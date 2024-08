As 10 melhores alternativas ao PandaDoc para gerenciar documentos em 2024

Se você tem enfrentado problemas com contratos complicados, propostas confusas e intermináveis conversas por e-mail, provavelmente já se deparou com o PandaDoc, uma plataforma de gerenciamento de documentos que visa otimizar seu fluxo de trabalho.

Embora o PandaDoc se destaque como um software de assinatura eletrônica com uma interface fácil de usar, seu plano básico pode não ter os recursos avançados e as opções de personalização de que você precisa. Além disso, o foco do PandaDoc na criação de documentos e nas assinaturas digitais pode exigir recursos adicionais ferramentas de produtividade para gerenciar outras tarefas.

Para ajudá-lo a escolher, reunimos uma lista das 10 principais alternativas ao PandaDoc para gerenciamento de documentos com propostas simplificadas de assinatura eletrônica e automação do fluxo de trabalho . Examinamos cuidadosamente seus principais recursos e preços para ajudá-lo a encontrar a combinação perfeita para suas necessidades.

O que você deve procurar nas alternativas ao PandaDoc?

De propostas e contratos a faturas e ordens de compra, a documentação é a base de todas as interações e decisões comerciais. No entanto, gerenciar esse rastro de papel pode ser uma grande dor de cabeça, desacelerando os fluxos de trabalho e prejudicando a produtividade.

É aí que entram os sistemas de gerenciamento de documentos (DMS), como o PandaDoc. Eles se tornam o centro digital para criar, editar, compartilhar e assinar documentos.

Embora o PandaDoc seja uma escolha popular, ele pode não ser a opção ideal para todas as empresas.

Ao escolher alternativas ao PandaDoc, considere os seguintes fatores:

Recursos de assinatura eletrônica: Procure fluxos de trabalho intuitivos, recursos de várias assinaturas e opções de segurança robustas

Procure fluxos de trabalho intuitivos, recursos de várias assinaturas e opções de segurança robustas Edição e criação de documentos: A ferramenta deve vir com modelos pré-criados e ferramentas de colaboração para que você possa criar e editar documentos facilmente

A ferramenta deve vir com modelos pré-criados e ferramentas de colaboração para que você possa criar e editar documentos facilmente Integrações: Avalie se a ferramenta se integra bem ao seu fluxo de trabalho e às ferramentas existentes, como CRMs, automação de marketing ou plataformas de gerenciamento de projetos

Avalie se a ferramenta se integra bem ao seu fluxo de trabalho e às ferramentas existentes, como CRMs, automação de marketing ou plataformas de gerenciamento de projetos Preços: Escolha uma estrutura de preços que se alinhe às suas necessidades e ao seu orçamento

Escolha uma estrutura de preços que se alinhe às suas necessidades e ao seu orçamento Facilidade de uso: Escolha uma interface que seja intuitiva e fácil de usar para garantir uma adoção perfeita

As 10 melhores alternativas ao PandaDoc para usar em 2024

Com esses fatores em mente, vamos explorar as 10 melhores alternativas ao PandaDoc que você pode usar em 2024:

1. Assinatura

via Assinatura O Signaturely é uma plataforma de assinatura eletrônica fácil de usar e acessível que oferece upload de documentos com a função arrastar e soltar, marca personalizada e rastreamento de documentos em tempo real.

Carregue seus documentos em vários formatos, inclusive PDFs, documentos do Word e imagens. Em seguida, adicione campos de assinatura, campos de texto e outros elementos ao seu documento.

Você também pode solicitar informações adicionais dos signatários, como nome, endereço de e-mail e data de nascimento.

O Signaturely armazena seus documentos assinados de forma segura na nuvem. Você pode acessá-los a qualquer momento e de qualquer dispositivo. Você também pode enviar lembretes aos signatários caso eles não tenham assinado um documento.

