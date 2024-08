Resumo do livro: Good to Great, de Jim Collins

_Por que algumas empresas dão o salto e outras não?

O livro Good to Great de Jim Collins aborda uma questão fundamental: Como as empresas deixam de ser apenas boas o suficiente para alcançar a excelência?

Publicado originalmente em 1994, esse livro ainda é considerado um dos livros de gerenciamento de negócios mais cobiçados até hoje.

Em sua busca por respostas, Collin e sua equipe de pesquisa estudaram meticulosamente as empresas durante cinco anos e delinearam conceitos exclusivos para ajudar as empresas a prosperar e crescer.

Eles escolheram a dedo 28 empresas reconhecidas por seus resultados estelares e as compararam com seus concorrentes.

Em seguida, criaram um guia passo a passo que incorpora uma maneira metódica de ajudar os proprietários de empresas a aprimorar suas formas de pensar.

Este resumo de Good to Great não apenas o guiará por essas etapas, mas também apresentará as principais conclusões do livro e o capacitará a tornar sua empresa uma força a ser reconhecida.

Resumo do livro Good to Great em um relance

via Amazônia Embora Good to Great tenha sido originalmente escrito para empresas, os princípios podem ser aplicados a qualquer objetivo profissional ou até mesmo uma busca pessoal pela excelência.

O livro defende os valores pessoais da autoavaliação, da busca de um propósito e do estabelecimento de uma base sólida, nos quais você pode confiar em todas as esferas da vida. Para as empresas, em particular, o autor enfatizou o uso de uma abordagem fásica para ir do sucesso ao sucesso retumbante.

A estrutura Good to Great inclui três componentes principais: Um processo, fases e um flywheel.

Processo

O processo Good to Great é um caminho claro para a grandeza que envolve um progresso constante para cima, alcançando marcos ao longo do caminho. Essa jornada significa esforços contínuos para construir uma base sólida e buscar a excelência em vários aspectos.

O ponto de inflexão - um momento de inovação - marca um momento crucial em que os movimentos estratégicos levam a um salto significativo. É o ponto culminante do trabalho árduo e do compromisso que o impulsiona a um nível mais alto de realização e sucesso.

Fases

Há três fases principais pelas quais as empresas passam na jornada do Bom para o Excelente.

Pessoas disciplinadas: Esta é a primeira fase da jornada e gira principalmente em torno de ter uma ótima liderança e uma equipe de funcionários profundamente apaixonados que são focados e disciplinados no trabalho . Trata-se de ter as pessoas certas a bordo.

Esta é a primeira fase da jornada e gira principalmente em torno de ter uma ótima liderança e uma equipe de funcionários profundamente apaixonados que são focados e disciplinados no trabalho . Trata-se de ter as pessoas certas a bordo. Processo de pensamento disciplinado: O segundo estágio é um amálgama de uma compreensão profunda de fatos brutais e do estabelecimento de uma base devalores fundamentais que promove uma estrutura de inovação, crescimento e resiliência

O segundo estágio é um amálgama de uma compreensão profunda de fatos brutais e do estabelecimento de uma base devalores fundamentais que promove uma estrutura de inovação, crescimento e resiliência Ação disciplinada: A fase final envolve a criação de um espaço seguro onde as pessoas colaborarão e trabalharão em prol de um objetivo único com liberdade e autonomia

Flywheel

O flywheel representa o modelo geral, começando com a colocação das pessoas certas no ônibus, o que, em seguida, gera impulso por meio das três fases, permitindo que as boas empresas alcancem grandes resultados.

O processo envolve a análise cuidadosa das ações que levarão aos melhores resultados no futuro. Em seguida, passo a passo, você toma essas ações, empurrando consistentemente um volante metafórico - uma representação dos esforços contínuos.

Esse impulso contínuo e deliberado acaba levando ao momento do sucesso.

Principais conclusões de Good to Great, de Jim Collins

o livro Good to Great detalha conceitos fundamentais que são apoiados por uma extensa pesquisa. Esses princípios podem ajudá-lo a prosperar e a criar as estratégias necessárias para transformar sua visão em realidade.

Estes são alguns dos conceitos fundamentais que deixaram uma profunda impressão nos leitores:

1. Liderança de nível 5

Collins identifica a Liderança Nível 5 como uma qualidade única encontrada em CEOs de empresas realmente excepcionais. Ela se refere ao nível mais alto em uma hierarquia de capacidades de liderança que Collins observou em executivos de empresas que saltaram de um bom desempenho para grandes resultados.

