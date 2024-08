10 melhores alternativas de Drata para equipes de conformidade em 2024

Quando você pensa em automação de segurança e conformidade para sua empresa, o Drata é um dos principais nomes que vêm à mente. Com o aumento das violações de dados e dos ataques cibernéticos, ele surgiu como uma das principais opções para as empresas que lutam para garantir a segurança e cumprir padrões rigorosos, como o Systems and Organization Controls 2, comumente chamado de SOC 2.

O Drata promete automatizar os processos de conformidade que antes provocavam enxaquecas e consumiam os orçamentos. Embora facilite a preparação para a auditoria, cada empresa tem necessidades específicas.

Então, e se o Drata não for a solução ideal para você?

Se estiver procurando uma interface mais intuitiva, uma gama mais abrangente de estruturas suportadas ou simplesmente uma solução mais econômica, explorar alternativas é sempre uma atitude inteligente.

Selecionamos as 10 melhores alternativas ao Drata, com seus pontos fortes e limitações, para ajudá-lo a escolher a solução mais adequada.

O que você deve procurar nas alternativas ao Drata?

Antes de você se concentrar nas alternativas ao Drata, vamos descobrir as qualidades essenciais para uma boa solução de conformidade.

Verifique se a alternativa se integra à sua infraestrutura de TI, às ferramentas e aos fluxos de trabalho de conformidade. A integração com outras ferramentas de segurança e monitoramento é crucial para uma abordagem abrangente de segurança cibernética Escalabilidade: Escolha uma solução que possa lidar com o volume crescente de dados e requisitos de conformidade à medida que sua empresa se expande

As 10 melhores alternativas de Drata para usar em 2024

Agora que você sabe o que procurar nas alternativas ao Drata, vamos explorar as 10 principais opções que listamos para você.

1. Secureframe

via Estrutura de segurança Essa alternativa fácil de usar ao Drata tem ferramentas de colaboração robustas e suporte para várias estruturas de conformidade. É ideal para organizações preocupadas com a segurança.

A automação robusta para simplificar processos complexos de obtenção e manutenção de certificações faz com que o Secureframe se destaque. Você pode priorizar o monitoramento contínuo e a mitigação de riscos usando os vários recursos da plataforma.

Melhores recursos do Secureframe

Automatize tarefas manuais e coleta de evidências com IA

Gerencie os controles falhos e avalie os riscos para melhorar rapidamente a sua postura de segurança

Mostre facilmente sua postura de segurança para acelerar os ciclos de vendas e desbloquear o crescimento

Rastreie continuamente seus ativos e funcionários em um único lugar

Limitações do Secureframe

Desafios de integração

Configuração inicial demorada

Preços do Secureframe

Essenciais: Preços personalizados

Preços personalizados Growth: Preços personalizados

Preços personalizados Premium: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e opiniões sobre o Secureframe

G2: 4,7/5 (290+ avaliações)

4,7/5 (290+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

2. Automação de escrutínio

via Automação do escrutínio Ideal para empresas em trânsito, o Scrut Automation oferece avaliações e relatórios de risco rápidos com sua plataforma completa de Governança, Risco e Conformidade (GRC).

Você pode obter essa ferramenta para gerenciar várias auditorias de conformidade, descobrir ativos cibernéticos e demonstrar confiança aos seus clientes usando uma única janela.

Melhores recursos do Scrut Automation

Automatize sua avaliação e monitoramento de riscos

Crie seu próprio programa exclusivo de infosec que prioriza os riscos

Monitore os riscos em sua infraestrutura e no cenário de aplicativos em tempo real e mantenha-se continuamente em conformidade com mais de 20 estruturas de conformidade

Crie, atribua etarefas de monitoramento para atingir os requisitos de conformidade com alertas e lembretes automatizados

Limitações da automação do escrutínio

Os usuários relataram algumas instabilidades no software

A interface do usuário pode ser melhorada

Preços do Scrut Automation

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Scrut Automation

G2: 4,9/5 (690+ avaliações)

3. Vantagens

via Vantagens O Vanta é uma plataforma abrangente de gerenciamento de confiança para empresas de SaaS. Ela é conhecida por sua capacidade de oferecer visibilidade contínua do status de conformidade da sua organização. Isso permite que você identifique possíveis problemas em tempo real e os resolva bem.

Você pode obter uma visão única das superfícies de risco vitais em sua empresa com as integrações pré-construídas do Vanta ou com a API do Vanta.

