15 Presentes Incríveis para Agradecer sua Equipe em Qualquer Orçamento

Toda organização bem-sucedida tem uma equipe de funcionários esforçados e comprometidos. Embora remunerar bem seus funcionários seja o primeiro passo, que melhor maneira de mostrar o quanto você os valoriza do que com um presente atencioso?

Um programa estruturado de presentes de agradecimento aos funcionários é uma ótima maneira de ajudá-los a se sentirem especiais, mantê-los motivados a dar o melhor de si e aumentar o moral e a lealdade no local de trabalho.

Não importa se você é uma startup com poucos membros na equipe ou uma organização empresarial com centenas de funcionários, temos excelentes ideias de presentes de agradecimento para todos.

Nesta postagem do blog, discutimos como os presentes de agradecimento aos funcionários afetam significativamente o bem-estar deles e compartilhamos algumas ideias que você pode usar imediatamente.

O que é reconhecimento do funcionário?

A valorização do funcionário é o processo significativo de expressar gratidão aos seus funcionários pelo trabalho árduo, criatividade e contribuições no local de trabalho.

Uma forma popular e eficaz de reconhecimento da equipe é oferecer presentes aos funcionários. Pesquisa mostram que o reconhecimento tangível de um trabalho bem feito ou de um marco alcançado é um estímulo mental que mantém os funcionários ativos.

Por exemplo, quando um membro da sua equipe atinge uma meta ou vai além para atender aos clientes, você pode distribuir presentes de agradecimento aos funcionários como recompensas mensais ou trimestrais. Envie presentes personalizados para toda a equipe para promover a apreciação dos funcionários em ocasiões especiais.

A melhor parte é que esses presentes podem ser tão simples quanto um voucher para a cafeteria favorita do funcionário com uma nota escrita à mão valorizando suas contribuições para o crescimento ou as metas de sua organização.

Por outro lado, um presente corporativo para toda a equipe precisa ser mais bem pensado e apreciado pela maioria das pessoas. Eles podem ser lanches saudáveis, camisetas personalizadas, brindes da empresa e eletrônicos, como carregadores, AirPods, alto-falantes JBL etc.

Importância dos presentes de agradecimento aos funcionários

A maioria das organizações já tem programas de reconhecimento que oferecem prêmios anuais ou presentes para marcar festividades específicas. Esses são, sem dúvida, essenciais. Mas um programa personalizado de valorização do funcionário tem benefícios especiais e pontos de bônus, inclusive:

1. Maior bem-estar

Demonstrar gratidão aumenta o bem-estar do funcionário, impulsiona sua saúde mental e o ajuda a ser mais produtivo e a faltar menos dias de trabalho. Isso afeta os resultados do trabalho e a interação com os funcionários. Com os presentes de agradecimento aos funcionários, você está aumentando o desempenho e o envolvimento deles, bem como o bem-estar e a saúde dos funcionários.

2. Ajuda a atrair os melhores talentos

Funcionários felizes são os melhores defensores de novos talentos para se juntarem à sua organização e são mais propensos a indicar seus amigos e conhecidos para se juntarem à sua empresa. Um escritório moderno e um local de trabalho com uma cultura de presentes de agradecimento aos funcionários provavelmente atrairão candidatos de alta qualidade que querem se sentir valorizados por seu trabalho.

3. Desempenho aprimorado

Os presentes de agradecimento aos funcionários servem como reforço positivo para o bom comportamento no trabalho. O reconhecimento pode ser vinculado a mais do que apenas o desempenho do funcionário. Comemore quando os funcionários se superam e vão além. Isso ajuda a desenvolver conexões emocionais com o local de trabalho que alimentam o desempenho e o sucesso futuros.

4. Maior satisfação no trabalho

Quando você recompensa os funcionários pelo bom desempenho, eles se sentem mais felizes e motivados a continuar comparecendo. É aqui que a mágica fica melhor. Funcionários satisfeitos tornam-se embaixadores da marca. Eles promovem a lealdade e reduzem significativamente as taxas de rotatividade.

Pense nas possibilidades: quando os funcionários se sentem valorizados, há menos entrevistas de desligamento, custos reduzidos e uma cultura de trabalho positiva. Investir em presentes de agradecimento aos funcionários pode ser o catalisador que elevará o desempenho no trabalho e a produtividade a patamares mais altos.

