratificantes

O que os leitores dizem

"Este livro contém muitas informações, mas foi tão bem organizado que não me senti sobrecarregado. Adorei especialmente o resumo do capítulo no início de cada capítulo + o desafio do final do capítulo. Isso me forçou a desacelerar com o livro e aplicar o que eu tinha acabado de aprender."

7. Make Time: How to Focus on What Matters Every Day (Crie tempo: como se concentrar no que é importante todos os dias), de Jake Knapp e John Zeratsky

via Amazon

Sobre o livro

Autores: Jake Knapp & John Zeratsky

Jake Knapp & John Zeratsky Ano de publicação: 2018

2018 Tempo estimado de leitura: 8 horas

8 horas **Nível recomendado: Intermediário

Número de páginas: 304

304 Classificações: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Aprimore suas técnicas de gerenciamento de tempo com Make Time, escrito por ex-funcionários do Google que entendem os desafios de equilibrar o trabalho e as tarefas pessoais.

Esse livro de gerenciamento de tempo oferece uma estrutura de quatro etapas e mais de 80 táticas práticas que o capacitarão, especialmente no setor de tecnologia, a priorizar o que é realmente importante. Desde a realização da tarefa principal do dia até a manutenção do foco e a adoção de hábitos saudáveis, eles o ajudarão.

Com um tom realista e bem-humorado, os autores compartilham histórias da vida real, tornando-o muito envolvente.

A leitura de Make Time ensina a você como se concentrar e dá às suas habilidades de gerenciamento de tempo e produtividade o impulso de que sempre precisou.

"Mudar seu foco para algo que sua mente perceba como uma tarefa factível e completável criará um aumento real de energia positiva, direção e motivação."

jake Knapp_

Reserve um tempo para as principais conclusões

Lembre-se de que a perda de tempo geralmente se deve à ocupação e às distrações. Para superar isso, você precisará de mais do que apenas força de vontade - considere mudar suas configurações de comportamento padrão

Não se deixe levar pela agitação. Concentre-se no que está à sua frente e conclua a tarefa de hoje antes de passar para a próxima

Adote táticas e estratégias para criar barreiras contra o desperdício de tempo e manter sua mente energizada, cuidando bem de seu corpo para o desenvolvimento pessoal geral

O que os leitores dizem

" Todos nós precisamos ler isso. Esses caras são realistas e explicam como, sem saber, entramos na roda do hamster e não conseguimos sair dela. Eles não são condescendentes e não dão sermões, apenas jogam uma corda salva-vidas e eu a pego com as duas mãos. É inteligente, engraçado e real. Se você acha que sua vida não é sua e quer parar de se sentir tão fora de controle, esta é a solução."

8.Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World (Regras para o sucesso concentrado em um mundo distraído), de Cal Newport

via Amazon

Sobre o livro

Autor: Cal Newport

Cal Newport Ano de publicação: 2016

2016 Tempo estimado de leitura: 8 horas

8 horas Nível recomendado: Iniciante

Iniciante Número de páginas: 304

304 Classificações: 4.6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



Está cansado da agitação constante dos e-mails e das mídias sociais e quer encontrar a verdadeira satisfação em seu trabalho? Este é o seu livro.

Deep Work, de Newport, é como o ferramenta de produtividade que você nunca soube que precisava. Imagine ter um kit de ferramentas que permita que você se concentre intensamente e faça mais em menos tempo. Isso é trabalho profundo .

Newport tem um plano interessante em duas partes: primeiro, convencê-lo de que é um divisor de águas e, segundo, entregar a você quatro regras sólidas:

Work Deeply: Aprenda a se concentrar intensamente sem distrações

abrace o tédio:_ Sim, o tédio é uma arma secreta. Newport explica o motivo

saia da mídia social_: Chocante, não é? Mas ele apresenta um caso sólido

drenar os baixios:_ Chute essas tarefas superficiais para o meio-fio

Este livro não trata apenas de evitar distrações e celebrar o oposto - o trabalho profundo. Ele traz histórias reais, como a Torre de Carl Jung, e muitas dicas práticas que o ajudam a aumentar a produtividade e o gerenciamento do tempo. E, no final, você estará motivado a se concentrar intensamente, eliminar o ruído e canalizar sua energia para o que é essencial.

Leia este livro se você já desejou perder a noção do tempo por estar tão absorto em uma tarefa.

"Se você não produzir, não vai prosperar - não importa o quanto seja habilidoso ou talentoso."

