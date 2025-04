Software de portal B2B: Um guia abrangente para proprietários de empresas e profissionais

Tradicionalmente, as transações B2B eram caracterizadas por processos manuais, interações face a face e comunicações em papel. Tudo isso mudou quando o software de portal B2B entrou em cena.

Os portais B2B mudaram o jogo para sempre, oferecendo plataformas nas quais as empresas podem fazer transações, colaborar e compartilhar informações em tempo real, independentemente de barreiras geográficas.

Os portais B2B representam uma mudança de paradigma na forma como as empresas interagem, colaboram e crescem. Isso é especialmente verdadeiro para empresas pequenas e de rápido crescimento .

Neste guia de software de portal B2B, saiba como os portais B2B podem melhorar os resultados para proprietários de empresas e profissionais.

O que é um portal B2B?

Mantenha o controle de métricas vitais por meio de um painel integrado e personalizado para empresas B2B

Um portal B2B é uma plataforma que permite que as empresas realizem transações e comunicações digitalmente com outras empresas. As empresas podem executar várias funções, como interagir com as partes interessadas, compartilhar informações com as equipes, gerenciar cadeias de suprimentos e fazer transações entre si.

Diferentemente das plataformas voltadas para o consumidor, os portais Business-to-Business (B2B) são projetados para lidar com a natureza complexa das transações de atacado, pedidos em massa e contratos de longo prazo.

Eles são adaptados para atender às necessidades exclusivas dos compradores comerciais e oferecem soluções personalizadas que agilizam os processos aumentar a produtividade e promover relacionamentos comerciais.

B2B Vs B2C: Entendendo a diferença

A distinção entre os modelos B2B e Business-to-Consumer (B2C) está em seu grupo-alvo e nos processos transacionais. As organizações B2C se concentram na venda de produtos ou serviços diretamente ao consumidor e, por isso, geralmente são caracterizadas por ciclos de vendas mais curtos e decisões de compra instantâneas.

Em contrapartida, as empresas B2B vendem produtos ou serviços para outras empresas. Portanto, elas geralmente têm ciclos de vendas mais longos, volumes de pedidos maiores e, muitas vezes, a necessidade de uma abordagem mais personalizada para vendas e atendimento ao cliente.

Entender essa diferença é fundamental para compreender as funcionalidades e os recursos especializados dos portais B2B.

A relevância e os benefícios dos portais B2B

Os portais B2B oferecem uma série de vantagens em vários contextos comerciais. Por exemplo, eles podem fornecer uma plataforma centralizada para gerenciar pedidos, rastrear remessas e se comunicar com fornecedores e clientes.

Essa centralização ajuda a aumentar a eficiência e a reduzir os custos operacionais. Além disso, muitos portais B2B oferecem análise de dados aprimorada, permitindo que as empresas tomem decisões informadas com base em dados comerciais, tendências de mercado e comportamento do cliente.

Eles também facilitam um melhor gerenciamento da cadeia de suprimentos e promovem relacionamentos B2B mais fortes, fornecendo um canal de comunicação confiável e consistente.

O papel do ClickUp nas operações B2B

Flexibilize suas cadeias de comunicação e transação com a plataforma integrada do ClickUp

O ClickUp é uma solução excelente no setor de portais B2B. Ele oferece uma plataforma unificada que combina gerenciamento de tarefas, compartilhamento de documentos e acompanhamento de projetos.

Com seus recursos personalizáveis, o ClickUp se adapta a vários modelos e necessidades de negócios, permitindo que as empresas otimizem as operações, colaborem de forma eficaz e aumentem a produtividade geral.

Desde o gerenciamento de projetos complexos até o manuseio de operações diárias, o ClickUp fornece as ferramentas e a flexibilidade que as empresas modernas exigem para prosperar em um mercado competitivo.

Nas próximas seções, exploraremos as complexidades dos portais B2B, as etapas para criar um site B2B eficaz e como o ClickUp pode ser aproveitado para maximizar a eficiência e o crescimento dos negócios.

Entendendo os portais B2B: A espinha dorsal das operações comerciais modernas

Os portais B2B não são apenas plataformas digitais para transações; eles são ecossistemas abrangentes que revolucionam a forma como as empresas interagem entre si, automatizam fluxos de trabalho e gerenciam seus processos de negócios.