5. Reforça os valores

A valorização e o reconhecimento dos funcionários pela adoção de um comportamento alinhado aos valores da empresa os incentiva a continuar com esses comportamentos e ações e a dar um exemplo positivo para os outros.

15 ótimas ideias de presentes de agradecimento para funcionários

Os melhores presentes de agradecimento aos funcionários são aqueles que fazem com que eles se sintam vistos e valorizados. E a parte divertida é que você não precisa gastar muito dinheiro nem gastar tempo pesquisando.

Reunimos 15 ideias incríveis de presentes de agradecimento para funcionários para todos os contextos e orçamentos. Escolha seus favoritos e comece hoje mesmo a fazer seus funcionários sorrirem.

Os melhores presentes de agradecimento para funcionários adequados para qualquer ocasião

1. Cesta de guloseimas

Uma excelente maneira de dizer a seus funcionários que "eles são incríveis" é dar a eles suas guloseimas favoritas. Você pode fazer isso de forma simples, como uma caixa de bolos frescos, ou comprar uma cesta personalizada e significativa com seus lanches, bebidas e acessórios de mesa favoritos, como uma caneca de café.

Procure fornecedores locais de presentes que possam fazer essas cestas personalizadas para você. Ou, dê uma olhada neste guia de presentes de fim de ano para selecionar cuidadosamente uma caixa de presente que seus funcionários vão adorar e apreciar!

2. Doações para instituições de caridade

Se você não quiser dar presentes físicos, valorize seus funcionários e, ao mesmo tempo, apoie uma boa causa fazendo uma doação em nome deles para a instituição de caridade de sua escolha. Outra ideia significativa é dar a eles um dia de folga para serem voluntários em uma causa que lhes seja cara, seja ela qual for.

3. Moletons ou roupas de lazer personalizadas

Incentive os funcionários a aproveitarem ao máximo o trabalho remoto vestindo-se confortavelmente; nada diz "aconchegante" como um conjunto de moletom ou loungewear. Personalize o conjunto de loungewear adicionando o logotipo da empresa e o nome do funcionário - você pode até mesmo incrementá-lo adicionando o ditado favorito dele ou um diálogo de um filme que ele adora.

4. Experiências da equipe

Um dia divertido é uma ótima maneira de valorizar sua equipe como um todo, especialmente depois de um mês ou trimestre difícil! Salas de fuga, festivais gastronômicos, degustações de café ou comida, ou visitas a parques temáticos são ótimas ideias. Uma parte essencial das atividades da equipe é obter a opinião de todos sobre as experiências de que mais gostam.

5. Arte personalizada

Oferecer arte como presente de agradecimento aos funcionários permite que eles deem um toque pessoal ao espaço de trabalho, seja em casa ou no escritório. É uma maneira única de expressar gratidão.

Obtenha impressões inspiradas em artistas e estilos que a pessoa segue ou arte baseada em seus filmes, programas de TV, bandas de música ou livros favoritos.

Opções acessíveis de presentes de agradecimento para funcionários

6. Copos personalizados

Uma caneca ou copo com o rosto do funcionário ou uma mensagem personalizada é uma ideia divertida de presente de agradecimento ao funcionário com um orçamento limitado. Personalizar o copo com uma foto do animal de estimação ou da família seria um ótimo presente.

7. Plantas domésticas

Uma suculenta ou um vaso de flores é uma ideia bonita e econômica para presentear funcionários. Isso lhes dá algo para cuidar e serve como um lembrete alegre do local de trabalho para aqueles que trabalham em casa.

8. Créditos de livros ou audiolivros

Esse é o presente perfeito de agradecimento aos funcionários para os amantes de livros da sua equipe. Dê a eles créditos Audible para comprar o próximo livro ou um vale-presente para a Amazon ou sua livraria favorita se eles preferirem ler à moda antiga.

9. Cartões-presente para experiências ou aulas

Dê a seus funcionários algo novo e divertido para fazer com um vale-presente para uma aula presencial de culinária exótica, uma aula de pintura ou uma experiência de degustação de vinhos! Você também pode dar ingressos de cinema para um mais um, para que eles possam ter uma noite divertida com seu parceiro.