Melhores recursos do Vanta

Automatize até 90% do trabalho das estruturas de segurança e privacidade

Conheça o estado de sua postura de segurança em tempo real com testes de hora em hora

Economize tempo indo e voltando com um processo de auditoria contínuo

Limitações do Vanta

Precisa de mais flexibilidade no gerenciamento de riscos

A interface pode parecer complicada para alguns usuários

Preços do Vanta

Core: Preços personalizados

Preços personalizados Collaborate: Preços personalizados

Preços personalizados Escala: Preços personalizados

Vanta avaliações e comentários

G2: 4,6/5 (890+ avaliações)

4,6/5 (890+ avaliações) Capterra: 4,9/5 (10+ avaliações)

4. Wiz

via Feiticeiro O Wiz é uma plataforma de segurança na nuvem que oferece um modelo de autoatendimento para dimensionar e acelerar o desenvolvimento da nuvem.

Os usuários a apreciam por permitir que eles se afastem de ferramentas isoladas e se conectem a ambientes com várias nuvens. Sua ampla gama de recursos de segurança ajuda a verificar cada camada, abrangendo todos os aspectos da segurança da nuvem.

melhores recursos do #### Wiz

Identifique e remova riscos críticos em ambientes de nuvem

Bloqueie seus caminhos de ataque críticos e proteja os ativos confidenciais usando o Wiz Security Graph

Permita o compartilhamento bidirecional de descobertas de segurança em todo o ecossistema de segurança na nuvem com a integração do Wiz

Proteja seus ambientes de nuvem com uma plataforma unificada e nativa da nuvem

Limitações do Wiz

Os usuários relatam que alguns painéis são confusos de entender

Não existe um método para clonar ações/automações semelhantes em vários projetos

Preços do Wiz

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Wiz

G2: 4,7/5 (590+ avaliações)

4,7/5 (590+ avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

5. Sprinto

Ideal para startups de rápido crescimento, o Sprinto é uma alternativa ao Drata com implementação rápida de conformidade e fluxos de trabalho intuitivos.

Ele realiza auditorias de segurança robustas de seus programas de conformidade de segurança. Essa é uma ferramenta poderosa para minimizar os riscos em toda a organização. Os usuários recomendam o Sprinto para eliminar o esforço manual por trás do gerenciamento de conformidade.

via Sprinto

Melhores recursos do Sprinto

Mapeie os controles em nível de entidade, defina as lacunas e implemente medidas que as minimizem usando a avaliação de risco integrada do Sprinto

Configure verificações de controle e provisione casos extremos logo no início

Acompanhe e mantenha o controle de conformidade de segurança com uma biblioteca de estruturas de automação

Conecte-se e coordene-se com um auditor diretamente de seu painel de controle

Limitações do Sprinto

Correções de bugs necessárias para alguns recursos

Problemas de compatibilidade com alguns navegadores

Preços da Sprinto

Preços personalizados

Avaliações e resenhas da Sprinto

G2: 4,8/5 (mais de 700 avaliações)

4,8/5 (mais de 700 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

6. Placa de Auditoria

via Painel de auditoria Uma alternativa robusta ao Drata para grandes empresas, o AuditBoard oferece amplos recursos de relatórios e análises. Ele se destaca por fornecer uma plataforma colaborativa que gerencia a conformidade, os riscos e as auditorias em conjunto.

Essa plataforma colaborativa de gerenciamento de riscos aprimora suas auditorias, gerenciamento de riscos segurança de TI e programas ESG.

Melhores recursos do AuditBoard

Obtenha uma visão completa do risco em toda a empresa em um único sistema de registro

Automatize a geração de conteúdo, insights inteligentes e interações

Ajude as equipes a se concentrarem em fornecer valor estratégico com uma experiência centrada no usuário e análises flexíveis sem código

Aumente a escalabilidade com IA, automação e visualizações nativas

Limitações do AuditBoard

Personalizações limitadas

Recursos de relatórios limitados

Preços do AuditBoard

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do AuditBoard

G2: 4,7/5 (mais de 890 avaliações)

4,7/5 (mais de 890 avaliações) Capterra: 4,7/5 (260+ avaliações)

7. Hiperprova

via Hiperprova Essa alternativa colaborativa ao Drata simplifica a conformidade integrando ferramentas populares como Slack e Gmail.

Ele é reconhecido por sua automação de coleta de evidências. Você pode rastrear facilmente as evidências usando estruturas personalizadas e eliminar a fadiga da auditoria com a automação.

Melhores recursos do Hyperproof

Obtenha visibilidade em tempo real do trabalho de suas equipes usando painéis e relatórios personalizados

Economize tempo com a coleta automatizada de evidências usando Hypersyncs

Centralize a comunicação com os auditores para garantir que sua equipe de auditoria esteja sempre pronta para o trabalho

Requer correções de bugs

Desafios com a importação de dados

Preços do Hyperproof

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Hyperproof

G2: 4,6/5 (mais de 80 avaliações)

4,6/5 (mais de 80 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 30 avaliações)

8. Rendas

via Rendas O Lacework é uma plataforma de segurança que integra recursos de conformidade para uma visão holística de sua postura de segurança.