Como funcionam os portais B2B

Os portais B2B funcionam como hubs centrais para interações comerciais, fornecendo uma plataforma única que pode otimizar os processos, substituindo assim várias ferramentas e um grande esforço manual.

Esses portais oferecem um ambiente integrado em que as empresas podem comprar e vender produtos, gerenciar pedidos, coordenar sua cadeia de suprimentos e gerenciar relacionamentos com clientes.

Ao digitalizar os processos de negócios, os portais B2B reduzem efetivamente o tempo e o custo associados aos métodos tradicionais, oferecendo uma maneira mais eficiente de conduzir os negócios.

A função dos portais B2B em vendas, marketing e atendimento ao cliente

Os portais B2B são especializados para uso comercial e podem desempenhar uma variedade de funções para uma organização:

Aprimoramento dos processos de vendas

Os portais B2B oferecem ferramentas robustas para mostrar catálogos de produtos gerenciar estoques, processar pedidos, coletar pagamentos e rastrear remessas. Essas plataformas digitais podem elevar a experiência de compra, permitindo que as empresas aumentem a satisfação do cliente.

Transformação das estratégias de marketing

Para equipes de marketing se a empresa não tiver uma equipe de marketing, os portais B2B fornecem dados valiosos e ferramentas de análise. As empresas podem usar esses dados para entender as tendências do mercado e as preferências dos clientes, além de criar produtos direcionados para os clientes estratégias de marketing que geram retornos mais altos sobre os investimentos.

Elevação do atendimento ao cliente

Os portais B2B aprimoram o atendimento ao cliente ao facilitar a comunicação direta entre as empresas. Isso permite a resolução mais rápida de consultas e problemas. Os sistemas de suporte automatizados, as perguntas frequentes e os chatbots nesses portais otimizam ainda mais as interações com os clientes, garantindo um alto nível de serviço e satisfação.

Principais recursos dos portais B2B

Acompanhe o progresso diário da sua equipe com o ClickUp Reporting

Os portais B2B vêm equipados com uma série de recursos projetados para atender às diversas necessidades das empresas. Alguns desses recursos essenciais incluem

Sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente

Os portais B2B são equipados com sistemas integrados de Sistemas CRM integrados para ajudar a gerenciar os relacionamentos com os clientes, rastrear interações e manter extensos bancos de dados de clientes.

Alto padrão de segurança e conformidade

Manter os dados comerciais seguros é um pré-requisito básico para um portal B2B. Essas plataformas incluem recursos como criptografia de dados, controle de acesso baseado em funções (RBAC) e autenticação multifatorial para proteger informações confidenciais. Além disso, elas seguem todas as normas governamentais e do setor relacionadas à conformidade e à privacidade dos dados.

Racionalização do gerenciamento de pedidos e coordenação da cadeia de suprimentos

Essas plataformas simplificam todo o ciclo de vida do pedido, desde a colocação do pedido até a entrega, e facilitam a coordenação entre fornecedores, distribuidores e varejistas, garantindo a entrega pontual de produtos e serviços.

Análise avançada para decisões de negócios inteligentes

Análises avançadas e ferramentas de geração de relatórios fornecem insights sobre o desempenho dos negócios, o comportamento dos clientes e as tendências do mercado, auxiliando na tomada de decisões estratégicas. Recursos como painéis personalizáveis por exemplo, podem fornecer uma visão abrangente das operações.

Gerenciamento de estoques e pedidos

As plataformas B2B permitem que as empresas tenham uma visão geral em tempo real de seus pedidos de compra, níveis de estoque, status dos pedidos, listas de preços, contratos etc. Isso as ajuda a ter mais controle sobre suas operações de produção e aquisição. As opções de autoatendimento também ajudam economizar tempo e esforço em intervenções manuais

Suporte ao cliente abrangente e centralizado

Os portais B2B centralizam todo o comunicações com clientes permitindo uma interação mais rápida e transparente. Dependendo das necessidades da empresa, um portal pode oferecer recursos de suporte, como um site pesquisável base de conhecimento bate-papo ao vivo, central de ajuda com emissão de tíquetes e assim por diante

Como criar um portal B2B: Principais etapas e práticas recomendadas

A criação de um portal B2B é um empreendimento significativo que requer planejamento estratégico, um profundo entendimento do seu mercado e das necessidades dos clientes, além de foco na oferta de uma experiência fácil de usar. No entanto, a criação de um portal pode otimizar o funcionamento de sua empresa.

