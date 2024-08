10 melhores alternativas e concorrentes para o Slab em 2024

Se você já vasculhou vários documentos espalhados para encontrar uma informação com urgência, sabe da importância de manter uma base de conhecimento. Ela mantém os insights de sua empresa sobre clientes, produtos e processos comerciais organizados e acessíveis.

Para criar essa base de conhecimento, muitos confiam no Slab, um software de base de conhecimento que ajuda você a criar e editar documentos de forma colaborativa com vários usuários.

No entanto, se você já se deparou com as integrações limitadas do Slab ou desejou recursos mais fáceis de usar, você não está sozinho. O Slab pode não ser capaz de lidar com as complexidades do seu negócio e, por isso, você precisa de alternativas que possam dar um passo à frente.

Neste artigo, apresentamos as 10 principais alternativas ao Slab para você. Desvendaremos seus recursos, avaliaremos os prós e os contras e decodificaremos os preços para ajudar gerentes como você na busca pela solução ideal de gerenciamento do conhecimento.

O que você deve procurar nas alternativas ao Slab?

A ferramenta ideal deve estar alinhada com as necessidades de sua empresa, portanto, aqui estão alguns dos principais recursos que você deve procurar ao avaliar as várias alternativas do Slab.

Funcionalidade de pesquisa impecável: Uma ferramenta ideal desoftware de gerenciamento de conhecimento deve oferecer uma experiência de pesquisa intuitiva, permitindo que você encontre rapidamente o que precisa com sugestões instantâneas à medida que você digita. Isso é fundamental se a sua empresa tiver agentes de suporte que precisam de acesso rápido às informações durante as chamadas; uma funcionalidade de pesquisa avançada economiza tempo e esforço

A escolha de alternativas do Slab que funcionem bem com as ferramentas que sua equipe já usa ajudará a acelerar a adoção. Backup e recuperação: Imagine perder meses de trabalho devido a um erro ou perda de dados. Escolha uma alternativa de Slab com backup e recuperação robustos para aumentar a segurança

As 10 melhores alternativas de Slab para usar em 2024

Depois de decidir quais são os recursos essenciais necessários para o bom funcionamento de sua empresa, escolha em nossa lista de alternativas ao Slab a opção ideal para você.

1. ClickUp

Escreva, edite e colabore com colegas de trabalho em um único documento com o ClickUp Docs

O ClickUp é a nossa principal escolha, e não somos apenas nós que dizemos isso - equipes do mundo todo também o adoram!

O ClickUp é uma solução completa ferramenta de gerenciamento de projetos e espaço de trabalho colaborativo em que as equipes planejam, organizam e trabalham juntas sem esforço, especialmente ao criar uma base de conhecimento sólida. E no centro disso está Documentos do ClickUp .

Crie wikis e bases de conhecimento altamente personalizáveis usando o ClickUp Docs

ClickUp Docs

O Docs é o melhor assistente de colaboração e gerenciamento de documentos e encontrou seu lugar entre as ferramentas mais bem avaliadas do mundo, destinadas a equipes grandes e pequenas.

Com o ClickUp Docs, você tem um número ilimitado de páginas, e o recurso Relacionamentos simplifica o gerenciamento de arquivos vinculando tarefas relacionadas às suas páginas e, em seguida, marcando os usuários para facilitar a pesquisa.

Você também pode compartilhar páginas de forma privada ou pública. Essa opção adiciona uma camada extra de segurança contra edições indesejadas. Mas a estrela do show é o ClickUp AI no Docs, que torna a escrita mais fácil e rápida com sugestões em tempo real.

O ClickUp Docs tem opções avançadas de formatação de texto, incluindo vários estilos e alinhamento de texto para cobrir imagens e legendas. Crie documentos visualmente atraentes com esse editor WYSIWYG. Além disso, recursos como páginas aninhadas e opções de formatação simplificam seu trabalho.