10. Mini-pacotes de bem-estar

Incentive seus funcionários remotos a cuidarem de si mesmos com pequenas cestas de presentes com temas de bem-estar. Itens como velas perfumadas, protetores labiais, máscaras faciais ou para os pés ou chás calmantes não custam muito.

Eles são um ótimo presente de agradecimento aos funcionários em épocas de muito trabalho ou quando você sabe que o funcionário está assumindo muitas responsabilidades no trabalho. Uma assinatura de academia de ginástica também é um dos presentes perfeitos para incentivar os funcionários a levar uma vida saudável.

Opções de presentes premium de agradecimento aos funcionários

11. Cartões-presente para spas ou programas de bem-estar

Deixe seus funcionários se mimarem depois de um trabalho bem feito com um tratamento relaxante em um spa! Ofereça a eles uma experiência de meio dia em um spa local ou um retiro de bem-estar no fim de semana.

12. Atualizações do escritório em casa

Esse é o presente perfeito para os funcionários que têm uma equipe remota! Surpreenda-os com acessórios de mesa, como cadeiras ergonômicas, uma mesa de pé, fones de ouvido ou um monitor extra. Se o seu orçamento for menor, um carregador super rápido ou um quadro branco para a parede é um ótimo presente de agradecimento.

13. Acessórios de viagem

Para os membros da sua equipe que precisam viajar com frequência para fazer trabalhos - ou mesmo para aqueles que adoram viajar pelo mundo durante as férias -, presentes como bagagem de mão, bolsas para laptop, fones de ouvido ou roupas confortáveis são ideais. Eles certamente os usarão com frequência e pensarão em você sempre que o fizerem.

14. Óculos de luz azul

O tempo de tela não é negociável para a maioria dos funcionários, e uma ótima maneira de ajudá-los a se manterem saudáveis é comprar óculos de luz azul personalizados para proteger os olhos. Você pode oferecer a eles um vale-presente para optometristas locais para que possam obter o design de sua escolha.

15. Kits de experiência

Você encontrará marcas montando kits de bricolagem para que as pessoas criem receitas, itens de artesanato ou projetos científicos em casa com seus entes queridos. Envie aos seus funcionários kits selecionados com base em seus interesses - desde enrolar macarrão à mão até construir seu globo de neve ou fazer seu uísque; as opções são infinitas.

Outras formas de demonstrar apreço pelo funcionário

Estudos têm demonstrado consistentemente que os funcionários têm maior probabilidade de permanecer e prosperar em uma empresa que reconhece regularmente suas contribuições .

Embora os presentes de agradecimento aos funcionários sejam uma ótima maneira de demonstrar sua gratidão, há várias outras formas de mostrar aos funcionários que você se importa com eles ao longo do ano.

1. Reconhecimento verbal

Mesmo que não esteja dando um presente aos seus funcionários, dê a eles um "obrigado" individual ou uma nota de elogio por terem feito algo bem feito.

Use software de reconhecimento de funcionários para agilizar o processo de medição de sua contribuição e ter uma visão geral de como eles contribuem regularmente.

É uma ótima ideia reconhecer publicamente a conquista de alguém no bate-papo em grupo do local de trabalho ou no canal do Slack.

2. Check-ins individuais de bem-estar

Além das conversas habituais relacionadas ao trabalho, fazer um check-in sobre o bem-estar é uma maneira poderosa de mostrar aos funcionários que você se importa e é um ótimo presente de agradecimento.

Pergunte como estão se saindo, incentive-os a compartilhar suas preocupações e, se for o caso, ofereça-lhes um tempo extra para investir em sua saúde mental.

Em particular, é uma boa ideia verificar se você sabe que eles estão passando por um momento difícil ou sofreram uma perda.

3. Solicitação de feedback

Não estamos falando daquelas pesquisas mensais chatas com os funcionários. Se quiser fazer com que seus funcionários se sintam ouvidos, tenha dias periódicos de "casa aberta" em que eles possam vir e compartilhar suas ideias ou feedback com você, individualmente ou em grupo.

Você pode até mesmo realizar essas reuniões virtualmente com a ajuda de software de local de trabalho digital para que não se sintam desconectados, mesmo que a organização tenha uma política de trabalho remoto.