Aqui estão as etapas e dicas essenciais para a estruturação de um site ou portal B2B eficiente.

Pesquisa de mercado abrangente e seleção de tecnologia

A criação de um portal B2B começa com uma pesquisa de mercado completa para entender o cenário do setor e identificar os clientes-alvo.

É fundamental selecionar a plataforma tecnológica certa. Preste atenção especial aos recursos de escalabilidade, segurança e personalização para atender às suas demandas em constante evolução.

Desenvolvimento de ofertas e estabelecimento de uma identidade de marca

Defina e refine suas ofertas de negócios para garantir que elas atendam a uma necessidade específica do seu mercado-alvo. O trabalho que você fez durante a pesquisa de mercado na primeira etapa o ajudará a esclarecer suas mensagens.

Você também deve ter como objetivo estabelecer uma identidade de marca forte que repercuta no seu público B2B.

Estabelecimento de estruturas legais e financeiras e estratégias de marketing eficazes

Estabeleça a infraestrutura e as estruturas jurídicas e financeiras necessárias para garantir a conformidade com regulamentos e leis.

Em seguida, desenvolva e execute um plano de marketing eficaz e utilize marketing digital táticas como SEO, marketing de conteúdo e marketing de mídia social para atrair seus clientes.

Criando um site B2B fácil de usar

A criação de um site B2B fácil de usar é essencial para garantir uma experiência positiva para o cliente. Por exemplo, você deve criar uma estrutura de navegação intuitiva com design responsivo, desenvolver conteúdo de qualidade, implementar CTAs claros, integrar ferramentas robustas de suporte ao cliente e empregar protocolos de segurança sólidos.

Exemplo de soluções de portal B2B

1. ClickUp

Traga funções essenciais de seus negócios on-line para o ClickUp para crescer de forma sustentável e sistemática

A ferramenta certa pode afetar significativamente a eficiência e o crescimento dos negócios. Entre elas, o ClickUp se destaca por seus recursos abrangentes, atendendo habilmente às necessidades complexas das empresas B2B. Dashboards no ClickUp ajudam você (e seus clientes) a ter uma visão sempre ativa de tudo, desde o progresso das tarefas da equipe e cargas de trabalho até utilização de recursos e vendas. Você também pode visualizar suas informações da maneira que preferir com gráficos e tabelas. ClickUp CRM ajuda você a gerenciar contas de clientes, otimizar fluxos de trabalho e gerenciar todas as comunicações com os clientes em um único ponto. Você também pode usar o Formulários do ClickUp para integrar novos clientes com facilidade, coletar feedback, gerar tíquetes de ajuda, etc.

Simplifique os processos comerciais e crie fluxos de trabalho personalizados para suporte ao cliente, operações comerciais e tudo o mais com campos personalizados, Tarefas do ClickUp , Automação , adicional ClickApps e muito mais. Além disso, você pode até mesmo criar uma base de conhecimento avançada para o seu portal com Documentos do ClickUp .

Em resumo, o ClickUp oferece uma excelente experiência para seus funcionários e clientes. 💯

Melhores recursos do ClickUp

Simplifique o gerenciamento de projetos com ferramentas poderosas para alocação de tarefas, controle de prazos e colaboração em equipe

Crie espaços de trabalho personalizados, aprimorando a supervisão operacional e a produtividade

Gerencie recursos e processos de forma eficiente com painéis e relatórios personalizáveis

Facilite o gerenciamento eficaz do relacionamento com o cliente diretamente na plataforma por meio da integração perfeita com o CRM

Simplifique o compartilhamento e o gerenciamento de documentos e arquivos importantes para suas interações B2B

Limitações do ClickUp

A ampla gama de funcionalidades pode inicialmente representar um desafio para novos usuários

Alguns usuários relataram dificuldades na integração de ferramentas de terceiros com o ClickUp, embora isso geralmente seja um cenário caso a caso

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Plano ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Plano Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Plano Empresarial: Preços personalizados estão disponíveis mediante solicitação

Preços personalizados estão disponíveis mediante solicitação ClickUp AI: Disponível por uma taxa adicional de US$ 5 por espaço de trabalho em todos os planos pagos

Avaliações e opiniões de usuários do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.900 avaliações)

2. Shopify Plus

via Shopify O Shopify Plus oferece uma solução de alto nível para empresas que desejam expandir suas operações de comércio eletrônico. Ele foi projetado para comerciantes de alto volume e negócios on-line de grande escala e oferece recursos avançados e opções de personalização.