Crie documentos versáteis e wikis adaptados às suas necessidades. Sejam roteiros ou uma base de conhecimento, não há nada que você não possa fazer com o Docs.

Você e sua equipe podem trabalhar no mesmo documento simultaneamente, conectando o Docs a fluxos de trabalho para facilitar a integração. O ClickUp Docs - com seus recursos de escrita colaborativa e opções de personalização - é uma ferramenta indispensável para o gerenciamento eficiente de projetos e a colaboração, especialmente quando a documentação é um aspecto fundamental dos fluxos de trabalho inteligentes.

Crie um documento de 30 minutos em 30 segundos com o ClickUp AI

ClickUp AI

Mas isso não é tudo! Junte-se a IA do ClickUp e crie bases de conhecimento sem gastar o dia todo com isso.

Com mais de cem ferramentas que atendem a várias funções e casos de uso, ele resume discussões, gera itens de ação e aumenta a clareza da comunicação, tudo de uma só vez.

Tome a ajuda do ClickUp Wiki Template se você preferir uma abordagem mais pronta para criar wikis

Modelos do ClickUp

Se você preferir começar com um modelo, o ClickUp não decepciona. Os Modelo Wiki do ClickUp é um código de fraude para criar e manter sua base de conhecimento. Use-o para economizar tempo na configuração, para que sua equipe possa criar wikis sOPs, entre outros.

Melhores recursos do ClickUp

Crie belos documentos e wikis com edição de texto avançada no ClickUp Docs.

Faça rascunhos de conteúdo, gere resumos e economize tempo com o ClickUp AI

Gerencie facilmente vários documentos com relacionamentos e direitos de acesso personalizados

Edite documentos com seus colegas de equipe em tempo real

Faça anotações e crie listas de verificação com o ClickUp Notepad

Explore uma biblioteca de projetosmodelos para diferentes situações, incluindo Wiki eModelos de base de conhecimento* Classifique e localize documentos facilmente em questão de segundos

Conecte-se facilmente com outras ferramentas, como Google Docs, Dropbox, YouTube, Box, Evernote e muito mais

Use aplicativos móveis para os sistemas iOS e Android

Limitações do ClickUp

Os usuários podem precisar de alguma ajuda no início para usar a plataforma adequadamente

O aplicativo móvel não é tão bom quanto a versão para desktop

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços O ClickUp AI está disponível para todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3900+ avaliações)

2. Nuclino

via Nuclino O Nuclino é uma alternativa rápida ao Slab que se concentra na velocidade e no desempenho.

Sua interface de usuário simples e sem distrações garante interações rápidas sem atrasos irritantes no carregamento.

A colaboração é tranquila, com atualizações em tempo real e um histórico de versões eficiente.

No entanto, o Nuclino tem suas limitações. Alguns usuários sentem falta de recursos avançados de plataformas mais robustas enquanto alguns reclamam de sua estrutura de preços.

melhores recursos do #### Nuclino

Simplifique a edição e o rastreamento com colaboração em tempo real

Conecte-se com mais de 40 ferramentas, como Airtable, Slack e Microsoft Teams

Use ferramentas com tecnologia de IA para redigir conteúdo, melhorar a legibilidade e gerar resumos

Crie links internos digitando "@"

Limitações do Nuclino

Não há controles de acesso para pastas e páginas individuais

Recursos limitados para edição de texto

Preços do Nuclino

**Gratuito

Standard: $5/usuário por mês

$5/usuário por mês Premium: $10/usuário por mês

O plano Standard vem com um período de teste gratuito de 14 dias.

Nuclino avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

4,7/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 70 avaliações)

3. Google Docs

via Google Docs O Google Docs não foi criado para ser uma base de conhecimento dedicada. Mas ele pode servir como uma alternativa ao Slab, graças à sua nova atualização de vinculação de documentos.

Essa atualização permite que você conecte documentos, formando um wiki improvisado no Google Drive. Se a sua equipe já conhece bem as ferramentas do Google, a mudança do Slab é fácil.