Melhores recursos do Signaturely

Assine digitando seu nome, desenhando uma assinatura ou fazendo upload de uma imagem dela sem sair do aplicativo

Permita que sua equipe colabore em um documento e aprove sua versão final antes de enviá-lo

Salve sua assinatura para acesso rápido

Preencha formulários rapidamente com campos e guias automatizados

Criedocumentos legais e contratos usando modelos pré-criados e revisados por especialistas

Limitações da assinatura

Não oferece suporte a vários idiomas

Salvar modelos pode ser um desafio

Opções limitadas de edição de modelos

Preços de assinatura

Pessoal: US$ 20/mês

US$ 20/mês Empresarial: $40/mês por usuário

Avaliações e opiniões sobre o Signaturely

G2: 4,8/5 (mais de 290 avaliações)

4,8/5 (mais de 290 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 350 avaliações)

2. DocuSign

via DocuSign A DocuSign é pioneira no espaço de assinatura eletrônica e oferece uma plataforma abrangente com recursos avançados, incluindo roteamento avançado de documentos, automação de fluxo de trabalho e integração com os principais aplicativos de negócios. É uma das alternativas mais populares ao PandaDoc atualmente.

Compartilhe e assine documentos eletronicamente de qualquer dispositivo com um simples toque na tela. O DocuSign captura a assinatura e a incorpora ao arquivo.

Gerencie todo o ciclo de vida do contrato usando o recurso CLM (Contract Lifecycle Management) da plataforma e escolha uma opção ideal de verificação de identidade para garantir a autenticidade.

Melhores recursos do DocuSign

Integre seus contratos aos aplicativos de sua preferência: Salesforce, Microsoft, Google, Zoom e outros

Proporcione uma melhor experiência ao usuário com marca personalizada e assinatura responsivaCapacite suas equipes para preparar, encaminhar e aprovar contratos rapidamente usando modelos compartilhados e comentários colaborativos

Enfrente os desafios mais complicados dos contratos com fluxos de trabalho configuráveis

Proteja seus contratos com controles de segurança e conformidade de nível empresarial

Limitações do DocuSign

Personalização limitada

Má experiência do usuário móvel

Preços da DocuSign

Pessoal: US$ 15/mês

US$ 15/mês Standard: $45/mês por usuário

$45/mês por usuário Business Pro: US$ 65/mês por usuário

US$ 65/mês por usuário Planos avançados: Entre em contato para obter preços

DocuSign avaliações e comentários

G2: 4,5/5 (mais de 2200 avaliações)

4,5/5 (mais de 2200 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 8500 avaliações)

3. HelloSign (assinatura do Dropbox)

via Sinal da caixa de depósito O HelloSign, agora conhecido como Dropbox Sign, é uma plataforma de assinatura eletrônica simples, perfeita para usuários individuais e pequenas empresas que procuram alternativas ao PandaDoc.

Arraste e solte os campos de assinatura no documento onde você deseja que eles apareçam. Você também pode adicionar outros campos, como campos de texto e caixas de seleção.

Assine documentos usando o dedo, o mouse ou a imagem de assinatura carregada. Cada documento assinado tem uma trilha de auditoria inviolável que mostra quem assinou o documento, quando o assinou e o endereço IP que usou.

melhores recursos do #### HelloSign (Dropbox Sign)

Envie e assine contratos até 80% mais rápido

Obtenha prova de acesso, revisão e assinatura de documentos com trilhas de auditoria

Feche negócios mais rapidamente e melhore as taxas de conclusão com a integração do Salesforce e a assinatura móvel

Acelere o tempo de contratação por meio de formulários pré-preenchidos, assinatura digital intuitiva e rastreamento

Solicite assinaturas digitais juridicamente vinculativas em escala com modelos reutilizáveis e recursos de envio em massa

Limitações do HelloSign (Dropbox Sign)

Falhas ocasionais no posicionamento das caixas de assinatura ao criar um documento

Dificuldades no alinhamento de diferentes caixas durante a preparação de um documento

Não corresponde à marca e à aparência distintas de alguns aplicativos on-line

Preços do HelloSign (Dropbox Sign)

Essenciais: US$ 20/mês

US$ 20/mês Standard: US$ 30/mês por usuário

US$ 30/mês por usuário Premium: Entre em contato para saber o preço

HelloSign (Dropbox Sign) avaliações e análises

G2: 4,7/5 (mais de 2100 avaliações)

4,7/5 (mais de 2100 avaliações) Capterra: 4.8/5 (1400+ avaliações)

4. GetAccept

via GetAccept GetAccept é um plataforma de capacitação de vendas que apresenta assinaturas eletrônicas como parte de seu conjunto mais amplo de recursos. Ela também oferece integrações com sistemas de CRM e outras ferramentas de vendas.