Com seu foco no crescimento do comércio eletrônico, escalabilidade robusta e um conjunto abrangente de integrações, você pode administrar sua loja e o back-end com um único e poderoso conjunto de ferramentas.

Os melhores recursos do Shopify Plus

Gerencie todas as partes de sua loja on-line na Shopify

Gerencie grandes volumes de vendas e tráfego sem perda de informações

Escolha entre uma ampla gama de integrações com aplicativos e plataformas de comércio eletrônico

Limitações do Shopify Plus

O Shopify é adaptado principalmente para comércio eletrônico e tem recursos limitados de gerenciamento de projetos

A ferramenta pode ter um custo proibitivo para empresas menores devido ao seu preço premium

Preços do Shopify Plus

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Shopify Plus

G2 : 4.4/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.8/5 (mais de 90 avaliações)

3. Oracle SuiteCommerce

via O WooCommerce B2B, uma poderosa extensão para o WooCommerce no WordPress, atende a empresas que desejam criar uma plataforma robusta de comércio eletrônico B2B.

Ele aproveita a familiaridade e a flexibilidade do WordPress e os fluxos de trabalho experimentados e testados para o sucesso do comércio eletrônico. Embora o Woocommerce tenha menos recursos do que os três primeiros desta lista, ele ainda é uma excelente opção para empresas que estão começando.

Além disso, essa plataforma de código aberto permite que você crie seu portal B2B da maneira que desejar ao longo do tempo.

Melhores recursos do WooCommerce B2B

Transição perfeita para o comércio eletrônico a partir de um painel normal do WordPress

Configurar e gerenciar a plataforma com apenas algumas etapas simples

Configure um sistema de comércio eletrônico personalizado com uma ampla variedade de plugins e extensões

Limitações do WooCommerce B2B

Devido à sua dependência do WordPress, ele é adequado apenas para empresas que investem no ecossistema

Não possui os recursos abrangentes de gerenciamento de negócios encontrados em outros portais B2B.

Preços do WooCommerce B2B

Plug-in gratuito , com vários recursos B2B disponíveis como extensões pagas

, com vários recursos B2B disponíveis como extensões pagas Licença regular: $99

Avaliações e resenhas do WooCommerce B2B

G2 : 4.4/5 (mais de 1100 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1100 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 900 avaliações)

5. Zoho Commerce

via Zoho Commerce O Zoho Commerce é uma plataforma de comércio eletrônico projetada para ajudar empresas de todos os tamanhos a criar lojas on-line. Faz parte da extensa suíte Zoho, conhecida por seus aplicativos de negócios integrados.

Com o Zoho Commerce, você pode personalizar sua loja para se adequar à identidade da sua marca, o que o ajudará a se destacar da concorrência. Além disso, com excelentes ferramentas para gerenciamento de estoque e pedidos, você pode expandir seus negócios sem preocupações.

Os melhores recursos do Zoho Commerce

Crie lojas on-line com aparência profissional com uma variedade de modelos e opções de personalização

Gerencie níveis de estoque, pedidos e dados de clientes em uma única plataforma

Obtenha insights valiosos sobre tendências de vendas, comportamento do cliente e desempenho do site

Limitações do Zoho Commerce

Embora seja excelente para empresas de pequeno e médio porte, pode não ser tão escalável para empresas muito grandes ou operações complexas de comércio eletrônico

Alguns usuários podem achar o conjunto de recursos menos extenso em comparação com plataformas de comércio eletrônico mais especializadas

Preços do Zoho Commerce

Inicial : uS$ 20/mês

: uS$ 20/mês Profissional : uS$ 50/mês

: uS$ 50/mês Premium: uS$ 150/mês

Zoho Commerce ratings and reviews

G2 : 4.2/5 (com base em mais de 70 avaliações)

: 4.2/5 (com base em mais de 70 avaliações) Capterra: 4.3/5 (Baseado em mais de 50 avaliações)

Segurança em portais B2B: Garantindo a confiança e a integridade

Os dados são tão valiosos quanto a moeda e, quando se trata da segurança dos portais B2B, a proteção dos dados não é negociável. Essas plataformas contêm informações confidenciais que, se comprometidas, podem ter consequências de longo alcance.