Mesmo que o Google Docs não tenha todos os recursos do Slab, ele pode ser uma boa opção para a colaboração simples de documentos.

Melhores recursos do Google Docs

Permite que muitas pessoas trabalhem no mesmo documento ao mesmo tempo por meio de colaboração em tempo realCriar wikis O que diferencia o Zoho Learn (anteriormente conhecido como Zoho Wiki) é sua simplicidade e acessibilidade. Essa ferramenta de gerenciamento de conhecimento foi projetada para pequenas equipes de criação e marketing, educadores e equipes com orçamento limitado.

O Zoho Learn cria um centro onde as equipes compartilham seus conhecimentos, organizando atribuições de espaço de trabalho, personalizando portais e fornecendo atualizações em tempo real. Medidas de segurança estão em vigor para manter os dados seguros com acesso personalizado à página.

No entanto, o Zoho Learn carece de armazenamento e não oferece suporte a muitos usuários. Portanto, se sua empresa estiver crescendo e você planeja adicionar mais pessoas, essa ferramenta pode não ser a melhor opção e você deve considerar outras alternativas do Slab.

Melhores recursos do Zoho Learn

Manter versões do mesmo documento para facilitar o controle das alterações

Personalizar a aparência da ferramenta de acordo com sua marca

Use widgets para criar conteúdo rapidamente

Proteger dados privados e confidenciais contra acesso não autorizado

Limitações do Zoho Learn

Não é possível extrair informações importantes de documentos carregados

Espaço de armazenamento limitado

Preços do Zoho Learn

**Gratuito

Express: US$ 1/mês por usuário

US$ 1/mês por usuário Profissional: $3/mês por usuário

Zoho Learn ratings and reviews

G2: 4,3/5 (mais de 40 avaliações)

4,3/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Noção

via Notion O Notion se destaca por fazer um pouco de tudo: tomar notas, gerenciar projetos e fazer listas de tarefas. Recursos avançados, como bancos de dados e linhas do tempo, fazem dele uma excelente ferramenta para projetos complexos, como a criação de wikis.

Embora pareça simples, o Notion é poderoso, com muitas opções de modelos personalizáveis e recursos divertidos, como memes e emojis.

Mas a flexibilidade do Notion pode ser uma desvantagem . É mais para o gerenciamento do conhecimento pessoal do que para a colaboração harmoniosa em equipe.

Melhores recursos do Notion

Personalize seus arquivos facilmente com opções como índice, cabeçalhos, corpo de texto, marcadores, alternâncias e trechos de código

Trabalhe em conjunto com seus colegas de equipe para editar um documento simultaneamente e marcar uns aos outros com perguntas e comentários

Use ferramentas de IA para resumir o conteúdo, identificar pontos-chave e editar automaticamente

Organize as tarefas do seu projeto da maneira que preferir usando Kanban ou visualizações de linha do tempo

Conecte-se facilmente com o Slack, Jira, GitHub, GitLab e Zapier

Limitações do Notion

Novos usuários podem se sentir sobrecarregados com o excesso de opções de personalização

O aplicativo móvel pode demorar mais para carregar, conforme observado por alguns usuários

Preços do Notion

Gratuito

Plus: $8/mês por usuário

$8/mês por usuário Business: $15/mês por usuário

$15/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Notion AI está disponível por um adicional de US$ 10 por membro por mês

Notion classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 2000 avaliações)

6. Confluência

via Atlassian O Confluence faz parte da família Atlassian, juntamente com o Jira e o Trello. É uma ferramenta popular de gerenciamento de conhecimento conhecida por impulsionar a comunicação interna.

O Confluence é ótimo para brainstorming e documentação de processos. É um dos favoritos entre os usuários existentes de outras ferramentas da Atlassian.

Apesar de sua riqueza, alguns usuários o consideram esmagador e buscam alternativas . Ele tem uma curva de aprendizado mais acentuada, especialmente para iniciantes. Embora a personalização seja útil, ela pode dificultar a navegação para algumas pessoas.