Faça upload de propostas, contratos e outros materiais de vendas no Deal Rooms do GetAccept. Suas equipes de vendas e partes interessadas podem acessar e revisar os materiais em seu próprio ritmo, deixar comentários e fazer perguntas.

Quando as partes interessadas estiverem prontas, mova seus documentos para a sala de contratos virtual. Você pode assinar eletronicamente os contratos e ambas as partes podem acompanhar o progresso.

Melhores recursos do GetAccept

Obtenha documentos assinados em tempo real e reduza drasticamente os ciclos de vendas

Permite que os usuários criem documentos, usem modelos reutilizáveis ou façam upload de PDFs

Administre funções para todas as partes interessadas e crie fluxos de trabalho específicos para as ordens de assinatura

Garanta que você não perca negócios com lembretes automáticos por e-mail ou SMS

Seja notificado quando o documento for assinado e acesse facilmente os documentos assinados

Limitações do GetAccept

Modelos de contrato limitados

Os usuários relataram bugs e flutuações na interface do usuário

O tempo de carregamento é maior do que o ideal

Preços do GetAccept

Teste gratuito

Profissional: US$ 49/mês por usuário

US$ 49/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Avaliações e resenhas do GetAccept

G2: 4,6/5 (mais de 800 avaliações)

4,6/5 (mais de 800 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

5. SignEasy

via SignEasy O SignEasy é uma plataforma de assinatura eletrônica que prioriza os dispositivos móveis e é fácil de usar em qualquer dispositivo. Ela oferece um plano gratuito com recursos limitados. Você pode carregar um documento, adicionar campos de assinatura e enviá-lo para assinatura com apenas alguns cliques.

O Signeasy usa protocolos de segurança padrão do setor para proteger seus documentos e dados. Isso inclui criptografia em repouso e em trânsito e autenticação de dois fatores.

As assinaturas eletrônicas do Signeasy são legalmente válidas na maioria dos países do mundo. Isso significa que um documento assinado com o Signeasy é tão válido quanto um documento assinado com papel e caneta. 🙌🏼

Melhores recursos do SignEasy

Digitalize e simplifique os fluxos de trabalho de documentos voltados para clientes e funcionários

Colete assinaturas digitais 100% legalmente válidas que atendam a várias legislações globais de assinatura eletrônica, como a Lei ESIGN, eIDAS, etc

Faça upload de vários formatos de arquivos, como PDF, Word, Excel, Open Office, PNG, JPG e HTML

Importar documentos diretamente de provedores de armazenamento em nuvem, como Dropbox, Google Drive, OneDrive e Box

Assine documentos em seu idioma local

Limitações do SignEasy

Os usuários relataram erros frequentes de login

Recursos de edição limitados

O envio de documentos para assinatura eletrônica a partir do iPad ou do aplicativo móvel pode ser confuso

Preços do SignEasy

Equipe: $24/mês por usuário

$24/mês por usuário Business: $36/mês por usuário

$36/mês por usuário Business Plus: $60/mês por usuário

SignEasy avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 600 avaliações)

4,6/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 400 avaliações)

6. Adobe Sign

O Adobe Sign é uma poderosa plataforma de assinatura eletrônica da Adobe que se integra perfeitamente a outros produtos da Adobe, como o Acrobat Pro.

Crie e armazene suas assinaturas eletrônicas e gerencie suas configurações e preferências de assinatura em sua interface amigável. Você pode fazer upload de qualquer tipo de documento, como PDFs, documentos do Word e até mesmo imagens, e enviá-los a outras pessoas para que assinem.