Os empreendedores de sucesso geralmente compartilham uma característica fundamental, a humildade. Eles reconhecem que não sabem tudo e estão comprometidos em fazer o que é certo para seus acionistas.

Os líderes de nível 5 veem seus negócios não apenas como um sucesso financeiro, mas como um veículo para impactar vidas de forma positiva. A liderança de nível 5 combina vontade e ambição profissional com humildade, criando uma jornada pessoal do bom ao ótimo para todos os envolvidos.

2. Primeiro quem, depois o quê

A lição mais importante de Good to Great é colocar as pessoas certas no ônibus, de acordo com Jim Collins. Não se trata apenas de preencher os assentos, mas de montar uma equipe que impulsione a organização.

Antes de traçar a direção ou a estratégia, concentre-se em formar uma equipe que incorpore o espírito e a visão da empresa. O capital humano é o alicerce do sucesso transformador.

A transição pode ser difícil, mas a substituição ou reatribuição é essencial para evitar as pessoas e a cultura erradas. Collins conclui que os A-players dão o tom, garantindo padrões de comportamento que se alinham com a construção de um negócio bem-sucedido.

3. Confronte os fatos brutais

Collins apresenta o "Paradoxo de Stockdale", nomeado em homenagem a um almirante Stockdale que sobreviveu a oito anos como prisioneiro de guerra no Vietnã.

Ele diz que manter a esperança e, ao mesmo tempo, manter uma visão clara da (dura) realidade de sua situação é fundamental na jornada para a grandeza. A capacidade de lidar com essas duas ideias opostas simultaneamente é a essência do Paradoxo de Stockdale.

as empresas de boas a ótimas adotam os fatos para progredir. A ignorância é a antítese.

Muitas organizações permanecem em negação sobre as mudanças no setor, o que, em última análise, leva a desafios sem precedentes.

Apesar dos desafios, a manutenção de um BHAG (Big Hairy Audacious Goal) claro permite que as boas empresas perseverem.

4. O conceito Hedgehog

via Site de Jim Collins Descobrir o conceito Hedgehog de sua empresa envolve responder a três perguntas cruciais: O que desperta sua paixão? Em que sua empresa pode se destacar? Onde o lucro se cruza com sua proficiência?

Esses três círculos, segundo Collins, revelam seu BHAG ou missão. Esse processo o obriga a entender seu cliente e os desafios dele, definindo seu foco organizacional.

O conceito Hedgehog de Collins defende o alinhamento da paixão, da proficiência e da lucratividade, inspirando-se na parábola da raposa e do ouriço. A raposa busca muitos objetivos, enquanto o ouriço se concentra em uma grande ideia unificadora. As grandes empresas se tornam ouriços ao simplificarem seu foco em torno de um conceito central no qual podem ser as melhores. Em vez de dispersar os esforços, o sucesso está em cultivar uma compreensão profunda de onde convergem a paixão, a excelência e a viabilidade econômica.

Esse conceito exige o domínio de um nicho central para o sucesso sustentável, incentivando as organizações a cultivar profundidade, foco e clareza inabalável.

5. Aceleradores de tecnologia

Collins observa que as grandes empresas duradouras abordam a tecnologia de forma diferente. Elas evitam as tendências e não perseguem a tecnologia pela tecnologia. Em vez disso, elas adotam tecnologias adaptadas ao seu conceito de ouriço para acelerar seus resultados.

Collins enfatiza que a tecnologia, por si só, não cria resultados revolucionários. Mas, aplicada de forma seletiva, ela pode acelerar o flywheel quando os fatores de grandeza já estiverem presentes. Ela é um amplificador de impulso, e não um criador.

Se sua empresa tiver dificuldades com a TI, mude as pessoas, os fornecedores ou as ferramentas; não interrompa os investimentos.

Seus concorrentes aproveitam a tecnologia e ferramentas organizacionais para obter uma vantagem. Manter-se competitivo requer o uso estratégico da tecnologia.

6. O efeito flywheel e o Doom Loop

A transformação de uma empresa boa em uma empresa excelente não é um evento repentino, mas um processo gradual, muito parecido com o giro de um volante gigante.

O conceito de Flywheel do livro ilustra o sucesso sustentado por meio da execução consistente de princípios sólidos. Cada impulso, escolha e estratégia contribui cumulativamente para alcançar a excelência nos negócios.