Cal Newport

Principais conclusões sobre o trabalho profundo

Domine tarefas complexas, aumente sua produção e encontre satisfação no processo

Diga adeus ao trabalho superficial e às distrações, definindo prioridades claras e estabelecendo limites para recuperar seu foco

Faça do trabalho profundo seu ritual diário. Programe sessões poderosas, amplie a concentração e treine seu cérebro para tarefas de grande impacto

O que os leitores dizem

"Foi uma ótima leitura com muitos exemplos tangíveis que pude colocar em prática. Eu o li como parte de um clube do livro opcional no trabalho e estou animado para lê-lo novamente para pegar outras informações que perdi da primeira vez. Se você está procurando mudar as coisas e lidar com o tempo desperdiçado para se tornar mais produtivo, este é o livro para você!"

9. How to Stop Procrastinating (Como parar de procrastinar): A Simple Guide to Mastering Difficult Tasks and Breaking the Procrastination Habit (Um Guia Simples para Dominar Tarefas Difíceis e Acabar com o Hábito da Procrastinação), de S.J. Scott

via Amazon

Sobre o livro

Autor: S. J. Scott

S. J. Scott Ano de publicação: 2017

2017 Tempo estimado de leitura: 4 horas

4 horas Nível recomendado: Iniciante

Iniciante Número de páginas: 158

158 Classificações: 4.2/5 (Amazon) 3,2/5 (Goodreads)



Você já se pegou fazendo malabarismos com tarefas de última hora e sentindo o peso de metas não atingidas?

Este livro é o seu guia de referência para dominar essas metas desafiadoras e se libertar da procrastinação. Ele destaca como a procrastinação pode afetar negativamente vários aspectos da vida, desde os acadêmicos e o desempenho no trabalho até a saúde e as finanças.

stop Procrastination_, de S. J. Scott, está repleto de conselhos práticos e apresenta a regra 80/20 em um plano passo a passo, a regra 25-5 e a arte de dizer "não" com elegância

Ele o capacita a superar a procrastinação e aprimorar seu gerenciamento de tempo, alocando mais tempo para tarefas importantes e transformando sua lista de afazeres em um cronograma bem ajustado para obter o máximo de produtividade.

"Quanto mais tempo e esforço forem necessários para realizar uma tarefa, mais difícil será começar."

S. J. Scott

Como parar de procrastinar - principais conclusões

Descubra os motivos da procrastinação; pode ser o perfeccionismo ou o medo do desconhecido que está impedindo sua produtividade

Seja realista e identifique seus compromissos selecionando cinco projetos principais que realmente importam

Apimente as coisas com metas S.M.A.R.T., domine a arte de dizer não, planeje sua semana como um profissional e adote hábitos diários deste livro para acabar com a procrastinação

O que os leitores dizem

"O autor explica tudo: como começar, por onde começar, as etapas a seguir e como fazer tudo funcionar. Depois de terminar o livro recentemente, não fiz nenhum progresso; espero mudar isso muito em breve. Este é um livro fácil de ler, adequado para qualquer pessoa que precise livrar sua vida da procrastinação. Eu recomendei o livro a todos os meus amigos."

10. Four Thousand Weeks: Gerenciamento de tempo para mortais, de Oliver Burkeman

via

Amazônia

Sobre o livro

Autor: Oliver Burkeman

Oliver Burkeman Ano de publicação: 2021

2021 Tempo estimado de leitura: 7 horas

7 horas Nível recomendado: Iniciante a intermediário

Iniciante a intermediário Número de páginas: 288

288 Classificações: 4.6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



Você sabia que, se viver até os oitenta anos, terá apenas cerca de quatro mil semanas para brincar - uma loucura, não é?

Mas espere, não entre em pânico ainda. Respire fundo e mergulhe nas páginas de Four Thousand Weeks, de Oliver Burkeman, um livro de gerenciamento de tempo divertido e instigante que ilustra como você pode viver uma vida plena que é muito mais do que apenas observar o relógio.

Ele ressalta o fato de que o tempo é limitado e precioso, aproveitando os insights de filósofos antigos, psicólogos, professores espirituais, pensadores contemporâneos e outras pessoas bem-sucedidas.

O livro desafia a mentalidade moderna de constante agitação e a busca de fazer tudo. Burkeman argumenta que o desejo de se concentrar no domínio do tempo geralmente leva a mais estresse e menos satisfação.

Experimente isso para mudar sua perspectiva sobre o tempo e viver uma vida mais plena.

"Nós recebemos a capacidade mental de fazer planos quase infinitamente ambiciosos, mas praticamente não temos tempo para colocá-los em ação."