O AdobeSign funciona perfeitamente com aplicativos populares como Microsoft Office, Salesforce, Google Drive e Dropbox.

via Adobe

Os melhores recursos do Adobe Sign

Envie documentos para assinatura, acompanhe o status e receba-os sem fazer download ou se registrar

Edite e adicione texto e imagens facilmente e modifique a formatação em seu PDF usando o Acrobat Pro

Converta digitalizações, imagens, páginas da Web e arquivos da Microsoft em PDFs que podem ser acessados, compartilhados e trabalhados de qualquer lugar

Limitações do Adobe Sign

Falta uma configuração conveniente de "data"

O programa pode apresentar falhas ao obter uma nova assinatura em um dispositivo

Flexibilidade limitada no uso de modelos para assinaturas eletrônicas

Preços do Adobe Sign

Acrobat Standard: US$ 22,99/mês por usuário

US$ 22,99/mês por usuário Acrobat Pro: US$ 29,99/mês por usuário

US$ 29,99/mês por usuário Acrobat Standard para equipes: US$ 14,99/mês por usuário (compromisso anual)

US$ 14,99/mês por usuário (compromisso anual) Acrobat Pro para equipes: US$ 23,99/mês por usuário (compromisso anual)

US$ 23,99/mês por usuário (compromisso anual) Soluções de assinatura do Acrobat: Entre em contato para obter preços

Avaliações e opiniões sobre o Adobe Sign

G2: 4,4/5 (mais de 900 avaliações)

4,4/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 1100 avaliações)

7. DigiSigner

O DigiSigner é uma plataforma de assinatura eletrônica econômica que oferece uma ampla gama de recursos, incluindo marca personalizada, assinatura em massa e integrações com ferramentas populares.

O DigiSigner está em conformidade com todas as principais leis de assinatura eletrônica, incluindo ESIGN, UETA e eIDAS. A ferramenta usa criptografia de 256 bits para proteger seus documentos e assinaturas. Seus dados também são armazenados com segurança na nuvem.

via DigiSigner

Melhores recursos do DigiSigner

Crie assinaturas manuscritas e juridicamente vinculativas usando o mouse, carregando a imagem da assinatura ou apenas digitando seu nome

Incorpore assinaturas em seu aplicativo com a API do DigiSigner

Convide outras pessoas para assinar e receba uma notificação quando elas assinarem

Armazene seus documentos com segurança por trás de um firewall e autentique todas as solicitações

Limitações da DigiSigner

Falta de recursos robustos para organizar documentos

As ferramentas apresentam uma interface de usuário da Web desatualizada

Número limitado de assinaturas permitidas por mês

Preços da DigiSigner

**Gratuito

Pro: $20/mês

$20/mês Equipe: US$ 50

US$ 50 Enterprise: Entre em contato para saber o preço

DigiSigner avaliações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

4,7/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 900 avaliações)

8. SignRequest

O SignRequest é uma plataforma de assinatura eletrônica de código aberto que oferece um alto grau de personalização e controle. Ela é perfeita para desenvolvedores e usuários experientes em tecnologia que desejam criar fluxos de trabalho de assinatura eletrônica e estão procurando alternativas para o PandaDoc.

Ele funciona perfeitamente com ferramentas populares como Gmail, Google Drive, Slack, Dropbox e Zapier. Ele também protege seus documentos com criptografia SSL, armazenamento seguro e trilhas de auditoria.

Com o recurso de modelos do SignRequest, você pode economizar mais tempo. Prepare documentos recorrentes uma vez com uma ordem de assinatura personalizada, configurações de notificação e mensagens padrão e reutilize-os sempre que necessário.

via SignRequest

Melhores recursos do SignRequest

Selecione o método de autorização e identifique os usuários individuais que devem assinar

Gerencie, rastreie e armazene todos os SignRequests no My Documents da Microsoft

Trabalhe com seus colegas de trabalho no Teams e garanta que todos tenham sempre o acesso necessário aos documentos relevantes

Limitações do SignRequest

Dificuldades de navegação na exibição móvel

Personalizações limitadas

O redimensionamento de campos de texto é desajeitado e, às vezes, inutilizável

Os signatários do Excel e a exportação normal de documentos precisam de ajustes

Preços do SignRequest

Profissional: US$ 9,85/mês por usuário

US$ 9,85/mês por usuário Empresarial: US$ 16,42/mês por usuário

SignRequest avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (mais de 1500 avaliações)

4,6/5 (mais de 1500 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 300 avaliações)

9. Zoho Sign

O Zoho Sign é uma solução abrangente de assinatura eletrônica da Zoho, um fornecedor popular de software empresarial. Ele oferece assinaturas eletrônicas, modelos de documentos e automação de fluxo de trabalho e é uma das alternativas mais acessíveis ao PandaDoc.