A função crítica das auditorias de segurança da informação

As auditorias regulares de segurança da informação ajudam a avaliar as vulnerabilidades, garantem a conformidade com os padrões do setor e os requisitos legais e criam confiança com parceiros e clientes

Medidas para garantir a proteção e a privacidade dos dados dos clientes

A proteção dos dados dos clientes em um portal B2B envolve várias medidas importantes:

Criptografia de dados: Criptografar dados em trânsito e em repouso para protegê-los contra acesso não autorizado

Criptografar dados em trânsito e em repouso para protegê-los contra acesso não autorizado Controle de acesso: Implementação de controles de acesso e protocolos de autenticação rigorosos para que somente o pessoal autorizado possa acessar informações confidenciais

Implementação de controles de acesso e protocolos de autenticação rigorosos para que somente o pessoal autorizado possa acessar informações confidenciais Atualizações regulares de software e gerenciamento de patches: Manter o software atualizado para proteger contra as ameaças de segurança mais recentes

Manter o software atualizado para proteger contra as ameaças de segurança mais recentes Gateways de pagamento seguros: Se o portal envolver transações financeiras, a integração de gateways de pagamento seguros e confiáveis é essencial

Se o portal envolver transações financeiras, a integração de gateways de pagamento seguros e confiáveis é essencial Educação e treinamento dos usuários: Educar regularmente os usuários e funcionários sobre as práticas recomendadas de segurança para evitar violações ou vazamentos acidentais

A função do ClickUp na manutenção e no aprimoramento da segurança de dados

O ClickUp, como uma ferramenta abrangente de gerenciamento de projetos e produtividade, dá grande ênfase à segurança. No contexto das operações B2B, o ClickUp contribui para a segurança dos dados por meio de

Práticas robustas de criptografia

Auditorias de segurança regulares

Conformidade com os padrões do setor

Permissões de acesso personalizáveis

Métricas e análises em portais B2B: A chave para uma tomada de decisão informada

No âmbito do comércio B2B, a aplicação de métricas e ferramentas de análise como o Google Analytics, desempenham um papel fundamental na definição de estratégias, na otimização de operações e no aumento das vendas.

O valor da análise nas operações e vendas B2B

O Analytics em portais B2B fornece insights profundos sobre vários aspectos das operações comerciais:

Rastreamento de desempenho : A análise ajuda a monitorar o desempenho geral, identificando áreas de força e apontando onde são necessárias melhorias

: A análise ajuda a monitorar o desempenho geral, identificando áreas de força e apontando onde são necessárias melhorias Análise do comportamento do cliente: Compreender as interações, as preferências e as tendências do cliente é vital para adaptar as ofertas e melhorar a experiência do cliente

Compreender as interações, as preferências e as tendências do cliente é vital para adaptar as ofertas e melhorar a experiência do cliente Otimização de vendas: Ao analisar os dados de vendas, as empresas podem refinar suas estratégias de vendas, melhorar as taxas de conversão de leads e aumentar a receita

Aplicação de ferramentas como o Google Analytics em portais B2B

O Google Analytics e ferramentas semelhantes são parte integrante do arsenal de análise dos portais B2B para

Análise de tráfego: Essas ferramentas fornecem uma visão geral do tráfego do portal, ajudando a entender o envolvimento do usuário e a identificar as fontes de tráfego

Essas ferramentas fornecem uma visão geral do tráfego do portal, ajudando a entender o envolvimento do usuário e a identificar as fontes de tráfego Rastreamento de conversões: Elas permitem que as empresas rastreiem as conversões e, portanto, meçam a eficácia de seus esforços de marketing

Elas permitem que as empresas rastreiem as conversões e, portanto, meçam a eficácia de seus esforços de marketing Relatórios personalizados: As empresas podem criar relatórios personalizados para se concentrar em métricas específicas relevantes para suas operações

Rastreamento e análise de métricas B2B com o ClickUp

O ClickUp aprimora a capacidade dos portais B2B de rastrear e analisar dados de clientes e as principais métricas de negócios, impulsionando assim as decisões estratégicas.

Dashboard de análise integrado: Oferece uma visão abrangente de projetos, tarefas e desempenho da equipe por meio de Dashboards do ClickUp Relatórios personalizáveis: Permitem que as empresas criem relatórios personalizados com foco em KPIs específicos

Oferece uma visão abrangente de projetos, tarefas e desempenho da equipe por meio de Dashboards do ClickUp Dados em tempo real: Fornecimento de informações atualizadas, permitindo que as empresas tomem decisões oportunas com base nas tendências atuais

O futuro dos portais B2B: Abraçando a inovação e a tecnologia

O futuro dos portais B2B, especialmente no âmbito do comércio eletrônico B2B, está na capacidade de oferecer recursos avançados, como insights orientados por IA, processamento automatizado de pagamentos e pagamentos seguros.