Se você decidir implementar qualquer uma dessas ideias, reconheça publicamente as pessoas que as criaram. Não há nada como a sensação de ter contribuído diretamente para algo novo em seu local de trabalho.

Crie um programa de reconhecimento e recompensas para os funcionários usando o ClickUp

Felizmente, reconhecer e recompensar sua força de trabalho não precisa ser um processo complicado! Itens simples e atenciosos são muito úteis e, mais importante, a intenção por trás deles é importante.

Portanto, crie um programa de reconhecimento e recompensas para os funcionários que o ajude a reconhecer o trabalho excepcional, manter a equipe feliz, reduzir a rotatividade e promover comportamentos positivos alinhados aos valores organizacionais.

Aqui está o que você deve fazer:

1. Definir critérios claros para as recompensas

O estabelecimento de metas é a função mais importante aqui, pois isso permite que você garanta a justiça no programa e evite preconceitos inconscientes para funcionários específicos. Metas do ClickUp oferece a combinação perfeita de gerenciamento de desempenho e definição de metas.

Defina metas e acompanhe o progresso com o ClickUp

Eles permitem que você defina e acompanhe KPIs e metas para funcionários individuais e mantenha scorecards semanais para que a equipe veja quais de seus colegas estão tendo um bom desempenho.

Essa estrutura automática de acompanhamento do progresso incentiva a participação da equipe e aumenta sua motivação.

Ofereça gratificação instantânea aplaudindo os funcionários por meio de menções ou dando um grito de alerta nos tópicos de conversa usando emojis.

Traga suas conversas para o ClickUp Chat View e colabore com outras pessoas em tempo real

2. Acompanhe os marcos do seu jeito Marco do ClickUp é um sistema de reconhecimento que identifica as principais realizações da equipe ou do funcionário durante um projeto em andamento. Esses marcos de trabalho são destacados como um ícone de diamante com o nome da tarefa em negrito.

Comece com este modelo para documentar suas marcos do projeto de uma forma colaborativa, divertida e visualmente atraente, para que você fique por dentro dos marcos importantes

Independentemente do tipo de visualização escolhido, você nunca perderá um momento marcante.

Além disso, usando o Atribuir comentários com o recurso do ClickUp, você pode atribuir comentários a funcionários selecionados para reconhecer suas contribuições.

O recurso Annotation do ClickUp permite que as equipes atribuam comentários aos arquivos para uma colaboração mais rápida

Esse ato serve como uma forma de reconhecimento, mostrando que sua contribuição ou trabalho está sendo notado e valorizado.

3. Classifique os relatórios de desempenho para análise posterior

Aproveitar o potencial da equipe Modelo de relatório de desempenho do ClickUp para avaliar o desempenho individual e da equipe usando gráficos e visualizações em tempo real.

Registre uma avaliação detalhada do desempenho do funcionário ou do programa com este modelo do ClickUp

Faça o download e estude relatórios automatizados para avaliar a eficácia de um funcionário, o impacto organizacional e a eficácia geral.

Com métricas e referências claras, esses relatórios ajudam a identificar os funcionários com melhor desempenho e permitem que você recompense seus esforços adequadamente.

Ao mesmo tempo, software de envolvimento do funcionário é essencial para aprimorar a comunicação, a colaboração e a satisfação geral com o trabalho entre a força de trabalho.

Faça da doação de presentes uma parte de seu DNA

Você não precisa ter um tipo de "dia de agradecimento ao funcionário" em sua organização. Claro, isso ajudaria. Mas quando você distribui periodicamente presentes personalizados e incentivos aos funcionários para agradecê-los, você mostra a eles que se importa e quer que continuem dando o melhor de si.

Você pode ajudá-los ainda mais promovendo aplicativos de controle de metas para definir seus objetivos individuais com eficiência, promovendo uma cultura de responsabilidade e progresso.

Não importa se você é uma startup que está começando ou uma grande empresa com histórico comprovado, nunca é tarde demais para começar a agradecer seus funcionários por tudo o que fazem - e essas ideias de presentes para agradecimento de funcionários são a maneira perfeita de começar. Registre-se no ClickUp gratuitamente e crie seu primeiro sistema de reconhecimento e recompensas para funcionários.