Faça upload de documentos do seu computador, do armazenamento em nuvem ou de outros aplicativos. Você pode adicionar campos para os destinatários assinarem, rubricarem ou preencherem informações.

Você pode integrar o Zoho Sign a aplicativos de negócios, como CRMs, ferramentas de contabilidade e software de gerenciamento de projetos. Crie fluxos de trabalho automatizados para enviar documentos para o próximo destinatário para assinatura depois que o destinatário anterior tiver assinado.

via Zoho Sign

Os melhores recursos do Zoho Sign

Automatize suas tarefas paraeconomizar tempo e aumentar a produtividade

Assine documentos digitalmente ou envie documentos e colete assinaturas de outras pessoas

Assine documentos comerciais digitalmente com tokens USB pessoais e assinatura baseada em certificado digital

Gerencie seus documentos comerciais onde quer que você vá com os aplicativos móveis do Zoho Sign

Limitações do Zoho Sign

Personalizações e modelos limitados

Limitações nas configurações e na estrutura em nível de conta

Preços do Zoho Sign

**Gratuito

Padrão: US$ 9,60/mês por usuário

US$ 9,60/mês por usuário Profissional: US$ 14,46/mês por usuário

US$ 14,46/mês por usuário Enterprise: $19,28/mês por usuário

Zoho Sign avaliações e comentários

G2: 4,3/5 (mais de 70 avaliações)

4,3/5 (mais de 70 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 30 avaliações)

10. Livro de mel

O HoneyBook é um CRM e gerenciamento de projetos plataforma projetada especificamente para freelancers e pequenas empresas. Inclui assinaturas eletrônicas como parte de seu conjunto de recursos.

Você pode usar a plataforma para lidar com todas as etapas das interações com os clientes, desde a geração de leads e reservas até o gerenciamento de projetos, faturamento e processamento de pagamentos.

Crie formulários de captura de leads, páginas de destino e questionários para atrair novos clientes. Gerencie compromissos, envie propostas e colete assinaturas de clientes on-line. Envie faturas profissionais, aceite pagamentos on-line e automatize lembretes de pagamento.

Além disso, você pode configurar fluxos de trabalho automatizados para simplificar tarefas comuns e economizar tempo.

via HoneyBook

Melhores recursos do Honeybook

Crie e envie faturas e contratos rígidos para assinatura

Acionar respostas, acompanhamentos e tarefas automatizados

assinatura eletrônica de contratos e envio de pagamentos

Use personalizável,propostas interativas para apresentar sua marca

Limitações do Honeybook

O recurso de agendamento parece um pouco desajeitado

Etapas desnecessárias no fluxo do usuário

Personalizações limitadas

Preços do Honeybook

Inicial: $19/mês

$19/mês Essenciais: $39/mês

$39/mês Premium: $79/mês

Avaliações e resenhas do Honeybook

G2: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

4,5/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,8/5 (580+ avaliações)

Outras ferramentas de gerenciamento de documentos

Enquanto o Pandadoc e plataformas semelhantes se concentram em assinaturas eletrônicas e troca de documentos, plataformas de gerenciamento de projetos como ClickUp oferecem uma solução mais abrangente para aumentar a produtividade.

O conjunto diversificado de recursos do ClickUp simplifica todo o seu fluxo de trabalho em todos os processos. Você pode fazer tudo, desde a integração do cliente até a conclusão do projeto e o agendamento de compromissos e a organização de e-mails em uma única plataforma.