Ela permite que você proteja toda a sua nuvem em uma única plataforma, priorize a redução de riscos e mantenha a conformidade. A ferramenta é conhecida por suas sugestões de correção automatizadas que ajudam a solucionar vulnerabilidades e configurações incorretas.

Melhores recursos do Lacework

Permita que os desenvolvedores corrijam os riscos antes que eles cheguem à produção com análise de composição de software (SCA), testes estáticos de segurança de aplicativos (SAST), segurança de infraestrutura como código (IaC) e varredura de vulnerabilidades em linha

Entenda o risco de vulnerabilidade de códigos de terceiros e próprios por meio da visibilidade de código de ponta a ponta

Descubra as vulnerabilidades e as configurações incorretas mais arriscadas do seu ambiente usando a análise do caminho do ataque e a pontuação de risco personalizada

Limitações do Lacework

Interface de usuário confusa

Navegação desafiadora entre pontos de dados

Preços do Lacework

Pro: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas de Lacework

G2: 4,4/5 (mais de 300 avaliações)

4,4/5 (mais de 300 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

9. OneTrust

via OneTrust A OneTrust é uma plataforma baseada em nuvem para gerenciar todos os aspectos de privacidade de dados, governança, risco e conformidade (GRC). Sua centralização de dados multifuncionais o ajudará a descobrir tendências e lacunas no programa com recomendações acionáveis.

Ela ajuda você a entender seus fluxos de dados, identificar riscos e implementar controles adequados por meio das ferramentas e análises baseadas em IA da OneTrust.

Melhores recursos do OneTrust

Colabore com a privacidade e a descoberta de dados, GRC, ética e ESG

Reduza proativamente os riscos e adapte-se continuamente a cenários digitais em constante evolução

Monitore as mudanças em seus ambientes internos, regulatórios ou de terceiros com inteligência abrangente e em tempo real

Elimine as lacunas entre equipes e fluxos de trabalho com uma arquitetura de dados central

Elimine tarefas redundantes paraeconomizar tempo por meio da configuração de fluxo de trabalho sem código

Entenda os requisitos e prepare-se para os requisitos emergentes de conformidade global com acesso à análise regulatória

Limitações do OneTrust

Interface de usuário desatualizada

Correções de bugs necessárias

Preços do OneTrust

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do OneTrust

G2: 4,3/5 (mais de 140 avaliações)

4,3/5 (mais de 140 avaliações) Capterra: 4,1/5 (20 avaliações)

10. Thoropass

via Passagem de torpedo A Thoropass oferece uma plataforma SaaS e orientação especializada para ajudá-lo a obter e manter a conformidade com várias estruturas e normas de segurança.

Ela aumenta sua eficiência com tarefas automatizadas e dimensiona seus esforços de conformidade. Você pode reduzir os riscos e lidar proativamente com a segurança das informações usando a plataforma. É uma das alternativas do Drata que os usuários adoram - os controles guiados que agilizam a implementação da conformidade são um dos recursos favoritos.

Melhores recursos do Thoropass

Acelere a criação, a revisão e o reconhecimento de políticas publicadas

Colabore por meio de recursos como marcação, comentários e atribuição de controles

Automatize a coleta de evidências para auditorias de conformidade

Monitore e receba alertas sobre problemas relacionados à conformidade

Adapte as integrações para atender às necessidades específicas de conformidade

Limitações do Thoropass

A plataforma pode ser mais intuitiva

Recurso de "lembretes" não confiável

Preços do Thoropass

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Thoropass

G2: 4,7/5 (mais de 200 avaliações)

4,7/5 (mais de 200 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Outras ferramentas de conformidade

As ferramentas tradicionais de conformidade geralmente parecem soluções de função única, o que faz com que você tenha que lidar com planilhas, fluxos de trabalho em silos e processos manuais.

Mas e se houver uma plataforma que lide com todo o processo de conformidade, simplifique as tarefas, automatize os fluxos de trabalho e capacite a sua equipe?

É aí que surge o ClickUp, uma plataforma de gerenciamento de projetos tudo em um.

ClickUp

O ClickUp não se trata apenas de gerenciar tarefas - trata-se de capacitar sua organização para prosperar em um mundo orientado pela conformidade.

Modelos como Modelo de gerenciamento de riscos do ClickUp , recursos abrangentes e automação tornam-no prático para as empresas que buscam uma plataforma unificada para navegar pelas complexidades da conformidade.