Cada vez mais portais on-line estão recorrendo à IA e ao ML para criar experiências personalizadas, como recomendações personalizadas, sugestões de vendas cruzadas, acionadores vinculados ao comportamento e muito mais.

Com seus recursos personalizáveis, o ClickUp é capaz de oferecer experiências sob medida para atender às necessidades específicas de cada empresa

O ClickUp também oferece às empresas a capacidade de usar IA do ClickUp para automatizar tarefas, gerar conteúdo, obter insights de dados e aprimorar a experiência do usuário.

Com a capacidade de automatizar tarefas e ações repetitivas e frequentes, as empresas B2B estão dando a suas equipes e clientes a capacidade de se concentrar em coisas mais importantes. A automação do ClickUp pode ajudar a simplificar ainda mais os processos.

Aproveitando o poder do software de portal B2B com o ClickUp

A partir de nossa exploração abrangente do software de portal B2B, fica claro que essas plataformas são mais do que apenas ferramentas - elas são catalisadoras da eficiência, do crescimento e da inovação dos negócios.

Para proprietários de empresas e profissionais de setores B2B, um portal B2B bem gerenciado pode ser um divisor de águas. Ele pode ajudar as empresas a aumentar as receitas diretas, otimizar seus processos e melhorar a satisfação do cliente.

O ClickUp pode ajudá-lo a redefinir operações comerciais com suas ferramentas robustas de gerenciamento de projetos, recursos personalizáveis e análises avançadas.

Com ênfase na segurança, o ClickUp garante que suas operações comerciais sejam eficientes e seguras, abordando assim uma das principais preocupações do setor B2B. Essa plataforma moderna e completa oferece às empresas as ferramentas de que elas precisam para ter sucesso em um mercado cada vez mais digital.

Dê o primeiro passo para transformar suas operações B2B. Explore o ClickUp hoje mesmo e veja como ele pode levar sua empresa a novos patamares de eficiência e inovação.

Perguntas frequentes comuns sobre o software de portal B2B

O que é um exemplo de aplicativo B2B?

Um sistema de gerenciamento da cadeia de suprimentos usado por fabricantes para solicitar matérias-primas de fornecedores é um ótimo exemplo de aplicativo B2B

O que é B2B e exemplos?

B2B refere-se a transações entre empresas. Um exemplo de uma empresa B2B seria a venda de soluções de armazenamento em nuvem para outras empresas.

Como faço para criar um site B2B?

Para criar um site B2B, comece com uma pesquisa de mercado, escolha uma plataforma adequada, desenvolva suas ofertas, concentre-se na identidade da marca e garanta a conformidade legal.

Como faço para criar um portal B2B?

Siga as etapas para criar um site B2B e, em seguida, inclua recursos como login do cliente, catálogos de produtos e sistemas de gerenciamento de pedidos.

O que é negócio B2B com um exemplo?

Os negócios B2B envolvem transações entre empresas em vez de clientes individuais. Exemplo: Uma empresa de software que fornece soluções empresariais para outras empresas.

Como você estrutura um site B2B?

Garanta uma navegação intuitiva, design responsivo, conteúdo de alta qualidade, CTAs claras, suporte robusto ao cliente e protocolos de segurança sólidos.

Como iniciar um negócio B2B on-line?

Realize uma pesquisa de mercado completa, selecione uma plataforma de tecnologia, desenvolva seu produto/serviço, estabeleça uma marca e planeje sua estratégia de marketing.

Quais são os 4 tipos de B2B?

Os quatro tipos de negócios B2B são Produtores, Revendedores, Governos e Instituições.

O que é um sistema de software B2B?

Um sistema de software B2B é uma pilha de software que facilita as transações comerciais entre empresas, como sistemas de CRM ou ferramentas de gerenciamento da cadeia de suprimentos.

Como posso criar uma plataforma de marketplace B2B?

Para criar uma plataforma de marketplace B2B, identifique seu nicho, escolha uma solução de plataforma, concentre-se em recursos que facilitem as transações B2B e garanta segurança e análise robustas.