Por outro lado, o Doom Loop representa um ciclo vicioso de oscilações para frente e para trás sem uma direção unificada. A busca impaciente por resultados instantâneos dissipa a energia em prioridades fragmentadas, impedindo o impulso constante do flywheel e fazendo com que o progresso seja interrompido.

7. O Conselho

As grandes empresas criam um santuário interno de membros da equipe - o Conselho - que são confiáveis, trabalhadores e eficazes no fornecimento de uma variedade de informações e feedback aos líderes da empresa. Eles também usam suas habilidades e ampla experiência para influenciar decisões comerciais importantes.

Em resumo, a grandeza vem de uma combinação de pensamento visionário e aplicação de disciplina. Obtenha as pessoas certas, confronte os dados, aproveite a tecnologia, crie uma cultura de disciplina e execute com consistência.

Popular Good to Great Quotes

Aqui estão algumas das citações mais citáveis do clássico da administração.

"Poucas pessoas têm uma vida excelente, em grande parte porque é muito fácil se contentar com uma vida boa."

Collins observa que é mais fácil se contentar com a mediocridade, pois ela oferece conforto e complacência. Para alcançar a grandeza, você precisa de coragem e esforço para fazer algo fora da caixa.

"A tecnologia pode acelerar uma transformação, mas não pode causar uma transformação."

A tecnologia pioneira deve ser um meio e não sua estratégia final. os líderes de bom a ótimo selecionam cuidadosamente as tecnologias que se alinham com suas metas de negócios, em vez de serem o único foco.

"**A grandeza não é uma função das circunstâncias. A grandeza, ao que parece, é em grande parte uma questão de escolha consciente."

Se você acha que a grandeza é uma função da sorte, pense novamente. Fatores externos por si só não determinam a grandeza - ela depende muito de suas decisões e ações.

"**As pessoas não são seu ativo mais importante. As pessoas certas é que são."

Quando se trata de contratar pessoas, sempre escolha qualidade em vez de quantidade. A habilidade de escolher o tipo certo de pessoas é muito importante para mudar de uma empresa boa para uma empresa excelente no longo prazo.

"**Sim, o mundo está mudando e continuará mudando. Mas isso não significa que devemos parar a busca por princípios atemporais."

É essencial não se deixar influenciar pela mudança das circunstâncias e perder a fé. Em vez disso, crie valores fundamentais que o ajudarão a se manter atualizado e a navegar por qualquer mudança.

Se essas citações de Good to Great o deixaram inspirado e pronto para agir, temos a ferramenta certa para você começar.

Aplicando os princípios do Good to Great com o ClickUp

O livro de Collins oferece um guia confiável para alcançar a excelência.

Agora, vamos detalhar esses métodos usando os recursos avançados do ClickUp uma das plataformas de produtividade mais abrangentes para indivíduos e equipes.

Desde o manuseio de documentos até o fornecimento de produtos de primeira linha, o ClickUp pode ajudá-lo a otimizar todas as suas operações comerciais para obter o máximo de produtividade.

Se você está se perguntando como criar um espaço em que todos os funcionários tenham o melhor desempenho e como obter o máximo de seu trabalho, o ClickUp pode ajudar.

Gerenciamento organizacional com o ClickUp

O ponto crucial do Good to Great está intimamente ligado aos princípios de indivíduos, estratégias e resultados disciplinados. O ClickUp oferece às equipes um conjunto de recursos para alcançar tudo isso.

Personalizar Gerenciamento de projetos do ClickUp para seu conceito de hedgehog. Projete fluxos de trabalho personalizados e elimine o trabalho pesado do controle de projetos com o Automação do ClickUp . Acesso em tempo real Painéis do ClickUp que mantêm os membros da equipe alinhados sobre o progresso do projeto e promovem uma cultura de responsabilidade e prestação de contas.

Personalize widgets no ClickUp para ter uma visão mais completa de marcos importantes, sprints, projetos e muito mais

Gerenciamento de tarefas - a pedra angular de pessoas disciplinadas

Pessoas disciplinadas ajudam sua organização a se tornar excelente e clara gerenciamento de tarefas pode ser o meio para esse fim digno. Com Tarefas do ClickUp as equipes podem ter total acessibilidade e liberdade para gerenciar bem suas tarefas e permanecer no caminho certo para alcançar a excelência.

Um recurso fantástico do ClickUp é que os usuários podem destilar problemas e projetos complexos em tarefas menores, atribuir funções e responsabilidades e, por fim, definir cronogramas para a conclusão.

Isso ajuda a aumentar a produtividade e a responsabilidade dentro das equipes, onde cada membro executa uma ação específica, o que leva ao sucesso geral de toda a organização.

