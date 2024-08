10 melhores softwares de webinar para planejar uma conferência virtual em 2024

Organizar webinars pode parecer muito fácil em comparação com reunir pessoas reais em um único lugar para um evento presencial. Mas, acredite em nós, para realizar uma conferência virtual de sucesso é preciso muito esforço.

Em resumo, manter as pessoas grudadas em suas telas exige um esforço real. Uma falha técnica ou um único slide chato e você perderá seu público.

Por esse motivo, é fundamental que sua pilha de tecnologia para webinars esteja no ponto. Confiável software de eventos virtuais pode fazer a diferença entre uma apresentação incrível e um festival de soneca, portanto, selecione as melhores ferramentas para prepará-lo para o sucesso.

Fizemos uma longa pesquisa e selecionamos as 10 melhores plataformas de webinar para você - então vamos começar! 🙌

O que você deve procurar em um software de webinar?

A recente onda de eventos virtuais gerou várias ferramentas de webinar. Aqui estão as informações sobre os recursos essenciais a serem observados para que você possa escolher o melhor software de webinar:

Facilidade de uso: Para começar, o software deve ser fácil de usar e intuitivo para os organizadores e participantes. Em resumo, os usuários devem poder acessar todos os recursos disponíveis sem precisar de ajuda ou assistir a muitos tutoriais em vídeo

Para começar, o software deve ser fácil de usar e intuitivo para os organizadores e participantes. Em resumo, os usuários devem poder acessar todos os recursos disponíveis sem precisar de ajuda ou assistir a muitos tutoriais em vídeo Capacidade de gravar e compartilhar: Os webinars são uma excelente fonte de conteúdo original que pode ser transformado em vídeos, publicações em redes sociais, blogs e muito mais. Portanto, a ferramenta escolhida deve permitir que você grave etranscrever seus webinars *Análise pós-evento: Você deve ser capaz de analisar as estatísticas do webinar e também exportá-las nos formatos CSV, XLS ou PDF para facilitar o acesso

Os webinars são uma excelente fonte de conteúdo original que pode ser transformado em vídeos, publicações em redes sociais, blogs e muito mais. Portanto, a ferramenta escolhida deve permitir que você grave etranscrever seus webinars *Análise pós-evento: Você deve ser capaz de analisar as estatísticas do webinar e também exportá-las nos formatos CSV, XLS ou PDF para facilitar o acesso Integração: Verifique se o software se encaixa em seus fluxos de trabalho existentes, pois você deseja uma ferramenta que possa se conectar facilmente com suas ferramentas de CRM, análise e gerenciamento de projetos.

Verifique se o software se encaixa em seus fluxos de trabalho existentes, pois você deseja uma ferramenta que possa se conectar facilmente com suas ferramentas de CRM, análise e gerenciamento de projetos. Personalização: Você precisa realizar enquetes e questionários interativos durante o webinar? Gostaria de criar formulários de registro personalizados? Verifique se o software de webinar cuida de suas tarefas de personalização.

Você precisa realizar enquetes e questionários interativos durante o webinar? Gostaria de criar formulários de registro personalizados? Verifique se o software de webinar cuida de suas tarefas de personalização. Suporte ao cliente: Problemas técnicos inesperados podem atrapalhar o seu webinar, portanto, procure uma plataforma com suporte ao cliente ágil e acessível para manter as coisas funcionando sem problemas

Problemas técnicos inesperados podem atrapalhar o seu webinar, portanto, procure uma plataforma com suporte ao cliente ágil e acessível para manter as coisas funcionando sem problemas Segurança: Assim como em um evento presencial, você também deve garantir a segurança do seu evento virtual. Por isso, considere recursos como SSL, criptografia de dados e níveis variáveis de acesso

Assim como em um evento presencial, você também deve garantir a segurança do seu evento virtual. Por isso, considere recursos como SSL, criptografia de dados e níveis variáveis de acesso Escalabilidade: Por último, o software deve ter capacidade suficiente de hospedagem e de participantes para ser escalonado com você

Os 10 melhores softwares de webinar para usar em 2024

Agora que já vimos o que torna um software de gerenciamento de eventos ideal, vamos listar o melhor software de webinar para ajudá-lo a planejar e hospedar seus eventos on-line sem problemas.