Identifique e reduza os riscos potenciais com o modelo de registro de riscos de gerenciamento de riscos do ClickUp

Automação do ClickUp do ClickUp o ajudam a automatizar as tarefas rotineiras de conformidade e até mesmo a personalizá-las. Aqui estão alguns casos de uso em que eles são úteis:

Gerenciamento de políticas : Crie campos personalizados no ClickUp para rastrear revisões e aprovações de políticas. Configure lembretes automáticos quando as políticas tiverem que passar por revisões periódicas

: Crie campos personalizados no ClickUp para rastrear revisões e aprovações de políticas. Configure lembretes automáticos quando as políticas tiverem que passar por revisões periódicas Gerenciamento de treinamento : Automatize as atribuições, notificações e confirmações de treinamento usando os lembretes do ClickUp. Acompanhe o status de conclusão do treinamento com status personalizados

: Automatize as atribuições, notificações e confirmações de treinamento usando os lembretes do ClickUp. Acompanhe o status de conclusão do treinamento com status personalizados Preparação para auditoria: Use dependências de tarefas e listas de verificação para compilar automaticamente evidências e documentos de auditoria à medida que forem concluídos

Elimine o erro humano e obtenha visibilidade da integridade da conformidade com a automação do ClickUp

Além das automações, os recursos a seguir também tornam o ClickUp uma opção atraente para simplificar a conformidade:

Documentos do ClickUp : Armazene políticas, procedimentos e avaliações de risco atualizados de forma centralizada, garantindo que todos acessem as informações mais recentes. O controle de versões garante que os registros históricos estejam sempre disponíveis

Experimente o Docs no ClickUp para simplificar a conformidade

Fluxos de trabalho personalizados do ClickUp : Crie fluxos de trabalho automatizados para tarefas de conformidade recorrentes, como coleta de evidências, relatórios e lembretes de treinamento

Teste os fluxos de trabalho personalizados do ClickUp para automatizar tarefas repetitivas

Painéis do ClickUp : Visualize seu status de conformidade em tempo real. Acompanhe o progresso das tarefas, identifique riscos potenciais e mantenha-se informado sobre os próximos prazos

Visualize o status de conformidade usando o ClickUp Dashboards

Pesquisa do ClickUp **Encontre documentos, políticas ou relatórios específicos rapidamente e elimine o tempo perdido vasculhando e-mails e planilhas intermináveis

Tente a busca do ClickUp

Permissões do ClickUp : Controle o acesso a informações confidenciais para garantir que somente usuários autorizados visualizem e editem documentos críticos

Use as permissões do ClickUp para compartilhar com confiança e segurança o acesso aos ativos de dados

Integrações do ClickUp **Crie um fluxo de trabalho tranquilo conectando o ClickUp a ferramentas de segurança e conformidade

Beneficie-se das extensas integrações do ClickUp

Os melhores recursos do ClickUp

Crie poderososautomaçãopara lidar com tarefas repetitivas, como o envio de lembretes para atualizações de treinamento ou o escalonamento automático de problemas de alto risco

Mapeie visualmente processos complexos de conformidade, relações entre riscos e controles e dependências entre tarefas comMapas mentais do ClickUp Proteja seus dados comSegurança do ClickUp Defina e acompanhe as metas de conformidade com prazos e marcos

Crie um registro centralizado de todos os riscos identificados, incluindo a gravidade, os planos de atenuação e a propriedade

Capture pontos de dados específicos relacionados a riscos, como probabilidade, impacto e medidas de controle usandoCampos personalizados do ClickUp* Gere relatórios abrangentes sobre seus esforços de gerenciamento de riscos

Limitações do ClickUp

Alguns novos usuários observam uma curva de aprendizado acentuada

Preços do ClickUp

Gratuito

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para saber o preço

ClickUp ratings and reviews

G2: 4,7/5 (9000+ avaliações)

4,7/5 (9000+ avaliações) Capterra: 4,7/5 (3900+ avaliações)

Escolha a solução certa para conformidade e gerenciamento de riscos

A importância de medidas robustas de segurança cibernética e conformidade não pode ser exagerada. Portanto, ao procurar uma alternativa ao Drata, avalie cuidadosamente suas necessidades organizacionais, a escalabilidade e a natureza em constante mudança das ameaças cibernéticas.

Depois de fazer sua escolha, considere combiná-la com uma solução abrangente de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, para cultivar um ambiente digital resiliente e seguro para suas operações.

Inicie seu teste gratuito Teste do ClickUp hoje e experimente uma abordagem holística para segurança de dados e aderência regulatória.🎉