Melhores recursos do Confluence

Use planilhas e repositórios de código para editar e incorporar conteúdo

Utilize ferramentas de criação de conteúdo de IA, como ChatGPT, Copywriter e Wordsmith, para tarefas rápidas de conteúdo

Automatize tarefas repetitivas em vários documentos

Limitações do Confluence

Alguns usuários consideram o recurso de pesquisa problemático para grandes empresas, pois pode ser difícil localizar documentos específicos

Falta de flexibilidade nos formatos de documentos, na organização de tabelas e no gerenciamento de bases de conhecimento

Preços do Confluence

**Gratuito

Standard: US$ 6,05/mês por usuário

US$ 6,05/mês por usuário Premium: US$ 11,55/mês por usuário

US$ 11,55/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Confluence ratings and reviews

G2: 4,1/5 (3700+ avaliações)

4,1/5 (3700+ avaliações) Capterra: 4,4/5 (3270+ avaliações)

7. Guru

via Guru O Guru é uma ferramenta de gerenciamento de conhecimento com tecnologia de IA que obtém informações de todas as suas fontes de conhecimento. É uma pesquisa empresarial, uma intranet e um wiki, tudo em uma única plataforma.

Projetado para a troca rápida de conhecimento, o Guru apresenta uma função de pesquisa robusta, sugestões contextuais e controle de versão - ideal para bases de conhecimento internas da empresa. A integração com ferramentas como Slack, Salesforce e Microsoft Teams aprimora seus recursos colaborativos.

No entanto, apesar de poderosas, as sugestões de IA do Guru podem ocasionalmente errar o alvo.

melhores recursos do #### Guru

Crie e gerencie facilmente cartões de conhecimento e permita que os usuários adicionem comentários e perguntas

Acesse seus cartões de conhecimento por meio da extensão do Chrome

Obtenha respostas precisas para perguntas complexas à medida que a ferramenta examina a base de conhecimento e conecta ferramentas externas

Limitações do Guru

Alguns usuários indicaram que a experiência do usuário poderia ser melhorada, especialmente para os cartões

Falta de profundidade nas estruturas de pastas

Preços do Guru

Teste gratuito por 30 dias

por 30 dias Builder: US$ 10/mês por usuário

US$ 10/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Guru ratings and reviews

G2: 4,7/5 (1590+ avaliações)

4,7/5 (1590+ avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 200 avaliações)

8. Document360

via Document360 A documentação não deve ser confusa, e a equipe da Document360 entende isso muito bem.

Sua interface amigável simplifica a centralização do conhecimento, a colaboração e a documentação de alto nível, ajudando-o a criar bases de conhecimento, documentos técnicos, notas de reunião e muito mais.

Com uma integração perfeita com terceiros, o painel do Document360 é um centro nervoso visual. Seu editor de blocos agiliza a criação de conteúdo, e a personalização permite o ajuste fino. Você pode criar qualquer documentação com esses recursos e acompanhar tudo, desde as informações da empresa até a integração da equipe e as perguntas frequentes dos clientes.

A única desvantagem é o custo; os planos do Document360 são caros quando comparados a outras alternativas do Slab.

Melhores recursos do Document360

Crie conteúdo com o Portal da Base de Conhecimento interno, que possui ferramentas de gerenciamento e revisão fáceis de usar

Exiba publicamente documentos relevantes para o suporte ao cliente ou compartilhe-os de forma privada com a equipe por meio do site externo da Base de Conhecimento

Incorpore um widget em seu site ou produto para consultas de usuários a qualquer momento com o Assistente da Base de Conhecimento

Integre sua base de conhecimento aos favoritos, como Zendesk, Intercom e Google Analytics

Limitações do Document360

Falta de recursos básicos, como corretor ortográfico embutido, tradução precisa de idiomas e edição simultânea