1. ClickUp

O ClickUp é uma plataforma completa para todas as suas necessidades de gerenciamento de eventos. Sua missão é fazer com que o mundo faça mais em menos tempo. Com isso em mente, o ClickUp oferece recursos que o ajudam a planejar, colaborar, hospedar e acompanhar suas sessões de webinar.

Obviamente, a primeira etapa para realizar qualquer evento é um planejamento exaustivo. Use o Visualização do calendário do ClickUp para listar todas as tarefas relacionadas ao seu próximo evento e conectá-las a um calendário compartilhável. Além disso, você pode gerenciar todas as suas reuniões com os proprietários das tarefas por meio de uma sincronização bidirecional do calendário com o Google.

Faça um gráfico das reuniões, tarefas e cronogramas do status do cronograma do projeto com o ClickUp Calendar View para planejar seus eventos

Use ClickUpDocs para planejar e criar seus esboços de webinar e, posteriormente, compartilhá-los com colegas de equipe para edições. Como várias pessoas podem trabalhar em um documento simultaneamente, isso economiza muitas idas e vindas.

Use o ClickUp Docs para colaborar e planejar o esboço do seu webinar

O ClickUp também cuida dos aspectos criativos. Por exemplo, você pode usar Quadros brancos do ClickUp para gerar apresentações visualmente atraentes para suas sessões de webinar. Você também pode fazer brainstorming com sua equipe e criar estratégias e mapas para seus webinars.

Brainstorm para um webinar perfeito com o ClickUp Whiteboards

Com Eventos ClickUp o ClickUp Events é um aplicativo que ajuda a gerenciar toda a preparação de seu webinar. Ele tem tudo o que você precisa para planejar sem esforço, como listas de tarefas, notificações, definição de prioridades, agendamento e atribuições de tarefas. Na verdade, você pode até mesmo gerenciar tudo em qualquer lugar com o aplicativo móvel.

Planeje webinars de sucesso usando o ClickUp Events

Além disso, com O recurso Clip do ClickUp você pode gravar reuniões na tela e compartilhá-las instantaneamente com a equipe do evento. A melhor parte? Não há limites de tempo! Além disso, seus espectadores podem assistir ao clipe sem fazer download.

Compartilhe clipes e torne seu evento bem-sucedido com o ClickUp Clip

Preocupado com a possibilidade de perder um ponto importante em seu evento? notas de eventos ? IA do ClickUp capturará todos os detalhes e destaques de sua sessão sem esforço, para que você possa se concentrar em outras coisas.

Além disso, se você estiver com pouco tempo, os modelos e planos do ClickUp podem dar um impulso à sua equipe. Os modelos e projetos do ClickUp modelos de agenda de conferência por exemplo, o ajudarão a planejar e acompanhar seus eventos.

Para saber mais, participe do on-demand Webinars do ClickUp conduzidos por especialistas da plataforma.

Melhores recursos do ClickUp

Mantenha e acompanhe todos os seus planos de eventos, listas de tarefas, mensagens e mídia em um só lugar

Crie e compartilhe conteúdo de webinar com facilidade

Colabore e alinhe seus planos de eventos com suas equipes em tempo real

Compartilhe gravações de tela instantaneamente e comunique itens de ação

Fique por dentro das tarefas com lembretes e notificações

Mantenha-se conectado na Web, no desktop e em dispositivos móveis (Android e iOS)

Integre o fluxo de dados do evento com sua pilha de tecnologia existente de CRM, relatórios, análises e outras ferramentas

Limitações do ClickUp

Novos usuários podem levar algum tempo para entender e usar os recursos da ferramenta devido aos seus muitos recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3.900+ avaliações)

2. Tempestade viva

via Tempestade viva O Livestorm é uma ferramenta de gerenciamento de eventos de vídeo baseada em navegador que ajuda você a hospedar reuniões virtuais webinars e eventos.

Ele é fácil de usar, personalizável e perfeito para demonstrações de produtos, sessões de treinamento, reuniões de equipe e integração de clientes. Sua integração com ferramentas populares de marketing e Ferramentas de CRM também permitem que você rastreie e nutra os leads gerados por seus webinars.