Oliver Burkeman

Principais conclusões de quatro mil semanas

Explore como os seres humanos analisaram e compreenderam o tempo, percebendo sua crescente importância

Aumente sua produtividade incorporando estrategicamente a procrastinação e priorizando tarefas

Dedique o tempo livre a atividades familiares significativas e se envolva em hobbies gratificantes

O que os leitores dizem

"" Este livro não é uma pílula mágica que o fará administrar seu tempo repentinamente. É uma compilação de filosofias e perspectivas que o guiam à verdade suprema sobre o gerenciamento do tempo. Não vou estragar isso para você, você terá de ler para descobrir!"

Implementando estratégias de gerenciamento de tempo com o ClickUp

Os profissionais modernos dependem de mais do que apenas livros de gerenciamento de tempo e de se aprofundar em estratégias inovadoras de gerenciamento de tempo ferramentas de gerenciamento de tempo para complementar e aprimorar suas estratégias.

Atualize e ajuste automaticamente os intervalos de tempo das solicitações ou tíquetes recebidos com o Rolling Time Period no ClickUp Dashboards

Uma ferramenta que ganhou reconhecimento significativo em projetos e aplicativos de gerenciamento de tempo é ClickUp .

O ClickUp não é apenas mais uma plataforma de gerenciamento de tarefas; é um aplicativo versátil, tudo em um, projetado para simplificar os fluxos de trabalho, aumentar a colaboração e aprimorar as habilidades de gerenciamento de tempo.

Faça mais em menos tempo:

Planeje, organize e colabore facilmente com o ClickUp Tasks

Gerencie seu tempo sem esforço e aumente a produtividade com o Gerenciamento de tempo do ClickUp recursos. Com as visualizações Calendar, Gantt e Timeline, planeje suas tarefas do seu jeito.

O que o torna ainda mais incrível são as ferramentas que economizam tempo, como Start and Due Dates, Due Date Remapping, Drag and Drop Scheduling, Time Reporting e muitas outras que o ajudam a atingir suas metas mais rapidamente.

Controle seu tempo:

Organize e adicione notas para iniciar uma tarefa com o ClickUp Project Time Tracking

Mantenha o foco em seu trabalho enquanto monitora facilmente o tempo com o Rastreamento de tempo do projeto ClickUp .

Seja no desktop, no celular ou no navegador Chrome, assuma o controle da sua agenda com o controle de tempo global e manual. Ele ajuda a esclarecer a alocação de tarefas, acompanhar o progresso e garantir que todos permaneçam no caminho certo.

Lembretes sem esforço:

Mantenha-se no caminho certo com os lembretes rápidos e fáceis do ClickUp Reminders.

Nunca perca o ritmo com o Lembretes do ClickUp que permite que você se mantenha organizado e agilize seu fluxo de trabalho. Esse recurso permite adicionar, gerenciar ou personalizar lembretes com anexos, datas e programações recorrentes para atender às suas necessidades.

Marque facilmente as tarefas concluídas, adie, reprograme ou delegue tarefas à sua equipe, mantendo-o organizado e eficiente.

Integrações perfeitas:

Gerencie seu trabalho no ClickUp com classificação perfeita de tarefas por status, prioridade, responsável e muito mais

Sincronize o ClickUp com seus calendários, e-mail e outras ferramentas essenciais, permitindo que você agilize seu fluxo de trabalho e reduza a entrada manual de dados.

Modelos que economizam tempo:

O modelo de análise de tempo do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a rastrear e analisar o tempo gasto em tarefas

Use modelos de registro de horas para ter uma visão clara de sua alocação de horas de trabalho e programar suas tarefas para obter o máximo de eficiência e produtividade.

Mantenha a transparência em toda a sua equipe, avalie seu desempenho acompanhando o progresso e transforme sua jornada de gerenciamento de tempo com esses modelos.

Assuma o controle de seu tempo

Então, aqui está! os 10 melhores livros de gerenciamento de tempo para assumir o controle do seu tempo, dominar agendas agitadas e gerenciar tarefas com eficiência, economizando um tempo precioso.

A integração de ferramentas avançadas, como o ClickUp, amplia ainda mais os recursos de gerenciamento de tempo.

Com recursos como rastreamento de tarefas, colaboração e fluxos de trabalho personalizáveis, o ClickUp se destaca como uma solução versátil, complementando a sabedoria atemporal desses influentes livros de gerenciamento de tempo.

Não se esqueça de dar uma olhada em nosso matriz de gerenciamento de tempo e modelos de bloqueio de tempo que podem transformar sua agenda lotada em dias produtivos.

Inscreva-se gratuitamente para liberar todo o potencial do gerenciamento de tempo.