Necessita de codificação personalizada para ajustar o design e os layouts

Preços do Document360

**Gratuito

Standard: $149/mês por projeto

$149/mês por projeto Profissional: $299/mês por projeto

$299/mês por projeto Business: $399/mês por projeto

$399/mês por projeto Enterprise: $599/mês por projeto

$599/mês por projeto Hospedagem privada: Preços personalizados

Document360 avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 370 avaliações)

4,7/5 (mais de 370 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 190 avaliações)

9. Gitbook

via Gitbook O Gitbook é uma ferramenta baseada em conhecimento criada especialmente para equipes de tecnologia para compartilhar conhecimento e simplificar a documentação. Sua abordagem baseada em IA extrai facilmente o conhecimento compartilhável das mensagens do Slack e dos documentos existentes.

Inicialmente criado para desenvolvedores e designers de SaaS, o GitBook é compatível com rich text, linguagens de programação e ativos visuais, permitindo um gerenciamento de conhecimento tranquilo.

No entanto, ele pode não ser a ferramenta ideal se você não for um desenvolvedor.

Melhores recursos do Gitbook

Rastreie, compare, mescle e reverta facilmente as alterações em cada página

Use comentários interativos e participe de discussões com sua equipe

Obtenha acesso seguro por meio de várias plataformas de autenticação e logon único para clientes e parceiros

Mantenha-se informado com notificações sobre novos conteúdos, alterações críticas ou alterações na visibilidade do documento

Mantenha-se sincronizado com bases de código como o Git

Limitações do Gitbook

Personalização limitada

Desafios na exportação de diferentes formatos de arquivo

Preços do Gitbook

Pessoal: Plano gratuito para sempre

Plano gratuito para sempre Plus: US$ 6,70/mês por usuário

US$ 6,70/mês por usuário Pro: US$ 12,50/mês por usuário + US$ 82,50 de taxa mensal da plataforma

US$ 12,50/mês por usuário + US$ 82,50 de taxa mensal da plataforma Empresa: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Gitbook

G2: 4,7/5 (mais de 130 avaliações)

4,7/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

10. Tarefa

via tarefa O TaskQue é uma ferramenta on-line de gerenciamento de tarefas e conhecimento interno que aumenta a produtividade. Embora não seja uma ferramenta de base de conhecimento dedicada, ela desempenha um papel crucial no gerenciamento do conhecimento ao simplificar o gerenciamento da carga de trabalho de projetos e equipes.

Por exemplo, você pode usar o TaskQue para atribuir tarefas relacionadas à criação de bases de conhecimento aos membros certos da equipe.

Além disso, o automação de fluxo de trabalho simplifica o processo de desenvolvimento da base de conhecimento, garantindo uma jornada tranquila da revisão à publicação.

Melhores recursos do TaskQue

Automatize as atribuições de tarefas baseadas em conhecimento para aumentar a produtividade

Obtenha uma visão geral completa de todas as tarefas em um piscar de olhos

Facilite a comunicação e a colaboração na interface de tarefas para wikis atualizados

Gerencie e atribua recursos para otimizar o fluxo de trabalho

Limitações do TaskQue

Algumas integrações de terceiros podem atrapalhar os fluxos de trabalho

Recursos limitados da base de conhecimento

Preços do TaskQue

Básico: Gratuito

Gratuito Business: US$ 5/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o TaskQue

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

Você encontrou a alternativa perfeita para o Slab?

Se os desafios de integração e personalização do Slab estão cansando você, é hora de fazer um upgrade.

Mostramos a você as melhores alternativas para o Slab disponíveis no mercado. Entretanto, se tivéssemos que escolher, sugeriríamos a plataforma de colaboração ClickUp para todas as suas necessidades de gerenciamento da base de conhecimento.

Além de simplificar seu processo de gerenciamento de conhecimento, o ClickUp também é excelente no gerenciamento de projetos. Personalize-o de acordo com suas preferências, use modelos inteligentes e deixe a IA fazer o trabalho pesado. A melhor parte? Ele oferece um plano gratuito para sempre . Registre-se hoje mesmo!