Além disso, você obtém recursos como modelos de e-mail, páginas de registro personalizáveis, rastreamento de e-mail, widgets de site e compartilhamento social.

melhores recursos do #### Livestorm

Garante streaming de áudio e vídeo de alta qualidade

Use a ferramenta em seu navegador, sem precisar fazer download de software

Personalize sua sala de eventos com o plug-in Custom Design do Livestorm

Conecte-se com usuários de todo o mundo em 24 idiomas

Limitações do Livestorm

Os recursos de compartilhamento de tela não são muito fáceis e satisfatórios

Os usuários enfrentam bugs e falhas técnicas ocasionais

Preços do Livestorm

Plano gratuito

Pro: $99/mês para até 100 contatos ativos

$99/mês para até 100 contatos ativos Business: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise: Preços personalizados

Livestorm avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 1.300 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.300 avaliações) Capterra: 4,7/5 (370+ avaliações)

3. Webex

via Webex Se você está organizando um evento pela primeira vez e está procurando um software de webinar que seja fácil de configurar, experimente o Webex. O Webex Webinars (antigo Webex Events) é uma solução completa de gerenciamento de eventos que permite a realização de webinars interativos e envolventes.

O Webex ajuda você a manter seu evento seguro com recursos como acesso somente para convidados e SSO. Ele também oferece uma variedade de elementos interativos, como enquetes do Slido, compartilhamento imersivo e perguntas e respostas.

Melhores recursos do Webex

Personalize o layout do palco com foco no conteúdo e nas pessoas

Centralize a programação e o conteúdo do seu evento em um único local

Agrupe vários webinars em uma série para facilitar o registro

Envie e-mails automatizados antes e depois do webinar

Use transmissão ao vivo de nível profissional e hospedagem de vídeo para eventos

Limitações do Webex

Os recursos de envolvimento do público são limitados

As integrações com CRM e ferramentas de criação de páginas da Web para eventos são relativamente limitadas

Preços do Webex

Webinars Webex: Entre em contato para obter preços

Entre em contato para obter preços Webex Events: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Webex

G2: 4,4/5 (mais de 400 avaliações)

4,4/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 6.800 avaliações)

4. Crowdcast

via Crowdcast O Crowdcast é uma plataforma abrangente de vídeo ao vivo que ajuda as empresas a otimizar seus eventos virtuais, como webinars, sessões de perguntas e respostas e workshops on-line.

Os usuários adoram o sistema de e-mail integrado para notificar os convidados sobre os próximos eventos e um construtor de páginas de destino de eventos personalizável.

Com o Crowdcast, você pode interagir com seu público em tempo real, compartilhar apresentações e também obter informações valiosas. Na verdade, é uma solução completa para se conectar com os clientes, gerar leads e criar uma forte presença on-line.

Melhores recursos do Crowdcast

Transmissão múltipla para ferramentas de terceiros, como Facebook e YouTube

Aceitar pagamentos durante os eventos com a integração do Stripe

Permita que os participantes interajam ativamente com o palestrante com o recurso de levantar a mão

Gerar análises avançadas para obter insights sobre o público e acompanhar o desempenho

Limitações do Crowdcast

Os usuários enfrentam bugs ocasionais

Preços da Crowdcast

Lite: $49/mês

$49/mês Pro: $89/mês

$89/mês Business: $195/mês

Crowdcast ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 70 avaliações)

4,5/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

5. EverWebinar

via EverWebinar O EverWebinar é especializado na automação de webinars, para que você não precise continuar hospedando webinars ao vivo. Ele simula uma experiência de webinar ao vivo para seus participantes, operando em um modo totalmente automatizado.

Além disso, o recurso de teste de divisão desse software de webinar permite que você teste várias páginas de webinar e selecione a que obtiver o maior número de inscrições.

melhores recursos do #### EverWebinar

Interaja com os participantes por meio de bate-papo, enquetes e pesquisas para webinars sob demanda

Transmita apresentações, compartilhamentos de tela e até vídeos pré-gravados em alta definição

Contagem regressiva ativa ao exibir ofertas para conversões rápidas

Organize webinars únicos ou recorrentes com a ajuda do sistema de agendamento flexível

Software fácil de usar, sem nada para instalar, hospedar ou fazer upload

Limitações do EverWebinar

As personalizações podem exigir esforço extra

Recursos limitados de relatório e rastreamento

Preços do EverWebinar

Anual: $499/ano

$499/ano Bienal: US$ 874 (cobrado a cada dois anos)

Avaliações e resenhas do EverWebinar

G2: 3,9/5 (mais de 20 avaliações)

3,9/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

6. eWebinar

via seminário eletrônico Não seria ótimo se você pudesse ter interações ao vivo com o público em um webinar pré-gravado? De fato, você pode, com o eWebinar.