O ClickUp Tasks oferece exibições personalizáveis, integração de API com outras ferramentas e plataformas, rastreamento de tempo, acessibilidade móvel, ferramentas de colaboração e controle de acesso

Priorização - A base para o pensamento disciplinado

Collins enfatiza a importância da priorização em uma empresa de boa a ótima, insistindo para que as organizações se concentrem em tarefas substanciais. Usando ClickUp para gerenciamento de projetos prepara as organizações para estabelecer objetivos e prioridades claros.

Ele permite um mecanismo que apóia a alocação estratégica e o gerenciamento de recursos, maximizando o resultado que se estende a objetivos abrangentes.

Aqui estão alguns dos principais recursos de priorização do ClickUp que podem ajudar as equipes a se concentrarem no que é mais importante:

Prioridades de tarefas do ClickUp : Atribua uma prioridade como Alta, Normal ou Baixa a qualquer tarefa ou lista para indicar sua importância relativa

Datas de vencimento: Defina datas de vencimento nas tarefas para indicar quando o trabalho precisa ser concluído. As tarefas atrasadas são sinalizadas visualmente

Dependências: Vincule tarefas dependentes entre si para que as equipes saibam quais partes precisam ser feitas primeiro

Status personalizado: Identifique visualmente as tarefas como Em andamento, Concluídas ou Presas para mostrar o que está sendo feito no momento

Datas de início: Adicione datas de início às tarefas para que as equipes possam sequenciar o trabalho na ordem certa

Ordenar tarefas: Classifique as tarefas por prioridade, data de vencimento, responsável, status etc. para mostrar rapidamente o que precisa de atenção

Carga de trabalho: Analise a carga de trabalho das tarefas dos membros da equipe antes de atribuí-las para evitar sobrecarga

E mais? O ClickUp vem com mais de 15 recursos personalizados Visualizações do ClickUp para priorizar tarefas e responsabilidades facilmente!

Metas - A força motriz por trás da ação disciplinada

Para seguir os padrões de Good to Great, Collins reconheceu a importância de metas tangíveis e alcançáveis. O gerenciamento de metas é o ingrediente secreto aqui - seus recursos se alinham perfeitamente com esse princípio.

Use Metas do ClickUp para definir suas Metas Grandes e Audaciosas (BHAGs) e medir o progresso.

Isso garante que você e sua equipe de projeto estejam constantemente envolvidos com o panorama geral e as metas.

Mantenha-se no caminho certo para atingir seus objetivos com cronogramas claros, metas mensuráveis e acompanhamento automático do progresso no ClickUp

Com o ClickUp, você pode definir metas claras para acompanhar o progresso por meio de representações visuais usando

Roll-Ups de progresso

Metas de tarefas

Metas numéricas

Metas monetárias

Metas de verdadeiro/falso

Descrições Ferramentas de tarefas do ClickUp enviam lembretes e ajudam a criar listas de tarefas detalhadas para manter os indivíduos e as equipes atentos, criando um ambiente positivo para o trabalho hábitos de trabalho . Isso garante que não haja perda de prazos. Além disso, desenvolve o ímpeto e acelera a produtividade.

A ferramenta ajuda você a acompanhar e ajustar suas estimativas:

Veja a capacidade diária da sua equipe na visualização Workload

Solte tarefas na visualização Calendar para agendar estimativas

Monitorar o tempo de progresso das tarefas de qualquer pessoa na visualização Box

Controle de tempo para aumentar a produtividade

A otimização do tempo é uma marca registrada das organizações disciplinadas. Recurso de controle de tempo do ClickUp capacita as equipes a melhorar o gerenciamento do tempo por meio de um planejamento eficaz. Você pode desenvolver uma cultura de disciplina e eficiência e fortalecer suas habilidades de gerenciamento de projetos.

Veja a disponibilidade da sua equipe para planejar projetos

Veja se você está no caminho certo para atingir as metas com o tempo restante

Exportar dados de estimativa de tempo para criar seus próprios relatórios

Indo do bom ao ótimo com o ClickUp

Neste resumo do livro Good to Great, vimos como os conceitos-chave de Jim Collins podem se transformar em estratégias para o sucesso corporativo, o crescimento dos negócios e a excelência da liderança

Com ClickUp as organizações podem acelerar sua jornada para atingir o objetivo final - seus BHAGs - e obter resultados superiores. Comece agora mesmo- registre-se no ClickUp !