Isso é particularmente útil para empresas e prestadores de serviços profissionais com diversas necessidades de documentação além da coleta de assinaturas digitais e análise de documentos. O ClickUp permite que você controle toda a sua documentação, permitindo que você se concentre no que realmente importa: sua experiência e os relacionamentos com os clientes.

Obter o ClickUp

O ClickUp é uma plataforma completa de gerenciamento de projetos que inclui um poderoso recurso Docs com Recursos alimentados por IA como formatação automática, sugestões gramaticais e colaboração em tempo real ferramentas.

Embora a plataforma não ofereça atualmente a funcionalidade de assinatura eletrônica nativa, ela se integra perfeitamente aos seus aplicativos preferidos. É uma opção versátil para equipes que precisam de funcionalidades de gerenciamento de documentos e projetos em uma única plataforma.

A ferramenta também oferece recursos para integrar e gerenciar clientes com eficiência .

Armazene políticas, procedimentos e avaliações de risco no ClickUp's Docs view

O ClickUp é uma excelente ferramenta para o gerenciamento de documentos por vários motivos:

Fluxos de trabalho integrados **Vincule documentos a tarefas, acionadores e automação, simplificando os fluxos de trabalho relacionados a documentos e garantindo que todos trabalhem com as versões mais recentes

Crie fluxos de trabalho personalizados no ClickUp para um gerenciamento eficiente de documentos

Assistente de redação com inteligência artificial **Faça brainstorming, gere e aprimore seus documentos com avisos e sugestões com base em sua intenção e função

Desperte a criatividade no ClickUp com seu parceiro virtual de brainstorming

Interface intuitiva: Use os vários recursos da plataforma sem problemas, independentemente de seu conhecimento técnico

Use os vários recursos da plataforma sem problemas, independentemente de seu conhecimento técnico Personalização e flexibilidade: Crie documentos bonitos e informativos com opções de formatação avançadas, páginas aninhadas e widgets incorporados. Organize documentos em pastas e espaços para otimizar a categorização e o controle de acesso

Crie o documento ou wiki perfeito com páginas aninhadas e opções de estilo no ClickUp

Crie um contrato em apenas algumas etapas com o ClickUp para proteger seus interesses como contratante

Melhores recursos do ClickUp

Desenvolva ideias em tempo real usando a colaboraçãoQuadros brancos Obtenha uma visão geral instantânea de alto nível de seu trabalho com relatórios e Painéis ClickUp Gerenciar tarefasde todos os ângulos usando o15 visualizações personalizáveis* Personalizarstatus das tarefas de acordo com as necessidades de seu projeto

Gere documentos do zero, modifique ou personalize os existentes, vincule-os a fluxos de trabalho e envie documentos - tudo em um único processo

Limitações do ClickUp

Alguns novos usuários observam uma curva de aprendizado acentuada

Preços do ClickUp

Gratuito

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Disponível em todos os planos pagos por US$ 5/membro do Workspace/mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (3900+ avaliações)

Escolhendo a solução certa para o gerenciamento de documentos

Quando se trata de assinaturas eletrônicas, há várias alternativas disponíveis para o PandaDoc, cada uma com seus recursos distintos. No entanto, as empresas que buscam crescimento a longo prazo podem se beneficiar de soluções holísticas com recursos mais amplos.

Com isso em mente, o ClickUp surge como uma alternativa de destaque ao PandaDoc. Ele oferece uma gama mais ampla de funcionalidades do que outras alternativas ao PandaDoc, desde visualizações de tarefas e painéis personalizados até ferramentas robustas de colaboração.

Os impressionantes recursos de IA do ClickUp aceleram várias tarefas relacionadas a documentos, como resumo de documentos, geração de conteúdo e verificação de erros gramaticais.

Avalie cuidadosamente as vantagens e desvantagens para fazer escolhas informadas e encontrar a solução perfeita.

Em geral, o ClickUp é uma ferramenta versátil e dimensionável que pode ser usada para muitas tarefas de gerenciamento de documentos. É uma boa opção para equipes de todos os tamanhos que precisam de um local central para armazenar, colaborar e gerenciar seus documentos. Experimente o ClickUp hoje.