Com o eWebinar, você pode eliminar automaticamente as apresentações repetitivas e oferecer webinars sempre atuais e impecáveis. Ele também permite que você configure mensagens com CTAs personalizáveis e as programe como quiser.

Melhores recursos do eWebinar

Conecte-se facilmente com CRM, software de automação de marketing e outras ferramentas

Crie e edite seu webinar e convide vários membros da equipe para gerenciar sua conta sem custo adicional

Use opções de comunicação flexíveis para interação ao vivo ou por e-mail com seus participantes

Configure e-mails de notificação e interações pré-programadas para facilitar a comunicação

Limitações do eWebinar

Relativamente caro para uma nova ferramenta, apesar das avaliações e classificações limitadas

Falta de integração com várias plataformas

Preços do eWebinar

**Nível 1: US$ 99/mês para cada 3.000 inscritos

**Nível 2: US$ 199/mês para 6.000 inscritos

Nível 3: $299/mês por 12.000 registrantes

eWebinar ratings and reviews

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 5/5 (mais de 50 avaliações)

7. Demio

via Demônio O Demio é um poderoso software de webinar voltado para profissionais de marketing que realizam eventos on-line com foco em conversão. O Demio ajuda a rastrear a receita gerada por cada webinar para que você possa medir o ROI de forma eficaz.

Use o recurso "Boost" do Demio para fazer com que os participantes compartilhem o evento nas mídias sociais. A capacidade do Demio de rastrear o número de compartilhamentos por participante também permite que você execute esquemas de incentivo e se beneficie do boca a boca positivo.

Além disso, com o Demio, você pode personalizar a página de registro do webinar, enviar lembretes automáticos por e-mail e até mesmo realizar chats e enquetes em tempo real. Ele também oferece análises robustas e integrações com ferramentas de marketing populares.

Melhores recursos do Demio

Acompanhe os níveis de envolvimento em pontos específicos no tempo

Incorporar webinars em seu site com o recurso Showcase

Personalize o conteúdo promocional para aplicativos de mídia social, para que seus participantes possam promover seu evento em seus círculos

Limitações da Demio

Integração direta limitada com ferramentas de CRM

Falta de recursos como salas de descanso, acompanhamento personalizado e opções de plano de fundo para maior flexibilidade

Preços do Demio

Inicial: US$ 59/mês por host

US$ 59/mês por host Crescimento: A partir de $109/mês por host

A partir de $109/mês por host Premium: A partir de $184/mês por host

Demio ratings and reviews

G2: 4,6/5 (mais de 140 avaliações)

4,6/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4,7/5 (240+ avaliações)

8. Webinar GoTo

via Webinar GoTo O GoTo Webinar é uma plataforma de videoconferência e webinar segura, colaborativa e envolvente, especialmente projetada para empresas geograficamente distribuídas.

Com o GoToWebinar, você pode destacar e fazer anotações em qualquer parte da apresentação do seu webinar e também convidar um co-anfitrião para ajudar.

A plataforma também possui análises robustas e ferramentas de relatórios para ajudá-lo a medir o sucesso de seus webinars.

Os melhores recursos do GoTo Webinar

Integração eficaz com plataformas de mídia social

Monitore o envolvimento e a participação no evento ao vivo

Permitir a gravação automática do evento para revisão posterior

Tome decisões baseadas em dados com análises precisas e rastreamento eficaz de fontes

Limitações do GoTo Webinar

A interface do usuário parece ultrapassada e difícil de navegar

Preços do GoTo Webinar

Lite: US$ 59/mês por organizador, cobrado anualmente

US$ 59/mês por organizador, cobrado anualmente Standard: $129/mês por organizador, cobrado anualmente

$129/mês por organizador, cobrado anualmente Pro: $249/mês por organizador, cobrado anualmente

$249/mês por organizador, cobrado anualmente Empresarial: US$ 499/mês por organizador, cobrado anualmente

Avaliações e resenhas do GoTo Webinar

G2: 4,2/5 (mais de 780 avaliações)

4,2/5 (mais de 780 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 2.000 avaliações)

9. WebinarJam

via WebinarJam O WebinarJam é uma plataforma de eventos virtuais projetada para envolver.

Por exemplo, a capacidade de destacar e trazer pessoas do público para o palco cria um alto nível de envolvimento.

Além disso, basta inserir a duração, o tópico e o público-alvo do seu evento para obter uma agenda gerada por IA para o seu webinar.

Com recursos como páginas de registro personalizáveis e análises avançadas, o WebinarJam ajuda você a oferecer webinars impactantes que se conectam com o público-alvo.

Melhores recursos do WebinarJam

Envie lembretes por SMS e e-mail para aumentar a participação

Adicione facilmente enquetes e pesquisas à sua sessão

Transmita vídeos pré-gravados como sessões ao vivo, mesmo sem um apresentador ao vivo

Garanta uma experiência tranquila com compatibilidade de navegador e desempenho leve

Limitações do WebinarJam

A interface do usuário não é fácil de usar; atualmente, é necessário alternar entre vídeos, slides e telas

Não é possível fazer download de resultados detalhados de pesquisas por participante

Preços do WebinarJam

Inicial: $49/mês para 100 participantes

$49/mês para 100 participantes Basic: $99/mês para 500 participantes

$99/mês para 500 participantes Profissional: $229/mês para 2.000 participantes

$229/mês para 2.000 participantes Enterprise: US$ 499/mês para 5.000 participantes

Avaliações e resenhas do WebinarJam

G2: 3,6/5 (mais de 50 avaliações)

3,6/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4/5 (mais de 270 avaliações)

10. WebinarKit

via WebinarKit O WebinarKit combina seu funil de clientes potenciais, hospedagem de webinars e nutrição de leads com sua pilha de vendas e remarketing.

Como resultado de seu recurso de webinar sob demanda 24 horas por dia, 7 dias por semana, você pode interagir com seus clientes potenciais sem precisar realizar sessões ao vivo.

O WebinarKit também permite que você personalize facilmente as cores do texto e do plano de fundo, os títulos, as descrições, os cronômetros, os logotipos etc. para criar páginas de destino de alta conversão.

Melhores recursos do WebinarKit

Ofereça webinars baseados em navegador com qualidade HD perfeita em pixels

Crie webinars e funis de webinars ilimitados e tenha um número ilimitado de participantes

Maximize a participação no evento com o agendamento "Just-in-time" e de exibição instantânea, para que os inscritos possam participar imediatamente

Limitações do WebinarKit

Recursos de personalização limitados

Falta de estatísticas detalhadas do webinar

Preços do WebinarKit

Mensal: US$ 59/mês

US$ 59/mês Anual: US$ 16,41/mês (cobrado anualmente)

US$ 16,41/mês (cobrado anualmente) Vitalício: US$ 497 (pagamento único)

WebinarKit ratings and reviews

G2: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

4,8/5 (mais de 200 avaliações) Capítulo: Indisponível

Transforme os webinars em seu superpoder em 2024

Os webinars são uma ótima maneira de se manter conectado com seus clientes potenciais e clientes. É claro que o truque é romper com a desordem e fazer com que seus webinars se destaquem.

Sabemos que você já tem o plano de conteúdo para fazer isso acontecer, portanto, o software de webinar certo pode ser um poderoso ponto de diferença.

Portanto, faça sua escolha com cuidado.

Com isso em mente, recomendamos o ClickUp! Sua eficiente solução de gerenciamento de eventos o ajudará a manter o controle dos seus próximos eventos virtuais, desde o planejamento e a hospedagem até o gerenciamento das fases pós-evento.

O ClickUp é uma ferramenta multifuncional que simplificará todas as partes de seu trabalho, seja organizando eventos virtuais ou gerenciando projetos e ajudar as equipes a colaborar . Registre-se para obter sua conta ClickUp gratuita hoje mesmo!